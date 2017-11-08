DHA YURT BÜLTENİ-8 

EFEMÇUKURU DAVASINDA İKİNCİ BİLİRKİŞİ RAPORUNA YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLDİ

İZMİR\'e su sağlayan barajların havzasındaki Efemçukuru altın madenine karşı açılan davada verilen ikinci bilirkişi raporuna çevreciler tarafından yapılan itiraz reddedildi. Yaşanan süreçle ilgili yapılan basın açıklamasında İzmir Tabip Odası Çevre Komisyonu Başkanı Oya Otyıldız, \"Ortada kendi alanlarında uzmanlıkları tartışılmayan İzmirli bilirkişilerin hazırladığı ağır metal kirliliğini gösteren bilimsel bir rapor var. İzmir\'in sağlığını, sağlıklı çevrede yaşam hakkını korumayan bu mahkeme kararını doğru bulmuyoruz. Mücadelemiz devam edecek\" dedi.

İzmir\'de yıllardır tartışma konusu olan, ruhsatı ve ÇED süreçleri mahkemeye taşınan Efemçukuru Altın Madeni\'nde Çevre Mühendisleri, Kimya Mühendisleri, Ziraat Mühendisleri, Peysaj Mimarları Odaları İzmir Şubeleri, İzmir Tabip Odası, Türkiye Barolar Birliği, Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), İzmir-Bergama, Eşme, Sivrihisar, Havran/Küçükdere Elele Hareketi, Avukat Arif Ali Cangı ve Efemçukuru Köyü\'nden Ahmet Karaçam\'ın açtığı davada İzmir 6\'ncı İdare Mahkemesi, Efemçukuru Altın Madeni\'nin kapasite artırımı için 17 Kasım 2015 tarihli aldığı ÇED olumlu kararının yürütmesini durdurmuştu. İzmir 6\'ncı İdare Mahkemesi kararının gerekçesinde ise, Efemçukuru Altın Madeni kapasite artışı projesi için 31 Aralık 2012 tarihinde verilen ÇED olumlu belgesini iptal eden İzmir 1\'inci İdare Mahkemesi\'nin kararını bozan Danıştay 14\'üncü Dairesi\'nin kararı oldu. Danıştay, İzmir 1\'inci İdare Mahkemesi\'nin iptal kararında dayandığı bilirkişilerin uzmanlık alanlarına ve raporuna yapılan itirazları dikkate alarak çevre, maden, kimya, jeoloji, hidrojeoloji mühendisi olmak üzere İzmir ili dışındaki üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerinden yeni bilirkişi oluşturulmasını istemişti. İlk ÇED raporunun İzmirli bilirkişiler olduğu için iptalinin ardından Ankara\'dan gelen yeni bilirkişi heyeti 7 sayfalık bir rapor hazırladı. Kapasite artırımı ÇED olumlu belgesinin iptali için rapora çevreciler itiraz etti. Mahkemenin itirazı reddetmesinin ardından İzmir Tabip Odası\'nda basın açıklaması yapıldı. Basın toplantısına İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Fehmi Çiçek, TMMOB İKK İl Sekreteri Melih Yalçın, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil Kınay ve İzmir Tabip Odası Çevre Komisyonu Başkanı Oya Otyıldız katıldı.

\"İZMİR\'İN KANSER KENTİ OLMASINA SESSİZ Mİ KALACAĞIZ\"

Grup adına basın açıklamasını okuyan ve yaşanan süreçle ilgili bilgi veren Otyıldız, mücadelelerinin süreceğini belirtti. Mahkemenin İzmirli bilirkişilerin hazırladığı raporu iptal ederek, Ankara\'dan gelen bilirkişilerin numune bile almadan hazırladıkları rapora itirazlarının reddedildiğini söyleyen Otyıldız, \"İzmir kentinin gelecekteki su kaynağına ilişkin hayati öneme sahip olan bölgede kirlilik yarattığı bilirkişi raporları ile bilimsel olarak tespit edilmişti. Bakanlık ve şirketin temyiz etmesi üzerine ÇED iptaline ilişkin karar Danıştay\'ca \'Bilirkişiler İzmirli oldukları ve tahlilleri yapan laboratuvarın akredite olmaması \' gerekçesiyle bozuldu. Ankara\'dan gelen bilirkişi heyeti keşif için gelmiş ve yanlarında gerekli teçhizatları getirmediklerini söyledikleri halde projenin güzellemesi niteliğinde 7 sayfalık rapor verdiler. İzmirli olmayan bilirkişilerin raporuna itiraz ettik. Ancak mahkeme tarafından reddedildi. Ortada kendi alanlarında uzmanlıkları tartışılmayan İzmirli bilirkişilerin hazırladığı ağır metal kirliliğini gösteren bilimsel bir rapor var. Mahkemenin bu kararı, bilimsel raporları hazırlayan bilim insanlarımızın yetkinliğini yok saymak mıdır? Sularımızın ağır metaller ve arsenikle kirlenmesini yok mu sayacağız. Ağır metaller vücuttun atılamaz. İzmir\'in kanser kenti olmasına sessiz mi kalacağız\" dedi.

\"YAŞANAN SÜREÇ SADECE BİR DAVA DOSYASI DEĞİLDİR\"

Mahkemenin itirazı reddetmesine rağmen mücadeleye devam edeceklerini belirten ve İzmirlileri mücadele etmeye davet eden Otyıldız, \"Yıllardır yürüttüğümüz haklı mücadelenin sonunda İzmir\'in sağlığını, sağlıklı çevrede yaşama hakkını korumayan bu mahkeme kararını doğru bulmuyoruz. Gerekli hukuki mücadeleye devam edeceğiz. Ancak yaşanan süreç sadece bir dava dosyası değildir. Bu sadece bizlerin davası değildir. İzmir\'in suyu, İzmirlinin sağlığı geleceği söz konusudur. Tüm İzmirlileri kentimize, yaşam hakkımıza, yaşam varlıklarımıza, İzmir\'in suyuna sahip çıkmaya davet ediyoruz\" şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından grup olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Basın açıklamasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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ÇÖPTEN KATI ATIK TOPLAYANLARA OPERASYON

ANTALYA\'da sayıları giderek artan hurda atık toplayan kişilere yönelik, zabıta ve polis ortak operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında mahalle içinde yer alan çöp evler kepçe ve kamyonlarla temizlenip cezai işlem uygulandı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ile Kepez Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından hurda atık toplayan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında kâğıt atık ve hurda depolarına yapılan baskınlarda, yüzlerce el arabası, atıkların biriktirildiği çuval ele geçirildi. Çöp toplamakta kullanılan malzemelerine el konulan Suriyeli vatandaşların el arabaları, belediyelerin depolarına taşındı. Düdenbaşı, Güneş, Ünsal ve Göksu mahallelerinde daha önceden tespit edilen evlerde bulunan çöpler, kepçe yardımı ile temizlendi. Evlerden çıkan yaklaşık 20 kamyon çöp, belediyeye ait kamyonlarla taşındı.

Yapılan denetimin çok yararlı olduğunu belirten vatandaşlar, polise ve zabıtaya teşekkür etti. İlçede operasyonların devam edeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis araçlarının görüntüsü

Polis ve zabıtanın hurdalıkta görüntüsü

Duvarda yazılı arapça yazıların görüntüsü

Kepçenin duvarı yıkıp hurdaları kamyona yüklemesi

Polis memuru pencereden bakan küçük kızla konuşması

Detaylar

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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ANTALYA\'DA BİN 500 ORGAN NAKLİNİN SADECE 200\'Ü KADAVRADAN

ANTALYA İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, kentte yılda bin 500 organ nakli gerçekleştirildiğini, bu nakillerden sadece 200\'ünün kadavradan bağış yoluyla yapıldığını belirtti. Hülür, Türkiye\'de organ naklinin yüzde 30\'unun kadavradan, yüzde 70\'inin canlı vericiden yapıldığını kaydetti.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Türkiye\'de organ bağışına yeterince ilgi olmadığını, duyarlılık oluşmadığını belirtti. Organ ihtiyacının Sağlık Bakanlığı\'nın kurduğu organ bilgi sisteminden takip edildiğini söyleyen Hülür, hem organ nakli talebi olan hastaların hem de bağışçıların bu sisteme girdiğini, burada eşleştirme yapılarak organların uygun alıcıya verildiğini kaydetti. Türkiye\'de yılda yaklaşık 50 bin kişide böbrek yetmezliğinin ortaya çıktığını belirten Hülür, \"Şu anda Türkiye\'de 20 bine yakın sadece böbrek nakli bekleyen hasta var. Toplamda organ bilgi sistemine kayıtlı organ nakli bekleyen hasta sayısı ise 25 bin\" dedi.

YÜZDE 70 CANLI VERİCİDEN

Türkiye\'nin Avrupa\'ya oranla organ bağışında istenilen düzeyde olmadığına dikkati çeken Hülür şunları söyledi:

\"Çünkü asıl olan, kadavradan organ naklini artırmak. Avrupa\'da kadavradan organ nakli yüzde 80, canlı vericiden organ nakli ise yüzde 20. Bizde ise tam tersi. Yüzde 70 canlıdan, kadavradan ise yüzde 30. Bu rakamı artırmak için organ bağışının bir hayat kurtarmak olduğunu, bir gün bizim de ihtiyacımız olabileceği mesajını vermemiz gerekiyor.\"

\'MEDYANIN FONKSİYONU ÇOK ÖNEMLİ\'

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Antalya\'da yıllık ortalama bin 500 organ nakli yapıldığını kaydetti. Bu nakillerin özel bir hastanenin yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapıldığını anlatan Hülür, \"Bin 500 naklin 200\'e yakını kadavradan bağış. Bu düşük bir rakam. Eğitimler yapıyoruz, kadavradan bağışı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu mesajı veriyoruz. Burada medyanın fonksiyonu çok önemli. Organ nakli sonrası hayata devam eden hastaların haberleri ne kadar çok yapılırsa bu sosyal mesaj hızla yayılıyor. Bunu hep birlikte artıracağız. Hedefimiz yüzde 70-80\'lerde kadavradan nakli gerçekleştirmek\" diye konuştu.

\'MERKEZDE AYDA BİN 500 HASTA DİYALİZE GİRİYOR\'

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Merkezi\'nde kayıtlı 80 hasta olduğunu, bunların haftada 3 kez diyalize girdiklerine değinen Hülür, \"Bu merkeze ihtiyaç duyan hastaları da eklediğimizde bu bölümde ayda bin 500 hasta hizmet alıyor. Merkezimiz bölgenin yükünü alıyor. Dolayısıyla bir organla hayat kurtarılacağını yeniden hatırlatmak istiyorum. Bir gün bu organa bizim, sizin ihtiyacınız olabilir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür’ün diyaliz merkezindeki hastaları ziyaret etmesi

-Dr. Ünal Hülür’ün diyaliz hastalarıyla sohbet etmesi

-Dr. Hülür’ün merkez doktorlarından bilgi alması

-Röp: Dr. Ünal Hülür

-Detay görüntüler

Haber: Selma KUNAR- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA-DHA)

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ARKEOLOGLAR, YESEMEK\'TE İNCELEME YAPTI

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi\'nde yer alan Gaziantep\'in İslahiye İlçesi\'nde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi\'ni yerli ve yabancı 50 arkeolog ziyaret ederek inceleme yaptı.

İslahiye\'de 23 kilometre mesafedeki Yesemek Mahallesi\'nde 100 dönümlük alanda 300\'den fazla bazalt heykel barındıran Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, 2012 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi\'ne alındı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kültürel mirasın korunmasına ilişkin yürüttüğü çalışmalar kapsamında aralarında İstanbul Üniversitesi Arkeoloji bölümünden Prof. Dr. Refik Duru, Prof. Dr. Gülsüm Umurtak\'un da bulunduğu Hitit dönemini araştıran 50 yerli ve yabancı arkeolog, Yesemeki ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'in de eşlik ettiği gruptaki arkeologlar, Millattan Önce 900\'lü yıllar olarak tarihlenen Yesemek\'in, taş ocağıyla birlikte heykel atölyesi şeklinde korunduğunu ve günümüze kadar geldiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin de bölgenin önemli turizm değerleri arasında yer alan Yesemek\'in UNESCO’nun kalıcı Dünya Miras Listesi\'ne alınarak bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yesemek heykel müzesi

- Prof.Dr.Refik Duru anlatımı

- Arkeologların incelemesi

- Fatma Şahin\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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VAN\'DA ÖĞRENCİLERİ \'ISITAN\' YARDIM

DOĞAN Holding çalışanları, Van\'ın Muradiye ilçesi Aşağı Argit köyünde eğitim gören 122 İlkokul öğrencisine kışlık bot, mont ve kırtasiye yardımı yaptı.

Muradiye İlçesi\'nde bulunan ve bu yıl eğitime başlayan Aşağı Argit İlk ve Orta Okulunda görevli sözleşmeli öğretmen Erkan Bulut, e- mail üzerinden Doğan Holding\'e ulaşarak, öğrencilerin kışlık bot, mot ve kırtasiye ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Bunun üzerine harekete geçen Doğan Holding çalışanları aralarında topladıkları para ile 122 öğrenciye yardımda bulundu.

Gönderilen yardımları İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Durmuş ile öğrencilere dağıtan sözleşmeli öğretmen Erkan Bulut, öğrencilerin durumuna çok üzüldüğünü ve bu nedenle böyle bir girişimde bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

\"Ben yeni açılan okulda eğitim gören ilkokul öğrencilerinin ayaklarındaki eskimiş ayakkabıları görünce içim acıdı. Aklıma böyle bir e-mail atmak geldi. Burada kış şartları çok çetin geçiyor. \'Bu ayakkabılarla öğrenciler üşür\' dedim. Gönderdiğim e-mail üzerine duyarlı arkadaşlar bizi arayarak öğrencilerin ayakkabı numaralarını istedi. Biz de numaraları verdik. Nihayetinde öğrencilerin ihtiyacı olan botların yanında mont ve kırtasiye yardımında da bulundular. Öğrencilerim adına kendilerine teşekkür ediyorum.\"

Okul Müdürü Soner Erdem ve öğretmenlerle birlikte öğrencilere bot ve montları giydiren Milli Eğitim Müdürü Bülent Durmuş ise şöyle dedi: \"Bu okulda görevli sözleşmeli öğretmenimiz Erkan Bulut tarafından gönderilen e-mail sonucu Doğan Holding personeli tarafından gönderilen bu sıcak yardımlar, örencilerimiz açısından çok iyi oldu. Öğrencilerimizin yüzünü güldürdüler. Biz de öğrencilerimizin sevinçlerine ortak olduk. Malum burası kış memleketi 6 ay kışı yaşıyoruz. Haliyle dağ köylerinde kış daha çetin geçiyor. Bu sıcak yardımlar iyi oldu, öğrencilerimizin ayakları üşümeyecek. Bu sıcak yardımlardan dolayı öğrenciler adına kendilerine teşekkür ediyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yeni eğitime başlayan okuldan görüntüler

-Sınıfta oturan öğrencilerden görüntüler

-Gönderilen yardımların öğrencilere dağıtılması

-Öğrencilerin bot ve montlarını giymesi

-Detaylar

Haber-Kamera: VAN, (DHA)-

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ZONGULDAK\'TA HAMSİNİN KİLOSU 1.5 LİRAYA DÜŞTÜ

ZONGULDAK\'ta, tezgahta hamsi bollaştıkça ucuzladı. Birkaç gün öncesine kadar kilosu 10 liradan satılan hamsi, 1.5 liraya kadar düştü.

Karadeniz\'e açılan balıkçılar, son dönemde bol hamsi ile döndü. Hamsinin tezgahlarda bollaşmasıyla birlikte fiyatı da düştü. Birkaç gün öncesine kadar 10 liraya satılan hamsinin kilosu, Liman Caddesi\'nde balık satan Ertürk Karamahmut\'un tezgahında 1.5 liraya kadar düştü. Karamahmut, hamsinin 5 kiloluk torbasını 5 liradan sattıklarını söyleyerek, \"Bu yıl hamsi bol olacak. Balıkhanede kilosu 10 lira hamsi. Biz vatandaş yesin diye torbasını 5 liraya düşürdük. Taze Karadeniz yerli hamsisi bu\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Balıklardan detay

-Hamsi satışları

-Vatandaşla röp.

-Balıkçı Ertürk Karamahmut ile röp.

Dosya Adı: zngbalik

Süre: (4.52) Boyut: (326 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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RÜZGAR ESMEYİNCE YELKENCİLER DENİZİN VE GÜNEŞİN KEYFİNİ ÇIKARDI

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde bu yıl 15\'incisi düzenlenen Sonbahar Göcek Yarış Haftası\'nın ikinci günü, rüzgar olmaması nedeniyle başlayamadı. Startın verilememesi nedeniyle açıkta bekleyen teknedeki yelkenciler, denize girip güneş banyosu yaparak güzel havanın keyfini çıkardı.

Göcek Mahallesi\'nde Göcek Yat Kulübü ve D-Marin Göcek Marina tarafından organize edilen, dün (salı) ise startı verilen 15. Sonbahar Göcek Yat Yarışları\'nın ikinci günü için 71 teknede 500\'ü aşkın yelkenci denize açıldı. Coğrafi rotada saat 11.00\'de verilmesi gereken start, gerekli hava koşullarının oluşmaması nedeniyle verilemedi. IRC sınıfında gerçekleşecek yarışa 12 ülkeden katılan yelkenciler, rüzgarı beklerken denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Açık havada 25 dereceyi aşan sıcaklıkta yelkenciler, güneşlenmeyi de ihmal etmedi.

RÜZGARLA SATART VERİLDİ

Saat 13.00\'te rüzgarın kendini hissettirmesiyle yarışın startı verildi. Göcek Koyu içinde 5 millik rotada yarışlar başladı. Yarışcılar, Yılanlı Adası\'ndan start alarak Sıralıbük Adası iskelesinden dönecek. Finiş, Yılanlı Adası\'nda dönülmesiyle son bulucak.

12 ÜLKEDEN 71 TEKNE İLE 571 YARIŞÇI GÖCEK\'E GELDİ

Göcek Yat Kulübü Komodoru Göker Tuncay, rekor düzeyde bir katılımla gerçekleştirdiklerini belirterek, \"71 teknenin katılımıyla rekor düzeyde bir katılımla gerçekleştiriyoruz. 15 yıl önce sonbaharda sezon kapanırken, yelkencileri tekrar bir araya getirebilmek için başladık. 15 yıldır da bu yarışları düzenliyoruz. 12 ülkeden 71 tekne ile 571 yarışçı Göcek\'e geldiler. Hava koşulları ve coğrafi koşullar, yarışların keyif vermesi gibi nedenlerle yat yarışları tercih edilir bir yarış oldu. Bu yıldan itibaren sadece 65 tekne ile yarışa katılımı sınırlayarak, yapmaya devam edeceğiz. Koy içerisinde rüzgar bekliyoruz. Bugün 2 yarış yapacağız. Güneş hava sıcaklığı, halen yüzme imkanı sağlıyor. Yarış öncesi yelkenci arkadaşlarımız yüzerek adalelerini ısıtıyorlar, birazda keyif yapıyorlar\" dedi.

HEDEF GENÇ YELKENCİLERİ YETİŞTİRMEK

Ekonomik durumu iyi olmayan gençlere yelken eğitimi vermeyi hedeflediklerini belirten Tuncay, \"Göcek Yat Kulübü yılda 3 yarış düzenliyor. Türkiye\'de sayılı kulüplerden biri ve bünyesinde yelken kulübü bulunuyor. Milli sporcu yetiştirmemizin yanında, yaz döneminde ekonomik durumu iyi olmayan gençlerimize yelken eğitimi veriyoruz. Denizcilik sektörüne genç arkadaşlar yetiştiriyoruz\" dedi.

Yarışlar 9 Kasım\'da D-Marin Göcek Marina\'da yapılacak ödül töreninde dereceye giren yelkencilere ödülleri verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Göcek Koyundan görüntü

- Teknelerden görüntü

- Denize girenlerden görüntü

- Göcek Yat Kulübü Komodoru Göker Tuncay ile röp.

Haber- Kamera: Nilüfer DEMİR / FETHİYE(Muğla) , DHA)

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VAN\'DA MAHALLE YOLLARI ASFALTLANIYOR

VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından, kent merkezi ve ilçelerinde sürdürülen yol ve asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi\'nin, Edremit ilçesindeki yol ve asfalt çalışmaları sürerken çalışmalara halk da destek veriyor. Edremit ilçesindeki Şabaniye Mahallesi Hasanbey caddesi, sürdürülen asfalt çalışmalarıyla birlikte güzel bir görünüme kavuştu. Mahalle Muhtarı Çetin Bilir, yoğun bir çalışma yürüten Van Büyükşehir Belediye ekiplerine teşekkür etti.

Mahalle Muhtarı Çetin Bilir, coğrafik olarak Van\'ın en güzel mahallelerinden biri. Yolun tamamlanması ile birlikte, daha da güzelleşeceğini belirterek, \"Bu anlamda katkısı olan başta sayın Valimiz olmak üzere, herkese teşekkür ediyoruz\" dedi.

Mahalle sakinlerinden Abidin Ateş ise, Büyükşehir Belediyesi\'nin yapmış olduğu yol ve asfalt çalışmalarına son derece memnun olduklarını vurgularken, \"Bu çalışmalardan dolayı yol güzergahındaki 40 metre arsamı Büyükşehir Belediyesine hibe ettim. Bu çalışmalarla birlikte yolumuz ve evimizin önü güzelleşti. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Gelip ilgilendiler, çalışmaları tamamladılar. Ekiplerin bizlere verdiği çimento ve briketle duvarlarımızı inşa ediyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Van Büyükşehir ekiplerinin yol ve asfaltlama çalışması

-Asfaltlanan mahalle yolları

-Detaylar

-Belediye ekiplerine destek veren vatandaşlar

-Mahalle muhtarı Çetin Bilir ile röportaj

-Abidin Ateş ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-

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4 YILDIR ARANIRKEN SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

KAHRAMANMARAŞ\'ta, hırsızlık ve çeşitli suçlardan hakkında verilen 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 4 yıldan bu yana güvenlik güçleri tarafından aranan 28 yaşındaki Sercan D., polisin düzenlediği operasyonda Eda D. adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

Sercan D., güvenlik güçlerinin tüm çalışmalarına rağmen yakalanamadı. Sürekli kaçan, hapis cezası dışında evden hırsızlık, dolandırıcılık, konut dokunulmazlığını ihlal, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma, tehdit ve iftira gibi 21 dosyadan aranan Sercan D.\'nin en son Yavuz Selim Mahallesi\'nde görüldüğü bilgisine ulaşan Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, mahalleyi uzun namlulu silahlarla ablukaya aldı. Çalışmalar sonunda Sercan D.\'nin 3 katlı binanın 1\'inci katında saklandığı tespit edildi.

POLİSİN DİKKATİ SAYESİNDE YAKALANDI

Arama kararının alınması ardından polisler operasyon için hazırlık yaparken 3\'üncü kata bir kadın çıktı. Evde kimseyi bulamayan polis, üst kata çıkan kadının Sercan D. olabileceğinden şüphelenerek savcılıktan 3\'üncü kattaki ev için arama kararı çıkarttı. İznin verilmesi üzerine 4 yıldan bu yana kaçtığı polisleri karşısında görünce yakalanmamak için \'Yanlış yere geldiniz\' diyerek Eda D. adına düzenlenmiş sahte kimliği gösteren Sercan D., polisin dikkati sayesinde yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Sercan D., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin yakalandığı evin sahibi hakkında da işlem başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zanlının hastaneye getirilmesi

- Hastaneden çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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