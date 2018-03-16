DHA YURT BÜLTENİ-7 

1)Çiftlik Bank soruşturmasında 19 gözaltı kararı

SAKARYA Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 6 ilde 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili illerin Başsavcılıklarına gönderildi Alınan bilgilere göre soruşturmayı yürüten Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde soruşturma kapsamında Sakarya merkezli, İstanbul 8, İzmir 1, Bursa 6, Çanakkale 1, Malatya 1ve Balıkesir\'de 1 yaşayan 19 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Bu karar ilgili illerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Bugün Bursa\'da 2 kişi polis tarafından gözaltına alınarak Sakarya\'nın Geyve İlçesine gönderildi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bilgisayar, telefonlar ve çeşitli evraklara el konuldu. Sakarya merkezli soruşturma kapsamında Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi olduğu belirlenen Cafer Çolak (35), şirketin sahibi firari Mehmet Aydın\'ın eşi Sıla Aydın ve H.T. isimli bir kişi tutuklanmıştı.

Görüntü Dökümü

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Çiftlik Bank ile ilgili çekilen arşiv görüntüler

Haber: Aziz Güvener Adapazarı (SAKARYA) (DHA)-

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2)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum\'da

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6\'ncı il olağan kongresine katılmak üzere Erzurum\'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 12.10\'da Erzurum\'a geldi. Havalimanından karayoluyla kent merkezine hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı Erzurum Teknik Üniversite Kavşağı\'nda Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesi üyeleri karşıladı. Erzurum\'un yöresel kıyafeti \'ehram\' giyen 4 çocuk annesi Kadriye Dal (60) Osmanlı- Rus Savaşı kahramanlarından Nene Hatun karakteri ile Erdoğan\'ı karşılarken, Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı birinci sınıf öğrencisi Hasibe Karadeniz (19) ise yüzüne yaptığı makyajla dayak yiyen kadın rolünü canlandırdı. Dernek üyeleri, kadın yönelik şiddete dikkat çekmek ve çocuk istismarını protesto etmek amacıyla böyle bir karşılama yaptıklarını belirtti. Aracından inmeden kendisini karşılamaya gelen kadınlara el sallayan Recep Tayyip Erdoğan, buradan cuma namazını kılmak için Ulu Cami\'ye geçti.

Erdoğan, namaz sonrası dün Afrin\'de şehit olan Piyade Teğmen Muhammet Kır\'ın cenazesine katıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Turgay İPEK- Hümeyra PARDELİ- Murat AYDIN/ERZURUM, (DHA)- C

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3)Sivas\'ta üretilen silah dürbünleri Afrin\'de kullanılıyor

SİVAS\'ta Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Aselsan Hassas Optik Fabrikasında üretilen dürbünler Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin\'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı\'ndaki silahlarda kullanılıyor.

Sivas\'ta 2016 yılı Mayıs ayında hizmete giren Aselsan Hassas Optik Fabrikasının ürettiği gündüz görüş, jandarmanın kullandığı dürbünler ve tanklara takılan dürbünleri, TSK\'nın Afrin\'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı\'nda kullanılıyor.

Aselsan Hassas Optik Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Yıldırım fabrikada yapılan üretimlerle ilgili bilgiler verdi. Yıldırım, fabrikada gece görüş, kızılötesi ve gündüz görüş mercekleri ve aynı zamanda dürbünlerinin üretildiğini belirterek, \"Üretilen bu ürünlerimizin bir çoğu da şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmaktadır. Kullanılan ve denemeleri başarılı geçen dürbünlerimiz Afrin harekatında da kullanılmakta. Bu da bizleri gururlandırmaktadır. Bizim bundan sonraki amacımız da Sivas\'ta savunma sanayisini geliştirerek, en az 10 tane tesisin faaliyete geçmesidir. Aselsan burada öncü olacaktır ve olmuştur. Şu anda tedarikçilerini yetiştirmektedir. Bağlı olarak 1 tane İŞGEM\'de faaliyete geçmiştir. Sivas\'ta faaliyette olan bazı özel firmalar gibi diğer sanayi kuruluşlarına da iş vermektedir. İnşallah bu yılın sonuna doğru yatırımlarımız devam ediyor. İkinci fabrikaya da bu yılın sonuna doğru başlamayı düşünüyoruz. Savunma sanayide Ankara\'dan sonra Sivas gelecek diyoruz\" dedi.

\'TÜRKİYE\'DE BAŞKA YERDE YOK\'

Bu zamana kadar, bu tür ihtiyaçların dışarıdan karşılandığını aktaran Yıldırım, \"Özellikle milli mercek konusunda Türkiye\'de başka yerde üretim yok. Sadece Sivas\'ta üretiliyor. Bu ihtiyaçlar, bu zamana kadar dışarıdan karşılanıyordu. Biz tamamen Türk ordumuzu, polisimizi, tüm güvenlik kuvvetlerimizin kullanacağı bu tür silah üstü dürbünlerini Sivas\'tan yapmaya talibiz. Şu anda 3 vardiya çalışıyoruz. Afrin\'e gündüz görüş dürbünü, jandarmanın kullandığı dürbünleri, tanklara takılan dürbünlerimizi gönderdik ve orada kullanılıyor\" diye konuştu.

Üretilen milli dürbünlerin ihracatının da yapıldığını aktaran Yıldırım, \"Türkiye\'deki kendi ihtiyacımızın dışında ihracat da yapıyoruz. Şu ana kadar gece görüş dürbününü Filipinler ordusu kullanmaktadır. Ayrıca Kazakistan\'a, Ürdün\'e ve Katar\'a burada ürettiğimiz ürünler gidiyor\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Fabrikadan görüntüler

-Üretilen dürbünlerin görüntüsü

-Osman Yıldırım\'ın açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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4)Kalkınma Bakanı Elvan: Türk askeri yerli silahlarla destan yazıyor

DENİZLİ\'ye giden Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Zeytin Dalı Harekatı\'nda Türk askerinin yerli üretim silahlar, toplar ve insansız hava araçlarıyla destan yazdığını belirterek, \"PKK, PYD, YPG ve DAEŞ teröristlerini bir bir temizliyorlar. Öyle birileri gibi \'iyi terörist, kötü terörist\' oyunu oynamıyorlar. \'Terörist teröristtir\' diyerek Afrin\'i bu pisliklerden arındırıyorlar\" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Denizli\'de Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından düzenlenen 11. Kalkınma Planı Ege Bölge Toplantısı\'na katıldı. İzmir, Denizli, Aydın, Kütahya, Muğla, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa illerinin valileri, belediye başkanları, oda ve borsa başkanları ile üniversitelerin rektörleri de toplantıda hazır bulundu. Toplantının yapıldığı salona giren Bakan Elvan, 8 ilden gelenlerle tek tek tokalaştı. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu\'yla selamlaştıktan sonra yerine geçen Bakan Elvan, kendisi için valilerin önünde koltuk yerleştirildiğini görünce hemen kaldırılmasını isteyip, arkaya geçerek valilerin arasına oturdu.

\"TÜRKİYE, DÜNYAYA TERÖRLE MÜCADELE DERSİ VERİYOR\"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Elvan, Zeytin Dalı Harekatı ve 11. Kalkınma Planı hazırlıklarıyla ilgili konulara değindi. Bakan Elvan, Zeytin Dalı Harekatı\'nda Türk askerinin yerli üretim silahlar, toplar ve insansız hava araçlarıyla destan yazdığını belirterek, \"Şu anda Afrin\'de kahramanlarımız adeta bir destan yazıyor. Yerli üretim silahlarımızla, toplarımızla, insansız hava araçlarımızla, PKK, PYD, YPG ve DAEŞ teröristlerini bir bir temizliyorlar. Öyle birileri gibi \'iyi terörist, kötü terörist\' oyunu oynamıyorlar. \'Terörist teröristtir\' diyerek, Afrin\'i bu pisliklerden arındırıyorlar\" dedi.

TSK\'nın harekatta sivillerin kılına zarar gelmemesi için kılı kırk yardığını vurgulayan Bakan Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bizim askerimiz polisimiz sivillere bu kadar dikkat ederken, hainler sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için onların Afrin\'i terk etmesini engellemeye çalışıyorlar. Bize bir dünya laf eden Batılılardan buna ilişkin bir cümle duydunuz mu? Konuşmazlar. İş, terör örgütlerine gelince 3 maymunu oynuyorlar. Görmek, duymak ve konuşmak istemiyorlar. Onlar her ne kadar kör olsalar da, insansız hava araçlarımız olan biteni gözler önüne seriyor. İzlemişsinizdir, siviller kaçmasın diye yollara bomba döşüyorlar, hendekler kazmaya çalışıyorlar. İHA\'lar hepsinin görüntüsünü aldı ve o görüntüleri bunu görmek istemeyen dünyanın önüne koydu. Biz orada insanları bu haydutlar sürüsünün, bu azılı teröristlerin zulmünden kurtaracağız. Mazlumların, evini barkını terk etmişlerin tekrar kendi topraklarına dönmesini sağlayacağız. Artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Afrin kent merkezi kuşatma altında.\"

\"KALKINMADA 2023 HEDEFİNE HERKES SAHİP ÇIKTI\"

Konuşmasında 11. Kalkınma Planı hazırlıklarına da değinen Bakan Elvan, bakanlık olarak yaklaşık 1 yıldır 11. Kalkınma Planı\'nın hazırlıkları yaptıklarını, kalkınma planları uzun vadeli stratejileriyle birlikte ülkeyi 5 yıl ve daha ötesine taşıyacak perspektif verdiğini söyledi. 11. Kalkınma Planı çerçevesinde 43 özel ihtisas komisyonu ve 34 çalışma grubu oluşturulduğunu anlatan Elvan, plana 12 bin kişinin katkı sağladığını, 20 bin vatandaşın önerilerini sunduğunu anlattı. Bakan Elvan, \"Türkiye olarak 2023 hedefleri ortaya konuldu, toplumun tüm kesimi sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör herkes bu hedefe odaklandı. İşte önemli olan bu ve biz bunu başardık. Birlikte büyüyecek, güçlenecek ve kalkınmayı sağlayacak, el ele omuz omuza vermeliyiz. Bu mücadeleyi birlikte gerçekleştirmeliyiz\" diye konuştu.

Bakan Elvan\'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bakan Elvan\'ın karşılanması

- Bakan Elvan\'ın salonda herkesle tokalaşması

- Elvan\'ın Aziz Kocaoğlu\'yla tokalaşması

- Elvan\'ın öndeki koltukları kaldırması ve valilerin yanına oturması

- Bakan Elvan\'ın konuşması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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5)Mevsimlik işçiler için yaptırılan konutlar kullanılamaz halde

KAYSERİ\'nin Develi ilçesi Sarıca Mahallesi\'nde mevsimlik işçiler için yaptırılan ve 2 yıl önce Valilik tarafından Develi Belediyesi\'ne devredilen 48 prefabrik konut, iddiaya göre, işçilerin kötü kullanımı nedeniyle büyük zarar görürken, bazı eşyalar ise kayboldu.

Valilik tarafından 6 yıl önce Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi (METİP) projesi kapsamında yaptırılan sosyal tesisler, Kayseri İl Özel İdaresi\'nin kapatılmasının ardından 2 yıl önce protokolle Develi Belediyesi\'ne devredildi. Yaklaşık 2 milyon 305 bin liraya mal olan 48 prefabrik konut, bölgeye farklı bölgelerden gelen mevsimlik tarım işçilerinin kullanımına verildi. Aradan geçen iki yılda alanı çevreleyen tel örgülerin bir bölümü, trafo üzerindeki demir aksam, konutların PVC kapıları ile pencerelerinin kaybolduğu belirlenirken; elektrik ve su tesisatlarının söküldüğü klozetlerin kırıldığı görüldü. Çocuk oyun alanındaki salıncak zincirleri, demir aksamlar ve sallanma bölümlerinin de yerinde olmaması dikkat çekti.

\'15 BİN LİRA HARCAMA İLE ONARACAĞIZ\'

Bölge halkı, burada kalan işçilerin konutlar ve malzemelere zarar verdiğini ileri sürerken, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, her yıl bu prefabriK konutlarda kalan mevsimlik işçilerin verdikleri zararları giderdiklerini belirterek, \"Burası Valilik tarafından 2 yıl önce bize geçti. Evleri aldıktan sonra onarımdan geçirdik ancak her yıl buraya getirilen mevsimlik işçiler gördüğünüz gibi ne yazık ki tesislere ve evlere zarar verip gidiyorlar. Kontrolleri çok güç. Zarar verenleri tespit edemiyoruz. Bu yıl nisan ayında gelip, kasım ayına kadar kalacak mevsimlik işçiler için evleri 15 bin TL harcama ile yeniden elden geçirip, onaracağız\" dedi

Bölgeye Adana\'dan gelen Suriuyeli mevsimlik işçi Yasin Ali İhsan ise, prefabrik evler kalınacak durumda olmadığı için çadır kurduklarını, su ihtiyaçlarını daa mahalleden karşıladıklarını söyledi

Görüntü Dökümü:

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-Kontenırların görüntüsü

-Konteynırların içinden görüntü

-Suriyeli vatandaş ile röportaj

-Anons

-Genel detay

Haber-Kamera: Oktay ENSARİ/KAYSERİ,DHA)

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6)İYİ Partili Dervişoğlu: Şeker fabrikalarının takipçisiyiz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile ilgili olarak \"Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi Tokat’ı yakinen ilgilendiren bir durum, biz bu işin takipçisiyiz\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Mustafa Afşin Ünverdi tarafından karşılanan Dervişoğlu, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile ilgili açıklamada bulunan Dervişoğlu, \"Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi Tokat\'ı yakinen ilgilendiren bir durum, biz bu işin takipçisiyiz. Çiftçinin hakkının savunabilmesi, Cumhuriyetin değerlerine sahiplenilmesi için biz nerede harekete geçtiysek, onlar yapıcı muhalefet anlayışımızdan yararlanarak tedbir almaya çalışıyorlar. Bu da hükümete ve Cumhurbaşkanına doğru şeyler gösterdiğimiz, doğru bir yol haritası tavsiye ettiğimize delalet ediyor. Bu noktadan baktığımızda İYİ Parti onlara bile iyi geliyor’\" dedi.

İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Dervişoğlu, İYİ Parti Mahalli İdarelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fatih Demirkol ve Ayegül Demirkol çiftinin yeni dünyaya gelen bebekleri Başbuğ Alpagu Demirkol’u Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:

-İl Başkanlığı ziyareti

-Buradaki açıklaması

-Hastane ziyareti

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

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7)Taşkında mahsur kalan atlar açlıktan poşet yemiş

EDİRNE\'de geçen hafta Tunca Nehri\'nin taşması sonucu sular altında kalan Kırkpınar Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi mevkiinde mahsur kalan atların, açlıktan poşet yediği ortaya çıktı. Veteriner Uluç Erkan, atlara ilk müdahalesini yaparak poşetleri çıkartırken, Edirne Belediyesi\'nin sahiplerini bulunarak hayvanları tedavi altına alacağı belirtildi.

Edirne\'de iki hafta önceki yağmur yağışları ve karların erimesinin ardından Tunca ve Meriç nehirlerinin debilerinde artış yaşandı. Tunca Nehri\'nin Kırkpınar Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi mevkiinde taşması sonucu bölge tamamen sular altında kaldı. Sarayiçi\'nde sahipsiz olarak gezen atlar ise yoğun sular nedeniyle mahsur kaldı. Suların çekilmesinin ardından bölgedeki hayvanları kontrol etmek için giden veteriner Uluç Erken, dolaşan 3 attan ikisinin yaralı olduğunu belirledi.

Hayvanlara ilk müdahalesini yapan Uluç Erkan, atlardan birinin açlıktan poşet yediğini bu nedenle rahatsızlandığını, diğerinin ise iki ayağından yaralandığını belirledi. Özellikle poşet yiyen atın durumunun ciddi olduğunu anlatan Erkan, \"Bu atlar genelde sahipleri tarafından Sarayiçi\'ne bırakılıyor. Burası taşkın nedeniyle sular altındaydı. Atlar burada açlıktan poşet yemiş. İlk müdahalemizde poşetlerin büyük bir kısmını çıkardık. Ancak atlar sahipli olduğu için müdahaleyi onların izniyle yapmamız gerek. Sahiplerini bulmak için irtibat kurduk, kurumlara da bildirdik\" dedi. Erkan, hayvan sahiplerinin istemesi halinde atlara ücretsiz olarak tedavi uygulayabileceğini de sözlerine ekledi.

Çoğunluğu romanların yaşadığı Menzilahır Mahallesi\'nden gelen at sahipleri yaralı hayvanlarını alarak mahallesine döndü. Edirne Belediye Başkanlığı atların sahiplerinin izni ile tedavi edeceklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü:

-Başı boş gezen atlar

-Veterinerin atları kontrolü

-Atlardan çıkardığı poşetler

-Atların detayları

-Sahiplerinin gelmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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8)Alanya\'da deniz keyfi

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde sıcak ve güneşli havayı fırsat bilet tatilciler ve vatandaşlar denize girdi.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü\'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü ilçede sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ve tatilciler Damlataş ile Kleopatra plajlarına geldi. Bazı tatilciler denize girerken bazıları şezlonglara uzanarak güneşlendi. Meteoroloji yetkilileri sıcaklıkların gelecek hafta boyunca da aynı seviyede devam edeceğini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Denize giren ve güneşlenenlerden görüntüler

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA) -

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9)Nizip\'te müftülükte ilk resmi nikah

NİZİP\'te İlçe Müftüsü Osman Şekerci, ilk resmi nikahını kıydı.

Nizip\'te hayatlarını birleştirmek üzere resmi nikah için İlçe Müftülüğü\'ne başvuran Zeliha Uzun ve Gökhan Kutsi Karakuş çiftinin resmi nikahı ilçe müftülüğü konferans salonunda kıyıldı. Tören Kur\'an-ı Kerim tilaveti ile başladı, ardından Müftü Osman Şekerci, çiftin resmi nikahlarını kıydı.

Nikah töreni sonrası çiftlere nasihatlerde bulunan Müftü Osman Şekerci, \"Hayatınızın en önemli kararını verdiniz. İki farklı birey olarak hayatınızı birleştirdiniz. Bundan sonra hayatın acısı- tatlısı, sevinci- hüznü ne varsa birlikte göğüsleyeceksiniz. İnşallah sizler hayatınızı rabbimizin rızası doğrultusunda peygamberimizin sünnet-i seniyesine yakışır bir ümmet olarak devam ettireceksiniz\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondan gelin ve damat yakınları

- Müftü Osman Şekerci nikah kıyması

- İmzaların atılması

- Müftü Osman şekerci cüzdanı geline vermesi

- Müftü Osman Şekerci\'nin konuşma

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

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10)Marmaris Belediye Başkanı Acar, Tataristan Cumhurbaşkanı\'yla görüştü

MUĞLA\'nın Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, beraberindeki heyetle davetli olarak Tataristan\'a gitti. Turizm ve ekonomik işbirliği konularında Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir araya geldi.

Nizhnekamsk Belediyesi\'nin daveti üzerine Tataristan\'a giden Marmaris Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar\'a; Dalaman Havalimanı İşletmesi Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, Anex Tur Bölge Müdürü Mustafa Özden ve belediye yetkilileri eşlik etti. Heyet ilk olarak, Türkiye Cumhuriyeti Kazan Başkonsolosu Ahmet Sadık Doğan, Nizhnekamsk Belediye Başkanı Aidar Metshin, Tataristan Turizm Komitesi ile Ticaret ve Sanayi Komitesi Başkanları ile birlikte atlı kızakla şehrin tanıtımı için düzenlenen geziye katıldı. Şehrin müze okul, kültürel alanları ve fabrikaları gezilerek yerinde bilgiler alındı. Ardından kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkileri artırmak için toplantı düzenlendi. Marmaris ve Tataristan\'ın Nizhnekamsk şehri arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Dört günlük ziyarette Başkan Acar, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüşmelerde bulundu. Cumhurbaşkan Minnihanov, \"Ülkemizin şehriyle yapılan işbirliği anlaşması Tataristan-Türkiye arasındaki işbirliğine hem de Türk-Rus ilişkilerinin çerçevesine önemli katkılar sağlayacaktır. Yapılan ziyaretler ve işbirliği bizleri çok memnun etmiştir\" dedi.

Başkan Ali Acar, kısa süreliğine geldiği Tataristan\'da gördüğü sıcak ev sahipliği, yakın ilgi, önemli görüşmeler ve Tatar halkını yakından tanımaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki ülkenin ortak kültürel bağları olduğuna vurgu yapan Acar, yalnızca Tataristan halkının Marmaris\'te tatil yapmasının yeterli olmadığını, Marmarislerin de Tataristan\'ı yakından tanıması gerektiğini vurguladı. Başkan Acar, Cumhurbaşkanı Minnihanov\'a Marmaris\'te yapılan organik gıda ürünleri, ilçenin tanıtıldığı kitaplar ve içinde çeşitli hediyelerin bulunduğu el örmesi çanta hediye etti.

Dört gün süren ziyarettin son günü fabrika, müze ve çeşitli yerler gezildi. Başkan Metshin, Başkan Acar\'a yöresel kıyafetleri arasında yer alan, koyun yününden elde dokunmuş yelek ve çeşitli kıyafetler hediye etti.

Dört günlük ziyaret esnasında Tataristan\'ın şehirlerindeki parklarda konulan ekranlarda Marmaris ve çevresinin tanıtım videoları yayınlandı. Ulusal ve yerel televizyonlar ziyareti ana haberlerinde ilk sıralarda verdi. Yazılı basın ise \"Cennet şehir ile ekonomik anlaşmalar yapıldı\" başlığı attı.

Marmaris Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sedat Kirt, \"Çok verimli bir ziyaret oldu. Önümüzde ki aylarda Nizhnekamsk Belediye Başkanı Aidar Metshin beraberindeki heyet ile ziyaretlerde bulunacak. Şehri dolaşırken, her yerde Marmaris\'in tanıtımı için gönderdiğimiz video ve fotoğraflar sergilenmişti. Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ve işadamlarını misafirimiz olarak ilçemize davet ettik\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar\'ı Tataristan Cumhurbaşkanı karşılaması

- Nizhnekamsk şehrindeki kültürel alanlar, müze, park, fabrika, okullar ve belediyenin ziyaretleri görüntü

- Yapılan toplantıda Başkan Ali Acar konuşma

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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