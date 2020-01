DHA YURT BÜLTENİ - 8

Bakan Fakıbaba\'dan \'helal et\' açıklaması

AYDIN\'da bazı ziyaretlerde bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yurt dışından getirilecek etlerin helal kesim olup olmayacağıyla ilgili soruya, \"Ben yemediğim eti başkasına yedirmem\" dedi.

Aydın\'ın Germencik İlçesi\'nde bulunan Tariş İncir Birliği\'ni ziyaret eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'yı, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ile birlikte çok sayıda partili karşıladı. Avrupa\'dan yapılacak et ithalatıyla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Fakıbaba, Avrupa\'dan gelen etlerin tamamen kontrol altında olduğunu açıkladı. Dar gelirli insanların et yemesini hedeflediklerini söyleyen Fakıbaba, etlerin helal kesim olup olmayacağıyla ilgili soruya şöyle cevap verdi:

\"Et Avrupa\'dan geliyor. Bizim oradaki kasaplar da müslüman kasaplardır. Dualarla bu etler kesiliyor. Ben yemediğim bir eti asla başkasına yedirmem. Bu konuda çok samimiyim. Dar gelirli ve gariban insanlar da et yiyebilsin. Babam yarım kilo et alırdı annem onu iki yemek yapardı. Bizim buradaki amacımız kimseyle rekabet etmek falan değil. Benim son ana kadar ağzımdan herhangi bir fiyat çıkmadı. Amacımız dar gelirli insanların et yemesidir. Bu konuda 8 market müracaatta bulundu ama 81 ilde şubesi olan 2 tane market var. Biz de bu iki markete verdik. Gariban insanların 40-45 liradan et alması bizi rahatsız ediyor. Atatürk ne demiş \'Köylü milletin efendisidir\'. Ben köylünün ve üreten adamın elini öperim. 80 milyon tüketicimiz var. Sağlıklı ve mümkün olduğu kadar kendi bütçelerine göre gıdayı, proteini almak onların da hakkı. Regülasyon sağlanıncaya kadar bonfile fiyatına karışmıyorum. Bunu bir yılda mı sağlarız yoksa fiyatlar normale dönünceye kadar mı bilemiyorum. Üreticilerimize çok önemli desteklerimiz olacak. Et ve Süt Kurumu\'nun 23 lira 80 kuruştan üreticiden aldığı eti hemen 25 liraya çıkardık. Piyasada bu zaman zaman 23\'e düşüyor. Biz bir denge kurmaya çalışıyoruz. Bu regülasyonu biz yapacağız. Kasap arkadaşlar da hiç merak etmesin burada onlar da kazanacak.\"

İNCİRCİLER DESTEK İSTEDİ

Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bircan, ziyaret sırasında Bakan Fakıbaba\'ya incir ikramında bulunarak, \"Birliğimiz 1925 yılında kurulmuş ve 100 yıllık bir geçmişi var. Ege Bölgesi ve Aydın için burası çok önemlidir. Yaklaşık 6 bin üyemiz var. Sadece incir geliriyle geçimini sağlayan 30 bin ailemiz bulunuyor. Bu da yaklaşık 150 bin kişi demektir. Aydın için incir olmazsa olmaz. Kuru incirin yüzde 80\'ini Türkiye üretiyor. Ürettiğimiz ürünün yüzde 85 veya 90\'ını direk yurt dışına ihraç ediyoruz. Birlik olarak bizim 10 milyon dolar ihracatımız bulunuyor. Başta Japonya olmak üzere 30 ülkeye incir ihraç ediyoruz. Ortaklarımızdan aldığımız ham inciri işleyerek ülkemize katma değer sağlıyoruz. Kışın don ve ağustos ayında da yağış düşünce istediğimiz ürünü alamıyoruz. İncir üreticilerinin bir kaydı yok, bunların kayıt altına alınmasını istiyoruz\" diye konuştu

KALİTEDE ARTIŞ

Bakan Fakıbaba Aydın\'da, üreten insanların memleketinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Aydın\'dan tarımsal üretim açısından övgüyle söz eden Fakıbaba, \"Elimden geldiği kadar sizin dertlerinize derman olmaya geldim. Aydın milletvekilleriyle de bu konuda ne yapabiliriz diye çalıştık. Hükümet olarak başta Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar olarak tüm Türkiye\'nin emrindeyiz. Özellikle Tarsim\'le ilgili notunuzu aldım bununla ilgili hemen bir çalışma yapacağız. Fındık dediğimizde karşımıza Azerbaycan, Gürcistan ve İtalya gibi rakip ülkeler çıkıyor. İncir diyoruz karşımıza Çin çıkıyor. Biz bu konuda kaliteyi arttırak gerçekten markalaşmamız gerekiyor. Markalaştığımız zaman önümüze kim çıkarsa çıksın korkmamayız. Fiyatlardaki fark da bundan kaynaklanıyor. Birisi 3 derken diğeri 5 lira diyebiliyor. Her konuda sizlerin yanında olacağız\" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba ve beraberindekiler Tariş İncir Birliği\'ni gezerek bilgi aldı.

Bakan Fakıbaba daha sonra Koçarlı\'daki bir keçi çiftliğinin açılışına katıldı.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

========================================

Bakan Elvan: Esnafa yılda 22 milyar lira kredi kullandırıyoruz

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, esnaf ve sanatkarın ayakta kalabilmesi gelen her türlü gayret ve desteği verdiklerini dile getirerek, geçmişte 2002 yılında Halk Bankası tarafından tüm Türkiye\'de esnafa 153 milyon lira kredi verilirken şimdi ise yılda 22 milyar liralık kredi verdiklerini söyledi.

Bakanı Elvan, Mersin\'de Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kredi ve Kefalet Kooperatifi üyeleri ile bir araya geldi. Vali Ali İhsan Su, AK Parti milletvekilleri Hacı Özkan ile Ali Cumhur Taşkın, İl Başkanı Cesim Ercik, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Talat Dinçer\'in hazır bulunduğu toplantıda konuşan Elvan, esnafın bir şehrin kimliğinin en önemli bileşeni olduğunu belirtti. Şehrin nabzını esnafın tuttuğunu ifade eden Elvan, \"Şehrin ekonomisini esnaf canlı tutuyor. Toplumun yükünü yine esnaf kardeşlerimiz çekiyor. Eğer toplumda bir sorun varsa o sorunun ne olduğunu en iyi bilenlerden birisi esnaf kardeşlerimizdir. Çünkü vatandaşla sabahtan akşama kadar iç içe, yüz yüzesiniz. Vatandaşımızın her derdi ile dertlenen ve bunların çözümü için çaba sarf eden birliklerimiz var, esnaf odalarımız var, biz de onlara gerekli desteği vermeye çalışıyoruz. Esasında bin yıllık bir geleneğimiz olan Anadolu bacılarıyla, Erenleriyle, Fatihleriyle birlikte bu ülkeyi Türkiye yapan asıl unsur ahilerinin geleneğini sizler yaşatıyorsunuz. Ahi Evran\'ın kurduğu bu teşkilatı modern anlamda sizler ayakta tutuyorsunuz\" dedi.

Türkiye\'de yüzde yüzlerin üstünde faizle kredilerin verildiği günlerin yaşandığını kaydeden Elvan, şöyle konuştu:

\"Bugün son derece düşük faizli 500 bin liraya kadar iş yeri satın alabilmek için kredi imkanı veriyoruz ve 120 ay gibi bir vadeye yayılabiliyor. Daha önce üst limiti 150 bin lira olan ve esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredinin limiti de 200 bin liraya yükseldi. Esnaflara ve orta ölçekli işletmelere 500 bin lira düşük faizli ticari taşıt kredisi verilmesi de kararlaştırıldı. 2002 yılında esnaf ve sanatkarlar fiili olarak yüzde 47 faizle kredi kullanıyordu. Artık bir yıldan kısa vadeli kredilerde sadece yüzde 4, bir yıldan uzun vadeli kredilerde ise yüzde 5 faizle kredi kullanabiliyorsunuz. 2002 yılında faize verdiğimiz destek sadece yüzde 20 idi. Bugün 100 liralık faizin destek oranı yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişiyor. Esnaf ve sanatkara 2002 yılında Halk Bankası tarafından kullandırılan kredi miktarı tüm Türkiye\'de sadece 153 milyon lira. Artık esnafa yılda 22 milyar liralık kredi kullandırıyoruz. Biz esnafla iç içeyiz. Esnafımızın ayakta kalabilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti ve desteği veriyoruz.\"

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA)

===============================

Bakan Tüfenkci: Hem terörle mücadele ediyoruz hem de Türkiye\'yi büyütüyoruz

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye\'nin bir yandan terör örgütleri ve şer güçleri ile mücadele ederken diğer yandan ülkeyi büyütüp, uluslararası düzeyde refah seviyesini artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya\'da yapımı tamamlanan özel bir fen lisenin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Tüfenkci, ülkenin büyüdüğünü ve geliştiğini söyledi. Terörle mücadeleyi kararlı şekilde yürüttüklerini ancak ülkenin kalkınması için de çabaladıklarını anlatan Bakan Tüfenkci, “Ülkemiz gerçekten büyüyor, gelişiyor. Baktığınız zaman ülkemiz üzerinde ciddi anlamda operasyon yapmaya çalışan ve bir anlamda bizleri birbirimize düşürmeye çalışan şer güçlerin varlığına rağmen, bizler bir yandan terör örgütleri ile mücadele ederken, bir yandan terör örgütlerinin arkasındakilerle mücadele ederken bir yandan da ülkemizi büyütmeye, kalkındırmaya ve uluslararası düzeyde refah seviyesini artırmaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

Türkiye\'de en önemli kaynağın insan kaynağı olduğunu ve nitelikli insan gücü için eğitimin ihmal edilemeyeceğini dile getiren Bakan Tüfenkci şöyle dedi:

\"Biz Türkiye’yi büyütürken, en önemli kaynağımız insan kaynağıdır. Ekim ayı itibariyle Türkiye ihracatta tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı. Ekim ayında yüzde 15’lerde ihracatımız arttı. Büyüme oranlarına baktığımızda 2017’nin ilk çeyreğinde 5,2, ikinci çeyreğinde 5.1. İnşallah üçüncü çeyrekte de daha iyi bir büyümeyi yakalayacağız. Biz bir yandan üretimimizi arttırmaya çalışıyoruz, üretirken de nitelikli insan gücüne ihtiyacımız olduğunuzu görüyoruz. Eğitim kalkınmanın yanı sıra ülkenin gelişmesi noktasında da çok önemli. Eğitimi, modern şartların getirdiği şekilde öğrencilerimizi yetiştirirken, müfredatımızı ona göre oluştururken ama en önemlisi, öğrencilerimizin değerleri ile barışık bir şekilde yetişmesi noktasında her bir öğretmenimizin, her bir velimizin bizlerinde üzerinde ciddi anlamda bir sorumluluk var. Çünkü biz uluslararası düzeyde diğer ülkeler ile yarışırken esasında almış olduğumuz güç kendi medeniyetimizden aldığımız güçtür. “

Mesleki eğitimde kendini yetiştirmiş tekniker ve ara eleman noktasında iş gücü piyasasının ciddi açığı bulunduğuna dikkat çeken Tüfenkci, \"Bir yandan işsiz gençlerimizin arttığını görüyoruz. Bir yandan da sanayileşen kentlerimizin ara eleman ihtiyacını görüyoruz. Gittiğimiz her sanayi bölgesinde \'eleman bulamıyoruz\' diye dert yanan işverenleri görüyoruz. Dolayısıyla bizim eşleştirme programımız ortaya çıkıyor. İşte bu eşleştirme problemlerimizi giderebilme için bizim ortaokuldan itibaren belki de ilkokuldan itibaren yönlendirmeli eğitime girmemiz lazım\" şeklinde konuştu.

Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler konuşmaların ardından açılık kurdelesini kestikleri lisede incelemelerde bulundu.

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

=======================================

Bakan Özhaseki: İnşaat sektöründe 220 milyar dolarlık portföyümüz var (2)

İNŞAAT SEKTÖRÜ EKONOMİNİN YELKENİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \'İnşaat Çevre ve Yapı Malzemeleri Sektörü Türkiye İstişare Toplantısı\'nda yaptığı konuşmada, sektörün Türkiye\'nin ekonomideki yelkenleri olduğuna vurgu yapı. Özhaseki, Anadolu\'daki işadamları ve sanayicilerin MÜSİAD sayesinde dış dünyaya açıldığını belirterek, \"MÜSİAD\'ın bereketini yeni yeni görüyoruz. MÜSAİD kurulmadan önce, sektördeki dernek ve kuruluşlar bizleri içlerine almaz ve Anadolu\'dan gelenler müstehzi bakış içinde olurlardır. MÜSAİD işin içinden geliyor. Şahsi ve grup menfaatlerini söylemiyorlar. O nedenle onları baş tacı ediyoruz\" dedi.

\'İMAR YÖNETMELİKLERİ SAVAŞIYORDU\'

Bakan Özhaseki, daha sonra imar yönetmeliği ve deprem yönetmeliği ile ilgili yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı. Özhaseki, şunları kaydetti:

\"Göreve geldiğimizde birçok yönetmelik vardır. Adeta imar yönetmelikleri savaşıyordu. Ortalık darmadağındı. Yönetmelikte istemeyerek de olsa istismara yol açan boşluklar vardı. Örneğin, kış bahçeleri türemişti. Ev 100 metrekare ama 50 metrekare kış bahçesi vardı. Mesken alındıktan sonra kış bahçesi eve katılıyor ve evin metrekaresi 150 metrekareye çıkıyor. Balkonlar da hakeza aynı şekilde. 40-50 metrelik balkonlar mesken alındıktan sonra eve katılıyor ve yeni alanlar kazandırılıyor. İmar yönetmeliğinde yöresel farklılıklar da vardı. O nedenle çeşitli kişilerden olmak üzere 166 yerden görüş aldık. İmar yönetmeliğinin değişmez kurallarını yazdık. İnşallah bu kurallar bozulmaz ve böyle devam eder.\"

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştiren Özhaseki, şöyle konuştu:

\"Türkiye\'de devletlerden bile eski şehirler var. Şehirler canlı organizmalardır. Eğer yöneticiler risk alıyorsa şehirler gelişiyor ve büyüyor yoksa pörsüyor. Şehirleri bugün de kadar ortak anlayışla yok etmişiz. Ana Muhalefet Lideri bugünlerde bu konu ile ilgili doğruları söylemiyor. Zira onların zamanında belediyelerin yaptıklarını kimse görmezlikten gelemez. Bir örnek vermek gerekirse iyi bir takım elbise 2 metre 75 santim kumaştan dikilir. Ama kumaş acemi terzinin elinde çarçur olmuş. Şimdi usta terzi olarak düzeltmeye çalışıyoruz. Ana Muhalefet Lideri bu konuda \'Boğazımdan haram geçmedi\' diye konuştukça gülümsüyorum. Ana Muhalefet\'in belediyecilik yaptıkları dönemi yaşadık. Bize oy vermediniz diye mahallere asfalt bile dökülmediğini hatırlıyorum.\"

\'BİNA BAZLI DEĞİL, ALAN BAZLI UYGULAMA\'

Bakan Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm konusunda yerli malzeme kullanan belediyelere öncelik vereceklerini, inşaat sektörünün önünün açık olduğunu ve bu sektörün Türkiye\'nin dinamosu olduğunu söyledi. Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Kentsel dönüşüm konusunda bir çaba içindeyiz. Şunu söylemek istiyorum; balık hafızalıyız. Deprem olunca \'eyvah\' diyoruz. Deprem bitince ise arkamızı dönüp işimize bakıyoruz. Deprem gerçeğini yok sayamayız. Kentsel dönüşümde bina bazlı değil, alan bazlı bir uygulamadan yanayız. Bu konuda belediyelerin sıkıntılar var. Tıkanmışlıkları var. Yakın zamanda bununla ilgili yasa çıkacak. Sonra oturup sorunları bir bir çözeceğiz. Şunu söylemem gerekiyorsa 1999 öncesi yapılan yapıların büyük bir bölümü risk taşıyor. O nedenle yılda 500 bin konutu yenilememiz gerekiyor. O nedenle sıfır faizle kredi sistemini getireceğiz. İstanbul\'da 600 bin konut yıkılıp yeniden yapılacak. Deprem gelmeden hazırlığımız yapıyoruz. Bina bazlı bazı dönüşümler yerine alan bazlı dönüşümleri istiyoruz.\"

============================================

Bakan Eroğlu: Artık gündemi belirleyen bir Türkiye var

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye’nin her geçen gün büyüyüp geliştiğini belirterek ‘’70 sente muhtaç olan Türkiye’den bugün her türlü sanayisini kuran, insansız silahlı aracını, Altay tankını, Atak helikopterini yapan güçlü bir Türkiye var. Artık gündemi belirleyen bir Türkiye var. Bundan gurur duymamız lazım’’ dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Konya’nın Ereğli ilçesinde İvriz Sağ Sahil Sulaması temel atma töreni ve orman mahallelilerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımı törenine katıldı. Belediyenin Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Eroğlu, siyasi istikrar sayesinde Türkiye’nin geliştiğini anlattı. Yaptıkları çalışmalar ile paradan 6 sıfır atıldığını, faiz lobisinin hortumunun kesildiğini ve IMF’ye olan borcun ödendiğini belirten Eroğlu, ‘’70 sente muhtaç olan Türkiye’den bugün her türlü sanayisini kuran, insansız silahlı aracını, altay tankını, atak helikopterini yapan güçlü bir Türkiye var. Artık gündemi belirleyen bir Türkiye var. Bundan gurur duymamız lazım’’ dedi.

‘TÜRKİYE’NİN ÖNÜ AÇIK’

Yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye’nin her geçen geliştiğini belirten Bakan Eroğlu, bunu engellemek isteyen ve Türkiye’yi bölmek isteyen bazı devletlerin PKK, PYD, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerini piyon olarak kullandığını söyledi. FETÖ’nün 15 temmuz darbe girişimine de değinen Eroğlu, ‘’Sizler 15 Temmuz’da dünya tarihine geçecek kahramanlık yazdınız. 15 Temmuz’da Türkiye işgal planı vardı ve FETÖ buna alet olmuştu. Türkiye’de darbe girişimini başlattı. Allaha şükür Cumhurbaşkanımızın kahramanlığı ve milletimizin cesareti sayesinde bu püskürtüldü. Artık Türkiye’nin önü açık. Türkiye 2023 yılında dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girecektir.’’ dedi.

‘466 MİLYON LİRALIK YATIRIM’

Tarım arazilerinin sulanmasında damlama sulamanın önemine dikkat çeken Eroğlu, yer altı su kaynaklarını yok eden vahşi sulamanın önüne geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yer altı suyunun sınırsız olmadığını ve yer altı suyu kullanıldıkça obruklar oluştuğunu da belirten Eroğlu, Mavi tünel projesi ile Konya Ovası’na su aktardıklarını vurguladı. Ereğli’de temeli atılan İvriz Sağ Sahil Sulaması ile ilgili de bilgi veren Eroğlu, ‘’466 milyon liralık büyük bir yatırım. Bu zor bir proje. Boruları biz alıyoruz ve döşenmesi ile 3 yıl işletmesinin fiyatını devlet ödeyecek. Biz parsele kadar getiriyoruz. Ama tarla içine damlama yağmurlamayı çiftçimiz çekecek. Damlama sulamanın yüzde 50’si de devletten olacak. Çiftçilerimiz su kumanda sistemi ile tarlanın ne zaman sulanacağını ve ne kadar sulanacağını bilgisayar üzerinden ayarlayabilecek ‘\'

Eroğlu, konuşmaların ardından butona basarak yapılacak tesisin temelini attı, ardından orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikalarını dağıttı.

==============================================

Öz-Büro İş Sendikası Başkanı: Taşeron sorunu Türkiye’nin ayıbıdır

ÖZ Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, taşeron konusunun yeni ve güçlü Türkiye\'nin ayıbı olduğunu söyledi.

Öz-Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, sendikanın 81 il başkanının hazır olduğu Şanlıurfa\'daki toplantıya katıldı. Baki Gülbaba, son günlerde yeniden gündeme gelen taşeron işçi konusunun ülke sorunu olduğunu belirterek, \"Bu sorun basite indirgenmemeli, hafife alınmamalı, maliye bürokrasisine terk edilmemelidir. Taşeron konusu Yeni Türkiye\'nin, güçlü Türkiye\'nin ayıbıdır, taşeron hukuksuzluktur. Artık Türkiye bu hukuksuzluktan bir an önce kurtarılmalıdır\" dedi.

==============================================

İlaçlı kuruyemişle uyutup, paralarını çaldı

TÜRKİYE\'nin 10 kentinde sohbet ettiği kişilere ilaçlı hurma, kayısı, ceviz, fındık ve çekirdek ikram edip uyuyan 16 kişinin paralarını çalan C.D. Kocaeli polisinin operasyonu ile Mersin\'de yakalandı.

5 Eylül günü Kocaeli\'nin Gebze İlçesi Hacı Halil Mahallesi Hükümet Caddesi\'nde A.A\'nın yanına yaklaşan C.D. kendisini tanıyormuş gibi davranarak sohbet etmeye başladı. A.A. ile C.D. bir kafeye oturarak sohbetlerine devam ederken, C.D. çantasından çıkardığı kuruyemişleri ikram etti. A.A. bir süre sonra kafede uyuya kaldı. C.D, A.A\'nın üzerinde bulunan 3 bin 500 TL parayı çalarak kayıplara karıştı. Kendine gelen A.A. soyulduğunu anlayınca hemen Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek şikayette bulundu.

Kamera kayıtlarını izleyen polis, C.D\'nin peşine düştü. C.D\'nin, Gebze\'de yaşanan olay ile birlikte İstanbul\'da 5, İzmir\'de 3, Adana, Aydın, Malatya, Antalya, Sakarya, Çankırı ve Bursa\'da 1\'er kişi olmak üzere kayısı, hurma, ceviz, fındık ve çekirdek gibi ilaçlı kuruyemişleri kullanarak 16 kişiyi gasp ettiği tespit edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, C.D\'nin Mersin\'in Mezitli İlçesi\'ne bağlı Sarılar Köyü\'nde olduğunu tespit etti. Polisin operasyonu ile C.D. ve yanında bulunan S.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli\'ne getirilen C.D. hakkında dolandırıcılık, yankesicilik, hırsızlık, yağma suçlarından 22 adet yakalama kararının olduğu ve hakkında 22 yıl 3 ay 29 gün hapis cezası ve 44 bin 500 TL adli para cezasının bulunduğu tespit edildi. C.D. ile aynı evde yakalanan S.K.\'nın ise 3 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu, cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 16 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.D. gazetecilere, \"Pişmanım, polisler inceledi uyuşturucu madde çıkmadı, bu eczanelerde de satılan bir haptır. Mağdurları tanıdım, aralarında yaşlı insanlarda var. Ben vicdanen rahatsız oldum. Hepsinin parasını ödeyeceğim\" dedi.

Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -