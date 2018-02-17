DHA YURT BÜLTENİ-7

1)HEYELAN ANI KAMERAYA YANSIDI

RİZE\'nin Ardeşen ilçesi Tunca Belde karayolunda meydana gelen heyelan anı kameralara yansıdı. Tunca Belde karayolunda dün yol çalışması yapıldığı sırada yamaçtaki toprak ve kaya kütlelerinin kopması sonucu heyelan meydana geldi. Ardeşen-Tunca karayolunun ulaşıma kapandığı heyelan anı kameralara yansıdı.Ekiplerin başlattığı çalışmanın ardından 3 saat sonra karayolu ulaşıma açıldı. Vatandaşlar heyelanların yaşandığı yolda önlem alınmasını istedi.

Görüntü Dökümü

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Heyelan anı görüntüsü

Heyelan sonrası detaylar

Haber: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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2)İZBAN\'DA \'ARTI PARA\' ARBEDESİ

İZMİR Banliyö Treni\'nde (İZBAN) uygulamaya konan \'Artı Para\' sistemi nedeniyle turnikelerden geçemediğini söyleyen vatandaş duruma tepki gösterdi. İZBAN trenine binmek isteyen, önceki gün uygulamaya konan \'artı para\' sistemi nedeniyle bakiyesi yeterli olmadığı için turnikeden geçemeyen bir vatandaş, öfkelendi. \"Kartımda para var, binemiyorum\" diye bağıran vatandaşı sakinleştirmek için güvenlik personeli devreye girdi. Bu sırada istasyondaki diğer yolcular da vatandaşı haklı bulup destekledi. Güvenlik görevlileriyle vatandaşlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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- Arbededen görüntü

( Haber: Davut CAN - Kamera: Sosyal Medya / İZMİR, (DHA)

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3)ADALET BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ: FETÖ DÖNEMİNDE ÜLKEYİ CEHENNEME ÇEVİRDİLER

ADALET Bakanlığı Lahey Adalet Müşaviri Dr. Hakan Yavuz, adliyeye gittiği zaman başına ne geleceğini kestiremediğini belirterek, \"Yıllarca Cumhuriyet savcılığı yapmış birisi olarak bir dosyada tanık dahi olmak istemiyorum. Adliyeye gittiğim zaman başıma ne gelir, bunu kestiremiyorum. Çünkü sistemde ciddi sorunlar var. FETÖ döneminde özellikle ülkeyi zaten cehenneme çevirdiler. Şimdi toparlamaya çalışıyoruz, ama bu çok zaman alacak bir durum\" dedi. Erzurum Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu\'nda düzenlenen \'Suç Sosyolojisi ve Rehabilitasyon Uygulamaları\' sempozyumuna Adalet Bakanlığı Lahey Adalet Müşaviri Dr. Hakan Yavuz katıldı. Sempozyumda konuşan Dr. Yavuz, Avrupa Konseyi ülkeleri arasında ceza infaz kurumlarında mahpus bulunan hükümlü ve tutuklu sayısında birinci sırada ABD\'de, ikinci sırada Rusya ve 2015 istatistiklerine göre 173 bin 522 kişi ile üçüncü sırada Türkiye olduğunu söyledi. Bu üç ülkede ciddi bir sistematik sorun bulunduğunu ve bu sorunlarla mücadele etmek zorunda olduğunu hatırlatan Dr. Yavuz, şunları söyledi:

\"Ülkemizde 15 Temmuz\'dan sonra olağanüstü şartlar gündeme geldiği için belki de en büyük zorluklar bizim ülkemizde yaşanıyor. Sorunları sınıflandırdığımız zaman 3 başlık atlında tespit yapabiliriz. Aşırı yoğunluk var ceza infaz kurumlarında. Aynı zamanda denetimli serbestlik bürolarında bir kapasite sorunumuz var. Personel yetersizliği sorunu var. Hala infaz koruma memuru alımı yapılmaya devam ediliyor. Öngörülen hizmetlerin yeterince verilmemesi nedeniyle temel hak ve hürriyetlerin ihlaline ilişkin iddialar ve bu konuda ciddi tartışmalar var. Neden bu sorunu çözemediğimizin cevabı aslında zihniyet sorunu. Bununla ilgili iki temel yönteme odaklanıyoruz. Yeni cezaevleri inşa edip, daha sonra personelin istihdamı suretiyle cezaevlerinde kapasite artırmak için uğraşıyoruz. Bu zaman aldığı için daha pratik ve daha kolay hayata geçireceğimiz denetimli serbestlik üzerinde 2011\'den beri sürekli değişiklik ve kapsam genişletmeye ilişkin düzenleme yapmak suretiyle denetimi serbestliği 2012\'den beri infaz yönetimi olarak uygulamaya başladık. Ama baktığımız zaman bunun yeterli olmadığını görüyoruz. Çünkü hem suç oranları artmaya devam ediyor, hem ceza infaz kurumlarındaki sayı artıyor, hem de denetimli serbestlik sayıları artıyor. Halbuki bunlardan en azından birinin durması veya azalması yönünde bir eğilim göstermesi lazım. Enteresan bir şekilde hepsi aynı anda artıyor. Bunun da Rusya\'da benzer bir örneği yaşanmış. Avrupa Konseyi\'nden aldığım bilgilere göre ikincisi bizim ülkemiz.\"

\'YAPILAN DÜZENLEMELERİN BİLİMSEL ZEMİNİ YOK\'

Yapılan düzenlemelerin bilimsel bir zemini olmadığını ifade eden Dr. Hakan Yavuz, \"Denetimli serbestlik dahil, yapılan düzenlemelerin, getirilen uygulamaların bir bilimsel zemini yok. Yani bunu getirelim, bu güzelmiş Avrupa\'da bakıyoruz, bu güzelmiş bunu koyalım. Şöyle bir müdahale yapalım, genişletelim. Hep pragmatik olarak düşünüp, krizi tabiri caiz ise dil altı hapıyla geçiştiriyoruz. Ama bir baypasa ihtiyacımız var\" diye konuştu.

\'UZUN VADEDE BİR ŞEYLER YAPILMASI GEREKİYOR\'

Denetimli serbestlik kurulduğundan beri af kanunu çıkarılmadığını, getirilen düzenlemelerin de toplumda af olarak algılandığını kaydeden Dr. Yavuz, 105\'nci maddede yapılan değişikliklerin panik halinde bu sistemi nasıl azaltabilirizi öngörerek yapılan değişiklikler olduğunu belirterek şunları söyledi:

\"Yine her artışın sonunda bu müdahale ile azaltmışız. Ancak hemen devamında gelen yükseliş düzenliyoruz ve en son 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaptığımız düzenleme dahi kapsamı bayağı genişletmesine rağmen, azaltmaya neden olmadı ve devam ediyor. Şimdi bu mesele, dediğim gibi sadece yargıya eşit bir mesele değil. Hakim ve savcıların pratiği ile ilgili mesele değil. Politik bir tarafı var. Cezaya dair politikası ile ilgili bir tarafı var. Bunun da çok derinlikli olarak düşünülmesi ve acele edilmeden uzun vadede bir şeyler yapılması gerekiyor. Benim önerim meseleye 3 başlık altında yaklaşılması gereği. Bir insana ceza verdiğimizde onun cezadan sonra nasıl bir insan olmasını umuyoruz. Yani onu bir süre kapatalım, cezaevinden sonra bırakalım, kaldığı yerden devam etsin. Yoksa insanları cezalandırdığımız zaman hayatlarına bir yön mü verelim? Bunun için de cezanın amaçlarıyla ilgili zihnimizin netleşmesi lazım. Sistemimizin böyle bir sorunu var. Biz cezanın amacının ne olduğunu tam olarak tespit etmemişiz. 2016 yılında yapılan bir araştırmada, \'Adalet sistemi ile ilgili anladığınız nedir?\' diye sorulduğunda \'cezaların verildiği yer\' denilmiş. Yargıyı toplumun yüzde 78\'i, cezaların verildiği yer olarak algılıyor. Hukuk davaları, ticaret davaları falan değil. Adaletin, ceza adaleti üzerinden tecelli ettiğine inanıyor. Dolayısıyla meşrutiyetin en çok sağlanması gereken alan ceza adaleti. Ama buna ilişkin özellikle son 10 yıldır FETÖ ile irtibatlı yargı mensuplarının kolluk mensuplarının yapıp ettikleri bu meşrutiyeti ciddi ölçüde toplum nezdinde zedeledi.\"

\'SİSTEMDE CİDDİ SORUNLAR VAR\'

Sistemde ciddi sorunlar olduğunu belirten Dr. Yavuz, \"Ben savcılık yaptım yıllarca. Bunu yapıp ediyoruz, ama bunun meşruiyeti ile ilgili bizim de sorunlarımız var. Mesela ben bir cumhuriyet savcısı olarak, yıllarca yapmış birisi olarak, bir dosyada tanık dahi olmak istemiyorum. Çünkü sistemde ciddi sorunlar var. Bu politik bir şey değil yani. Orada bir flu alan var. Adliyeye gittiğim zaman, başıma ne gelir bunu kestiremiyorum. Çünkü sürekli krizler içerisinde Türkiye, debelenip duruyor. FETÖ döneminde özellikle ülkeyi cehenneme çevirdiler. Şimdi toparlamaya çalışıyoruz, ama bu çok zaman alacak bir şey. Bunların hepsinin üzerinde düşünülmesi lazım. Günümüzde ceza evine giren herkesi, eninde sonunda çıkarmak zorundasınız, çok istisna suçların haricinde herkes tekrar topluma dönmek zorunda. 10 kişiyi dahi şu an öldürseniz, en fazla 36 yıl, sonra şartlı salıverilmeden yararlanıp çıkmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu insanların ömür boyu içerde tutulması mümkün değil. En şiddetli suçlu dahi olsa topluma dönecek. Dolayısıyla biz bu insanların topluma döndüğünde zararsız olmaları için bir yatırım yapmalıyız. Yani cezaevlerinde onları kapalı tutmamız, topluma döndüklerinde yeniden topluma zarar vermeyecekleri anlamına gelmiyor. Geçici olarak onu sınırlıyoruz, ama döndüğünde ne olacak, bunu kestiremiyoruz. Çünkü tahliye sonrasındaki destek konusunda da ciddi problemlerimi var\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Sempozyuma katılan öğrenciler ve öğretim üyeleri

-Sempozyuma katılan protokol

-Hakan Yavuz\'un konuşması

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

(SÜRE: 04.59 BOYUT: 559 MB)

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4)YASA DIŞI BAHİS ÇETESİNİN HESAPLARINDAN SERVET ÇIKTI

ADANA merkezli 9 ilde, internette yasa dışı bahis oynatanlara yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 104 kişinin hesabında toplam 23.5 milyon lira olduğu belirlendi. Başta Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya olmak üzere Hong Kong, Çin, Singapur, Güney Kore, İtalya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya, Gürcistan, Belçika, Afrika ve Estonya uzantılı internet sitelerinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik, Adana Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. Bin polisin katıldığı operasyonda, Adana, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Antalya\'da 140 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, çoğu kadın 104 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca 8 cep telefonu, 3 bilgisayar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

HESAPLARDAN SERVET ÇIKTI

Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından, yasa dışı bahis çetesi üyelerinin farklı bankalarda bulunan 23.5 milyon lirasına el konuldu. Çete liderlerinin, yasa dışı bahis oynatarak elde ettikleri paraları yatırmak için hesaplarını kullandıkları kişilere aylık 2 bin 500 lira ücret verdikleri de ortaya çıktı. Para transferlerinin dikkat çekmemesi için farklı sektörlerde 73 ayrı şirket kurdurtan bahis çetesinin bu kişilere de kazançtan prim ve aylık 3 bin lira ücret verdiği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

1500 HESAP AÇTIRMIŞLAR

Operasyonda gözaltına alınan 104 kişiden 47\'sinin kendi hesabını çeteye kullandırdığı, geriye kalan 57 kişinin ise açılan 73 şirketin kurucusu ya da çalışanı olduğu belirlendi. Bu şüphelilerden şirket kurucusu ve çalışanlarının her birinin en az 6, en fazla 15 ayrı bankada hesap açtırdığı belirlendi. Ayrıca hesaplarını kullanıp aylık ücret verdikleri 47 kişinin ise en az 5, en fazla 10 hesabı bulunduğu ortaya çıktı. Çetenin bu yöntemle 104 kişiye yaklaşık 1500 hesap açtırdığı tespit edildi. Çetenin ayrıca, birçok ülkenin para birimlerinde üyelerine hesap açtırdığı saptandı. Çetenin, eldeki paranın dikkat çekmemesi için bu kadar çok sayıda hesap açtırtığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Ele geçirilen paralardan görüntüler

- Adli Tıp Birimi\'ne getirilen kadın-erkek şahıslardan görüntüler

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılan kadın-erkek şahıslardan görüntüler

- Adli Tıp Birimi genel görüntüsü

Süre:04\'06\"Boyut:250MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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5)SORGUSU BİTEN 3 BOYDAK ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2 gün önce gözaltına alınan Sema, Ayşe ve Merve Boydak sorgularının ardından adliyeye gönderildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2 gün önce 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından mallarına el konulan Boydak ailesinden 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarmış,7 kişi gözaltına alınmıştı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde (TEM) 2 sün süren ifade işlemlerinin ardından Sema, Ayşe ve Merve Boydak bugün Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Sami, İbrahim, Yusuf ve Mehmet Emin Boydak\'ın ifade işlemleri devam ediyor.

BANK ASYA\'YA PARA YATIRMAK,HESAP AÇTIRMAKTAN GÖZALTINA ALINDILAR

Boydak ailesinin 9 ferdi hakkında Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) tarafından, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) yetkilileri tarafından 17/25 Aralık 2013 olayları sonrası Asya Katılım bankasının likitidesini iyileştirmek amacıyla FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri ve destekçilerinin bu bankaya para yatırmak hesap açtırdıkları gerekçesiyle, Kayseri, İstanbul ve Ankara\'da yapılan eşzamanlı operasyon sonucu 7\'si gözaltına alınmıştı

BOYDAK AİLESİNDEN 4 KİŞİ HALEN TUTUKLU

Öte yandan, halen , kayyım heyeti tarafından yönetilen İstikbal,Bellona, Mondi gibi mobilya markalarının yer aldığı, Boyteks, Boydak Enerji gibi şirketleri bünyesinde toplayan Boydak Holding\'in eski yönmetim kurulu başkanı, ceosu ve yönetim kurulu üyelerinden Hacı Boydak, kardeşi Memduh Boydak, amca çocukları Şükrü Boydak ile eşi Aliye Boydak tutuklu olarak yargılanıyor

Görüntü Dökümü:

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- Gözaltındaki Boydak ailesinden 3 kadının adli tabipliğe getirilmesi

- Sağlık kontrolü sonrası polis aracına bindirilmesi

- Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 1dk 6 saniye / 86 MB

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6)ARTVİN’DE GÜREŞE HAZIRLANAN BOĞALARA SPOR YAPTIRILIYOR

ARTVİN’de, yaz boyunca düzenlenecek boğa güreşi festivallerinde arenaya çıkacak boğalar bakıma alındı. Kışı ahırda geçiren ve hareketsizlik nedeniyle kilo alan boğalara spor yaptırılıyor. Boğa antrenörü Hilmi Aydın, koşu yoluna çıkardığı bazı boğalara yürüyüş yaptırdı.

Kentte, bu yıl 38\'ncisi düzenlenecek Kafkasör Festivali öncesinde, kış aylarını ahırda geçiren ve hareketsizlik nedeniyle kilo alan boğalar, güreşlere hazırlanıyor. Artvin Boğa Güreşler Yaşatma Yaylaları Koruma Derneği’nce Aydın\'dan getirtilen nalbant Turgut Aydın’ın özel düzenekle nal taktığı boğalar, zorlu mücadele için her gün koşturuluyor. Bölgede bu işi profesyonel olarak yapan olmadığı için getirtilen nalbant Aydın, özel hazırlanan mekanizma ile sabitlenen boğalara, nal çakma işlemi gerçekleştirildi.

Yılda iki kez boğaların nallanması için Aydın’dan nalbant getirdiklerini ifade eden Artvin Boğa Güreşlerini Yaşatma Yayalarını Koruma Dernek Başkanı Erken Keskin, “Bölgemiz zorlu bir coğrafyaya sahip, hayvanları dışarı açtığımız zaman ayaklarına ince taşlar batıyor. Bu nedenle bizde hayvanların sakatlanmaması için önlem alıyoruz. Yılda iki kere bu işlem yapılıyorö dedi.

BOĞALAR BAKIMA ALINDI

Nalbant Turgut Aydın ve ekibi Artvin ve ilçelerinde10 gün kalarak bölgede toplam 150 boğaya nal taktı. Boğalara nal çakan nalbant Turgut Aydın da, hayvanların spor yaparken ayağının aşınmaması ve daha rahat spor yapabilmesi için bu işlemin gerekli olduğunu belirterek “2010 yılından itibaren hem güreş seyretmeye hem de boğaların ayağına nal çakmak için geliyorum. Burada bir dostluğumuz çevremiz oluştu. Boğaların ayağına nal çakıyoruz hem tırnak bakımlarını yapıyoruz. Hayvanların spor yaparken ayağının aşınmaması ve daha rahat spor yapabilmesi için bu uygulamayı yapıyoruz. Bu bölgede boğalarına çocukları gibi bakıyorlar, bizde yere yatırmadan hayvanın işkence çekmemesi için özel hazırlanan nal makinesinde işlemimi kolayca tamamlıyoruz. Hayvanı yatırdıktan sonra önce tırnak temizliğini yapıyoruz sonra hayvanın ayağına uygun nallar ayarlıyoruz sonra çivilerini çakıp perçinliyoruzö diye konuştu.

‘BU BİR TUTKU’

İki boğasının ayağına nal taktıran boğa sahibi Mahir Gülseçgin de, boğa güreşlerinin bir tutku olduğunu anlatarak “Sezonun ilk güreşlerine hazırlanmak için önce tırnak bakımıyla başlayan süreç bugün başlamış bulunmakta. Bu bize atalarımızdan kalan bir tutku, bizde Artvinli gençler olarak bu geleneği bizden sonraki nesillere aktaracağızö dedi.

BOĞALAR YÜRÜYÜŞ YOLUNDA

Boğa antrenörü Hilmi Aydın, nal çaktırılıp, tırnak bakımı yapılan boğaları, kentte yapılacak olan festivaldeki güreşlere hazırlıyor. Kış aylarını ahırda geçiren ve bu nedenle kilo alan ‘Paşa’ adlı 790 kilogramlık ve ‘Kadir Ağa’ adlı 800 kilogramlık boğalar, koşu yolunda yürütülerek fazla kilolarından kurtuluyor. Çalıştırıcı Aydın, bu sayede boğaların hareket kabiliyetlerinin artığını ve kilolarının azaldığını söyledi.

‘HAYVANLAR İLGİ İSTER’

20 yıldır boğacılık yapan ve 800 kilogramlık boğayı komutlarıyla hareket ettiren Hilmi Aydın ise, “Boğa güreşlerine hazırlanıyoruz. Spor öncesi nal çaktırıyoruz. Buradaki amacımız hayvan spor yaparken ayağı zarar görmemesi. Boğacılık bam tel başka bir sevdadır. Hayvanlar ilgi ister biz bunlarla ahırda yatıp kalktığımız günler de oluyorö ifadesinde bulundu.

ŞAMPİYON BOĞAYA TIRNAK BAKIMI

Geçen yıl düzenlenen 37’inci Kafkasör Festivalinde birinci olarak baş boğa unvanı alan 820 kilogramlık ‘Noyan’, ile Aydın’da düzenlenen Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonasında birinci olan 800 kilogramlık ‘Kadir ağa’ adlı boğalar da nallanarak, tırnak bakımları yapıldı. Şampiyon boğaların sahipleri, bu yıl düzenlenecek olan festivalde de iddialı olduğunu açıkladılar.

Görüntü Dökümü

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Boğalardan görüntüler

Boğaların yürütülmesi

Nal çakım ve tırnak bakımı

Röportajlar

Detaylar

(Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR/DHA