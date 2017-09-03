DHA YURT BÜLTENİ-8 

Çukurca\'da 1 asker şehit oldu (1)

HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'ne bağlı Güven Dağı\'nın batısındaki Kovan Tepe\'ye, sınırın Irak tarafından PKK\'lı teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırıda, 1 asker şehit oldu.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: \"3 Eylül 2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Güven Dağı batısındaki Kovan Tepe\'ye sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan roketli saldırı sonucu 1 askeri personel ağır yaralanmıştır. Yaralı askeri personel sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

Haber: Behçet DALMAZ / HAKKARİ,(DHA)-

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Hakkari Valisi Toprak; \'Şehit polisin kanı yerde kalmadı\'

HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, terörle mücadelede etkin rol oynayan Özel Harekatçı polislerin bayramlaşma programına katıldı. Vali Toprak, bir ay önce Hakkari\'nin Oğul Köyü\'nde Özel Harekat polis memuru Muhammed Ali Dündar\'ı şehit eden PKK\'lı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini, şehit polis memurunun kanının yerde kalmadığını söyledi.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Medrese Mahallesi\'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğündeki bayramlaşma programına katıldı. Vali Toprak Özel Harekat polislerinin bayramını kutlayarak, \"Burada herkes büyük bir enerji ve moral içerisinde. Yüksek bir motivasyonla kendilerine verilen görevleri yerine getirmek için sabırsızlanan bir ruh halini gördük hepsinde. Hepsinin gözlerinden cesaret, fedakarlık, vatan, bayrak aşkı rahatlıkla okunabiliyor. Biz de bu kardeşlerimizi gördüğümüzde ilimiz, devletimiz adına gerçekten gurur duyuyoruz. Dosta güven, düşmana korku veren bir Özel Harekatımız var\" diye konuştu.

\'ŞEHİT POLİSİMİZİN KANI YERDE KALMADI\'

Yaklaşık 1 ay önce Oğul Köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda şehit olan polis memuru Muhammet Ali Dündar\'ın kanının yerde kalmadığını belirten Vali Toprak, şöyle konuştu: \"Bundan yaklaşık bir ay önce gerçekleştirilen bir operasyon esnasında bir kardeşimiz şehit olmuştu. Jandarma ve Emniyetimizin 3 gün önce bölgede yaptığı operasyonlarda o kardeşimizi şehit eden terörist, bölgede de kendilerini sorumlu olarak gören teröristler güvenlik güçlerimiz tarafından çok başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Şehit polisimizin kanı yerde kalmadı. Giden kardeşimiz geri gelmemekle beraber onun kanının yerde kalmamış olması bizim için yine de bir sevinç, bir moral vesilesidir. Bu operasyonu yapan Emniyet ve Jandarma teşkilatındaki görevli kardeşlerimizi tekrar tebrik ediyorum. İnşallah Özel Harekatımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendilerine verilen görevleri hassas ve dikkatli şekilde, en az zaiyatla yerine getireceklerdir. Bundan hiç şüphemiz yok. Biz de onların moralini yüksek tutmak için üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğiz. Ben bu vesileyle gerek ilimizde, gerek diğer illerimizde görev yapan bütün Özel Harekatçı Polis memuru, amirlerimizi , emniyet teşkilatının bütün kademelerindeki görevlilerimizi, jandarma teşkilatımızı, Silahlı Kuvvetlerimizin mensuparının ailleriyle birlikte bayramlarını kutlamak istiyorum.\"

Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ise Oğul Köyü\'nde şehit edilen polis memurunun kanının yerde kalmadığını, Şemdinli\'de şehit olan polis memuru Erhan Konuk\'un faillerinin belirlendiğini ve kıskaca alındığını onun da kanının yerde kalmayacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vali Toprak\'ı karşılamak için bekleyen özel harekatçılar

-Vali Toprak, özel harekatçıları selamlarken

-Tek tek tokalaşıp bayramlarını kutlarken

-Genel ve detaylar

-Ailleriyle bayramlaşırken

-Özel Harekatçılarla sohbet ederken

-Vali Toprak\'ın açıklaması

-Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu\'nun kısa konuşması

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/ HAKKARİ,(DHA)-

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Ağrı\'da kaza: 2 çocuk öldü, 9 yaralı



AĞRI\'nın Diyadin İlçesi\'nde köpeğe çarpmamak için manevra yaparken uçuruma yuvarlanan minibüsteki 1\'i bebek 2 çocuk öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaza, bugün Diyadin Sanayi Sitesi yakınlarından meydana geldi. Serhat Bakırcay yönetimindeki 34 BB 3729 plakalı minibüs, Doğubayazıt\'tan Diyadin İlçesi\'ndeki kaplıcaya gitmek için yola çıktı. Sürücü Serhat Bakırçay, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparken direksiyon kontrolünü yitirdi. Uçuruma yuvarlanan minibüsteki 4 aylık Ahmet Yasin Bakırçay ile 3 yaşındaki Belinay Bakırçay kaza yerinde öldü. Yaralanan sürücü Serhat Bakırçay ile aynı aileden 8 kişi Ağrı ve Diyadin Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)-

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Tatilciler dönüşe geçti, Marmaris yabancı turistlere kaldı

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'ne 10 günlük bayram tatili için gelenlerin dönüş yolculuğuna başlamasıyla plajlar, su parkları ve otellerdeki havuzların başı yabancı turistlere kaldı.

Kurban Bayramı\'nda Marmaris ve çevresindeki turistik mahallelere tatil için gelenlerin çoğu, bugün (pazar) saat 13.00 sıralarında yola çıkmaya başladı. Otellerden otomobilleri ve tur otobüsleri ile ayrılan tatilciler, Yeni Datça Yolu ve Ulusal Egemenlik Caddesi\'nde üç kilometrelik uzun kuyruklar oluşturdu. Şehir merkezinden ilçe çıkışı istikametine olan Ulusal Egemenlik Caddesi\'nde trafik ışıklarının yanmaması ve kontrolsüz geçiler nedeniyle tatilciler üç kilometrelik yolu yirmi dakikada geçebildi.

Emniyet verilerine göre, dün (cumartesi) saat 18.00\'den itibaren otellerden çıkışların başladığı ve bugün itibariyle yaklaşık 300 bin kişinin özel araçlar ve toplu taşıma araçlarıyla dönüşe geçtiği ifade edildi. Önümüzdeki haftadan itibaren ilçe merkezi ve turistik kırsal mahallelerdeki yaklaşık 250 bin yazlıkçının da memleketlerine döneceği öğrenildi.

DENİZ VE GÜNEŞ KEYFİ YAPTILAR

Tatilcilerin çoğunluğunun ayrılması ile plaj, su parkları ve otel havuz başları yabancı turistlere kaldı. Tatilciler nedeniyle sahillerde yer bulamayan turistler, deniz ve güneşin tadını çıkardı. Kimileri denizde gün boyu serinlemeye çalışırken bazıları şemsiye altında sakinlik içinde kitap okumayı tercih etti. Su sporlarına katılmak için sıraya giren yabancı turistler, jet sky, deniz paraşütü, simit ve muza binerek heyecan yaşadı.

Su sporları işletmecisi M.Salih Tunç, bayram tatilinin ekonomik olarak kendilerini mutlu ettiğini belirterek \"Turizm sezonunun kapanmasına 20 gün gibi sayılı günler kala bayram tatilinin on gün olması, vatandaşlarımızın yoğun talebi yüzümüzü bir nebze olsun güldürdü. Bayram tatilcileri sayesinde yabancı turistteki maddi açığımızı kapattık. Umarım bundan sonraki bayram tatilleri daha erken açıklanır ve daha çok tatilci gelir\" dedi.

Uzun bayram tatili sayesinde Fethiye, Bodrum ve Marmaris turu yapma imkanı bulduklarını anlatan Merve Çöker ve Fatih Çöker çifti ise her şehirde ikişer gün kalarak güzel vakit geçirdiklerini yarın (pazartesi) sabah saatlerinde ise memleketlerine geri döneceklerini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tatilcilerin araç konvoyundın görüntü,

-Sahillerden, plaj ve otel havuzlarından görüntü,

-Su sporlarından görüntü,

-Su sporları işletmecisi M.Salih Tunç ile röportaj,

-Merve Çöker ve Fatih Çöker çifti röportaj.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Pamukkale\'de beyaz bayram

DENİZLİ\'de UNESCO Dünya Miras Listesi\'nde bulunan beyaz cennet Pamukkale, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yerli ve yabancı turistler, termal sular ve beyaz travertenlerin oluşturduğu görsel güzellikleri yerinde görmek için beyaz cennete akın etti.Yılın her mevsimi ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale\'ye gelenler fotoğraf çekip doğa harikası travertenlerde güneşlendi. Bayram tatilinde değişik şehirlerden gelen bazı turistler, beyaz travertenlerdeki sulara girerken bazı turistler de yürüyüş yaptı. Adrenalin tutkunu bazı turistler de yamaç paraşütüyle Pamukkale\'yi havadan görme fırsatı yakaladı.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, 10 günlük bayram tatilinin Pamukkale\'ye ilaç gibi geldiğini söyledi. Kurban Bayramı nedeniyle otellerde yer kalmamasının sektörde sevinçle karşılandığını dile getiren Şen, \"Bayramda Pamukkale\'ye adeta vatandaşlar akın etti. Günün her saati ziyaretçilerimiz buraya geliyor. Kapılarda yoğunluğu görmek mümkün. Pamukkale\'ye girebilmek için insanlarımız sırada bekliyor. Talep bizi sevindirdi. İnşallah bu yoğunluk bayramdan sonra da devam eder\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Pamukkale\'den detay görüntü,

-Travertenlerden detay görüntü,

-Ziyaretçi yoğunluğundan görüntü,

-Travertenlerde yürüyen turistlerden görüntü,

-Travertenlere giren ve fotoğraf çeken turistlerden detay görüntü.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)

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Abant Kurban Bayramı\'nda tatilcilerle doldu

BOLU’nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Bayram tatilinde Abant\'ta otellerin doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Bayramın 3\'üncü günü günübirlik gelenlerle birlikte tabiat parkında yoğunluk oluştu. Girişte zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Otoparklar tamamen doldu. Bazı sürücüler araçlarını gel kenarındaki yola park etti.

Çevre illerden gelen tatilciler, göl etrafında yürüyüşe çıkıp, fayton ve bisikletlerle tur attı. Tatilciler, göl kenarındaki iskelelerde Abant\'ın büyüleyici manzarası eşliğinde selfie çekti. Yol kenarında park edilen araçlar faytonların geçişini zorlaştırdı. Faytoncu Hayrettin Türel, trafik nedeniyle fayton kullanırken zorlandıklarını ifade ederek, \"Göl etrafında trafik çok yoğun. Bu nedenle faytona binen çok olmuyor. Çok fazla kalabalık var. Vatandaş yine de tercih ediyor ama çok kalabalık olunca araçlar yüzünden faytonlarla ilerleyemiyoruz. Bizim için zor oluyor. Faytona binen müşteri de rahatsız oluyor\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Abant’tan manzaralar

-Tatilcilerin görüntüsü

-Araç trafiği

-Otoparkların doluluğu

-Faytonların görüntüsü

-Fotoğraf çektiren gelin damat

-Faytoncu ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Silahlı bayram kutlaması kamerada

DÜZCE\'nin Kurtsuyu Köyü\'nde bayram namazı ardından cami önünde silahla bayram kutlaması yapıldı. Tabancalar art arda ateşlenirken çekilen görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

Kurtsuyu Köyü\'nde bayram sabahı silahla bayram kutlaması geleneği sürdü. Bayramın ilk günü bayram namazından çıkan köylülerden bazıları, cami önünde tabancalarını çıkarıp havaya ateş açtı. Silahların art arda ateşlenmesi bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüde silahla bayram kutlaması yapanları kaydeden kişinin de daha sonra silahını çıkarıp havaya ateş ettiği görüldü. Görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü dökümü:

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-Silahların art arda ateşlenmesi (cep telefonu kamerası)

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Cep telefonuyla konuşabilmek için imza kampanyası başlattılar

ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’ne bağlı Sütlüce ve Yenidoğancılar Köylerinde yaşayanlar, GSM hatları çekmediği için ağaçların ve evlerinin çatısına çıkarak cep telefonu ile konuşabiliyor. Köylüler sorunun çözülmesi için imza kampanyası başlattı.

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta 127 hane ve 400 nüfuslu Sütlüce ile ilçeye 40 kilometre uzaklıkta 130 hane ve 300 nüfuslu Yenidoğancılar Köyü sakinleri, köylerinde yeterli baz istasyonu olmadığı için cep telefonu ile iliteşim kurmada zorlanıyor. Köylüler, yakınlarıyla iletişim kurabilmek için ya ağaçlara ya da evlerin çatılarına çıkıyor. Köylüler, köylerine baz istasyonu kurulması için imza kampanyası başlattı.

Yenidoğancılar ve Sütlüce Köyleri Kooperatifi Başkanı, aynı zamanda Sütlüce Köyü Muhtarı Recep Adıgüzel, kendilerinin dışında aynı sorunu 15’e yakın köyün yaşadığını söyledi. Köylülerin büyük kısmının orman kesiminde çalıştığını ve herhangi bir kaza veya başka bir olay yaşandığında telefonla haber verebilmek için en az 1 kilometre yürümek durumunda kaldıklarını belirten Muhtar Adıgüzel, imza kampanyasında toplanan imzaları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na göndereceklerini söyledi.

Sütlüce Köyü sakinlerinden Ecevit Açıkgöz de olağanüstü bir durum yaşandığında köylerine hakim yüksek noktalarda ağaç tepelerine veya evlerin çatısına çıkarak görüşme imkanı bulabildiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köylülerin çatıya çıkması

-Köylülerin evin çatısında sinyal araması

-Ecevit Açıkgöz’ün telefonla konuşmaya çalışması

-Ecevit Açıkgöz ile röportaj

-Bir köy sakininin balkon demirlerine çıkıp sinyal araması

-Köylülerin meydanda toplanıp telefonlarını göstermeleri

-Köylülerin imza toplaması

-Sütlüce Köyü Muhtarı Recep Adıgüzel’in konuşması

-Düzpelit Köyü muhtarı Eyüp Akkanat’ın konuşması

-Bir köy sakinin ağaca çıkması ve yakını ile bayramlaşmaya çalışması

-Yenidoğancılar Köyü Muhtarı Atıf Yaman’ın konuşması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)

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3 şehit ailesine ev hediye edildi

İSTANBUL Erzurum Dernekleri Federasyonu\'nun öncülüğünde başlatılan \'el ver, ev alalım\' kampanyası ile şehit düşen 2 asker ile 1 polisin ailelerine alınan evler teslim edildi.

İstanbul Erzurum Dernekleri Federasyonu’nun öncülüğünde geçen yıl \'el ver, ev alalım\' sloganıyla başlatılan yardım kampanyası ile daha önceden evi olmayan ve bölücü terör örgütü ile girilen mücadelede şehit düşen 2 asker ile 1 polisin ailelerine teslim edilmek üzere 3 ev satın alındı. Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi\'ndeki Özbağ Sitesi\'nde alınan üç evin tapuları bugün ailelere teslim edildi.

Tapu teslimleri, 10 Kasım 2012\'de Siirt\'te bölücü örgüte karşı yürütülen bir operasyon kapsamında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Güneş\'in ailesine alınan evde gerçekleşti.

İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Ağırman ve federasyon yetkililerinin de hazır bulunduğu tapu teslim törenine 1 Ocak 2016\'da Diyarbakır\'ın Sur ilçesinde yürütülen operasyonda şehit olan polis memuru Orhan Dilekci ve 27 Aralık 2015 günü Şırnak\'ın Cizre İlçesi\'nde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Kadir Kayven\'in ailesi katıldı. Tapular verilirken aileler duygulandı, Kürşat Güneş\'in babası Ağa Güneş gözyaşlarına hakim olamadı.

Ahmet Ağırman ayrıca federasyon olarak, \'Vatana kurban olana kurban olayım\' adlı kampanya ile üyelerden ve vatandaşlardan toplanan kurban bağışlarıyla, Valilik ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nce belirlenen 96 şehit ailesinin hesaplarına kurban parası yatırıldığını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Apartmandan detay

-Şehit kenan güneşin duvarda asılan resimleri

-Kuran-ı Kerim okunması

-Ahmet Ağırman\'ın konuşması

- Ağa Güneş ve Rahime Güneş\'in konuşması

-Tapuların verilmesi

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

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Akraba aileler yıllar sonra bir araya geldi

KİLİS\'te, akraba olmalarına rağmen yıllardan beri bir araya gelemeyen dünyanın dört bir tarafına dağılan aile fertleri, bayramda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Aynı zamanda akraba olan Kilis’in köklü ailelerinden Batmaz, Çelik, Çelebioğlu ile Ölmez aileleri, Şeyh Mansur Türbesi\'nde yıllar sonra düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Kilis’ten dünyanın dört bir tarafına ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerine yerleşen aileler, etkinlikte eski günleri yad etti. Ailelerin vefat eden fotoğraflarının da asıldığı etkinlikte Kuran okunup dua edildi.

Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden akrabaların bir araya geldiğini belirten Mehmet Hayri Ölmez, \"Uzun bir süreden beri bir araya gelmek için uğraş veriyorduk. Birçok insan birbirini tanımıyor. Bu insanları bir araya getirerek, kaynaşmalarını sağlamak için böyle bir program düzenledik. Hem bayramlaşma, hem de bir araya gelerek tanışmak için bir fırsat oldu. Katılan herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

Erdal Ölmez ise, akrabalarının Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşadığını ifade ederek, \"Yıllardan beri bir araya gelemiyorduk. Böyle bir etkinlik ile bir araya toplanarak, gençlerin biri araya gelerek toplanıp birbirlerini tanıması için etkinlik düzenledik. 500- 600\'e yakın bir akrabamız bu etkinliğe katıldı\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar birlikte yemek yedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Etkinliğe katılanlar

- Ölenlerin fotoğrafları

- Konuşmalar

- Yemek dağıtımı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Zifte saplanan 3 dana telef oldu

ARDAHAN’da yol kenarına dökülen zifte batan 3 dana telef oldu.

Merkeze bağlı İnönü Mahallesi\'nde oturan Rüştü Mahim\'in 9 gün önce otlatmak için çıkardığı hayvanları arasındaki 3 dana sürüden ayrılarak kayboldu. Kaybettiği hayvanlarını aramaya çıkan 5 çocuk babası, 53 yaşındaki Rüştü Mahim, danaları evine 200 kilometre uzaklıkta yaklaşık yarım metre derinliğe dökülen zifte saplanmış halde buldu. Hayvanlarını telef olduğunu gören Rüştü Mahim, polislere haber vererek yardım istedi. Çevre yolu yapım çalışmalarının olduğu yolun kenarına dökülen ziftin kimler tarafından döküldüğünü bilmediğini, dökenlerden şikayetçi olduğunu belirten Mahim, şöyle dedi:

\"Bu hayvanların günahı ne? Feci şekilde can vermişler. Bunu yol yapan firma dökmüşse, bunu yok etmesi gerekirdi. En azından üzerini toprakla kapatması gerekir. Hayvanlarım telef olmuş. Zararım 20 bin lira civarında. Böyle bir ihmalkarlık olamaz. Yetkililerden yardım istiyorum. Ya buraya bir çocuk düşse, kimse kurtaramaz.\"

Şikayet üzerine gelen polis tutanak tutarak gerekli inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Zifte saplanan danalardan görüntü

-Rüştü Mahim ile röp.

-Detay görüntüler

Haber-Kamera:Deniz BAŞLI/ ARDAHAN, (DHA)

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