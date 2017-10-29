DHA YURT BÜLTENİ-8 

Akçakale\'deki Suriyeliler, terör örgütlerini protesto etti



ŞANLIURFA\'nın Akçakale İlçesi\'ndeki çadır kentte barınan Suriyeli sığınmacılar, terör örgütleri DEAŞ, PKK ve PYD\'yi protesto etti.

Akçakale\'de 30 bin sığınmacının barındığı çadır kentteki Suriyeliler, ellerindeki Arapça ve İngilizce yazılı dövizlerle terör örgütleri DEAŞ, PKK ve YPG aleyhine slogan atan Suriyeliler, konuşmalarla bu terörizmi kınadı.

Kalabalık adına konuşan Rafığ El Ukla, Türkiye Cumhuriyeti\'ne teşekkür ederek, terör örgütlerine yönelik mücadeleyi desteklediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hadi KURT/AKÇAKALE(Şanlıurfa),(DHA)-

==============================================

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bursa\'da coşkuyla kutlandı

BURSA\'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkulu törenlerle kutlandı. Vali İzzettin Küçük ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ödünç\'ün tören aracından halkı selamlayıp bayramlarını kutlamasıyla başlayan tören ardından binlerce Bursalı, Cumhuriyet Alanı\'ndan Cumhuriyet Caddesi sonuna kadar Cumhuriyet için yürüdü.

Bursa\'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Valilik Binası\'nda Vali İzzettin Küçük\'ün kutlamaları kabulü ile başladı. Buradaki bayramlaşma ardından Vali İzzettin Küçük ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ödünç, tören aracından halkı selamlayıp bayramlarını kutladı. Vali Küçük, törende yaptığı konuşmada Cumhuriyet\'in sadece bir rejim değişikliği olmadığını belirterek, şöyle dedi:

\"Türk tarihinin son 1000 senesi Anadolu topraklarında cereyan etti. 1071 Malazgirt zaferi, Selçuklu, Osmanlı Devleti\'nin kuruluşu, İstanbul\'un fethi çok önemlidir. Ve Cumhuriyet\'in kuruluşu. Bu kadar önemli ve değerlidir. Cumhuriyet; bir rejimden bir saltanattan bir başka rejime geçişin adı değildir sadece. Varlık ve yokluk mücadelesinden zaferle çıkmış bir milletin geleceğini teminat altına alan rejimin adıdır Cumhuriyet.\"

Cumhuriyet ilan edilmeden önceki dönemde vatan içinde umutsuzluk olduğunu ifade eden Vali İzzettin Küçük, tersanelerin, orduların ve şehirlerin zaptedildiğini, bundan daha kötüsünün insanların ümidinin kalmadığını belirterek, şöyle dedi:

\"Hemen hemen bir çok kişi artık silahı bırakıp köyüne, kasabasına, mahallesine çekilme planları yapıyordu. Kurtuluşa dair hiç bir emare görünmüyordu. Ufku kapkaranlık bulutlar kaplamıştı. İşte bu en kötü anda bir adam ve onun samimi arkadaşları \'Bu iş burada bitmedi, Geldikleri gibi gidecekler\' dedi. Mustafa Kemal Atatürk\'ten bahsediyorum. O kopkoyu ortamda bile inancını, azmini, mücadelesini yitirmediler. Bir avuç insan olarak Samsun\'dan yola çıktılar. Bir sel oldular. Her cephede düşmanı mağlup ettiler. Cumhuriyet bunun için aynı zamanda Türk milletinin varlığını teminat altına alan rejimin adıdır. Ben huzurlarınızda o en kötü anda bile milletine olan inancını yitirmeyen destansı bir mücadele veren başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun değerli silah arkadaşlarını, ebediyete intikal etmiş olan kahraman gazilerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum.\"

Konuşma ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunu ve kılıç kalkan ekipleri gösterilerini sundu. Bu gösterilerin ardından, STK\'lar, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, polis ve Belediye işçileri, öğrenciler ile çok sayıda kişi tören geçişi yaptı. Bu geçişin ardından binlerce Bursalı, tören alanındn başlayıp İnönü Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi boyunca süren Cumhuriyet Yürüşü yaptı.

Görüntü Dökümü:

-Valilik binasında bayramlaşma

-Vali İzzettin Küçük ve Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla Ödünç tören aracı ile vatandaşları selamlaması

-Vali İzzettin Küçük konuşması

-Halk oyunlarından görüntüler

-Tören yürüyüşünden görüntüler

-Cumhuriyet yürüyüşü

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-

=====================================

Giresun’da yakalanan PKK\'lı terörist, arazide yaşam koşullarını anlattı



TRABZON\'da 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Astsubay Ferhat Gedik\'i şehit eden PKK\'lı terörist grubun içinde yer aldığı belirtilen \'Aram’ kod adlı PKK\'lı terörist Mustafa Tolucan, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunda ve götürüldüğü arazide, bölgedeki yaşam koşullarını anlattı.

Giresun’un Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası\'nda, yöre halkının ihbarıyla yakalanıp, gözaltına alınan PKK\'lı terörist Tolucan, sorgusu sırasında götürüldüğü kırsaldaki arazide, bölgeye giriş ve çıkış yaptıkları güzergahları ve kırsaldaki yaşam koşullarını anlattı. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgusu süren ve ifadesinde örgütün sözde \'Karadeniz Açılım Grubu\'na ilişkin bilgiler veren ‘Aram’ kod adlı PKK’lı terörist, yoğun güvenlik önlemleri altında, Dereli ve çevredeki kırsal kesimde yer alan arazide yeniden yer gösterdi. Operasyonlar nedeniyle bölgede 3 aydır nefes alamadıklarını söyleyen teröristin, arazide yer göstermesiyle PKK’lı grubun sürekli yer değiştirdiği ve kullandığı çok sayıda sığınak ortaya çıkarıldı.

KAZDIKLARI ÇUKURDA ATEŞ YAKTILAR

Arazideki yaşam koşulları hakkında güvenlik güçlerine bilgi veren terörist, grubun, kırsala giriş ve çıkış yaptığı güzergahları da anlattı. Üzerinde eşofman, ellerinde kelepçe olan terörist, yoğun güvenlik önlemleri altında çıkarıldığı arazide, çevreye fazla duman yaymadan nasıl ateş yaktıklarını tatbiki olarak gösterdi. Ateş yakma biçimini anlatan PKK\'lı terörist, güvenlik güçlerinin dikkatini çekmemek için önce çukur kazdıklarını belirterek, şunları söyledi: \"Arazide uygun bulduğumuz bir alanda, önce küçük bir çukur açıyoruz. Bunun altına odunlar, alev aldığında, toprakla temas etmemesi ve duman çıkarmaması için taş koyuyoruz. Sonrasında ateşi yakıyoruz. Testere ile kestiğimiz küçük odunları da toprakla temas ettirmiyoruz ki fazla duman çıkarmasın. Sonrasında ateş sönünce, iz bırakmamak için o çukuru toprakla kapatıyoruz ki kimse görmesin.\"

Öte yandan Özel Harekat ve jandarma ekibiyle zırhlı araçların da destek verdiği operasyonlarla iki ayrı grup halinde, 7-8 kişi olduğu sanılan teröristlerin yakalanması için yürütülen geniş çaplı operasyonların süreceği belirtildi.

Görüntü DÖkümü

FOTOĞRAFLI

Haber: GİRESUN, (DHA) -

========================================

Sivas\'ta CHP ve ADD’den Atatürk Anıtına çelenk

SİVAS\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından Atatürk Anıtı\'na çelenk sunma töreni düzenlendi.

CHP ile ADD üyeleri öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı kapsamında kent meydanındaki Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu. Törene, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, CHP İl Başkanı Ulaş Karasu, ADD Sivas Şubesi Başkanı Niyazi Orhon, çok sayıda partili ve dernek üyesi katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşundan bulunularak İstiklal Marşı okundu. CHP İl Başkanı Karasu tören sonrasında yaptığı açıklamada, \"Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk\'ün Türk toplumuna en büyük vasiyetidir. Cumhuriyete ve onun değerlerine sahip çıkmak da en başta CHP ve Cumhuriyete inanan herkesin görevidir. Cumhuriyet 80 milyonun bir arada yaşama kültürüdür. Birbirinin hakkına, hukukuna saygı gösterdiği rejimdir. Laik sosyal hukuk devletinin teminatıdır. Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı\'nı kutluyor, Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını şükran ve saygı ile anıyoruz\" dedi. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Niyazi Orhon ise tüm Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı\'nı kutladı.

Görüntü Dökümü:

-Anıta çelenk sunma

-CHP İl Başkanı açıklama

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-

======================

8 yaşındaki Elif, şiir okumak için Kaymakam Sakal\'dan izin aldı

ANKARA\'nın Kahramankazan İlçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, Kaymakam Engin Sakal’a şiir okumaz istediğini belirten 8 yaşındaki Elif Rümeysa Yönü, sahneye çıkarak \'35 Yaş\' şiirini okudu.

Kahramankazan Efes Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi Salonu’nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Ceylan, Cumhuriyet Başsavcısı Ersen Yıldız, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Çeşitli okullarda eğitim gören öğrencilerin hazırladığı gösteriler sergiledi.

Ailesiyle birlikte kutlamaları izlemeye gelen Atatürk İlkokulu 2\'nci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Elif Rümeysa Yönü, Kaymakam Engin Aksakal\'ın yanına giderek Cahit Sıtkı Tarancı\'nın \'35 Yaş\' adlı şiirini ezbere okumak istediğini söyledi. Bunun üzerine Kaymakam Aksakal, mikrofonu küçük kıza verdi. Okuduğu şiirle salondakilerin beğenisini toplayan Elif Rümeysa Yönü\'yü Kaymakam Engin Aksakal tebrik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Törenden genel görüntü

-Çocukların sahne gösterileri

-Elif Rümeysa\'nın şiir okuması

Haber-Kamera: Hasan POLAT / KAHRAMANKAZAN(Ankara),(DHA)

==========================================

Balıkesir ADD\'den Cumhuriyet yemeği

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Balıkesir Şubesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün 26 Ağustos 1922 akşamı Büyük Taarruz başlamadan yediği kuru fasulye, bulgur pilavı ve üzüm hoşafından oluşan \'Cumhuriyet yemeği\' menüsünü, Cumhuriyet\'in 94\'üncü kuruluş yıldönümünde dernek binasında verdi.

ADD Balıkesir Şubesi\'nin verdiği, kuru fasulye, bulgur pilavı ve üzüm hoşafından oluşan Cumhuriyet yemeği etkinliğine CHP Balıkesir il ve ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dernek Başkanı İlhan Öner, Mustafa Kemal Atatürk\'ün 26 Ağustos 1922 akşamı Büyük Taarruz başlamadan yediği yemeğin Cumhuriyet yemeği olduğunu hatırlatıp, \"Ulu önderimiz Atatürk, Büyük Taarruz\'dan birkaç saat önce, yemek pişirmekle görevli bir askerin elinde tavukla etrafında dolaştığını görünce, tavuğun ne olacağını sormuş. Asker \'Sizin için pişireceğim\' deyince, askerin karavanasında ne olduğunu sormuş. Kuru fasulye, bulgur pilavı, üzüm hoşafı olduğunu öğrenince asker karavanasından yemek yiyeceğini söylemiş, yanında da turşu istemiş. Aradan zaman geçmiş, düşman denize dökülmüş, büyük zafer kazanılmış. Bir akşam Fikriye Hanım Atatürk\'e ne yemek istediğini sorar. Atatürk, Cumhuriyet yemeği yapmasını ister Fikriye Hanım bunu hiç duymadığını, ne olduğunu sorar. Atatürk, \'Adını ilk kez sen duyuyorsun. Kuru fasulye, bulgur pilavı, üzüm hoşafı\" der. Atatürk bu yemeği çok seviyordu. Balıkesir Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticileri olarak, 17 yıldan bu yana her Cumhuriyet Bayramı\'nda, halka ücretsiz Cumhuriyet yemeği veriyoruz. Bu yıl bin kişilik Cumhuriyet yemeği yaptık\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-ADD üyelerinin faluslye, bulgur pilavı ve üzüm hoşafından oluşan Cumhuriyet yemeği dağıtmasındarn görüntü

-Vatandaşların Cumhuriyet yemeği yerken

-ADD Balıkesir Şube Başkanı İlhan Öner ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)

==============================================

Satrancın en iyileri, ödüllerini aldı

MERSİN Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu\'nca bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Mersin Açık Satranç Turnuvası, ödül töreniyle sona erdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde, turnuvaya Azerbaycan\'dan katılan ve A kategorisinde yarışan \'Büyükusta\' unvanlı Nijat Abasov, birinci oldu. Ödüllerin sahibini bulduğu, 9 kategoriden oluşan turnuva, bir hafta önce başlarken, turnuvaya 13 ülkeden 167 sporcu katıldı. Turnuvanın 9\'uncu turu sonunda, A kategorisinde; Nijat Abasov birinci, Vugar Rasulov ikinci ve Konstantin Tarlev ise üçüncü oldu. B kategorisinde ise birinci Abdullah Özbilici olurken, ikinciliği Erdinç Çelik, üçüncülüğü Sefa Var elde etti. Sporculardan Ekin Barış Özenir ve Nazmi Can Doğan da sergiledikleri başarılı performanslarıyla ilk \'Uluslararası Usta\' unvanını elde etmeye hak kazandı.

Turnuvanın galibi Abasov, \"Türkiye\'de birçok turnuvaya katıldım; ama Mersin\'de ilk kez katılıyorum ve Mersin\'i çok sevdim. Birinci oldum ve gerçekten çok mutluyum. Bu başarımı daha ileri seviyelere taşımak istiyorum. Onun için daha çok gayret göstereceğim. Bence insanlar da böyle büyük organizasyonlara daha çok katılım göstermeliler\" dedi. Konuşmaların ardından sporculara protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Törenden görüntüler

-Sporculardan görüntüler

-Sporcular ödüllerinin alırken

-Nijat Abasov\'un konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

==================================================

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ilçelerde de kutlandı

MERSİN\'in Tarsus ve Anamur İlçelerinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli törenlerle kutlandı.

Tarsus\'taki program Cumhuriyet Alanı Atatürk anıtı önünde, son bölümü ise yağmur nedeniyle Mehmet Çelebi Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, değişik spor branşlarında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Törende Kuvayi Milliye Derneği üyesi 94 yaşındaki Veli Çiftçi\'ye, Kaymakam Yüksel Ünal tarafından, 1923 tarihli Cumhuriyet altını armağan edildi. Anamur İlçesi\'nde tören ise Şehir Stadyumu\'nda düzenlendi. İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören, öğrencilerin okudukaları şiirlerle devam etti. Tören sırada aniden başlayan yağmur, törenin halkoyunları ve gösteri bölümlerinin iptal edilmesine neden oldu. Kutlama, öğrencilerin tören geçişi ve hatıra fotoğrafı çekinmesi ile son buldu.

Görüntü Dökümü

--------------------------

ANAMUR

-Cumhuriyet alanından genel

-Protokolün bayram kutlaması

-Bir öğrencinin şiir okuması

-Kaymakamın konuşması

-Başka bir öğrenci şiir okuken yağmurun başlaması

-Sunucunun özür dilemesi

-Vatandaşlar şemsiye açarken

-Öğrencilerin geçiş töreni hazırlığı

-Geçiş töreni

Haber:Tolunay DUMAN-Mithat ÜNAL-Kamera: Mithat ÜNAL/ ANAMUR, (MERSİN), (DHA)

=====================================