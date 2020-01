DHA YURT BÜLTENİ-7



Afrin\'deki terör mevzileri böyle bombalandı

Türk savaş uçakları, Kilis\'in İkidam köyünün karşısındaki Darmık Dağı ve çevresindeki terör mevzilerini bombaladı. Bu mevzilerden birinin ise terör örgütünün cephaneliği olduğu bildirildi. Mevzilere aynı zamanda karadan da eş zamanlı top atışı ile destek verildi. Bu sırada sızma girişiminde bulunan 8 terörist de öldürüldü.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Bombalama anları

-yükselen dumanları

-Taylan Yıldırım\'ın anonsu

-detaylar

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Güven USTA - Burak EMEK / KİLİS (DHA)

==============================================

Burseya Dağı\'nın batısında yer alan YPG hedeflerinin vurulma anı

Zeytin Dayı Haraketı kapsamında Azez Burseya Dağı\'nın batısında yer alan Meydaki Barajı çevresinde Katme, Kestel, Baflun, Halubiye\'de bulunan YPG hedefleri Türk savaş uçakları tarafından vuruldu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Hedeflerin vurulma anı

-Yükselen dumanlar

-detaylar

Haber: AZEZ (SURİYE) (DHA)

================================================

Vatandaşlar, Türk askeri için 8 kurban kesti

Hatay\'ın Hassa ilçesine bağlık Bintaş köyündeki vatandaşlar, Türk askeri için 8 kurban kesti. Köy okulunun bahçesine getirilen kurbanlar burada dualar ve \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\', \'En büyük asker bizim asker\' sloganlarıyla kesildi. Ayrıca köy çocukları ellerine aldıkları zeytin dalları ve Türk bayraklarıyla, Türk askerine destek verdi. Kesilen kurbanların etleri, daha sonra Mehmetçiğe gönderildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Köylülerin kurbanları getirmesi

-Çocukların ellerindeki zeytin dallari

-Türk bayrağının açılması

-Bir köylü ile röportaj

-Kurbanların kesilmesi

-Slogan atılması

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK-Erhan TEKTEN/HATAY,(HASSA),(DHA)

=====================================================

HDP Niğde il başkanı gözaltına alındı

Öte yandan HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan, sosyal medyada terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, kentte bulunan HDP binasında arama yaptı. Sosyal medya paylaşımlarında terör propagandası yaptığı gerekçesiyle İl Başkanı Göksel Rıza Özkan gözaltına alındı. Özkan\'ın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde sorgusu devam ediyor.

Haber: NİĞDE (DHA)

=================================================

Niğde\'de gönüllü oldular

Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şubesi Başkanı Ramazan Yıldız ve üyeleri ellerinde Türk bayraklarıyla Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek amacıyla gönüllü askerlik için Niğde Askerlik Şubesine başvuru yaptı. Şube Başkanı Ramazan Yıldız, ülkenin bölünmez bütünlüğü için tekrar gazi ve şehit olamaya hazır olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Gazilerin dernek binasında dilekçe yazmaları

- Gaziler binasındaki gazilerin fotoğrafları

- Askeri şubesine giden gazilerin ellerinde Türk bayrakları ile görüntüleri

- Dernek başkanı Ramazan Yıldız ve diğer iki gazi ile röp.

- Gazilerin askerlik şubesine dilekçe vermek için girerken görüntüleri

Haber-Kamera:Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA)

===========================================

Çanakkale\'de Afrin Harekatına tepki paylaşımı yapan 3 zanlı adliyede

ÇANAKKALE\'de Afrin\'de yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' aleyhine propaganda yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanları Nusret Kutluay ve Seza Beytaş ile İnsan Hakları Derneği (İHD) MYK Üyesi Hayrettin Pişkin emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, \'Zeytin Dalı Harekatı\' sonrasında sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, dün (Salı) İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Afrin\'de yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' aleyhine propaganda yaptıkları iddia edilen HDP İl Eş Başkanları Nusret Kutluay ve Seza Beytaş\'ı HDP İl binasında, İHD MYK Üyesi Hayrettin Pişkin\'i ise işyerinde, \'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak ve terör propagandası yapmak\' suçundan gözaltına aldı.

Zanlılar, bugün emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Emniyet Müdürlüğü binasından genel görüntü.

-Emniyetten Adliyeye çıkarılan 3 zanlıdan genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

===============================================



Isparta\'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

ISPARTA\'da tek motorlu eğitim uçağı, teknik arıza nedeniyle Süleyman Demirel Havalimanı yakınındaki tarlaya zorunlu iniş yaptı. Uçaktaki pilot ve öğrenci yaralanmadı.

Isparta ER-AH Havacılık Uçuş Okulu Genel Müdürü Erdoğan Cabıoğlu, Süleyman Demirel Havalimanı\'ndan saat 13.00 sıralarında eğitim amacıyla havalanan tek motorlu eğitim uçağının, teknik arıza nedeniyle kule yakınındaki tarlaya zorunlu iniş yaptığını söyledi. Erdoğan Cabıoğlu, pilot yetiştirmek amacıyla TAMAY Havacılık ve Eğitim Hizmetleri firmasından kiraladıkları uçakta bir pilot ve öğrencisinin bulunduğunu, can kaybı veya yaralanma olmadığını söyledi.

Uçak pilotu Yusuf Yılmaz\'ın, olay sonrası jandarmayı arayarak, teknik arıza nedeniyle Kuleönü beldesi yakınlarında acil iniş yaptıklarını söylediği, durumlarının iyi olduğunu belirterek bilgi verdiği kaydedildi.

17 Ocak\'ta CN-235 tipi askeri nakliye uçağı Yalvaç ilçesi Yukarıkaşıkara köyü yakınlarındaki dağlık mevkiye düşmüş, 3 asker şehit olmuştu.

Görüntü Dökümü

FOTOĞRAFLI

Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR- Mehmet ERÇAKIR- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) -

================================================



Dünya şampiyonu kağıt toplamaya devam ediyor

YALOVA\'da geçimini atık kağıt ve karton toplayan ailesine yardım ederek sürdürürken katıldığı Karma Dövüş Sanatları (MMA) Dünya Şampiyonası\'nda birinci olan Kadir Dalkıran (19), hayatını hala kağıt toplayarak kazanıyor. Kendisine sadece şarkıcı Demet Akalın\'ın destek olduğunu belirten genç sporcu, diğer sponsorluk ve yardım sözlerinin yerine getirilmediğini söyleyerek, \"Kağıt ve karton toplayarak günde 30- 40 lira arasında para kazanıyoruz. Dolayısıyla değil şampiyon gibi yaşamak, kazandığımız bu para ile karnımızı doyurmakta güçlük çekiyoruz\" dedi.

Yalova\'nın Bağlarbaşı Mahallesi\'nde bir gecekonduda annesi Fulya, babası Yaşar Dalkıran ve ilkokula giden kardeşleri ile yaşamını sürdüren karma dövüş sanatları sporcusu Kadir Dalkıran, çöpe atılan kağıt ve kartonları toplayıp satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. 5 kardeşin 3\'üncüsü Kadir Dalkıran, yeşil sahalarda futbolcu olarak top koşturmayı hayal ederken, karma dövüş sanatları sporcusu oldu. Zor şartlar altında yaşamını sürdüren Dalkıran, azmiyle bu spor dalında 7 kez Türkiye ve 1 kez de dünya şampiyonluğu kazandı.

\'BİR GÜN BİR TABELA GÖRDÜM\'

Kadir Dalkıran, dünya şampiyonluğuna kadar uzanan başarı öyküsünü yazdığı karma dövüş sanatlarıyla tanışmasını şöyle anlattı: \"Yalova\'da kağıt toplarken bir gün MMA yazan tabela gördüm. Ne olduğunu çok merak ettim. Başta içeriye girmeye çekindim. Sonra arkadaşlarımla girdik. O atmosfer beni çok etkiledi. Orada şu andaki hocam olan İbrahim Yıldız\'la tanıştık. İdmanlara katıldım. Bir iki hafta geçtikten sonra hocam bana bu sporu ciddi anlamda yapıp yapmayacağımı sordu. Devam edeceğimi söyledim.\"

Geçimini sürdürmek için gündüz kağıt topladığını, idmanlarını ise akşamları yaptığını söyleyen Dalkıran, \"Katıldığım yarışmalarda 7 kez Türkiye şampiyonu oldum. Bir kez de Avrupa üçüncülüğü kazandım. Antalya\'da geçtiğimiz mart ayında yapılan, 30 ülkeden 1000 sporcunun katıldığı Karma Dövüş Sanatları Dünya Şampiyonası\'nda, Rus rakibimi yenerek dünya şampiyonu oldum\" dedi.

\'SADECE DEMET AKALIN DESTEK OLDU\'

Kazandığı dünya şampiyonluğu sonrası bir anda gündeme geldiğini ve çok konuşulduğunu belirten Kadir Dalkıran, kendisine ve ailesine yardım sözleri verildiğini fakat pop müzik şarkıcısı Demet Akalın dışında hiç kimsenin kendisine destek olmadığını kaydetti. \"Bu bende büyük hayal kırıklığı yarattı. Çok üzüldüm\" diyen Dalkıran, dünya şampiyonu bir sporcu olarak babası ile gündüzleri kağıt toplayıp yaşamını sürdürmeye devam ettiğini ifade etti. Kadir Dalkıran, \"Şampiyon olmadan önceki işime devam ediyorum. Karton ve kağıt toplayıp satarak günde 30-40 TL para kazanıyoruz. Bununla yaşamımızı sürdürüyoruz. Değil şampiyon gibi yaşamak ailemi geçindirmekte zorluk çekiyorum. Bu da beni çok üzüyor\" diye konuştu.

Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen idmanlarını aksatmadığını belirten sporcu, \"En büyük idealim bu sporda dünyanın in iyi liglerine çıkmak ve ülkemi en güzel şekilde temsil etmek\" dedi.

\'VEFASIZLIK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ\'

MMA Yalova İl Temsilcisi ve Kadir Dalkıran\'ın antrenörü İbrahim Yıldız da verilen sözlerin yerine getirilmemesinin kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi. Yıldız, şunları söyledi:

\"Kadir\'i dünya şampiyonu olarak çıkardık. Bizim beklediğimiz bir durumdu. Medyada yer aldık, birçok programa katıldık. Tabii biz Kadir\'le ilgili sıkıntıları dile getirmiştik. Bize nasıl geldiğini, bu sporu ne şartlar altında yaptığını da dile getirmiştik. Kadir birçok kendi gibi olan sporcunun sesi oldu. Ancak beklediğimiz geri dönüşler sağlanmadı. Biz Kadir için sponsor desteği istemiştik. Birçok profesyonel ve amatör sporculara normal şartlarda yapılan sponsorluk desteği olduğu gibi Kadir için de bunu istemiştik ama maalesef bizim ülkemiz biraz sessiz kaldı. Bir sporcu zor şartlar altında yetişiyor. Özellikle MMA gibi bir sporda bir sporcu zor yetişiyor. Biz ciddi anlamda cefalar çektik Kadir\'i yetiştirebilmek için. Tabii bunun karşılığında yeterli desteği alamadığımız için açıkçası biraz hayal kırıklığına uğradık. Biz de bunun biraz vefasızlık olduğunu düşünüyoruz.\"

\'YARDIM DEĞİL, SPONSORA İHTİYAÇ VAR\'

Ünlü şarkıcı Demet Akalın\'ın Kadir Dalkıran\'a destek olduğunu belirten Yıldız, şöyle dedi:

\"Demet Akalın ve eşi Okan Bey de Kadir\'e destekle ilgili söz vermişlerdi. Tabii küçük miktarda bir destek yapıldı ama bu sponsorluk değil. Yardım anlamında değil de sponsorluk yönünde ilerlemek istiyoruz. Profesyonel bir sporcunun yardıma değil sponsora ihtiyacı vardır. Ne amatörde ne profesyonelde sponsorlar olmadan yürüyemezler, ilerleyemezler. Bu bir gerçek. Maalesef sponsorluk yönünden hiçbir yerden destek alamadık. Kim bize bununla ilgili söz verdiyse bununla ilgili kesinlikle hiçbir şekilde sözünün arkasında durmadılar. Biz hâlâ kendi imkânlarımızla Kadir\'i antrene ediyoruz. Kadir\'in sonuçta yıllık beslenmesi, kamp ücretleri, antrenman masrafları var. Ciddi anlamda masraflar var. Bu, rakamlara vurulduğunda, Kadir\'in ya da kulüp olarak bizim bunu karşılayabilecek bütçemiz yok. İnsanların bu anlamda geri dönüşü çok oldu ama kimse devamını getirmedi. Daha önce de bizi bir programdan davet ettiler. Israrla ailesini ve kardeşini de programa davet ettiler. Kardeşi ile ilgili eğitim sözü verildi. Kadir\'le ilgili chek-up sözü verildi. Birçok sözler verildi ama hepsi o programda kaldı.\"

DEVLETTEN BU SPORA DESTEK BEKLİYORLAR

Çok büyük bir organizasyonla 4 maçlık bir kontrat imzaladıklarını kaydeden Yıldız, \"Bizim dile getirmek istediğimiz çok önemli bir konu var: MMA Federasyonu, bugüne kadar devletin kasasından 1 kuruş almadan çok güzel faaliyetler yaptı. Dünya şampiyonaları, Türkiye şampiyonaları ile birçok genci bu spora kazandırdı. Biz buradan devlet büyüklerimize sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu branşa da sahip çıkılmasını istiyoruz. Kadir gibi zor şartlar altında bu sporu yapmaya çalışan arkadaşlarımız var. Kadir daha yolun başında. Bunun sonucunda da dünyanın daha iyi arenalarında boy gösterme şansı bulacak\" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-sporcunun çöp toplaması

-röportaj

-spor salonunda antrenman

-eğitmeni ve kendisiyle röportaj

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-

==============================================



Araç kurşunlama olayını güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

ÇORUM\'da park halindeki otomobil kurşunlandı. Olay dün gece Çorum\'un Kale Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde meydana geldi. 29 yaşındaki M.K.K\'ye ait olduğu belirtilen Tofaş marka araca kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu M.K.K\'ye ait araçta büyük çapta hasar meydana gelirken, bir eve de saçma isabet etti. Silah sesini duyan mahalle sakinleri 155 polisi arayıp ihbarda bulundu. Araç sahibi M.K.K, kurşunlama olayını gerçekleştirenlerden şikayetçi olurken, kurşunlama olayı ise bir apartman\'ın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydetti.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Güvenlik kamerası kurşunlama anı

- Kurşunlanan araç

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

=================================================

Tandırda 26 kilo 725 gram eroin ele geçirildi

VAN\'ın Tuşba ilçesinde, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, tandırın içinde 26 kilo 725 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi, gözaltına alındı

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Akköprü Mahallesi\'ndeki evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Ekipler, sabah saatlerinde, eve operasyon düzenledi. Narkotik köpek \'Lisa\'nın da kullanıldığı operasyonda, evde yapılan aramada, tandır içinde 52 paket halinde 26 kilo 725 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili R.Y., gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

-Tandır evinde arama yapılırken

-Norkotik köpek yardımıyla eroin paketlerinin yeri tespit edilmesi

-Tandır çukurunda çıkartılan eroin paketleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Safa ATMACA/VAN, (DHA) -

=================================================



Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan gözyaşlarıyla anıldı

SAKARYA\'nın Hendek ilçesinde, şehit emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 17\'nci yıldönümünde mezarı başında gözyaşları ve dualarla anıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak görev yaparken 24 Ocak 2001 yılında uğradığı silahlı saldırıda şehit edilen Ali Gaffar Okkan\'ın şehadetinin yıldönümünde Hendek Aile Kabristanlığı\'ndaki kabrinde anma töreni düzenlendi. Şehit emniyet müdürünün şehadetin 17\'nci yıldönümünde düzenlenen anma törenine Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya İl Jandarma Komutanı Cengiz Yiğit, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kavakçı, Ak Parti Hendek İlçe Başkanı Ali Kemal Sofu, MHP Hendek İlçe Başkanı Turgut Babaoğlu, CHP Hendek İlçe Başkanı Reyhan Azak, şehit müdürün yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit emniyet müdürünün eşi Zerrin ile kızı Sezin Okkan, ablası Sebahat Arslan ve Gülsüm Özgen ile yakınları anma töreni sırasında gözyaşları döküp, dualar ederek şehit emniyet müdürünün kabrine aile adına 5 karanfil bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda gazi Nuri Çamur günün anısına şiir okudu. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu şehit müdürün asayişi sağlama konusunda uyguladığı yöntemin Diyarbakır\'da terörle mücadele konusunda büyük mesafeler alınmasını sağladığını belirterek, \"Gaffar Okkan müdürümüzle beraber çalışmadık ama kullandığı yöntemler Türkiye\'ye örnek olan çalışmalardır. Bütün bu emniyet ve asayiş işlerini yürütürken halkı yanına almak, halktan destek, istihbarat almak çok önemlidir, halkla kaynaşmak son derece önemli. Halkla ağabey kardeş ilişkisine giren çok değerli bir müdürdü. Bu sayede Diyarbakır\'da terörle mücadelede halkın desteğiyle çok büyük mesafeler almıştı. Halk devletinin yanındaydı. Bundan hoşlanmayan oradaki rahat ve huzuru asla istemeyen teröristler, hain bir pusuyla ve kalleşçe şehit ettiler. Onun artık ruhu cennette. Milletçe bu yetişmiş vatan evladının zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesini üzdü, çoluk çocuğunu üzdü bu, Allah onlara sabır versin diyorum. Başka analar ağlamasın, başka acılar yaşanmasın bu memlekette. Memleketimizin huzuru için canını ortaya koyan güvenlik güçlerimizi Allah muhafaza etsin. Şu anda savaştayız, malum inşallah oradan acı haberler almayız ve güvenlik güçlerimiz bu terörist tayfasını kökünü kazır tüm dünyaya rağmen onu temenni ediyoruz\" dedi.

Konuşmaların ardından Gaffar Okkan\'ın mezarı başında Kuran okunurken, dualar edenler gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit müdürün eşi Zerrin ve kızı Sezin Okkan dua okunduğu sırada gözyaşları döktü. Duaların okunmasının ardından şehit emniyet müdürünün mezarına karanfiller bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Konuşmalar

Dualar edilmesi

Yakınlarının görüntüsü

Karanfil bırakılması

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER-Ahmet ÇİLECİ/HENDEK(Sakarya),(DHA) -

==============================================

Uğur Mumcu ölümünün 25\'inci yılında İzmit\'te adını taşıyan Uğur Mumcu Parkı\'nda törenle anıldı

24 Ocak 1993 yılında Ankara\'da aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu ölümünün 25\'inci yıldönümünde, İzmit\'te isminin verildiği Uğur Mumcu Parkı\'nda meslektaşları, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı törenle anıldı. Törene katılan Uğur Mumcu\'nun yeğeni Evren Mumcu yaptığı konuşmada, \"İzmit halkına böyle bir tören düzenlediği için teşekkür ediyorum ailem adına. Kurtuluş Savaşı\'ndan beri mücadele veren İzmit\'in kurtuluşu için Erzurum\'dan İzmit\'e gelip Rum ve Ermeni çetelerle çarpışan kadın kahraman Kara Fatma, Yahya Kaptan, Uğur Mumcu, Gaffar Okkan, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok ve daha dün Oğuz Kaan Usta, Musa Özalkan ve bütün şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyorum. Bu ülke belki çok kayıplar verdi ama bugün yine dünyanın kaderini değiştirecek zaferlere imza atıyor\" dedi. Anma töreni vatandaşların Uğur Mumcu büstüne karanfil bırakmasının ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Törenden görüntüler

Evren Mumcu\'nun konuşması

Büste karanfiller bırakılması

Haber-Kamera: KOCAELİ (DHA)

=================================================

Uğur Mumcu, Zonguldak\'ta anıldı

GAZETECİ yazar Uğur Mumcu, ölümünün 25\'inci yılında Zonguldak\'ta anıldı.

Zonguldak Demokrasi Platformu tarafından Madenci Anıtı\'nda düzenlenen anma programına yaklaşık 100 kişi katıldı. Uğur Mumcu\'nun fotoğrafının bulunduğu çelengi taşıyan grup, Gazipaşa Caddesi\'ni takiben valilik önüne kadar yürüdü. Zonguldak Demokrasi Platformu Sözcüsü Erdoğan Kaymakçı, üzerinde Uğur Mumcu\'nun fotoğrafı ve karanfiller bulunan çelengi Atatürk Anıtı\'na bıraktı. Kaymakçı, Uğur Mumcu\'nun ülke basın tarihinin en onurlu kalemlerinden birisi olduğunu söyledi. Uğur Mumcu\'yu unutturmayacaklarını ifade eden Kaymakçı, \"Kalemiyle hep mazlumların, ezilenlerin, hakkı yenmişlerin sözcüsü olmuş, devletin içine çöreklenmiş karanlık güç odaklarının, mafya baronlarının, onlarla iç içe geçmiş tarikatların bu çevrelerle suç birliği için olan siyasetçilerin korkusuzca üstüne yürümüştür. Onu sevgi, saygı, minnet ve şükran duygularıyla anarken, verdiği mücadelenin takipçisi olacağımıza söz veriyoruz. Tüm demokrasi şehitleriyle, faili meçhul cinayetlerde yitirdiğimiz aydınlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

-Yürüyüş

-Valilik önündeki anma

-Çelengin Atatürk anıtına bırakılması

-Erdoğan Kaymakçı\'nın açıklaması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

=====================================================

Uğur Mumcu Bodrum\'da anıldı

ARAŞTIRMACI gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 25. yıldönümünde Muğla\'nın Bodrum ilçesinde anıldı.

Uğur Mumcu için Bodrum Belediye Meydanı\'nda anma töreni düzenlendi. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı CHP\'li Taner Uslu, belediye meclis üyesi CHP\'li Niyazi Atare, CHP İlçe Başkanı Recai Seymen, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Meral Saraçbaşı, Bodrumlu avukatlar, öğretmenler ve yaklaşık 700 kişi anma etkinliğine katıldı. Programa katılanlar karanfiller taşıdı. Uğur Mumcu gibi suikast sonucu öldürülen kişilerin fotoğraflarının yer aldığı pano kuruldu. Mumcu\'nun \'Öyleyse vurun parçalayın her parçamdan benim gibiler, beni aşacaklar doğacaktır\' sözünün yazılı olduğu dev pankart açıldı. Katılımcılar, ellerinde \'Ben Atatürkçüyüm, ben özgürlükçüyüm, ben laikim, ben antiemperyalistim, ben terörün karşısındayım, ben insan hakları savunucusuyum, ben cumhuriyetçiyim\' yazılı dövizler taşıdı.

Konuşma yapan CHP İlçe Başkanı Seymen, \"Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti\'nin Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu olan bu usta kalem, hain ve karanlık güçler tarafından katledildi. Aradan geçen bu 25 yıla karşın bu cesur yüreği, bu cesur kalemi susturan terör eyleminin arkasındaki karanlık ve kanlı eller hala ortaya çıkarılamadı. Uğur Mumcu\'yu Abdi İpekçi\'yi Ahmet Taner Kışlalı\'yı Ümit Kaftancıoğlu\'nu, Ali Gaffar Okkan\'ı ve diğerlerini katleden karanlık güçler, şunu asla akıllarından çıkartamasınlar. Çağdaş, laik ve tam bağımsız Türkiye düşüncesini paylaşan milyonlar, Uğur Mumcu ve diğer devrim şehitlerinin ve onların aydınlattığı yolda yürümeye devam edeceklerdir\" dedi.

ÇYDD Bodrum Şube Başkanı Saraçbaşı ise, \"Bugün Uğur Mumcu\'nun yerine koyabileceğimiz yazar var mı sorusu yöneltildiğini düşündüğümüzde; Uğur Mumcu\'nun ve yitirdiklerimizin değerini ve önemini çok daha iyi anlıyoruz. Bu nedenle O\'nun fikir ve düşüncelerini gelecek nesillere aktarmak, sahip çıkmak bizim görevimiz. Bu nedenle yarın (perşembe) Bodrum\'da Uğur Mumcu\'yu Anma Konseri ve Sergisi düzenliyoruz. Özellikle gençlerimizin çocuklarımızın bu sergiyi gezmesi çok önemli\" dedi.

Konuşmaların ardından törene katılanlar, Mumcu\'nun fotoğrafı önüne karanfiller bıraktı. Mumcu\'nun \'Öyleyse vurun parçalayın her parçamdan benim gibiler beni aşacaklar doğacaktır\' sözü hep bir ağızda söyleyerek tören sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Anma töreninden dövizlerden genel detay görüntü

- Konuşmalardan genel detay görüntü

- Mumcu\'nun fotoğrafı pankart ve dövizler

Haber: Yaşar ANTER -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), DHA)

========================================================

Uğur Mumcu, ölümünün 25\'inci yıl dönümünde Edirne\'de anıldı

GAZETECİ- yazar Uğur Mumcu, Ankara\'daki evinin önünde bombalı saldırıyla öldürülmesinin 25\'inci yıl dönümünde Edirne’de düzenlenen törenle anıldı.

Cumhuriyet Gazetesi\'nin başyazarı Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 tarihinde, evinin önündeki otomobiline konulan bombayla öldürülmesinin yıl dönümünde, Edirne Belediyesi önünde gerçekleştirilen törenle anıldı. Yaklaşık 200 kişi, belediye bandosu eşliğinde, ellerindeki kırmızı karanfiller ve yakalarındaki Mumcu fotoğraflarıyla Atatürk Anıtı\'na yürüdü. Grup, Atatürk Anıtı\'nda saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı\'nı okudu. Ardından Uğur Mumcu Anıtı\'na gelen grup, ellerindeki kırmızı karanfilleri buraya bıraktı. Törene katılan sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri adına açıklama yapan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Celil Özcan, pusu kurularak, öldürülmesinin üzerinden geçen her yılda Uğur Mumcu\'yu daha iyi anladıklarını söyledi. Özcan, \"Kanlı sokakta patlayan bombanın estirdiği rüzgar, Türkiye\'nin mumunu söndürmüş karanlıkta bırakmıştır. Önümüzdeki süreç, Uğur Mumcu\'nun gerçek katillerini bulmak değil; Mumcu\'nun yokluğunda kaybettiklerimizi geri almaktır. Ocak ayı aydınlanma ve daha çok demokrasi alanında yitirdiklerimiz için biz, geride kalanlar ve mücadeleye devam edenler için karanlık kasvetli ve acılarla dolu bir ay. Türkiye\'nin kuruluş ve varoluş felsefesinin simge ismi Uğur Mumcu\'nun katledilişinin üzerinden geçen 25 yılda yaşananlara baktığımız da etnik ve mezhepsel cehennem içine sürüklenen ülkemizi gördükçe, Uğur Mumcu\'nun niçin hedef seçildiğini daha iyi anlamaktayız\" diye konuştu.

Uğur Mumcu\'nun, Ağrı\'nın Patnos ilçesinde askerlik yaptığı dönemden arkadaşı olduğunu söyleyen İlhan Uz ise Mumcu ile anılarını anlatıp, şiir okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Edirne Belediye önünde toplanan kalabalık

Kabalık yürümesi

Selimiye Camii detay

Bandodan detay

Attürk anıtına çelen sunulması

Saygı duruşu İstiklal Marşı

Uğur Mumcu anıtına geçilmesi

Uğur Mumcu anıtına çiçeklerin komnulması

Celil Özcan\'ın konuşması

İlhan Uz\'un konuşması

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)

==================================================

Karabük\'te FETÖ soruşturmasında 5 asker adliyeye sevk edildi

KARABÜK merkezli 10 il ve KKTC\'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt üyeleriyle irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 asker adliyeye sevk edildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeleriyle ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Karabük\'ün de aralarında bulunduğu 10 il ve KKTC\'de yapılan operasyonlarda, 12 asker gözaltına alındı. Bugün emniyetteki işlemlerin ardından H.T., R.G., H.U., A.G. ve Ş.Y. adliyeye sevk edildi.

Aynı operasyon kapsamında gözaltına ve dün adliyeye sevk edilen G.Ö., G.K., S.K., C.K., Z.A. ve H.A, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında 1 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-FETÖ şüphelileri adliyeye götürülürken

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

===================================================

Okul bahçesinde tabancayla vurulmuş halde bulundular

KAHRAMANMARAŞ\'ın Elbistan ilçesinde, duyulan silah sesleri üzerine okul bahçesine koşanlar, M.K. (17) ile B.T. adlı kızı (16) yaralı halde buldu. Tabancayla vuruldukları belirlenen M.K. ve B.T., hastanede tedaviye alındı.

Olay, geçen pazartesi akşamı ilçeye bağlı Kalealtı Mahallesi\'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, okul bahçesinden art arda silah sesleri duydu. Hemen okula koşanlar, bahçede kanlar içerisinde yatan M.K. ve B.T. ile karşılaştı. Yaralılar, otomobillerle Elbistan Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olan M.K., Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'ne sevk edildi. M.K.\'nin tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, kızın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri okulun bahçesinde tabanca buldu. Olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------------

- Ambulansın gelişi

- Ambulansın kapılarının açılması

- M.K.\'nın indirilmesi

- Hastaneye taşınması

- Hastane önündeki ambulans

- Hastane tabelası

- Hastane binası

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

==============================================

Esenler Belediye Başkanı Göksu: Adalet bunlara gerekli cezayı verecek

İSTANBUL Silivri Ceza İnfaz Kurumu\'nda süren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasını izleyen Esenler Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Tevfik Göksu, \"Ben inanıyorum ki, adalet bunlara gerekli cezayı verecek. Milletin vicdanındaki mahkumiyetleri adaletinde önünde tecelli edecek\" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok\'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135\'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı 20\'inci duruşması sürüyor. İstanbul 25\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda yapılan duruşmaya, İstanbul\'un Esenler Belediyesi Başkanı Ak Partili Mehmet Tevfik Göksu, Ak Parti İstanbul milletvekilleri İsmet Uçma, Mehmet Ali Pulcu da katıldı.

Duruşmaya verilen ara sırasında gazetecilere açıklamada bulunan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, önce Türki Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de terörist unsurlara yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'ndan şehit olan askerlere Allah\'tan rahmet dileyip, dualarının Mehmetçiklerle beraber olduğunu söyledi. Göksu, \"İnşallah Afrin\'de terör koridoru delinerek ülkemizin bekasına kast eden ne varsa hepsi tertemiz olacak. Mehmetçiğimiz ne kadar büyük ordu olduğunu ve bu milletin vicdanını Afrin\'de nasıl temsil ettiğini çok iyi gösteriyor. Rabbim onlar güç kuvvet versin\" dedi.

\'ADALET GEREKLİ CEZAYI VERECEK\'

Başkan Göksü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasını zaman zaman takip ettiklerini ve artık davada karar beklediklerini belirterek, şunları söyledi:

\"Her geldiğimiz duruşmada farklı bir çizgi görüyoruz. Daha önceki duruşmalarda daha çok görmedik, biliyorum, oynamadık şeylerini duyuyorduk. Bu sefer çok farklı bir şekilde biraz daha militarize olmuş bir şekilde artık psikolojik travma geçiriyorlar ya da artık her şeylerini kaybetmenin senaryosunu mu oynuyorlar onu bilmiyorum. Ama çok farklı bir senaryo oynuyorlar içerde şuanda . Şunu biliyoruz ki, 15 Temmuz\'da asker elbisesi giymiş teröristler bu millete kastetti, bu milletin evlatlarını şehit etti, gazi etti. Bunu çok iyi biliyoruz. Bunlar aslında milletin vicdanına mahkum olduklarını çok iyi biliyorlar. Adaletin önünde de mahkum olacaklar, biz bunu da çok iyi biliyoruz. Çünkü adalet bunları mutlaka yargılayacak ve bunlara gerekli cezayı verecektir. Biz bugün zaten burada isek hem şehit yakınlarımıza, hem gazi yakınlarımıza sizinle beraber olduğumuz ifade etmek için buradayız. Milletin vicdanı ve milletin var olduğunu ve onlarla beraber olduğunu ifade etmek için buradayız. Bir taraftan da adaletimize, yargımıza, milletin vicdanı, milletin beklentisini biran önce bunların kararını verip mahkum olmalarını ve 15 Temmuz da bu millete yaşattıkları acının bedelini hiç olmazsa ödemelerini arzu etmek için buradayız. Ben inanıyorum ki, adalet bunlara gerekli cezayı verecek. Milletin vicdanındaki mahkumiyetleri adaletinde önünde tecelli edecek.\"

Türkiye\'ye kafa kaldırmaya kalkan teröristlerin bugün kafalarının ezildiğini söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, \"Bunlarda adları farklı teröristler grubu olarak bir yerde PKK, bir yerde PYD, bir yerde FETÖ, buradakiler FETÖ olarak her halde uluslararası aktörlerin kendilerine yan çıkacağını düşünüyorlar. Ama bilmiyorlar ki, bu millet nice uluslararası aktörleri tarihin çöplüğüne gönderdi. Bu millet hiçbir zaman kendi geleceğine başka aktör için hesap yaptırmaz. Bu millet hiçbir zaman kendi üzerinde de ameliyat yaptırmaz. Bu millet 15 Temmuz\'da iki şeyi çok önemli gördü. Birincisi bir ülkede bir millete liderin varlığının, bu millete ne kadar mesafe kat ettiğini ve milletin birliğini ve dirliğini nasıl muhafaza ettiğini gösterdi ki, Cumhurbaşkanımızın o sağlam iradesi ve o heyecanıydı ve milleti ile olan bütünleşmişliğiyle beraber darbeyi püskürttüğünü, diğer taraftansa bugüne kadar gel git denen ülke olmadığını başkalarının gündemini belirlediği değil, başkalarının gündemini belirleyen bir ülke olduğumuzu Afrin\'de gösterdik,El Bab\'ta gösterdik. Daha önce terörle mücadele de gösterdik. Bundan sonrada göstermeye devam edeceğiz. 15 Temmuz katilleri bilsinler ki, bu millet her daim var olacak. Onlar bu milletin vicdanında katiller ve kendilerine silah çekmiş katil sürüleridir\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mahkeme tabelası

-Askerlerden detaylar

-Belediye Başkanı Göksu\'nun açıklaması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/SİLİVRİ(İstanbul),(DHA)

==============================================

12 yıldır aranan cinayet şüphelisi yakalandı

İZMİR\'de para anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen Remezen Türkmen, 12 yıl sonra Şanlıurfa\'da polisin operasyonuyla yakalandı.

13 Mart 2006 yılında İzmir\'in Basmane\'de elektronik malzeme satışı yapılan bir iş yerinde Zülfü Ertürk ve kuzeni Mehmet Tevfik Ertürk ile Remezen Türkmen arasında 90 bin dolarlık alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışmada Remezen Türkmen, üzerinde taşıdığı tabancayla Zülfü Ertürk\'ü öldürüp, kuzeni Mehmet Tevfik Ertürk\'ü de yaraladıktan sonra ortadan kayboldu.

12 yıldır yakalanmayan cinayet şüphelisi Remezen Türkmen, Şanlıurfa\'nın merkez Karaköprü İlçesinde otomobille gezdiği sırada polis tarafından şüphe üzerine durduruldu. Üst araması yapılan Türkmen\'in şüpheli hareketler sergilemesinden kuşkulanan polis kimlik istedi. Ancak cinayet şüphelisi kimliğinin yanında olmadığını adının ise \'Ramazan Türkmen\' olduğunu belirtti. Bunun üzerine GBT sorgulaması yapılan isimde herhangi bir kayıt çıkmaması üzerine Türkmen, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılan kimlik tespitinde şüphelinin isminin \'Ramazan\' değil, \'Remezen\' olduğu ve arandığı belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Sağlık kontörlü için acil servise getirilen cinayet şüphelisi

- Acil servisten polis aracına bindirilen şahıs

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

================================================