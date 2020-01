DHA YURT BÜLTENİ-7

1)BAŞBAKAN YILDIRIM: TÜRKİYE\'Yİ TERÖRE TESLİM ETMEYECEĞİZ\"

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan\'da halka hitap etti. Terörle mücadeleye değinen Yıldırım, \"Dün alçak terör örgütü bölüğümüze saldırdı. Şemdinli\'de şehitlerimiz var. 8 vatan evladı bölücü terör örgütünün saldırısında şehit düştü. Bugün Diyarbakır\'da da yine operasyon sırasında 1 polisimiz şehit oldu. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C, PYD, YPG adları ne olursa olsun hepsinin hesabını göreceğiz. Türkiye\'yi teröre teslim etmeyeceğiz\" dedi.



Görüntü Dökümü

--------------------

-Başbakan\'ın konuşması

-Detaylar

DHA YURT / ERZİNCAN

===================================================

2)AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI EKER: TERÖRİST, ÇOCUKLARI VE KADINI KENDİNE KALKAN YAPMIŞ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Diyarbakır\'da bu sabah 1 polis memurunun şehit olduğu ve 9 polis memurunun yaralandığı operasyonla ilgili detayları açıkladı. Eker, \"Terörist, çocukları ve kadını kalkan olarak kullanmak ve onların arkasına saklanmak suretiyle oradan zaman kazanmak suretiyle bir bombalama yapmış ve 9 kardeşimiz yaralanmıştır\"dedi.

Diyarbakır\'ın burma kadayıfının Türk Patent Kurulu tarafından tescillenmesinin ardından belge takdim töreni için Diyarbakır\'a gelen Ak Parti Genel Başkanı Mehdi Eker, geldiği Diyarbakır Valiliğinde sabah saatlerinde operasyon sırasında çıkan çatışmanın detayları anlattı. Eker, burna kadayıfın tescillenmesi töreni için Diyarbakır\'a geldiğini belirterek, \"Ancak, sabah saat 06:00 sularında Huzurevlerinde PKK/YPS terör örgütüne mensup dağ kadrosunda bir teröristin onunla ilgili yapılan bir operasyonda 9 polis memurumuzun yaralanması ve Ahmet Alp Taşdemir polis memurumuzun şehit olması nedeniyle bu tören iptal edildi\" dedi.

Terör örgütleri ile mücadelelerinin devam edeceklerini belirten Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, \"PKK terör örgütü Türkiye\'deki Kürt vatandaşlarımızı olmak üzere başta şehrimizin bütün güzelliklerine bütün değerlerine kuruluşundan beri savaş açtığı ve burada ne kadar güzellik ne kadar değer varsa tarihi, kültürel, turistik, iktisadi, sosyolojik ne kadar değer varsa PKK bu değerlerle başından itibaren bu değerleri yok etmeye, milletimizin evlatlarımızın hayatına kastemek suretiyle terör eylemleri yapmak suretiyle bütün bu faaliyetlerini başından beri sürdürüyor. Maalesef bu şehrin hayatına öteden beri PKK bu çeşit saldırılarla bu çeşit terör eylemleriyle sürekli gölge düşürmeye çalışmakta. Emrinde bulunduğu karanlık odakların bir takım uluslararası istihbarat örgütlerinin emelleri doğrultusunda PKK terör örgütü ve onun türevleri bu eylemleri yapıyor. Bizlerde millet olarak hepimiz bütün kurumlarımızla, bütün milletimizle bu terör örgütü ve onun uzantılarıyla mücadele etmekteyiz\"dedi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda sırasında çıkan çatışamaya ilişkin detayları anlatan Eker, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"TERÖRİST, EVDE BULUNAN ÇOCUKLARI VE KADINI KENDİNE KALKAN YAPMIŞ\"

\"Bugün sabah yapılan operasyonda, Diyarbakır\'da esasen böyle bir mücadelenin devamıdır. Bu PKK/YPS terör örgütü mensubu bugün sabah hak ettiği cezayı buldu. Bir hususu daha sizinle paylaşmak istiyorum. Muhtemelen sayın valimiz, emniyetimiz onu açıklayacaktır. Esasen bu polis kardeşlerimizin yaralanmasının sebebi şu, evde bulunan çocukları bir şekilde kalkan olarak kullandığı için terörist onlara herhangi bir zarar gelmesin diye eşi bir hanım var evde bir bayan var. O ve çocuklar zarar görmesin diye emniyet güçlerimizin sarfettiği gözettiği itina ve dikkat bu şekilde bir sonuca yol açmıştır. Onuda özellikle belirtelim. Yani emniyet kuvvetlerimiz terörist ile sivil insanların, çocukların veya kadınların birbirinden ayrılması teröristin cezalandırılması veya derdest edilmesi mümkünse derdest edilmesi değilse cezalandırılması sürecinde hiçbir sivilin, hiçbir kimsenin çocuğun, kadının zarar görmemesi içinde azami itina ve dikkat sarfetmişler. Teröriste çocukları ve kadını kalkan olarak kullanmak suretiyle onların arkasına saklanmak suretiyle oradan zaman kazanmak suretiyle bir bombalama yapmış ve 9 kardeşimiz yaralanmıştır. Şehidimize Ahmet kardeşimize Allahtan rahmet diliyoruz. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Ailesi tabi ki bizim emanetimizdir. Bu polis kardeşimiz Manisa\'nın Selendi ilçesi doğumludur. Manisalıdır. İlk görev yeri Diyarbakır. 2013\'de burada bir Diyarbakırlı kızımızla evlenmiştir. Eşi Diyarbakırlı kardeşimiz. Allahtan ona sağlık ve sabır diliyoruz. 13 aylık çocuğuna da uzun ömür, sağlık ve huzur diliyoruz. Yaralı kardeşlerimizi de çok acil şifalar diliyoruz. Onların tedavisiyle ilgili bütün ilgili arkadaşlarımız herkes büyük bir çaba içerisinde gayret göstermektedir. bu bir mücadeledir. Bu mücadele devam ediyor, devam edecek. Biz Ortadoğu\'da yapılmakta olan yapılmaya çalışılan hem eylemleri hem yapılmaya çalışılan harita değişiklilerinin farkındayız ve biliyoruz. Bunun taşeron terör örgütleri birgün YPG/PYD birgün PKK/YPS birgün FETÖ bunların eliyle bu çabalar, çalışmalar yapılıyor. İstihbarat ve terör örgütleri tarafından. bizde bunlarla mücadele ediyoruz. Ve allah milletimizi ve bütün insanlığı bu tür terör örgütlerinin hain eylemlerinden korusun. 1 kadın 3 tane çocuk var. Kendi çocukları olduğu değerlendiriliyor. Tabi kesin kati bir bilgi şuan için yok soruşturma, inceleme, araştırma devam ediyor. 3 tane çocuk muhtelif yaşlarda ve 1 tanede kadın emniyet güçlerimiz tarafından emniyete alındı aile. Onların bu çatışmada, bu şeyde zarar görmemesi içinde emniyet güçlerimiz tarafından itinayla korundular. Ve emniyet güçlerimiz çok büyük bir fadekarlık yaptı. O çocuklara herhangi bir zarar gelmemesi için. Gözaltı var onu sayın valimiz, emniyet kuvvetlerimiz açıklar ben o detaylara vakıf değilim. Biz Diyarbekir olarak bugün gerçekte bir kez daha bu şehidimizde yüreğimiz yandı. Allah rahmet eylesin başımız sağolsun milletçe.\"

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Eker\'in Valiliğe gelişi

-Eker\'in açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)-

=========================================================

TUNCELİ\'DE 8 TERÖRİSTİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OPERASYONDAN SICAK GÖRÜNTÜLER

3)TUNCELİ\'DE ÖLDÜRÜLEN 8 PKK\'LIDAN 4\'Ü ARANANLAR LİSTESİ GRİ KATEGORİDE



TUNCELİ\'nin Nazimiye ile Pülümür ilçesi arasında yer alan Kadısırtı Şelalesi bölgesinde güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen PKK\'lı 8 teröristten 4\'ünün, örgütün üst düzey sorumluları olduğu ve İçişleri Bakanlığı\'nın arananlar listesi gri kategoride yer aldığı belirlendi.Bugün sabah saatlerinde Nazimiye ile Pülümür ilçeleri arasında yer alan Kadısırtı Şelalesi yakınlarında 9 kişilik PKK\'lı grubun tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, sabahın erken saatlerinde helikopterlerle bölgeye indirilildi. Öğle saatlerinde PKK\'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi, diğer 5 PKK\'lı ise Efeağlı Köyü bölgesindeki sık ağaçlarla kaplı ormanlık alana kaçtı. İz süren güvenlik güçleri, akşam saatlerine kadar aralıklarla girilen çatışmalarda 1 kadın teröristi sağ, diğer 4\'ünü ise ölü ele geçirdi. Öldürülen 8 teröristten 3\'ünün kadın olduğu belirtildi.

ÖLDÜRÜLEN PKK\'LILARDAN 4\'Ü GRİ KATEGORİDE

Öldürülen teröristlerden 4\'ünün, örgütün Tunceli bölgesinde üst düzey sorumluları oldukları ve İçişleri Bakanlığı\'nın arananlar listesi gri kategoride olduğu belirlendi. \'Savaş\' kod adlı PKK\'lı Hamza Güler\'in (36) örgütün sözde doğu cephesi sorumlusu ve Dersim Eyaleti olarak adlandırdığı Tunceli, Erzincan ve Sivas bögesini içine alan bölgenin yönetiminde yer alan 5 kişiden biri olduğu bildirildi. \'Sema\' kod adlı Besna Kartal\'ın (26) örgütün doğu cephesi kadın sorumlusu, \'Tolhidan\' kod adlı Ejder Yücedağ (25) ile \'Medya Derik\' kod adlı Remziye Bağırtan\'ın (27) da Pülümür ve Nazimiye bölgelerinde sorumlu düzeyde oldukları belirtilrdi.

Terörist grubun bölgede kış üstlenmesi için hazırlık yaptıkları ifade edildi. Ayrıca PKK\'lılardan 2\'sinin Kandil\'de uzun süre keskin nişancı eğitimi aldığı tespit edildi.

SON YILLARIN EN BÜYÜK DARBESİ

Gri listedeki 4 teröristin Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde birçok eyleme katıldığı, çok sayıda asker ve sivilin şehit edilmesi olaylarında bizzat yer aldıkları kaydedildi. Savaş kod adlı PKK\'lı Hamza Güler\'in örgütün Tunceli\'deki en önemli isimlerinden biri olduğu belirtildi. Operasyonla son yıllarda örgüte vurulmuş en ağır darbenin vurulduğu bildirildi.

YÜKLÜ MİKTARDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Tunceli Valiliği, biri sağ, 9 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah ve muhimmatın ele geçirildiğini açıkladı. Teröristlerden 4\'ünün arananlar listesi gri kategoride olduğu belirtilen açıklama şöyle:

\"02 Kasım 2017 Tarihinde İlimiz Nazımiye İlçesi Kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda; toplamda 9 terörist (biri sağ) etkisiz hale getirildiği ve 6 adet Kalaşnikof, 1 adet Bixi, 1 adet Kanas, 1 adet M-16 piyade tüfeği ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildiği bildirilmişti. Operasyon bölgesinde devam eden arama/tarama faaliyetlerinde; 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 4 adet RPG-7 Anti Tank Mühimmatı, 1 adet RPG-7 Anti Personel Mühimmatı, 6 adet RPG-7 Sevk Fişeği, 268 adet Kalaşnikof mermisi, 5 adet Kalaşnikof şarjörü, 2 adet El Bombası, 150 adet Bixi Mühimmatı, 94 adet M-16 Mühimmatı, 1 adet El Dürbünü, 2 adet Telsiz, 50 metre kablo, 155 kg amonyumnitrat, 250 litre benzin, 100 metre halat, 17 adet branda, 2 adet şemsiye, 1 ton 110 kg un, 155 kg kuru fasulye, 100 kg makarna, 170 kg mercimek, 200 kg nohut, 100 kg pirinç, 130 kg şeker, 310 kg çay, 50 kg zeytin, 45 kg peynir, 40 adet salça, 20 kg tuz, 10 kg ceviz, 300 kg deterjan, 26 adet battaniye, 25 çift mekap ayakkabı, 2 adet leşker kıyafeti, 5 rulo sera naylonu ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının yapılan kimlik tespiti çalışmalarında, 4’ünün terör arananlar gri listede yer aldığı tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.\"

Görüntü Dökümü

--------------------

-Operasyondan sıcak görüntüler

TUNCELİ, (DHA) -

=====================================================

4)KAYYUM ATANAN FABRİKADA SENDİKALI İŞÇİLERİN İŞTEN ÇIKARILMASINA TEPKİ



MALATYA\'da, Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) yönetimi, FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atanan bir tekstil fabrikasında çalışan 8 işçinin \'sendika üyesi oldukları\' iddiasıyla işten çıkarıldıklarını belirterek tepki gösterdi.TEKSİF Genel Başkan Yardımcısı Ersin Çelik, Malatya\'da kayyum atanan bir fabrikada kendilerine üye olan 8 işçinin zorla işten çıkarıldıklarını söyledi. Daha önce de aynı fabrikada 5 işçinin sendika üyesi olduğu gerekçesiyle işlerine son verildiğini öne süren Çelik, şöyle konuştu:

\"6-7 aydır tekstil fabrikasında örgütleme çalışmalarımız devam ediyor. Burada çalışan arkadaşlarımız yasal hakkını kullanarak sendikalı olmak istediklerinden dolayı biz burada teşkilatlanma çalışması başlatmış durumdayız. Kayyum atanmasına rağmen 2 ay önce 5 arkadaşımız \'neden TEKSİF üyesiniz\' diye işte atıldı. Bunlarla ilgili mahkeme süreci devam ediyor. Dün akşam da işveren, baskı yaparak 8 arkadaşımızı daha tehditle ve baskıyla TEKSİF sendikasına üye oldukları gerekçesiyle tazminatsız işten çıkardı. Türkiye\'de sendika Anayasal bir hak ise arkadaşlarımızın burada hukuksuzca işte atılmalarını kabul etmiyoruz\"Çelik, işten çıkarmalarla ilgili mahkeme süreci başlatacaklarını da sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------------

- Toplantıya katılanlar

- TEKSİF Genel Başkan Yardımcısı Ersin Çelik’in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 308 MB

=====================================================

5)AMASRA AÇIKLARINDA AVLANAN BALIKÇILAR, 300 TON HAMSİ İLE DÖNDÜ

BARTIN\'nın Amasra ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, sabah saatlerinde 300 ton hamsi ile limana döndü. Limana gelenlere ücretsiz hamsi dağıtıldı.

İstanbul, Trabzon, Akçakoca, Sakarya, Sinop, Bandırma gibi kentlerden gelen 50\'ye yakın balıkçı teknesi, Amasra açıklarında ağ attı. Balıkçılar, sabah 300 ton hamsi ile Amasra Limanı ve Tarlaağazı Balıkçı Barınağı\'na döndü. Hamsiler, limanda kasalara konulup kamyonlara yüklenerek çevre illere gönderildi. Limana gelen vatandaşlara da hamsi ücretsiz olarak dağıtıldı. Limana akın eden vatandaşlar, leğen ve poşetlere doldurulan hamsileri alarak evlerine gitti.

25 ton hamsi ile Tarlaağazı limanına dönen \'Mustafa Reis\' isimli balıkçı teknesini sahibi Mustafa Pars, \"Hamsi bolluğu yüzümüzü güldürdü. Marmara\'da umduğumuzu bulamadık. Karadeniz\'e açılarak, ağ attık ve inşallah bundan sonra yüzümüz gülecek. Sadece kendi teknemizde bir gecede 25 ton hamsi tuttuk. 30 kişiden oluşan tayfamız kamyonlara kasalarla balıkları yüklüyor. Bunlar İstanbul, Ankara ve Bursa\'daki hallere vereceğiz. Şu ana kadar Karadeniz\'de istediğimiz olmamıştı ama bundan sonra yüzümüz gülecek dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Teknelerden detay

-Hamsilerin kasalanması

-Kamyonlara konulan hamsiler

-Tayfaların çalışması

-Detay görüntüler

-Tekne kaptanı Mustafa Pars ile röp.

Süre: 3.47 Boyut: 116 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)

======================================================

6)AYVALIK\'TA ZEYTİN DOLU 3 GÜN

BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde zeytin ve zeytinyağının kalite bilinirliğini arttırmak amacıyla 3-5 Kasım tarihlerinde bu yıl 13\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Zeytin Hasat Günleri, zeytine minnet yürüyüşü ile başladı.

Ayvalık Ticaret Odası ve Ayvalık Belediyesi işbirliğinde 13. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Günleri \"Ulusal değer zeytinyağı, küresel hedef bütün dünya\" sloganı ile düzenleniyor. Her yıl olduğu gibi \'zeytine minnet\' yürüyüşüyle başlayan şenliğin açılışına Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ankara Vali Yardımcısı Nihat Nalbant, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, CHP\'li Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Metin Tokel, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı İbrahim Kantarcı, Ayvalık Zeytin Üreticileri Derneği temsilcileri ile birlikte üreticiler katıldı. Ayvalık Belediye Bandosu eşliğinde başlayan zeytine minnet yürüyüşü saat 09.30\'da 06 Mevkii\'nden başladı ve Cumhuriyet Meydanı\'nda tamamlandı. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı İbrahim Kantarcı bu yıl etkinliğe daha yoğun katılım olduğunu söyleyerek Ayvalık coğrafi işaretli zeytinyağının dünyaca ünlü kalitesine dikkat çekmek istediklerini kaydetti. Zeytinyağına sadece Türkiye\'de değil tüm dünyada yeni pazarlar kazandıracaklarını anlatan Kantarcı, \"Aynı zamanda ülkemizdeki zeytinyağı tüketimini artırmak istiyoruz. Özellikle yeni hasat yağlarının satışa sunulduğu bu zeytinyağı pazarımız hiç kuşkusuz dünyaca ünlü Ayvalık zeytinyağının adını çok daha geniş bir alana yayarak bilinirliliğinin artmasını sağlayacak. Bu yıl coğrafi işaretli zeytinyağımızı nasıl dünyaya taşıyabileceğimizi, bunun için zeytin üreticimizin ne yapması gerektiğini, sanayicimiz, tüccarımız, ihracatçımız ve ithalatçımızın dünyaya açılırken hangi stratejileri izlemeleri gerektiğini konuşacağız\" dedi. Kantarcı, hasat günleri ile doğası, tarihi, mimarisi ve lezzetleri ile sıra dışı güzellikler bulunduran Ayvalık\'a dünyanın dikkatini çekeceklerini ve turizm canlılığını daha geniş bir zaman dilimine yayacaklarını dile getirdi.

\"AYVALIK ÖRNEK KENT\"

Zeytinin simge, barış ve bereket olduğunu belirten Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ayvalık\'ta hasat şenlikleri başladığında Türkiye\'de kişi başına zeytinyağı tüketiminin 800 gram olduğunu şimdi ise 2 kiloya yaklaştığını ifade etti. Ayvalık\'ın zeytinyağı üretiminde örnek bir kent olduğunu belirten Gençer, \"Ayvalık aynı zamanda korumacılığı ile de örnek. Tabiat parkını, SİT alanlarını koruyan bir kent. Zeytin ağacını, tabiat parkımızı korumak lazım. Mimarimizi korumak lazım. Ayvalık bir bütün. Ayvalık 2015 yılında UNESCO\'ya başvurduk ve geçen sene bu başvurumuz kabul oldu. Geçici listeye alındık şimdi hedef kalıcı listeye girip dünya mirası olmak\" dedi.

\"TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ EN KALİTELİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞINI ÜRETMELİYİZ\"

Balıkesir\'in Türkiye\'yi doyuran il olduğunu savunan Vali Ersin Yazıcı ise, zeytin arazilerinin her geçen gün arttığını söyledi. Dünyada en kaliteli zeytin ve en kaliteli zeytinyağını üretmek için Ayvalık\'a büyük bir rol düştüğünü belirten Yazıcı, \"Ayvalıklı zeytin üreticilerimiz lütfen aynı kalitede üretmeye devam edelim. Başkalarına örnek olmaya devam edelim. Bu standartta kaldığımız müddetçe bizim toprağımızın, doğamızın, havamızın verdiği ayrıcalıkla zeytin, zeytinyağımızın tadı, nefaseti bir başka. Bu lezzeti kalite ile birleştirip Türkiye\'ye ve dünyaya sunmamız gerekiyor. Parmakla gösterilen Ayvalık zeytinyağının tepede kalıp başkalarına örnek olması gerekiyor. Bu konudaki her türlü probleminiz giderilmek zorundadır. Bunun da takipçisi olacak benim. Her türlü sorununuzu iletiniz. Çiftçimizin memnuniyeti bizim mutluluğumuzdur\" dedi.

Katılımcılar, Güvende Kültür Sanat Derneği halk oyunları gösterisinin ardından zeytinyağı pazarını gezerek erken hasat zeytinyağı ve zeytinin tadına baktı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Zeytinyağı pazarından görüntü,

-Halk oyunları ekiplerinin gösterilerinden görüntü,

-Ticaret Odası Başkanı İbrahim Kantarcı\'nın konuşmasından görüntü,

-Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer\'in konuşmasından görüntü,

-Vali Ersin Yazıcı\'nın konuşmasından görüntü.

Haber: Kadri KAYA - Kamera: Tuncel YILMAZ / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)