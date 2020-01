DHA YURT BÜLTENİ-7 

Zonguldak\'ta maden ocağında göçük: 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi göçük altında (1)



ZONGULDAK\'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Taşkömürü İşletme Müessese Müdürlüğü\'ne ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 maden işçisini kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bugün saat 12.30 sıralarında, Kilimli\'deki TTK Karadon Taşkömürü İşletme Müessese Müdürlüğü\'ne ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında 3 maden işçisi kaldı. Ocakta bulunan diğer işçilerin müdahalesiyle işçilerden 1\'i hemen kurtarıldı. Yaralanan işçi ambulansla Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine göçüğün meydana geldiği maden ocağına TTK\'nın tahlisiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, göçük altında kalan diğer 2 işçiyi de kurtarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İtfaiye aracı sokağa giremeyince, polis park halindeki araçları itti

ÇORUM\'da bir apartmanda çıkan yangına müdahaleye giden itfaiye aracı, gelişigüzel park eden araçlar nedeniyle sokağa giremedi. Bunun üzerine polis ekipleri, sahiplerini bulamadıkları araçları itererek kenara çekip, yolu açtı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Çepni Mahallesi Aynalı Sokak\'taki 5 katlı apartmanın bodrum katında, üniversite öğrencilerinin kaldığı daireden dumanların çıktığını görenler, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için apartmanın bulunduğu sokağa girmek istedi. Ancak yola gelişigüzel park edilen araçlar nedeniyle itfaiye aracı sokağa giremedi. Bunun üzerine park halindeki araçların sürücüleri aranmaya başlandı. İtfaiye ekibi ise araçtan inip yangın tüpüyle daireye ulaşarak alevlere müdahale etmeye çalıştı. Park halindeki bazı araçların sahipleri bulunamayınca polis ekipleri devreye girdi. Çevredekilerin de yardımıyla polis ekipleri park halindeki 5 otomobili iterek kenara çekip, yolu açtı. Yolun açılmasıyla apartmanın önüne giden itfaiye aracından sıkılan suyla yangın söndürüldü. Yapılan incelemede, yangının binanın kazan dairesineki kaloriferi yakmak için bodrum katına istiflenen odunların tutuşmasından çıktığı, dumanın apartman boşluğundan dairelere ulaştığı belirtildi.

Toprağa gömülü 4 bin 665 uyuşturucu hap bulundu

AKSARAY\'da polisin durdurduğu otomobilde bir miktar uyuşturucu hap ele geçirmesinin ardından şüphelilerin evlerinde yapılan aramada \'Fino\' isimli eğitimli köpekle yapılan aramada bahçede toprağa gömülü 4 bin 665 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik 2 aydır takibe aldıkları şüphelilerin, Ankara\'dan Aksaray\'a geldikleri bilgisine ulaştı. Kent merkezi girişinde Kuddusi K.(45), ile Ali A.\'nın (38) içerisinde bulunduğu otomobili durduran polis, yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap buldu. Ardından iki şüphelinin ifadeleri doğrultusunda merkeze bağlı Borucu köyündeki evlerinde arama yapıldı. Eğitimli \'Fino\' isimli köpekle evin bahçesinde yapılan aramada toprağa gömülü 4 bin 665 adet uyuşturucu hapı ele geçirildi.Ayrıca evde 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 10 adet mermi bulundu. Gözaltına alınan iki şüphelinin sorgusu sürüyor.

İthal ete karşı, yerli et kampanyası

TÜRKİYE Kasaplar Federasyonu tarafından ithal ete karşı yerli etin tüketilmesi için \'1 kg Sırbistan eti yerine 750 gram yerli et al. Hem kasabına hem çiftçine sahip çık\' pankartı İzmir\'de kasaplara dağıtılarak camlara asıldı. Geçtiğimiz günlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'yı ziyaretinde rapor sunan İzmir Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş, ithal etin haksız rekabet ortamı oluşturduğunu söyledi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu hazırladığı \'1 kg Sırbistan eti yerine 750 gram yerli et al. Hem kasabına hem çiftçine sahip çık\' pankartlarıyla Sırbistan\'dan et ithal edilmesine karşı kampanya başlattı. Kampanya kapsamında hazırlanan afişler İzmir\'de de kasapların camlarına asıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'ya geçtiğimiz günlerde \"Kırmızı et piyasasıyla ilgili değerlendirme\" raporu sunan İzmir Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş, Sırbistan\'dan et ithal edilmesinin haksız rekabete yol açtığını söyledi. Yücelmiş, Türkiye Kasaplar Federasyonu tarafından başlatılan kampanyanın başarılı olması için çaba gösterdiklerini belirterek, ucuz et konusunda kasapların ve marketlerin yaşadığı sıkıntının bakanlıkla birlikte yapacakları çalışmayla en kısa zamanda çözüleceğini dile getirdi.

Avukatlardan, kadına şiddete kınama

ŞANLIURFA Barosu Kadın Komisyonu Başkanı Dilara İnal, 2017 yılının ilk on ayında 240 kadın ve kız çocuğunun öldürüldüğünü söyledi.

Şanlıurfa Barosu avukatları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Dünyada ve Türkiye\'deki kadına yönelik şiddetin sürdüğünü belirten Dilara İnal, 25 Kasım\'da Şanlıurfa\'da babası tarafından eşarpla boğularak öldürülen 20 yaşındaki Belkıs Varlık olayının takipçisi olunacağı ifade etti.

Türkiye\'nin \'Cinsiyet Uçurumu Raporu\'na göre 145 ülke arasında 130\'uncu sırada olduğunu belirten İnal, \"Nüfusunun yüzde 49,8 \'inin kadın olduğu Türkiye cinsiyet eşitliği sıralamasında, Dünya Ekonomik Forumu Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporuna göre 145 ülke arasında 130. sırada yer almaktadır. Türkiye İstatistik Verilerine göre okuma yazma bilmeyen kadın oranı erkeklere göre 5 kat daha fazladır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın Kadına yönelik aile içi şiddet araştırmasına göre her 10 kadından 4\'ü eşi ya da birlikte olduğu kişi tarafından şiddet görmektedir. Şiddet gören kadının yüzde 89\'u hiçbir yere başvurmamaktadırö dedi.

2017 yılının ilk 10 ayında 338 kadına şiddet uygulandığını aktaran İnal, \"2017 yılı için yapılan araştırmalara bakıldığında ilk on ayda 240 kadın ve kız çocuğunun öldürüldüğünü, 77 kadının tecavüze uğradığını, 286 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğunu, 338 kadına şiddet uygulandığı görmekteyiz. Ayrıca son beş yıl değerlendirildiğinde 2012 yılında 141 kadın, 2013 yılında 287 kadın, 2014 yılında 292 kadın, 2016 yılında 278 kadın öldürülmüştürö diye konuştu.

3,5 ton meyve sebze okula katkı için satıldı

KOCAELİ Gölcük Pazarcılar Odası, Gölcük Donanma Okulu\'na katkı sağlamak için okulun bahçesinde 3,5 ton sebze ve meyveyi satışa çıkardı.

Gölcük Pazarcılar Odası, Gölcük Donanma İlkokulu\'nda \'Değerler Eğitimi\' kapsamında yardımlaşma ve paylaşma olgusunun gösterilmesi amacıyla okulun bahçesinde 3,5 ton meyve ve sebzeyi okula katkı sağlamak için satışa çıkardı. Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Pazarcılar Odası Başkanı Abdurrezzak Tuncer tezgahların başına geçerek satış yaptı. Gün boyunca yapılacak satıştan elde edilecek gelir okul aile birliğine aktarılacak.

Abdurrezzak Tuncer pazarcılar olarak paylaşmayı bilen insanlar olduklarını belirterek, \"Bizim kazancımız az ama gönlümüz açıktır. Memleketimizi daha ileriye götürmek için daha iyi nesiller yetiştirmek hepimizin vazifesidir. Bu kentte birlikte yaşıyor sorunları birlikte çözeriz. Bu örnekle bugün Gölcük Donanma İlkokulumuzda tezgah açtık. Burada çocuklarımızın ahiliği doğru ve dürüstlüğü öğrenmesi için bu çalışmaları başlattık\" dedi.

Okul Müdürü Kadir Sonugelen ise, \"Değerler Eğitimi Kapsamında kimi zaman kitaplarını başka okuldaki kardeşleri ile paylaşan, kimi zaman biriktirdikleri paralar ile aldıkları gofretleri Güneydoğu\'da görev yapan Suriye\'deki asker ağabeylerine yollayan, kimi zamanda evlerinden getirdikleri erzakları koli koli ihtiyaç sahiplerine ulaştıran, elleri ve minik kalpleri dünyalar kadar büyük olan öğrencilerimiz, bu günde pazarcı büyükleri ile satış yaparak esnaflık dayanışma ve yardımlaşma örneğini gösterecekler\" diye konuştu.

Su kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, su kanalına düşerek sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı,

Atatürk Mahallesi\'nde bir köpek, su kanalına düştü ve burada sıkıştı. Sesini duyanların fark ettiği köpek için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kanala girerek demir parmaklıklar arasında sıkışan köpeği kurtardı. Kanaldan çıkarılan köpek, kısa sürede gözden kayboldu.

