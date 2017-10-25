DHA YURT BÜLTENİ-7

VAN\'DA GÜVENLİK ZİRVESİ(EK)

1)BAKAN SOYLU, DİYARBAKIRA GEÇTİ

VAN\'da 6 bölge Valisi, İl Jandarma Komutanları ve Emniyet Müdürlerinin katıldığı \'Güvenlik ve Terörle Mücadele Değerlendirme\' toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 saat süren toplantı\'nın ardından , Diyarbakır\'a geçti. Bakan Soylu, toplantı sonrası bir açıklamada bulunmadı. Bakan Soylu\'nun Diyarbakır\'da da bölge Valilileriyle bir toplantı yapacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Toplantının yapıldığı Asayiş Jandarma Kolordu Komutanlığı önü

-Güvenlik önlemleri

-Toplantıdan çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

-Soylu araca binerken

-Araçların gidişi

-Bölge Valilileri

BOYUT:118 MB

SÜRE:1 DK 47 SN

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2)OTOMOBİL KAMYONA ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

ŞANLIURFA\'da önünde ilerleyen kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, dün gece geç saatlerinde Akabe Mahallesi\'nde meydana geldi. Suruç yönüne ilerleyen Vedat Akyıldırım yönetimindeki 31 LZ 376 plakalı otomobil, önündeki Nazif Bozkurt\'un kullandığı 63 ZK 434 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Vedat Akyıldırım ile araçta bulunan Fatih Demirsoy ve Muhittin Akyıldırım yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Fatih Demirsoy ve Muhittin Akyıldırım doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Demirsoy ile Akyıldırım\'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adli Tıp Kurumu

- Yakınlarının bahçede beklemesi

- Cenaze aracının gelmesi ve cenazeyi araca konulması

- Genel ve detay görüntüler(KJ: Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 217 MB

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3)ARAZÖZ DEVRİLDİ: 3 YARALI

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, yağmurun kayganlaştırdığı yolda, kontrolden çıkarak devrilen Tavas Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait arazözün şoförü ile yanındaki 2 yangın söndürme işçisi yaralandı. Tavas Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait 20 K 6337 plakalı arazözü gerekli bakımlarının yapılması için, iki orman işçisi ile birlikte Denizli\'ye götürmek üzere, bugün saat 10.00 sıralarında yola çıkan Özkan İnal, Denizli-Antalya Karayolu, Gökpınar Göleti yakınlarına geldiğinde, yağmurun kayganlaştırdığı yolda, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan arazöz, devrildi. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri, polis, itfaiye ve ambulans çağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen arasözün şoförü Özkan İnal ile yanındaki orman yangını söndürme işçileri Harun Ceray ve Birol Umul\'u araçtan çıkardı. Yaralılar, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Ambulanslardan görüntü

-Yaralıların ambulansa bindirilmesi

-Devrilen arazözden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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4)DİVRİĞİ CUMHURİYET MEYDANI TÖRENLE AÇILDI

SİVAS\'ın Divriği ilçesinde yapımı tamamlanan Cumhuriyet Meydanı\'nın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Sivas Valiliği ile Divriği Belediyesi\'nin projelendirdiği ve hayırsever iş adamı Sadık Özgür\'ün maliyetini üstlendiği ilçedeki Cumhuriyet Meydanı tamamlandı. 1 yılda tamamlanan meydan açılışı için tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Davut Gül, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Divriği Kaymakamı Tolga Özdemir, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, iş adamı Sadık Özgür\'ün kızları Sema Gürün, Sefa Çizer, Sedakat Özgür ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı\'nın okuması ile başladı. Açılış töreninde konuşan Sivas Valisi Davut Gül, \"Divriği\'de yaşanmış bir kültür var. Siz onu hala yaşatıyorsunuz. Sizlerin bugün burada olmanız ve bu esere sahip çıkmanız, hayırseverimizi yalnız bırakmamanız, hem Divriği\'ye hemde sizlere yakışan bir şey oldu. Sadık Özgür amcamızın başarısı gerçekten kitapların yazabileceği bir başarı. Divriği gerek yerel olarak gerekse merkezi hükümetin yatırımlarıyla gelişen ve gelişmekte olan bir yerdir. Bu meydanın yapımında emeği geçen hayırseverlerimize teşekkür ediyorum\" dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız ise, \"Divriği Sivas içinde çok farklı bir yere sahiptir. Divriği\'nin geçmişine baktığımız da birçok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, farklı medeniyetleri içinde barındırmıştır. Bu medeniyetlerin içinden günümüze taşınan en güzel özellik barış, dostluk, kardeşliğin yaşamış, yaşatmış ve devam ediyor olmasıdır. Bugün burada gördüğümüz tabloda budur. Meydanın yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından yenilenen meydanın açılışı gerçekleştirildi. Yenilenen meydanda Divriği\'nin tarihini anlatan görseller yer alırken, önemli eserlerle ilgili bilgilendirici panolar bulunuyor. Meydan yapımına katkı sağlayan Divriğili iş adamı Sadık Özgür\'ün de rölyefi yer aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Meydandan görüntüler

-Açılış programı

-Konuşmalar

-Kurdele kesilmesi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/DİVRİĞİ(Sivas), (DHA)

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5)DENİZLİ GENELİNDE KAÇAK SİGARA VE TÜTÜN OPERASYONU: 93 GÖZALTI

DENİZLİ\'de \'tütüncü\' adıyla işyeri açarak gümrük kaçağı sigara ve tütün satan kişilere yönelik yapılan operasyonda, 93 kişi gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan zanlıların tamamı serbest bırakılırken; polis ekipleri operasyonda eel geçirdiği çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve tütüne el koydu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, geçen pazartesi günü, sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik asayiş şube ve çevik kuvvet polislerinin de katılımıyla il genelinde eş zamanlı operasyon yaptı. \'Tütüncü\' adı altında faaliyetlerini yürüten işyerlerinde yapılan kontrol ve aramalarda, işyerlerinin resmi belgeleri ve TAPDK satış izin belgeleri kontrol edildi. Bazı işyerlerinde, gümrük kaçağı sigara, puro, nargile, pipo ve açıkta kıyılmış tütün satışının yapıldığı tespit edildi. Belgeleri eksik bulunan ve kaçak yollarla getirilerek iç piyasaya satışa sunulan tütün ve gizlenen tütün mamulleri belirlendi. Operasyonda yaklaşık 595 kilo kıyılmış tütün, 800 bin makaron, 3 bin paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin paket nargile tütünü bulunarak el kondu. Operasyonda, 93 kişi gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılan 93 zanlı hakkında, \'5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu\'na Muhalefet\' suçundan adli işlem ve 4733 sayılı \'Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kanunu\' kapsamında idari işlem yapıldı.

Emniyet yetkilileri, gümrük kaçağı tütün ve ürünlerinin organize suç ve terör örgütlerinin yasa dışı faaliyetlerini sürdürebilmelerinde önemli bir kaynak olduğunu belirtti. Yüksek kar getirisi nedeniyle kaçakçılık faaliyetini suçlular bakımından cazip hale getiren tütün ve tütün mamullerinin yasa dışı ticaretiyle mücadele amacıyla yürütülen çalışmaların süreceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis kamerası görüntüleri

- Tütüncülerden görüntüler

- Polislerin arama yapması

- Kaçak sigara ve tütünlerden görüntüler

(Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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6)KÜTAHYALI ÜÇÜZLERE ANNEANNELERİ SAHİP ÇIKTI

KÜTAHYA\'da babaları tarafından terk edilen ve 19 yaşındaki anneleri Serengül Akdoğan ile ortada kalan 13 aylık \'Gökçe Nur\', \'Gözde Nur\' ve \'Özge Nur\' adlı üçüzlere anneanneleri 57 yaşındaki Senem Kurt sahip çıktı. Senem Kurt, kızı Serengül ve üçüz torunlarını Afyonkarahisar\'a götüreceğini söyledi.

İnternette tanıştığı Gökhan Akdoğan ile Kütahya\'da evlenen Serengül Akdoğan\'ın üçüz kız bebekleri oldu. Yeni Mahalle Ertuğrulgazi Caddesi\'nde üçüz bebekleriyle sobalı bir evde aylık 200 liraya kirada oturan Serengül Akdoğan, üçüzler 3 aylıkken eşinin kendisini terk ettiğini söyledi. Üçüzleriyle yaşam savaşı veren Serengül Akdoğan bir süre önce basın aracılığıyla hayırseverlerden yardım talebinde bulundu. Akdoğan, gazetecilere, evliliğine ailenin izin vermemesi üzerine kaçtığını anlattı.

Serengül Akdoğan\'ın yardım talebiyle ilgili haberleri yayınlanınca Afyonkarahisar\'da oturan anneanne Senem Kurt, Kütahya\'ya geldi. Üçüzlerini kucağına alıp seven Senem Kurt, kızını ve torunlarını Afyonkarahisar\'daki evlerine götüreceğini söyleyerek şöyle dedi:

\"Kızımı ve torunlarımı televizyon haberlerinde gördüm. Kızım hurda topluyordu. Kızımın bu durumda olduğunu bilmiyordum. Ben ona ve torunlarıma bakarım. Buradan Afyonkarahisar\'daki evimize gideceğiz. Bu zaman zarfında kızıma maddi manevi destek veren herkese teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun.\"

Annesinin gelmesine sevinen Serengül; Akdoğan da \"Annem beni kaynanamla birlikte kaldığımı sanıyormuş. Daha önce kaçıp evlendiğim için beni aramamışlardı. Ama haberlerde görüp durumumu ve çocuklarımın perişan olduğunu görünce yanıma geldi. Artık anne ve babamın kanatları altında yaşayacağım\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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Anneannenin konuşması,

-Anne Serengül Akdoğan\'ın konuşması,

-Anneannenin üçüzlere mama vermesi,

-Anneanne, kızı ve torunlarıyla birlikte çekilen görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)