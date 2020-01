DHA YURT BÜLTENİ-8 

Bakan Fakıbaba: Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın (2) -yeniden



ABONELERİMİZİN DİKKATİNE...

\'Bakan Fakıbaba: Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın\' başlıklı haber, kaynağından yapılan düzeltme nedeniyle (söz konusu uygulamanın kaldırılmış olduğu unsuru eklenerek) yeniden geçildi. Yeni haberin değerlendirilmesi ricasıyla.

--------------

YENİDEN

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, usulsüz fatura ile yolsuzluk yapanları uyarıp, \"Tapu sahibi İstanbul\'da başka bir işle iştigal ediyor. Ama ben gübre, mazot ve primleri tapu sahibine veriyorum. Halbuki tarlayı işleten farklı bir insan. Ha bundan neden vazgeçildi. Haklı olarak benden önceki arkadaşlar \'yav yolsuzluklar vardı, yolsuzlukları önlemek için vazgeçtik.\' Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın, göreyim bakayım\" dedi.

Kurban Bayramı\'nı memleketi Şanlıurfa’da geçiren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba kentteki tarım sorunlarını görüşmek üzere Güneydoğu Anadolu Projesi Tarım Araştırma Eğitim Merkezi\'nde (GAPTEM) toplantı yaptı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ak Parti Milletvekili Mahmut Kaçar, kurum müdürleri, bakanlık müsteşarları ve çiftçilerin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Fakıbaba, kentteki tarım sorunlarını çözmeye çalıştıklarını belirtti. Suruç\'taki taban suyu yükselmesiyle ilgili çalışma yapılacağını anlatan Fakıbaba, şöyle konuştu: \"Suruç’ta yaşanan sorunla ilgili çok şikayet aldım. Burada acil olarak kapalı sisteme geçmemiz gerekiyor. Şanlıurfa’nın geleceği tarım hayvancılık ve gıdadır. Eğer gerçekten toprağa kaybetmek istemiyorsak, toprağın tuzlanmasını istemiyorsak, erozyonu istemiyorsak, toprağımızın başka ülkelere gitmesini istemiyorsak, kapalı sisteme geçmek zorundayız. Kapalı sistem için projeler yapılmalıdır. Bunun için bakanlığımız yüzde 50 destek veriyor. Suruç örneği benim hakikaten kalbimi yakıyor. Suruç problemini çok acı bir problem olarak görüyorum. Suruç’un çok acil bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor. Devlet katrilyonlar harcadı, maalesef gelen fotoğraflara bakıyorum Suruç’ta yarım metrede su çıkıyor. Bu bizi çok üzüyor. İnşallah Ankara’ya gider gitmez Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu bakanımızla bu konuyu görüşeceğim. Burada çok kısa sürede kapalı sisteme geçmemiz lazım yoksa çok ciddi toprakta kayıplar olacağını ben şimdiden görüyorum.\"

\'TARIM ARAZİSİNDE BETONLAŞMAYA GEÇİT VERMEYECEĞİZ\'

Şanlıurfa’da son zamanlarda tarım arazilerinde hızla yükselen beton yapılara geçit vermeyeceklerini ifade eden Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, \"Tarım arazisinde betonlaşmaya geçit vermeyeceğiz. Burada toprak koruma kurulu kurulmuş ve başkanı da sayın valimizdir. Bundan sonra çok samimi olarak söylüyorum. Belediye başkanlığından beni tanırlar, tarım arazisine bina yapmayın. Boşuna masraf etmeyin. Neye mal olursa olsun yıkılacaktır. Toprak Kurulu ciddi bir şekilde çalışacaktır. Yine bu projelerde kadınlarımıza da ağırlık vereceğiz\" diye konuştu.

\'ERKEK OLAN ŞİMDİ YOLSUZLUK YAPSIN\'

Konuşmasında üreten insanlara destek vereceklerini altını çizen Fakıbaba, usulsüz ve sahte faturayla destek alanları da uyarıp şöyle konuştu: \"Bizim için üreten adam önemlidir. Tapu sahibi İstanbul\'da başka bir işle iştigal ediyor. Ama ben gübre, mazot ve primleri tapu sahibine veriyorum. Halbuki tarlayı işleten farklı bir insan. Ha bundan neden vazgeçildi. Haklı olarak benden önceki arkadaşlar \'yav yolsuzluklar vardı, yolsuzlukları önlemek için vazgeçtik.\' Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın, göreyim bakayım. Fatura yolsuzluğu yapsın onun cezasının ne olduğunu sayın valim ona gösterecektir. Onun için yolsuzluk yok kardeşim. Biz üreticiye vereceğiz. Eğer yolsuzluk yapan beş, on kuruşa aldanan ve sahte bir firmadan fatura alan insanda suçludur, o sahte faturayı veren şebekede suçludur. Bu konuda gerekli tedbirleri alacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Toplantı salonu ve Fakıbaba

- Bakan Fakıbaba\'nın açıklaması

- Toplantıya katılanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)-

=============================================

10 günlük bayram tatilindeki kazalarda bilanço ağır: 112 ölü, 482 yaralı



BAKANLAR Kurulu kararı ile 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili boyunca yurt genelinde meydana gelen 159 kazada, toplam 112 kişi öldü, 482 kişi de yaralandı.

10 günlük Kurban Bayramı tatilinde, yapılan uyarı ve alınan tüm önlemlere rağmen trafik kazalarında bilanço yine ağır oldu. 25 Ağustos Cuma günü mesainin sona erdiği saat 18.00\'den, bayramın dördüncü ve tatilin son günü olan 4 Eylül Pazartesi günü saat 16.30 sıralarına kadar toplam 159 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 112 kişi öldü, 482 kişi de yaralandı. Kazalarda gün gün bilanço şöyle oluştu:

* 25 Ağustos Cuma günü mesainin bittiği saat 18.00 sıralarından sonra Bolu\'da 2, Edirne, Sakarya, Konya ve Muğla\'da meydana gelen toplam 6 kazada, 3 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

* 26 Ağustos Cumartesi günü ise İstanbul, Bolu ve Konya\'da 2\'şer, Aydın, Niğde, Kırıkkale, Çorum, Kocaeli, Gaziantep ve Isparta\'da 13 kaza oldu. Bu kazalarda 8 kişi öldü, 41 kişi de yaralandı.

* 27 Ağustos Pazar günü ise 13 kaza meydana geldi. 2\'si Siirt\'te, Çorum, Sakarya, Antalya, Yalova, Kilis, Adana, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Manisa, Gaziantep, İzmir\'deki kazalarda, 6 kişi öldü, 48 kişi de yaralandı.

* 28 Ağustos Pazartesi günü, 2\'si Çorum, Bartın, Zonguldak, Denizli, Sakarya, Gaziantep, Kırıkkale, Burdur, Aksaray ve İstanbul\'da meydana gelen 11 ayrı kazada, 9 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

* 29 Ağustos Salı günü ise Kocaeli\'de 3, Bartın, Antalya, Tekirdağ, Rize, İzmir, Kayseri, Karabük, Samsun, Trabzon, Niğde ve Bolu\'da toplam 14 kaza oldu, 12 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

* 30 Ağustos Çarşamba günü Kastamonu ve Tokat\'ta 2\'şer, Aydın, Bursa, Şanlıurfa, Edirne, Balıkesir, Çorum, Kocaeli, Denizli, Manisa, Bilecik, Samsun, Adıyaman, Gaziantep, Konya ve İstanbul\'da meydana gelen toplam 19 kazada, 10 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.

* Arife günü olan 31 Ağustos Perşembe günü Samsun\'da 3, Karabük, Bursa, Sakarya, Çorum, İzmir ve Kocaeli\'de 2\'şer, Sivas, Adana, Gaziantep, Elazığ, Amasya, Trabzon, Kayseri, Ordu, Aydın, Konya, Karaman, Adıyaman, İstanbul ve Şanlıurfa\'da meydana gelen 29 kazada, 15 kişi öldü, 77 kişi yaralandı.

* Kurban Bayramı\'nın 1\'inci günü olan 1 Eylül Cuma günü, Samsun, Bolu ve Gaziantep\'te 2\'şer, Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Burdur, İzmir, Aksaray ve Adıyaman\'da meydana gelen toplam 16 kazada, 7 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

* Kurban Bayramı\'nın 2\'nci günü olan 2 Eylül Cumartesi günü, Şanlıurfa, Antalya, Tekirdağ, Karaman, Sakarya, Amasya, Balıkesir ve Malatya\'da meydana gelen 9 kazada, 16 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

* Kurban Bayramı\'nın 3\'üncü günü olan 3 Eylül Pazar günü Adıyaman\'da 5, Edirne ve Sinop\'ta 2\'şer, Mardin, Tokat, Düzce, Isparta, Kayseri, Konya, Tekirdağ, Ağrı, Denizli ve Aydın\'da meydana gelen 17 kazada, 16 kişi öldü, 46 kişi de yaralandı.

* Kurban Bayramı\'nın 4\'üncü günü ve 10 günlük tatilin son günü olan 4 Eylül Pazartesi günü saat 16.30 sıralarına kadar, Samsun, Aydın, Sinop, Mersin, Balıkesir, Antalya,

Kütahya, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Kastamonu ve Hakkari\'de meydana gelen 12 kazada ise 10 kişi öldü, 52 kişi de yaralandı.

HABER: (DHA) -

==============================================

İslahiye\'de tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 25 yaralı

GAZİANTEP’in İslahiye İlçesi’nde, üzüm hasadında dönen tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2\'si ağır 25 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra İslahiye-Hatay karayolunun 18\'inci kilometresinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Ali Günay yönetimindeki 27 SH 860 plakalı traktör, Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, üzüm hasadından Boğaziçi Mahallesi\'ne dönen tarım işçileri Neslihan Armut, Ahmet Genç, Ayşe Dinler, Ruken Ayşe Kahraman, İrfan Doğan, Meryem Zengin, Günay Doğan, Gülizar Şengül, Elif Sena Zengin, Firdevs Kuş, Sevda Genç, Onur Kuş, Ali Üyer ile Suriye uyruklu Besil Mustafa, Hasan Şeyho, Doğan Hacı, Fatma Hacı ve Nesrin Hacı ile ismi öğrenilemeyen 7 kişi yaralandı.

Yaralı işçiler ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye ve Kırıkhan Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. İslahiye Devlet Hastanesi acil servisinde ilk tedavisi yapılan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi Gaziantep\'e sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan traktör sürücü Ali Günay ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- İslahiye Devlet Hastanesi

- Hastene koridorundaki yaralılar

- Yarlılarla röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

===============================================

Kumluca\'da orman yangını (2) - Yeniden

ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yerleşim yerlerini tehdit etmeyen yangın, başladığı dağın zirvesine doğru yayıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, çıkış nedeni ise belirlenemedi.

Kumluca\'ya bağlı Sarıcasu Mahallesi Zahmakıranlar mevkiinde saat 14.00 sıralarında sera alanlarının yakınlarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı. 4 helikopter, 2 amfibik uçak ve kara ekipleriyle müdahale sürerken, alevler başladığı dağın zirvesine doğru yayıldı. Yangının yaklaşık 50 hektarlık kızılçam ormanında etkili olduğu belirtildi.

Yerleşim yerlerinden uzaklaşarak yayılan alevlerin Kumluca Barajı\'na doğru ilerlemeye devam ettiği kaydedildi. Yangının ilerlediği bölgede herhangi bir yerleşim yerinin bulunmadığı belirtildi.

Kumluca Kaymakamı Polat Kara, yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz bilgi sahibi olmadıklarını belirtirken, bu konunun yangının söndürülmesinin ardından araştırılacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Yanan alandan genel görüntü

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)

===================================================

Sivas Kongresi\'nin 98\'inci yılı kutlandı

SİVAS Kongresi\'nin 98\'inci yıl dönümünde konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Kongresi ruhunun günümüzde de aynen muhafaza edildiğini bunun son örneğinin 15 Temmuz olduğunu belirterek, \"Bu aziz milletin ilebelet bağımsız ve hür yaşamayı hak etmektedir\" dedi.

4 Eylül 1919 tarihinde gerçekleştirilen ve Kurtuluş Savaşı\'na giden yolda temel taşlardan biri olan, manda ve himayecilik önerilerinin reddedilerek, misakı millinin sınırlarının çizildiği tarihi Sivas Kongresi\'nin 98\'inci yıl dönümü nedeni ile kentte kutlama programları düzenlendi. Kentte ilk olarak Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından 4 Eylül Sivas Kongresi\'nin temsili gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilen programa Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) İdare Amiri Salim Uslu, Sivas Valisi Davut Gül, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Sivas Milletvekilleri Selim Dursun ve Mehmet Habib Soluk, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile davetliler katıldı. Kongrede yaşanan tartışma ve alınan kararların konu edildiği temsilde Mustafa Kemal Atatürk\'ü tiyatro oyuncularından İnanç Tekeci canlandırdı.

Bakan Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra Sivas Kongresi delegelerinden Mustafa Taki efendinin Yukarı Tekke Mezarlığı içerisindeki kabrini ziyaret etti. Kongre temsilinin ardından kent meydanındaki Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu. Bakan Yılmaz ve Salim Uslu ve il protokolü anıta çelenk sunduktan sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Program ardından tarihi Sivas Kongresi\'nin yapıldığı eski Sivas Lisesi bugünkü Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde devam etti. Buradaki törende konuşan TBMM Meclis İdare Amiri Salim Uslu 4 Eylül\'ün tarihin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi. Uslu, 15 Temmuz\'da 4 Eylül ruhunun yeniden şahlandığını, milletin kendi irade ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığını söyledi. 4 Eylül\'da manda himaye kabul edilemez ile milli sınırların bir bütün olduğu haykırışının İstiklal Savaşı ile taçlandırıldığını, aziz milletin vatana, bayrağa ve özgürlüğü karşı direnişini dost düşman herkese gösterdiğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, törende yaptığı konuşmada başta Atatürk ve kongre üyeleri olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını saygıyla andığını söyledi.

İki bayramı bir arada kutladıklarını belirten Bakan Yılmaz, \"Sivas Kongresi ve bu kongrede alınan kararların Cumhuriyet tarihinde müstesna bir yeri vardır. 2 Eylül-18 Aralık 1919 tarihleri arasında milli mücadele karargahı olarak kullanılan Sivas, milli mücadele hareketinin teşkilatlandırılmasında önemli bir rol oynamış, Cumhuriyetin temelleri burada atılmıştır. Sivas 108 gün boyunca milli mücadeleye merkezlik etmiş, bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlara ev sahipliği yapmıştır. Sivas Kongresi ve kongrede alınan kararlar kadar bu alınan kararlara ev sahipliği yapan Sivaslılar da yatmaktadır. Milli mücadele destanı Sivas ve Sivaslı olmadan layıkıyla yazılamaz\" dedi.

\'MİLLETİMİZ MÜSAADE ETMEYECEK\'

Milli mücadele destanı Sivas ve Sivaslı olmadan hakkıyla yapılamayacağını belirten Bakan Yılmaz, Atatürk\'ün 20 Eylül 1919\'da kendisine \'Ya başaramazsanız\" diye Amerikalı\'ya cevaben, \"Ya başaramazsak ne demek, o milletin ölmüş olduğu hükmüne varmak demektir. Öyleyse millet yaşadıkça başarısızlık söz konusu değildir. İnanırsınız başarırsınız\' cevabını verdiğini belirterek şöyle dedi:

\"Onlar inandılar ve başardılar. İnanmış bir millet ve onun inanmış lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk en zor şartlarda bile tam bağımsız bir Türkiye kurulabileceğini gösterdi. Kongrede alınan kararlar, bugün de tüm canlılığı ile geçerliliğini korumaktadır. Milletimiz Sivas Kongresinde alınan kararların arkasındadır. Bu ülkeyi bölmek, milli irade üzerine söz söylemek, çağdaş mandacılık anlayışı mümkün değildir. Milletimiz bunların hiçbirine müsaade etmeyeceğini en son 15 Temmuz milli irade destanında gösterdi. Canı pahasına tankların silahların, bombaların karşısına dikildi. Vur emri verildiğinde kendi şehadet emri olduğunu bile bile yerine getirmekten tereddüt etmedi. Bu aziz milletin ilebelet bağımsız ve hür yaşamayı hak etmektedir. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet idealini yaşatma kararlığından bundan sonra da zerre taviz vermeyecektir.\"

Bakan Yılmaz, çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkma yolunda cehalet ve yoksullukla savaşın devam ettiğini hatırlatarak, \"Bu yolda zafer bizimdir. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bugün de Allah yükümüzü taşıyacak güç, ayağımızı sürçtürmeyecek bir akıl ve kalp versin. Sivas Kongresi\'nin yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, ebediyete akıp giden her 98 senede Türkiye\'nin çok daha büyük başarılara imza atacağını inanıyor ve diliyorum\" dedi.

Daha sonra Sivas Kongresi ile ilgili olarak şiiir ve kompozisyon dalında Türkiye genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Törende ayrıca Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü de bir konser verdi.

Görüntü Dökümü:

-Sivas Kongresi\'nin temsili canlandırması

-Bakan Yımaz\'ın kongre delegesinin mezarını ziyareti

-Atatürk anıtı\'nda çelenk sunma progğramı

-Tören alanından görüntüler

-Bakan Yılmaz\'ın konuşması

-Törenden görüntüler

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

=================================================

AK Partili Karacan: Gün, Recep Tayyip Erdoğan\'a sahip çıkma günüdür



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Eskişehir\'de partisinin bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, \"Herkesin elini taşın altına koyması gereken bir sürecin içindeyiz. Gün hem ülkemize, hem de liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'a sahip çıkma günüdür\" dedi.

Ak Parti Eskişehir İl Teşkilatının bayramlaşma töreni bugün Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMAŞ) Düğün Salonu bahçesinde yapıldı. Bayramlaşmaya Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, eski bakan milletvekili Nabi Avcı, Türkiye\'nin Tokyo Büyükelçisi olan Ak Parti eski milletvekili Murat Mercan, İl başkanı Dündar Ünlü, ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

\'ERDOĞAN BİR UMUT\'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcı Harun Karacan yaptığı konuşmada İslam coğrafyasının birçok noktasında katliamlar yapıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Türkiye ve Müslümanlar için bir umut olduğunu ifade eden Karacan şöyle konuştu: \"Her biriniz, çevremizde olup bitenin mutlaka farkındasınız. Olayları izliyorsunuz, görüyorsunuz. Gerek partimiz, gerek ülkemizle İlgili İçeriden ve dışarıdan bir takım oyunlar peşinde koşuluyor. Bu bayram gönlümüz maalesef buruk çünkü İslam coğrafyasının birçok noktasında insanlık katliamları yapılıyor. Arakan\'daki vahşet barbarlığın da çok ötesindedir. Dünya seyirci kalıyor. Müslümanlar katledilirken dünya susuyor. Türkiye ve Müslümanlar için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın bir umut olduğunu her zaman söylüyorum. Mazlumlar için sesini çıkaran dünyadaki tek ülke Türkiye\'dir demek yanlış olmaz.\"

\'ÜLKEMİZİN ÖNÜ KESİLMEYE ÇALIŞILIYOR\'

Türkiye\'nin önünün kesilmeye çalışıldığını söyleyen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Öncelikle Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızdan başlayarak içte ve dışta ülkemizin önü kesilmeye çalışılıyor. Sözde dostlar AB ve ABD, Türkiye aleyhindeki her tür melanetin içinde bulunmaya ve şantaj politikaları uygulamaya cüret ediyor. Fakat halkımız her tür zorluğun üstesinden gelmeyi başarıyor. Kurulduğu günden bu yana AK Parti ve bu partinin genel başkanı Sayın Erdoğan\'a inanıp güvenen halkımız, bu tür oyunlara kesinlikle inanmıyor ve pirim vermiyor. Bu onları daha da hırçınlaştırıyor. Ülkemizin üzerine göz dikmiş bütün güçler ne kadar hırçınlaşırlarsa hırçınlaşsınlar, Ne kadar olur olmaz oyunlara başvururlarsa vursunlar, amaçlarına ulaşamayacaklar. Bu ülkeyi içerden de dışarıdan da bölmeye muvaffak olamayacaklar.\"

\'DAHA ÇOK KENETLENMELİYİZ\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a sahip çıkılmasını isteyen Harun Karacan partililere hitaben şunları söyledi: \"Değerli dava arkadaşlarım; Bu millet sabrıyla ve asaletiyle birçok badirelerden geçti. Bugün her zamankinden daha çok kenetlenmeliyiz. Daha çok birbirimize destek olmalıyız. Herkesin elini taşın altına koyması gereken bir sürecin içindeyiz. Gün, hem ülkemize, hem de Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'a sahip çıkma günüdür. Hepimizin canla başla mücadele edeceği, el ele verip çok çalışacağı, fedakârlıkta bulunacağı günler bizi bekliyor. Bu yol zor bir yol, ama bizler bunu başaracağız. Ülkemiz için, şehrimiz için, evlatlarımız için, gelecek nesiller için, partimiz İçin, liderimiz için.\"

Görüntü dökümü:

-Bayramlaşma törenine katılanların,

-Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan\'ın konuşmasından çekilen görüntüler

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

============================================

Bolu\'daki orman yangını yeniden başladı

Kontrol altına alınan orman yangını, soğutma çalışmaları devam ederken rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Güneyden doğuya ilerleyen yangına havadan 3 helikopter müdahale ederken, karadan da söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, yangın tamamen kontrol altına alınmışken ve sogutma çalışmaları sürürken alevlerin rüzgarın etkisiyle saat 13.30 sıralarında yeniden parladığını söyledi. Başkan Kazan, yeniden başlayan yangının, ana yangının üçte biri kadar büyüklükte bir alanda etkili olduğunu söyleyerek, \"Şu anda havadan 3 helikopter yangına müdahale ediyor. Ayrıca Manisa\'dan bir helikopter ve İzmir\'den de bir uçak talep edildi. Şu anda yoldalar. Toplam 4 helikopter ve 1 uçak ile havadan müdahale edilecek. Ayrıca karadan da söndürme çalışmaları sürecek\" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: BOLU (DHA)

================================================

Hakkari\'de otomobilin üzerine kaya düştü: 1 ölü 4 yaralı



TUNCELİ\'den Hakkari\'nin Çukurca ilçesine giden öğretmen Özge Aras ve ailesinin bulunduğu aracın üzerine kaya parçası düştü. Meydana gelen kazada öğretmenin babası 49 yaşındaki Mehmet Aras hayatını kaybederken, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza bugün öğle saatlerinde Hakkari-Çukurca Karayolu\'nun 40\'ıncı kilometresindeki Olgunlar Köyü\'nde meydana geldi. Çukurca\'nın Çığlı Köyü ilköğretim okuluna tayini çıkan Tunceli nüfusuna kayıtlı öğretmen Özge Aras, annesi Yüksel, babası Mehmet Aras ile yakınları İbrahim Yiğit, Şahin Karataş\'ın içerisinde bulunduğu otomobilin üzerine yol kenarındaki dağdan kopan kaya parçası düştü.

Feci kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine öğretmen Özge Aras\'ın babası Mehmet Aras hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber:Behçet DALMAZ/ HAKKARİ,(DHA)-

===============================================

Ceza uygulanan sürücü: 1969\'dan bu yana ilk kez ceza yiyorum

ZONGULDAK\'ta yapılan trafik denetiminde emniyet kemeri takmadığı için para cezası uygulanan sürücü 74 yaşındaki Akın Çeviren, \"1969’dan bu yana ilk defa ceza yiyorum\" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, Kurban Bayramı’nın son gününde vatandaşların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla kentin en yoğun bölgeleri Gazipaşa, Uzunmehmet, Cumhuriyet, Mehmetçik, Bülent Ecevit ve Milli Egemenlik Caddeleri’nde ‘drone’ destekli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Drone ile güzergahlardaki trafik havadan izlendi. Denetimde Akın Çeviren yönetimindeki 67 AY 441 plakalı otomobil, sürücüsünün emniyet kemerini takmadığının görülmesi üzerine durduruldu. Çeviren\'e, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi gereği 95 lira para cezası uygulandı. 1969 yılından bu yana araç kullandığını söyleyen Çeviren, \"Hayatımda ilk defa ceza yiyorum. Denetimleri yerinde buluyoruz, gayet güzel. Hatamızı kabul ediyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Droneli trafik denetimi

-Trafik polislerinin araçları durdurması

-İnceleme yapmaları

-Akın Çeviren’in aracının durdurulması

-Ceza kesilmesi

-Akın Çeviren’in konuşması

Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA)

=================================================

Cezaevi firarilerini damda yakalandı

İZMİT\'te, 5 ayrı hırsızlık suçundan haklarında arama kararı olan, cezaevinden firar eden 2 kişi bir evin damında yakalandı.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Amirliği ekipleri bir ihbar üzerine Yenişehir Mahallesi Gökhan Sokak\'ta bir eve baskın düzenledi. Evde kalan 2 kişi, eve gelen kişilerin sivil polis olduklarını anlayınca yan tarafta bulunan evin damına çıktı. Polisler, B.T. ve G.K.\'yı damda yakalamayı başardı. Bekirpaşa Polis Merkezi\'nde ifadesi alınan iki zanlının Erzurum Yarı Açık Cezaevi\'nden firar ettiği ve haklarında 5 ayrı hırsızlık suçundan arama kararı olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yakalanan cezaevi firarilerinin görüntüsü

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Orhan UZUN / KOCAELİ (DHA)

===================================================

Zonguldak’ta sezonun ilk balıkları tezgahta

ZONGULDAK’ta, av yasağının sona ermesiyle Karadeniz’e açılan balıkçıların ağına takılan balıklar tezgahlarda yerini aldı.

Av yasağının 1 Eylül\'de sona ermesine rağmen Kurban Bayramı nedeniyle birkaç gün denize açılamayan balıkçılar, dün gece Karadeniz’de avlandı. Balıkçılar, öğle saatlerinde ağlarına takıla istavrit ve barbun çeşitleriyle döndü. Sezonun başlamasıyla birlikte balıklar tezgahlarda yerini aldı. İstavrit kilosu 7.5, barbun ve uskumru 15, mezgit 20, palamut tanesi 12.5 ve çupra ise 15 liradan satılıyor.

İskele balıkçısı 60 yaşındaki Ali Bora, Kurban Bayramı nedeniyle ilk günler balıkçıların denize açılamadığını, dün gece açılan gırgırlar ve teknelerin az da olsa balık getirdiğini söyledi. Balıkçıların özellikle istavrit ve barbunla denizden döndüğünü belirten Bora, \"Diğer balıklardan mezgit, az miktarda palamut, çupra, levrek var. Palamut ise şu anda az. Az olmasının sebebi ise hangi suda olduğu belli değil. Açıkta mı, geride mi şu anda bilen yok. Birkaç gün sonra ortaya çıkar. Az da olsa balığa rağbet var.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tezgahtaki balık çeşitleri

-Balıkların ayıklanması

-Balıkçı Ali Bora ile röp.

Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA)

========================================================

Zonguldak’ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ereğli\'ye bağlı Gülüç Beldesi’ndeki kavşakta meydana geldi. 29 yaşındaki Kutay Baykal yönetimindeki 67 TM 402 plakalı otomobil, kavşakta Muhammet Yaman\'ın kullandığı 34 UE 3660 plakalı otomobil ile çarpıştı. Savrulan araçlardan birisi yol kenarındaki direğe, diğeri orta refüjdeki levhaya çarptı. Sürücüler Kutay Baykal, Muhammet Yaman ve oğlu Şerafettin Yaman yaralandı. Otomobilde sıkışan Muhammet Yaman, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yeri

-Otomobilde sıkışan Muhammet Yaman

-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması

-Yaralanan otomobil sürücüsü Kutay Baykal’a arkadaşlarının yardım etmesi

-Kazazedelerin yakınlarının polise bilgi vermesi

-Yaralı sürücü Muhammet Yaman’ın sedye ile ambulansa alınması

-Kaza yerinden genel görüntüler

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)

======================================================

Çocuklar için evinin kapısını şekerliğe çevirdi

KARABÜK\'ün Safranbolu İlçesi\'nde Kurban Bayramı boyunca kafede çalışan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Derya Arslan, bayramlaşmaya gelen çocukların eli boş geriye dönmemesi için evlerinin kapısına şeker ve çikolata yapıştırıp, \'Mutlu bayramlar\' yazdı.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksek Okulu İşletme Yönetimi 2\'nci sınıf öğrencisi Derya Arslan, Kurban Bayramı\'nda ailesinin köydeki yakınlarının yanına gitmesi üzerine yalnız kaldı. Üniversite okurken bir taraftan da kafede çalışarak harçlığını çıkaran Arslan, bayramda çalışmaya devam etti. Arslan, bayram boyunca bayramlaşma için eve gelen çocukların eli boş geriye dönmemesi için ilginç bir yöntem buldu. Arslan, 4 katlı apartmanın 2\'nci katındaki evlerinin kapısına onlarca çikolata ve şeker yapıştırıp, \'Mutlu bayramlar\' yazdı. Zile basan çocuklar, kapıyı açan olmayınca şeker ve çikolatalardan alarak apartmandan ayrıldı.

Derya Arslan, sabah erken saatten geç saatlere kadar çalıştığını söyleyerek, \"Evde olamayacağım için çocuklar mutlu olsun diye böyle bir şey yapmak istedim. İnternette böyle bir şeyin yapıldığını görünce esinlendim. Bu tür güzellikler çoğalsın diye ben de yapmak istedim. Her akşam evime geldiğimde şeker ve çikolataların bittiğini görünce daha çok mutlu oldum. Bittikçe, azladıkça tekrar tekrar yeniledim\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

-Evin kapısına asılı şeker ve çikolatalar

-Çocukların kapıdaki şeker ve çikolatadan alması

-Derya Arslan\'ın kapıya şeker asması

-Derya Arslan\'ın açıklaması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

========================================================

Emekli polisin silahını gösterirken vurduğu arkadaşı öldü



SAMSUN\'da emekli polis 55 yaşındaki Durmuş B.\'nin, iddiaya göre, arkadaşı 43 yaşındaki Sinan Algan\'a gösterdiği silahı bir anda ateş aldı. Kurşunun isabet ettiği Algan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Samsun\'un İlkadım İlçesi Yaşardoğu Mahallesi\'nde dün gece meydana geldi. İddialara göre emekli polis Durmuş B., dışarıda beraber oturduğu Sinan Algan\'a tabancasını gösterirken silah birden ateş aldı. Sol göğüsüne bir kurşun isabet eden Sinan Algan, ağır yaralı olarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirlenen Sinan Algan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Durmuş B., ifadesinde arkadaşını kazara vurduğunu söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan emekli polis, bugün adliyeye sevk edildi.

Haber: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)-

===================================================