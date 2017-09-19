DHA YURT BÜLTENİ-8

1)MERZİFON\'DA DURAN KAMYONA ÇARPAN ARAÇTAKİ 3 KİŞİ ÖLDÜ

AMASYA\'nın Merzifon İlçesi\'nde bugün hafif ticari aracın yol kenarında duran kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza Amasya\'nın Merzifon İlçesi Sarıköy mevkiinde meydana geldi. Yol kenarında park halinde duran 19 UM 925 plakalı kamyona, Samsun yönüne gitmekte olan 44 yaşındaki Sıtkı Aksüt yönetimindeki 65 EA 673 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan 72 yaşındaki Alaattin Aşık ve 42 yaşındaki Muhammed Kütükçü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı ilk incelemenin ardından cenazeler otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden detaylar

(SÜRE:1.11 Dk) (BOYUT:38.14 MB)

Haber-Kamera:Hakan UMAN/MERZİFON (Amasya), (DHA)

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2)5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BOYNUNDAN YARALANIP DÖVÜLMESİYLE İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI

KOCAELİ\'nin Kartepe İlçesi\'nde 5 yaşındaki bir çocuğun yol kenarında boynunda kesik ve vücudunda dayak izleriyle bulunmasıyla ilgili olarak 1 kişi tutuklandı.

Kartepe Maşukiye\'de geçen Pazar günü Abdulmalik Keskingöz yol kenarında, yoldan geçenler tarafından boynunda kesik ve vücudunda dayak izleri meydana gelmiş halde yerde yatar durumda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Abdulmalik Keskingöz\'ü bu hale getiren kişi veya kişilerin yakalanması için Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili Abdulmalik Keskingöz\'ün bir akrabası tutuklanırken, olayın neden olduğu açıklanmadı.

Faruk KIYAK/ KARTEPE (Kocaeli), (DHA)-

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3)17 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, MANEVRA YAPARKEN 2 YAŞINDAKİ KARDEŞİNİ EZDİ

KONYA\'nın Kulu İlçesi\'nde çöp toplama alanında hurda, plastik ve kağıt toplayan 17 yaşındaki ehliyetsiz E.A., kamyonetle manevra yaptığı sırada 2 yaşındaki kardeşi Medine Avcı\'yı ezdi. Minik Medine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. E.A. da gözaltına alındı.

Olay. bugün saat 09.00 sıralarında Kulu- Konya karayolunun 12\'nci kilometresindeki çöp toplama alanında meydana geldi. Ankara\'dan ailesiyle birlikte çöplük alandan kağıt, hurda ve plastik toplamaya gelen E.A., 01 FA 223 plakalı kamyonete malzemeleri yükledi. Ardından direksiyon başına geçerek manevra yapmak isterken kardeşi Medine Avcı\'yı ezdi. Durumu fark eden aile fertleri, E.A.\'yı uyarıp kamyoneti durdurdu. Kamyonetin altında kalıp ezilen Medine, ailesi tarafından aynı kamyonetle Kulu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Minik Medine yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ağabeyi E.A. da gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Kamyonetten detay

- Olay yerinden detay

- Genel ve detay

:Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ KULU KONYA DHA))

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