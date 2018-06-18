DHA YURT BÜLTENİ-7

1)SURİYELİLERİN BAYRAM DÖNÜŞÜ BAŞLADI

RAMAZAN ayı ve Bayramını yakınları ile geçirmek için ülkesine giden Suriyelilerin dönüşleri başladı. İç savaş nedeniyle Türkiye\'de bulunan Suriyeliler, güvenli bölgelerde bulunan yakınları ile Ramazan ayı ve bayramını ülkesinde geçirdikten sonra tekrar Türkiye\'ye dönüyorlar. Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan bugün başlayan girişler 15 Eylül\'e kadar devam edecek. Bayrama, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartı ile giden Suriyelilerin dönüşlerinde kimlik kontrolü yanında parmak izi kontrolü de yapılarak girişleri sağlanıyor. Hem Ramazan ayını ve hem de bayramı yakınları ile geçirmek ve hasret gidermek için Reyhanlı\'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan 21 Mayıs günü başlayan çıkışlar 18 Haziran\'da sona ermişti. Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan bu yıl bayramlaşmak amacıyla 83 bin 121 Suriyeli ülkesine gitmişti.

Görüntü Dökümü

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-Suriye\'den dönenler

-Cilvegözü Gümrük Kapısı tabelası

-Gümrükten geçerek Türkiye\'ye gelenler

(SÜRE: 1\'45\')(BOYUT: 55.9 MB)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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2)OTOMOBİL TAKLA ATTI: AYNI AİLEDEN 1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 YARALI

KONYA\'nın Kulu ilçesinde otomobilin kontrolden çıkıp şarampole takla atması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Konya- Ankara karayolunun 125\'inci kilometresinde meydana geldi. Volkan Mazlum yönetimindeki 6 AT 5204 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole takla attı. Kazada sürücü Volkan Mazlum, Kaan Mazlum, Yaşar Mazlum ve Gürkan Mazlum yaralandı. Tülay Mazlum da olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar, ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tülay Mazlum\'un cesedi de otopsi için Kulu Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Yaralıdan detay

- Yaralının ambulansa alınması

- kaza yerinden detay

- Cenazenin, araca taşınması

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ KULU-KONYA/DHA)

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3)ŞANLIURFA\'DA AK PARTİ\'DEN 3 DİLDE TANITIM FİLMİ

ŞANLIURFA\'da, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi\'nce (SKM) 24 Haziran\'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinde tanıtım filmi hazırlandı. AK Parti tarafından, Türk, Arap ve Kürt seçmenlerin bulunduğu Şanlıurfa\'da, 14 milletvekilinin de rol aldığı kısa filmde vatandaştan destek istendi. Kentin tarihi mekanlarında yapılan çekimlerde \'Cumhur İttifakı\'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'Beraber yürüdük biz bu yollarda\' şarkısı ile başlayan ve drone destekli çekilen filmde, AK Parti\'nin 14 milletvekili adayının seçim çalışmalarından detaylara yer verildi. Filmde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak üzere seçim çalışması yürüten kentin milletvekili adaylarının vatandaşla buluşmalarının aktarıldığı kısa film, 2 dakika 17 saniye sürüyor. Milletvekili adaylarının partilerine destek çağrılarına seçmenler ise Türkçe, Arapça ve Kürtçe \'Vekilim sensin\' diye yanıt veriyor. Kısa film Bakan Fakıbaba\'nın, \"Emanetinizi aldık, Allah\'ın izniyle bu emaneti yerine getireceğimize söz veriyoruz. Vakit Şanlıurfa vaktidir. Yaparsa AK Parti yapar\" sözleriyle son buluyor. Sosyal medyada kullanılan kısa film ilgi gördü.

Görüntü Dökümü

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- Şanlıurfa\'nın tarihi ve turistik mekanlarında yapılan çekimler

- Kısa filmde rol alan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba ve diğer milletvekili adayları

- Vekillere 3 dilde hitap edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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