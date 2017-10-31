DHA YURT BÜLTENİ-7

1)GENELKURMAY BAŞKANI VE KUVVET KOMUTANLARI, DİYARBAKIR\'DA



GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Diyarbakır\'a geldi. Valiliği ziyaret eden Orgeneral Akar ve baraberindeki komutanların askeri birliklerde denetimlerinin sürdüğü belirtildi.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Diyarbakır\'a geldi. Diyarbakır Havalimanı\'nda Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve birlik komutanları tarafından karşılanan Orgeneral Güler ve baraberindeki komutanlar, daha sonra Valiliği ziyaret etti. Valilik ziyaretinden sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarının askmeri birliklerde denetimlerde bulunduğu ve denetimlerin sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLAR

DİYARBAKIR/DHA

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Bakan Soylu\'dan CHP\'li Tezcan\'a tepki: \'Şeytan dili\' derler buna, hesabı sorulur (EK)

2)DEVLET KIRTASİYE YÜKÜNÜ 664 BELGEYİ İSTEMEYEREK DÜŞÜRECEK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya\'nın Kemer İlçesi\'ne bağlı Göynük\'teki Mirage Hotel\'de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü\'nün düzenlediği İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürleri Hizmetiçi Eğitim Semineri\'nde konuştu. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel ve Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer\'in de eşlik ettiği Bakan Soylu, bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

\'KAĞIT GARABETİNE SON VERECEĞİZ\'

Vatandaşın kimlik kartını, ehliyetini, pasaportunu zamanında alabildiği, eziyet çekmediği, devlet dairesinden çıkarken söylenmediği bir sistem hedeflediklerini anlatan Bakan Soylu, Türkiye\'nin bir taraftan terörle mücadele ederken bir taraftan da devlet olmanın gereğini yerine getirdiğini söyledi. Nüfus Hizmetleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu\'nun TBMM\'den geçtiğini hatırlatan Bakan Soylu, \"Şu an Resmi Gazete\'de yayımlanma sürecinde. Ne yazık ki anlamsız, meseleyi bir tarafa odaklayıp, oradan ideolojik bir tartışma çıkarmak isteyenler, attığımız adımları bunun gölgesinde bırakmaya çalışanlar, bu değişiklikleri vatandaşlarımızın gündelik hayatına olumlu yönde etki edecek ciddi değişiklikler içerdiğini gözden ırak tutmaya çalışmaktadır. Temel amacı şudur; vatandaşın zamanını, parasını boş yere harcamamak. Devletin elinde tek tuşa basarak ulaşabileceği kayıtları vatandaştan kağıt ortamında istemesi garabetine de yaptığımız değişiklikle son vereceğiz\" dedi.

YENİ KİMLİK KARTI SAYISI 12 MİLYON 700 BİNİ AŞTI

Şu ana kadar 12 milyon 700 bin yeni kimlik kartı verildiğini belirten Bakan Soylu, \"Burada hepinizi tebrik ediyorum. Başlangıçta zor bir süreçle başladık. Okul- üniversite kayıt dönemleri, harç dönemlerinde bir şekilde yoğunluk arttı. Kimseyi mağdur etmeden geçiş sürecini birlikte yürüttük. Yeni bir yazılımla daha kaliteli ve renkleri ayırt edici, benim şu anda cebimde bulunan kimlik kartından çok daha iyi bir kimlik kartını oluşturdular\" diye konuştu.

YENİ PASAPORT

Yeni kimlik kartlarıyla ilgili hatalı işlem sayısının bir elin parmak sayısını geçmediğini söyleyen Süleyman Soylu, yeni pasaport ve ehliyetlerle ilgili de bunun hem AB nezdinde atılan önemli bir adım hem de önemli bir süreç olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

664 BELGE KALKIYOR

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü\'nün iş yükünün hafifletilmesi için 1200 yeni personel alımı yapılacağını da aktaran Bakan Soylu, \'Yaygınlaştırma Projesi\' kapsamında hizmet süreçlerinin vatandaş odaklı yeniden tasarlandığı, kurumlar arası veri paylaşımını ve aynı zamanda veri mahremiyetini en üst düzeyde sağlamaya imkan veren bir takım düzenlemeler gerçekleştirildiğini de anlattı. Bu dönüşüm için bakanlık ve taşra birimlerinde değişik kademelerde 253 kişilik bir ekip oluşturduklarını açıklayan Süleyman Soylu, şöyle dedi:\"Öncelik olarak bakanlığımızca yapılan şu anda tanımlayabildiğimiz 684 hizmetin tamamı hizmet envanteri yönetim sisteminde tanımlandı. Yaptığımız incelemeler sonunda anlaşıldı ki başvuruya dayalı hizmetlerin sunulduğu kişi veya kurumlardan bakanlık olarak toplam 2 bin 186 belge talep ediyoruz. Az bir belge değil. Yapacağımız bu yalınlaştırma çalışmasıyla bunların 664 tanesinden kurtuluyoruz. Bu sayede yüzde 30 oranında bir kırtasiye tasarrufu sağlamış oluyoruz. Ayrıca 4 birim kapatılacak ve 96 işlem sürecinde de iyileştirme sağlanacak.\"

Görüntü Dökümü

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-Bakan Soylu nun açıklamaları

-Toplantıdan görüntüler

ANTALYA/DHA

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3)ASANSÖRLE ÇÖP TAŞINIP, HASTALARIN BEKLETİLMESİNE TEPKİ

KOCAELİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde asansörlerle çöp ve eşya taşınırken, yataklarda yatan hastalar asansörün önünde bekledi. Yük taşıyan personelin duyarsızlığı tepki gördü.Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde personelin kartlarını okutarak binebildiği asansörlerde yük taşıyan görevlilerin duyarsızlığı tepki çekti. Hastabakıcılar servislere ve film çekimine götürecekleri yataklarında yatan hastaları asansörün önüne doğru yönlendirirken, kartlarını okutarak asansörün gelmesini bekledi. 2 asansör ardı ardına gelirken, asansörlerde çöp ve eşyalar taşındığı göründü. Yataklarında yatan hastaların yakınları yük taşıyan personele tepki göstererek, önceliğin hastalarda olması gerektiğini belirtti. Ardı ardına gelen asansörlerle yük taşınmaya devam edildi. Asansörle yük taşıyan personel sonunda dışarı çıkarak hastaların asansörle taşınmasına izin verdi.

GÖRÜNTÜ ÇEKTİĞİMİZİ GÖRÜNCE İNDİLER

Hasta yakını Akif Eroğlu, asansörle yük taşınmasına tepki göstererek, hastane yönetimine şikayetlerini bildirdiklerini, görüntüleri izleyen hastane yönetiminin özür dilediğini belirtti. 73 yaşındaki annesi Nimet Eroğlu\'nun diz kapağından ameliyat olduğunu belirten Akif Eroğlu, \"Annem servisten film çekilmek için asansör kullanılarak aşağıya indirilecekti. Hasta asansörünü kullanacaktık ve yanımızda da hastabakıcı vardı. Yaklaşık 10 dakika süreyle iki asansörde ya çöp ya da eşya taşındığını gördük. Müsaade istediğimizde \'işimiz var\' deyip içeriden düğmeye basıp asansörleri çalıştırmaya devam ettiler. Telefon kaydını görünce buna istinaden ya da insanı duyguları nedeniyle yer verdiler. Yaklaşık 10-12 defa asansör dolu geldi\" dedi.

Eroğlu, personelin bu konuda uyarılması gerektiğini söyleyerek, \"Bu hastanede hasta mı daha önemli, yoksa taşınan çöpler mi daha önemli ? Burası hastalara ait bir asansör. Enfeksiyon burada ne kadar önem taşıyor bunu merak ediyorum. Yetkililere bildirdik başhekimlik bir numara verdi. Çektiğimiz görüntüleri hastane yönetimine attık. Hastane müdürü ne diyeceğini bilemedi. Durumu kabul ederek, yaşadığımız olayı rahatsız edici buldu. Sağlık Bakanlığı ve BİMER\'e kadar bu durumu ileteceğim. Bunu yapmamım sebebi ise bizden sonraki hastaların o asansörleri rahat kullanmaları gerekli diye düşünüyorum. Hastane yönetimi bununla ilgili daha titiz bir çalışma yapar diye düşünüyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Hasta yakınının cep telefonu ile çektiği görüntü

-Hasta yakını ile röp



Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) -

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4)POLİS SİLAHLA VURUP YARALADIĞI DOMUZLARI BULMAK İÇİN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇIKTI

ÇORUM\'da aç kalan domuz sürücü şehre indi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri domuzlarla karşılaşınca ateş açtı. Polis, domuzlardan ikisi vurdu. Yaralı domuzlar ormanlık araziye kaçtı. Polis elektrik direğine çıkarak yaralı domuzları aradı.Olay dün gece yarısı Çorum Emniyet Müdürlüğü binasına 300 metre mesafede bulunan bağ evleri mevkiinde meydana geldi. Bölgede yaşayanlar vatandaşlar, 155\'i arayarak domuz ihbarında bulundu. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşların ihbarı doğrultusunda bölgede domuz avına başladı. Bir süre bölgede çalışma yapan ekipler, domuz sürücü ile karşılaştı. Polislerden birisi silahıyla domuz sürücüne ateş ederek ikisini yaraladı. Silah sesi sonrası domuzlar sağa sola kaçıştı. Yaralı iki domuzun yerleşim alanına kaçtığını belirleyen ekipler, bölgede arama yaptı. Yaklaşık bir saat süren arama sonrası domuzlara rastlanmadı.

Elektrik direklerine çıkarak domuz arayan polisler, herhangi bir iz bulamadı. Bağ evlerinde yaşayan bazı vatandaşlar domuzların sürü halinde gezdiklerini hatta bahçelere kadar girip yiyecek aradığını çevreye de zarar verdiğini belirterek, \"Domuzlar bu bölgeyi mesken tutmuş durumdalar korkuyoruz. Yetkililer acil çözüm bulsunlar. Domuzlar bu bölgede yaşayan insanlara da zarar verebilirlerö diyerek yardım istedi.

Görüntü Dökümü:

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- Polislerin domuz sürüsünü araması

- Polislerin el feneri yardımıyla elektrik direğine çıkması

- Detaylar

(SÜRE: 1.40 ) (BOYUT 125 MB)

Haber : Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA

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5)OTOBÜSÜN ALTINA GİREN KEDİLER KURTARILDI

ERZURUM\'da, soğuktan korunmak için Özel Halk Otobüsünün altına giren 2 kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı. Kedi yavruları Büyükşehir Belediyesi\'nin Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne götürüldü. Atatürk Üniversitesi ile kent merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan Özel Halk Otobüsü, yurtlar durağında park ettiği esnada yolcular otobüsün altından kedi seslerinin geldiğini duyunca şoförü uyardı. Bunun üzerine aşağı inen sürücü ve yolcular otobüsün altında kedi aradı. Sesleri duyulan ancak kendileri görünmeyen kediler için durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Şoför, kedilerin can güvenliği için yolcuları indirip, kontak kapatarak itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları araştırma diferansiyel boşluğunda iki kedi yavrusunun olduğunu tespit etti. Gece soğuktan korumak için otobüsün altına girdikleri tahmin edilen kedi yavruları yaklaşık 15 dakika süren çalışma sonunda çıkarıldı. İtfaiye erleri kedi yavrularını Büyükşehir Belediyesi\'nin Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne götürürken otobüs de yeniden seferlerine başladı.

Görüntü Dökümü

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(ÖZEL)

-İtfaiye ekiplerinin kedişleri çıkarmaşa çalışması

-Otobüs şoförü ile röp

-Kedilerin çıkarılması

-Durakta bekleyen yolcular

-İtfaiye şefinin merkeze anonsa yapması

-Kedilerin itafiye aracına konulması

-İtafiye ve otobüsün gidişi

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

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6)KARSLI İŞ ADAMI, KÖYÜNÜ ŞEHRE ÇEVİRDİ

KARSLI hayırsever iş adamı Esat Ulu, doğup, büyüdüğü Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünü yaptığı onlarca hizmetle ihya etti. İstanbul\'da yaşayan iş adamı Esat Ulu, doğup büyüdüğü köyünün bütün yollarını parke taşla döşetti. Su kanalları yaptırarak, yolları çamurdan kurtaran Ulu, yeşil alan ve parklar yaptırdığı köye internet de getirtti. Köydeki eski camiyi kütüphaneye çeviren Ulu, köye ayrıca yeni ve modern bir cami inşa ettirdi. Karahan Köyü Muhtarı Nesim Aydın, kirada oturan 10\'un üzerinde köylü için yeni ev yaptıran iş adamına köy halkı adına teşekkür etti. Merkeze 60, Akyaka ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Karahan köyüne, Ulu\'nun yaptığı hizmetler dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Jandarma İlçe Karakol Komutanı Yüzbaşı Serkan Erba, Emniyet Amiri Kemal Bilgiç, İlçe Müftüsü Salih Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfkı Yağcı, Akyaka Sulama Birliği Başkanı Cemal Hasanoğlu, AK Parti Encümeni Fuat Aslan, Milli Eğitim Şube Müdürleri Okan Karaçöp, Hakkı Cesur, Muhtar Mesim Aydın ile iş adamı Esat Ulu\'nun akrabaları, köy halkı ve öğrenciler katıldı. Akyaka Sulama Birliği Başkanı Hasanoğlu, Ulu\'nun işlerinin yoğunluğu nedeniyle köyde düzenlenen açılışlara katılamadığını belirtti. Hasanoğlu, \"Sayın Esat Ulu\'ya ilçemize, köyümüze yapmış olduğu bu yatırımlardan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Esat Bey, Kars\'ımızın, Akyaka\'mızın ve köyümüzün yetiştirdiği değerlerinden biridir. Karahan Köyü\'ne yeni bir cami yaptırdığı gibi eski köy camisini de köy odası ve kütüphaneye çevirmiştir. Köy içinde, 20 bin metrekare üzerinde kilit taşı yaptırmıştır. Evsiz olan birçok vatandaşımıza da yeni ev yaptırıp, vermiştir. 100 öğrenciye kışlık bot, mont ve kırtasiye malzemesi yardımının yanında onlarca öğrenciye de burs veriyor. Okulumuz, teknik donanımlara sahip. Allah, Esat Bey\'i var etsin\" dedi. İş adamıyla her zaman gurur duyduklarını dile getiren Muhtar Aydın ise \"Esat Ulu, her sıkıntımızda bir hızır gibi yetişiyor. Köyümüzü, şehre çevirdi. Fakire fukaraya ev yaptı. Köyde olmamıza rağmen modern bir hayat yaşıyoruz. Tüm bu yaptıkları için bir açılış düzenledik; ama kendisinin acil bir işi çıktığı için katılamadı. Yüreğinin bizimle olduğunu bilmemiz bile yeterli\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Köyden genel

-Yeni eve kavuşan köylünün konuşması

-Çocuğunun konuşması

-Yeni yolda bisiklet sürenler

-Çocukların konuşmaları

-Yeni camiden genel ve detaylar

-Köylülerin konuşması

-Cami ve namaz kılınması

-Açılış töreni ve dua

-Cemal Hasanoğlu\'nun konuşması

-Öğrenci çocukların konuşmaları ve toplu şekilde ESAT ULU\'ya teşekkür etmeleri

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

Kaset DV. 555 MB - 8 DK 17 SN -

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7)TUZAKLARLA SAKA KUŞU YAKALAYANLAR YAKALANDI

İZMİT\'te, avlanması yasak olan saka kuşlarını tuzaklar kurarak yakalayan 2 kişi, Kocaeli Orman ve Su İşleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Av Koruma ekibi tarafından suçüstü yakalandı. İzmit Kuruçeşme Mahallesi Plaj Yolu mevkiinde kaçak saka kuşu avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli Orman ve Su İşleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Av Koruma ekibi, tuzaklarla saka kuşu avlayıp kafeslere koyan M.Ş. ve A.S\'yi yakaladı. Ekipler, kafesler içersindeki 2 saka kuşu, kuşların yakalanmasında kullanılan tuzak ve kafesleri ele geçirdi. M.Ş. ve A.S. hakkında Kara Avcılığına Muhalefet suçundan tutanak tutuldu. El konulan kuşların veteriner hekimin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Av Koruma ekibi tarafından doğal yaşam ortamlarına geri bırakılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kafes içerisinde yakalanan saka kuşları

-Av koruma ekibinden detaylar

-Tutanak tutulması

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Alişan KOYUNCU-İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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8)KAPUTAŞ PLAJI\'NDA YAZ DEVAM EDİYOR

ANTALYA\'nın Kaş İlçesi\'ndeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı\'nda yazdan kalma bir gün yaşandı. Plaja gelen yerli ve yabancı tatilciler turkuaz renkteki denize girip sahilde güneşlendi.Dünyanın en güzel plajları arasında gösterilen ve adını bulunduğu Kaputaş Kanyonu\'ndan alan Kaputaş Plajı, Kaş- Kalkan karayolunun kenarında yer alıyor. 141 merdivenle inilebilen ve üç tarafı kapalı olan plaj, sarı renkte kumsalı, mavinin çeşitli tonlarını barındıran mavisiyle yerli ve yabancı tatilcileri büyülüyor. Bölgeye gelen turistler Kaputaş Pl7ajı\'na girmeden ayrılmıyor. Türkiye\'nin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olurken, Kaputaş Plajı\'na gelenler ise denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece olduğu Kaputaş\'a gelenler bol bol yüzüp, güneşlendi. Anne ve babalarıyla birlikte denize giren minikler de denizin tadını çıkardı.Tatilcilerden Özgür Bozkurt, \"Perşembe günü İstanbul\'dan geldik. İstanbul çok soğuktu. Kaputaş Plajı günlük güneşlik. Deniz çok güzel. Türkiye bir cennet. Bulunmaz bir nimet\" dedi. Rasim Adın da \"Şu an Türkiye\'nin birçok yerinde herkes montlarla geziyor. Hava çok soğuk. Biz şu anda Kaş\'tayız. Kaputaş\'tayız. Deniz harika, kumsal harika, güneş harika. Herkesi buraya bekliyoruz. Özellikle Kaputaş\'ı görmeli herkes\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Plajda güneşlenenler

- Denize girenler

- Yüzenler

- Yukarıdan genel görünüm

- Röportajlar

182 MB /// 02.59\"

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)

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