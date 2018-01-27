DHA YURT BÜLTENİ-7 

BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL TARİHİ ÇALIK CAMİSİNDE İNCELEME YAPTILAR

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kilis\'te valilik ve belediye ziyaretlerinin ardından roketle saldırı düzenlenen tarihi Çalık Camisi\'ne geçti. Camide incelemelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve Bakan Gül, burada açıklama yaptı.

\'AFRİN\'DE İMAMLARI TEHDİT EDİYORLAR\'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, camiye yapılan saldırının teröristlerin hiçbir şekilde inanca saygısının olmadığını gösterdiğini söyledi. Afrin\'de imamların tehdit edildiğini, Kuran-ı Kerim\'in öğretilmesinin yasaklandığını kaydeden Çavuşoğlu, \"Bu gördüklerimizin yabancısı değiliz. Vakıf eserlerimizi tahrip ettiler. Tabelasında ne yazarsa yazsın, bunların düşmanlığı sadece İslam\'a değil, bunlar insanlığa ait ne varsa ortak değere düşmandırlar. Hıristiyanlığa da düşmandırlar. Onların kilisesine de zarar verdiler. Zeytin Dalı Harekatıyla bölgeyi temizlemek arzusunda olduğumuz katiller sürüsü caniler bunlardır\" dedi.

\'CAMİ BU YIL İÇERİSİNDE İBADETE AÇILACAK\'

Caminin 2005 yılında restore edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, camiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla bu yıl içerisinde yeniden ibadete açacaklarını ifade etti. Hakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

\"Bu saldırıyı yapanlara haddini bildireceğiz ve yok edeceğiz. Dünyada iki medeniyet var. Birlik medeniyeti, diğeri ise öldürmeyi amaç edinen öldürenleri taşeron olarak kullanan yıkım medeniyeti. Türkiye olarak yaşatan medeniyetin temsilcileri olarak başlattığımız Zeytin Dalı Harekatı başarıya ulaşacaktır. Bu güruhu Türkiye için tehdit olmaktan çıkartacağız. Hareket planlandığı gibi ilerliyor. Bundan sonra da bunların tepesine binecek bu bölgeler temizleyeceğiz. Bölgemizi huzura kavuşturacağız. Bizim buradaki durumumuz teröristlerin barınakları, sığınaklarıdır. Sivil halkın zarar görmemesi için hassasiyet gösteriyoruz.\"

Basın mensuplarının soruların yanıtlayan Hakan Çavuşoğlu, her türlü göç de dahil olmak üzere duruma hazırlıklı olduklarını ifade etti.

GÜL: ASLA SURİYE\'NİN TOPRAKLARINDA, SINIRLARINDA GÖZÜ OLANA BİRİ ÜLKE DEĞİLİZ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise, harekatta muhatapların asla siviller olmadığını ifade ederek, \"Ortaya çıkan tablo muhatabın teröristler olduğunu gösteren tablodur. Bir kutsala, ibadet yerine camiye yapılan saldırı terör saldırısıdır. Zeytin Dalı Harekatı da bu teröristlere yöneltilen sınır güvenliğini sağlamak için yapılan barış operasyonudur. BM sözleşmesine göre de meşru müdahale anlamında yapılan operasyondur. Bu saldırı da bunun en önemli göstergesidir\" şeklinde konuştu. Harekatın tehditleri ortadan kaldırmak için yapıldığını aktaran Abdülhamit Gül, şunları söyledi:

\"Bu tehditleri ortadan kaldırmak için yapılan operasyondur. Asla belli bir etnik yapıya yönelik değil, tehditleri ortadan kaldırmak için yapılan, terör unsurlarına yapılan operasyondur. Uluslararası hukuka uygundur. Sonuna kadar teröristleri hedef alan bölgede tüm kardeşlerimizin huzuru için yapılan operasyondur. Mehmetçiğimizin kendi ifadesiyle kızıl elmaya giden Mehmetçiklere dua ediyoruz. Asla Suriye\'nin topraklarında, sınırlarında gözü olana biri ülke değiliz.\"

Bakan Abdulhamit Gül, gözaltına alınıp Hatay\'a getirilen teröristlerin savcılıktaki işlemlerinin de devam ettiğini sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: KİLİS (DHA)

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550 KİLOMETREDEN SINIRDAKİ ASKERE TOKAT ÇÖREĞİ

Tokat\'ta yaşayan 7 genç Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev yapan askerlere, yöresel ürünler getirmek amacıyla dün gece yola çıktı. 550 kilometre yol kat ederek sabah saatlerinde Hatay\'a ulaşan gençler daha sonra bölgede görev yapan askerlerin bulunduğu bir noktaya gitti. Burada askerlere yanlarında getirdikleri Tokat çöreği, Tokat Zile Pekmezi ve meyve suyu ikramında bulunan gençler, askerlere görevlerinde başarılar diledi, dua etti.

GörüntüDökümü

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-Gençlerin görüntüsü

-Askerlerden görüntü

-tanklardan görüntü

-Gençlerin askerlere tokat çöreği ikram etmesi

-detaylar

Haber: Mustafa TURAPOĞLU / HATAY (DHA)

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ASKERİ KONVOY SURİYE TARAFINA GEÇMEK ÖNCÜPINAR SINIR KAPISI\'NA GELDİ

Zeytin Dalı Haraketı kapsamında Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı\'a Suriye tarafına geçmek için askeri konvoy geldi.

Görüntü DÖkümü

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-Öncüpınar Sınır Kapısı

-Askeri konvoydan görüntü

-detaylar

Haber-Kamera: Eser PAZARBAŞI / KİİS (DHA)

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YPG HEDEFLERİNE ATIŞ YAPILDIĞI ANLAR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay\'da sınırında konuşlu olan birlikler Afrin bölgesindeki YPG hedeflerine yapılan top ve havan atışları ile ateş altına aldı .

Görüntü Dökümü

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-(CEP TELEFONU)

-Sınırda konuşlu birlikler

-YPG hedeflerine yapılan topçu atışları

-Top ve havan atışları

Haber-HATAY (DHA)

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1 ASKER TUTUKLANDI

Hatay\'ın Kırıkhan ilçesinde Afrin operasyonuna karşı terör örgütünün sosyal medyada propagandasını yaptığı belirlenen bir piyade er, gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından birliğinden alınan ve ismi açıklanmayan er, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber : HATAY (DHA)

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6 KURBAN KESTİLER

Hatay\'ın Altınözü ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi’nde vatandaşlar Afrin’de PKK ve PYD’li teröristlere karşı mücadele eden Mehmetçiklere 6 kurban bağışladı. Yolağzı Mahallesi muhtarı Ragıp Yelatan’ın çağrısı üzerine Yolağzılı vatandaşlar tarafından bağışlanan kurbanlar bugün edilen duaların ardından konvoy eşliğinde Hassa’daki birliklere ulaştrılmak üzere yola çıktı.

Haber: HATAY (DHA)

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(ÖZEL) - GAZİANTEPLİ KADINLAR, MEHMETÇİK İÇİN ÖRÜYOR

GAZİANTEPLİ kadınlar, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için satın aldıkları iplerle kazak, atkı, bere ve boyunluk örüyor.

Kentte bir araya gelen bir grup kadın, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerler için atkı, bere, boyunluk örüyor. \'Anne sıcaklığı anne elinde\' kampanyasıyla kadınlar; bir araya gelerek el emeği, göz nuru giyecekleri örüyor. Sınırda görev yapan askerlere destek amaçlı bu kampanyayı başlattıklarını söyleyen Hülya Klıç,\"Sınırda görev yapan askerlerimize destek amaçlı anne sıcaklığı anne elinde diye bir kampanya başlattık. Biz geçen yılda Çobanbeyli\'ye götürmüştük, bizim evlerimizde sıcak yuvamazda otururken onlar dağlarda bizler için çarpışıyor onlara bi nebzede olsun katkıda bulunabilmek adına böyle bir kampanya başlattık. Gaziantep\'te bütün akrabalarımız, arkadaşlarımız bize destek veriyor. İnşallah bin taneye tamamlayacağız. En kısa sürede bitirerek sınıra götürerek teslim edeceğiz. Gaziantep sınırda olduğu için savaşa çok yakınız, savaşın etkilerini yakından hisseden bir şehirdeyiz bunun da etkisiyle biz askerlerimize destek olmak için elimizden geleni yapacağız\" dedi.

Askerler için örgü ören 65 yaşındaki Ayşe Türkdönmez ise, sınırda soğuktan üşüyen askerlere katkıda bulunmak için çalıştıklarını ifade ederek, \"Tüm Gaziantep halkı bu atkı bere kampanyasına destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Devamlarının da bekliyoruz. Rabbim, askerlerimize ve kardeşlerimize güç kuvvet versin\" diye konuştu.

Örülen atkı ve berelerin tamamlanmasının ardından askerlere ulaştırılmak üzere sınıra gönderileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Örgü işleyen kadınlar

- Kadınların ördüğü kazaklar

- Kadınların konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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SOMA\'DA SAHTE RAKIDAN 2 GÜNDE 2 KİŞİ ÖLDÜ

MANİSA\'nın Soma ilçesinde iki gün içinde, sahte rakı içen 4 kişiden 2\'si öldü, 2\'si hastanede tedaviye alındı. Geçen perşembe günü meydana gelen ilk olayda; sahte rakı içen K.P. (57) ile arkadaşı Ö.Ö (46) zehirlenme şikayetiyle Soma Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Bir gün sonra da yine sahte rakı içen İ.G. ve oğlu C.G., alkol zehirlenmesi şüphesiyle aynı hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan İ.G., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 4 kişiden ilk gün zehirlenen Ö.Ö. ile cuma günü hastaneye kaldırılan İ.G., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 kişinin yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polis her iki olayla ilgili soruşturma başlattı. Sahte alkollü içkiden zehirlenenlerin, Atatürk Caddesi\'ndeki bir büfeden içki aldığı belirlendi. Büfeye operasyon yapan ekipler, büfe işletmecisini gözaltına aldı. Büfecinin ifadesi sonrası, sahte rakıyı imal ettiği öne sürülen bir ilkokulun beden eğitimi öğretmeni Ü.İ.\'nin evinde arama yapıldı. Ü.İ.\'nin ilçe merkezindeki evinde yapılan aramada; 24 litre rakı, 13 adet doluma hazır 100 ml\'lik rakı, 6 litre anason aroması, 1 litre votka aroması, içkiyi damıtmak için kullanılan iki adet aparat, çok sayıda doluma hazır pet şişe bulundu. Ü.İ., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İki şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları, ev yapımı alkollü içkileri tüketmemeleri konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Emniyetten görüntü

- Evden ele geçilen malzemelerden görüntü

Haber- Kamera: Serkan ÖZDEMİR- Şevket YILMAZ / SOMA (Manisa), (DHA)

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ŞOFBENDEN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN ÇİFT ÖLDÜ

ŞANLIURFA’da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 4 çocuk annesi Hatice Toğal (40) ile İbrahim Toğal (45) çifti yaşamını yitirdi.

Onikiler Mahallesi\'nde oturan İbrahim Toğal, sabah saatlerinde girdiği banyodaki şofbene bağlı doğalgazı açık unuttu. Bir süre sonra yayılan gazdan zehirlenen İbrahim ile eşi Hatice Toğal, eve gelen çocukları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, Toğal çiftini ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan çift, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Togal çiftinin cesetleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adli Tıp Kurumunda bekleyen çiftin yakınları

- Acil servise ambulansın gelmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

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MİNİBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: İKİZ KARDEŞLER ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

İZMİR\'in Bayındır ilçesinde, minibüsle otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada, 34 yaşındaki ikiz kardeşler Ferhat Gencer ve Kenan Gencer hayatını kaybetti. Kazada iki araçtaki toplam 6 kişi ise yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Çatal Kavşağı\'nda meydana geldi. Tire\'den Kiraz ilçesine hasta ağabeyine ziyarete gittiği öğrenilen Özkan Tosun\'un (32) yönetimindeki 25 SF 062 plakalı otomobil ile Bayındır yönünden gelen, sürücüsünün kim olduğu belirlenemeyen 16 KS 630 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Minibüsteki ikiz kardeşler, Ödemiş\'te mandıracılık yapan Ferhat Gencer ve Kenan Gencer, kaza yerinde öldü. Otomobilde bulunan sürücü Özkan Tosun ile yakınları Zehra Tosun (19), Nezaket Tosun (62), Köksal Tosun (60) ve Fatma Tosun (31) ile minibüsteki Hakan Çarpan (22) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İkiz kardeşlerin cenazeleri ise önce Bayındır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, ardından otopsi için İzmir adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Kazada yaşamlarını yitiren ikiz kardeşler Kenan Gencer ve Ferhat Gencer\'in cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yakın zamanda bir mandıra işletmesi açtıkları belirtilen ikiz kardeşlerin cenazelerinin, bugün Ödemiş\'in kırsal Köseler Mahallesi\'nde, ikindide kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ailenin cenazeleri teslim almasından görüntü

- Tabutların araca konulmasından görüntü

- İkiz kardeşlerin fotoğrafları

-Kaza yerinden fotoğraf

Haber-Kamera: Davut CAN, Kamuran KIZILBOĞA- Faruk ÇARK / İZMİR, (DHA)

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ADANA\'DA FISTIK ÇALDIKLARI İDDİASIYLA KARI KOCA YAKALANDI

ADANA\'da polis, bir tatlıcıdan 21 bin liralık Antep fıstığı çaldıkları gerekçesiyle Ali B. ve eşi İraz B.\'yi gözaltına aldı.

Merkez Seyhan İlçesi\'ndeki bir tatlıcıdan 24 Ocak\'ta 7 çuval dolusu ve piyasa değeri 21 bin liralık Antep fıstığı çalındı. İşyeri sahibi polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, işyerinin güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Daha önce işyerinde çalışan 45 yaşındaki Ali B. ile eşi 42 yaşındaki İraz B.\'nin hafif ticari araçlarıyla sabaha karşı işyerine geldiğini saptayan polis, görüntülerde fıstık çuvallarının araca yüklendiğini belirledi.

KAMERA AÇISINI DEĞİŞTİRMİŞLER

Gözaltına alınan karı kocanın işyerinin deposundaki güvenlik kamerasının açısını değiştirerek olayın görüntülenmesini engelledikleri anlaşıldı. Emniyete getirilen Ali B.\'nin, \"Ben işyerinde çalışıyorum. Boş çuvalları araca yükledim. Hırsızlık yapmadım\" dediği, İraz B.\'nin ise olayla ilgisi ve bilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. İşyeri sahibi ise son bir yıl içerisinde çeşitli aralıklarla piyasa değeri 800 bin lirayı bulan Antep fıstığının çalındığını anlattı.

Görüntü Dökümü

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**Güvenlik Kamerası**

- Hırsızın güvenlik kamerasını duvara çevirmesi

- Araçtan inip tatlıcıya girmesi

- Çuvalla fıstıkları teker teker arabaya taşımaları

- Arabanın gidişi

- Emniyet Müdürlüğü\'nün tabela görüntüsü

- Hırsızların Emniyet Müdürlüğü\'ndan çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Aracın gidişi

Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)-

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HIRSIZIN KAMERA UMURUNDA OLMADI

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesindeki bir apartmana girip, bisikleti çalan kimliği belirsiz kişi, kendisini görüntüleyen güvenlik kamerasına aldırış etmedi. Fark ettiği kameraya önce bisikleti, sonra kendisini gösteren hırsız kapıdan çıkıp gitti.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Pelitlibağ Mahallesi Hürriyet Caddesi\'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Kapısının açık olduğu bir apartmana giren kimliği belirsiz erkek, apartmanda oturanlardan birisine ait bisikleti çaldı. Bisikleti apartman kapısından çıkartırken, güvenlik kamerasını fark eden hırsız, yüzünü saklamak yerine bisikleti kendisinin çaldığını belli edercesine el kol hareketi yaptı. Kameraya bakıp eliyle önce bisikleti, sonra kendisini gösteren hırsız, bisikletle kapıdan çıkıp gitti. Sabah bisikleti koyduğu yerde göremeyen apartman sakini, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince, hırsızlık olayını gördü. Bisikletini çalan kişinin kameradaki el hareketlerini de gören apartman sakini, polise haber verdi. Güvenlik kamera kayıtlarını alan polis ekipleri, zanlının kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hırsızın apartmana girmesi

- Bisikleti götürmesi

- Kapıdan çıkmadan önce kameraya el hareketleri yapması

- Apartmandan çıkması

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: DENİZLİ, (DHA)

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ADANA\'DA SURİYELİ BEBEK ÖLDÜ, DRAM ORTAYA ÇIKTI

ADANA\'da, tecavüze uğradığı ileri sürülen Suriyeli zihinsel engelli 13 yaşındaki Mezgin Ş.\'nin 24 günlük erkek bebeği öldü.

Suriye\'nin Halep kentinden 4 yıl önce kaçan Necma ve Fevyaz Şıkhani çifti ile 2\'si kız 2\'si erkek 4 çocuğu, Adana\'ya yerleşti. Çiftin çocuklarından Abdullah Şıkhani çalışmak için gittiği Bursa\'da 9 ay önce trafik kazasında yaşamını yitirdi. Cenazeyi almak için Bursa\'ya giden aile, zihinsel engelli Mezgin Ş.\'yi de oradaki bir yakınlarına teslim etti. Cenaze işlemlerini yaptıran aile bireyleri, emanet ettikleri kızlarını almak için gittiklerinde çocuğun tecavüze uğradığını öğrendi. Ailenin şikayeti üzerine polis, soruşturma başlattı. Ailesiyle birlikte Adana\'ya dönen Mezgin Ş.\'nin bir süre sonra hamile olduğu anlaşıldı. Küçük kız, 3 Ocak\'ta Adana Şehir Hastanesi\'nde 3 kilo 200 gram ağırlığında Mahsun Şıkhani adı verilen erkek bebek dünyaya getirdi.

DNA ÖRNEKLERİ ALINDI

Doğum sonrası merkez Yüreğir İlçesi\'ndeki 19 Mayıs Mahallesi\'ndeki evlerine döndü ancak zihinsel engelli çocuk anne, bebeği emziremedi. Annesi Necma Şıkhani\'nin bakımını yaptığı bebek, bugün sabah saatlerinde hareketsiz kalınca aile sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekiplerince bebeğin öldüğü belirlendi. Şüpheli ölüm üzerine polis, soruşturma başlattı. Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırılan bebeğin cenazesi yakınlarına teslim edilerek Küçükoba Mezarlığı\'na defnedildi. Bebeği ölen Mezgin Ş.\'nin annesi Necma Şıkhani, çocuğunun zihinsel engelli olduğunu, tecavüz sonucu hamile kaldığını belirterek sorumluların cezalandırılmasını istedi. Ağabey Eyman Şıkhani de, kardeşinin tecavüze uğradığını anlatarak yardımcı olunmasını istedi. Savcılık talimatıyla bebekten, anneden ve Bursa\'da tecavüzle suçlanan kişiden DNA örneği alınırken soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumu tabela görüntüsü

- Cenaze nakil aracı görüntüsü

- Ağabey Eyman Şıkhani ile röportaj

- Morg tabela görüntüsü

- Anne Necma Şıkhan ile röportaj

- Cenaze nakil aracının giderken görüntüsü

Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)-

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