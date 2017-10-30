DHA YURT BÜLTENİ-7 

Batman\'da kalp damar cerrahı intihar ederek yaşamına son verdi

BATMAN\'da, Bölge Devlet Hastanesi\'nde yaklaşık 1.5 yıldır Kalp Damar Cerrahı olarak görev yapan 39 yaşındaki Uzman Dr. Ergin Karakuş, evinde damar yoluyla vucuduna enjekte ettiği ilaç ile intihar ederek yaşamına son verdi.

Batman Belge Devlet Hastenesinde Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı olan Dr. Engin Karakuş, bu sabah yapılması gereken ameliyata gelmeyince görevlilerin gittiği evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede, Doktor Karakuş\'un damar oyuluyla vucuduna enjekte ittiği ilaçla yaşamına son verdiği öğrenildi. Tılmerç Mahallesi\'ndeki evinde ölü bulunan Dr Karakuş\'un, savcının incelemesinin ardından cesedi, çalıştığı Batman Bölge Devlet Hastasi Morgu\'na kaldırıldı. Cesedi morga geldiği sırada aynı ünitede çalışan mesai arkadaşlar, gözyaşılarına hakim olamadı.

Uzman doktorun intihar sebebinin tespit edilmesi amacıyla, Batman Emniyet Müdürlüğü Aasayiş ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Görüntü dökümü

-Evinin önünde bekleyen ambulans

-Ambulansla morga getirilirken

-Mesai arakadaşların görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)-

===================================

Polis, sadece HDP\'li vekilin açıklamasına izin verdi, vekil de polisin uzaklaşmasını istedi

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) ile Sur Platformu, bugün ortaklaşa düzenlemek istedikleri açıklamada, polis sadece Milletvekillerinin açıklama yapabileceğini belirtmesi üzerine, HDP milletvekilleri de polisin açıklamanın yapıldığı yerden uzaklaşmasını istedi.

Diyarbakır\'ın merkez Sur İlçesi\'nin Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkımlara tepki göstermek amacıyla HDP Diyarbakır Milletvekilleri Sibel Yiğitalp, Feleknas Uca, DTK Eş Başkanı Leyla Güven ve Sur Platformu üyeleri yıkımın sürdüğü Alipaşa Mahallesi\'nde basın açıklaması yapmak istedi. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında yapılmak istenilen basın açıklaması öncesinde, Polis

yetkilisi, HDP Diyarbabakır Milletvekili Felaknas Uca ile görüştü. Polis yetkilisi, OHAL\'i gerekçe göstererek açık alanda sadece milletvekilileri açıklama yapacağını belirtirken, HDP\'li Uca ile Yiğitalp ise, polislerin açıklamanın yapılacağı alanda uzaklaşmasını istedi. Bunun üzerine bölgedeki polisler açıklamayı uzaktan takip etti.

Sur\'daki kentsel dönüşümle ilgili açıklamayı yapan HDP\'li Sibel Yiğitalp, 7 bin yıllık bir tarihin yıkıldığına tanık olduklarını dile getirerek, kış koşullarında 35 bin kişinin zorla göç ettirildiğini söyledi. Yiğitalp, \"Burada yaşayan binlerce insanı elektirik, suyunu keserek, zorun gücüyle göç ettirilmeye çalışıyor. Burada yıkılan tarihi evlerin taşları nereye götürüldüğü bilinmiyor. Oysaki bunlarda kayıt altına alınması gerekiyor. İnsanların evini bir gece ansızın yıkıp, nerede yaşacaklarını söylemiyorlar. İnsanların buradan gidip gitmeme konusunu hiç sordunuz mu? Buradaki insanlar gitmek istemediklerini defalarca dile getirdiler. Ama siz, zorun gücüyle onları buradan göndermek istiyorsunuz. Burada yaşayan 35 bin insan nerede yaşayacak. İnsan hayatını bu kadar hafife almanın, iradesini bu kadar hafife alma hakkını nerede buluyorsunuz. Bu insanların yaşam, sağlık, eğitim hakkını yok sayarak nasıl bir siyaset yapıyorsunuz\" diye konuştu.

Açıklamanın ardından katımılcılar Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde yapılan yıkımları yerinde inceledi.

Görüntü Dökümü:

-Polis ve HDP\'li vekillerin konuşmaları

-Açıklama katılanlar

-Polis ekiplerinden görüntü

-Yiğitalp\'in açıklaması

-Mahalledeki yıkımlardan görüntü

-Katılımcıların mahallede inceleme yapması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

======================================

Engelli gençler, \'Kusursuz Kafe\' ile sosyal hayata entegre oldu

DÜZCE\'de, \'Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı\' kapsamında geliştirilen proje ile eğitim görerek sertifika alan 45 engelli gençten 18\'i, belediyenin açtığı \'Kusursuz Kafe\'de çalışıyor. Engellilerin istihdamı ve sosyal hayata entegrasyonunu amaçlayan proje, \'Avrupa Başarı Ödülleri\' kapsamında, \'Yılın en başarılı sosyal sorumluluk projesi\' ödülü aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından koordine edilen hibe programı kapsamında, Düzce Belediyesi, Beyaz Ay Derneği Düzce Şubesi ve Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği’nin hazırladığı proje kabul edildi. Proje ile 45 engelli çocuk 120 saat eğitime tabi tutuldu. Hepsi de sertifika alan gençler, projenin ikinci ayağında belediye tarafından Düzce Kent Park içide açılan Kusursuz Kafe\'de istihdam edildi. Down sendromlu ve zihinsel engelli gençler, kafede iki vardiya halinde çalışarak aile bütçelerine katkı sağlarken topluma entegrasyonları da sağlanmış oldu. Söz konusu proje, Almanya\'da düzenlenen \'Avrupa Başarı Ödülleri\' kapsamında da ödül aldı.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Ödemir ile birlikte kafeyi ziyaret ederek çalışan personel ile sohbet etti, sorunlarını dinledi. Başkan Dursun Ay, engelli gençlerin kafede toplumla buluşup kaynaştığını söyleyerek şöyle konuştu:

\"Çocuklarımızın burada kendilerine güvenleri geldi. Başka arkadaşlarımızı da buraya alacağız ve sayıyı arttıracağız. Geniş bir arazi üzerindeyiz. Burada arkadaşlarımızı en güzel şekilde topluma kazandırmayı düşünüyoruz. Kendileri bizzat burada çalışıyorlar. Çok memnunlar. Her gün daha da kendilerini geliştiriyorlar. Biz belediye olarak bu sosyal projenin arkasındayız. Buna sahip çıkacağız. Örnek bir proje olduğuna inanıyorum. Çocuklarımızı bu şekilde topluma kazandırmış olacağız.\"

Projenin geliştiricilerinden Düzce Belediye Meclis Üyesi Gönül Asuk ise hazırladıkları projenin hibe programı kapsamında kabul edilmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

\"Bu ortak proje ile 45 engelli çocuğumuz, 120 saat eğitim gördüler. Hepsi sertifikalandırıldı. Çocuklar arasından seçilen 18 kişi kafemizde istihdam edildi. Çocuklar daha önce sadece kendi hemcinsleri ve aileleri ile diyalog kurabiliyorlardı. Proje sayesinde diğer insanlar ve cinslerle de diyalog kurabilme, bir konuşmaya başlayabilme, bir yere kendileri gidebilme yetisine sahip oldular. Öğrendikleri el becerileri ve mutfak becerileri ile evlerinde ailelerine yardım edebilir duruma geldiler. Bir çok öğrencimiz buradan elde ettikleri gelirle ailelerine maddi destek sağlamaya başladılar.\"

Görüntü dökümü:

-Belediye başkanı ile röp

-Engelli çocuklarla röp

-Çocukların servis yaparken görüntüleri

-Çocukların müşterilerle ilgilenirken görüntüsü

-Çocukların çay ikram ederken görüntüsü

-Çocukların çiftetelli oynaması

-Gönül Asuk ile röp

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

===========================================

Yaşlı kadının yaşadığı ev yangında kül oldu

İZMİR\'in Konak İlçesi\'nde, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkan yangında yaşlı bir kadının yaşadığı ev yanarak kül oldu. Yaşlı kadın yakınları tarafından kurtarıldı.

Kahramanlar Mahallesi 1411 sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın 3\'üncü katında 72 yaşındaki Nebahat Gazanfer\'e ait evde yangın çıktı. Evden yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yaşlı kadın ise aynı mahallede sokakta oturan yakını 67 yaşındaki kardeşi Reşat Yurtseven tarafından evden çıkartıldı. Olay yerine gelen polis ise çevre güvenliği alarak meraklı vatandaşları binadan uzaklaştırmaya çalıştı. Tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, yaşlı kadın büyük üzüntü yaşadı. Yapılan incelemede ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yanan evden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

=================

Arkadan kamyonun çarptığı traktör ırmağa girdi

TOKAT\'ta arkasındaki kamyonun çarpmasıyla kontrolden çıkan traktör Yeşilırmak\'a girdi. Kazada traktör sürücüsü yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde TOKİ köprüsü mevkisinde geldi. Niksar istikametine seyir halinde olan 45 yaşındaki Bekir Güleç idaresindeki 60 HG 148 plakalı traktörün römorkuna, 30 yaşındaki Adem Bulut idaresindeki 60 ES 416 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiiği traktör karşı yöne geçerek yol kenarında bulunan Yeşilırmak yatağına girdi. Şans eseri devrilmeyen traktör ırmak yatağında düz vaziyette kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ırmaktan çıkarılan sürücü Bekir Güleç, Tokat Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınırken, kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçan kamyon sürücüsü Adem Bulut ise İl Jandarma Komutanlığı\'na giderek teslim oldu.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

===================================================

