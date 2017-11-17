DHA YURT BÜLTENİ-8

1)AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BERGER, KİLİS’TE

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve UNICEF\'in \'İyi Niyet Elçisi\' oyuncu Tuba Büyüküstün, Kilis’te AB\'nin desteğiyle kurulan mülteci sınıflarının açılış törenine katıldı. Açılışın ardından sınıfları gezen Berger ve Büyüküstün, Suriyeli öğrencilerle bir süre sohbet etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Büyüküstün\'e açılışa katılması dolayısıyla teşekkür ederek, \"Bugün, burada bizimle birlikte bu açılışa katıldığınız için çok teşekkür ederim. Önceki gün, Osmaniye’de okulların temel atma törenine katılmıştık. Bugün de bu okulumuzun açılışına katıldık. Öğrencileri ziyaret ettik. Bu tür etkinliklerde yanımızda olmanız, bizi çok mutlu etti; ama en önemlisi, tabi ki Suriye’deki çatışma ortamının ve savaşın sona ermesi diyoruz\" diye konuştu.

Berger’in eşi Marilena Berger ise AB\'nin desteğiyle açılan UNİCEF okulların açılışında ve öğrencileri ziyaret sırasında kendilerini yalnız bırakmayan Tuba Büyüküstün’e çiçek verip, teşekkür etti. Berger, ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okul müdürü Mustafa İsal’e de çiçek vererek, İsal\'in Öğretmenler Günü\'nü kutladı.

Görüntü Dökümü

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- Okul açılışı

- Okulun gezilmesi

- Öğrencilere hediye verilmesi

- Berger’in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 362 MB

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2)İRAN\'DAN GELİP ADANA KEBABI YAPMAYI ÖĞRENDİ

İRANLI işadamı 59 yaşındaki Mohammed Rez Mohandesi, lezzetine hayran olduğu Adana Kebabı\'nın nasıl yapıldığını öğrenmek için Adana\'da uygulamalı eğitime katıldı.

Adana Ticaret Odası\'nın (ATO), gerçek lezzet ve özellikleriyle gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 2004 yılında Türk Patent Enstitüsü\'ne tescil ettirdiği Adana Kebabı\'nın tanıtımı ve yaygınlaştırılmasına yönelik etkinlikleri sürüyor. Bu kapsamda ATO, Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Odası işbirliğiyle, 2 günlük uygulamalı kebap eğitimi düzenledi. Türkiye\'nin değişik kentlerinden 53 ve İran\'da ihracat işleriyle uğraşan işadamı Mohammed Rez Mohandesi ile birlikte toplam 54 kişi \'Tescilli Adana Kebabı Ustalık Eğitimi\'ne katıldı. Eğitime katılanlara sertifika ve temsilcisi oldukları firmalara da ATO Adana Kebabı Tescil Logoları törenle verildi.

\'KEBAP MÜTHİŞ\'

ATOSEV Tesisleri\'nde kebap ustalarınca 2 gün boyunca Adana Kebabı\'nın hazırlanması, pişirilmesi ve sunumuyla ilgili uygulamalı eğitim alan 54 kişi, sertifika heyecanı yaşadıklarını söyledi. Eğitime İran\'ın Tahran kentinden katılan Mohammed Rez Mohandesi, kendisine Adana Kebabı yapmayı öğreten ustalara teşekkür etti. Kebabın lezzetine hayran olduğunu anlatan Mohandesi, \"Artık kebap yapabiliyorum. İran\'da bu işi yapacağım. Lezzeti müthiş\" dedi. Adana Kebabı\'nın bir marka olduğuna dikkat çeken ATO Başkanı Atilla Menevşe ise, \"Kebabı tanıtmak, aynı lezzette, aynı ağız tadıyla insanlara sunmak istiyoruz. Adana Kebabı artık uluslararası bir kimlik kazanmıştır. Bu eğitimler sayesinde kebabın korunması ve tanıtımı daha da iyi noktalara gidiyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- İRANLI işadamı 59 yaşındaki Mohammed Rez Mohandesi röp

- Kebab yapmasını öğrenen ahçı bayan röp

- ATO Başkanı Atilla Menevşe röp

- Genel ve detay görüntüler



SÜRE:03\'31 BOYUT:215

Haber:Yusuf BAŞTUĞ / Kamera:Eser PAZARBAŞI - ADANA, (DHA)

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3)MARDİN KIRSALINDA, TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU



MARDİN\'in Dargeçit, Nusaybin ve Midyat ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonlar kapsamında yapılan arazi aramalarında, bölücü terör örgütüne ait çok sayıda silah, el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi. Dargeçit ilçesi kırsalında, 15 Kasım tarihinde düzenlenen operasyonla ilgili Mardin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"15 Kasım 2017 günü Mardin ili Dargeçit ilçesi kırsalında, Mardin İl Jandarma Komutanlığı\'nca terör örgütü mensuplarının tespit ve imhası için icra edilen operasyonda terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen iki ayrı sığınakta yapılan aramada; 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 kalaşnikof şarjörü, 1 gece görüş dürbünü, 1 lazer mesafe ölçer, 1 anti tank roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 50 elektrikli fünye, 10 alfa fire patlayıcı kumandası, 3 kg amonyum nitrat, 40 metre elektrik kablosu, 30 cm elektrik kablosuna bağlı elektrikli fünye, 85 Bixi mühimmatı, 80 pil, muhtelif ilk yardım malzemesi, muhtelif sivil ve örgütsel giyim kıyafeti ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız devam etmektedir. Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği kamuoyuna saygı ile duyurulur\" denildi.

Nusaybin ve Midyat ilçeleri kırsalına düzenlenen operasyon sonuçlarına ilişkin Mardin Valiliği\'nce yapılan başka bir yazılı açıklamada ise şu bilgiler verildi:

\"15 Kasım 2017 günü Mardin ili Nusaybin ve Midyat İlçeleri kırsalında, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek icra edilen Atmaca-11 Operasyonunda terör örgütü mensuplarının kullanmış olduğu değerlendirilen sığınaklarda yapılan aramada; 1 kalaşnikof tüfeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği, 3 Rus tipi el bombası, 10 el bombası fünyesi, 22 el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan alıcı-verici, 1 el yapımı patlayıcı zamanlayıcısı, 1 patlayıcı TNT kalıbı, 1 aksiyon kamerası, çok sayıda muhtelif şarjör ve mühimmat, muhtelif sivil ve örgütsel giyim kıyafeti, çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız devam etmektedir.\"

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4)ÖNCE NİKAH, SONRA SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

SİVAS\'ta, Yusuf Kozan adlı genç daha önce resmi nikah kıydığı Medine Kozan\'a kent meydanında arkadaşlarının desteğiyle sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Hollanda\'da gurbetçi olan 24 yaşındaki Yusuf Kozan, Mayıs ayında resmi nikahları kıyılan ve önümüzdeki hafta düğünleri yapılacak olan eşi 22 yaşındaki Medine Kozan\'a(Erkuş) sürpriz evlilik teklifi yapmak istedi. Kent meydanına arkadaşlarının yardımıyla yerlere gül yaprakları döktürüp, mumlar ve kalp şeklinde balonlar hazırlattı. Hazırladığı evlilik sürprizini devreye sokan Kozan, arkadaşlarıyla buluşma bahanesiyle Medine\'yi kent meydanına getirdi. Müzik eşliğinde ve patlayan konfetiler altında, \'Diyorum ki yar, ellerimi tutan ellerin, cennete götüren rehberim olsun. Benimle evlenir misin güzel gözlüm\' pankartı önünde diz çöken Yusuf Kozan, Medine Kozan\'a \"benimle evlenir misin?\" diyerek evlilik teklifi yaptı. Medine Kozan \'evet\' yanıtını vererek teklifi kabul etti ve eşinin aldığı tek taş yüzüğü parmağına taktı. Kent meydanında bulunanlar da alkışlayarak genç çifti tebrik etti. Böyle bir sürpriz evlilik teklifini beklemediğini ifade eden Medine Kozan, \"Çok mutluyum. Evlilik teklifini istiyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Çok şaşırdım, onu çok seviyorum, çok mutluyum.\" dedi. Damat Yusuf Kozan ise haftaya yapılacak olan düğünlerine herkesi davet ederek, \"Çok mutluyum. Eşimi çok seviyorum. Benden evlilik teklifi bekliyordu, bugüne nasip oldu.\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Meydandaki organizasyon

-Çiftin meydana gelmesi

-Damat adayının diz çöküp teklifte bulunması

-Gelin adayının kabul etmesi ve yüzük takması

-Çevredekilerin çifti alkışlaması

-Konuşmaları

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(109 mb)

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5)GENÇ GİRİŞİMCİ, EVİNİN ALT KATINDA MANTAR ÜRETİM TESİSİ KURDU

ZONGULDAK\'ın Gökçebey ilçesine bağlı Örmeci köyünde oturan Muhammet Bayraklı (23), evinin alt katında üettiği istiridye mantarlarını marketlere satarak, aile bütçesine katkı sağlıyor. Bayraklı, ayda 1 tonun üzerindeki üretimini 17 bine çıkararak, ihracat yapmayı amaçladığını söyledi. Liseyi bitirdikten sonra Örmeci köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan babasına yardım eden Muhammet Bayraklı, 3 ay önce internette gördüğü istiridye mantarını yetiştirmeye karar verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın \'Genç Çiftçi Projesi\'ne başvuran Bayraklı, 30 bin lira destekle evlerinin bir odasında üretime başladı. Talebin yoğun olması üzerine işi büyüten Bayraklı, evin alt katında üretim tesisi kurdu. Genç girişimci, ayda 1 tonun üzerinde elde ettiği istiridye mantarını kentteki marketlere satarak, aile bütçesine katkı sağlamaya başladı.

Muhammet Bayraklı, bakanlığın sağladığı desteğin dışında, 10 bin lira harcayarak, işe girdiğini söyledi. Mantar işine girmeye karar verdiğinde çevresindekilerin kendisini vazgeçirmek için uğraştığını anlatan Bayraklı, şunları söyledi:

\"Ben, bu işi yapabileceğimi düşündüm ve vazgeçmedim. Maliyetini araştırdım. Türkiye\'nin çeşitli illerinde bu işleri yapanları buldum. Tesisleri gezdim. Kendi evimizde boş odalarımız vardı. Orada bunu yetiştirmeye başladım. Sonra aldığım destekle tesisimi kurdum. Şu anda, yaklaşık 1 tonu geçen hasat aldım. Bunları marketlere satıyorum. Şu an taleplere yetişemiyorum. Aradıklarında, \'Sen mantar yetiştiriyorsun, nasıl olmaz?\' diyorlar. İlk başta korktum; ama şimdi rahatım. Bilinçli bir şekilde yapıldığında küçük bir tesis bile evli bir çifti rahatlıkla geçindirebilir.\"

Bayraklı, ileride üretimi daha da artırmak istediğini belirterek, \"Hedeflerim var. Üretimi ayda 17 bin tonlara çıkarmak istiyorum; çünkü istiridye mantarına talep, çok fazla. Kanser tedavisi gören sürekli müşterilerim var. İşi büyüterek, yurt dışına bile ihracat yapmak istiyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Üretim yerinden görüntü

-Muhammet Bayraklı\'nın mantarları incelemesi

-Mantarları toplaması

-Muhammet Bayraklı ile röp.

-Evin önünden detay

Dosya Adı: zngistiridyemantari

Süre: (7.11) Boyut: (230 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)