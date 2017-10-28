DHA YURT BÜLTENİ-8

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN YILDIRIM, KONYA\'YA GELDİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Konya\'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte toplu açılış töreni ve mitinge ile partsinin İl Danışma Meclisi toplantısına katılmak için özel uçakla Konya\'ya geldi. Erdoğan\'ı Konya semalarında 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda görevli iki F-16 savaş uçağı korudu. Erdoğan ve Yıldırım daha sonra Cumhurbaşkanlığı\'na ait otobüsle ilk olarak Konya Valisi Yakup Canbolat\'ı ziyaret etti. Erdoğan ve Yıldırım\'ın geçiş güzergahlarında geniş güvenlik önlem alındı. Havadan ise polis ve askeri helikopter kontrol etti.

Erdoğan ve Yıldırım, valilik ziyaretinin ardından Mevlana Meydanı\'nda düzenlenecek olan toplu açılış töreni ve mitinge katılarak halka seslenecek.

Görüntü Dökümü

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- Cumhurbaşkanı ve otobüsten detay

- Kortejden detay

- Miting alanından detay

Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ- Hasan DÖNMEZ- Muammer ŞEN KONYA DHA)

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2)MİLLİ SAVUNMA BAKANI CANİKLİ, GİRESUN’DA CENAZEYE KATILDI

MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Giresun’da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını kaybeden AK Parti Tirebolu İlçe Başkanı 62 yaşındaki Kemal Koç\'un cenaze törenine katıldı. Kanser nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde hayatını kaybeden Kemal Koç için Tirebolu’da Cintaşı Camisi\'nde tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk ve Cemal Öztürk, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, AK Parti Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Tören öncesinde Bakan Canikli, Kemal Koç\'un ailesine başsağlığı diledi. Koç\'un cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Kurcakale Mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazı kılınışı

-Taziyeler

-Detaylar

HABER KAMERA: Hakan KABAHASANOĞLU/DHA

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3)BAKAN KURTULMUŞ, HİNTLİ TURİZMCİLERLE BULUŞTU

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Hindistan Seyahat Acenteleri Federasyonu\'nun (TAFI) Muğla\'da düzenlediği kongreye katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Kurtulmuş, Türkiye ile Hindistan arasında önemli kültürel benzerlikler bulunduğunu söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Hindistan\'ın en büyük seyahat acenteleri birliği Hindistan Seyahat Acenteleri Federasyonu (TAFI) üyesi 600 acentenin kongresini yaptığı Dalaman\'daki Sarıgerme Resort SPA\'da düzenlenen toplantıya katıldı. Eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte Antalya\'dan helikopterle kente gelen Bakan Kurtulmuş\'u, Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Milletvekili Nihat Öztürk, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, Dalaman Ortaca Köyceğiz Turistik Otel ve İşletmeciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, TAFI Başkanı Praveen Chugh, Yönetim Kurulu Üyesi Fulya Okutur, Türk- Hindistan Turizm Konseyi (TITC) Başkanı Emin Çakmak karşıladı. Kurtulmuş ve eşine, çocuklar çiçek vererek teşekkür etti.

ÜÇ ÜLKENİN POTANSİYELİNE VURGU

Hindistanlı tur operatör ve acente yetkililerinin katıldığı toplantıda konuşan, Hindistan, Çin, Japonya\'nın dünya nüfusundan üçte birinden fazla nüfus potansiyeline ve orta sınıfa sahip olduğunu belirten Bakan Kurtulmuş, \"Özellikle Hindistan\'da 350 milyon orta sınıfın olduğunu ve yeni destinasyonlar arandığını biliyoruz. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda Hindistanlı dostlarımızla birlikte; yeni turizm destinasyonumuzun içinde yer almak istiyoruz. Bu nedenle Hindistan\'la ilgili ilişkilerimizi dostluk ve turizm çerçevesinde hızla geliştirmek istiyoruz\" dedi.

ÜLKENİN TARİHİ YERLERİNİ TANITTI

Hindistan\'ın dünya ekonomisinde 10\'uncu, satın alma ekonomisi açısından ise dünyada üçüncü sırada yer aldığını belirten Kurtulmuş, \"Özellikle geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın Hindistan\'ı ziyaret etmesinin ardından ilişkilerimiz turizm alanında hız kazandı. İlişkilerimiz iyi bir seviyeye geldi. Türkiye ve Hindistan arasında önemli kültürel benzerlikler olduğunu biliyoruz. Her iki ülkede güçlü geniş ve kültürel zenginliğe sahip toplum ve aile yapılarında önemli benzerlikler var. Türkiye tarihi zenginlikleri bakımından güçlü bir ülkedir. Hem İslam medeniyeti hem de İslam öncesi medeniyetlere ait çok güçlü güzelliklere, eserlere, birikime sahibiz. Bu ülkenin her bölgesinde farklı ayrı güzellikler var\" diye konuştu.

Antalya, Kapadokya, Karadeniz, İstanbul ve Ege Bölgesi\'nin tarihi doğal güzelliklerinden de bahseden Bakan Kurtulmuş, Konya\'nın manevi kültürünü de Hintli konuklara tanıttı. Bakan Kurtulmuş ayrıca, \"Şanlıurfa\'da dünyanın ilk yerleşim merkezi olan Göbeklitepe var. Orada çalışmalarımız devam ediyor. Gelecek ziyaretinizde mutlaka görmenizi isterim\" dedi.

TÜRK VE HİNTLİ TURİZM ÇALIŞMA GRUPLARI BULUŞACAK

Hindistan ile Türkiye arasında turizmle başlayan ikili ilişkilerin Avrupa ile Asya arasında önemli bir bağlantı unsuru olacağına inandığını söyleyen Kurtulmuş, \"Bu nedenle bu ilişkileri geliştirerek devam ederken, biz de Türkiye olarak Hindistan kapılarını zorlamaya devam edeceğiz. Özellikle savaşların arttığı, kavgaların çoğaldığı bir dünyada turizm ve kültürleri ile birbirlerine yaklaşan ülkelerin bu olumsuzlukları ortadan gidereceğine inanıyorum. Tüm bu güzellikler, kültür tarih ve olanaklar güzel ülkemizde mevcut. Bu nedenle Hindistan ile ilişkilerimizi arttırmaya devam edeceğiz. Atılacak daha önemli adımların kararlarını alacağız. Önümüzdeki yıl Hindistan-Türkiye ortak çalışma guruplarının toplantısını Türkiye\'de yapacağız\" diye konuştu.Toplantı sonunda TAFI Başkanı Praveen Chugh, Numan Kurtulmuş\'a Gandi\'nin minik maketini hediye etti.

Kurtulmuş ardından, Türk ve Hintli basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye\'nin kültür alanında istediklerini yapıp yamadığı sorusu üzerine Kurtulmuş, \"Özellikle kültür alanında istediklerimizi yapamadık. Türkiye\'ye karşı negatif algı operasyonu sürerken, kültür ve turizmi stratejik araçlar olarak kullanıp, Türkiye\'nin imajının olumlu noktaya erişebilmesi için bunları yumuşak güç unsuru olarak kullanacağız. Bunun tabii ki hem kamunun hem özel sektörün hem üniversitelerin araştırmaları ile hep birlikte bir seferberlik ruhu ile yapılması gerekiyor\" dedi.

Bakan Kurtulmuş, toplantının ardından eşi ile birlikte Antalya\'ya döndü.

Görüntü Dökümü

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- Numan kurtulmuş\'un Gelmesi karşılanması

- Konuşmasından görüntü açıklamasından genel detay görüntü Hintli turizmciler dinlerken

- Kurtulmuş\'e heykelcik verilirken

-Basın açıklaması

Haber: Yaşar ANTER - Süleyman İLTER / MUĞLA, DHA)

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4)İZMİR\'DE KUTLAMALAR BAKAN GÜL\'ÜN KATILDIĞI TÖRENLE BAŞLADI

İZMİR\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül\'ün de katılımıyla, Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk koyma töreninden sonra İzmir Valiliği\'ni ziyaret eden Bakan Gül, \"Cumhuriyet kıyamete kadar daha güçlü demokrasi ile yoluna devam edecektir\" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ziyaret ettiği İzmir\'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulması törenine katıldı. Törende Adalet Bakanı Gül ile birlikte, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve CHP\'li Büyükşehir Belediyle Başkanı Aziz Kocaoğlu da, anıta çelenk bıraktı. AK Parti ve CHP milletvekilleri, siyasi parti ile çeşitli odaların temsilcilerinin yanı sıra kamu kurumlarının yöneticilerin de katıldığı alandaki tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla sona erdi.

Tören sırasında, Ege Ordusu Bando Komutanı Albay Cem İyidoğan\'ın 5 yaşındaki oğlu Berkay İyidoğan, yanından ayrılmadığı babası ve silah arkadaşlarının müzik aletleriyle ilgilendi. Bu anlarda küçük Berkay, alandakilerin ilgisini çekti.

BAKAN VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, çelenk sunma töreninden sonra İzmir Valiliği\'ni ziyaret etti. Valilikte açıklama yapan Bakan Gül, 29 Ekim Cumhuriyet bayramını kutlayıp, \"Milli mücadelenin sembol şehri, destansı mücadele ile Türk tarihine şerefle adını yazdırmış İzmir\'imizde, milli mücadeleyi göstermiş bütün ecdadımızı rahmetle anıyorum. Tüm İzmir\'imizin ve ülkemizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı tebrik ediyorum. Cumhuriyet kıyamete kadar, daha güçlü demokrasi ile yoluna devam edecektir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ortadan kaldırmak isteyenler hiçbir zaman başarılı olamamıştır. Cumhuriyet cumhursuz değildir. Vatandaşlarımız demokrasiye ve cumhuriyete hep sahip çıkacaklardır\" dedi.

Adalet Bakanı Gül daha sonra AK Parti İl Başkanlığı\'na geçti.

Görüntü Dökümü

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- Törenden görüntü

- Ziyaretten görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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5)AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÇALIK: SOSYAL POLİTİKALARI ARTIRMAK İÇİN DAHA GÜÇLÜ BİR EKONOMİYE SAHİP OLMAMIZ GEREKİYOR

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık: Sosyal politikaları artırmak için daha güçlü bir ekonomiye sahip olmamız gerekiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Öznur Çalık, \"Türkiye\'de 15 yılda çok ciddi değişimler oldu. Sosyal politikaları artırmak için daha güçlü bir ekonomiye sahip olmamız gerekiyor. Güçlü ekonomi güçlü sosyal politikaları beraberinde getirecektir\" dedi.

Ak Parti\'nin başlattığı \'Gönül Adımları\' projesi kapmasında Tekirdağ\'a gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve ve Sosyal Politikalar Başkanı Öznur Çalık, sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi. Çalık, Çalık, \"Sosyal politikalarda, \'Gönül Adımları\' projesi başlattık. Ak Parti iktidarı olarak 15 yılda çok önemli işler yaptık. Attığımız her adımı da milletimiz için attık. Eğitimden, sağlığa ve ulaşıma kadar her alanda reform niteliğinde projeler yaptık. Yeni şeyler olsun diyerek sizlere geldik. Vatandaşlar bizlere ne söylüyor dinlemeye geldik. Sizleri dinleyelim ve sorunları yerinde tespit edelim istiyoruz. Bugün burada milletimiz dinliyoruz. Sosyal politikalarda Gönül Adımları projesini 81 ilde gerçekleştireceğiz\" dedi.

Güçlü ekonominin güçlü bir sosyal politika getireceğini belirten Çalık, \"Türkiye\'de 15 yılda çok ciddi değişimler oldu. Sosyal politikaları artırmak için daha güçlü bir ekonomiye sahip olmamız gerekiyor. Güçlü ekonomi güçlü sosyal politikaları beraberinde getirecektir. 2002 yılında iktidara geldiğimizde anayasada, Türkiye Cumhuriyeti milli demokratik hukuk devletidir diyordu. Anayasa ama maalesef Ak Parti\'ye kadar sosyal devlet anlayışını olmadığını çok iyi biliyoruz. Hastane kapılarında bekleyenleri, evlere hapsedilen engellileri, sosyal güvenlik kapsamının nasıl daraltıldığını, bütçenin nasıl çökertildiğini hepiniz biliyorsunuz\" dedi.

Çalık\'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı sürdü.

Görüntü Dökümü

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Öznur Çalık\'ın gelişi

Salondan genel detay

Öznur Çalık\'ın konuşması

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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6)BACAĞI KESİLEN ÖZGE\'NİN BABASININ HUKUK İSYANI

ANTALYA\'da 150 liraya mal ederek kendi yaptığı düzenekle sol bacağı ampute edilen kızı 4 yaşındaki Özge Yıldırım\'a yürümeyi öğretirken gündeme gelen Ali İhsan Yıldırım, 4 yıldır verdiği hukuk mücadelesinden sonuç elde edemediğini belirterek, isyan etti. Devlete olan güvenini kaybettiğini belirten Yıldırım, \"Kızıma zarar verecekler diye rehabilitasyon merkezine bile götüremiyorum\" dedi. Alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım ve eşi 35 yaşındaki İlknur Yıldırım\'ın \'Özge\' adını verdikleri bebekleri, 1 Ocak 2014 tarihinde Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi\'nde 6.5 aylık olarak dünyaya geldi. Prematüre bebek, yeterli kuvöz olmadığı için özel bir hastaneye sevk edildi. Burada, damar yolu henüz iyi olmadığı için iğne yapmak amacıyla bebeğin sol dizinin altına kateter takıldı. Bu işlemden sonra sol bacağında morarma görülen ve kangren teşhisi konulan Özge bebek, tekrar doğduğu hastaneye yönlendirildi. Ancak minik Özge\'nin 13 günlükken sol bacağı, dizinin üstünde kesildi.

TÜRKİYE\'NİN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Bir bacağı protez olan kızı Özge\'nin, yürüyemediği için sokakta oynayan çocuklara bakıp ağlaması baba Ali İhsan Yıldırım\'ın yüreğini sızlattı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle fizik tedaviye gidemediği için yürümeyi öğrenemeyen kızı için ne yapabileceğini düşünen alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım, evde 150 liraya bir düzenek yaparak kızına yürümeyi öğretmeye çalışırken geçen mayıs ayında DHA\'nın haberiyle gündeme geldi. Haber üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil Türkiye minik Özge için seferber oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel yeni bir protez bacak için kolları sıvarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aileyi arayarak gereken desteğin verileceğini dile getirdi.

\"ADALET İSTİYORUM\"

Baba Ali İhsan Yıldırım, aradan geçen zamana rağmen hukuki anlamda bir gelişme yaşanmadığını belirterek isyan etti. Kızının bacağının kesilmesinin gittikleri özel hastanenin hatası olduğunu ileri süren Yıldırım, “Cumhurbaşkanımız da aradı ama gereken yapılmadı. Cumhurbaşkanının aramasının üzerinden 6 ay geçti, hukuki açıdan herhangi bir gelişme olmadı. Benim çocuğum yüzde 100 sağlıklı doğdu ama şu anda yüzde 50 engelli. Yine bu özel hastaneden bize iftira atıldı, bunu ispatladık, belgeleriyle savcılığa verdik ancak hiçbir şey yapılmadı. Çocuğumuzun bağlı olduğu solunum cihazı çekildi, elimizde görüntüleri de var. Buna rağmen yine de bir şey yapılmadı. Siyasetçiler söz veriyor fakat hiçbir gelişme olmuyor. Sağlık Bakanlığı\'na \'Çocuğumun neyi var\' diye soruyorum, \'Doktorun suçu yok\' diyor. Rahatsızlığını dile getirmiyorlar. Ben cevap bekliyorum. 4 sene oldu. Hukuk mücadelesi veriyorum ama bir yere varamıyorum. Yaptıkları yanlarına kar mı kalacak? Ben adalet istiyorum\" diye konuştu.

\"SÖZLER UNUTULDU\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kendisini aramasından sonra bir avukatla görüştürüldüğünü de belirten Yıldırım, avukatın kendilerini aramayıp sormadığını söyledi. Hiçbir siyasetçinin de kendilerini aramadığını kaydeden Ali İhsan Yıldırım, \"Televizyonda söz verildi. Ancak sonra hepsi unutuldu. Büyük suçlar var ortada, suçlular korunuyor. \'Çocuğumuzun rahatsızlığını bize bildirin\' diyoruz ama çocuğu hiçbir sağlık kurumuna göndermiyorlar. Sağlık Bakanlığı müfettişleri gelip rapor yazdı ancak bize raporu vermiyorlar. Benim çocuğumun hiçbir şeyi yokken bacağı kesildi\" dedi.

\"KORKUDAN REHABİLİTASYON MERKEZİNE GÖNDEREMİYORUM\"

Özge\'yi rehabilitasyon merkezine bile gönderemediğini anlatan Ali İhsan Yıldırım, şöyle dedi:

\"Orada da başına bir şey gelecek diye çok korkuyorum. Bana bir evrak imzalatıp çocuğu öldürmelerinden korkuyorum. Çünkü devlet bana güven vermiyor. O güveni görsem rahatlıkla götürürüm ama 4 seneden beri hukuk anlamında bir şey elde edemedim. Kızımın bacağının neden kesildiğine yönelik rapor yok. Özge, Adli Tıp Kurumu\'na gitmeden buradan raporu geldi. Dosya örtbas edilmeye çalışılıyor.\"

Kendi çabasıyla kızının yürümesini geliştirmeye çalıştıklarını anlatan Yıldırım, göz yaşları tutamayarak, \"Bizi unuttular, çocuklarımız sahipsiz kalmasın. Çocuklar Türkiye\'nin geleceği\" dedi. Minik Özge, babasının gözyaşlarını silmeye çalıştı, ona sarılarak destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Özge\'den detay görüntüler

- Özge\'nin gazetecilerle olan diyaloğu

- Özge\'nin babası röp

- Özge\'nin babasının röp sırasında ağlaması

- Özge\'nin ağlayan babasına bakması

- Babanın Özge\'ye üzülmemesini söylemesi

- Özge\'den detay görüntüler

663 MB - 10.53\'

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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7)CAM FİLMİNİ PROTESTO ETMEYE GELDİ, 301 LİRA CEZA YEDİ

ADANA\'da yasaklanan cam filmlerin protesto için gelen 26 yaşındaki Fırat Demir\'e, otomobilindeki cam film nedeniyle 301 lira ceza kesildi.

Merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı\'nda, toplanan 5 otomobil sürücüsü yasaklanan cam filmlerine protesto etmek için konvoy yapmak istedi. Yapılacak eylemin izinsiz olduğunu söyleyen polis ekipleri, otomobil sürücülerine Adana Valiliği\'nden izin almalarını söyledi. 4 otomobil sürücüsü olay yerinden ayrılırken bu sırada yoldan geçen trafik polisi, eyleme gelen ve kaldırım kenarında duran modifiyeli ve siyah cam filmli olan 01 ENG 63 plakalı aracın yayında durdu. Polisler otomobil sürücüsü Fırat Demir\'e cam filmi ve otomobilinde yaptığı yasaya aykırı teknik değişiklikten dolayı 301 lira ceza yazdı. Ne olduğunu anlayamayan Demir, uzun süre polislere dil döktü. Ancak polisleri ikna edemeyen Demir, ceza makbuzunu alıp, otomobiline binerek uzaklaştı.

Görüntü Dökümü

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- Otomobilin görüntüsü

- Camlardaki filmler

- Araç sürücüsü ile Röp.

- Polislerin ceza yazması

- Araç sürücüsünün polislerle konuşması

- Cezayı alan araç sürücüsü

- Sürücünün gidişi

SÜRE:04\'51\" BOYUT:296MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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8)TIR\'IN YEDEK LASTİĞİNDE 5 BİN PAKET KAÇAK SİGARA BULUNDU

ÇORUM\'da, polis, bir TIR\'ın yedek lastiklerine saklanmış 5 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirdi, sürücüyü gözaltına aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, 35 yaşındaki F.A. yönetimindeki TIR\'ı takibe aldı. Bir süre izlenen 19 FN 392 plakalı TIR, kent merkezinde durduruldu. Yapılan aramada, aracın yedek lastiğinde gizlenen 5 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirildi. TIR sürücüsü F.A. gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Lastik aralarından sigaraların çıkartılması

- Detaylar

(SÜRE: 1.30 ) (BOYUT 70 MB)

Haber : Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA

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9)DÜZCE\'DE, KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLEN BETON BİKSERİNİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kuzey Çevre yolunun Musababa Köyü mevkisinde meydana geldi. Kaynaşlı’dan Konuralp yönüne giden 68 yaşındaki Selami Saltuk\'un kullandığı 81 AK 697 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yaklaşık 100 metre sürüklenen ve orta refüjdeki aydınlatma direği ile bariyerlere çarparak duran beton mikserinin sürücüsü araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Sürücünün cesedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza yerine gelen sürücünün yakınları gözyaşı dökerken, çevrede toplananların, aracın yakıt deposundan mazot akmasına rağmen çalışmaları izlemesi dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Kurtarma çalışması

-Yakıt tankındaki sızma

-Çevredeki kalabalık

-Sürücünün yakınlarının ağlaması

-Devrilen araç, yol

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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10=MANİSA\'DA CUMHURİYET COŞKUSU BAŞLADI

MANİSA\'da Cumhuriyetin 94\'üncü yıldönümü kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı.

Şehzadeler İlçesi Cumhuriyet Meydanı\'nda, Cumhuriyetin 94\'üncü yıldönümü kutlamaları için tören düzenlendi. Milli Egemenlik Anıtı\'nın önündeki çelenk sunma törenine; Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Cengiz Ergün, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, 1\'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, askeri erkan, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasını ardından Vali Güvençer ile Başkan Ergün, anıta çelenk sundu. Çelenk sunma törenin ardından Vali Güvençer, töreni düzenleyen komite üyelerini tebrik etti.

Vali Güvençer, kutlama etkinlikleri kapsamında yarın (pazar) makamında tebrikleri kabul edecek. Ardından tören geçişi yapılacak.

Görüntü Dökümü

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- Çelenk sunmadan ve törenden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

