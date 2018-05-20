DHA YURT BÜLTENİ- 7

Muharrem İnce, traktör sürüp, saman balyaladı

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, miting için Osmaniye\'ye giderken, hasat edilen buğday tarlasında durup, traktör sürüp, saman balyaladı.

Muharrem İnce, dün gece geldiği Adana\'dan, miting için karayoluyla Osmaniye\'ye giderken, yol üzerindeki Ceyhan ilçesinde hasat edilen buğday tarlasındaki çiftçileri ziyaret etti. Burada traktöre binen İnce, saman balyaladı. Bir süre çiftçilerle sohbet eden İnce, daha sonra, Osmaniye\'ye geçti.

Görüntü Dökümü

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- Muharrem ince\'nin traktör kullanması

Haber: İbrahim EMUL-Kamera:OSMANİYE, (DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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HDP\'li Altan Tan, SP\'den İstanbul milletvekili adayı olacak



Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Altan Tan\'ın, 24 Haziran\'da yapılacak milletvekili genel seçimi için Saadet Partisi (SP) İstanbul 3\'üncü bölgeden aday olacağı belirtildi. Tan\'ın yarın HDP\'den istifa edeceği öğrenildi.

HDP\'den 24\'üncü dönemden beri milletvekili olan Altan Tan\'ın, 24 Haziran\'da yapılacak milletvekili seçiminde SP\'den İstanbul milletvekilliği için aday olacağı belirtildi. HDP\'den başvurusu olmadığını açıklayan Tan, SP\'de siyaset yapmak için birkaç kez Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile görüşmüştü. Yapılan görüşmeler sonrası Tan\'ın, SP\'den İstanbul 3\'üncü bölge 1\'inci sıradan milletvekili adayı olacağı öğrenildi. Halen HDP Diyarbakır milletvekili olan Altan Tan\'ın yarın HDP\'den istifa edeceği belirtildi. HDP\'li Altan Tan, verdiği son demeçte, partiyi \'marjinal sol\'un etkisinde olmakla eleştirmişti. Tan, Irak\'ta Erbil merkezli yayın yapan K24 televizyonuna verdiği demeçte, \"HDP’nin 7 Haziran’dan sonraki süreci çok kötü götürdüğüne inanıyorum. Bir de \'marjinal sol\'un Kürt siyasal hareketinde bu kadar etkili olmasını yanlış görüyorum. HDP ile HÜDA PAR ittifakı keşke olsaydı. Türkiye’deki siyasi partiler HDP’ye sakıncalı muamelesi yaptılar, ittifaka almadılar. HDP de HÜDA PAR’a sakıncalı muamelesi yaptı. Aynı mantıkla HDP de onu dışladı. Keşke Kürt siyasal partilerinin bir ittifakı olabilseydi. Yani Kürt hassasiyeti olan siyasi partilerin bir ittifakı olsaydı ama HDP’deki sol marjinal gruplar buna izin vermedi\" demişti



Haber:Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)

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Van\'da 2\'si çocuk 14 kaçak göçmen yakalandı



Van\'ın Muradiye ilçesinde polis tarafından yapılan yol kontrolünde durdurulan minibüste, ülkeye yasadışı yollarla giren 2\'si çocuk 14 kaçak yakalandı. Kaçak göçmenlerden birinin üzerinde 400 TL sahte para bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye- Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Şeytan Köprüsü mevkiinde yol kontrolü yaptı. Durumundan şüphelenilen B.K. yönetimindeki 65 DL 098 plakalı minibüs durduruldu. Araçta yapılan aramada yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen, İstanbul ve Avrupa illerine gitmek isteyen 2\'si çocuk 14 kaçak yakalandı. Kaçak göçmenlerden birinin üzerinde ise 400 TL sahte para bulundu. Göçmenler Muradiye Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünde karınları doyuruldu. Sürücü B.K. gözaltına alınırken, kaçak göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildiği bildirildi.

Haber:MURADİYE (Van), (DHA)

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Hastaneden kaçtığı sanılan kişi, tarlada ölü bulundu

Bursa\'da, sürücüler, yol kenarındaki tarlada, hareketsiz yatan birini görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, kolunda \'58 yaşında kimliksiz şahıs\' yazılı hasta tanıtım bilekliği bulunan ve hastaneden kaçtığı sanılan kişinin öldüğünü belirledi.

Merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı\'ndan saat 12.00 sıralarında geçen sürücüler, yol kenarındaki tarlada hareketsiz yatan birini gördü. Sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, kolunda \'58 yaşında kimliksiz şahıs\' yazılı hasta tanıtım bilekliği bulunan adamın öldüğünü belirledi. Hastaneden kaçtığı sanılan kişinin göğüs kısmında da kalp grafisi ölçmek için takılan elektrotlar bulundu. Kimliği belirsiz kişinin cenazesi, savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Ekipler ölen şahıs üzerinde kontrol yaparken

-Olayyerinden görüntü

-detaylar

Süre: 1 dakika 20 saniye Boyut: 150 MB

Haber: İNAN/BURSA, (DHA)

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Sürat teknesiyle kaçmak isterken yakalandılar

Muğla\'nın Bodrum ilçesinden, 3 metrelik sürat teknesiyle yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'na geçmeye çalıştıkları

belirlenen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kaçak, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Devriye görevi yapan Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında, Gümbet Mahallesi açıklarındaki İnceburun Mevkii\'nde içinde kaçakların bulunduğu bir sürat teknesi olduğunu fark edip, durdurdu. Bottaki 18 \'i Suriye, 1\'i Lüblan, 1\'i de Fas uyruklu kaçak, Sahil Güvenik botuna alındı. Yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na geçmek için Yalıçiftlik Mahallesi Sahili\'nden denize açıldıkları belirlenen 7\'si çocuk, 3\'ü kadın toplam 20 kaçak, Bodrum Limanı\'na getirildi. Kaçakların 17 bin dolara satın aldıkları sürat teknesi de yedeklenerek Bodrum Limanı\'na çekildi. Bodrum Limanı\'na getirilen kaçaklar arasındaki çocuklardan kimi olup bitenden habersiz gülüp, oynarken kimisi ise yorgunluktan bulundukları yerde uyuyakaldı. Kaçaklara sürat teknesini sattığı ileri sürülen 2 kişinin yakalanması için polis çalışma başlattı. Kaçakların, Sahil Güvenlik\'teki işlemlerinin ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü\'ne teslim edileceği bildirildi. Öte yandan, havaların ısınmasıyla birlikte kaçakların Yunan Adaları\'na geçişlerinde artış olmaya başlaması üzerine Bodrum ile Turgutreis, Yalıkavak, Gümüşlük mahallerindeki sahil güevinlik ekiplerinin sayısının artırıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gece yapılan operasyondan görüntü

-Kaçakların Bodrum Limanı\'na getirilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

