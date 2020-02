DHA YURT BÜLTENİ-7

Kahramanmaraş\'ta minibüs, kamyona çarptı: 9 ölü, 4 yaralı (2)- Yeniden

KAHRAMANMARAŞ\'ta minibüs, önünde ilerleyen kaya yüklü hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada, minibüste bulunan hepsi akraba 9 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Beşoluk mevkiine meydana geldi. Ankara\'dan Gaziantep\'e gittikleri belirtilen Cemal Avcı yönetimindeki 46 P 9627 plakalı minibüs, aynı yöne giden Ali Daş yönetimindeki 06 FZ 6350 plakalı kaya yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen minibüsteki 8 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1\'i de, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazada Zeynep Avcı, Cengiz Avcı, Cuma Avcı, Esra Avcı, Yusuf Avcı, Celil Avcı, Cesur Avcı, İsa Avcı ve Songül Avcı\'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kondu.

Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kaza yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Vali Vahdettin Özkan, minibüste 13 kişinin bulunduğunu ve bunlardan 8\'nin olay yerinde, 1\'inin de hastanede hayatını kaybettiğini belirterek, \"Bugün maalesef feci bir kazayla karşı karşıyayız. 9 vefat eden kardeşimiz var, 4 yaralımız var. Öncelikle vefat eden kardeşlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımız var hastanede onlara acil şifalar diliyorum\" dedi.

Akçaabat\'ta şarbon şüphesiyle ölüm iddiası (2)

ÖKÜZÜN SAHİBİ KONUŞTU: BU ETTEN BİZ DE YEDİK

Trabzon\'un Akçaabat ilçesinin Ağaçlı Mahallesi\'nde oturan Mehmet Arslan’ın, hastalanan öküzünü kesip, etini de komşularına dağıtmasıyla ilgili konuştu. Ahırda bulunan öküzünün aniden fenalaşarak yere yığıldığını, kendisinin de öküzü kesmek için komşusundan yardım istediğini anlatan Arslan “Ben 15 yaşından beri hayvancılıkla uğraşıyorum. Öküze sabah yemini verdiğimde bir şeysi yoktu. Öğle saatlerinde su verdim ama içmedi. Ondan sonra bir anda yere yığıldı. Öküze ne olduğunu anlamadım. Öküzün öleceğini anlayınca kesmek istedim. Bu tür durumlarda veterinere danışılmadan böyle kesimler yapılıyordu. Bunu yapan çok kişi olmuştur. Ama bugüne kadar böyle bir vakaya rastlanılmadı. Tek başıma kesmeyince komşumdan yardım istedim. Komşumla birlikte öküzü kestikö dedi.

‘SABAHA KADAR AĞLADIM’

Kesilen öküze ait etleri komşularına dağıttığını ve kendisinde bu etlerden yediğini ancak bir şikayetle karşı karşıya kalmadıklarını ifade eden Arslan şöyle konuştu:

“Kesilen öküze ait eti de benden isteyen diğer komşulara dağıttım. Hatta kendime bile et ayırdım. Bu etten ben ve ailem de yedik. Bizde herhangi bir belirti ve şikâyet olmadı. Ne zaman ki Fatma Çakır’ın ölüm haberi gelince, yapılan incelemede şarbon virüsü şüphesine rastlanıldığını belirttiler. Ben sabaha kadar ağladım. Çok üzgünüm. Benim bir suçum varsa çekmeye de hazırım. 4 çocuk annesi öldü, ben kahroluyorum. Konu araştırılıyor, öküzde şarbon var mı yok mu belli olurö

‘EŞİM KIRMIZI DİREK ALANA ALINDI’

Etten aldığı iddia edilen mahalle sakinlerinden evli ve 4 çocuk annesi Fatma Çakır (39), 3 gün önce rahatsızlanarak gittiği hastanede yaşamını yitirdi. Şarbon virüsünden şüphelenildiği Fatma Çakır’ın eşi Âdem Ali Çakır ise eşinin bahse konu etten yediğini söyledi. Eşinde mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gittiğini ilaç verilerek taburcu edildiğini anlatan Adem Ali Çakır şunları söyledi:

“Bu etten eşim yedi. Eşim rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle sol göğsünde ağrı oluştu. İlçede hastaneye getirdik. Acilde tedavi sonrası taburcu olduk. Sonraki gün polikliniğe başvurduk. Tahliller incelendi, ciğer filmi çekildik. Bunlarda herhangi bir şüphe olmadığı üzerine bazı ilaçlar da verilerek eve gönderildik. Gece ve sabaha karşı kusmalar sürdü. Ambulansla tekrar ilçedeki hastaneye gittik. Öğle saatlerinde Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde sevk edildik. Orada eşim direk kırmızı alana alındı. Bizi yaklaştırmadılar. Bize durumunun ciddi olduğu söyledi. Doktorlar eşimin kalbinin durduğunu söylediler. Şarbon olduğu söyleniyor. Ama kimsenin günahını alamam. Konu inceleniyorö

İLAÇLMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan mahallede şarbon şüphesi üzerine İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar sürerken, öküzün kesildiği yer ve hayatını kaybeden Fatma Çakır’ın oturduğu ev ile çevresi de ilaçlandı.

Bahçeli: Barajın 50 artı 1\'e çıktığını ne zaman idrak edecekler?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüzde 10 baraj sorunu yaşadıklarına yönelik iddiaları sert bir dille eleştirerek, \"Acaba barajın yüzde 50 artı 1\'e çıktığını ne zaman idrak edecekler? Yüzde 10\'u ağızlarında sakız gibi çiğneyenler, korktuğumuzdan, indiğimizden, gerilediğimizden dolayı ittifaktan medet umduğumuzu yüzsüzce diline dolayanlar, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin yarım kalmasından içten içe üzülen kokuşmuşlardan başkası değildir\" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin il ve ilçe başkanlarını Antalya\'da topladı. Merkez yöneticilerinin de katıldığı, Manavgat\'taki bir otelde düzenlenen kampın açılış konuşmasını yapan Devlet Bahçeli, partisinden ayrılanlara ve Meral Akşener\'in kurduğu İYİ Parti\'ye geçen eski MHP\'lilere sert eleştirilerde bulundu. Özellikle 1 Kasım 2015 milletvekili genel seçiminden sonra akla hayale gelmeyecek saldırılarla karşılaştıklarını belirten Bahçeli, teslim olmadıklarını ve acizlik göstermediklerini söyledi.

\"Oyunları bozduk, oyuncuları bozguna uğrattık, bunu hep birlikte yaptık, hep beraber başardık\" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

\"Paradigma değişikliği dediler, iktidar olacağız dediler, böyle gitmez dediler; tertemiz arkadaşlarımızı istismar ederek topladıkları imzalarla kapımıza dayandılar. Hiç yaşanmamış, hiç rastlanmamış rezillikleri sahnelediler. Ahlak gözetmediler, anlayış göstermediler. Yetmedi, tarlalara üşüşüp olağanüstü kongre derdine kapıldılar. Yetmedi, tellere tutunup temellerimizi dinamitlemeye kalkıştılar. Otellerde toplandılar, dedikodu yaptılar, fitne kazanı kaynattılar. Amaç milli şuuru köreltmek, Milliyetçi Hareket\'i karartmaktı. Amaç, Türk milletinin son kalesini kapatmak, son siperini karıştırmaktı. Başardılar mı? Hayır. Sonuç aldılar mı?\"

KÜSKÜNLERE KAPIYI AÇTI

\'Odunlaşanlara karşı olgunluklarını göstereceklerini\' belirten Bahçeli, hizipçilik yapan, huzursuzluk çıkaran, ekipçilik ve dar kadroculuktan medet umanlar kim olursa olsun, gözlerinin üstünde olduğunu söyledi. Bahçeli, şöyle devam etti:

\"Küskünlükleri telafi edeceğiz, dargınlıkları gidereceğiz, gaflete kapılıp, yanılıp yenilip yanlışa düşen, sonra da vicdanen pişmanlık duyan, safiyane ve dürüst bir şekilde hatasını kabullenenleri tekrar kazanacağız. Ancak bu davaya ihanet etmişleri, mahkeme kapılarında, korsan kurultay salonlarında her kepazeliğin başını çekmişleri dünya durdukça affetmemiz söz konusu bile olmayacaktır. Trenden inenler, indikleri yerde kalmışlardır. Rüzgârla savrulanlar, gaza gelip sivrilenler kaybetmişlerdir. İplisini saplısını bilmeyiz, cambazı cümbüşü tanımayız; yapılanları unutmadık, hakaret ve hainlikleri hiç ama hiç aklımızdan çıkarmadık.\"

\'MHP\'NİN BARAJ SORUNU YOKTUR\'

MHP Lideri Devlet Bahçeli, baraj sorunu yaşadıkları yönündeki iddialara da şu ifadelerle karşı çıktı:

\"Acaba barajın yüzde 50 artı 1\'e çıktığını ne zaman idrak edecekler? Yüzde 10\'u ağızlarında sakız gibi çiğneyenler, korktuğumuzdan, indiğimizden, gerilediğimizden dolayı ittifaktan medet umduğumuzu yüzsüzce diline dolayanlar, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin yarım kalmasından içten içe üzülen kokuşmuşlardan başkası değildir. Bunlar eski Mısır\'da yaşasalar Hz. Musa\'ya karşı Firavun\'la birleşirlerdi. Bunlar Kerbela\'da olsalar Yezid\'in yanında saf tutarlardı. MHP\'nin baraj sorunu yok diyorum, kalın ve kabuk bağlamış kafaları almıyor. Kıskananlar çatlasın, çekemeyenler patlasın diyorum, çatlaya çatlaya, patlaya patlaya dağıldıklarını, un ufak olduklarını görmüyor, göremiyorlar.\"

BAHÇELİ\'DEN KILIÇDAROĞLU\'NA: \'NEYİ DOĞRU GÖRÜYORSUN?\'

Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Afrin\'in içine girilmesini doğru bulmadığına yönelik görüşlerini de eleştirdi. Bahçeli, \"Peki sen neyi doğru buluyor, neyi doğru görüyorsun Kılıçdaroğlu? ABD\'li askerler YPG\'li katillerle Menbiç kırsalında beraber nöbet tutuyorlar haberin var mı? ABD\'nin Irak ve Suriye\'de IŞİD\'e karşı sürdürdüğü operasyonların en üst düzey sorumlusu olan bir general bozuntusu, YPG\'lilere kahraman diyor, Türkiye\'ye yanlış hesap içinde diyerek parmak sallıyor; hiç duydun mu? Afrin\'e girmeyin demek, PKK/PYD/YPG\'yi arkalamak, kollamak, terör örgütlerine el sallamaktır. Bu tarihi gaflet, Atatürk\'ün kemiklerini sızlatmak, ruhunu muazzep kılmak değil midir? Afrin\'e girmeyin diyorsun, hadi yarın birileri de çıkıp Hatay\'dan, Kilis\'ten çıkın derse ne yapacaksın, nereye kaçacaksın, neye sarılacaksın Kılıçdaroğlu? Terör örgütleri bu kadar mı gözünüzü boyadı, bu kadar mı aklınızı başınızdan aldı? Bu ülkede ana muhalefet partisinin milli güvenliğimizi köstekleme çabası, jeopolitik arıza vermesi felakettir, aslında başlı başına güvenlik sorunudur\" diye konuştu.

TABİPLER BİRLİĞİ\'NE TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir televizyon programında Ege\'deki kayalıklarla ilgili yapılan açıklamaya da tepki gösterdi. Bahçeli, \"Birisi çıkar, Ege\'deki haklarımızı çarçur etmek için, üç beş keçinin otladığı kaya parçacıkları diyerek vatanı sabote eder, düşman sevindirir. Nasılsa tuzu kurudur. Birisi çıkar, ÖSO\'ya terörist der, El Kaide\'yle ilişkilendirir ama kendisinin kimlerle ilişkili olduğunu itiraf edemez. Başında Türk olan ama Türklüğün utancı, Türk düşmanlarının gözetleme kulesi, Türk katillerinin aşı suyu ola bir mesleki örgüt, PYD\'ye çalışır, YPG ile oynaşır, PKK\'yla düşer kalkar. Sonrada isminden Türk ifadesi kalkmasın diye feryat eder\" dedi.

\'BUNLARIN NESİ TÜRK\'TÜR?\'

Türk Tabipler Birliği\'nin, ahlaken ve vicdanen yok hükmünde olduğunu da söyleyen Devlet Bahçeli, konuşmasını şöyle tamamladı:

\"Türk milleti beka mücadelesi verirken, teröristlerle aynı çizgiye, aynı niyete, aynı dile sürüklenmiştir. Bunların nesi Türk\'tür ki ismi de Türk kalacaktır? Türk olmak adam olmaktır, mayası sağlam olmak, vatan ve millet sevdalısı olmak demektir. Kürt kökenli kardeşlerimin PKK\'yla, PYD\'yle bağ ve bağlantısı nasıl yoksa, Türklüğün de Tabipler Birliği\'yle bir ilgi ve yakınlığı olmamıştır. Nitekim haklarında yapılacak siyasi ve hukuki tasarrufları desteklediğimizi bu vesileyle kararlılıkla belirtiyor, Cumhurbaşkanı\'na duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum.\"

MHP\'nin Antalya kampı yarın Devlet Bahçeli\'nin yapacağı kapanış konuşmasıyla sona erecek.

Su ararken ortaya çıkan gaz hala yanıyor

NİĞDE’nin Ulukışla ilçesinde su aramak için kazılan kuyudan açığa çıkan doğalgaz hala yanıyor.

Ulukışla\'nın Alpagut Mahallesi\'nde Mehmet Can adlı çiftçi, elma bahçesine içme suyu için sondaj vurdurduğu sırada su ile ortaya gaz çıktı. Vatandaşlar, çıkan gazı tutuşturdu. Bölgede hala yanmaya devam eden gazla ilgili açıklama yapan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, \"İlimiz Ulukışla ilçesi Alpagut Mahallesinde bir vatandaşımızın bahçesine içme suyu için sondaj vurdurduğu sırada su ile ortaya çıkan gaz yanmaya başlamıştır. Konuyla ilgili MTA’dan ekipler gelerek inceleme başlatmış olup, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve BOTAŞ ekipleri ise bölgeyi incelemek üzere hareket etmişlerdir. Yapılan inceleme çalışmaları sonucunda kamuoyu bilgilendirilecektir. Ümit ediyorum ki, Niğde için büyük bir öneme sahip bu bölgede zengin bir doğalgaz rezervi vardır\" dedi.

Hastaneden kaçtı, kendisini yaraladığını öne sürdüğü muhtarın aracına ateş etti

KÜTAHYA\'da çocuk oyun parkında pompalı tüfekle açılan ateş sonucunda yaralanan Hüseyin K., hastaneden kaçıp kendisini, ağabeyini ve 2 arkadaşını vurduğunu öne sürdüğü mahalle muhtarı Hasan Hüseyin Y.\'nin aracına av tüfeğiyle ateş etti. Şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, geceleyin Saray Mahallesi\'ndeki Ressam Ahmet Yakupoğlu Çocuk Oyun Parkı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Maltepe Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Y. (59) tartıştığı gençlere pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda Serkan K. (20) göğsüne, kardeşi Hüseyin K. (19) ile arkadaşları Recep M. (20) ve Salih Y. (19) de vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar kendilerine muhtar Hasan Hüseyin Y.\'nin ateş açtığını söyledi. Polis ekipleri muhtar Hasan Hüseyin Y.\'yi evinde gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen muhtar ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Hastanenin acil servisinde ayakta tedavisi yapılan ve henüz taburcu edilmeyen Hüseyin K. ise iddiaya göre, hastaneden kaçıp, muhtar Hasan Hüseyin Y.\'nin Maltepe Mahallesi Sırt Sokak\'taki evininin önüne gitti. Hüseyin K., muhtarın bahçeki garajında park halinde duran 43 RF 575 plakalı hafif ticari aracına av tüfeğiyle ateş etti. Polis ekiplerince yakalanan Hüseyin K., suçlamaları kabul etmedi. Hüseyin K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eniştesini öldürdü, korkutmak için ateş ettiğini söyledi

SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, eniştesi Yakup Beşel\'in aracına ateş ederek ölümüne neden olan Adem Gürses teslim oldu. Adem Gürses, ailevi bir tartışma nedeniyle eniştesini korkutmak amacıyla ateş ettiğini söyledi.

Önceki gün, Akyazı\'da otomobilinin kurşunlanması sonucu hakimiyetini kaybettiği aracıyla park halindeki bir araca çarpan Yakup Beşel\'in hastaneye kaldırıldı. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Yakup Beşel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakup Beşel\'in ölümüyle ilgili olarak şüpheli olarak aranan kayınbiraderi Adem Gürses, Adapazarı\'nda polise teslim oldu. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği\'nde sorgulanan Adem Gürses, ailevi bir tartışma sonucu eniştesinin aracına korkutmak amacıyla ateş ettiğini söyledi. Adem Gürses emniyetteki işlemlerin ardından Akyazı Adliyesi\'ne sevk edildi.

Bakan Özlü\'den yerli otomobil açıklaması: 22 ilden yer konusunda talep var

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilin üretilmesi için şirketleşme ve CEO atama aşamasında olduklarını belirterek, \"22 ilden yer konusunda talepler var. Bu talepler önümüzdeki 1,5-2 yıl içinde değerlendirilecek\" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Fizik ve Tedavi Merkezi Rehabilitasyon Merkezi\'nin açılışına katıldı. Bakan Özlü, Düzce\'ye yapılması planlanan yatırımlarla ilgili bilgiler vererek, \"Düzce\'ye 4 büyük yatırım getireceğiz. Bunlardan birisinin ön imzası yapıldı. Gıda sanayi ile ilgili yaklaşık bin kişinin çalışacağı Türkiye\'nin en meşhur gıda fabrikalarından birisi Düzce\'ye gelecek. İkinci büyük yatırım ise mobilya sektöründe olacak. Büyük bir mobilya fabrikası ile anlaştık. Yurt dışına ihracat yapan çok tanınmış bir firma Düzce\'ye gelecek. Üçüncüsü ise elektrikli ev aletleri firması. Onlarla da görüşmelerimiz sürüyor. Dördüncü olarak da büyük bir metalürji fabrikasını Düzce\'ye getireceğiz\" dedi.

Bakan Özlü, yerli otomobille ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, \"Şirketleşme ve bir CEO atama aşamasındayız. Yer konusunda yapılmış hiçbir çalışma yok. 22 ilden yer konusunda talepler var. Bu talepler önümüzdeki 1,5-2 yıl içinde değerlendirilecek\" diye konuştu.

Kütahya\'da alkollü sürücü, otobüs durağına çarptı

KÜTAHYA\'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, belediye otobüs durağına çarptı, kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Atatürk Bulvarı eski otogar yakınındaki bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Mustafa Ö. (22) yönetimindeki 43 NE 845 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki aydınlatma direğine, ardından da belediye otobüs durağına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Ö. hafif şekilde yaralandı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol muayenesinde Mustafa Ö. \'nün 1.44 promil alkollü olduğu belirlendi. Mustafa Ö., 112 ambulansıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kars\'ta fuhuş operasyonu

KARS\'ta fuhuşa aracılık ve yer temini yapanlara yönelik yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince fuhuşa aracılık ve yer temin eden kişilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Ayrıca kentte fuhuş yaptıkları tespit edilen 8\'i yabancı uyruklu 13 kadın ve bu kadınlarla fuhuş yaptığı tespit edilen 25 şahıs hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorguları tamamlanan şahıslardan 5\'i sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2 kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1\'i tutuklandı. 2 kişi de ifadelerinin ardından salıverildi. Fuhuş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 4 kadın ise sınır dışı edildi.

Yalova\'da Sevgililer Günü için gül yerine orkide

YALOVA’da 2014 yılında yapılan yatırımla kurulan Türkiye’nin ilk ve tek orkide üretim tesisinde, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi yoğnulk yaşanıyor. 25 bin metrekare alanda, yılda 1 milyon orkide üreten firma, Sevgililer Günü’nün vazgeçilmezi olan güle, yerli üretim olan orkide ile alternatif oluşturuyor.

Anavatanı Uzakdoğu olan orkideyi Türkiye’de üreten firmananı Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Tuğtekin, tüm üretim sürecini kendilerinin gerçekleştirdiğini söyledi. 2020 yılında Hollanda’dan Türkiye’ye ithal olarak gelen yıllık 5 milyon orkidenin yarısını üretmeyi hedeflediklerini söyleyen Tuğtekin, “Şu anda tesisimizin yıllık kapasitesi 1 milyon adet üretim. Bugün için yüzde 50 kapasitedeyiz, ama 2 yıl içerisinde kapasitemiz 2.5 milyon adede çıkacak. Bu bitkinin üretiminin tamamı yüzde 100 yerli üretim. Fidelerini de laboratuvar ortamında kendimiz üretiyoruz. Şu anda laboratuarımızda yaklaşık 200’ün üzerinde renk ve tür için çalışma yapıyoruz. İnşallah 2 yıl sonra süpermarket raflarında, çiçek dükkânlarında çok rengârenk orkideler olacak. Hatta kokulu çeşitler üzerinde de çalışıyoruz. Hedefimiz Türk halkına kaliteli, uygun fiyata orkideler sunmakö dedi.

FİDE ÜRETİM KAPASİTESİ 5 MİLYON ADEDE ÇIKACAK

Firmaları bünyesinde doku kültürü laboratuvarını kurduklarını söyleyen Tuğtekin, fide üretim kapasitelerini de artıracaklarını söyledi. Tuğtekin, “Fidelerimiz doku kültürü laboratuvarında klonlama yöntemiyle yapılıyor, çünkü bu bitkinin başka türlü bir çoğalma yöntemi yok. Hücreden çoğaltarak yapıyoruz. Şu anda fide olarak kapasitemiz de yıllık yaklaşık 2.5 milyon adet. 2 yıllık sürede laboratuvardaki fide üretim kapasitemizi de 5 milyon adede çıkarma hedefimiz var. Şu anda orkide, Türkiye’de popüler bir bitki. En çok satılan bitkiler listesinin başında geliyorö diye konuştu.

GÜLÜN ALTERNATİFİ YERLİ ORKİDE

Yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde de yoğunluk yaşadıklarını ve orkideye büyük bir talebin olduğunu söyleyen Tuğtekin, bunun için gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Her bütçeye uygun orkidenin bulunduğunu söyleyen Tuğtekin, “Sevgililer Günü için de özel üretimlerimiz var. Şu anda da bundan dolayı yoğunluk yaşıyoruz. Marketlerdeki fiyatlar da uygun hale geldiğinden dolayı, artık her kesime de hitap edebiliyor. Bu yüzden güle alternatif olarak artık Sevgililer Günü’nde yerini almaya başlamış durumda diyebiliriz. Hemen hemen her bütçeye uygun orkide mevcut. Özellikle Sevgililer Günü’nde, Anneler Günü’nde çok talep edilen bir bitki haline geldi. Sevgililer Günü’nde artık yavaş yavaş gülün yerini almaya başladı diyebilirizö dedi.

SÜS BİTKİSİ ÜRETİMİNDE YALOVA 3’ÜNCÜ

Yalova, süs bitkisi sektöründe Antalya ve İzmir’den sonra üretim kapasitesi ile 3’üncü sırada yer alıyor. Yalova’da toplam yıllık üretim değeri 400 milyon TL’yi bulan 110 milyon süs bitkisi üretimi yapılıyor. 2013 yılında 40 süs bitkisi üreticisinin bir araya gelerek sektörde Türkiye’deki tek ve en büyük kümelenme modeli olan Yalova Garden A.Ş.’nin kurulmasıyla adından söz ettiren Yalova’da, Türkiye’nin süs bitkisi sektöründeki ilk Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olacak. Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas OSB’nin de kurulum aşaması devam ediyor.



