DHA YURT BÜLTENİ-7

1)CAMİ İNŞAATINDA ÇÖKME: 3 İŞÇİ YARALANDI



ÇANKIRI\'da, cami inşaatında çökme meydana geldi, 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Karatekin Mahallesi\'nde Kentsel Dönüşüm İkinci Etap çalışması kapsamında yapılan cami inşaatında meydana geldi. Caminin içinde kurulan iskelede kubbe bölümünde kalıp çalışması yapıldığı sırada çökme meydana geldi. İskeledeki 3 işçi, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek üzerlerine çöken enkazın altında kaldı. İşçiler, Çankırı Belediyesi itfaiye ve fen işleri ekipleri tarafından kısa sürede enkaz altından çıkarılarak Çankırı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İşçilerden birisinin sağlık durumunun iyi, diğer ikisinin ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA)

2)10 YAŞINDAKİ OĞLUNU YASTIKLA BOĞARAK ÖLDÜREN ANNE VE KOMŞUSU, ADLİYEDE

SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde, Necmi Talha K.\'yı (10), kendilerini yatakta birlikte gördüğü için yastıkla boğarak, öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan annesi Zeynep K. (40) ile komşuları T.Y. (40), adliyeye sevk edildi. Dün Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gelen 3 çocuk annesi Zeynep K., 5\'inci sınıf öğrencisi oğlu Necmi Talha K.\'yi öldürdüğünü söyledi. Önce oğlunu okula gitmediği için öldürdüğünü ileri süren Zeynep K., daha sonra ifadesinde, komşusu T.Y. ile aralarında ilişki olduğunu, oğlunun da kendilerini yatakta görmesi üzerine Necmi Talha\'yı yatak odasında, yastıkla boğarak, öldürdüğünü söyledi. Bu ifade sonrasında polis, T.Y.\'yi gözaltına aldı. Güvenlik gerekçesiyle Karasu\'dan Adapazarı\'na getirilen kadın ve komşusu, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği\'nde, sabah saatlerine kadar sorgulandı.

Zeynep K., ifadesinde, oğlunu öldürdüğünü kabul ederken, cinayetle ilgili çelişkili ifadeler verdi. Gözaltına alınan komşusu T.Y. ise iddiaları kabul etmedi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadını ve şüpheli komşusunu, güvenlik nedeniyle sağlık kontrolünden geçirilmek üzere farklı hastaneye sevk etti. Çelik yelek giydirilen Zeynep K., Yenikent Devlet Hastanesi\'ne, komşusu ise öğrenilemeyen bir hastaneye götürülerek, sağlık raporları alındı. Zeynep K. ile T.Y., daha sonra adliyeye ayrı ayrı getirildi.

Necmi Talha K.\'nın cenazesinin ise Karasu Tepetarla Mahallesi\'nde toprağa verileceği öğrenildi.



Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) -

3)DOĞU KARADENİZ’İN EĞLENCE MERKEZİ BATUM OLDU



TÜRKİYE\'ye komşu Gürcistan’ın Batum kenti, ışıl ışıl caddeleri, 5 yıldızlı otelleri ve eğlence merkezleri ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nden gelenlerin akınına uğruyor. Kimlikle geçilen ve bölgede eğlence hayatının merkezi haline gelen Batum kentine gitmek isteyenler sınır kapılarında uzun araç ve yaya kuyrukları oluşturuyor. Sınırı geçenlerin çoğu eğlence için disko, gece kulüpleri ve sayıları her geçen gün artan kumarhaneleri tercih ediyor. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu, \'Lazvegas\' olarak da adlandırılan Batum\'da kumara milyonların harcandığını ileri sürerek, önlem alınmasını istedi. 1989 yılında açılan Sarp Sınır Kapısı\'ndan kimlikle geçiş için 31 Mayıs 2011 tarihinde Türkiye ve Gürcistan hükümetleri arasında protokol imzalandı. 11 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe giren protokolle iki ülke vatandaşlarının karşılıklı geçişe başladığı Sarp Sınır Kapısı\'nda yıllık geçiş rakamı ortalama 6 milyonu aştı. Türkiye\'nin sınırında yer alan Gürcistan\'ın Acara Özerk Cumhuriyeti\'nin Batum kenti, Türkler\'in en çok ilgi gösterdiği yer haline geldi.

2017 yılının 9 aylık döneminde ise sınır kapısında geçişler bir önceki yıla oranla yüzde 4 daha artarak 4 milyon 746 bin 33 yolcuya ulaştı. Aynı dönemde giriş çıkış yapan araç sayısı ise 479 bin 966 oldu.

KAPI KİLİTLENİYOR

Gürcistan\'ın Batum kenti en çok ziyaretçiyi Doğu Karadeniz\'de, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun ile Doğu\'da Erzurum ilerinden alıyor. Kimlikle geçilen ve bölgede eğlence hayatının merkezi haline gelen Batum kentine gitmek isteyenler sınır kapılarında uzun araç ve yaya kuyrukları oluşturuyor. Sınırı geçmek isteyen sürücülerin oluşturduğu uzun araç kuyrukları Karadeniz Sahil Yolu boyunca uzayıp gidiyor. Hafta içi mesaisi bitenler geldikleri sınır kapısında çoğu zaman saatlerce beklemeyi göze alarak karşıya geçiyor.

Kapıda hafta sonu ise yaya ve araç yoğunluğu daha da artıyor. Sınır kapısı aşırı yoğunluğu kaldıramadığı zamanlarda kilitleniyor. Sınırda araçları ile geçmek için sıra bekleyen vatandaşlar Batum\'a, Türkiye\'ye oranla yarı fiyatında olan akaryakıt almak için gittiklerini ifade ediyor. Otobüs şoförleri de Batum\'a eğlence için gidenlerin yoğun ilgisinin kapıda uzun araç ve yaya kuyrukları oluşmasına neden olduğunu belirterek yolcu taşımacılığının aksamasından yakınıyor.

SINIRI GEÇENLERİ TABELALAR KARŞILIYOR

Türk ve Gürcistan gümrüğündeki kimlik veya pasaport kontrolünün ardından uzun bir koridordan yürüyen vatandaşlar sınırı geçerek Batum\'a ilk adımı atıyor. Sınırı geçen vatandaşları Gürcistan\'da önce taksi şoförleri ile eğlence merkezlerinin rengarenk tabelaları karşılıyor. Sınır kapısına 17 kilometre uzaklıktaki Batum kent merkezine ulaşanlar ise ışıl ışıl caddeler, 7 yıldızlı oteller, su parkları ve eğlence merkezleri ile karşılaşıyor. Batum\'da ise vatandaşların çoğu eğlence için disko, gece kulüpleri ve sayıları her geçen gün artan kumarhaneleri tercih ediyor.

EVİNİ, ARABASINI, ARSASINI HATTA İNEĞİNİ SATAN VAR

Bölgede yapılan araştırmalarda Türkiye\'de yasak olan kumarla Gürcistan\'ın Batum kentinde tanışanların çoğunun kumarın tutkunu haline geldiği belirtiliyor. Kumarhanelere ulaşımın kolay olmasının en büyük etken olduğu tutku ile vatandaşlar büyük kayıplar yaşıyor. Müşterilerinin neredeyse tamamına yakını Türk olan kumarhanelerde kazançlarını bırakanlar döndükleri Türkiye\'de kayıplarını telafi için kredi çekiyor, evini, arabasını, arsasını hatta ahırındaki ineğini bile satıyor. Gece hayatına kapılanların ise aile düzenleri bozuluyor, kimileri eşlerinden boşanma noktasına geliyor.

RTSO MECLİS BAŞKANI: PARALAR KUMARA GİDİYOR, ÇOK YAZIK OLUYOR

Rize Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu, artık \'Lazvegas\' olarak da adlandırılan Batum\'da kumara milyonlarca liranın gittiğini belirterek yaptıkları araştırmalarda ciddi sakıncalı durumlar tespit ettiklerini açıkladı. Ofluoğlu, \"Bazı insanlarımız Batum\'a özellikle kumar için gittiğini öğrendik. Kumar tutkusu oluşan insanlar büyük zararlar görüyor. Bu durum ailesini, işini etkileyecek hale geliyor. Bir tek maaşla geçinen adam sınırlı geliri olan kişiler çoluk çocuğunun rızkını gidip oralarda kumara harcıyor. Biz vatandaşlarımıza \'Çoluk çocuğunuzun ihtiyacı olan aile gelirinizi kumara vermeyin\' diyoruz. Burada bir denetim de olmalı. Kumar bağımlısı olan kişileri aileleri de denetlemeli. Bize öyle aileler geliyor ki \'Benim çocuğumum ayakkabısı, çantası yok ama eşim gidip kumar oynuyor\' diye şikayet ediyor. Bu olmaması gerekir. Bunun haricinde komşu ülkemizle turizm amaçlı ticaret amaçlı ilişkimiz olacak elbette. Bu kumar hastalığını önleyecek bir takım tedbirler almamız lazım. Bu paralar oralara gidiyor ve çok yazık oluyor\" dedi.

Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Aytekin KALENDER GÜRCİSTAN - DHA

4)ATATÜRK ANITI’NA ÇİÇEK BIRAKIP DUA ETTİ

İZMİR’de Bayraklı Belediyesi, yeni hizmet binasının bulunduğu alana 2 metre 70 santim uzunluğunda bir Atatürk Anıtı dikti. Resmi açılışı önümüzdeki günlerde gerçekleşecek anıtın önüne gelen bir vatandaş, buraya çiçek bıraktı. Karşısına geçip dua etti. Bu görüntü güvenlik kameralarına yansıdı.

Bayraklı Belediyesi, Heykeltraş Can Akdaş tarafından bronz dokum tekniği ile Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde giydiği fraklı takım elbiseli halinden anıt yaptı. 2 metre 70 santim uzunluğundaki Atatürk Anıtı, çarşamba günü vinçle belediye binası önündeki 1 metre 60 santim uzunluğundaki kaidenin üzerine kondu. Gerekli düzenlemelerin ardından açılışı yapılacak anıtın önüne dün (çarşamba) saat 14.30\'da gelen bir vatandaş, elindeki çiçekleri Atatürk Anıtı’nın önüne bıraktı, ardından da dua etti. Bu görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Bayraklı Belediye Başkanı CHP\'li Hasan Karabağ, \"Yanılmıyorsam vatandaşımızın belediyemizde bir işi varmış. Heykeli görünce yanına gidip çiçek bırakmış. Dua etmiş. Bu görüntüler bizi de çok duygulandırdı. İlçemize çok güzel bir Atatürk Anıtı kazandırdık. Vatandaşımızın yaptığı Atatürk sevgisinin dışa vurumudur. Her fırsatta Atatürk’ü ve Atatürk değerlerini unutturmak isteyenlerin karşısında olduğumuzu ifade ediyoruz. Böyle Atatürk sevgisi olan güzel insanların olduğunu bilmek bize güç veriyor\" dedi.

İZMİR/DHA

5)DOWN SENDROMLU ÖĞRENCİLER ZABITA OLDU

MALATYA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği organizasyonla down sendromlu çocuklar zabıta kıyafeti giyerek, denetleme yaptı.Malatya Down Sendromlular Derneği’nin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, deown sendromlu çocuklar ilk olarak Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret etti. Zabıtalık belgelerini alan çocuklar, daha sonra zabıta araçlarıyla denetime çıktı.

Malatya Down Sendromlular Derneği Başkanı Mehmet İklim, “Down sendromlu 17 çocuğumuz bir gün boyunca zabıta oldu. Bir aydır çocuklarımız bunun heyecanını yaşıyor. Malatya’da 700 civarında down sendromlu çocuğun olduğunu düşünüyoruz ama 400’üne ulaşabiliyoruz. Ulaşamadığımız diğer bireylere de farkındalık oluşturup, ulaşmak istiyoruzö dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise down sendromlu 17 çocuğun zabıta ekipleri ile birlikte zabıta görevi yaptıklarını ifade ederek, “Çocuklarımızın giysileri hazırlandı. Zabıta olmaya çok hevesliler. Çocuklarımızın heyecanlı olmaları bizleri de mutlu etti. İlimizin kültürel ve sosyal açıdan gelişmesine katkı sağlayan birçok etkinlik yapıyoruz. Gerçekleştirilen her faaliyet bu çocuklarımızın gelişmesi anlamında ciddi katkılar sağlıyor. Çocuklarımız sokaklara çıktı, engelliler açısından gördükleri sorunlara müdahale ettilerö diye konuştu.

ESNAFLARI DENETLENİP, HATALI PARKLARA CEZA VERİLDİ

Belediye ziyaretinden sonra down sendromlu öğrenciler, Sıtmapınarı Caddesinde denetleme yaptı. Bu sırada engelli araç park yerine otomobilini bırakan bir vatandaşa ceza yazıldı. Daha sonra Sivas Caddesinde kaldırımın üzerine minibüsünü koyan bir vatandaşa da ceza yazıldı. Oradan sonra da down sendromlular çarşı merkezinde bulunan esnafları denetledi.

6)YABANCI DİL TERCÜME CİHAZI SİPARİŞ ETTİ, MÜZİKÇALAR GELDİ

TOKAT\'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi\'nde öğretim üyesi Rüstem Cangi ağabeyi için internetten yabancı dil tercüme cihazı sipariş etti. Eline ulaşan paketten yabancı dil tercüme cihazı yerine mp3 müzikçalar çıktı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi\'nde öğretim üyesi 51 yaşındaki Prof.Dr. Rüstem Cangi, Almanya\'da yaşayan ağabeyi Hasan Cangi\'nin isteği üzerine 3 gün önce internetten elektronik ürünleri pazarlayan şirkete 17 yabancı dilde tercüme yapan yabancı dil cihazı siparişi verdi. Sipariş eline ulaşan Rüstem Cangi, kargo görevlisine 210 lira ürün bedeli 10 lira da kargo bedeli olmak üzere toplam 220 lira ödeme yaptı. Kargo paketini açan Cangi, sipariş ettiği üren yerine mp3 müzikçalar gönderildiğini fark etti.

Paketten çıkanı görünce şaşırdığını belirten Rüştem Cangi, \"Ağabeyim Türkiye\'deki bir internet sitesinde uygun fiyatlı çeviri cihazını görmüş. Oradan sipariş vermeyince beni aradı. Ben onun adına bir sipariş verdim. 4 çekirdekli ve 17 yabancı dilde tercüme eden bir cihaz beklerken, başka bir cihaz çıktı. Tabi önce daha önce gelişmiş bir versiyonu zannettik. Ama daha sonra baktık ki, 5 -10 liralık bir mp3 müzikçalar göndermişler. Burada bir mağduriyet yaşıyoruz. Gerekli hukuki yollardan haklarımızı arayacağız. Vatandaşlarımızın internetten sipariş verirken gerçekten çok uyanık olmasında fayda var. Bizim hatamız şu. Paketi ödemeli alırken kargo görevlisinin yanında açmamız gerekiyordu.\" dedi.

Firmayı aradığını ve durumu anlattığını söyleyen, Cangi, \"Önce pek şey yapmadılar. Sonra \'Yanlışlıkla mp3 konmuş olabilir. Biz başka ürünler de satıyoruz\' dediler ama ispatlama şansımız yok. Benim gibi benzer mağduriyetler olduğunu duydum. Bunun bilinçli yapıldığı kanaatindeyim\" şeklinde konuştu. Beklemede olduğunu belirten Cangi, sipariş ettiği ürünün gönderilmemesi halinde yasal yollardan hakkını arayacağını dile getirdi.

