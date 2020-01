DHA YURT BÜLTENİ-8

1)SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

ANTALYA- Isparta karayolunda seyir halindeyken alev alan otomobil, tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Antalya\'dan Isparta yönüne giden 41 SD 762 plakalı otomobil, saat 14.00 sıralarında Kargı-1 Tüneli çıkışında aniden motor bölümünden alev aldı. Aracı yol kenarına park eden sürücü ve eşi hemen kendilerini dışarı attı. Kısa süre sonra alevler bütün aracı sardı. Haber verilmesi üzerine gelen Isparta ve Bucak Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle Antalya- Isparta karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Aracın olay yerinden alınmasından sonra yol yeniden trafiğe açıldı. Yangının elektrik aksamındaki arızadan kaynaklandığı belirtildi.

Adları açıklanmayan sürücü ve eşinin, geçen cuma günü Isparta\'da askerlik görevini yapan oğullarını ziyaret ettiği, daha sonra tatil için gittikleri Antalya\'dan döndükleri kaydedildi.

3)YANGIN KORKUTTU

ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde, tarım amaçlı sulama borularının bulunduğu depoda çıkan yangında park halindeki bir otomobil zarar gördü.

İstiklal Mahallesi\'nde Özdemir Apartmanı\'nın altında bulunan zirai ilaç ve plastik sulama sistemleri satışı yapılan işyerinde saat 10.00 sıralarında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Boruların alev aldığını fark edenler durumu itfaiye ve polise haber verdi. Yangına, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri alevlerin diğer iş yerlerine sıçrama ihtimaline karşı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, itilerek olay yerinden uzaklaştırılan otomobil hasar gördü, zirai ve tarım malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Görgü tanıklarından binada oturan Murat Yalçın, \"Mutfak tüpüm bitmişti balkonda tüpçüyü bekliyordum. Bir anda alevler yükselmeye başladı. İtfaiyeyi aradım. Tehlikeyi ucuz atlattık\" dedi.



3)FINDIK FİYATLARINA TÜRKÜLÜ GÖNDERME

GİRESUN’lu kemençe sanatçısı Hayati Daştan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan fiyatlara kemençe eşliğinde bestelediği türküyle tepki gösterdi.

Kemençe sanatçısı Hayati Daştan bölgenin önemli geçim kaynağı olan fındıkta açıklanan fiyatın azlığından yakındı, fındık üreticisinin de memnuiyetsizliğini dile getirmek için türkü besteledi. Fındık bahçesine giren ve sırtına fındık çuvalı taşıyan kemençe sanatçısı Daştan bestesini elindeki kemençesiyle seslendirdi. Daştan fındık fiyatlarına dikkat çekmek için seslendirdiği türkü sırasında çekilen video görüntülerini de daha sonra sosyal medyada hesabından paylaştı.

“Sesimizi Duyun Bak Eziyetine Fındıkçının...ö başlığıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa süre binlerce kişi tarafından paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.

4)SİLOPİ\'DE AT ÜSTÜNDE GELİN GÖTÜRME GELENEĞİ YENİDEN CANLANDI

ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi\'nde unutulmaya yüz tutmuş at üzerinde gelin getirme geleneği İmrak ailesi tarafından yeniden canlandırıldı. Silopi\'de bugün düğünü olan 18 yaşındaki Hatice İmrak, At\'a bindirilerek, 23 yaşındaki damat Hüseyin İmrak\'ın evine götürüldü.

Şırnak\'ın Silopi İlçesi\'nde 1990\'lı yıllardan itibaren görülmeyen ve unutulmaya yüz tutan At üzerinde gelin getirme geleneği yeniden canlandırıldı. At üstünde gelin getirme geleneğini yaşatmak isteyen 23 yaşındaki damat Hüseyin İmrak, evleneceği 18 yaşındaki Hatice İmrak\'ın hayalini gerçekleştirmek için düğün öncesi bir At kiraladı. Eşinin hayalini gerçekleştirmek için önceden hazırlık yapan Hüseyin İmrak\'ın yakınları, bugün yapılan düğünün ardından gelin Hatice İmrak\'ın evine gitti. Hatice İmrak ailesinin Karşıyaka Mahallesi\'ndeki evine giden damadın yakınları, gelini burada at sırtına bindirip, kendi evine götürdü. Gelinlik nedeniyle ata binmekte zorlanan Hatice İmrak\'a damadın yakınları yardım etti. Güçlükle ata bindirilek Hatice İmrak, yaklaşık 500 metre at üzerinde taşındı. Davul zurna eşliğinde her iki tarafın yakınlarınca damadın evine götürülen gelini, damat Hüseyin İmrak kapıda karşıladı. Eşinin elini tutarak attan inmesine yardımcı olan Hüseyin İmrak, geleneklere göre duvağını 3 kez kaldırıp indirdiği gelini alnından öptü.Gelinle birlikte evin avlusunda halay çeken damat ve geline akraba ve yakınları da eşlik etti. Damat Hüseyin İmrak, atalarından ve dedelerinden kalma bir geleneği yaşattıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Gelin Hatice İmrak ise eski geleneklerini yeniden yaşatmanın çok heyecan verici ve güzel bir duygu olduğunu belirterek, \"Ata binmek tek hayalimdi. Ata bindim ve çok mutluyum.\"dedi.

5)FOX BALIĞI, AMATÖR BALIKÇIYI UZUN SÜRE TAKİP ETTİ

KASTAMONU\'nun Cide ilçesinde açılan balıkçılar ilginç bir sürprizle karşılaştı. Sevimli Bir Fok Balığı, balıkçıların peşine takılarak Uzun süre takip etti. Balıkçılar, o anları takika dakita kaydetti.Cide’de, Murat Can isimli amatör balıkçı, önceki sabah saatlerinde teknesiyle balığa çıktı. Can, bir süre sonra bir sürprizle karşılaıp, fok balığının kendilerini takip ettiğini görünce, cep telefonuyla görüntüledi. Oltayla hobi olarak avlanan Murat Can, teknenin arka kısmından görüntü almaya başlayınca fok balığının tekneye binmek istediğini, ancak tekneye yol verdiğini söyledi. Fok balığının da teknenin küpeşte denilen kısmından tekrar denize düştüğünü belirten Can, o an böyle bir şey beklemediği ve hazırlıksız olduğu için o görüntüleri çekemediğini de söyledi.Görüntülenen fok balığı denizin dibine dalarken, zaman zaman da sudan kafasını çıkarıp, balıkçı Murat Can’a şirinlikler yaparak kendisini izledi. Amatör Balıkçı Murat Can, uzun süre fok balığını gözden kaçırmamaya ve bu anları ölümsüzleştirmeye çalıştı. Fok balığının en son 1995-1997 yılları arasında Köseli ve Aydos mevkilerinde görüldüğü, o yıllardan beri ilk kez bu bölgede rastlandığı öne sürüldü.

