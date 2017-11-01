DHA YURT BÜLTENİ-8

Bomba ihbarı yapılan uçağın kalkışına izin verilmedi



ADANA Havalimanı\'ndan Frankfurt seferini yapmaya hazırlanan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Son anda kalkışına izin verilmeyen uçakta yapılan aramada, patlayıcı madde bulunmadı. İhbarı, sorun çıkardığı için uçaktan indirilen felçli yolcunun yapıp yapmadığının araştırıldığı belirtildi.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında, Adana Havalimanı\'nda meydana geldi. Adana\'dan Frankfurt\'a gitmek isteyen felçli bir yolcu, tek kişilik bileti olmasına rağmen, yatarak seyahat etmek istedi. Uçuş görevlileriyle tartışan ve ismi açıklanmayan yolcu, daha sonra uçaktan indirildi.

Bu olayın hemen ardından uçak havalanmak üzereyken, 155 Polis İmdat Hattı\'na aynı uçakta bomba olduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine havalimanında görevli polis ekipleri, piste yönelen uçağın kalkmasına izin vermedi. Uçak, bomba çukuruna götürülürken, yolcular da valizleriyle kısa sürede tahliye edildi. Yolcular, bekleme salonundayken, uçakta yapılan aramada herhangi bir patlayıcı madde bulunmadı. Polis, hattın kayıtlarını inceleyerek, ihbarda bulunan kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Öte yandan uçaktan indirilen felçli yolcunun da olayla ilgisi olup, olmadığının tespit edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

ARŞİV

-Havalimanı görüntüleri

Haber: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) -

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\'Anaokulunda iç çamaşırı kontrolü\'ne soruşturma

HATAY\'daki Karaağaç Anaokulu\'nda velilerin, tuvaleti kirlettiği belirtilen öğrencinin bulunması için 5 yaşındaki erkek öğrencilerin iç çamaşırlarının temizlik görevlilerince kontrol edildiği iddiası ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. Arsuz ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı Karaağaç Anaokulu\'nda, iddiaya göre, 12 Ekim günü tuvaleti temiz kullanmadığı ileri sürülen öğrencinin belirlenmesi için sınıftan alınan 5 yaşındaki erkek öğrenciler, tuvalete götürüldü. Burada okul idarecisi ve kadın temizlik görevlisi, öğrencilerin iç çamaşırlarını kontrol etti. Olayın sonraki günlerde, veliler tarafından duyulması üzerine çocukların aileleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne gidip, şikayetçi oldu.

Geçen pazartesi günü çocuklarını anaokuluna göndermeyen veliler, Başbakanlık İletişim Merkezi\'ne (BİMER) de durumu bildirdi. İddialar üzerine okula gelerek, velilerle konuşan Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Dönmez, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını söyledi.

Soruşturma başlatıldığının öğrenilmesinin ardından veliler, çocuklarını okula göndermeye başladı.

Görüntü Dökümü

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- Okulun dış görüntüsü ve tabelası

- Okula gelen velilerin içeri giriş çıkışları

- Okul bahçesinde parkta oynayan çocuklardan görüntü

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ ARSUZ(Hatay),(DHA)

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Sarıyer\'deki genç kıza tecavüz eden zanlı Adana\'da yakalandı

İSTANBUL Sarıyer\'de Kırgızistan uyruklu üniversite öğrencisi E.A.\'ya tecavüz ettiği iddia edilen 27 yaşındaki Fatih Y., Adana\'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

26 Ağustos\'ta Sarıyer, İTÜ Ayazağa Metro çıkışında meydana gelen olayda, polise başvuran Kırgizistan uyruklu E.A. tecavüze uğradığını ve gasp edildiğini iddia etti. Genç kız, gece saatlerinde metrodan çıkarak bir süre yürüdükten sonra arkasından gelen bir kişinin kendisine \'sessiz ol, öldürürüm seni\' diyerek önce tehdit ettiğini daha sonra yere düşürüp tecavüz ettiğini iddia etti. Üniversiteli E.A. ayrıca saldırganın kaçarken de cüzdanını ve cep telefonunu da gasp ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, olayın meydana geldiği yere yakın olan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin Fatih Y. olduğunu saptadı. Şüphelinin izin takip eden İstanbul polisi, Fatih Y.\'nin Adana\'da olduğunu belirleyince Adana Gasp Büro Amirliği\'nden yardım istedi. Adana Otogarı\'nda yapılan operasyonla Fatih Y., yakalandı. Operasyon anı da polisin kamerasına yansıdı. Görüntülerde Fatih Y.\'nin polis tarafından yere yatırılarak gözaltına alındığı görülüyor. Şüpheli olayın meydana geldiği İstanbul\'a gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Polislerin araçta seyir halinde çektiği görüntü

- Zanlının yakalanması

- Kelepçe takılması

- Zanlının götürülmesi

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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Yol çalışması sırasında tedbir alınmadı iddiasıyla yolu ulaşıma kapattılar

YOZGAT- Ankara Karayolu Sekili Köyü mevkiinde yol yapımı nedeniyle bölünmüş yolda son 3 günde meydana gelen trafik kazalarında 23 yaşındaki Ahmet Aydın adındaki bir kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanması sonucu köy halkı E-88 Karayolunu trafiğe kapattı.

Yozgat- Ankara E-88 Karayolu, Yerköy İlçesi Sekili Köyü girişinde devam eden yol çalışması nedeniyle trafik akışı bir süredir tek şeritten sağlanıyor. Sekili Köyü’nde yaşayan vatandaşların yolun yeni akışına alışamaması nedeniyle sağdan gelen araçlara dikkat etmeden yolun karşısına ani olarak geçmeye çalışmaları sırasında ve sürücülerinde hız sınırına uymaması sonucu 3 günde bölgede meydana gelen kazalarda Ahmet Aydın hayatını kaybetti 32 yaşındaki Kadir Keskin ağır yaralanırken, adı öğrenilemeyen bir kişide yaralandı.

YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR

Dün akşam saat 21.30’da yine aynı yolun karşısına geçmek isteyen Kadir Keskin’in bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanması sonucu köylüler E-88 Karayolunun Sekili Köyü girişini çöp konteynırları ve taşları koyarak ulaşıma kapattı. Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan karayolu, trafik ekiplerinin yoğun çabası ve köylülerle diyalogları sonrası tekrar ulaşıma açıldı.

MUHTAR AVCI AÇIKLAMA YAPTI

Sekili Köyü Muhtarı Sabit Avcı, yol çalışmasının devam ettiğini ve insanların yolun bu haline alışamadıklarını söyledi. Avcı, “Yol çalışmasının devam ettiği bölgede aşırı sürat yapan otomobiller nedeniyle kazalar oluyor. Son 3 günde 3 ayrı kaza oldu. Biran evvel bu çalışmanın tamamlanması gerekiyorö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

(Cep telefonu görüntüsü)

-Yolu trafiğe kapatan köylüler

-Polis ekibinin köylüleri ikna çabası

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)-

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Türk bayrağını indirip, üstüne bastı, adli kontrolle serbest kaldı

ANTALYA\'da, Türk bayrağını asıldığı yerden alıp, üstüne basan M.K. ve yanındaki nişanlısı Ç.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı, güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıdı.

Olay, 29 Ekim günü saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan Türk bayrağını alıp, yere atarak, bayrağın üzerine basan kişilerin görüntüsü olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İş yerini gören güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Yıldız Mahallesi\'nde oturduğunu tespit etti. Ekipler, nişanlı oldukları öğrenilen 31 yaşındaki Ç.K. ile 33 yaşındaki M.K.\'yı gözaltına aldı. M.K. hakkında \'devletin egemenlik alametlerini aşağılama\', Ç.K. hakkında ise sosyal medyadan \'Cumhurbaşkanına hakaret\' suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarında, M.K.\'nın asılı bulunduğu yerden aldığı bayrağı ayağıyla çiğnediği, kamerayı görünce de bayrağı tekrar yerine asmaya çalıştığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

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FOTOĞRAFLI

Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) -

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Pazarlardan çaldıklarını, pazarda satarken yakalandılar

DENİZLİ\'de 4 ayrı semt pazarında esnafın sabah satmak için geceden bıraktığı 165 kasa domates, biber, patlıcan ve zeytini çalarak başka pazarda satan 3 kişi polisin oluşturduğu özel ekiple yakalandı.

Denizli\'de geçtiğimiz 17-27 Ekim tarihleri arasında 4 ayrı semt pazarında pazarcı esnafının sabah satmak için geceden bıraktığı kasalar içindeki domates, biber, patlıcan ve zeytin çalınmıştı. 4 ayrı semt pazarından 8 pazarcı esnafına ait 165 kasa domates, biber, patlıcan ve zeytin çalınmasıyla ilgili Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü özel ekip oluşturdu. Deneyimli polislerden oluşan özel ekip, pazar ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarında tespit edilen A.D., S.A. ve S.D.\'nin yakalanması için operasyon başlatıldı. Polis, 3 kişiyi, dün (salı) 165 kasa domates, biber, patlıcan ve zeytini Bozkurt İlçesi Beylerli pazarında satmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Sorguları tamamlanan üç kişiden S.D. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, diğer A.D. ile S.A. mahkemeye çıkarılmak üzere Adliye\'ye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların adliyeye getirilmesinden görüntü,

-Adliyeden görüntü.

Haber-Kamera:Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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Kamyon sulama kanalına uçtu

ADANA\'da kontrolden çıkan kamyon, 5 metre derinliğindeki sulama kanalına uçtu. Yaralanan sürücü kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Akkapı mahallesindeki sulama kanalında meydana geldi. Tavuk firmasında çalışan Yasin Özer (30) yönetimindeki 01 CGY 64 plakalı kamyonun kontrolden çıkınca su olmayan sulama kanala düştü. Araç içinde sıkışan sürücüyü görenler, olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı. Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlık CANKUR ekipleri Özer\'i sıkıştığı kamyondan güçlükle çıkarttı. Özer götürüldüğü hastanede tedaviye alınırken kamyon ise çekici ile kanaldan çıkartıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Sulama kanalındaki kamyon

- CANKUR ekibinin yaralı sürücüyü sedyeye alması

- Sürücüyü iple sedyeye bağlaması

- Kanaldan çıkarılması

- Sağlık ekibinin yaralıyı sedyeye alması

- Yaralının sağlık ekibi ve CANKUR tarafından ambulansa taşınması

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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Muş\'ta 9 bin öğrenci kaldırımda kitap okudu

MUŞ\'ta, Oku\'Muş\' projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, 2 kilometre uzunluğunda sıra oluşturan 9 bin öğrenci, yaklaşık 3 saat boyunca kitap okudu.

Kentte Valilik, Belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Oku\'Muş\' projesi başladı. Her yıl 1 Kasım günü yapılması hedeflenen proje kapsamında, Karayolları Kavşağı\'ndan Belediye Meydanı\'na kadar uzanan kaldırımlarda, ilk ve ortaokul ile liseli 9 bin öğrenci aynı anda kitap okudu. Hükümet Konağı önüne gelerek öğrencilerle birlikte kitap okuyan Vali Aziz Yıldırım, şunları söyledi:

\"1 Kasım, bundan sonra bütün Muş\'ta bir okuma bayramı olarak kutlanacak. Gerek Belediyemiz gerek Milli Eğitimimiz gerekse de Valiliğimiz, öğrencilerimize çok sayıda kitap dağıtıyor. Bizler, bu öğrencilerimizin daha çok kitap okumasını tavsiye ediyoruz. Bunu temin edebilmek için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Projeyle, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini, iletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesini sağlamak istiyoruz. Kitap okumak, insanın güzellik duygusu ve estetik anlayışını geliştirmekte, kültürlü, milli ve manevi değerlere sahip yüksek karakterli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamaktadır. Bu projeyle öğrenciler, kitap okuma alışkanlığı ve kitap okuma sevgisi kazanacaklar. Gelecekteki nesillerin, okumayı bir kültür kazanımı elde etmelerini sağlayacaklardır. Öğrencilerin, öğrenme ve anlama kabiliyetleri ancak daha çok kitap okumakla artabilir. Öğrencilere, açık ve etkili düşünebilme, yazabilme ve problem çözebilme becerisi ve anlayarak okuyabilme becerisi kazandırılacak, farklı bakış açıları geliştiren, hayal gücü zenginleşmiş, düşünen ve sorgulayan öğrencilerimiz, araştıran nesillerimiz yetiştirilecektir.\"

Yıldırım, \"Bilgisayarda oyun oynayarak ya da internette zaman geçirerek, televizyon karşısında zaman öldürerek büyüyen bir nesil yetişmesini engel olmak için özellikle eğitim kurumlarını öne çıkararak çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmamız gerekmektedir\" dedi.

Çocukların okuma isteklerini yitirmeye ve okumanın sağladığı kazanımlardan mahrum kalmaya başladığını kaydeden Vali Yıldırım, görevlerinin bunun önüne geçmek olduğunu belirtti. Vali Aziz Yıldırım, şöyle konuştu: \"Günümüzde hastalık haline dönüşen, zamanının çoğunu televizyon ve bilgisayar başında geçiren kişilerde, antisosyal kişilik bozukluğu da ortaya çıkmakta. Bunlar araştırmalarla sabittir. Karakter gelişimi, bilgiyi ve araştırmayı sevmekle mümkündür. Tolumda yanlış ile doğruyu ayırabilen kişilerin sayısının artması için bireylerle, çocukluktan itibaren kitap okuma alışkanlığının kazandırılması gerekiyor. Kitap okuma alışkanlığı olan çocukların eğitim süreçleri de çok daha verimlidir. Bu anne-babaların işlerini de kolaylaştırıyor. Kitap okumayan nesillerin fikir üretme kabiliyeti körelmektedir. Doğru ve sağlıklı iletişim kurmanın da temel yollarından biri, duygu ve düşüncesini uygun kelimelerle insanlığa aktarmaktır. Çok okuyan insanların kelime dağarcığı da zenginleşir ve daha güzel bir konuşma yeteneğine sahip olur.\"

Vali Yıldırım konuşmasının ardından Belediye Başkanı Feyat Asya ile birlikte kaldırımlarda kitap okuyan öğrencilerle sohbet ederek çeşitli önerilerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaldırımda kitap okuyan çocuklar

Çocuklardan detay

Vali Aziz Yıldırım çocuklarla kitap okuması

Vali Yıldırım açıklama

Kitap okuyan kız öğrenciler

vali Yıldırım çocukları ziyareti

Haber-Kamera: MUŞ, (DHA)

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Bursa İl Dernekler Federasyonu’ndan Bitlis’e ziyaret

BURSA’da faaliyetini sürdüren Bursa İl Dernekler Federasyonu (BİLDEF) tarafından ‘Anadolu Kültür ve Kardeşlik Gezisi’ kapsamında dernek başkanları ve gazetecilerden oluşan 43 kişilik heyet, Bitlis’i ziyaret etti.

Bursa İl Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Dursun, Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Demir, 33 il dernek başkanı ve gazetecilerle birlikte Bitlis’e gelen heyet, önce Seyir Terasına çıkarak burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından İhlasiye Medresesi\'ne geçen heyet buradan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’ı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Rektör Yardım, Bitlis’in turizm ve sağlık alanında gelişme sağlayacağını belirterek şöyle konuştu: \"Bitlis\'i tekrar eski tarihi anlayışıyla gündeme getirmek için çalışma yürütüyoruz. Sadece şehir içinde birkaç yeri gezmek bile bu memleketin nasıl bir derinliğe sahip olduğunu anlamak için yeterlidir. Bunu görüp anlamışsınızdır. Çünkü gerçekten çok önemli şehir. Geçmişte dediğim gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Osmanlı\'nın önem vilayetlerinden biri. Bölge illeri eskiden Bitlis\'e bağlıydı. Bundan sonraki durağınız Ahlat olacaktır. Orada devletimizin köklerini göreceksiniz. Oranın basit bir yer olmadığını bundan sonra daha fazla gündeme gelmesini anlayacaksınız. Geçmişte Kubbet-ül İslam unvanını kazanmış bir merkezden bahsediyoruz. Ahlat böyle bir yer. Kubbet-ül İslam derken maalesef biz bu terimi bile bilmiyoruz. Bu neyi ifade ediyor. Tarihte Kubbet-ül İslam unvanını kazanmış üç merkez var. Biri Ahlat, Özbekistan\'da Buhara, diğeri de Afganistan\'da Belh\'tir. Böylesi bir değeri maalesef geçmişte unutmuşuz. Bu yönleriyle Bitlisimizi tekrar gündeme getirmeye çalışıyoruz. Üniversite olarak çalışmalarımız var. Ancak valiliğimiz çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bundan sonra ümit ediyorum ki Bitlis çok daha fazla gündeme gelecek. Gerçek değeriyle anılacaktır.\"

Bursa İl Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Dursun ise Bitlis\'in 7’nci ziyaretleri olduğunu söyledi. Dursun, \"Biz sadece kültürel anlamda zaman harcıyorduk. Ancak yapmamız gereken bazı şeylerin önemli olduğunun farkına vardık. Bu sefer ki gelişimizde zengin bir kadroyla geldik. 10\'un üzerinde basın mensubu getirdik. Geldik ve gördük ki çok farklı bir ortamla karşılaştık” dedi.

Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Demir ise BİLDEF’in çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, “Bitlis\'te doğduk. Bursa\'da doyuyoruz. Bursa\'da doyunca da buraya özlem duyuyoruz. İnşallah bu ziyaret hedefine ulaşır\"diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Federayon üyelerinin seyir terasında Bitlis\'te beş minare türküsünü söylemeleri

-Toplu fotoğraf çektirmeleri

-İhlasiye medresesini ziyaret

-Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım\'ın heyeti karşılaması

-Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım\'ın açıklamaları

-BİLDEF Başkanı Mustafa Dursun\'un açıklamaları

-Toplu Fotoğraf çekimi

-Hediye verilmesi

-Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Demir\'in açıklamaları

-Detay görüntüler

Haber-Kamera; Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-

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