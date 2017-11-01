DHA YURT BÜLTENİ-8

1)\'ANAOKULUNDA İÇ ÇAMAŞIRI KONTROLÜ\'NE SORUŞTURMA

HATAY\'daki Karaağaç Anaokulu\'nda velilerin, tuvaleti kirlettiği belirtilen öğrencinin bulunması için 5 yaşındaki erkek öğrencilerin iç çamaşırlarının temizlik görevlilerince kontrol edildiği iddiası ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. Arsuz ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı Karaağaç Anaokulu\'nda, iddiaya göre, 12 Ekim günü tuvaleti temiz kullanmadığı ileri sürülen öğrencinin belirlenmesi için sınıftan alınan 5 yaşındaki erkek öğrenciler, tuvalete götürüldü. Burada okul idarecisi ve kadın temizlik görevlisi, öğrencilerin iç çamaşırlarını kontrol etti. Olayın sonraki günlerde, veliler tarafından duyulması üzerine çocukların aileleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne gidip, şikayetçi oldu. Geçen pazartesi günü çocuklarını anaokuluna göndermeyen veliler, Başbakanlık İletişim Merkezi\'ne (BİMER) de durumu bildirdi. İddialar üzerine okula gelerek, velilerle konuşan Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Dönmez, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını söyledi.

Soruşturma başlatıldığının öğrenilmesinin ardından veliler, çocuklarını okula göndermeye başladı.

Görüntü Dökümü

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- Okulun dış görüntüsü ve tabelası

- Okula gelen velilerin içeri giriş çıkışları

- Okul bahçesinde parkta oynayan çocuklardan görüntü

SÜRE: 01\'58\" BOYUT: 90 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ ARSUZ(Hatay),(DHA)

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2)TÜRK BAYRAĞINI İNDİRİP, ÜSTÜNE BASTI, ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI



ANTALYA\'da, Türk bayrağını asıldığı yerden alıp, üstüne basan M.K. ve yanındaki nişanlısı Ç.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı, güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıdı.

Olay, 29 Ekim günü saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan Türk bayrağını alıp, yere atarak, bayrağın üzerine basan kişilerin görüntüsü olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İş yerini gören güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Yıldız Mahallesi\'nde oturduğunu tespit etti. Ekipler, nişanlı oldukları öğrenilen 31 yaşındaki Ç.K. ile 33 yaşındaki M.K.\'yı gözaltına aldı. M.K. hakkında \'devletin egemenlik alametlerini aşağılama\', Ç.K. hakkında ise sosyal medyadan \'Cumhurbaşkanına hakaret\' suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarında, M.K.\'nın asılı bulunduğu yerden aldığı bayrağı ayağıyla çiğnediği, kamerayı görünce de bayrağı tekrar yerine asmaya çalıştığı görülüyor.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) -

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3)SARIYER\'DEKİ GENÇ KIZA TECAVÜZ EDEN ZANLI ADANA\'DA YAKALANDI

İSTANBUL Sarıyer\'de Kırgızistan uyruklu üniversite öğrencisi E.A.\'ya tecavüz ettiği iddia edilen 27 yaşındaki Fatih Y., Adana\'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

26 Ağustos\'ta Sarıyer, İTÜ Ayazağa Metro çıkışında meydana gelen olayda, polise başvuran Kırgizistan uyruklu E.A. tecavüze uğradığını ve gasp edildiğini iddia etti. Genç kız, gece saatlerinde metrodan çıkarak bir süre yürüdükten sonra arkasından gelen bir kişinin kendisine \'sessiz ol, öldürürüm seni\' diyerek önce tehdit ettiğini daha sonra yere düşürüp tecavüz ettiğini iddia etti. Üniversiteli E.A. ayrıca saldırganın kaçarken de cüzdanını ve cep telefonunu da gasp ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, olayın meydana geldiği yere yakın olan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin Fatih Y. olduğunu saptadı. Şüphelinin izin takip eden İstanbul polisi, Fatih Y.\'nin Adana\'da olduğunu belirleyince Adana Gasp Büro Amirliği\'nden yardım istedi. Adana Otogarı\'nda yapılan operasyonla Fatih Y., yakalandı. Operasyon anı da polisin kamerasına yansıdı. Görüntülerde Fatih Y.\'nin polis tarafından yere yatırılarak gözaltına alındığı görülüyor. Şüpheli olayın meydana geldiği İstanbul\'a gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Polislerin araçta seyir halinde çektiği görüntü

- Zanlının yakalanması

- Kelepçe takılması

- Zanlının götürülmesi

SÜRE:43\" BOYUT:44 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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4)PAZARLARDAN ÇALDIKLARINI, PAZARDA SATARKEN YAKALANDILAR

DENİZLİ\'de 4 ayrı semt pazarında esnafın sabah satmak için geceden bıraktığı 165 kasa domates, biber, patlıcan ve zeytini çalarak başka pazarda satan 3 kişi polisin oluşturduğu özel ekiple yakalandı. Denizli\'de geçtiğimiz 17-27 Ekim tarihleri arasında 4 ayrı semt pazarında pazarcı esnafının sabah satmak için geceden bıraktığı kasalar içindeki domates, biber, patlıcan ve zeytin çalınmıştı. 4 ayrı semt pazarından 8 pazarcı esnafına ait 165 kasa domates, biber, patlıcan ve zeytin çalınmasıyla ilgili Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü özel ekip oluşturdu. Deneyimli polislerden oluşan özel ekip, pazar ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarında tespit edilen A.D., S.A. ve S.D.\'nin yakalanması için operasyon başlatıldı. Polis, 3 kişiyi, dün (salı) 165 kasa domates, biber, patlıcan ve zeytini Bozkurt İlçesi Beylerli pazarında satmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Sorguları tamamlanan üç kişiden S.D. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, diğer A.D. ile S.A. mahkemeye çıkarılmak üzere Adliye\'ye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların adliyeye getirilmesinden görüntü,

-Adliyeden görüntü.

Haber-Kamera:Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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