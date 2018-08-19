DHA YURT BÜLTENİ 7

Bakan Çavuşoğlu: İzlenimim ABD sorunları çözmek istemiyor, seçim malzemesi yapmak istiyor (2) - EK GÖRÜNTÜ, GENİŞ HABER



Hasan DEMİRBAŞ, Mehmet KILIÇASLAN , ANTALYA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD\'nin sorunları çözmek istemediği yönünde izlenimi olduğunu belirterek, \"Seçimlerde bu konuları malzeme yapmak istiyor. Ama bizim Amerikan halkıyla da bir problemimiz yok. Amerikan halkı da gerçekleri görmeye başladı\" dedi.

Sırbistan Cumhuriyeti Antalya Fahri Konsolosluğu\'nun resmi açılışına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile ilişkilere yönelik açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, ABD ile şu ana kadar askeri alanda sürdürülen çalışmalarda herhangi bir aksaklık olmadığını belirterek, \"Münbiç yol haritası, önce buradan YPG\'nin çekilmesi ve daha sonra buranın istikrara kavuşmasını öngörüyoruz. Bu konularda Türkiye ve ABD birlikte karar verecek. Bugüne kadar ayrı ayrı devriyeler gezdi. Bu süreçte de eğitim çalışmaları yapıldı\" dedi

Program kapsamında Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile düzelnene ortak basın toplantısında soruları da yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD ile ilişkiler konusunda, \"Varolan sorunların çözülmesi konusunda biz diplomasiyi işlettik. Sorunların çözümü konusunda önerilerde de bulunduk. Varolabilir sorun yaşanabilir, yarın yine yaşanabilir. Ama sorunun çözülmesi konusunda çaba sarf edeceksiniz, birlikte, karşılıklı, beraber hangi adımlar atılabilir? Bunlar konuşulur. Ama ABD daha çok tehdit dili, ara ara bu konularda birlikte çalıştık, yol haritaları gitti geldi. Bu toplantılar yapıldı ama bu toplantılardan hemen sonra veya sonunda, önünde, ortasında bir bakıyoruz farklı bir açıklama, tehdit dili geliyor, bir dayatma anlayışı var. Onlara diyoruz ki, bu yaklaşımla bir yere varamayız.

\"ÖYLE GÖRÜNÜYOR Kİ ABD SORUNLARI ÇÖZMEK İSTEMİYOR\"

Hukuk var, her ülkenin yargısı var. İç hukuk var, bir de uluslararası sözleşmeler var Türkiye ve ABD\'nin taraf olduğu. Tüm sorunlar çözülebilir ama dayatmayla tehditle değil. Ben kendilerine de söyledim. Öyle görülüyor ki siz bu sorunları çözmek istemiyorsunuz, kendi siyasi kaygılarınızla hareket ediyorsunuz ve kendi seçimlerinize malzeme yapmak istiyorsunuz, bunu seçime kadar da uzatmak istiyorsunuz. Çünkü sergilenen tutumu izah etmek mümkün değil. Tamam kendi aralarında farklı kişilerden farklı açıklamalar geliyor. Onların içişleri diyebiliriz ama bizi de ilgilendirdiği, tüm dünyaya yansıdığı için bu konularda yorum yapma hakkımız var. Orada bir kaos var. Aynı kurum içinde bile bakan ve yardımcıları arasında farklı tutumlar gördük, görüyoruz. Bu da var ama öyle görünüyor ki, benim de izlenimim ABD bu sorunları çözmek istemiyor, seçimlerde bu konuları malzeme yapmak istiyor. Ama bizim Amerikan halkıyla da bir problemimiz yok. Amerikan halkı da gerçekleri görmeye başladı.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Konsolosluk açılış kurdelesinin kesimi

- Plaket töreni

- İki bakanın görüntüsü

- Bakan Çavuşoğlu konuk bakana Beşiktaş forması hediye etmesi

421 MB /// 04.20 (HD)

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- Namık Kemal KILINÇ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

\"İZLENİMİM ABD SORUNLARI ÇÖZMEK İSTEMİYOR, SEÇİM MALZEMESİ YAPMAK İSTİYOR\" KONUŞMASININ GÖRÜNTÜSÜ GEÇİLDİ



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Mağarada evlendiler

ZONGULDAK (DHA)- ZONGULDAK\'ta gıda mühendisi Pelin Eker(30) ve maden mühendisi Kurtuluş Oymak(30), 3 bin 350 metre uzunluğuyla Türkiye\'nin 10\'uncu büyük mağarası olan Gökgöl Mağarası\'nda evlendi.

Pelin ve Kurtuluş çifti, nikah için Türkiye\'nin en uzun 10\'uncu, Zonguldak’ın ise en uzun 2\'nci mağarası olan, milyonlarca yılda oluşan sarkık ve dikitleriyle ünlü Gökgöl Mağarası\'nı seçti. Genç çiftin nikahını, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir kıydı. Başkan Akdemir, mağarada kıyılan nikahın Zonguldak’ın ve Gökgöl Mağarası\'nın tanıtımına katkıda bulunacağını söyledi. Genç çifte mutluluklar dileyen Akdemir, alkışlar eşliğinde nikahı kıydı.

Kurtuluş Oymak, Zonguldak\'ta tanıtılması gereken önemli değerleri olduğunu söyleyerek, \"20 yıldır Zonguldak’ta yaşıyoruz. Burada öğrendiğimiz en önemli şey, Zonguldak\'ın değerleriyle yaşamak zorunda olduğudur. Biz de bu değerleri bu mutlu günümüzde öne çıkarmaya çalıştık. Biraz olsun katkımız olsun diye nikahımızı burada kıydırmaya karar verdik. Tek amacımız buydu. nikahımızın dört duvar arasında değil de doğal bir ortamda olmasının daha güzel olacağını düşünerek böyle bir karar aldık. Bu da güzel bir anı olarak kalmış oldu.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Nikahtan görüntü

Nikahtan detaylar

Mağaradan detaylar

Gelin va damattan görüntüler

Süre 7.29/Boyut: 836 MB

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK (DHA)

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Suriyelilerin \'yol verme\' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriyeli iki grup arasında kaldırımda yol verme nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada bıçaklanan Abud Şeyh Ali (26) öldü, kuzeni Adallah Şeyh Ali ise yaralandı.

Olay, dün gece Ceylanpınar ilçesi Gazi Mahallesi\'nde meydana geldi. Suriyeli iki grup arasında kaldırımda yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Abud Şeyh Ali ile amcasının oğlu Adallah Şeyh Ali bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan kuzenler, sağlık ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Tedaviye alınan yaralılardan Abud Şeyh Ali doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Abud Şeyh Ali\'nin cesedi otopsi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracının gelmesi

- Tabutun cenaze aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA (DHA)

223 MB

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Yavru kedinin imdadına itfaiye yetişti

MERSİN\'de girdiği borunun içinde sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay merkez Toroslar ilçesindeki Çağdaşkent Mahallesi\'nde meydana geldi. Boş bir alana atılan boruya sıkışan kediyi kendi imkanları ile çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye görevlileri, yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından boruyu keserek yavru kediyi kurtardı. Veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirilen kedi, özgürlüğüne kavuştu.

Görüntü Dökümü

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- Kedinin sıkıştığı borunun araçtan indirilmesi

- Sıkışan kedinin detay görüntüsü

- Boru ve itfaiyecilerin genel görüntüsü

- Borunun kesilmesinden genel ve detaylar

- Kurtarılan kedinin genel görüntüsü

- Kedinin itfaiye aracında veterinere götürülmesi

SÜRE: 01\'59\" BOYUT: 236 MB

Haber-Kamera:Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,(DHA)