DHA YURT BÜLTENİ-8 

1)PKK\'LI TERÖRİSTLERİN ATTIĞI HAVAN MERMİSİ, KAÇAKLARIN BULUNDUĞU ALANA DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi\'nde PKK\'lı teröristlerin Jandarma Tabur komutanlığı\'nı hedefleyerek attığı havan topu mermisi, işlemler için bekleyen bir grup yabancı uyruklu kaçağın bulunduğu noktaya düştü. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2\'si ağır 5 kişi de yaralandı. Olay, Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Derecik Beldesi\'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. PKK\'lı teröristlerin Balkaya Dağları\'ndan attığı havan topu mermisi, Türkiye\'ye kaçak yollardan geçiş yapan ve bu sırada Jandarma Tabur Komutanlığı\'ndaki işlemleri için bekleyen bir grup yabancı uyruklu kaçağın bulunduğu noktaya isabet etti. Meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybederken, 2\'si ağır 5 kişi de yaralandı. Yaralılar için bölgeye ambulanslar sevk edilirken, güvenlik güçleri, Balkaya Dağları\'nın bulunduğu bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Bölgeden yükselen dumanlar

-Çatışma sesleri

DHA-Güvenlik - Türkiye-Hakkari - DHA

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2)YALOVA’DA BALIKÇI TEKNESİ ALABORA OLDU; 2 KİŞİ KURTULDU, 1 KİŞİ KAYIP

YALOVA’nın Altınova İlçesi\'ne bağlı Kaytazdere Beldesi\'nden açılan balıkçı teknesinin alabora olup batması sonucu denize düşen 3 kişiden 2’si kurtarıldı, 1 kişinin aranması ise devam ediyor.

Kaytazdere Saralkent mevkiinde balıkçı teknesiyle Marmara Denizi\'ne açılan Osman Aydın (26), Yılmaz Balcı (48) ve oğlu Oğuzhan Balcı (13), fırtınaya yakalandı. Tekne alabora olup battı. Olayı gören çevredeki bir kafenin sahibi teknesiyle denize açılarak alabora olup batan teknedekilerden, bir bidona tutunan Oğuzhan Balcı ve Osman Aydın\'ı kurtardı. Balcı ve Aydın\'ın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yalova Deniz Polisi ve arama kurtarma ekiplerinin Yılmaz Balcı\'yı arama çalışmaları ise devam ediyor. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü

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-Görgü tanığı konuşması

-Kıyıda bekleyen yakınları

-Denizden görüntü ve dataylar

(SÜRE: 02.04) (BOYUT: 66 MB)

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA

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Bakan Soylu: Kimse 2019\'u bulunduğumuz süreç gibi algılamasın (ek)

3)\"PASAPORTU, EHLİYETİ VE NÜFUS KAĞIDINI NÜFUS İDARESİ VERECEK\"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manavgat\'ın Kızılağaç bölgesindeki Sunmelia Resort Hotel\'de katıldığı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu 2017 yılı İnceleme Araştırma Toplantısı\'nda, pasaport ve ehliyet alımlarıyla ilgili de bilgi verdi. Bakan Soylu, şöyle dedi:

\"Vatandaşımıza en kaliteli hizmeti hızlı ve zamanında ulaştıracağız. Biliyorsunuz, bir mantık daha kuruyoruz. Gidiyorsunuz, ehliyete parmak bas, gidiyorsunuz nüfusa parmak bas, gidiyorsunuz pasaporta parmak bas. Şimdi pasaportu, ehliyeti ve nüfus kağıdını nüfus idaresi verecek. Bir kere parmağınızı bastığınız andan itibaren bu devlet sana bir daha \'parmak bas\' demeyecek. O kadar açık ve net. Hepsi birbirinden istifade edecek, hepsi birbirinden faydalanacak. Bütün bunlarla birlikte trafikteki tescili zannediyorum 2018 Mart\'ında yetiştirecek arkadaşlarımız. 2018\'in Martında biz de sıkıştırıyoruz, noterlere vereceğiz. Trafik polisimiz, trafik polisliği işini yapacak. Noterler gerçekleştirecek ve bir maliyet yükselmesi de herhangi bir şeyde söz konusu olmayacak.\"

Görüntü Dökümü

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuşması

01:08ö 37 MB

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) -

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4)ADALET BAKANI GÜL: 3 BİN 920 HAKİM-SAVCI İHRAÇ OLDU DİYE ÇALIŞMA TAMAMLANDI DİYEMEYİZ

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Fethullahçı Terör Örgütü\'nün kripto bir örgüt olduğunu belirterek, \"Asla 3 bin 920 hakim ve savcı ihraç edildi, çalışma tamamlandı diyemeyiz. Bu hususta yakın zamanda teftiş kurulumuzun bitirdiği dosyalarla alakalı gerekli teftişler yapılacak\" dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Bursa İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Gül, Fethullahçı Terör Örgütü ile ilgili konuştu. FETÖ ile ilgili mücadelenin kararlı şekilde devam ettiğini belirten Gül, \"3 bin 920 hakim ve savcı ihraç edilmiş. HSYK’da 22, Yargıtay’da 208, Danıştay’da 91 üye ihraç edilmiş. Hukuk önünde gerekli yargılamalar hukuk çerçevesinde yapılmaktadır. Bunların yapmış olduğu yargılamalarla alakalı kanun yolu, devam eden kesinleşmiş veya kesinleşmemiş olanlarla alakalı kanun yolları usul kanunlarımız da var. Bu konuyla alakalı yapılabilecek hangi yollar varsa, vatandaşlarımız başvurabilir. Hukuk dışında yapılacak bir şey yok. Ama usul kanunu çerçevesinde yapılacak her türlü çalışma, yargılamaların yenilenmesi şeklinde yollara başvurulabilirö diye konuştu.

\'FETÖ\'CÜLERE TEK TİP ELBİSE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR\'

Cezaevleri ve tek tip elbise ile ilgili soruları cevaplayan Bakan Gül, \"Cezaevleri ile alakalı Türkiye’de 15 Temmuz FETÖ hain terör örgütünün darbe girişimi sonrasında örgüt mensuplarının yargılanması ve tutuklanması sebebiyle kapasitenin üzerinde doluluk oldu. Bunları telafi etmek amacıyla cezaevleri inşaatı yoğun şekilde devam ediyor. Bunlarla alakalı tüm çalışmalar da hızlı şekilde sürdürülüyor. Orada kalan tutuklu ve hükümlülerin de daha rahat şartlarda kalmaları için gerekli tedbirler devam ediyor. Hükümetimizin kararlılığı var. Önceki Adalet Bakanımız, şu anki Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ döneminde başlatılan ve devam eden çalışma var. Teknik hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz çok geç olmaksızın yürürlüğe girecektir. O hususta çalışmalar devam ediyorö dedi.

\'MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK\'

HSYK ile alakalı seçimin yeni yapıldığını vurgulayan Gül, “HSK üyelerimiz yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı konusunda dikkatli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. FETÖ çok kripto bir örgüt olduğu için bu hususla ilgili asla 3 bin 920 hakim-savcı ihraç edildi, çalışmalar da tamamlandı diyemeyiz. Bu hususta yakın zamanda teftiş kurulumuzun bitirdiği dosyalarla alakalı gerekli teftişler yapılacak. Bu hususta varsa da titiz şekilde çalışmalar yapılıp, gerekli cezalar yargı mensubu olmayı hak etmeyen kişilerle ilgili hukuki mücadele devam edecekö açıklamasında bulundu.

\'ByLock\'un terör örgütünün kullandığı haberleşme aracı olduğunu ifade eden Gül, “Terör örgütü olmaya yeterli bir delil olarak Yargıtay 16\'ncı Ceza Dairesi’nin vermiş olduğu karar var. Bugünlerde Ceza Genel Kurulu bu kararı temiz incelemesi sonucunda karara bağlayacak. Bu kararın önemi, \'ByLock\'u terör örgütü mensuplarının kullandığı ve terör örgütü üyesi olmaya yeter bir delil anlamında bir nitelik ihtivadan bir karar söz konusu. \'ByLock\' olarak Ali isimli vatandaşın ismine bir telefon kayıtlı. İnceleme yapıldığında onun aslında Veli tarafından kullanıldığı belirleniyor. Savcılarımız bu konuda çok titiz çalışıyor. Bu konuyla alakalı savcılarımıza, yargıya güvenelim. Adaletin tecellisi yerine gelecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. \'ByLock\' içerisinde çözümlemeler ve yargılamalarda deliller geliyor. Bu konuyla alakalı gerçek mahkemelerce tespit edilmektedir. Hak eden cezasını almaktadır. Delilde yetersizlik varsa tahliyeler olmakta ve beraat çıkmaktadır. Türkiye hukuk devletidir. Yargı da bağımsız. Herkes yargıya güvensin. Biz de siyasi bakan olarak yasal düzenleme yapıyoruz. Savcılarımız, hakimlerimiz bağımsızca, özgürce kendi kararlarını veriyor. Bu konuda yargılamalar titiz ve objektif olarak düzenleniyorö diye konuştu.

Ziyaretin ardından AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Gül ve Çavuşoğlu’na Türk bayrağı hediye etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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5)HERAKLES\' E YOĞUN İLGİ

PERGE Antik Kenti\'nden 60\'lı yıllarda kaçırılan ve 2010\'da İsviçre\'de ele geçirildikten sonra 14 Eylül\'de ait olduğu topraklara getirilen Herakles Lahdi nedeniyle Antalya Müzesi\'nin ziyaretçi sayısı arttı. Antalya\'nın Aksu İlçesi\'ndeki Perge Antik Kenti\'nden 60\'lı yıllarda kaçırılan ve 2010 yılında İsviçre\'nin Cenevre Gümrüğü\'nde ele geçirilerek 14 Eylül\'de ait olduğu topraklara getirilen Herakles Lahdi, Antalya Müzesi\'nde dün yapılan törenin ardından ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un Vali Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye başkanı Menderes Türel\'in katılımıyla gerçekleştirdiği açılış sonrasında, Antalya Müzesi\'ne ziyaretçi akını yaşandı.

BİR HAFTADIR YOĞUNLUK ARTTI

Antalya Arkeoloji Müzesi Müdürü Mustafa Demirel, eserin kaçırıldığı yıllardan bugüne kadar gelinen süreçte bakanlığın başarısıyla mutlu sona ulaşılmış olmasının herkesi mutlu ettiğini belirtti. Demirel, Bakan Numan Kurtulmuş\'un katılımıyla gerçekleşen törenin çok güzel geçtiğini ve müzenin tarihi günlerinden birini yaşadığını kaydetti. Bu işi başından beri takip eden müze çalışanları olarak çok büyük mutluluk duyduklarını anlatan Demirel, “Müzemiz bir haftadır büyük yoğunluk yaşıyor. Diğer günlere istinaden Herakles Lahdi\'nin bereketidir mi bilmiyorum, açılış için dünün özellikle belirlenmiş olması ekstra ziyaretçi akınına sebep oldu. Özellikle yerli ziyaretçilerimizin bundan sonra artacağını düşünüyoruz. Yine yurtdışında da basının duyurmasıyla ve seyahat acentalarının tur paketlerinde yer vermesiyle müzemize gelecek yabancı ziyaretçiler umut ediyoruz\" dedi.

12 GÖREVİ DE BAŞARAN HERKÜL

Lahit üzerindeki Herkül\'ün 12 görevini betimleyen figürlerden de bahseden Mustafa Demirel, “Bütün Herakles lahitlerinde Herakles\'in gençliğinden yaşlılığına kadar uzanan ve kendisine kral tarafından verilen çok zor 12 görev var. Bu görevlerin her birisinin gerçekten yerine getirilemez oluşu zaten önemli. Fakat Herkül bu 12 görevi büyük zorluklarla ve üstün mücadeleyle tanrısallaşma yolunda bir başarı elde etmiş oluyor\" dedi.

ZİYARETÇİ DEFTERİ

Açılış itibariyle lahdin hemen yanına ziyaretçilerin izlenimlerini yazabilecekleri bir defter konulduğunu belirten Demirel, “Ziyaretçilerimizin bakış açısı olarak yurtdışına kaçırılmış eserlerimizin kültür varlıklarının tekrar ülkelerine dönmesi yönündeki görüşleri, genel kanaatlerini belirtebilecekler. Ayrıca gişeden itibaren Herakles Lahdi\'ni soran ziyaretçileri de izleyeceğiz ve yıl sonuna doğru total ziyaretçi sayısı ve insanların merakını birlikte göreceğiz\" dedi.

12 GÖREVİ ANLATAN FİGÜRLERDEN İKİSİ EKSİK

Herakles Lahdi, Antalya Müzesi\'nde Perge dönemine ait lahitlerin bulunduğu Lahitler Salonu\'nda özel bir köşe ve aydınlatma sistemi hazırlanan bölgede sergileniyor. Yunan mitolojisinde Herakles, Roma mitolojisinde Herkül olarak bilinen mitolojik kahramana ait lahit üzerinde, Herakles\'in 12 görevini betimleyen figürler bulunuyor. Roma Dönemi\'ne (MS 2. yüzyıl) tarihlenen, 235 cm boyunda ve 112 cm genişliğindeki eser, arkeoloji literatüründe \'Torre Nova\' olarak adlandırılan tipte \'Küçük Asya Lahit\' grubuna giriyor. Eser, yaklaşık 3 ton ağırlığında. Müzedeki özel köşesinde lahdin üzerinde belirtilen 12 görevin anlatıldığı figürlerden ikisinin belden üst kısımlarının ise eksik olduğu, bu bölgenin özel malzemeyle kapatıldığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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- Müze giriş kapısnıdan görüntü

- Lahitin tarihi ili ilgili broşürden görüntü

- Lahitin genel görüntüsü

- Lahitin üzerindeki işlemelerden detay görüntü

- Ziyaretçilerden görüntü

- Röp: Mustafa Demirel (Müze Müdürü)

- Detay görüntüler

354 MB /// 05.11\'

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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6)OKUL SERVİSLERİYLE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI

MUĞLA\'nın Seydikemer İlçesi\'nde, okul servislerini kullanarak göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişi gözaltına alındı. Servislerden ormanlık alana bırakılan 25\'i çocuk toplam 75 kaçak ise yakalandı. Çocukların, dikkat çekilmemesi için servislerin cam kenarlarına oturtulduğu belirtildi.

Eşen Mahallesi\'ndeki Eşen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Seydikemer-Kaş Yolu üzerindeki kontrol noktasından dün saat 22.00\'de geçen İstanbul plakalı 2 okul servisinden şüphelendi. Servislerin peşine düşen jandarma, daha önce de kaçakların yakalandığı Karadere Mahallesi Gavuroğlu Mevkii\'ne geldi. Jandarma boş şekilde ormanlık alandan çıkan 34 FN 7185 ve 34 BA 9990 plakalı servisler ile servislere öncülük eden 34 BJB 35 plakalı otomobili durdurdu. Servis ve otomobil sürücüleriyle birlikte 5 şüpheliyi gözaltına alan jandarma, ormanlık alanda bırakıldığı öğrenilen kaçakların peşine düştü. Yapılan aramada 48\'i Irak, 27\'si Suriye uyruklu toplam 75 kaçak yakalandı. Kaçaklar, Eşen Jandarma Karakol Komutanlığı bahçesine getirildi. 5 şüphelinin sorgularının ardından Fethiye Adliyesi\'ne, kaçakların ise Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne sevk edileceği kaydedildi.

\'ÇOCUKLARI KULLANDILAR\'

Kaçakların İstanbul\'dan 3-5 bin dolar arası ücret ödeyerek okul servislerine bildirildiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, çocukların kaçakları kamufle etmek için yol boyunca cam kenarında seyahat ettiğini belirledi. Açıkta bekleyen tekneye bindirilecek kaçakların Yunanistan\'ın Rodos Adası\'na, oradan da başka bir tekneyle İtalya\'ya götürüleceği kaydedildi.

Ergün TOS/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)-

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7)AK VADİ, FESTİVALE DOYDU

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi\'nce bu yıl ilki düzenlenen ve 3 gün süren Ak Vadi Festivali\'nde vatandaşlar eğlenceye doydu. Gripin, Koray Avcı ve Grup 84 gibi ünlü isim ve gruplar, şarkılarıyla festivale katılanlara keyifli saatler yaşattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 22-23-24 Eylül arasında düzenlenen Ak Vadi Festivali sona erdi. Üç gün süren festivale, Denizlililer yoğun ilgi gösterdi. Festival kapsamında, Ak Vadi Parkı\'na oyun alanları kuruldu. Tiyatro, halk dansları, bando, animasyon gösterileri yapıldı. Festival alanında düzenlenen konserlerle Denizliler eğlencenin tadını çıkardı. Gripin ve Koray Avcı\'nın sahne aldığı festivalin finalinde, Grup 84 sahneye çıktı. Gece yarısına kadar süren konserde Grup 84, sevilen şarkılarını Denizlililer için söyledi.

FESTİVALE YOĞUN KATILIM

Çeşitli etkinliklerle vatandaşlara keyifli bir hafta sonu yaşatan festivalde vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenleyerek park haline getirdiği Ak Vadi\'ye akın etti. Çocuklar, aileleriyle birlikte gittikleri oyun alanlarında eğlencenin tadını çıkardı. Her akşam ünlü sanatçı ve grupların konser verdiği festivalde, hazırlanan konser alanı ise vatandaşlar tarafından hınca hınç dolduruldu.

\"SİZLERİN MUTLULUĞU, BİZİM DE MUTLULUĞUMUZ\"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, festivalin finalinde sahneye çıkarak Grup 84 ve festivale yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Grup 84, solisti Tuna Velibaşoğlu\'na horoz biblosu hediye eden Zolan, Ak Vadi\'yi güzel bir park ve spor alanı haline getirdiklerini belirterek, \"Burası Ak Vadi. 13 yıl önce buranın adı Bağırsak Deresi\'ydi. Burada Denizli\'nin kanalizasyonu akardı. Çocuklar onun içinde oynardı. Zaman zaman çocukların boğulduğu olurdu. Etrafa pis kokular sarardı. Çok şükür o Bağırsak Deresi kapatıldı. Üstü de park haline getirildi. Ege\'nin en büyük parkı ve spor alanı haline geldi. Denizli\'de yaşayan herkese birinci sınıf hizmet kalitesi sunar hale geldik. Değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Sevgili gençler daha güzel etkinliklerde daha güzel günlerde inşallah beraber olmak istiyoruz. Sizlerin mutluluğu, güzelliği bizim de mutluluğumuz. Bu festivalimiz her yıl güzelleşerek devam edecek\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Festival alanından detay

- Konserlerden detaylar

- Gösterilerden detaylar

- Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan\'ın sahne konuşması

( Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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8)GEÇİTLİ\'DEKİ PATLAMADA 9 YAKINI ÖLEN CAHİT EROL\'UN SESİNİ DUYDULAR



HAKKARİ\'nin Geçitli Köyü yakınlarında 7 yıl önce sivil minibüsün geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerce yola döşenen mayının patlaması sonucu kızı ve oğlunun da aralarında bulunduğu 9 yakınını kaybeden Cahit Erol, \"Henüz acımız dinmeden SGK bize 27 bin TL borç çıkardı. Konunun haber olmasıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nden bir ekip bizi ziyaret etti\" dedi. 16 Eylül 2010 tarihinde yola PKK\'lı teröristlerce döşenen mayın, Geçitli Köyü\'nden Hakkari\'ye giden Erol Aydın yönetimindeki minibüsün geçişi sırasında uzaktan kablo düzeneğiyle patlatıldı. Şiddetli patlamayla, minibüste bulunan Cane Dayan (50), Semiha Dayan (35), Eşref Gür (33), Şirin Kurt (23), Zarife Çiftçi (25), Enes Erol (22), Abuzeyt İdem (40), Nurullah Umut Çiftçi (2) ve sürücü Aydın Erol (30) öldü. Patlamanın ardından 2\'si çocuğu olmak üzere 9 yakınını kaybeden Cahit Erol ve 2 torununa \'terör mağduru\' oldukları gerekçesi ile 1 Ağustos 2012\'de aylık 100 TL maaş bağlandığını, ancak bu maaşın, Sosyal Güvenlik Kurumun\'dan 8 ay önce gelen bir yazıyla kesildiği bildirildi.

Geçen 16 Eylül\'de ölenlerin mezarları başında düzenlenen anma töreninde konuşan Cahit Erol, \"Bize, \'Siz terör mağduru değilsiniz. Bu parayı size yersiz olarak vermişiz. 3 yıl boyunca verdiğimiz parayı iade edeceksiniz\' dediler. Köyde bulunan bir tarlamı satıp verdikleri 27 bin TL\'yi geri vereceğim\" diye konuşmuştu. Cahit Erol\'un bu sözleri, gazete ve televizyonlarda geniş yer almıştı.

Bunun üzerine harekete geçen yetkililer, konunun araştırıldığını belirtirken, evinde DHA muhabirine açıklamalarda bulunan Cahit Erol, 2 gün önce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nden bir ekibin köydeki evine gelerek incelemelerde bulunduğunu, bu incelemenin sonucunu beklediklerini söyledi. Henüz acıları dinmeden SGK\'nın kendilerine 27 bin TL borç çıkarttığını belirten Erol, şöyle dedi:

\"Ben 9 yakınımı şehit verdim. Şimdi de benden 27 bin TL geri vermemi istiyorlar. Madem biz terör mağduru değiliz o halde bu olayın faillerini bulsunlar. Biz faillerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Amacımız; para veya tazminat değil. Defalarca şehadet belgesi almak için uğraştım. Bu belgeyi bize vermediler. 4 yıl önce dosyam Van 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gitti. Dosyamız 1 yıl önce de kapandı. Biz faillerin ortaya çıkması için dosyamızın tekrardan açılmasını istiyoruz.\"

Patlamadan sonda devlet yetkililerinin bir oğluna Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'nde iş verdiğini de belirten Erol, \"Bu konuda başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Ancak olayın üzerinde 7 yıl geçti hala failler tespit edilmedi. Kimbilir belki o dönem bizim dosyaya bakan hakim ve savcılar, FETÖ\'den tutuklandı. Ülkemizde bir 15 Temmuz süreci yaşandı. Bu süreçte hain kalkışmada binlerce hakim ve savcı görevden alındı. Belki de bizim dosya bundan dolayı kapandı. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bir ülkede bir mağduriyet yaşandığı zaman hemen oraya gidip insanlaın derdine çare olmak için uğraşıyorsunuz. Benim eşim, sürekli ağladığı için bir gözünü kaybetti. Ben her patlama haberi duyduğumda içim parçalanıyor. Bu ülkede ne bir askerin, ne bir polisin, ne de bir sivilin ölmesini istemiyoruz. Anneler artık ağlamasın\" dedi.

Her gün köydeki mezarlığı gidip oğlu ve diğer yakınları için dua ettiklerini söyleleyen Erol, \"Köyde düğün olsa, seyran da olsa benim yerim mezarlıktır. Ben her gün mezarlığa gelip oğlum ve yakınlarım için dua ediyorum. Ben 54 yaşındayım, 90 yaşında gibi gözüküyorum. Ben terör mağduruyum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Cahit Erol un röportajı

-Detay görüntüler

-Geçitli\' deki patlamanın ARŞİV görüntüleri

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)-



