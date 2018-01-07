DHA YURT BÜLTENİ-7 

Adalet Bakanı: Recep Tayyip Erdoğan müdafaası, Gazi Mustafa Kemal müdafaasıdır

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye\'nin yanı başında terör koridoru oluşturulmak istendiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın buna izin vermemesinden rahatsız olunduğunu söyledi. Bakan Gül, \"Recep Tayyip Erdoğan müdafaası: Medine müdafaasıdır, Abdulhamithan müdafaasıdır, Gazi Mustafa Kemal müdafaasıdır, milli mücadele müdafaasıdır, milli kurtuluş müdafaasıdır, Şahinbey\'dir, Şehitkamil\'dir, bağımsız güçlü büyük Türkiye mücadelesidir\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep\'te, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı kongresine katıldı. Onat Kutlar Kültür Merkezi\'nde düzenlenen, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları ve partililerin de katıldığı kongrede konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, kimsenin Türkiye\'ye diz çöktüremeyeceğini söyledi. 15 Temmuz\'u \'2\'nci Kurtuluş Savaşı\' olarak değerlendiren Bakan Gül, şöyle konuştu: \"15 Temmuz\'un adı, milli mücadeledir, 2\'nci Kurtuluş Savaşı\'dır. 15 Temmuz\'da bu millet bir an bile düşünmeden ülkesi için, canı vatanı için sokaklara tankların karşısına meydan okuyarak mücadele etti. Dost da, düşman da gördü ki bu millet işgal edilemez bu millete pranga vurulamaz. Alt alta, üstü üste geldiler ama milletimizi geçemediler. Asla da geçemeyecekler. Kıyamete kadar bu ülke, bu millet, bağımsız bir şekilde, özgür bir şeklide varlığını sürdürecektir. Bunu 15 Temmuz\'da dost, düşman, herkes gördü. Bizim bu birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece kimse Türkiye\'ye diz çöktüremeyecektir.\"

\'BU ANLAYIŞIN, ÜLKEMİZE VEREBİLECEK HİÇBİR ŞEYİ YOKTUR\'

CHP\'yi de siyaseti seviyesizleştirmekle suçlayan Bakan Gül, şöyle devam etti: \"Bugün siyaseti seviyesizleştirmek isteyen ve bunda da kısmen başarılı olan anlayış ana muhalefetin ortaya koyduğu ötekileştirici, dışlayıcı, kavgacı, seviyesiz üsluptur. Türkiye\'de siyaseti daima kendi seviyelerine çekmek için gayret gösteren bu anlayışın, ülkemize verebilecek hiçbir şeyi yoktur. AK Parti olarak, asla ve asla ülkemizi daha fazla büyütmekten, daha iyi yerlere getirmekten geri durmayacağız. Bu tür kısır çekişmelere hiç takılmadan taş üstüne taş koyarak yolumuza devam edeceğiz. Biz laf yetiştirmek, dışlayıcı bir üslupla konuşan bu muhalefetle yarışacak değiliz. Biz kendimizle yarışırız. AK Parti olarak Türkiye\'yi 3 kat büyüttük, şimdi nasıl olur da 5 kat büyütürüz, 10 kat büyütürüz onun derdindeyiz.\"

\'TÜRKİYE OYUN OYNAYAN BİR ÜLKE DEĞİL, KURAN BİR ÜLKE\'

Türkiye\'nin üzerinde oyun oynanan değil, oyun kuran ülke haline geldiğini ifade eden Bakan Gül, şöyle devam etti: \"AK Parti ile birlikte Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye artık oyun oynayan bir ülke değil, oyun kuran bir ülke haline gelmiştir. Türkiye üzerine oyunlar oynamak isteyen bütün senaryoları Allah\'ın izni, milletimizin yardımı ve desteğiyle tarihin çöp tenekelerine atmayı başarmış bir ülkedir. Bu ülkede gençlerimiz bizzat bir kısmını hatırlıyor ama büyüklerimiz bilir bu ülke, seçilmiş bir Başbakan\'ın idam edildiği tarihi yaşadı. Darbecilere selam duran bürokratik oligarşinin bu ülkeyi nerelere getirdiğini yaşayan bir ülkeyiz, bir milletiz. Bu ülkede taş üstüne taş koymak isteyen kim varsa engelledirler. İşte ilk defa 15 Temmuz\'da milletimiz \'Biz Menderes\'e sahip çıkamadık ama Recep Tayyip Erdoğan\'ı kurda- kuşa yedirmeyiz\' dedi. Ülkeye, milli iradeye sahip çıktılar. İşte bu yüzden bu millet yenilmez ve bileği bükülmez. Türkiye\'yi Suriye yapmak, bölmek isteyenler oldu. Ama hamdolsun birlik, beraberlik ve güçlü liderliği sayesinde çok şükür bu arzu edilen olumsuzluğu yaşamadı. Çünkü bu ülkede yaşayan 80 milyon vatandaşımızın hepsi birinci sınıf vatandaştır\" diye konuştu.

Sınır hattında terör koridoru oluşturulmak istendiğini ve buna izin verilmeyeceğini kaydeden Bakan Gül, şunları söyledi: \"Yanı başımızda bir terör koridoru oluşturmak isteyenler var. \'Bu terör koridorunu sizlere kurdurmam, ben bu oyunu bozarım\' diyen bir Recep Tayyip Erdoğan olduğu için rahatsız oluyorlar. Ama bu millet de bütün olup biteni görüyor. Bizim mücadelemizin temeli, Türkiye\'nin bağımsızlığıdır. Yanı başımızda, şurada bir terör koridoru kurulsa, bundan en fazla etkilenecek ülke Allah korusun bizim ülkemizdir. Ama buna asla izin vermeyeceğiz. Bilmem kaç bin kilometre öteden gelip benim burnumun dibine, sen teröristlere her türlü desteği verirsen buna Recep Tayyip Erdoğan, buna AK Parti, buna Türkiye Cumhuriyeti sessiz kalmayacaktır. Biz Türkiye\'nin bekası, milletimizin birliği için dik durdukça \'Birileri neden dik duruyorsunuz?\' diyor. Kardeşim biz bu vatanı sokakta mı bulduk, biz bu cennet ülkemizi sokakta mı bulduk, şehitlerimizin emanetini size altın tepsi de mi sunacağız? Bunu mu bekliyorsunuz? Böyle bir şey asla olmayacak. Recep Tayyip Erdoğan müdafaası, Medine müdafaasıdır, Abdülhamithan müdafaasıdır, Gazi Mustafa Kemal müdafaasıdır, milli mücadele müdafaasıdır, milli kurtuluş müdafaasıdır, Şahinbey\'dir, Şehitkamil\'dir, bağımsız güçlü büyük Türkiye mücadelesidir.\"

ŞİMŞEK: TÜRKİYE DÜNYAYLA ARAYI KAPATMIŞ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise Gaziantep ve Türkiye\'nin ilerleme durumuna ilişkin örneklerle bilgiler verdi. Türkiye\'nin AK Parti hükümetleriyle geliştiğini ve diğer ülkelerle arasındaki farkı hızlıca kapatmaya devam ettiğini kaydeden Şimşek, şöyle konuştu: \"Türkiye AK Parti hükümetleri döneminde başarıdan başarıya koşmuştur. Memleketin bir çok çözülemez sorunu çözülmüştür. Bizim hedeflerimiz büyük. Bizim Türkiye vizyonumuz; 2023\'ün de ötesine taşmış artık. O nedenle bizim daha çok çalışmamız lazım. Eğer bu ülkede doğru politikalarla doğru reformlarla, 2019 sonrasında inanın biz arayı daha fazla hızlı kapatabiliriz. Son 15 yılda başımıza ne felaketler geldi. Türkiye altyapıya 360 milyardan fazla para yatırmış. Türkiye bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 26 binin üzerine çıkarmış. Türkiye, şu anda dünyada yüksek hızlı tren inşasını yapan 10 ülkeden bir tanesidir. Liman kapasitemizi 2-3 kat artırmışız, havaalanı sayısını arttırmışız. Bunlar önemli konular. Büyük ara vardı biliyorsunuz. Türkiye dünyayla arayı kapatmış, kapatmaya devam edeceğiz. Türkiye\'mizi geliştirmeye devam edeceğiz. Büyüme reeldir ve Türkiye gerçekten bunu başarmıştır. Başarılı olmak için doğruları yapmaya devam edeceğiz. Daha çok çalışacağız, milletimizle gönül bağını güçlendireceğiz. Biz sahada insanlarımıza yaptıklarımızı, yapacaklarımızı ve vizyonumuzu ortaya koyacağız.\"

Konuşmaların ardından mevcut AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Halil Uğur\'un aday olmadığı kongrede, Mehmet Yılmaz\'ın adaylığında tek liste halinde seçime gidildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Abdulhamit Gül\'ün konuşması

- Mehmet Şimşek\'in konuşması

- Çiçek takdimi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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4 kişiyi öldüren zanlı, kaleşnikofla katliam yapacakmış

KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde apartmandaki hissesini müteahhitte vermediği için komşuları tarafından baskı gördüğünü ileri sürüp toplantıyı basıp komşularından 3\'ün öldürüp, 1\'ini yaralayan Cem Küççüktürk (48), adliyeye sevk edildi. Küççüktürk\'ün, saldırıdan önce öldürdüğü kişiden ise 10 bin liraya kaleşnikof sipariş ettiği, kaleşnikof yerine 3 adet pompalı tüfeği vermesine öldürdüğü ortaya çıktı. Küççüktürk\'ün, kaleşnifokla katliam yapacağı belirlendi.

Ereğli\'de Rasim Erel Caddesi\'ndeki 4 katlı, 8 daireleri bir binanın 3\'üncü katında annesiyle birlikte oturan çiftçi Cem Küççüktürk\'ün komşuları, binanın yıkılıp yeniden 7 katlı yapılması için müteahhitler Arda Sezen ve ortağı Erhan Kabak ile anlaştı. Binadaki bazı evler boşaltılıp, yıkılmaya başlandı. Bu duruma karşı olan Küççüktürk, evine tahliye etmedi.

TOPLANTIYI BASIP, 3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ,1 KİŞİYİ YARALADI

Cem Küççüktürk, dün saat 11.00 sırasında komşularının, müteahhitlerle binanın yıkılması için toplantı yaptığı Hacımütahir Mahallesi Üçgöz Caddesi\'ndeki müteahhitlerin iş yerini bastı. Küççüktürk, elindeki pompalı tüfekle, yaklaşık 10 kişinin bulunduğu işyerinde, komşuları Müslüm Gök (53), babası İbrahim Gök (80) ve Şaban Kurtsal (57) ve ağabeyi İsmail Kurtsal (65) üzerine ateş açtı. Toplantıda bulunan müteahhitler Arda Sezen, Erhan Kabak ile diğer komşuları ve çalışanlarda kaçarak kurtuldu. Müslüm Gök ağır yaralanırken İbrahim Gök ile kardeşler İsmail ve Şaban Kurtsal yaşamını yitirdi. Saldırgan Küççüktürk de kaçtı. Kaçma anı ise çevredeki bir kadın tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

1 KİŞİ ÖLDÜRDÜM DEYİP TESLİM OLDU

Kaçan Cem Küççüktürk, daha sonra güvenlik güçlerine gidip bir kişiyi daha öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Öldürdüğü çiftçi Savaş Kaynak\'ın cesedini Akhüyük Köyü yakınlarındaki boş bir arazide bulunan kuyuya attığını söyledi. Yapılan çalışma sonucu Kaynak\'ın cesedi kuyudan çıkarıldı.

KALEŞNİKOFLA KATLİAM YAPACAKMIŞ

Cem Küççüktürk\'ün saldırıdan önce öldürdüğü Savaş Kaynak\'tan 10 bin lira karşılığında kaleşnikof sipariş ettiği ve katliamı da kaleşnikofla yapmayı planladığı ortaya çıktı. Kaynak\'ın, kaleşnikof yerine 3 adet tüfek vermesi üzerine aralarında tartışma çıktığı ve tartışmanın sonucu Kaynak\'ı, tüfekle öldürüp cesedi kuyuya attığı saptandı.

HİSSELERİNİ DEVRETMEK İSTEMEMİŞ

Cem Küççüktürk\'ün ifadesinde, apartmandaki hisselerini devretmek istemediği için cinnet geçirip, 3 kişiyi öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Küççüktürk, ifadesinde, \"Apartmandaki hissemi yeni yapılacak bina için müteahhitte devretmediğimden, diğer hisse devri yapan bina sakinleri bana ve anneme baskı yapıyordu. Herkes evlerini tahliye etti, ben çıkmamıştım. Evi tahliye etmek ve yıktırmak istemedim. Savaş Kaynak\'tan kaleşnikof sipariş etmek istemiştim. Bana 3 tane tüfek verince, aramızda tartışma çıktı. Ateş ederek öldürdüm, sonra cesedi kuyuya attım. Sonra toplantının yapıldığı müteahhittin işyerine geldim. Orada komşularıma ateş ettim. Müteahhitleri de öldürecektim, onlar kaçıp kurtuldu.\" dediği öğrenildi.

Küççüktürk, yapılan sorgulamanın ardından bugün üzerine çelik yelek ve polis şapkası giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Küççüktürk\'ün araçında ele geçirilen 3 adet pompalı tüfekle kutuları içinde savcılığa getirildi.

Öldürenlerden Savaş Kaynak ile İbrahim Gök, bugün Ulu Camii\'nde kılınan cenaze Meydanbaşı Mezarlığı\'na defnedildi. Şaban Kurtsal ve ağabeyi İsmail Kurtsal\'ın cenazelerinin de ikindi namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

- Adliyeye tüfeklerin kutularıyla getirilmesi

-/Katlıamın gerçekleştiği işyerinin dışından detay

- Anons

- Katliam nedeni olan binadan detay

- 2 kişinin cenaze namazından detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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Sarıkamış şehitleri anıldı

SİNOP\'ta Sarıkamış Harekatı\'nın 103\'üncü yıl dönümü nedeniyle anma yürüyüşü düzenlendi.

Enver Paşa komutasında 1915 yılında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 60 bin mehmetçik için Sinop\'ta anma yürüyüşü gerçekleştirildi. Eski Garaj önünden başlayan yürüyüşe Sinop Valisi Hasan İpek, kamu kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sonunda konuşma yapan Vali İpek, \"Bugün 103 yıl önce Sarıkamış’ta şehit olan atalarımızı anmak için buradayız. Onlar ölmediler onlar bizlere şefaatçi olmak için bekliyorlar. Şehit evladı olmanın verdiği gururla ve her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış bir vatana sahip olmanın gururuyla sizleri sevgi saygı ve hürmetlerimle selamlıyor, hepinize şehitlerimize layık olacak bir ömür ve onların hatıralarını her zaman yad edecek bir fikir ve hayat sürdürmenizi temenni ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum\" dedi. Programda, Sarıkamış şehitleri için Kuran-ı Kerim okunup dua edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yürüyüşten detaylar

-Sinop Valisi\'nin konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

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Aksaray\'da 50 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

AKSARAY\'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan TIR\'da 50 bin paket kaçak sigara gele geçirildi. Sürücü İlyas D. (27) gözaltına alındı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray- Adana karayolu üzerinde yol kontrol uygulaması yaptığı sırada İlyas D. yönetimindeki 63 F 0939 plakalı TIR\'ı şüphe üzerine durdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapıldığı sırada sürücünün tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis, TIR\'da yaptığı aramada 50 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü İlyas D.\'nin ilk ifadesinde sigara paketlerinden haber olmadığı bir ambardan aldığı yükleri taşıdığını ve içinde ne olduğunu bilmediğini söyledi.

(Görüntü Dökümü

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-TIR\'da arama yapılması

- Ele geçirilen sigaralar

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA))

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HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay: O öğretmeni tebrik etmedikleri kaldı

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Diyarbakır\'da düzenlenen kadın konferasında yaptığı konuşmasında, 16 yaşındaki öğrencisine cinsel taciz ile gündeme gelen öğretmenin ceza almamasına tepki göstererek, \"Diyarbakır\'da bir öğretmen kız çocuğunu taciz edyor. Ne olması gerekir? Mesleğinden uzaklaştırılması ve bununla ilgili cezalandırılması gerekirken, sadece maaşında kesinti yapılıp Lice\'ye görevlendiriliyor. Neredeyse tebrik emedikleri kaldı\"dedi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı\'nda düzenlenen, \"Bölgesel Kadın Konferansı\"na, HDP Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay, Milletvekilleri Felenas Uca, Dirayet Taşdemir, Sibel Yiğitalp, MYK üyeleri ile çok sayıda kadının katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay, kadınlara yönelik cinsel taciz, şiddet olaylarının yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kadınlara yönelik yapılan açıklamalara değindi. Dinin araçsallaştırldığını ileri süren HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, şöyle konuştu:\"Devletin din kisvesi altında, inançları sömürerek, kullanarak, faşist, otoriter bir rejim yeniden bu halka dayatılıyor. Dinin araçsallaştırması yönü bizim açımızdan çok önemlidir. Dini araçsallaştıran devlet anlayışı, kadınları ezerek yeni devletini inşa edebilir. Biz bunu hergün Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın marifetlerinde görüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı, 9 yaşındaki çocukların evlenebileceğini, çocuk doğurabileceğini açıklıyorsa, Diyanet İşleri Başkanlığı, kadın-erkek eşitliğine inanmadıklarıyla ilgili açıklamaları varken, buna rağmen müftülüklere evlilik yetkisi veriliyorsa, bu ülkede cinsel taciz cezasızlık politikasıyla karşılanıyorsa ve bu politikalarla Diyanet İşleri Başkanlığı yada islami temsili olan kesimlerin konuşmaları, kadınların taciz ve tecavüzüne yol veren tarzda yürütüle biliyorsa, işte bunun anlamı AKP rejimi dini kullanarak kendi iktidarını sürdürmek için bu polikitalara yol vermesidir. Diyarbakır\'da bir öğretmen kız çocuğunu taciz edyor. Ne olması gerekir? Mesleğinden uzaklaştırılması ve bununla ilgili cezalandırılması gerekirken, sadece maaşında kesinti yapılıp Lice\'ye görevlendiriliyor. Neredeyse tebrik emedikleri kaldı. Bu uygulamaları durdurabilmenin tek yolu bizlerin faşizmi durdurabilmemiz ve AKP rejimini durdurabilmemizden geçiyor. Hergün kadın cinayetinin artması, bunun başka boyutlar kazanarak, şiddetle devam etmes artık baba cinayetine dönüşmüş olması, katliamların sıradanlaşması AKP\'nin 15 yıldır yürüttüğü politikaların bir sonucudur. Kuzuyu kurda teslim etmek gibi AKP rejimi de kadınların, çocukların, bu toplumun geleceğini cinsel istismarı normal gören kurumlara yöneltiyor. Bu ülkenin çözümü ne zamlarda, ne enflasyonun yükselmesinde, ne pembe otobüslerde, ne Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın herşeyi burnunu sokmasıdır. Bu ülkede çözüm kadınların siyasette söz sahibi olmasıdır.\"

Kemalbay\'ın konuşmasının ardından konferans basına kapalı devam edildi.

Görüntü Dökümü:

-Konferansa katılanlar

-Kemalbay\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kemara: Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) -

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