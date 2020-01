DHA YURT BÜLTENİ-7

Ege\'de Cumhuriyet\'in 94\'üncü yıl coşkusu

BÜYÜK önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurduğu Cumhuriyet\'in 94\'üncü yıldönümü Ege Bölgesi\'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Her yaş grubundan, çocuğu, genci, yaşlısı ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle törenlere koştu. Evler, kamu binaları ve cadde ve sokakların Türk bayrakları ile süslendiği Balıkesir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale ve Uşak\'ta düzenlenen törenlerde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyet\'e sahip çıkılacağı mesajları verildi.

AYDIN

Aydın\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının adresi İstasyon Meydanı oldu. Saat 10.00\'da meydandaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve ve CHP\'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, halkın, törene katılan protokol üyelerinin, öğrenciler ve Aydınlılar\'ın bayramı kutladı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger törendeki konuşmasında, \"Yurdumuzun her yerinde olduğu gibi Aydın\'ımızda da Cumhuriyet\'in 94. yıldönümünü coşkuyla kıvançla ve gururla kutluyoruz. Cumhriyet ödün vermeden korumamız ve yaşatmamız gereken, en değerli varlığımızdır. Hep birlikte kutladığımız bu en büyük bayramımıza Cumhuriyetimiz\'in taşıdığı önemi çok daha iyi anlıyor, sağladığı kazanımlarla gurur duyuyoruz. Büyük bir tarihin değişimini gerçekleştirerek bağımsız ve çağdaş yönetimi armağan eden Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, gönül borcu ve sonsuz minnetle anıyoruz. Büyük Türk milletinin ve kahraman ordumuzun büyük önder Atatürk\'ün yanında tek yürek ve tek yumruk olarak varız\" dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu. Şiirlerin okunmasının ardından Vali Köşger, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar bando eşliğinde tören geçit töreni yaptı. Aydın Polis Okulu öğrencilerinin geçişi sırasında meydanı dolduran kalabalık, karanfil atıp, alkış yağmuruna tuttu. Bisiklet tutkunları da çocuklarıyla birlikte bisikletleriyle törene katılarak renkli görüntülere sahne oldu. Törene, Vali Köşger ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu\'nun yanı sıra AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, CHP\'li Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan\'ın yanısıra siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilileri de katıldı.

BALIKESİR

Balıkesir\'de Cumhuriyet Bayramı için ilk tören Balıkesir Valiliği 1 No\'lu Salon\'da yapıldı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Garnizon Komutanı ve 9. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan ve AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur tebrikleri kabul etti. Ardından kutlamalar

Kuvay-i Milliye Meydanı\'nda gerçekleştirildi. Buradaki törende Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Turan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur ile halkı ve geçit törenine katılanları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın oknmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın mesajı okundu. Törende konuşan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Cumhuriyeti\'nin birlik ve beraberlik içinde sonsuza dek yaşayacağını ve muassır medeniyet seviyesine emin adımlarla ilerleyeceğini söyledi. Ardından il genelindeki çeşitli okullardan öğrenciler, şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sundu. Geçit töreninde, sırasıyla ortaokul ve lise ve Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri, askerler ve gaziler yürüdü. Onlarca \'Murat 124\' ve \'Serçe\' otomobilden oluşan kortej de kutlamalara renk kattı. Balıkesir\'deki kutlamalar saat 15.00\'te Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bölge Bandosu\'nun Yay/Ada AVM Meydanı\'ndaki gösterisi ile sürecek. Akşam ise Balıkesir Öğretmenevi\'ndeki Zümrüt Salonu\'nda Cumhuriyet Resepsiyonu verilecek.

DENİZLİ

Denizli\'de Cumhuriyet\'in 94. kuruluş yıldönümü kutlamaları Denizli Valiliği\'nde tebriklerin kabul edilmesiyle başladı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Denizli Garnizon Komutan Vekili Albay Osman Gedik, meslek odalarının, resmi kurumların, sivil toplum örgütü temsilcilerinin tebriklerini kabul etti. Kutlamalara Denizli Valiliği önünde devam edildi. Buradaki törene AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, CHP Parti Meclisi Üyesi Berhan Şimşek, siyasi partilerin il başkanları, kamu kurum müdürleri, meslek odaları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Garnizon Komutan Vekili Albay Osman Gedik tören aracıyla halkı selamladı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla devam eden törende öğrenciler, halk oyunları gösterisi sunup, günün anlam ve önemini anlatan şiirler okudu. Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde boyunduruk altında yaşamadığını belirten Vali Hasan Karahan, törendeki konuşmasında, \"Bağımsızlığına ve özgürlüğüne düşkün Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün önderliğinde 94 yıl önce başlattığı Kurtuluş Savaşı\'nı zaferle taçlandırarak Türkiye Cumhuriyeti\'ni kurmuştur. Cumhuriyet her türlü yokluk ve zahmete rağmen Türk Milleti\'nin özünde var olan birlik ve beraberliğin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının, muasır medeniyet seviyesine erişmiş güçlü bir Türkiye kurma azim ve kararlılığının gurur verici eseridir\" dedi.

Kutlama töreni kapalı bir hava ve zaman zaman çiseleyen yağmur altında yapıldı. Vatandaşlar töreni şemsiyelerinin altında izledi. Geçit törenine katılan okulların bazıları öğrencilere mont giydirmedi. Özellikle ilkokul öğrencileri soğuk hava ve yağmur altında uzun süre beklediği için üşüdü. Törene katılan okulların büyük bölümünün ise öğrencileri törene mont giydirerek getirdikleri görüldü. Soğuk hava ve yağmur törene katılanların ve izleyen vatandaşların Cumhuriyet coşkusunu engelleyemedi. Vatandaşlar da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı boyunca ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Bayramı\'nın coşkusunu yaşadı. Konuşmaların ardından resmi geçit töreni yapıldı. Tören, askeri birlikler, okullar, mehter takımı, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapılan geçişle sona erdi.

ÇANAKKALE

Çanakkale\'de de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül ile Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan\'ın Valilik binasında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Ardından kutlamalar Kayserili Ahmetpaşa Caddesi\'nde devam etti. Buradaki törene CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, daire müdürleri, öğrenciler, asker ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Vali Tavlı, Başkan Gökhan ve Tuğamiral Ertem, tören alanında yürüyerek, vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Çanakkale Valisi Orhan Tavlı yaptığı konuşmada, \"Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, aziz milletimizin canı ve kanıyla kurulan Cumhuriyetimizin 94\'ncü yıldönümünü kutladığımız bu anlamlı günde hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şehitler diyarı Çanakkale\'mizde de bağımsızlığımızın sembolü al bayrağımızın gölgesinde coşku içinde bir doğum gününü, milletimizin bağımsız ve çağdaş bir devlet olarak dünya ve tarih sahnesine yeniden çıktığı günü kutluyoruz\" dedi.

Öğrenciler şiirler okudu, halkoyunu gösterisi yapıldı. Kordon\'daki tören, asker ve öğrencilerden oluşan kortejin geçişiyle sona erdi. Geçit törenine, \'Biz Anadolu\'yuz\' projesi kapsamında Diyarbakır\'dan Çanakkale\'ye gelen öğrenciler de katılarak, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak yürüdü ve büyük ilgi gördü.

BOĞAZDA GÖSTERİ

Öğrenciler, sivil ve askeri erkânla, vatandaşların katıldığı kutlamalar, Çanakkale Boğazı\'ndaki gösteriyle devam etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi botları ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait römorkörlerin su gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Çanakkale\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, gün boyunca kordon boyunda çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya devam edecek. Kutlamalar kapsamında akşam saat 19.30\'da Fener Alayı ve havai fişek gösterisi düzenlenecek. Ardından saat 21.00\'de ise Cumhuriyet Meydanı\'nda Sıla sahne alacak.

MANİSA

Cumhuriyet\'in kuruluşunun 94. yıldönümü Manusa\'da da coşkuyla kutlandı. İlk olarak Manisa Vali Mustafa Hakan Güvençer, MHP\'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Tebriklerin kabulünün ardından Manisa Valiliği\'nin önünde geçit töreni düzenlendi. Tören öncesinde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 29 Ekim\'in her zaman coşkuyla kutlandığını ve her zaman Türkiye\'nin yeniden diriliş ile zafer gününün olduğunu söyledi. Konuşmanın ardından çeşitli okullardan öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirleri okuyup, halkoyunu gösterileri sundu.

MEHTER TAKIMI İLE YÜRÜDÜ

Halkoyunu gösterilerini ardından sivil toplum örgütleri, odalar, dernekler, öğrenciler ve askeri birlikler tören geçişi yaptı. Tören geçişi sırasında izleyeciler arasındaki 85 yaşındaki İbrahim Sarıca, Mehter Takımı ile birlikte tempolu yürüyereke, kalabalıktan uzuh süre alkmış aldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Manisa İl Jandarma Komutanlığı, dernekler, odalar ile Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nin araçlarının geçişi ile tören sona erdi.

MUĞLA:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Muğla\'da çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Kutlamalar, Muğla Valisi Esengül Civelik\'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Buradaki programın ardından kutlamalar için Atatürk Stadyumu\'na geçildi. Vali Civelek ve CHP\'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yürüyerek halkın ve törene katılanların bayramını kutladı. İstiklal Marşı ile birlikte göndere bayrak çekilmesinin ardından Vali Esengül Civelek Cumhuriyet Bayramı\'nın anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından, jimnastik, aikido, tekvando gösterileri sunuldu. Protokol üyeleri tarafından uluslararası düzeyde dereceye giren sporculara ödül verildi. Menteşe Belediye Başkanlığı folklor ekibi, Menteşe Mehter Takımı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bandosu\'nun gösterileri alkış aldı. Kutlamalar tören geçişinin ardından sona erdi.

OYUNCAK TABANCA KULLANDILAR

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü aikido sporcularının gösterileri sırasında oyuncak tabanca kullanılması tepki çekti. Törene katılan öğrencilerin önünde aikido sporcusu kendisine silah çeken birisini etkisiz hale getirdi. Sağanak yağışta öğrencilerin ıslanması ise velilerin tepkisine neden oldu.

BODRUM

Bodrum\'daki kutlamalar Bodrum Şehir Stadı\'nda, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, CHP\'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Garnizon Komutanı Personel Albay İzzet Adagideli , Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, gaziler ve halkın katılımıyla yapıldı. Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen törende protokol, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Törende konuşan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz \"Cumhuriyetimizin 94. kuruluş yıldönümünde çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma çabalarımızı aynı hızla sürdürmeye, devletimizin bekası milletimizin refahı için çalışmaya, dünyanın gelişmiş ülkeleri ile her alanda yarışmaya mazlumların yanında, zalimlerin ve vatan hainlerinin karşısında olmaya, her zamankinden daha da azim ve kararlıyız. Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Türk milletinin geçmişten geleceğe en değerli ışık kaynağı, büyük kahraman, asker ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatük\'ün yolunda yürümeye, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz\" dedi.

Öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirleri okumasının ardından Bodrum Folklor Araştırma ve Turizm Derneği Kulübü öğrencileri, Bodrum Karya Çiçekleri Folklor Grubu ve yetişkinler grubu yöresel halkoyunları gösteri sundu. Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından da \'Aydınlık Cumhuriyet\' konulu Cumhuriyet\'in kazanımlarını ve değerlerini anlatan drama sahnelendi. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, okulların Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde tören geçişi yapmasıyla tamamlandı. Öğrencileri, Türk bayrakları ile yürüyüş yapması renkli görüntüler oluşturdu.

UŞAK

Uşak Valisi Salim Demir, AK Partili Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve Uşak milletvekilleri, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin tebrikleri kabul etti. Töreninin ardından kutlamalar yağmur nedeniyle Uşak Atatürk Spor Salonu\'nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından halkoyunları gösterileri sunuldu, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen spor yarışlarında dereceye görenlere ödül ve madalyaları dağıtıldı.

Törende konuşan Uşak Valisi Salim Demir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün önderliğinde ilan edilen son devlet Türkiye Cumhuriyeti\'nin 94. kuruluş yıldönümünü kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını belirtip, \"Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk milleti, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı\'nı tarihte benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandırmıştır. Hasta adam ilan ettikleri Osmanlı\'nın mirasını talan için Anadolu\'ya koşunlar milletin cesareti, kararlılığı ve mücadelesi karşısında büyük bir hezimete uğramışlardır. İstiklal Harbimizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren ruh, tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugünde dimdik ayaktadır. 15 Temmuz ihaneti karşısında milletimizin 250 şehit ve 2 bin 193 gazinin gösterdiği şanlı direniş işte bu ruhun ifadesidir. O gece kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla milletimizin tüm fertleri iradelerine, değerlerine ve Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmışlardır\" dedi. Tören, askeri birlikler, okullar, belediye ekipleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazilerin resmi geçit töreni ile sona erdi.

Trakya\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'ncü yıl dönümü Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli\'nde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Edirne’deki törenler saat 09.00’da Edirne Valisi Günay Özdemir\'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Daha sonra Talatpaşa Caddesi’ndeki törenlere geçildi. Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan ve 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, üstü açık araçla tören alanında tur atarak halkın bayramını kutladı.

Edirne Valisi Günay Özdemir, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün \'en büyük eserim\' dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 94’üncü yılını kutlamaktan büyük onur duyduğunu söyledi. Atatürk’ün öncülüğünde vatanı işgal etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik içerisinde canı pahasına mücadele edilerek büyük bir zafer kazanıldığını ifade eden Vali Özdemir, \"Demokratik Cumhuriyetimiz ilk kurulduğunda mazlum milletlere örnek olduğu gibi, günümüzde de öncelikle bölgemize ve dünyaya gelişmeleriyle örnek ve önder olmaktadır. Sizler vatanını seven, devletine bağlı, bayrağına sahip çıkan, inanç ve değerlerine bağlı olan ve Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyete sahip çıktığınız için de, sizlerle beraber Edirne’de Edirne’yi yaşamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sevgili gençler, böyle bir toplumda doğup büyüdüğünüz için çok şanslısınız. Günümüzde bu değerleri koruma konusunda sizlere büyük görevler düşmektedir. Çünkü gelecek, sizlerin eseri olacaktır. Bu ülkeye ve bu dünyaya sizler yön vereceksiniz. Çünkü Cumhuriyet anlayışı hür, vicdanı hür nesiller istemektedir. Geleceğimize sahip çıkmak ve geleceği yönetmek için öncelikle tarihimizi çok iyi bilecek, geçmişimizi iyi öğrenecek, iyi anlayacak, bu günümüzü iyi değerlendirecek ve geleceğimizi iyi yönetip, iyi planlayacaksınız. Geleceğimizi iyi yönetirseniz, dünyanın önünde olacaksınız. Dünyaya yön vereceksiniz. Sizlere bu konuda güvenimiz tamdır\" dedi.

Konuşmanın ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle öğrenciler arasında düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Vali Günay, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün tarafından verildi. Halk oyunları gösterilerinin ardından bayram töreni öğrencilerin ellerinde Türk bayraklarıyla, askeri birliklerin resmi geçit töreniyle tamamlandı. Askeri birliklerin geçişi sırasında bayramı izlemeye gelenler alkışlarıyla destek verdi.

TEKİRDAĞ\'DAKİ KUTLAMALAR

Tekirdağ\'da29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Hükümet caddesi üzerinde hazırlanan alanda coşkuyla kutlandı. Alana toplanan vatandaşlar askerlerin tören geçişleri sırasında alkışlar ile izledi. Tekirdağ Valiliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama törenine, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Emniyet müdürü Mustafa Aydın, Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, parti temsilcileri, askeri erkan ve halk katıldı.

Tekirdağ valisi Mehmet Ceylan, Cumhuriyetin Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare olduğunu ifade ederek, \"Cumhuriyet Türk milletine emanet edilmiş en büyük miras ve asla vazgeçilmez bir değerdir. Bu değere her zaman sahip çıkacağımızı belirterek hepimizin Cumhuriyet Bayramı\'nın 94. yılını kutluyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. Cumhuriyet büyük önder Atatürk\'ün ifadesi ile fazilettir. Cumhuriyet milletimizin yeniden ayağa kalkmasının, şahlanışının timsalidir. Bize emanet edilmiş hayati önemde bir değer ve vazgeçilmez bir mirastır. Bir yönetim şekli olmanın ötesinde aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı kalkınma hamlesi olan Cumhuriyet getirdiği açılımlarla,insanımızın önünü açmış ve ufkunu genişletmiştir. Cumhuriyetin birleştiriciliği asla gözardı edilmemelidir. Devletin gücünü hukuk ilkeleri ile sınırlayan ve tüm vatandaşlara yönetimde eşit söz ve temsil hakkı tanıyan Cumhuriyet rejimi devlet, millet bütünleşmesinin hakiki kaynağıdır. Milletimiz Cumhuriyetle birlikte milli bir devletin onurlu, bağımsızca düşünebilen ve eşit haklara sahip olan yurttaşları haline gelmiş devletin tek ve gerçek sahibi olmuştur\" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilirken, tören programı Tekirdağ Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu öğrencilerinin sunduğu folklor gösterisi ve öğrencilerin geçişleriyle sona erdi.

ÇORLU\'DA CUMHURİYET BAYRAMI

Tekirdağ\'ın Çorlu İlçesi\'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı Kaymakam Levent Kılıç\'ın tebrikleri kabulüyle başladı. Törenlere Kaymakam Kılıç\'ın yanı sıra 5\'nci Kolordu ve Garnizon Komutan Tümgeneral Gürsel Yüz , Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan da katıldı. Atatürk Meydanı\'nda yapılan törende Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün ile diğer protokol üyeleri de yer aldı. Çorlu Belediyesi tarafından bayrama katılanlara Atatürk posteri ve Türk bayrağı dağıtıldı. Törende konuşan Kaymakam Levent Kılıç, Atatürk’ün zorluklara ve imkansızlıklara rağmen Türkiye Cumhuriyetini kurmaya başardığını belirterek, \"Tarihi boyunca büyük kahramanlıklar gösteren Türk milletinin kendi vatanı üzerinde hür ve bağımsız yaşama iradesinin vücut bulduğu bir eser olan Cumhuriyetimiz, muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için attığımız adımların en önemlisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ifadeleriyle Cumhuriyet, Türk Milletinin tabiatına ve geleneklerine en uygun, Yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan, erdemli, faziletli insanlar yetiştiren ve erdemli, faziletli insanlara yakışan, Demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesi, aynı zamanda halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onları bir ve bütün kılan yönetim şeklidir.Cumhuriyetimizin bize kazandırdıkları, modern bir devlete dönüşmesi ve bugünkü seviyeye ulaşması, tüm dünyanın örnek aldığı bir başarı ve onur tablosudur. Aziz milletimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşundaki ortak duygular ve hedef etrafında kenetlenerek bugünlere gelmiştir. Yaşadığımız tüm badireleri, birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, aşmayı başarmıştır. Ne mutlu bizlere ki, tarihin hiçbir döneminde savaşlar, kıtlıklar, işgaller, ayak oyunları, karanlık senaryolar milletimizin önünü kesememiş, inançlarından ve ülkülerinden koparamamıştır Kuşkusuz Cumhuriyeti çok iyi anmak, kusursuz biçimde kutlamak onu yaşatmaya yetmez. Cumhuriyet için her sahada çok çalışmak, o çalışmalardan verim almak için de sürekli özeleştiri yapmak zorundayız\" dedi.

VATANDAŞLARDAN HELALLİK İSTEDİ

Cumhuriyet ile aynı yaştaki huzurevi sakinlerinden 94 yaşındaki İsmet Ardıcı, Çorlu\'ya 19 yaşında geldiğini belirterek, \"74 yıldır burada yaşıyorum. Postanede telgraf memuruydum emekli oldum. Şimdi 94 yaşındayım işim şimdi sizinle helalleşmek kaldı. Bana bir Çorlu hemşeriler olarak lütfen hepiniz hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hepinizi çok seviyorum ayrı ayrı dualar ediyorum\" şeklinde konuştu. Cumhuriyet koşusundaki koşucular tören alanına kadar koştu. Yaklaşık 3 kilo metre koşan yarışmacılar koşunun bittiği yere geldiğinde zor anlar yaşadılar. Folklor gösterileri ve şiirlerin okunduğu tören daha sonra öğrencilerle askeri birliklerin ve askeri araçların geçişi ile sona erdi.

KIRKLARELİ\'NDE CUMHURİYET TÖRENLERİ

Kırklareli\'nde Cumhuriyet’imizin 94\'ncü yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlama programı çerçevesinde, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, saat 09.30’da Valilik makamında tebrikleri kabul etti. Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda saat 10.00’da başlayan kutlama törenlerinde, Vali Orhan Çiftçi, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Cihan Uzun ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, vatandaşların, tören birliklerinin, öğrencilerin ve Kırklareli halkının Cumhuriyet Bayramını kutladı. Vali Orhan Çiftçi’nin, günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra, şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterilerinin sergilendiği Cumhuriyet’imizin 94. Yılı kutlamaları, öğrencilerin, askeri birliklerin ve sivil toplum örgütlerinin tören geçişleri ile son buldu. Törenlere, Valisi Orhan Çiftçi ile eşi Ayşe Çiftçi, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Cihan Uzun, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Baro Başkanı Av. Turgay Hınız, Vali Yardımcıları, Kurum Amirleri, Şehit ve Gazi yakınları, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

LÜLEBURGAZ\'DA BAYRAM COŞKUSU

Kırklareli\'nin Lüleburgaz ilçesinde Cumhuriyet Bayramının 94.yılı coşkuyla kutlandı. Kutlama törenleri, Kaymakam Mustafa Kaya’nın, Hükümet Konağı binasındaki makam odasında kutlamaları kabul etmesiyle başladı. Daha sonra törenlere İnönü Caddesi üzerindeki eski Hükümet Konağı binası önünde devam edildi. Tören alanındaki öğrencilerin ve halkın bayramı kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesinden sonra Kaymakam Mustafa Kaya günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasından sonra düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrencilere ödülleri verildi. İstiklal İlkokulu halk oyunları ekibinin gösterisinden sonra yapılan resmigeçit töreninden sonra tören sona erdi.

Diyarbakır\'da Halay, Zeybek ve Horonlu Cumhuriyet bayramı kutlaması

DİYARBAKIR\'da, Cumhuriyet bayramının 94\'üncü yıl dönümü halay, zeybek ve horonlarla kutlandı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, terörle mücadeleye değenirek, \"Bütün terör örgütleri ve onların işbirlikçileri, bu milletin kararlığı karşısında yok olmaya ve yenilmeye mahkumdur\" dedi.

Cumhuriyet bayramının 94\'üncü yıl dönümü kutlamaları, Vali Hasan Basri Güzeloğlu\'nun makamda tebrikleri kabulü ile başladı. Protokol daha sonra Valilik önündeki törene katılan vatandaşlar ve öğrencilerin bayramını kutladı. Törende konuşan Vali Güzeloğlu, bu topraklarda bin yıldır birlik ve beraberlik içinde yaşayan milleti yok etmek isteyen iç ve dış hain düşünce ve temsilcilerine karşı, bu millet bir ve beraber olarak, eşi görülmemiş ve bir daha yaşanmayacak bir kahramanlık mücadelesinin adının Cumhuriyet olduğunu belirterek, terör örgütlerinin bu milletin karşısında yok olacağını belirtti. Vali Güzeloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"BU CUMHURİYETİ HEP BİRLİKTE KURDUK\"

\"Bizler tarihin her döneminde özgürlük ve bağımsızlığımızı koruyan, asla bundan taviz vermeyen bir asil milletiz. Bu büyük millet emsali görülmemiş bir kahramanlıkla 94 yıl önce, sonsuza kadar payidar olacak bu Cumhuriyeti hep birlikte kurduk. Cumhuriyeti ve devleti sonsuza kadar yaşatma kararlılığında gelecek hergün ve heryıl daha güçlü, kararlı, inançlı daha gelişmiş ve kalkınmış bir devlet ve millet idealiyle bu emenati devretti. İçte ve dışta bu büyük devletin ve milletin kutlu yürüyüşünü engellemek isteyen ihanet, terör odakları, PKK, FETÖ, DHKP-C ve terörün bütün uzantıları çok net bilmelidir ki, bu millet ve bu devlet her dönem ve her zaman olduğu gibi, bütün bu ihaneti ber taraf edecek ve bütün tehditleri yok edecebilecek imana ve kuvvete sahiptir. Her türlü tehdit ve ihanetle, doğrudan saldırmadan, ekonomik manipülasyonlara kadar ne yaparsa yapsınlar dimdik yürüyüşümüz devam etmekte ve gelecek hergün bu devlet ve millet daha güzel bir geleceğe doğru yol almaktadır. 15 Temmuz ihanetinde de ortaya konulan bütün tehditlerde açıkça görüldü ki, bu milletin herbir ferdi meydanlarda, alanlarda, sokaklarda, demokrasi nöbetinde, bütün değerlere sahip çıkma ve yaşakma noktasında dimdik ayakta. Bütün terör örgütleri ve onların işbirlikçileri, bu milletin kararlığı karşısında yok olmaya ve yenilmeye mahkumdur.\"

Konuşmaların ardından, öğrencilerin halk oyunları gösterisi ile halay, zeybek ve horan gösterisi sundu. Cumhuriyetin bayramının 94\'üncü yıl dönömü kutlamaları kapsamında düzenlenen halk koşusunda birinci gelenlere ödüller verildi. Kutlamalar, asker, polis ve öğrencilerin resmi geçit töreni ile son buldu.

Sinop\'ta 29 Ekim coşkuyla kutlandı

SİNOP\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'ncü yılı dönümü coşkuyla kutlandı.

Sinop\'ta gerçekleşen program ilk olarak Valilik makamında Sinop Valisi Hasan İpek\'in tebrikleri kabulü ile başladı. Sonrasında İskele Meydanı\'nda tören düzenlendi. Törene Sinop Valisi Hasan İpek, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Sinop Valisi Hasan İpek, \"Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, tek vücut, tek yürek olan Türk milleti tüm imkansızlıklara rağmen destansı bir mücadele ile vatan topraklarını düşmanlardan temizlemiş ve özgürlüğüne kavuşmuştur. Verilen bu büyük mücadelenin ardından Türk milletinin karakteri ve geleneklerine en uygun yönetim biçimi olan cumhuriyet yeni Türk devletinin yönetim biçimi olarak ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak hiçbir hain terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir. Bu mücadelemiz sadece sınırlarımız içinde değil sınırlarımızı ötesinde de kararlılıkla sürdürülmektedir. Cumhuriyetimizin 94\'üncü yıl dönümünde birlik ve beraberliğimizin en üst noktaya çıkmasını temenni eder, hepinizin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutlarım\" dedi.

Vali Hasan İpek\'in konuşmasının ardından Sinop Anadolu Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu. Şiirlerin okunmasının program geçit töreninin ardından sona erdi.

Samsun\'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

SAMSUN\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'ncü yıl kutlamalarında gösteri yapan minik jimnastikçiler AK Parti Genel Başkan yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile Samsun Valisi Osman Kaymak\'a Türk Bayrağı hediye etti.

Samsun\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'ncü Yıl etkinlikleri Vali Osman Kaymak\'ın Valilik Binası\'nda tebrikleri kabulü ile başladı. Tebriklerin ardından İlkadım İlçesi\'nde ki Batıpark Dolgu Sahası\'na geçti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, \"19 Mayıs 1919 da Atatürk Samsun\'a çıkarak Milli mücadeleyi başlattı. 29 Ekim 1923 tarihinde de Cumhuriyeti ilan etti. Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük ve vazgeçilmez değerdir\" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler kürsüye gelerek şiirler okudu. Daha sonra halk oyunları, öğrencilerin bando gösterisi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'ne bağlı minik jimnastikçiler gösteri yaptı. Minikler gösterilerinin ardından AK Parti Genel Başkan yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile Vali Osman Kaymak\'a Türk Bayrağı hediye etti. Törende Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Atlı Spor Kulübü sporcularının atlarla yaptıkları gösteri büyük ilgi çekti. Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı\'na bağlı Bölge Bandosu\'nun gösterisinin ardından geçit töreniyle etkinlikler sona erdi. Törene ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya yılmaz, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Tayfur Paşaoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.

===========================================

Tunceli\'de Cumhuriyet bayramı kutlamalarına yağmur engeli

TUNCELİ\'deki, Cumhuriyet bayramı kutlamaları yağmur nedeniyle Atatürk Stadyumu yerine Kapalı spor salonunda yapıldı. Kutlamalarda protokol ve vatandaşlar uzun süre halay çekti.

CUMHURİYET İLE YAŞIT FATMA KARA PROTOKOLE OTURTULDU

Tunceli\'deki tören, Vali Tuncay Sonel\'in tebrikleri kabul etmesi ile başlarken, Atatürk stadyumunda yapılması beklenen kutlama törenleri yağmur yağışı nedeniyle Kapalı Spar salonunda devam etti. Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile diğer Protokol üyelerinin yerlerini almasından sonra törene özel olarak davet edilen ve Cumhuriyet ile yaşıt olan 1923 doğumlu Fatma Kara, Vali Sonel tarafından protokolde oturtuldu. törende konuşan Vali Tuncay Sonel, Cumhuriyetin sonsuza kadar yaşatılacağını belirterek, \"Kurtuluş savaşımızın zirvesi olan Cumhuriyetimizin asıl amacı bu güzel ülkeyi ve Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak ve bu güzel ülkenin insanlarının huzur için barış içinde kardeşçe yaşamasını sağlamaktır. Atatürk\'ün izinde onun kurduğu Cumhuriyete sahip çıkarak ülkemizi daha ileri götürmek için her fert üzerine düşüne yaptığı zaman ülke daha da kalkınacak ve büyüyecektir\"dedi.

Kutlamalar kapsamında Bingöl ve Trabzon Of\'tan gelen halk oyunları ekipleri de gösteri sunarken, Vali Sonel\'in yanında oturan ve Cumhuriyet ile yaşıt olan Fatma Kara zorlukla ayağa kalkarak halay çekmek istedi. Vali Sonel, yanındaki Kara ile birlikte kısa da olsa halay çekti. Tunceli\'deki kutlamalar protokol ile törenne katılanların halay çekmesi ve resmi geçit töreni ise sona erdi.

Bingöl\'deki kutlamalar salonda yapıldı

BİNGÖL\'de, Cumhuriyet bayramının 94\'üncü yıl dönümü kutlamaları hava koşulları nedeniyle kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Kutlamalar, halk oyunları gösterisi ve resmi geçit ile sona erdi.

Kentteki kutlamalar, Vali Ali Mantı\'nın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Kötü hava koşulları nedeniyle kapalı spor salonunda devam eden törende, okullarda yapılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmalyarında derece alan öğrencilere ödülleri verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunduğu kutlamalarda, Vali Mantı günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Tören halk oyunları gösterisi ve resmi geçit ile sona erdi.

Misafirhanenin çatısı ay yıldız motife boyandı

RİZE\'nin İkizdere İlçesi\'nde onarılan ve misafirhaneye dönüştürülen eski köy okulunun çatısı ay yıldızlı Türk bayrağı motifi ile boyandı.

İkizdere İlçesi Dereköy Köyü\'nde eski köy okulu işadamı Ali Ekşi tarafından kiralanarak onarımı yaptırıldı. Misafirhaneye dönüştürülen binanın çatısı ay yıldızlı Türk bayrağı motifi ile boyandı. Sonbahar renklerinin hakim olduğu köyde kırmızı beyaz ay yıldızlı çatısı ile bina turistlerin ilgisini çekti.

Bursa\'da yol kapatan mahalleliye polis biber gazı sıktı



BURSA\'da üst geçit olmayan yolda ölümlü kazaların artması üzerine mahalle sakinleri yolu trafiğe kapattı. Polis öfkeli grubu biber gazı sıktı.

Merkez Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi\'nde oturan yüzlerce kişi yeni adı \'İstanbul Caddesi\' olan Bursa-Yalova yolunda üst geçit olmaması ve devam eden tramvay inşaatı nedeniyle artan ölümlü trafik kazalarına tepki göstermek için yolu trafiğe kapattı.Yolun trafiğe kapanmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu. Sevk edilen polisin ikna çabalarına rağmen yolu trafiğe açmayan mahalle sakinlerini dağıtmak için polis biber gazı kullandı. Polisin müdahalesine direnen mahalle sakinleri ile polisler arasında arbede çıktı.

Ayvacık\'ta denizde hortum oluştu

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesinde denizin üstünde oluşan dev hortum, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ayvacık İlçesine bağlı Babakale Köyü açıklarında yağışlı hava ve fırtına nedeniyle denizin üstünde hortum oluştu. Babakale Köyü\'nde yaşayan 30 yaşındaki Gökhan Kuklat, hortumu cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Yaklaşık 5 dakika süren hortum bir süre sonra gücünü yitirdi.

Üniforma giyip, girdikleri evde Suriyeli ailenin parasını gasp ettiler

GAZİANTEP\'te askeri üniforma giyen Suriyeli 5 şüpheli, kendilerini \'güvenlik görevlisi\' olarak tanıttıktan sonra evlerine girdikleri Suriyeli 7 kişilik ailenin ellerini ve ayaklarını bağladı. Evden 2 bin 300 lira, 60 karton sigara ve 3 cep telefonu alan şüphelilerden biri, polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, geçen perşembe günü, Dülük Baba Mahallesi Fedai Mehmet Caddesi\'ndeki binada meydana geldi. Askeri üniforma giyip, Suriyeli Ali Boşnak\'ın giriş kattaki evine giren kimlikleri belirnemeyen Suriyeli 5 şüpheli, 7 kişilik aileye kendilerini \'güvenlik görevlisi\' olarak tanıttı. İçeri girdikten sonra evdekilerin elleriyle ayaklarını bağlayıp, çocukların boğazına da bıçak dayayan şüpheliler, evde bulunan 2 bin 300 lira, kaçak 60 karton sigara ve 3 cep telefonunu gasp ederek, kaçtı.

Ailenin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, evin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, bir şüphelinin Suriyeli Ahmet M. olduğunu belirledi. Ekipler, olay günü askeri üniforma giyen Ahmet M.\'yi düzenlediği operasyonla yakalayıp gözaltına aldı.

İNTERNETTEN POLİS TELSİZİ SESİ İNDİRMİŞ

Emniyette ifadesi alınan Ahmet M.\'nin, internetten indirdikleri polis telsizi sesini cep telefonlarına yükleyip, aileye kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıttıklarını anlattığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Ahmet M., adliyeye sevk edilirken, üzerinden çıkan ve aileye ait paradan 111 lira, Ali Boşnak\'a teslim edildi. Boşnak\'a da kaçak sigara sattığı için işlem yapan polisin, kayıp 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Malatya’da kaza: 1 ölü, 5 yaralı



MALATYA\'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi, hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Malatya-Pütürge kara yolunun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. İbrahim Halil Ak\'ın kullandığı 34 TJ 1330 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, 100 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, aracın içinde bulunan Suriye uyruklu 28 yaşındaki Muhammed Safi Şeh Muhammed, yaşamını yitirdi. Kaza sırasında taklalar atan otomobilin sürücüsü Ak ve araçtaki diğer 4 kişi, yaralandı. Kimlikleri tespit edilemeyen yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

4\'üncü Tarım ve Gıda Fuarı 35 bin kişiyi ağırladı

MERSİN\'in Anamur İlçesi’nde bu yıl gerçekleştirilen ve 4 gün süren Anamur 4\'üncü Tarım ve Gıda Fuarı bu yıl kendi rekorunu kırdı.

CNR Pozitif Fuarcılığın organizasyonunda start alan fuarı 35 bin kişi ziyaret etti.

Belediyenin 4 bin zeytin fidesi ve 10 bin iş eldiveni dağıttığı festivalde, 15 muz hevengi yarışması, kompozisyon ve resim yarışması, üretici Mehmet Tanrıverdi ve Ziraat Mühendisi Melih Eriş tarafından \'Ejder Meyvesi\' üzerine söyleşisi gerçekleştirildi. Muz-Bir tarafından düzenlenen muz hevenkleri yarışmasında dereceye giren hevenkler açık arttırma ile satılarak gelirleri Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Vakfı\'na bağışlandı. Resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren minikler ise ödüllerini Belediye Başkanı Mehmet Türe’nin elinden aldı. Ödül töreni sonrası sahnede İzmir Marşı söylendi. Fuar sonunda CNT Pozitif Fuarcılık Mersin Bölge Müdürü Mustafa Başar ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Gürel, stant açan tüm firma sahiplerine Belediye Başkanı Mehmet Türe imzalı katılım belgesi takdim etti.

Tatil için geldiler, fuhuş operasyonunda gözaltına alındılar

MUĞLA\'nın tatil için geldikleri ilçesi Bodrum\'da kaldıkları otelde fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 5 kadın polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Kadınları fuhuşa sürüklediği ileri sürülen 1 kişinin 3 gün önce düzenlenen başka bir operasyonda yakalanıp, tutuklandığı bildirildi.

Bodrum\'a 2 ay önce tatil için geldikleri belirlene 8 kadın turisten 3\'ü ülkelerine döndü. Diğer 5\'i ise kaldıkları otelde konaklamayı sürdürdü. Polis, tatilleri bitmesine rağmen ülkelere dönmeyen kadınlardan Kırgızistan uyruklu Z.A.., A.G. ve K.S., Rus uyruklu K.S. ve Türkmenistan uyruklu K.S.\'nin kaldıkları Gümbet\'teki otelde fuhuş yaptıkları belirledi. Bunun üzerine dün (Cumartesi) gece otele operasyon düzenleyen polis, yabancı uyruklu 5 kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadınlardan Kırgızistan uyruklu 34 yaşındaki K.S., polisteki ifadesinde, \"2 ay önce buraya tatil için gelmiştim. Tanıştığımız kişiler bizi fuhuşa sürükledi. Bize ayda 16-20 bin TL veriyorlardı. İyi para kazanınca Bodrum\'da kalmaya karar verdik ancak yakalandık\" dediği öğrenildi.

Kadınları fuhuşa sürüklediği ileri sürülen Türk vatandaşı M.S.\'nin geçen 26 Ekim\'de, düzenlenen bir başka fuhuş operasyonunda yakalanıp, tutuklandığı öğrenildi.

Fuhuş yaptıkları belirlenip, gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 kadın, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleriin ardından sınırdışı edilmek üzere Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi\'ne gönderildi.

