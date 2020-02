DHA YURT BÜLTENİ-7

Bursa\'da ilkokulda polis memuru müdür ve yardımcısını yaraladı/EK

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bursa\'da Hasanağa Şehit Piyade ER Kadir Çavuşolu İlkokulu\'nda yaşanan silahlı saldırı sonucu Polis Memuru İlhan Ö.\'nün dehşet anları güvenlik kamerası na yansıdı. Silahla okula giren İlhan Ö.7nün koridorda yürürken kendisini görüp odasına kaçan Okul Müdürü Tülay Taş\'ı odasına kadar kovalayıp burada kurşun yağmuruna tuttuktan sonra odadan çıkıp bu kez Müdür Yardımcsı Sinan Delibaş\'ı görüp onuda yaralamadığı., Delibaş\'ın yere yığılmasının ardından okuldan ayrıldığı saniye saniye görüntülendi.

OKUL MÜDÜRÜ\'NE 4 KURŞUN İSABET ETTİ

Bursa\'nda Merkez Nilüfer İlçesi\'nde Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokul\'nda bugün yaşanan olayda İlhan Ö. isimli polis olan velinin silahlı saldırısı sonucu yaralanan Okul Müdürü Tülay Taş\'ın vucuduna dört kurşun Yardımcısı Servet Delitaş\'ın bacağına ise tek mermi isabet ettiği öğrenildi. Taş\'ın vucudundaki kanamanın devam ettiği için ameliyata alındığı açıklandı.

GEREKLİ YASAL DÜZENLEMELER YAPILMALI

Eğitim Bir Sen Bursa Şube Başkanı Numan Şeker ise okula gelip basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Polis memurunun bir ay önce okul müdürünü tehdit ettiğini belirten Numan Şeker, yaptıkları suç duyurusuna rağmen okulda önlemlerin alınmadığını öne sürdü. Şüphelinin bu sabah elini kolunu sallayarak okula geldiğini ifade eden Şeker, \"Kendisi, müdür hanıma soru dahi yöneltmeden dört el ateş ediyor. Daha sonra hızını alamıyor dışarı çıkıyor. Silah seslerini duyarak gelen müdür yardımcısına da ateş ediyor. Tahminen söylüyorum ki kurşunları bittiği için daha sıkılmamış. Yoksa Allah korusun 5 kurşunu olsa önüne gelene Ateş edecek. Bunun acilen tedbirlerinin alınması gerekiyor Şu anda Müdüre hanımın ameliyatta İnşallah durumu iyiye gidecek. Müdür Yardımcısı arkadaşımızın bir kurşun isabet etti durumu iyi. Eğitim-bir-sen olarak iyoruz ki artık bakan bu çığlıkları duysun ve gerekli yasal düzenlemeler yapılsın Bakanı\'nın gündemine şiddetin girmesi için, ne kadar eğitimcinin ölmesi gerekiyor . Acilen tedbirlerin alınması gerekiyor . Yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Disiplin yönetmeliğinin değişmesi ve her okula kadrolu güvenlikçinin verilmesi gerekiyor Maalesef bu günkü olayın ayak sesleri bir ay önceden duyulmuştu\" ifadelerini kullandı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Bu arada saldırı sonrası okulda bulunan bazı kişilerin olaydan 2.5 saat sonra okul önünde cep telefonu ile hatıra fotğrafı çektirmeleri velilerin tepkisine neden oldu. Veliler, \"Okulda yaşanan dehşetten sonra böyle bir fotoğrafın çekilmesine analm veremiyoruz. Bu kişiler kim çok merak ediyoruz\" dediler

Haber: Berktuğ ÖNCÜ-Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)

Şarkıcı Bergen\'i öldüren eski eşi, çocuğa cinsel istismardan tutuklandı



Adana\'nın Pozantı ilçesinde arabesk şarkıcısı Bergen’i öldüren eski kocası Halis Serbest, dört çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Kozan ilçesinde tutuklandı.

Çıkardığı albümündeki şarkısı, \'Acıların kadını\' lakabıyla tanınan arabesk müzik şarkıcısı Bergen’in yüzüne 1982’de kezzap atan, boşandıktan sonra da 1989 yılında da silahla vurup öldüren eski kocası Halis Serbest, bir süre cezaevinde yattıktan sonra serbest kaldı. Adana\'da yaşamını sürdüren Halis Serbest, Kozan ilçesinde 2\'si 16, 2\'si 17 yaşında olan 4 çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalandı. Ailelerden 3\'nün şikayetçi olduğu Halis Serbest, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber:ADANA, (DHA)

Nusaybin\'de vatandaşın evine dolan suyu polisler kovalarla tahliye etti

Mardin\'in Nusaybin ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak yağmur ve fırtına, hayatı felç etti. Fırtına ve yağmur sırasında Pehlivan Aydın\'a ait 4 koyun elektrik çarpması sonucu telef olurken, sağanakla birlikte evlere giren sel sularını polisler kovalarla tahliye etti.

Nusaybin\'de dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası Selahattin Eyyubi Mahallesi Karaçalı sokaktaki bir ev, yağmur suları altında kaldı. Bu sırada devriye görevi yapan ve ailenin kovalarla evlerindeki suyu tahliye ettiğini gören polis memurları, bir yandan MARSU ve itfaiye ekiplerine haber verirken, diğer yandan da kovalarla eve dolan suyu tahliye etti. Polis memurların yardımıyla evdeki yağmur suları kısa sürede tahliye edildi. Olayı haber alması üzerine aileyle görüşen Nusaybin Emniyet Müdürü Abdürrahim Zengin, ailenin evlerini temizleyene kadar kalacakları bir yer temin ettiklerini söyledi. Akrabalarında kalacaklarını ifade eden aile, yardımlarından dolayı Nusaybin Emniyet Müdürü Zengin ve polis memurlarına teşekkür etti.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN 4 KOYUN TELEF OLDU

Nusaybin ilçesine bağlı Çatalözü mahallesinde de, yağış sonrası dışarıda bulunan koyunlarını barakadan eve götürmek isteyen Pehlivan Aydın\'a ait 4 koyun, elektrik trafosunun yanından geçtikleri sırada akıma kapıldı. Akıma kapılan 4 koyun olay yerinde telef oldu. Bölgeye gelen elektrik şirketi ve jandarma ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Gümüşhaneliler, hastanelerine anjiyo ünitesi istiyor

Gümüşhane Devlet Hastanesi\'nde kalp krizi ve damar hastalıklarının acil müdahalesinde hayati önem taşıyan Koroner Anjiyografi ünitesinin olmayışı nedeniyle yılda 800 dolayında hasta başka illere sevk ediliyor. Sosyal medyada örgütlenen Gümüşhaneliler, kentte Koroner Anjiyografi ünitesi kurulması için kampanya başlattı.

Gümüşhane Devlet Hastanesi bünyesinde kalp krizi ve damar hastalıklarının acil müdahale ve tedavi sürecinde hayati önem taşıyan Koroner Anjiyografi ünitesinin olmaması tedirginlik yaratıyor. Kalp krizinin yanı sıra, kalp damarlarında tıkanıklık şüphesi olan yılda yaklaşık 800 dolayında koroner anjiyografi gereksinimi olan hastanın Trabzon, Erzincan ve Erzurum’a sevk edildiği kentte vatandaşlar acil ihtiyaç olan ünitenin bir an önce hastanelerine kurulmasını istedi. Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunan vatandaşlar sosyal medyada örgütlendi, Koroner Anjiyografi ünitesi kurulması için kampanya başlattı.

\'GÜMÜŞHANE İÇİN BÜYÜK BİR EKSİKLİK\'

Bülent Erdoğan, gelişen ve gelişmekte olan bir şehrin devlet hastanesinde bu tarz hayati ünitenin olmayışının büyük bir eksiklik olduğunu belirterek \"Gümüşhane gibi bir ilimizde anjiyo cihazının olmaması bir takım eksikliklere, kayıplara neden oluyor. Buradan en yakın anjiyo cihazı Trabzon’da, Erzincan\'da olduğu için hastaları oraya sevk ediyorlar. Bu durum da maddi ve manevi kayıplara neden oluyor. Şehirde anjiyo cihazının olmasını istiyoruz. Bu bir ihtiyaçtır. Her şeyin başı sağlık, anjiyo gibi bir cihazın Gümüşhane’de olmaması çok büyük bir eksikliktir” dedi.

Hayati önem arz eden duruma müdahalede bulunulacak cihaz ve ünitenin hastanelerinde olmayışının ciddi eksiklik olduğunu belirten Sedanur Uzun da “Gümüşhane Devlet Hastanesi\'nde bir anjiyo cihazı yok. En yakın anjiyo cihazlarının bir tanesi Trabzon’da diğeri ise Erzincan’da. Her ne kadar hasta kendi masraflarını karşılayarak veya ambulansla da gitse hastanın hayati tehlikesi var, sonuçta bu kalp. Bütün vücudumuzu yöneten bir yer. Bir an önce bu ünite oluşturulmalıdır” diye konuştu.

Sosyal medyada ki kampanyaya destek veren Gümüşhaneliler de bir an önce ünitenin hastane bünyesinde kurulmasını istedi.

Trafik tartışmasında hamile kadın doktora kurşuna müebbet talebi



Konya\'da, otomobiliyle kırmızı ışıkta duran hamile doktor Aliye Avcı\'nın (35) aracına arkadan çarpmalarının ardından çıkan tartışma sırasında tabancasını ateşleyip, doktoru belinden yaralayan Hasan Çokkaynar (24) ve sürücü İsmail Uzundere (38) hakkında, Cumhuriyet savcısı mütalaasını verdi. Savcı; Çokkaynar hakkında, \'kasten öldürme\' suçundan ömür boyu hapis cezası isterken, Uzundere\'nin ise aynı suçtan beraatini talep etti.

Olay, 5 Mayıs 2016 tarihinde, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ankara Caddesi Beşyol Kavşağı\'nda meydana geldi. Hocacihan Aile Sağlı Merkezi\'nde görevli aile hekimi ve o dönem 2 aylık hamile Aliye Avcı, 42 FGE 36 plakalı otomobiliyle kavşaktaki kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada İsmail Uzundere, yönetimindeki 42 EM 226 plakalı hafif ticari araçla, kavşakta bekleyen Avcı\'nın otomobiline arkadan çarptı. Kazanın ardından Uzundere ve yanındaki arkadaşı Hasan Çokkaynar ile Avcı ve beraberindeki kız kardeşi araçlarından indi. İki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Aliye Avcı, polis çağırmak istedi. Buna sinirlenen İsmail Uzundere, Avcı\'nın aracının tamponuna tekme attı. Gerginliğin artması üzerine Aliye Avcı ve kız kardeşi olay yerinden ayrılmak için otomobile bindi.

TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Bu sırada Hasan Çokkaynar, yanında taşıdığı tabancasıyla Avcı\'nın otomobiline doğru ateş açtı. Otomobilin bagajından giren kurşun, sürücü koltuğunda oturan Avcı\'nın beline isabet etti. Avcı, kanlar içinde kalırken, Çokkaynar ve Uzundere ise hafif ticari araca binip kaçmak istedi. Şüphelilerin aracı, bu sırada Avcı\'nın otomobiline yan taraftan çarptı. Kavşakta görevli trafik polisleri, silah sesini duyup, kaçmak isteyen şüphelilerin aracını durdurdu. Gözaltına alınan Hasan Çokkaynar ile İsmail Uzundere, mahkemece tutuklandı. Uzundere daha sonra serbest bırakıldı.

HAMİLELİĞİ BOYUNCA VÜCUDUNDA MERMİYLE YAŞADI

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alınan ve ikinci çocuğuna hamile olan Aliye Avcı\'nın omuriliğinin alt bölümünden girip, belinde kalan mermi, hamilelik nedeniyle risk taşıdığı için alınamadı. 7 ay boyunca vücudunda mermiyle yaşayan Avcı\'nın bir kız bebek dünyaya getirdiği ve vücudundaki merminin de doğumdan sonra yapılan ameliyatla çıkarıldığı belirtildi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTENDİ

Konya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın 7\'nci celsesinde tutuklu sanık Hasan Çokkaynar mahkemede hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, Çokkaynar\'ın hedef gözeterek yakın mesafeden doktor Aliye Avcı\'ya ateş ettiğini, silahın öldürmeye elverişli olduğunu, olay yerinin yakınında tesadüfen bulunan polislerin olmaması halinde sanık Çokkaynar\'ın ateşe devam edeceğini gösterir belirtiler olması nedeniyle, hakkında, \'kasten öldürme\' suçundan ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi. Hasan Çokkaynar hakkında ayrıca, hakaret suçundan 3 aydan 2 yıla kadar daha ceza verilmesi talep edildi. Diğer tutuksuz sanık İsmail Uzundere hakkında ise Hasan Çokkaynar\'ı ateş etmeye azmettirdiğine dahil bir somut delil olmaması nedeniyle bu suçtan beraati, hakaret suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. Uzundere hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle de suç duyurusunda bulunulması talep edildi.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Olaydan önce uyuşturucu hap kullandığını ileri süren Hasan Çokkaynar, savunmasında, tabancasının doldur- boşalt yaparken, ateş aldığını iddia etti. Çokkaynar, \"Otomobile binmeden önce uyuşturucu hap kullandım. Bu nedenle şuurum tam olarak yerinde değildi. Tartışma sırasında elimdeki tabancayla doldur- boşalt yapıyordum. Bu esnada tabanca, kazayla ateş aldı. Kurşun, kazayla Aliye Avcı\'ya isabet etti. Kan davam nedeniyle sürekli silah taşıyorum. Tabanca ve araçta bulunan diğer tüfekle malzemeler bana ait\" dedi.Mahkeme heyeti, karar vermek üzere duruşmayı erteledi.

Haber:Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

Avukat Yavuz: 20 kişinin, birkaçı hariç, tamamı FETÖ\'cü

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu\'un ailesinin avukatlarından Kemal Yavuz, Kahramanmaraş 2\'nci Sulh Ceza Mahkemesi\'nce Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, haklarındaki takipsizlik kararı kaldırılan 20 kişiyle ilgili olarak, \"20 kişinin, birkaç kişi haricindeki tamamının FETÖ\'cü olduğunu söyleyebilirim\" dedi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca 132 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sonunda tüm şüpheliler hakkında 20 Haziran 2016\'da \'Kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına\' dair karar verilmesinin ardından, Muhsin Yazıcıoğlu\'un ailesi ve Büyük Birlik Partisi karara itiraz etti. Yaklaşık 21 aydır itirazı inceleyen Kahramanmaraş 2\'nci Sulh Ceza Mahkemesi, şüphelilerden Ali Orhan Dinç, Dursun Özmen, Ali Kıdık, Ali Poyraz, Ali Armağan, Yusuf Yiğit, İsmail Duman, Yunus Çelik, Tamer Bülent Demirel, Nusret Memiş, Murat Semih Çelik, Mehmet Yalınalp, Mehmet Karatekin, Mehmet Gül, Orhan Özdemir, Mehmet Argun, Mazlum Koçoğlu, Aydın Özsıcak, Davut Uçum ve Zafer Özkan hakkında verilen takipsizlik kararını kaldırdı. Diğer 112 kişi hakkındaki itirazı ise reddetti.

\'DOSYALARDAN ÖRNEKLER ALINDI\'

Mahkemenin; dosyada adı geçen şüphelilerden bazıları hakkında, FETÖ/PDY bağlantıları iddialarıyla ilgili dosyalarından örnekler alarak, Yazıcıoğlu dosyası ile bağlantı kurulabilecek bir delil, bilgi veya belge bulunup bulunmadığının tespit edilmesi, bunun dışında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan başka bir dosyada eldeki inceleme konusu dosyaya etki edebilecek yeni deliller elde edilmesi, yeni bilgiler, yeni olay, olgu ve durumların ortaya çıkması olasılıklarının değerlendirilmesi amacıyla, 20 şüpheli hakkında itirazın kabul edilerek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına karar verdiği öğrenildi.

\'YETERLİ DEĞİL AMA ÖNEMLİ BİR ADIM\'

Adliyede basın toplantısı düzenleyerek kararı değerlendiren Avukat Kemal Yavuz, takipsizlik kararına 13 Temmuz 2016\'a itiraz ettiklerini hatırlatarak kararın gecikmiş bile olsa çok ciddi bir adım olduğunu belirti. Yavuz, \"Bu adımı önemsiyoruz. Karar bizim açımızdan yeterli değil ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim çok ciddi bir adım, son derece önemsiyorum. 20 kişiyle ilgili kaldırılma kararı, bizim için bir ön adım oldu. Dosya Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı\'na 2\'nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından iade edildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın soruşturmayı genişletme imkânı var\" dedi.

\'ALİ LAPANTA VE BAZI KİŞİLER İÇİN İTİRAZ EDECEĞİZ\'

Mahkemenin haklarında takipsizlik kararının kaldırılmasının reddettiği 112 kişiden biri olan dönemin Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali Lapanta ve bazı kişiler için kanun yoluna gideceklerini ifade eden Yavuz, şunları söyledi: \"9 yıldır biz adalet bekliyoruz. İğneyle kuyu kazarak mesafe alıyoruz ama neticesi itibarıyla da bugün geldiğimiz nokta gerçekten küçümsenecek bir nokta değildir. 2014\'te de bir takipsizlik kararı verilmişti. Bu karara Gaziantep 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nin takipsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin de bir kararı vardı. O kararla bu karar arasında da bir çelişki var. Biz, bu 132 kişiden 20 kişiyle ilgili takipsizliğin kaldırılmış olması diğerleriyle ilgili itirazımızın reddedilmiş olmasında, hepsi için elbette değil, ama bir kısmı yönünden kanun yoluna gideceğimizi belirtmek istiyorum. Çünkü onlar da bizim gözümüzde kamu vicdanında suçlu oldukları ve bu olayın gerçekleştirilmesinde onların da örgütlü bağ içersinde hareket ettikleri düşüncesi bizde hâkim. Gerek Ali Lapanta olsun, gerek bizce sorumlu olduğunu düşündüğümüz kişilerle ilgili kanun yoluna başvurumuz devam edecek.\"

SORUŞTURMALAR TEK BİR DOSYADA BİRLEŞTİRİLMELİ

Yavuz, Muhsin Yazıcıoğlu\'nun ölümüyle ilgili başlatılan ve \'ana dosya\' dedikleri dava dışında başka davaların da olduğunu belirterek, şöyle konuştu: \"Bundan sonra gerek daha önce FETÖ ile ilgili şikâyetimiz, gerek Göksun\'da yürütülen 9 kişiyle ilgili soruşturma, gerek dursun Özmen\'in 1\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki dosyası, askeri savcılıkta asker kişilerle ilgili yürüyen dosya ve yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen yüksek dereceli memurlarla ilgili Yargıtay\'daki dosya ve suç yeri itibarıyla Ankara\'da bulunan 9 kişiyle ilgili yürütülen başka bir soruşturma var. O soruşturmalarla ilgili dosyaların tamamının bu ana dosyada birleşmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Tek eylem var ve bu eylemin örgütlü bir yapı tarafından gerçekleştirildiği sabit durumdadır. Bu veriler karşısında tek bir dosyada yargılama yapılması gerektiği inancı hâkim bizde. Bunun da ceza usulü kapsamında el verdiği ölçüde tek bir dosyada birleştirilerek yargının devam ettirileceği inancındayız. 20 kişinin, birkaç kişi haricindeki tamamının FETÖ\'cü olduğunu söyleyebilirim. Birkaç kişi hariç FETÖ soruşturmaları sebebiyle bu kişiler hakkında başka yerlerde soruşturma olduğunu söyleyebilirim.\"

Karabük\'te \'gaybubet evleri\' operasyonunda 4 kişi adliyede

Karabük\'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında araması bulunan ve \'gaybubet evleri\' nde örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 4\'ü adliyeye sevk edildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında araması bulunan ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen örgüt üyelerinin saklandığı 2 eve baskın düzenlendi. Örgütün \'gaybubet evleri\' ne yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlardan H.U., E.A., S.K.T. ve M.C.\'nin üst aramalarında dolar, Euro, Pakistan parası, Türk lirası ve sahte kimlikler ele geçirilirken, şüphelilerin araçla ülke dışına çıkmak üzere kentten ayrılacakları tespit edildi. Gözaltına alınan B.M., S.M. ve S.U.K.\'nin ise Karabük, Bartın ve Düzce emniyet ve asker mahrem imamı ve üst düzey yöneticisi oldukları belirlendi. Evlerde yapılan aramalarda örgütün halen faaliyetlerine devam ettiğini gösterdiği belirtilen projeksiyon cihazları, örgüt elebaşı Fetullah Gülen\'e ait CD\'ler, flash bellekler, laptoplar, cep telefonları, Fetullah Gülen tarafından yazılmış 678 kitap ile şüphelilerin kullandığı sahte kimlikler ele geçirildi. Aralarında meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu B.M., eşi S.M. ile E.A. ve H.U. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ\'nün talebe sorumluları adliyede

Zonguldak\'ta polisin gözaltına aldığı FETÖ/PDY\'nin sözde \'büyük bölge talebe mesulü\' ve mahrem imamı Uğur E., ile \'bölge talebe mesulü\' Tarık O. adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün sözde \'büyük bölge talebe mesulü\' ve mahrem imam Uğur E. ile \'bölge talebe mesulü\' Tarık O.\'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Uğur E. ve Tarık O., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

FETÖ\'nün 4 \'memur sorumlusu\', Yunanistan\'a kaçarken yakalandı



Edirne\'den Yunanistan\'a kaçmak isteyen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalananların örgütün Amasya\'daki \'sözde\' memur sorumluları olduğu belirtildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında arama kararı bulunan FETÖ/PDY üyelerinin İstanbul plakalı otomobille kente gelerek yasa dışı yollarla Yunanistan\'a kaçacağı ihbarını aldı. Jandarma ekipleri otomobili takibe alarak Edirne\'nin Yunanistan\'a sınır Doyuran köyü girişinde önlem aldı. Jandarma arka arkaya gelen iki otomobili köy girişinde durdurdu. Aramada, şüphelilere öncülük yaptığı yaptığı tespit edilen araçtaki O.Y. ve U.Ö., gözaltına aldı. İkinci otomobilde ise haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan FETÖ üyeleri M.Ç. (37), eşi A.Ç.(31) ile S.S. (36) ve E.S.(36), gözaltına alındı. Bu 4 şüphelinin örgütün Amasya\'daki \'sözde\' memur sorumluları olduğu belirtildi. FETÖ şüphelileri ile onları yardım eden 2 kişinin, jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Haber:Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)

Trabzon\'da ölü 2 yunus balığı kıyıya vurdu

Trabzon\'un Akçaabat ilçesi sahilinde ölü 2 yunus balığı kıyıya vurdu. Kentte son bir haftada kıyıya vuran ölü yunus balığı sayısı 10 oldu.

İlçenin Söğütlü sahilinde gezintiye çıkan üniversite öğrencisi Aleyna Akçay, kıyıya vuran 2 ölü yunus balığını fark etti, durumu yetkililere haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ve belediye ekipleri, yunuslar üzerinde inceleme yaptı. Yunusların bazılarında yara izleri olduğu görüldü. Yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki ölü yunus balıkları sahilden kaldırdı. Kentte son bir haftada kıyıya vuran ölü yunus balığı sayısı 10 oldu. Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı\'na bağlı ekipler yunus ölümleri ile ilgili inceleme başlattı. Aç kalan yunusların avlanmak için kıyıya geldikleri sırada kayalara çarpmaları sonucu öldükleri sanılıyor.



