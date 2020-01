DHA YURT BÜLTENİ-8

1)KILIÇDAROĞLU TRABZON’DA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisi tarafından düzenlenen ‘Fındık İçin Yürüyoruz’ kortejine katılmak için Giresun’a geçmek üzere geldiği Trabzon’da ziyaretlerde bulundu.

Partisi tarafından organize edilen Ordu’dan Giresun’a ‘Fındık İçin Yürüyoruz’ kortejine katılmak için bugün saat 13:30 sıralarında uçakla Trabzon Havalimanına gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partililer tarafından ilgiyle karşılandı. Vatandaşları selamlayan Kılıçdaroğlu karayolu ile Kaşüstü Mahallesi’ne geçerek bir süredir tedavi gören CHP Trabzon eski İl Başkanı Cafer Hazaroğlu’nu evinde ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu buradaki ziyaretinin ardından önceki gün hayatını kaybeden Trabzonlu İşadamı Celal Hekimoğlu’nun fabrikasına geçti, oğulları Trabzonspor’un eski başkan adaylarından Celil ile Suat Hekimoğlu\'na taziyelerini sundu. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler ‘Fındık İçin Yürüyoruz’ kortejine katılmak üzere karayolu ile Giresun’a hareket etti.

2)HABUR’DAKİ TATBİKAT ÜÇÜNCÜ GÜNDE SÜRÜYOR



TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında, 3’üncü güne giren tatbikat bugün de devam ediyor. Alanda öğle saatlerinde askerlerin içtiması alındı. Silopi İlçesi\'ne 15 kilometre uzaklıktaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında TSK\'ya bağlı birlikler tarafından başlatılan tatbikat 3’üncü güne girildi. Sabah erken saatlerinde askerlerin içtiması alındıktan sonra, tanklar bugün de sık aralıklarla manevra eğitimi yaptı. İş makineleri bugün de kazma işlemine devam etti. Askerlerin su ihtiyaçları da depoya bağlı askeri araçlar tarafından sağlandı. Ayrıca alana seyyar tuvaletlerin de yapıldığı görüldü.

Tatbikat alanın çevresinde askerler, güvenliği sağlarken, zırhlı araçlarsa yol üzerinde devriye gezdi.

3)CESARET ÇİFTİNE DESTEK ELİ UZANDI

KAYSERİ\'nin Bünyan İlçesi\'nde, kendisi de gırtlak kanseriyle mücadele eden 62 yaşındaki Mehmet Cesaret\'in bayramdan önce rahatsızlanıp felç geçiren eşi 53 yaşındaki Bircan Cesaret\'i el arabası ile hastaneye götürüp, getirmesiyle ilgili DHA\'nın haberi büyük yankı uyandırdı. Haberin ardından Bünyan Belediyesi, Kaymakamlık ve diğer bazı kurumlar harekete geçti, yurdun dört bir yanından hayırseverler aileye ulaşmaya çalıştı.

Bünyan İlçesi Doğanlar Mahallesi\'nde yaşayan 4 çocuk babası Mehmet Cesaret gırtlak kanseri ile yaklaşık 15 yıldır mücadele ediyor. Hastalıklarla savaşan Mehmet Cesaret, eşinin Kurban Bayramı\'ndan önce rahatsızlanıp, felç geçirmesi ile de son günlerde aile olarak daha zor günler geçirdiklerini belirtti. Eşi Bircan Cesaret\'in tansiyon ve şeker hastası olduğunu ve bayramdan önce rahatsızlandığını dile getiren Mehmet Cesaret, eşini zaman zaman el arabasında hastaneye götürüp getirdiğini belirtti. 3 aylık yaşlılık maaşı dışında başka gelirlerinin olmadığını da dile getiren Mehmet Cesaret ve eşi yetkililerden yardım isteyerek, “Kimsemiz yok, yardım bekliyoruzö çağrısında bulunmuştu.

DHA\'NIN HABERİ YARDIMSEVERLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

DHA\'nın yazılı ve görüntülü haberinin ardından birçok vatandaş arayarak, çifte yardım girişiminde bulunacaklarını belirtirken, bazı kişiler de tekerlekli sandalye desteğine yönelik katkı sunmak istediklerini belirtti. Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, İlçe Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri de aileyi evlerinde ziyaret ederek, bilgi aldı ve destek sözü verdi. Yetkililer, aileye gıda yardımlarının da bundan sonraki süreçte düzenli olarak yapılacağını söyledi.

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, “Ailemizin durumunu yerinde gördük, sorunlarını dinledik. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa Kaymakamlığımız ve diğer kurumlarımızla birlikte yapacağız. Bu gibi konularda bize gelip, destek isteyen herkese yardımcı oluyoruz. Bu ailemizi de sahipsiz bırakmayacağızö dedi.

Kaymakamlık ve Belediye tarafından aileye gerekli yardımları yapacaklarını kaydeden Başkan Gülcüoğlu, “Aileye evde bakım konusunda maddi ve manevi destek de verilecek, bu konuda maaş da bağlanacak. Bunun yanında ailenin evinin bakımını da Kaymakamlığımız yapacak. Biz de belediye olarak diğer yardım konularında ailemize gereken desteği vereceğiz. Tekerlekli sandalye desteği de sağlanacakö diye konuştu.

Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekteri Ahmet Gödekmerdan ile Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu da aileyi ziyaret etti.

4)KAPIKULE\'DE 9 KİLOMETRE TIR KUYRUĞU

EDİRNE\'de Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan yurt dışına çıkış yapmak için gelen TIR\'lar 9 kilometre, Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda ise 4 kilometre kuyruk oluşturdu.

Türkiye\'nin çeşitli kentlerinden yükledikleri ihraç ürünlerini Avrupa ülkelerine götüren TIR\'lar Edirne\'den Bulgaristan\'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda yoğunluğu neden oldu. TIR kuyruğu Kapıkule\'de 9, Hamzabeyli\'de ise 4 kilometreye ulaştı.Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Türk sınır kapılarından geçişlerde bir sorun olmadığını sorunun, Bulgar gümrüğünde çalışanların işlemlerin yavaş yapmasından kaynaklandığını belirtti.

İstanbul\'dan aldığı tekstil yükünü Almanya\'ya götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı\'na gelen TIR sürücüsü Doğan Bağrıyanık, 24 saattir sınır kapısında çıkış yapmak için beklediğini söyledi. Kuyruk çilesini sürekli çektiklerini söyleyen Bağrıyanık, \"Dün saat 15.00\'de geldim hala bekliyorum. Neden beklediğimi de bilmiyorum. Kimsenin bir şey söylediği yok. Bizim Türk gümrüğü kuyruğun Bulgar tarafından, Bulgar tarafı da Türk gümrüğünden kaynaklandığını söylüyor. Burada aç susuz mülteciler TIR\'a kaçak binecek diye uykusuz perişan şekilde sıranın bize gelmesini bekliyoruz. Kimsenin bir şey söylediği yok. Ben 40 yıldır şoförüm hep bu kuyruk çilesini çekiyorum. Yetkililer bu soruna bir çare bulması gerekir\" dedi.

Hollanda\'ya fındık götüren Cengiz Elleç, tuvalet banyo olmadan sınırda beklemenin kendilerine bir işkence olduğun söyledi. Polis ve jandarma trafik ekipleri TIR kuyruklarının bulunduğu bölgelerde güvenlik önlemlerini artırdığı görüldü.

5)ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ: KİMLİKSİZ VE SAĞLIKSIZ ŞEHİRLERE SAHİBİZ

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir\'de düzenlenen Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Yaklaşımlar Kurultayı\'na katıldı. Türkiye\'nin önde gelen çok sayıda inşaat firmasının katıldığı kurultayda konuşan Özhaseki, İller Bankası\'na ait 20 sosyal tesisi özelleştireceklerini açıkladıktan sonra önemli bir saptamada bulunup, \"Kimliksiz, sağlıksız şehirlere sahip olduk. Kimliksiz şehirde, 30 katlı bina yapılmış, yanında iki tane tamirhane de var. İki apartman var, sonra iki tek katkı ev, Ne diyeceğiz? Bu hangi medeniyete ait? Cumhuriyet döneminde okullar açıldı, mimarlar var, okumuşlarımız var. Ne diyeceğiz şimdi medeniyetin adı nedir? Olsa olsa arabesk medeniyet deriz. Başka şey çıkmaz. Sağlıksız şehirlere sahibiz\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kaya Termal Otel\'deki Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Yaklaşımlar Kurultayı\'na katıldı. Türkiye\'nin önde gelen inşaat firmalarının temsilcilerinin de hazır bulunduğu kurultayda ilk sözü alan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, \"Kentsel dönüşümü, Türkiye\'nin gündemine taşımaya, iletişim dili oluşturmaya gayret ettik. Stratejik planlar üzerinde görüşmelerle kentsel dönüşümle birlikte gayrimenkul sektörünün gelecek on yılına ışık tuttuk. Gurubumuz olarak hem toplumsal bir farklılık oluşturmaya hem de paydaşları bir araya getirmeye gayret ettik. Ankara\'nın da buna aynı şekilde refleks vermesiyle önemli gelişmeler oldu. Biz burada iletişim dili oluşturmaya çalıştık. Siyasi iradeyle, sürecin bundan sonra daha da hızlanacağına inanıyorum\" dedi.

\"BU SEKTÖR, İZMİR\'DE KİŞİ BAŞI GELİRİ YÜKSELTECEKTİR\"

İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş İzmir\'in gecekondulaşma sorununu anlatıp, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'yi helikopterle kent üzerinde dolaşmaya davet etti. Kentin gecekonduya teslim olduğunu vurgulayan Demirtaş, \"Kaçak yapıları yıkmaya giden belediye ekiplerinin ne kadar zorlandığını düşündüm. Kent genelinde, 5 bin 930 hektarlık alanın kentsel dönüşüm ihtiyacı var. Bu yaklaşık 350 bin konut demek. Kentsel dönüşümde İzmir\'de 2 milyon kişiyi yakından ilgilendiren bir konu. Kanundan önce kentsel dünüşüm için çalışmaya başladık, kentin haritasını çıkardık. Çalışmalara kanun çıkmadan önce başladık. Odamıza kayıtlı 7 bin 500 inşaatçı var. Sektörle ilgili toplam 16 bin 500 üyemiz var. Üye sayımızın 3\'te birine iş kapısı olacak, on binlerce istihdam sağlanacak. Bu sektör, İzmir\'de kişi başı geliri yükseltecektir. Kentsel dönüşümde kendimizi birinci derece görevli, sorumlu hissediyoruz. 2012 yılından beri bitirilmiş ve yaşam başlamış kentsel dönüşüm projesi yok\" dedi.

\"HER YIL 800 BİNİN ÜZERİNDE KONUT ÜRETİLMESİ GEREKİYOR\"

İzmir\'in işadamlarıyla bilinen bir kent olduğunu ama 4 büyük firmanın da kente yatırım için geldiğini söyleyen TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, şöyle konuştu:

\"İzmir geçmişi ve geleceğiyle dünya kentidir. İnşaat yatırımları İzmir\'de olduğu gibi diğer illerde de devam etmektedir. Geçen yıl 1 milyon 320 bin konut satıldı, rekor kırıldı bu yönde de rekor kırılacağını düşünüyorum. İlk yedi ayda 770 bin civarındadır. Geçen yılın ilk 7 aydaki konut sayıtı 712 bin rakamındaydı. İlk 7 aylık veriler artı olduğunu gösteriyor. Yapı ve yapı kullanma ruhsatlarında da bu artışı görüyoruz. Önümüzdeki kısa vadede fikir için önemli rakamlar. Türkiye ve çevresinde yaşanan olaylara rağmen sektör, Türkiye\'nin büyümesinde öncü sektörlerden birisidir. Türkiye\'de konut sektörü nüfus artışı ve kentsel yenilemeden dolayı önemlidir. Konuta da ihtiyaç var. Her yıl 800 binin üzerinde konut üretilmesi gerekiyor. Konutu olmayan dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza uygun koşullarda satışlar yapıyoruz. Bu toplamsal barış ve refahı içini önemlidir.\"

TOKİ\'nin konut rakamları hakkında da bilgi veren Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"İZMİR ZORLANDIĞIMIZ BİR YERDİR\"

\"TOKİ olarak kurulduğu 1984 yılından 2003 yılına kadar 19 yılda 43 bin konut üretilebilmiş, 2003 yılında idare Başbakanlığa bağlanmış. Konut seferberliğiyle, 2003 yılından 2017 yılına kadar ki rakam, 803 bini konut. Son 13 yılda 800 bin konut üreten bir yapıya geldik. TOKİ 2016 yılında sadece hasılat paylaşımı hariç işler, alt gelir grubuna yapılan rakam 65 bin sosyal konut ürettik. Bu yıl ihale ettiğimizi sosyal konut rakamı 47 bin rakamındadır.\"

İzmir hakkında da konuşan Turan, \"İzmir zorlandığımız bir yerdir. Ancak milletvekilleriyle başlayan süreçle İzmir 2017- 2018 yılı yeni bir dönemdir. Ödemiş, Torbalı, Kemalpaşa, Tire, Selçuk, Çeşme\'de sosyal konut üretiminde çok yoğun miktarda konut üretimine başladık. İhalesini yaptığımız yerler var, kentsel dönüşüm için önemli\" dedi.

\"ŞEHİRLERİN GELECEĞİ O ŞEHRİN YEREL YÖNETİCİLERİNİN UFUKLARIYLA DOĞRU ORANTILIDIR\"

Sözlerine Kayserili, olduğunu 21 yılda büyükşehir belediye başkanlığı yaptığını vurgulayarak başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, \"Hukuk tahsili yaptım ama bir işe yaramadı. Babamın mağazasında işe başladık. Gelenek böyle. Her yerde kazılarda çanak çömlek çıktı. Biz de senetler çıktı. Gelenek böyle. Toprağın verimli olmadığı şehirde insanların tek geçim kaynağı var alıp satacak. İzmir sıcaktır ama insanı daha sıcaktır. İzmir\'de yerel siyasetin polemikler üzerinden gittiğini bildiğim için lüzumsuz şeyler polemik yapılıyor. Politika için gelmedim. Bunun için İzmir\'i örnek vermeyeceğim. Emin olun bizler en eski kadim medeniyetleri kurmuş insanların torunlarıyız. Allah en güzelini vermiş, insanımız elinden geldiği kadar kirletmek için seferberlik ilan etmiş. Şehirlere yaşayan canlı organizmalar. Onların da bir ruhu vardır. Aynı insana benzerler. Şehirlerin kıymetini bilmek lazım. Doğru şehirler kurmamız lazım. Şehirlerin geleceği o şehrin yerel yöneticilerinin ufaklarıyla doğru orantılıdır. Vizyonu varsa orada yaşayanlar o şehirden keyif alır. Şehirler için dikkatli olmamız lazım. Şehire sahip çıkmamız lazım\" dedi.

\"SÖYLEDİKLERİ ŞU YARIN SABAHTA OLABİLİR 15 SENE İÇİNDE DE OLABİLİR\"

Türkiye\'de gecekondulaşmanın farklı gerekçelerle büyüdüğünü anlatan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Kimliksiz, sağlıksız şehirlere sahip olduk. Kimliksiz şehirde, 30 katlı bina yapılmış, yanında iki tane tamirhane de var. İki apartman var, sonra iki, tek katkı ev, Ne diyeceğiz? Bu hangi medeniyete ait? Cumhuriyet döneminde okullar açıldı, mimarlar var, okumuşlarımız var. Ne diyeceğiz şimdi medeniyetin adı nedir? Olsa olsa arabesk medeniyet deriz. Başka şey çıkmaz. Sağlıksız şehirlere sahibiz. Türkiye deprem ülkesi birinci ve ikinci derecede ülkemizin yüzde 66\'sı. Bu gerçeği bilelim. Nüfusumuzun yüzde 71\'i bu bölgelerde yaşıyor. Bunlar korkunç rakamlar. 100 yılda 56 kez 6 şiddetinin üzerinde deprem oluyor. 83 bin can kaybı var. 100 milyar dolar mali kaybımız var. Bunları bilerek hareket etmemiz gerekmiyor mu? Bunları göz ardı edebilir miyiz? İstanbul için söylüyorum. 1939 yılında deprem Erzincan\'da olmuş, 1999 yılında Marmara\'da Gölcük depremi çizgi dümdüz gidiyor. Bunun için bilim adamı olmaya gerek yok. Şimdi Marmara açıklarında. Söyledikleri şu yarın sabahta olabilir 15 sene içinde de olabilir. 7\'den büyük şiddetinde bir deprem olacak. İstanbul\'da olursa ne olur? Bütün raporlarda 600 bin riskli binadan bahsediliyor. Böyle bir felaketle karşı karşıyayız. İzmir için de diğer şehirlerimiz için de felaket var. Bunların bilinciyle hareket etmemiz lazım. Sonumuz çok da iyi değil. Belediyeler sosyal etkinlikler yapıyor. Şarkıcılar, türkücüler gelir. İşleri rast gitsin, ben de yıllarca yaptım. Kendi bölgelerini inceleyip oradaki vatandaşlarla sorumluluk içinde \'deprem olursa benim ilçeme, şehrime ne olur\' demiyorsa aldığını helal etmiyordur. Bunu kendime dert ediniyorum. Siyaseti bilen adamım. Ben de güzel şeyler söylemek isterim, depremle anılmak istemem, af edersiniz şom ağızlılık yapmak istemem ama birilerinin buna dikkat etmesi lazım. Maddi hasarın yanında manevi hasarı daha büyük değil mi? Biz sevdiklerimizi kaybedeceğiz, bunun için de orta hasarlı, ağır hasarlı yerler var. 100 milyar dolarlık hasar var. Ne yapalım, kaderimizi mi bekleyelim? Doğru bir tavır mı? İslamda böyle bir tavır yok. Onun için bizim biran önce hazırlık yapmamız önümüze bakmamız lazım.\"

\"21 TESİSİ ÖZELLEŞTİRİP HAVUZ KURACAĞIZ\"

Türkiye\'nin yapı stoğunun 20 milyon civarında olduğunu söyleyen Özhaseki, belediyelere dönüşüm desteği verileceğini belirtti ve şöyle dedi:

\"Bizim biran önce bir seferberliğe başlayıp bunu çözmemiz lazım. Kimlikli, akıllı yeşil binaların ortaya çıkacağı ortam gerekiyor. Yapacağımız teşviklerle bina bazında dönüşümleri tercih etmiyoruz ama alan bazlı dönüşümlere çok teşvik geliyor. İllere Bankası\'na ait 21 sosyal tesis var. Satışa çıkardık. Türkiye\'de yaralarımızdan biri kamu kurumları güzel bir yeri çeviriyor, tatil kampları yeme içme yerleri yapıyor. 21 tesisi satışa çıkadık. Buradan gelen parayı olduğu gibi kentsel dönüşüm hesabına atıyoruz. Bir tesisimiz 10 milyon lira zarar ediyor. Niye devletin parasını böyle harcıyoruz? Sosyal tesislerin hepsi satılık. Diğer bakanlıklar da hepsi satacak. Onların hepsini bir havuza alacağız. İller Bankası\'nın karları var, kredilerin yarısını bu havuza atacağız. Ben belediyelere kredi vermeye devam edeceğim. Su, kanala devam ama kültür merkezi, belediye sarayı, sosyal ve kültür merkezine kredi yok. Arkadaşlar oradaki parayı kentsel dönüşüm hesabına atıyorum. Aldığımız bu parayı havuza attığımız zaman önemli bir meblağ olacak. Kentsel dönüşüm inşaatları bitinceye kadar belediyelere aktaracağız. İnşaat biter bitmez paralarımızı geri alacağız. Önümüzdeki dönem belediyelerimizi dönüşümlerde desteklemeye devam edeceğiz. Bina bazlı alan bazlı vereceğiz.\"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir\'de Karabağlar\'da temeli atılan kentsel dönüşüm projesi inşaatı için de, kaba inşaatın 6 ay içerisinde biteceğini söyledi.

6)BORSA ÖNÜNDE FINDIK FİYATI PROTESTOSU

ORDU Ticaret Borsası önünde toplanan fındık üreticileri, Ticaret Borsası\'nda serbest piyasada oluşan fiyatların yazılmamasını protesto etti.

Tüm Köy Sen Ordu Şubesi yöneticicileri ve fındık üreticileri ellerinde pankartlarla Ordu Ticaret Borsası önünde toplanarak, Ticaret Borsası\'nın serbest piyasada oluşan fiyatları, bilgilendirme panosunda yazmamasını protesto etti. Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı Zekai Sağra, bu yıla kadar sürekli Borsa bilgilendirme panosunda serbest piyasada oluşan fındık fiyatının yazıldığını hatırlatarak, fiyat yazılmamasına tepki gösterdi. Mevcut fındık fiyatlarını protesto etmek amacıyla Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı\'nda fındık mitingi düzenleyerek seslerini hükümete duyurmaya çalışacaklarınıda belirten Sağra, \"Bugün acil olarak fındık fiyatının 15 TL olmasını istiyoruz. Ama bu yetmez, her yıl aynı sıkıntıyı yeniden mi yaşayacağız? Ülke tarımı, fındığımızda uluslararası tekellerin egemenliğine terk edildi. Yasalar buna göre yapıldı. Artık halkçı, demokratik tarım yasaları çıkarılmalıdır. Fındık üreticileri Ferrero\'ya teslim edilmek isteniyor. \'Örnek bahçe, iyi bahçe\' uygulamalarıyla kapımıza dayandılar. Fındık üreticisinin geleceği iktidarın iki dudağı arasında çıkacak bir söze bağlı olmamalı, karar verici üretici olmalı\" dedi. basın açıklamasının ardından protesto eylemi sona erdi. Öte yandan serbest piyasada ise fındık fiyatının 8 liradan işlem gördüğü belirtildi.

7)YÜZDE 100 UYUMLU BÖBREKLE YAŞAMA TUTUNDU

SAMSUN\'un Ladik İlçesi\'nde oturan 4 çocuk 7 torun sahibi 70 yaşındaki Şemsi Kara, kadavradan yüzde 100 uyumlu böbrek nakliyle yaşama tutundu.

Ladik\'te oturan Şemsi Kara, 11 yıl önce fenalaşınca devlet hastanesine götürüldü. Yapılan muayene ve testler neticesinde her iki böbreğinin de iflas ettiği tespit edilen Kara, hemodiyaliz tedavisine başladı. Doktorları, 2 yıl önce de böbrek nakli olması gerektiğini söyleyip, Kara\'yı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi\'ne sevk etti. Nakil dosyası hazırlanan Kara, Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme Sırası\'na yazılarak böbrek nakli olacağı günü bekledi. Şemsi Kara, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi\'nde, Hastane Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından 11 gün önce gerçekleştirilen kadavradan yüzde 100 uyumlu böbrek nakliyle yaşama tutundu.

Diyaliz tedavisi gördüğü 11 yılın çok zor geçtiğini, bekleme sırasına kaydolduktan sonra 2 kez böbrek çıktığını, ancak testler neticesinde uygun görülmediğini söyleyen Kara, \"Bu sefer tam uyumlu böbrek bulundu. Hiç umudum yoktu. Olmaz demesinler, hayatta her şey oluyor, nasipse insan 70 yaşında da böbrek nakli olup hayata tutunuyor. Bağış yapanlara teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden, organları bağışlanan kişiye de rahmet diliyorum\" diye konuştu.

\'PİYANGO GİBİ NAKİL\'

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Koordinasyon Birim Sorumlusu Uzm. Nilgün Bilal, hastanın genel durumunun son derece iyi olduğunu, sağlıklı bir şekilde taburcu edildiğini söyledi. Bilal, \"70 yaşındaki bir hastanın böbrek nakli ameliyatını kaldırması her zaman mümkün değil. Ancak hasta tedavi sürecinde iyi korunmuşsa, kalbi, akciğeri yeterince sağlıklı ve ameliyatı kaldırabilecek durumdaysa yaş hiç bir şekilde organ nakline engel değildir. Genel durumu iyi olan her hastaya böbrek nakli yapılması mümkün. Bu naklin ve hastamızın diğer bir özelliği de organ naklinde piyango dediğimiz yüzde 100 uyumlu böbreğin bulunmasıdır\" diye konuştu.

8)TOKAT\'TA \'AHİ YEMEĞİNE\' MUHARREM AYI ERTELEMESİ

TOKAT’ta Ahilik haftası programı kapsamında cuma günü il genelinde verilecek olan ahi yemeği Muharrem ayı nedeniyle ertelendi.

18-24 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik haftası kapsamında il genelinde cuma günü öğle namazı sonrasında verilecek olan ahi yemeği Muharrem ayı olması nedeniyle iptal edildi. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan, cuma günü verecekleri yemeğin Muharrem ayına denk gelmesi ve oruç tutan vatandaşlar bulunması nedeniyle ileri bir tarihe aldıklarını söyledi. Aydoğan, \"Yarın başlayacak olan mübarek muharrem ayının ilk günü bütün milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu anlamda da bu mübarek güne denk gelen, muharrem ayının içerisinde haftamızın son günü olan cuma gününde, cuma namazı sonrasında sanayi de geleneksel hale gelmiş olan bir yemeğimiz var idi. Muharrem ayına gelmesi münasebetiyle, sadece bu yıla mahsus olmak üzere yemeği ertelemiş bulunuyoruz. Oruçlu vatandaşlarımız olacağı düşüncesiyle bu yemek komitemizin ortaklaşa aldığı karar ile bir başka zamana alındı\" dedi.

9)OTOMOBİL KÖPRÜDEN UÇTU: 1 YARALI

KONYA\'da kontrolden çıkan otomobil, önce önündeki otomobile çarptı, ardından da yaklaşık 4 metre yükseklikteki köprüden aşağı uçtu. Kazada araç hurda yığınına dönerken sürücü de yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Uluyayla Köprülü Kavşağı\'nda meydana geldi. Muhammet Aytaş idaresindeki 34 JH 0528 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolden çıkıp önündeki Mustafa Yılmaz\'ın kullandığı 42 PE 612 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Aytaş yönetimindeki otomobil, bariyerleri aşıp yaklaşık 4 metre yükseklikteki köprüden aşağı uçtu. Otomobilin düştüğü caddede o anda başka aracın geçmemesi büyük bir faciayı önledi. Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtulan Muhammet Aytaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

10)HASTA TAŞIYAN AMBULANS KAZA YAPTI, 4 YARALI

MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde, akıl hastasını hastaneye götüren ambulansın otomobille çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.45 sıralarında, Ankara-İzmir Karayolu Çepnidere Kavşağı\'nda meydana geldi. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi\'ne Kütahya\'dan sevk edilen akıl hastası 29 yaşındaki H.D.\'yi taşıyan Ertuğrul Gerenli (32) yönetimindeki 43 BE 694 plakalı ambulans, Çepnidere Kavşağı\'nda, tali yoldan çıktığı belirtilen Murat Şahin (36) yönetimindeki 45 UN 914 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ambulans 10 metre sürüklenerek yan yattı. Kazada her iki sürücü ile ambulansta bulunan hasta H.D. ve sevk için görevlendirilen polis memuru Uğur Karaca (24) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası karayolun İzmir yönüne trafik akışı, bir süre trafik polislerinin kontrolünde tek şeritten sağlandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

11)KONYA\'DA MİSTİK MÜZİK FESTİVALİ BAŞLAYACAK

KONYA\'da Mevlana\'nın doğum yıldönümü nedeniyle düzenlenen \'14\'üncü Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali\' 22 Eylül Cuma günü başlayacak. Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, mistik müzik festivali öncesi basın toplantısı düzenledi. Festivalin 22 Eylül Cuma günü başlayacağını ve Mevlana\'nın doğum günü olan 30 Eylül günü sona ereceğini belirten Yarar, festivalin Mevlana Kültür Merkezi\'nde gerçekleşeceğini söyledi.

Bu yıl 14\'üncüsü düzenlenen festivale bugüne kadar 43 ülkeden 112 grup ile 500 aşkın sanatçının katıldığını hatırlatan Yarar, \"Festivalin 14\'üncü yılında İslam coğrafyasının en batısı ile en doğusundan ekipler ve sanatçılar bizimle birlikte olacak. Makedonya\'dan, Bosna- Hersek\'ten, Azerbaycan\'dan, İran\'dan ve Tunus\'tan katılacak ekipler ve sanatçılara Türkiye içinden farklı tasavvufi geleneklerin zikirleri ve ayinleri eşlik edecek. Bundan önce bazı yıllarda özellikle mistik ekiplerinin yoğun olarak yer aldığı festivalde bu yıl biraz daha kendi geçmişimize geleceğimize dönelim istedik. Bu ve bundan sonraki yıllarda bu dengeyi gözeterek devam edeceğiz.\"dedi.

