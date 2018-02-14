DHA YURT BÜLTENİ-7

1)MERİÇ\'TE BOTLARI ALABORA OLAN KAÇAKLAR FETÖ ŞÜPHELİSİ ÇIKTI

EDİRNE\'den Meriç Nehri üzerinden Yunanistan\'a geçmek isteyen 8 kaçağın bindiği botun alabora olmasının ardından cesetleri bulunan 2\'si çocuk, 3 kişiden Ayşe Abdulrezzak\'ın (37), FETÖ/PDY soruşturması kapsamında öğretmenlikten ihraç edildiği ve adli kontrol kararı ile yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığı belirlendi. 1 kişinin Yunanistan\'a yüzerek geçtiği saptanırken, kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor. Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri üzerinden dün saat 05.00 sıralarında karşıya geçmek isteyen grubu taşıyan bot, alabora oldu. Askeri yasak bölgedeki olayı, nöbetçi askerler fark etti. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, nehir hattında arama çalışması başlattı. Dün öğleden sonraki arama çalışmalarında, botun devrildiği bölgeye yaklaşık 500 metre uzaklıkta 2 çocuk ve bir kadının cesetleri bulundu. Yapılan incelemede, boğularak öldüğü belirlenen kadının İzmit\'te hakkındaki FETÖ/PDY soruşturması nedeniyle öğretmenlikten ihraç edilen \'ByLock\' kullancısı Ayşe Abdulrezzak olduğu belirlendi. Abdulrezzak\'ın eşi Uğur Abdulzerrak ile birlikte mahkeme tarafından adli kontrol kararı ile yurtd ışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Çantasından 2 çocuk kimliği çıkan Ayşe Abdulrezzak\'ın eşi Uğur\'un ise olay sırasında botta olup olmadığı henüz belirlenemedi.

BİR KİŞİ YÜZEREK KARŞIYA GEÇTİ

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, bota bindirilerek Yunanistan\'a gitmek isteyenlerin iki aile olduğunu ve onlara 3 Pakistan uyruklu şüphelinin kılavuzluk yaparak nehir kenarına kadar getirdiğini tespit etti. Pakistan uyruklu şüpheliler gözaltına alınırken, bottan nehre düşen bir kişinin de yüzerek Yunanistan tarafına geçtiği anlaşıldı.

1 KİŞİ YÜZEREK KARŞIYA GEÇTİ, 4 KİŞİ KAYIP

AFAD Edirne ekiplerince dün sabah başlatılan ve havanın kararmasıyla sona erdirilen arama-kurtarma çalışmaları bu sabah yeniden başladı. Botla nehre giren ve aralarında çocuk ve kadınlarında olduğu grubun 11 kişi olduğu, bunlardan 3\'ünün nehir kenarında gözaltına alınan Pakistan uyruklu kılavuzlar olduğu, bir kişinin Yunanistan\'a yüzerek geçtiği ve nehirde cesedi bulunan 2\'si çocuk 3 kişi dışında akıntıya kapılarak kaybolduğu sanılanların 4 kişi olduğu sanılıyor.

YAKINLARI ARAMA BÖLGESİNE GELDİ

Botları devrilen iki ailenin yakınları da Edirne Meriç Nehri\'ne gelerek arama çalışmalarını yakından izledi. Nehirde AFAD ekiplerince arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Çalışmaları izleyen yakınları

-Yakınlarıyla röp.

-AFAD arama çalışması

-Meriç nehri

-Nehirdeki arama

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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(ÖZEL)

2) KİLİSLİ ÇİFTÇİ, HAREKATI DÜRBÜNÜYLE TAKİP EDİYOR

KİLİSLİ çiftçi Ökkeş Doğanyılmaz (60), Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nı, sınır hattından gece gündüz dürbünüyle takip ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı Suriye sınırındaki bulunan köylerde merakla izleniyor. Kilis\'in Beşenli Köyünde yaşayan çiftçi Ökkeş Doğanyılmaz, harekatı daha yakından takip edebilmek için dürbün satın aldı. Doğanyılmaz, köyün üst kısmında bulunan yüksek noktaya çıkarak harekatı ilk gününden itibaren merakla takip ediyor. Gördükleri karşısında çok heyecanlandığını belirten Ökkeş Doğanyılmaz, \"Askerimizi bu hainlerle çarpışırken görmek bizi çok heyecanlandırıyor. Onları hep merak ediyoruz. Askerlerimizle gurur duyuyoruz. Bu harekatı izlemek için dürbün aldım. Gördüklerim karşısında çok heyecanlanıyorum. Her gün elime dürbünü alıp merak içerisinde harekatı takip ediyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Ökkeş Doğanyılmaz\'ın dürbünle gözetleme yapması

-Ökkeş Doğanyılmaz ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Akın ÇELİKTAŞ, Hasan DÖNMEZ-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 187 MB

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3)ÇANAKKALE\'YE DOLU YAĞDI

ÇANAKKALE\'de sabah saatlerinde sağanak ile birlikte kısa süreli dolu yağdı. Bazı ev ve iş yerlerinin çatıları dolu yağışı ile beyaza büründü.Çanakkale\'de kent merkezine sabah saatlerinde sağanak aralıklarla etkili oldu. Yağmur ile birlikte kısa bir süre dolu da yağdı. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunaklı bölgelere kaçarken, trafikteki sürücülerin de araçlarıyla yavaşladıkları gözlendi. Otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar da, yağmur, dolu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Dolu yağışı kısa süre bir sonra yerini yağmura bırakırken, bazı ev ve iş yerlerinin çatıları beyaza bürüdü.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale\'de kent merkezine yağan doludan genel ve detay görüntü.

-Çatıda biriken dolu birikintisinden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA)

1 dakika 11 saniye. 132 MB.

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4)HES İNŞAATI DURDU, İŞÇİLER 3 AYLIK ALACAKLARINI İSTİYOR

RİZE’nin Küçükçayır köyündeki Hidroelektrik Santrali (HES) inşaatı iddiaya göre ekonomik zorluklar yaşayan şirket tarafından durduruldu. 3 aydır paralarını alamayan ve 10 gündür şantiyede bekleyen 120 işçi, şirket yetkililerine ulaşmaya çalışıyor. Aylıklarının ödenmesini isteyen işçiler şantiyeden ayrılmıyor.

Küçükçayır köyünde yapımı süren ve 120 kişinin çalıştığı HES inşaatı 10 gün önce iddiaya göre ekonomik sorunlar yaşayan şirket tarafından durduruldu. 3 aydır maaşlarını alamayan işçiler de şantiyede iş yapmadan bekleyişe başladı. Bazı işçiler evlerine dönerken şantiyede bekleyen işçiler işverene ulaşmaya çalışıyor. Kendilerine bilgi verilmediğini öne süren işçiler alacaklarını istiyor. HES inşaatında çalışan Murat Balık, 3 aydır maaş alamadıklarını belirterek “Paralarımızı alamıyoruz. Bize ‘İstediğiniz yere şikayet edin’ dediler. Bizde herkesin imzasını alarak dün valiliğe dilekçemizi verdik. Henüz yetkililer bizimle görüşmedi. 120 arkadaşımız perişan bir vaziyette bekliyor. Kimi arkadaşlarımız izine gitti, kimisi koğuşta. 120 kişi mağdur bir şekilde bekleyişimiz sürüyor. Taşeron şirketin taşeronunda çalışıyoruz. İlk işi yapan parayı vermiş diyorlar ama aradaki şirket paramızı vermiyor. Yetkililer bize doğru düzgün bir açıklama yapmıyor. Şu an biz yine de çalışmak istiyoruz ama ne para var ne iş makinelerinde mazot var. Biri çıkıp bize ‘Burada yiyip, içip yatıyorsunuz, neden iş yapmıyorsunuz?’ demiyor. Ne olacağını bilmiyoruz.ö dedi.

\'TAŞKINLIK YAPMAK İSTEMİYORUZ\'

Vardiya çavuşu Hasan Cöm de işverenin kendileri ile ilgilenmediğini belirterek “Bıkalım, usanalım diye bize şu an işte maaşta vermiyorlar. Canımızı artık boğazımıza getirdiler. Başkaları gibi burada taşkınlık yapıp yıkıp dağıtmak istemiyoruz. Biz burada üslubuna göre hakkımızın peşindeyiz. Bize kulak verip bizim yanımızda olsunlar\" diyerek şirket yetkililerine kendileri ile ilgilenmeleri çağrısında bulundu.

\'ÇOLUK ÇOCUĞUMUZ 3 AY NE YER NE İÇER?\'

İşçi Ali Elik ise “HES projesinde tünelin için de zor koşullarda 12 saat çalışıyoruz. Bunun karşılığında maaşımızı alamadığımız için zor durumda kaldık. Bizim çoluk çocuğumuz 3 ay ne yer ne içer?. Biz madem bu şekilde evimizi idare edebiliriz neden gurbete çıkalımö diyerek tepkisini dile getirdi.

Görüntü Dökümü

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HES çalışanları

İşçilerin açıklamaları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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5)SİVİL POLİS ARACININ ÇARPTIĞI ENGELLİ YAŞLI ADAM ÖLDÜ

ADIYAMAN\'da, sivil polis aracının çarptığı işitme ve konuşma engelli Hüseyin Rahvan (81), hayatını kaybetti. Kaza, dün öğleden sonra Fatih Mahallesi Malatya Caddesi\'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 HU 658 plakalı sivil polis aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan işitme ve konuşma engelli Hüseyin Rahvan\'a çarptı. Kazada, Rahvan yaralandı. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Rahvan, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Rahvan\'ın cesedi otopsi için morga konuldu.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Yaralının yerde yatması

- Yaralının ambulansa alınması

- Ambulansın ayrılması

- Polislerin inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 120 MB

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6)8 SUÇTAN SABIKALI KADIN, UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI

GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde, 8 ayrı suçtan sabıkalı Emel T., polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp, mahkemece tutuklandı.Emel T.\'nin uyuşturucu ticareti yaparak kazanç sağladığı bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kadını bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Konuyla ilgili suç ve suç unsurunu tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Akşam saatlerinde Emel T.\'nin Namık Kemal Mahallesi’ndeki evine baskın yapan polis ekipleri, burada yaptıkları aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, 7 bin lira para, 2 hassas terazi ve katkı maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu, para ve malzemelere el koyan ekipler, daha önceden de 8 ayrı suçtan sabıkası olduğu belirtilen Emel T.\'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan ve buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Ele geçirilenler

- Kadının adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 28 MB

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7)SEVGİLİYE ÖZEL BEBEK

ESKİŞEHİR\'de evli, ikiz çocuk annesi Arzu Özer, 14 Şubat Sevgililer Günü için kişiye özel bebekler yapıyor.

Asıl mesleği inşaat mühendisi olan Arzu Özer, 4 yıldır Art Doll (bebek sanatı) alanında birbirinden değişik bebekler yaptığını belirtti. Tarihi evlerin bulunduğu Odunpazarı semtinde \'Arzu\'nun Bebekleri\' adlı atölyesinde kumaştan ve bezden bebekler yapan, ayrıca burada kadınlara bebek yapım kursu da veren Arzu Özer sevgililer için de kişiye özel bebekler yaptığını söyledi.

DOĞAL MALZEMELER KULLANIYOR

İkiz çocuklarına doğal malzemelerden oyuncaklar yapmak için bebek yapımına başladığını anlatan Arzu Özer şöyle devam etti:

\"İkizlerime doğal malzemelerden ne yapabilirim diye düşünürken bezden bebek yapmaya başladım. Daha önce dikiş bilgim bile yoktu. Yaptığım oyuncak bebeklerde sadece doğal malzemeleri kullanıyorum. Yaptığım bebekleri eşim Zafer Özer çok beğendi. Bu bebeklerle bir sergi açmak istediğini söyledi. Açtığımız sergilere Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da geldi. 4 yıldır bu işi yapıyorum. Elyaftan, kumaşa, kağıt hamurlarına kadar her türlü malzemeyi kullanıyoruz. Bebeklerin saçlarını koyun yününden yapıyoruz ve şampuanla yıkadıktan sonra kök boyalar ile boyuyoruz. Sağlık açısından zararlı olan hiç bir madde kullanmıyoruz.\"

SEVGİLİLERE BEBEK

Daha önce Büyükşehir Belediyesi\'nde kadınlara bebek yapım kursu verdiğini anlatan Arzu Özer, bu kursları atölyesinde de sürdüğünü belirtti. 500\'e yakın kişinin kurs gördüğünü ifade eden Özer, 14 Şubat Sevgililer Günü için de sevgiliye özel bebekler yaptığını söyledi. Özer, \"kişi bebekleri için vatandaşlar bebeği yapılacak kişinin fotoğrafını gönderiyorlar, kişi bebeği diyoruz biz buna, o fotoğraftaki kişiyi elyafla çalışarak, benzetmeye çalışarak yapıyoruz ve kişiye gönderiyoruz. Kişiye özel olduğu için kişi bebeklerini çok fazla paylaşmıyoruz. Kimisi sevgilisinin kişi bebeğini, kimisi annesinin babasının veya çocuklarının kişi bebeğini yaptırıyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:(ESKİŞEHİR)

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-Yapılan bebeklerin,

-Arzu Özer\'in konuşması,

-Özer\'in çalışma sırasında çekilen görüntüsü bulunuyor)

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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(ÖZEL) -

8)SEVGİLİLER GÜNÜ\'NE ÖZEL \'AŞK YOLU\'NDA İLGİNÇ SÖZLER

MALATYA\'da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla kurulan \'Aşk Yolu\', yoğun ilgi gördü.

Kentte bulunan bir alışveriş merkez içerisine kurulan \'Aşk Yolu\'nun girişine, Sevgililer Günü için mesajlar yazılması amacıyla not kağıtları bırakıldı. Bazı kişiler kağıtlara sevdiğinin adını, bazı kişiler ise tuttuğu futbol takımını yazdı. Notlar, ataşlarla iplerle kurdelelere tutturuldu. Yoğun ilgi gören \'Aşk Yolu\'na gelenlerin yazdığı notlar arasındaki, \'Beni sosyal medyadan ve her taraftan engelleyebilirsin ama buradan engelleyemezsin, ağabey yok ki\' notu dikkat çekti.

Rusya\'dan Malatya\'ya gelen Nailia Karataş, eşine aşkını ve kalp içine ülkesi ile Türkiye\'nin adını yazdığını söyledi. Barışhan Candemir (15) ise sevdiği kız için \'Bakma bana öyle, bir gülüşüne özgürlüğümü infaz ederim\' cümlesini kağıda yazıp, astığını belirtti.

AVM\'de \'Aşk Yolu\'nda yürüyen vatandaşlar 14 Şubat\'a özel uygulamayı anlamlı ve iyi bulduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- İlginç notlardan detaylar

- Vatandaşlardan görüntüler

- Vatandaşlarla röp.

- Aşk yolundan detay görüntüler

- Vatandaşların not yazma ve asma görüntüleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 163 MB