DHA YURT BÜLTENİ-7

1)TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ HAVALİMANINDA YAKALANDI

İZMİR\'de polisin düzenlediği operasyonda, Avusturya\'da bölücü terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunduğu belirlenen örgüt üyesi havalimanında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, MİT ile yapılan ortak çalışmayla, terör örgütü PKK/KCK adına Avusturya\'da faaliyet gösterdiği ve örgüt propagandası yaptığı belirlenen K.B.\'nin (Kazım Bozkurt) Adnan Menderes Havalimanı\'nda bulunduğunu belirledi. Bugün saat 02.30 sıralarında havalimanında yapılan operasyonla, Avusturya\'ya gitmeye hazırlanan K.B. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürülen K.B.\'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

2)LÜTFİ ELVAN: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÜZERİNDEN KİMSE SİYASET YAPMAYA KALKMASIN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, memleketi Karaman\'ın Ermenek ilçesinde yapılan stada Atatürk\'ün yerine kendi adının verileceğiyle ilgili, \"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk üzerinden kimse siyaset yapmaya kalkmasın. Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak değeridir. Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetimizin kurucusudur.\" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Ermenek Belediyesi tarafından düzenlenen \'Ermenek 23\'üncü Taşeli Kültür ve Sıla Festivali\'ne katıldı. Burada konuşma yapan Elvan, ilçeye yapılan yeni stada, \'Atatürk\' ismi verilmek istenirken, kendi adının verileceği yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi. Elvan, şunları söyledi:

\"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, üzerinden kimse siyaset yapmaya kalkmasın. Hele hele gecesini gündüzüne katan Sayın Ermenek Belediye Başkanımızı, Sayın Sözkesen\'i, kimse yıpratmaya kalkmasın. Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin ortak değeridir. Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetimizin kurucusudur. Büyük bir mücadele vermiştir. Açıkçası bu hadiseye çok üzüldüm. Bizim isimle, bu tür şeylerde gözümüz olmaz. Ama Ermenekli kardeşlerimiz böyle bir düşünce içine girmişler ve böyle bir öneri geliştirmiştirler. Bende bu haberi duyunca stadın isminin Mustafa Kemal Atatürk olarak verilmesini sayın belediye başkanımızdan rica ettim. Biz hizmet için buradayız. Sizlerin hizmetkarı olmak için buradayız. Bugüne kadar sizlerin hizmetkarı olduk ve hizmetkarı olmaya devam edeceğiz.\'

Haber- kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN DHA)

3)FAZIL SAY\'IN ANNESİ AYŞE GÜRGÜN SAY, HAYATINI KAYBETTİ

DÜNYACA ünlü piyanist Fazıl Say\'ın annesi, yazar Ayşe Gürgün Say (82), Bodrum\'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bodrum\'un Bitez Mahallesi\'nde 17 yıl yaşayan Ayşe Gürgün Say, 21 Haziran günü rahatsızlandı. 6 yıldır Alzheimer hastası olan Say, Bodrum\'daki özel hastanede tedaviye alındı. Beyin embolisi teşhisi konulan Ayşe Gürgün Say, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Fazıl Say, annesinin ölüm haberini, bugün kendisine ait sosyal paylaşım sitesindeki hesabından duyurdu. Say, \'Sevgili annem Ayşe Gürgün Say\'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Cenazesi, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü, öğle namazının ardından, Bodrum Bitez Köyiçi Camii\'nden kaldırılacaktır. Sevenlerinin başı sağ olsun\' paylaşımında bulundu.

Fazıl Say, ayrıca \'Dayanışmanız, sevginiz, annem için dualarınız için sonsuz teşekkür ederim. Bu son günlerde, bana manevi olarak destek olan, arayan, soran tüm dostlarımıza, sevenlerimize, ekibime, annemin yardımcılarına, aileme teşekkür ederim. Bu zor günlerimde gece, gündüz yanımda bana destek olan, Ece\'ye sevgisi için sonsuz teşekkür ederim. Sevgili annem nur içinde yatsın\' diye yazdı.

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) -

4)TÜRK BAYRAKLI MOTORYAT, YUNAN ADASI YAKININDA KAYALIKLARA ÇARPTI

EGE\'de, Yunanistan\'ın Lipsi Adası yakınlarındaki Kappari kayalıklarına çarpan Türk bayraklı motoryat, yarıya kadar battı. Yattaki 3\'ü kadın 5 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Aydın\'ın Didim ilçesi yakınlarından geçen çarşamba günü sabah saatlerinde denize açılan 14 metre uzunluğundaki ve Türk bayraklı \'Sunflower\' isimli motoryat, Lipsi Adasına 1 mil uzaklıktaki Kappari kayalıklarına çarptı. Yarıdan fazlası suya gömülen, kayalıkların üzerine oturan yattaki 3\'ü kadın 5 kişinin Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak, adadaki hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Leros Adası\'nda yayın yapılan \'www.lerosnews.gr\' adlı haber sitesinde ve Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nın sitesinde yayımlanan haberde, kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. Kurtarılanların uyrukları ve kimlikleri ile ilgili ise bilgi verilmedi.



Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)

5)EVLİ GENÇ KADINA YÜZDE 68 ZİHİNSEL ENGELLİ RAPORU VERDİLER

KAYSERİ\'de, yaşayan Hamiyet Özdemir (31) görücü usulüyle tanışıp, 4 yıl önce evlendiği Mustafa Özdemir (42) ile hayatını birleştirdikten 7 ay sonra mahkemeden gelen yüzde 68 zihinsel engelli raporuyla şok yaşadı. Eşinin kendisi hakkında zihinsel engelli raporu aldığını öğrenen talihsiz kadın, aldığı mahkeme kararıyla hiçbir sağlık probleminin olmadığını belirterek, yüzde 68 zihinsel engelli raporu veren doktorlardan ve eşi Mustafa Özdemir\'den şikayetçi oldu. Olay, Anayasa Mahkemesine gitti.

2014 yılının ilk ayında, ev hanımı Hamiyet Özdemir ile inşaat işiyle uğraşan Mustafa Özdemir görücü usulüyle tanıştı. 6 ay nişanlı kalan çift evlenerek hayatlarını birleştirdi. 7 aylık evliyken iddiaya göre, Mustafa Özdemir eşi Hamiyet\'i Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürerek Psikiyatri Uzmanı M.T ve P.K\'den yüzde 68 zihinsel engelli raporu aldı. Durumun farkında olmayan eşi Hamiyet\'i baba ocağına bıraktı. Aradan geçen zamanda baba Ahmet Turaç\'ın evine mahkemeden boşanma ve kayınbaba hakkında engelli kızını evlendirdiği gerekçesiyle davaya ilişkin yazı geldi. Bunun üzerine hukuk mücadelesi başlatan baba Turaç kızını , aynı hastane olan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir ay sonra Sağlık Kuruluna sokup, kızı için yüzde 25 oranında engelli raporu verdi.. Mahkemeye taşınan olayda bilirkişi olarak tayin edilen İstanbul 4\'üncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Hamiyet Özdemir\'in herhangi bir sağlık probleminin olmadığına dair \"Sağlam\" raporu verdi. Bunun üzerine genç kadın Aile mahkemesine başvurarak, daha önceki yüzde 68 ve yüzde 25 zihinsel engelli raporuyla gerçekleşen boşanma davasına itiraz etti. Yaklaşık 4 yıldır süren boşanma davası dosyası Anayasa Mahkemesine taşındı. Kızının zihinsel engelli olmadığına dair hukuk mücadelesi başlatan baba Turaç, \"Kızım ile damadım 2014 yılının başında görücü usulü tanıştılar. Sonrasında 6 ay nişanlı durdular. 7 ayda evli kaldılar. Damadım Mustafa Özdemir eşini Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüyor. (Eşime sakat raporu istiyorum) diyerek yüzde 68 zihinsel engelli raporu alıyor. Bu rapordan 1 hafta sonra bizim evimize adliyeden bir kağıt geldi. Bu raporda (Sen sakat kızını bile bile evlendirmişsin. Bu evrakın karşılığını koymazsan hapise atacağız) yazıyordu. Ben bu dilekçenin karşılığında avukat tuttum. 1 hafta içinde kızımı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüm oradaki görevlilere (Benim bir kızım var. Ben 2 çocuk evlendirdim. Benim bu kızımı da damadım eve atıp gitmiş dedim. Bizim bakacak herhangi bir durumumuz yok. Ben asgari ücret alan emekliyim. Bankadan kredi çekerek bu çocukları evlendirdim) dedim. Hastanede kızımı heyet bölümüne aldılar. Ben kızım için sakat raporu istedim. Heyet bölümü de veremeyeceğini söyledi. Ben de kızımı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından maaşa bağlatacağımı ifade ettim. Sonrasında raporu alarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne götürdüm. Heyetin raporunu inceleyen yetkili bir sıkıntının olduğunu ve kızımın sağlıklı olduğunu söyledi\" diye konuştu.

Kızının herhangi bir sağlık sıkıntısı bulunmadığını belirten Turaç, \"Benim kızımın herhangi bir sağlık sıkıntısı olsaydı evlendirmezdim. Devletimden gider rapor alır, maaşa bağlatırdım. Hamiyet\'i 27 yaşında evlendirdim. 4 yıldır uğraşıyoruz. Kızımın mahkemesi şuan Anayasa Mahkemesinde beklemektedir. Bizim gururumuzla oynandı. Bunun için de şikayetçiyiz\" diye konuştu.

Hamiyet Özdemir ise, \"Annemlerde kaldığım sırada, adliyeden mahkeme kağıdı geldi. Kağıdı açıp okuduğumda yüzde 68 zihinsel engelli olduğum yazıyordu. Tabi bu duruma şaşırdım. Ben zihinsel engelli değilim. Herhangi bir engelim yok. Sağlığım yerinde. Öyle bir şey olsa eşimle 6 ay nişanlı , 7 ayda evli kaldık. Eşim benim kadınlık gururumla oynadı. Tutuklanmasını istiyorum. Benim hakkımda önce yüzde 68 sonra yüzde 25 özürlü raporu veren doktorlardan da şikayetçiyim\" dedi.

Haber- Kamera: KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 1 Dakika 19 Saniye / 11,58 MB