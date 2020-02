DHA YURT BÜLTENİ-7

1)KASTAMONU\'DA 2 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ CİNAYET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

KASTAMONU\'nun Tosya ilçesinde, iki grup arasında kahvehanede çıkan silahlı kavga sonucu 2 kişi hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Olay, dün akşam saatlerinde Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, kahvehanede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi ve sokağa taşması üzerine Hüseyin Ö.\'nün silahını ateşlemesi sonucu Mehmet Karaoğlu (28), Murat Pehlivan (27) ve Volkan Karakoyun yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan Tosya Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Mehmet Karaoğlu ve Murat Pehlivan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Volkan Karakoyun ise Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Polis ekipleri olay sonrası kayıplara karışan Hüseyin Ö.\'nün 2 oğlunu gözaltına aldı.

SÜREKLİ RAHATSIZ EDİYORLARDI

Firarda olan ve ilçede güreş organizasyonu ile uğraştığı öğrenilen eski pehlivanlardan Hüseyin Ö.\'nün öldürdüğü Mehmet Karaoğlu ve Murat Pehlivan\'ın geçtiğimiz yıl oğlunu bıçakla yaraladığı ve diğer çocuklarını da sürekli rahatsız ettikleri öne sürüldü.

CİHAŞEK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Tosya\'da, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde olayda hayatlarını kaybeden Mehmet Karaoğlu, Murat Pehlivan ve yaralanan Volkan Karakoyun\'un Hüseyin Ö. ile tartışmaları görünüyor. Tartışma sonrası ateşlenen silahla ilk olarak Mehmet Karaoğlu yere yığılıyor, ardından Murat Pehlivan\'ın da yere yığılması sonrası saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Hüseyin Ö. olay yerinden uzaklaşıyor.

HER YERDE ARANIYOR

Polis ve Jandarma olay sonrası kayıplara karışan Hüseyin Ö.\'yü her yerde arıyor. Polis tarafından gözaltına alınan Hüseyin Ö.\'nün oğulları da ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Cinayet anı

Süre: 01.23 Boyut: 14.3 MB

Gürkan YILMAZ/TOSYA (Kastamonu), (DHA)-

=====================================================

2)TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

GAZİANTEP\'te tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan Murat Bodur (45), yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Lokantacılık yapan Murat Bodur, arkadaşı Cuma A’nın işlettiği dükkanda bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Murat Bodur, arkadaşı tarafından bıçaklandı. Yaralanan ve kavgayı duyanların çağırdığı ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine götürülen Bodur, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Murat Bodur’un cenazesi Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi. Bodur\'un ölümüne neden olan şüpheli Cuma A. ise polislerce gözaltına alınarak sorgulanmaya başladı.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

- Murat Bodur\'un fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Yakınlarının ağlaması

- Cenazenin aracına konulması

- Cenaze aracının çıkışı

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 163 MB

================================================

3)BU KAZILAR TARİHE IŞIK TUTUYOR

MERSİN\'de tarihi milattan önce 7 binli yıllara dayanan Yumuktepe Höyüğü\'nde 2018\'in ilk kazı çalışmaları başladı. Toprağı kazdıkça tarihe ışık tutacak parçalara ulaşan ekipler, 8 bin 500 yıllık bir ok ucunu da günyüzüne çıkardı. Merkez Toroslar ilçesindeki höyükte 25 kişi çalışıyor. 3 farklı bölümde yürütülen çalışmaların başında ise İtalya Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva bulunuyor. Milattan önce 7 binli yıllardan 14\'üncü yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim yeri olan höyükte Neolitik, Kalkolitik, Orta Kalkolitik, Geç Kalkolitik, Tunç Çağı ve Orta Çağ\'a ait izlere rastlamak mümkün.

Höyükte Roma Dönemi haricinde her dönemi ait kalıntıların bulunduğunu belirten Prof. Dr. Isabella Caneva, \"Şimdilik küçük bir ekiple çalışıyoruz. Temizlik yapıyoruz. Bugünden itibaren daha geniş bir ekiple 2 ay daha çalışacağız. Değişik dönemlere ait tabakalarda çalışacağız. Farklı bir kazı stratejisine başladık. Eskiden sadece yapılar ve buluntular arıyorlardı. Biz ise modern arkeolojik strateji ile hayvan kemikleri, yemek kalıntıları, kömürleşmiş tohumları arıyoruz. Basit şeyler ama bunlardan dönemlerdeki ekonomik hareketliliği anlayabiliriz. Bu çok önemli çünkü toplum ekonomi ile gelişiyor, ona göre yapılar yapılıyor\" dedi.

Çalışmalara Neolitik dönemden başladıklarını, tepenin eteklerindeki tabakalarda Kalkolitik ve Tunç devri bulgularına rastlandığını dile getiren Caneva, \"Tepenin güney tarafında farklı bir bölüm olduğu için bütün yapıyı kontrol edeceğiz. Ayrıca \'Açık Hava Müzesi\' projesi hazırlıyoruz. Ona göre de başka yerlerde çalışmalar yapabiliriz. Mersin Üniversitesi (MEÜ) mimarlar ile birlikte nereyi kazabileceğimize bakacağız\" diye konuştu.

Öte yandan büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalarda bir ok ucuna ulaşılırken, parçanın 8 bin 500 yıllık olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Yumuktepe Höyüğü\'nün genel görüntüsü

-Çalışmaların yürütüldüğü alanlardan görüntüler

-Höyüğün kuzeyinden şehir manzarası

-Prof. Dr. Isabella Caneva ile röportaj

-Caneva\'nın çalışmaları anlatmasından genel ve detay görüntü

-Kazı ekiplerinin çalışmasından genel ve detay görüntüler

-Caneva\'nın farklı bir bölgedeki çalışmaları anlatması

-Bir ev olduğu düşünülen alandan görüntü

-Kazı çalışmasından genel görüntü

-Topraktan çıkarılan bir parçanın korumaya alınmasından detay

-Çalışmalardan detay görüntüler

-Bulunan ok ucunun detay görüntüsü

-Höyüğün güney yamacındaki çalışmalardan genel ve detay görüntüler

(BOYUT: 633 MB) (SÜRE: 05.20 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

========================================================

4)YÖRÜK KADINLARI ARICI OLDU

MERSİN\'in Erdemli ilçesinde aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen Yörük kadınları arıcılık kursuna büyük ilgi gösterdi.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğü ilçeye bağlı Hüsametli Mahallesi’nde meslek edindirmek ve kaliteli bal üretimine destek olmak için kurs açtı. Usta öğreticisi Zeynep Yıldız Mavi tarafından verilen kursuna katılan 11’i kadın 20 kursiyer eğitim alıyor. Toros dağlarının zirvesi olan Musa Bozulduğu mevkiinde devam eden pratik eğitimde kadın kursiyerler, hünerlerini sergiliyor.

Usta öğretici Mavi, kadınların arıcılığa ilgi göstermesinin sevindirici olduğunu belirterek, \"Arıcılık, kırsal mahallelerde serada hem de açıkta sebze ve meyve yetiştiriciliği ile hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülere ek bir gelir kapısı olarak çok iyi bir meslek. Torosların zirvesinde verdiğimiz eğitimde kadın kursiyerlerimize kovan, arı bakımı ve düzeni, bal alınacak çiçeklerin genel bilgileri, yetiştiricilik ile bal üretimi konusunda bilgi veriyoruz. Kadınların arıcılık mesleğine olan ilgisi bir bayan olarak beni de çok mutlu ediyor\" dedi.

Toros dağlarının Türkiye çiçek çeşidi bakımından en zengin olan yerleri olduğunu ifade eden Mavi, \"Çok kaliteli bal üretimi yapılıyor. Bu zenginlikte kadınlarımızın bal üretimine katkı sağlayıp hem meslek edinip, hem de ekonomik gelir elde etmeleri çok kolay. Artık bundan sonra Toroslarda üretilen ballara kadın eli değecek\" diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Faruk Eser, Toros dağlarında koyun keçi otlatan Yörük kadınlarının arıcılık mesleğine de ilgi duymasının kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.

Arıcılık kursuna katılan 52 yaşındaki Durdane Külar, arıcılığın sadece erkek mesleği olarak bilenlerin yanıldığını, 18 yaşındaki kursiyer Şule Keskin ise, \"Arılar, çok güzel ve çalışkan hayvanlar. Artık Toros Dağlarında üretilen ballara kadın eli değecek. Bütün kadınlara arıcılık mesleğini tavsiye ediyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Kadın kursiyerlere kovanların başında eğitim verilirken

-Kovanların görüntüsü

-Bal peteğinin görüntüsü

-Usta Öğretici Zeynep Yıldız Mavi uygulamalı eğitim verirken

-Kadın kursiyerlerin görüntüsü

-Usta Öğretici Zeynep Yıldız Mavi ile röportaj

-Kursiyer Şule Keskin ile röportaj

-Kursiyer Durdane Külar ile röportaj

-Hüsametli mahallesi muhtarı Faruk Eser ile röportaj

-Kursiyerler toplu halde görüntüsü

(Boyut:459 MB) (Süre:6.05 dakika)

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

===================================================

5)KEMER\'DE CAZ RÜZGARI

ANTALYA\'nın Kemer ilçesindeki Rixos Sungate Otel\'de sahneye çıkan Kargalar Kafeste Grubu caz rüzgarı estirdi.

1960\'ların Dean Martin\'li, Frank Sinatra\'lı caz müziğine hayran olan reklamcı Suat Kamçılı\'nın fikriyle 2011 yılında kurulan Kargalar Kafeste Grubu, Kemer\'de sahne aldı. Gökhan Abur, Suna Yıldızoğlu, Oğuz Arınmış ve Hasan Doğru\'dan oluşan grup geçmişin ünlü caz parçalarını seslendirdi. Büyük ilgi gören grup üyeleri cazın haricinde Rusların ünlü şarkısı Kalinka parçası; O Ses Türkiye\'den tanınan Hasan Doğru ise söylediği opera şarkılarla ilgi gördü.

Grubun solistlerinden hava durumu sunucusu Gökhan Abur sahnede hava durumu sundu. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Kargalar Kafeste Grubu izleyenlerden tam not aldı.

Görüntü Dökümü

--------------

- Kargalar Kafeste Grubu sahne performansları

- Gökhan Abur\'un sahnede hava durumu sunumu

- Kargalar Kafeste grubu sahne performansları

731 MB /// 03.46

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER, (DHA)

==================================================