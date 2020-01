DHA YURT BÜLTENİ-7

1)EŞOFMAN GİYEN KIZ ÖĞRENCİLERİN ZİNA YAPTIĞINI SÖYLEYEN ÖĞRETMEN, AÇIĞA ALINDI

KONYA\'da sosyal medya hesabından beden eğitim dersinde eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığı iması içeren, mesajlar yayınlayan Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde görevli Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açığa alındı. Harmancı hakkında başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi\'ndeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde görev yapan Felsefe öğretmeni 44 yaşındaki Ercan Harmancı, twitter hesabından beden eğitim derslerinde eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığını ileri süren mesajlar yayınladı. Harmancı\'nın mesajları sosyal medyada tepki topladı.

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Harmancı\'nın paylaştığı mesajların kamuoyunda duyulmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen Harmancı hakkında geçen pazartesi günü soruşturma başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı\'da öğretmen Harmancı\'nın bugün açığa alındığını duyurdu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğretmen Harmancı\'nın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açığa alındığını soruşturma kapsamında görevlendirilen müfettişlerin, Harmancı ve okuldaki diğer yetkililerin ifadesine başvurduğu belirtti. CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt da felsefe öğretmeninin paylaşımlarını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Harmancı\'nın ise daha önce herkese açık olan twitter paylaşımlarını koruma altına alıp, sadece kendisini takip edenlerin görmesini sağladığı görüldü.

PAYLAŞTIĞI MESAJLAR

Öğretmen Harmancı\'nın twitter hesabından yayınladığı tepki çeken mesajlar şöyle:

\'Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir\', \'Beden eğitimi değil, bedeni şeytana hazırlama eğitimi\', \'Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar\', \'Okullarda zina yapılmıyor mu? Evet, göz, kulak, dil ve el zinası yok diyen ya Muhammed aleyhisselam dininden haberi yok. Ya da bundan zevk alan zevkperestler\', \'Okulu sınıfı evi gibi, erkek öğretmeni dayısı gibi, abisi gibi gören öğrenciler ve onları yabancı bir kadın gibi görmeyen erkek öğretmenler okullarda zina işliyor dersem bu benim düşüncem değil Muhammed aleyhisselamın emri itiraz eden var mı\', \'Beden eğitimi dersi veren, verirken gerçekten rahatsızlık duyan şerefli öğretmenler olduğu gibi şereften yoksun öğretmenlerde var. Buna sessiz kalanlar olarak biz de hesap vereceğiz.\', \'Bir okulda soyunma odası diye bir yer varsa bu bize zillet olarak yeter\', \'Mustafa Kemal\'i seviyor musun diye öğretmenlere sorulsa kem küm diye cevap veren öğretmenden eğitimci olmaz. Oysa malum kişiyi sevmiyorum demek asla suç bile değilken o kadar sindirilmişiz\', \'Okullarda değil hiçbir zaman malum şahsın altına Kuran konulmaz\', \'Öğretmen arkadaşlara bir hatırlatma Okullardaki akıllı tahtaların altına malum şahsın altına konulan Kuranı Kerim\'den hesaba çekileceğiz korkmayın ve deyin ki akıllı tahtaların üstüne Kuran koymayın\', \'Bir beden eğitimi öğretmeninin karşısında vücut kıvrılıyorsa ne kadar olması önemli değil onun adı zinadır\', \'Bugün beden eğitimi adıyla adet görmüş kızlara zorla ve müfredat gerekçeli zina yaptırılıyor bu hiçbir babanın da umurunda değil. Hemi de Müslüman baba. Niyet sorgulamıyorum İslam\'ın sınırlarının dışında niyet aranmaz.\'

TEPKİLER ÜZERİNE KENDİSİNİ SAVUNDU

Ercan Harmancı gelen tepkiler üzerine twitter hesabından kendisini eleştirenlere şu yanıtları verdi: \'Evet tekrar ediyorum beden eğitimi dersi seçmeli olmalıdır isteyen seçsin. Yarın ölünce hesap sorulacak bir konu için tartışmam. Bu bir inanç meselesi derim\', \'Sosyal medyada paylaştığım tüm paylaşımlardan sevap bekliyorum karşılığı cennette Suçu vız gelir. Medya ve iletişim uzmanı olarak da işin teknik tarafında hakimim, Sıkıntısı olan açıklamaya da tekzip talebi hakkına hakkını kullanabilir eleştiriye açığım hakaret suç.\'

Görüntü Dökümü

- Okulun dışından detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)

2)CHP\'Lİ VEKİLLER O YURDU ARAŞTIRMAK İÇİN DİKİLİ\'DE

CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır ve Musa Çam, Dikili ilçesindeki ortaöğretim erkek öğrenci yurdunda kalan bazı çocukların cinsel istismara maruz kaldıklarının ortaya çıkmasının ardından, Genel Merkez\'in görevlendirmesiyle konuyu araştırmak ve bilgilenmek üzere ilçeye gitti. Dikili Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve konuyu takip eden savcı ile görüşmeler yapan vekiller, edindikleri bilgileri Genel Merkez\'le paylaşacak. Dikili\'deki özel bir yurtta, temizlik görevlisi Ö.F.E.\'nin öğrencilere cinsel istismarda bulunmasıyla ilgili olarak ilçeye giden CHP\'mi milletvekillerinden Tacettin Bayır konuyla ilgili yaptığı açıklamada, \"Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurduğu milli eğitim çizgisinin dışında bazı özel yurtlarda son zamanlarda Türkiye\'nin her yerinde bu tarz olaylar yaşanıyor. Dikili\'de de bu olayın yaşanmasından üzüntü duyuyoruz. Maalesef üstünkörü, sadece fiziki ortamın hijyenine yönelik yapılan denetimlerle yurt meselesini çözdüğünü zanneden bir Milli Eğitim var. Tavizsiz, olaya karışan bu ve benzeri yurtlar derhal kapatılmalı ve bir daha yurt ruhsatı verilmemelidir. Yurtların sadece devletin denetiminde, devlet eliyle yönetilmesi gerekir. Atatürk, \'Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır\' demiştir. Çocuklarımız medeniyet ışığından gericiliğin ışığına itilemez ve utanç verici taciz olaylarının merkezi haline gelen yurtlara emanet edilemez. Buna izin vermeyeceğiz\" dedi.

ÇAM\'DAN MİLLİ EĞİTİM BAKANINA İSTİFA ÇAĞRISI

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam da Türkiye\'nin her yerinden aynı tür tarikat yurtlarında yaşanan çocuk istismarı olaylarının çok vahim bir eğitim tablosu olduğunu ifade ederek, \"Çocuklarımızın geleceği iktidar eliyle çalınıyor, hayatları karartılıyor. Bütün bu yaşananlar eğitim sisteminin sonucudur. Köy okulları ve devlet yurtları kapatılarak küçücük yavrularımız bu yobaz, bu ahlak dışı her türlü işi kendilerinde hak gören tarikat yurtlarına mecbur bırakılıyor. Milli Eğitim Bakanına soruyorum, istifa etmen için daha kaç çocuğun cinsel istismara maruz kalması, hayatının kararması gerekiyor\" diye konuştu.

Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği\'ni yürürlükten kaldıran Mayıs 2017 tarihli Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği ile yurtların devlet elinden çıkarıldığını belirten Çam, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın bu yönetmeliği derhal geri çekmesi gerektiğini söyledi. Yönetmeliğin gerçek ve tüzel kişilere ortaokul düzeyinde yurt, pansiyon, apart ve stüdyo daire açma izni verdiğini vurgulayan CHP\'li Çam şu açıklamayı yaptı: \"Gerçek ve tüzel kişilere bu yetkinin verilmesi doğru değildir. Telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracaktır. Ortaokul düzeyinde açılacak yurtlar mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı tarafından işletilmelidir. Yönetmelikle ayrıca bu kurumları denetlemesi gereken maarif müfettişlerinin denetim hakkı saklı tutulmuştur. Maarif müfettişlerinin denetlemediği kurumlarda siyasi yandaşlık ön plana çıkacak, istismar vakalarının üzeri daha kolay örtülecektir. Ayrıca gerçek ve tüzel kişilere yurt, pansiyon açmanın yanı sıra en az 10 öğrenci ile apart ve stüdyo daire açma yetkisi verilmektedir. Bunun anlamı bir apartman dairesi kiralayan tüm gerçek ve tüzel kişilerin bu evleri açabilmeleridir. İstismar vakaları bu tür kurumlarda artacaktır. Karaman\'da, Aladağ\'da, İzmir\'de yaşanan olaylar tüm kamuoyunun vicdanını sızlatmışken, ortaokul düzeyinde özel teşebbüse yurt açma yetkisi verilmesi kabul edilemez. Tekrarlıyorum bu yönetmeliğin geri çekilmesi gerekir.\"

Dikili\'de Kaymakam, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve konuyu takip eden savcı ile görüşmeler yapan vekiller, edindikleri bilgileri Genel Merkez\'le paylaşacak.

Dikili\'deki cinsel istismar soruşturması kapsamında temizlik görevlisi Ö.F.E. tutuklanmış, yurt da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mühürlenmişti.

Görüntü Dökümü

-Yurdun görüntüleri

İZMİR, (DHA)-

3)\'GÜNEY ADANA TARİHİNİ YENİ BAŞTAN YAZIYORUZ\'

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, uygulamaya koydukları Güney Adana Kalkınma Programı ile Güney Adana tarihini yeni baştan yazmaya başladıklarını söyledi. Bir süre önce uygulamaya başlanan Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında \'Yarınlar Eğitimle, Eğitim Okul Öncesi ile Projesi\'nin açılış töreni yapıldı. Merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Hafsa Sultan Anaokulu\'nda gerçekleştirilen törene Vali Mahmut Demirtaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar\'ın yanı sıra çok sayıda veli ve öğrenci katıldı. Öğrencilerin kapıda çiçekle karşıladığı Vali Demirtaş, \"Bugünün dünyası artık planlı, programlı okul öncesi eğitimi elzem kılmaktadır. Bu nedenle okul öncesinde velilerimize anne-baba eğitimleri vermeyi, okullarımızda sosyal etkinlik sayılarını katlamayı ve böylelikle okullaşma oranını yüzde 20 artırmayı hedeflediğimiz projeyi başlatıyoruz. Bu sayede ailelerimize okul öncesi eğitimde yeni bir ufuk açıyoruz\" dedi.

PROJENİN ÖNEMİNİ ANLATTI

Proje kapsamında, Güney Adana Bölgesi\'nde yer alan 20 müstakil anaokulunda Eylül ayında 2 bin 372 olan okulöncesi eğitime devam eden öğrenci sayısının, 3 bin 695\'e çıkarıldığını aktaran Vali Demirtaş, şunları kaydetti:

\"Bin 323 yeni öğrenci okulöncesi eğitime kazandırılırken, yüzde 30\'luk artışla proje hedefleri şimdiden aşılmıştır. Bu sebeple proje ekiplerimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Eğitim, öğrenci-öğretmen-veli üçgeninden oluşan bir platformdur. Bu birliktelik ne kadar bilinçli ve sağlıklı olursa, çocuklarımızda o oranda sağlam bir kişilik kazanırlar. Bunun için başta kıymetli velilerimizin, anne-babaların okul öncesi eğitimin önemini kavraması gerekir. Bilinç düzeyini yükseltmek için proje kapsamında bölge okullarımızda seminerler, atölye faaliyetleri düzenleyeceğiz. Güney Adana Bölgesindeki okullarımızda görev yapan idareci ve öğretmenlerimizin kapısını çalmadıkları tek bir hane bırakmaması gerekir. Bu programla Güney Adana Bölgesinde eğitimin sadece bir kesimini değil, her düzeyini önceleyen, çocuklarımızı, gençlerimizi her seviyede kucaklayan, onları çağın gerektirdiği bilgi ve teknoloji ile donatmayı amaçlayan bir yapıyı hayata geçiriyoruz. Eğitim alanında bu projeleri gerçekleştirirken, sağlığa, güvenliğe, istihdama, sosyal hayata, ekonomiye dair diğer kurumlarımızın uygulayacakları projelerle Güney Adana\'nın tarihini yeni baştan yazıyoruz. En kıymetli hazinemiz olan beşeri sermayemizi ilmik ilmik yeniden dokuyoruz.\"Konuşmaların ardından Vali Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş ile protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğrencilere çeşitli hediyeler sundu.

Görüntü Dökümü

- Vali beyin gelişi

- Adana valisi mahmut demirtaş konuşması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:01\'49\" BOYUT:110 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ / Kamera: Eser PAZARBAŞI

4)EKİNYAZI MAHALLESİ\'NE DEMİR KÖPRÜ

ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçe kırsalında bulunan Ekinyazı Mahallesi\'ni ikiye ayıran sulama tahliye kanalının üzerine 11 metre uzunluğunda, 1 buçuk metre genişliğinde demir köprü yapıldı.

Ekinyazı Mahallesi’ni iki ayıran ve özellikle yaşlı ve çocukların mahallenin diğer yakasına geçmesini imkansız hale getiren sulama tahliye kanalının üzerine Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan’ın talimatı ile 11 metre uzunluğunda, 1 buçuk metre genişliğinde demir köprü yapıldı. Mahallenin iki yakasını bir araya getiren yeni köprü sayesinde, özellikle okula giden küçük çocuklar, camiye giden yaşlılar ve sağlık ocağına giden hastaların yaşadığı çile de son buldu. “3 Ekinyazı Mahallesi Muhtarı İsmail Dağ, Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan’a vatandaşların ihtiyaç duyduğu önemli bir hizmeti mahalleye kazandırdığı için teşekkür etti. Mahallenin ortasından geçen sulama tahliye kanalı nedeniyle vatandaşların karşıdan karşıya geçerken güçlük yaşadığını belirten Muhtar Dağ, \"Okul, sağlık ocağı ve camiye gitmek için yaklaşık 3 kilometrelik bir yolu yürümek zorunda kalıyorduk. Başkanımız Abdülhakim Ayhan’dan talepte bulunduk. Sağ olsun bizi geri çevirmedi. Kanalın üzerine demir köprü yapılması için ekiplere gerekli talimatları verdi. Başkanımız sayesinde vatandaşlarımız, okul, sağlık ocağı ve camiye daha rahat ulaşma imkanına kavuştu\" dedi.

Görüntü Dökümü

- Demir köprünün uzun araçla getirilmesi

- Köprünün yerleştidrilmesi

- Köprüden geçenler

- Muhtar İsmail Dağ\'ın konuşması

Haber-Kamera: Hadi KURT-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 128 MB

6)\'OSCAR\' BALIK HALİNİ KEDİLERDEN KORUYOR

TRABZON Balık Hali\'nin maskotu haline gelen Golden Retriever cinsi \'Oscar\' adlı köpek, balık tezgâhlarını kedilere karşı koruyor. Oturduğu özel bölmede çevreyi gözetleyen 3 yaşındaki Oscar, balık haline giren kedileri peşine düşerek kovalıyor.

Kentte Moloz mevkiinde kurulu Trabzon Balık Hali\'nde balıkçı Ceyhun Örseloğlu\'nun Golden Retriever cinsi \'Oscar\' adlı köpeği, tezgâhları kedilere karşı koruyor. Hale gelen müşterilerin de ilgi odağı olan Oscar, oturduğu özel bölmede çevreyi gözetliyor, peşine düşerek kovaladığı kedileri de haldeki tezgâhlardan uzaklaştırıyor.

Halin maskotu haline gelen köpeğin sahibi balıkçı Ceyhun Örseloğlu, müşterilerinin Oscar\'a büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Köpeğinin kedileri balık tezgâhlarına yaklaştırmadığını belirten Örseloğlu, “\'Oskar\'ı 35 günlükken biz alarak burada büyüttük. 3 yıldır bizimle. Artık balıkhanemizin maskotu. Müşterilerimizden kendisine oldukça fazla ilgi var, çocuklar onu çok seviyor. Zaten ırk olarak da Golden cinsi köpekler sevgi yumağı, oyuna aç bir cins. Müşteriler ve biz Oskar\'dan memnunuz. Oskar tam profesyonel, balıkla arası yok, sadece mama yiyor. Oskar\'ın esas görevi tezgâhlara kedileri yaklaştırmaması. Bu konuda onu özel eğittik. Burada kedilerden geçmiş yıllarda oldukça muzdariptik, Oskar\'ı da bu yüzden yetiştirdik. Onun birinci görevi kedileri hale sokmamak. O artık burada bir fenomen oldu. Özellikle onu görmek ve sevmek için müşterilerimiz bize geliyorlar\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------

Balık hali detayları

Köpekten detaylar

Köpeğin kedileri kovalaması

Köpek sahibi ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO TRABZON-DHA

7)EMEKLİ MEMUR, EVİNİ \'ESKİ EŞYA MÜZESİ\'NE ÇEVİRDİ

HAKKARİ\'de yaşayan memur emeklisi Halil İbrahimoğlu (60), 30 yıldır günlük yaşamda kullanılan yaklaşık 1500 eşyayı biriktirerek, oluşturduğu koleksiyonla müze oluşturdu. Evinin bir bölümünü müzeye dönüştüren İbrahimoğlu, günde ortalama 20 ziyaretçisinin olduğunu, bu durumdan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Merkez Yeni Mahalle\'de yaşayan evli ve 9 çocuk babası Halil İbrahimoğlu, 30 yıldır günlük hayatta kullanılan yaklaşık 1500 eşya ile oluşturduğu koleksiyonla müze kurdu. Evinin bir bölümünü müzeye dönüştüren İbrahimoğlu, yıllardır ilçeleri ve köyleri gezip, tarihi hedik, taş değirmen, savaş ve av aleti gibi 200 yıllık eşyaların yer aldığı koleksiyonu oluşturduğunu söyledi.

Hakkari\'de müze olmaması nedeniyle bölgedeki tarihi ve yöresel eşyaların, götürüldüğü Van\'da sergilendiğini belirten İbrahimoğlu, bu durumdan etkilenerek, evinin iki katını müzeye çevirdiğini anlattı. Koleksiyonunu sergilediği müze için 175 bin TL\'lik harcama yaptığını kaydeden Halil İbrahimoğlu, şunları söyledi:

\"Bu müzeyi kurmamın sebebi; 1987’de Van’a gittim ve müzeye uğradım. Oradaki heykelleri gördüm, dikili taşları ve eşyaları gördüm. Bunların hepsi Hakkari\'den getirilmişti. Sordum, \'Bunları nereden getirmişsiniz?\' diye. Onlar da bana, Hakkari\'de müze olmadığı için getirdiklerini söylediler. O tarihten sonra hep kafamda bir müze açmayı hayal ettim ve emekli olur olmaz evimin bir bölümünü müzeye çevirdim. Hakkari’de bir müze açılmasını hep arzu ettim, açılmayınca ben, evimi müzeye çevirdim. Bu müzede eski paralar, küpler var. 200 yıllık eşyalar var. Koyun kırkma makası desen orak desen yani hepsi Hakkari ve ilçelerinde kullanılan eserlerdir. 2016’da emekliye ayrıldım. Emekli maaşım ve bankadan çektiğim kredi ile iki katlı bina yaptım. Bu iki katı bana 175 bin liraya mal oldu. Şu an banka ve piyasaya 120 bin lira borcum var. Buraya gelen bütün devlet yetkililerini bu müzeyi görüp, gezmelerini istiyorum. Eşyaların çoğunu parayla aldım. Vali Cüneyit Orhan Toprak\'tan destek istiyorum. Hakkari ile ilgili bütün eserler müzemizde bulunmakta. Yurt içinde ve yurt dışında herkesi buraya bekliyoruz.\"

Görüntü Dökümü

--------------------

-Eski eşyalardan oluşturulan müze

-Sergilenen eşyalardan detaylar

-Ev ve eşyalardan genel görüntü

-Emekli Halil İbrahimoğlu ile röportaj

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

8)OTOMOBİLİN BİSİKLETLİ ÇOCUĞA ÇARPMASI KAMERADA

ŞANLIURFA\'da 9 yaşındaki çocuğun sürdüğü bisiklete otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun, bisikletiyle otomobilin tavanına kadar yükselip 2 takla atarak yere düşmesi yer aldı.

Kaza, geçen Ekim ayında İpekyolu Mahallesi\'ndeki bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, yokuş aşağı gelen 9 yaşındaki çocuğun sürdüğü bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan bisikletle otomobilin üzerinde 2 takla atan çocuk yere düştü. Hemen toparlanarak ayağı kalkan çocuk, sendeleyerek yol kenarına geçti. Kaza nedeniyle ağlamayan vücuduna cam parçaları saplanan çocuğa olay yerinde toplanan vatandaşlar ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

- Yokuş aşağı gelen bisikletli çocuk

- Otomobil ile bisiklet çarpışması

- Bisikletle otomobil üzerinde takla atan çocuk

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 65 MB

9)HOZAT\'TA 40 KADIN ORGANİK OYUNCAK BEBEKLER ÜRETİYOR

TUNCELİ\'nin Hozat ilçesinde Kaymakamlığın Öğretmenevindeki bir bölümde tahsis ettiği yerde aldıkları kurs sonrası 40 kadın organik bebek oyuncaklar üretiyor. El emeği göz nuru ile üretilen bebeklerin, Türkiye\'de ithal edilen ve zararlı maddeler içeren oyuncak bebeklerin yerini alması hedefleniyor. Organik bebek üretim sorumlusu Gülşen Yıldız, Hozat\'ın organik el örgüsü bebeklerinin özellikle Çin\'den ithal edilen zararlı kimyasal madde taşıyan plastik bebeklere büyük rakip olduğunu belirterek, \"Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin illerinde organik bebeklere yoğun bir talep var\"dedi.

Hozat ilçesinde Kaymakamlığın katkısı ile Öğretmenevinin bir bölümünde tahsis edilen yerde kurs alan yaşları 18 ile 40 arasında değişen 40 kadın, organik oyuncak bebekler üretmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren el emeği göz nuru örgü bebek üretimine başlayan kadınların mesaisi gece geç saatlere kadar sürüyor. Oyuncak bebekler ip ve el örmesi ile yapıldıktan sonra içleri elyaf ile doldurulduk kontrolden geçirilerek piyasaya sürülüyor. Organik bebek üretim sorumlusu Gülşen Yıldız, üretilen organik bebeklerin Tunceli Valiliği tarafından tamamının satın alındığı ve Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel\'in bu bebekleri çocuklara hediye ettiğini anlattı. İzmir bölgesindeki birçok belediyenin organik oyuncak bebek siparişi verdiğini ve birkaç gün içerisinde İzmir için bebek üretimine geçeceklerini anlatan Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Oyuncak organik bebeklerimiz, tamamen el emeği göz nuruyla ev kadınlarımız tarafından el örgüsüyle yapılıyor. Bir bebeğin yapımı bazen bir kadının iki günü alıyor. Oyuncak bebeklerimiz tamamen organik olan el ürünlerinden üretiliyor. Hiçbir zararlı madde içermesi söz konusu değil. Bebekler kirlendiği anda çamaşır makinesinde ve elde yıkanarak kullanılmaya devam edilebiliyor. Özellikle Türkiye\'de ithal edilen plastik ve naylon kimyasallar içeren oyuncak bebekler çocuklar için çok fazla zararlı kimyasallar taşıyorlar. Bizde buradan yola çıkarak çocuklarımızın, bebeklerimizin daha sağlıklı ve zararsız bebek oyuncaklarla oynamaları için bu bebekleri ürettik. Organik maddeler ile üretilen bu oyuncak bebeklere son günlerde inanılmaz bir talep oluştu. İzmir\'in dışında Ankara, Mersin ve İstanbul gibi büyük şehirlerde de birçok oyuncak mağazası ve kurum tarafından sipariş ve talepler var. Bu talepleri karşılamak için Hozat\'daki ev kadınlarına kurs verip üretici sayısını artırarak siparişleri yetiştirmeye çalışacağız.\"



Bebek üretim atölyesinde çalışan Naciye Varol, oyuncak bebek üretimi yaparak hem ailelerine ekonomik katkı sağladıklarını hem de çocukların sağlıklı oyuncaklar ile oynamaları için bu işe başladıklarını belirterek \"Biz Hozat\'da günlerimizi çoğunlukla ev işleri yaparak geçiriyorduk. Bu kurs sayesinde organik bebek örmeyi öğrendim. Şimdi ürettiğim organik oyuncak bebekler çocukları sevindiriyor. Benim hiç oyuncağım olmamıştı. Yaptığı oyuncak bebeklerin çocukları mutlu etmesi beni de mutlu ediyor. Asıl önemli olan bebeklerimiz piyasadaki plastik bebeklerin yerini almaya başlamış olması. Çünkü, bizim el emeği göz nuruyla ürettiğimiz organik bebekler hiçbir zararlı madde taşımıyor. Bu nedenle çocuklarımız güvenle oyunayabiliyor. Bebeklere sarılıp uyuyabiliyor. Biz bu bebekler sayesinde hem aile ekonomisine katkı sağlıyoruz hem de sosyal bir çalışma yapıyoruz\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Bebek üretim atölyesinde genel görüntü

-Kadınların bebek yapması

-El örüsü işe yapılan bebekler

-Kadınların bebek yapmasından detaylar

-Üterim atölyesinde detay görüntü

-Kadınlardan röportaj

-Sorumlu Gülşen Yıldız ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)-