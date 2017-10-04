DHA YURT BÜLTENİ-7

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

1)EMRAH SERBES\'İN YAPTIĞI KAZADA ANNE DE ÖLDÜ

İZMİR - Aydın Otoyolu\'nda, 22 Eylül\'de başka bir otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik\'in ölümüne neden olan Behzat Ç. kitabının yazarı Emrah Serbes\'in yaptığı kazada ağır yaralanan Nilgün Çelik, tedavi gördüğü hastane yaşamını yitirdi. İzmir- Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında 22 Eylül\'de meydana gelen kazada İzmir\'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen Behzat Ç. kitabının yazarı Emrah Serbes\'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik\'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan ve yoğun bakım ünitesinde 11 gündür yaşam mücadelesi veren Özçelik hayatını kaybetti. Emrah Serbes\'in sürücü olduğunu sonradan itiraf ettiği kazada ölü sayısı 3\'e yükseldi. Özçelik\'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Nilgün Özçelik\'in cenazesi Manisa\'nın Soma İlçesi\'nde, eşi Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik\'in yanında toprağa verilecek.

SÜRÜCÜ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Bir ailenin yok olduğu kazada \'Behzat Ç.\'nin senaristi, yazar Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden kazada sürücünün kendisi olduğunu ve arkadaşı Kenan Doğru\'nun üstlendiğini söyledi. Adliyeye giderek teslim olan Emrah Serbes, tutuklanırken, kazadan sonra tutuklanan Kenan Doğru ise serbest bırakıldı.

İKİ ARKADAŞIN İFADELERİ GERÇEK DIŞI ÇIKTI

Kazadan sonra vicdan azabı çektiğini söyleyerek sosyal medya üzerinden itiraf mektubu paylaşan Emrah Serbes\'in savcının ve ailenin şüpheleri sonucunda derinleştirilen soruşturmasında hem itiraf mektubundaki hem de kazadaki ifadesinin gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Kaza sonrası sürücü olduğunu sosyal medya üzerinden itiraf eden Serbes, yağış nedeniyle kaygan olan zeminde durabilmek için frene bastığını ancak duramadıklarını öne sürmüştü. Ancak kaza tutanağında Serbes\'in kullandığı araçta çarpma noktasından önce herhangi bir fren izine rastlanılmadığı belirtildi. Kaza tutanağına göre Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen sürücüsü daha sonradan Emrah Serbes olduğu ortaya çıkan 34 NT 5005 plakalı otomobil hızla çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle Özçelik\'in kullandığı otomobil taklalar atarak 16 metre savruluyor. Serbes\'in kullandığı araç ise 207 metre sonra bariyerlere çarparak durabiliyor. Kazaya etken olabilecek yol sorununun olmadığının da belirtildiği kazada Emrah Serbes\'in kullandığı araç için \"Bu kazanın oluşumunda 34 NT 5005 plakalı hususi otomobili kullanan Kenan Doğru, 2918 sayalı K.Y.T kanununda yer alan sürücülere ait ihlallerden 56/1C (önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli mesafeden izlememek) kuralını ihlal ettiği, diğer araç sürücüsünün herhangi bir kusurunun bulunmadığı kaza yerinde yapılan ölçüm inceleme ve sürücü beyanından anlaşılmıştır\" denildi.

112\'yi ARAMADIKLARI DA BELGELENDİ

Emrah Serbes\'in itiraf mektubunda kazadan sonra \"Araçtan çıktık, yerde yatan kızı görünce ambulansı aradık\" sözlerinin ardından yapılan araştırmalar sonunda Serbes ve arkadaşının telefonlarından 112\'ye herhangi bir çağrı yapılmadığı anlaşıldı.

KENAN DOĞRU\'NUN İFADESİ DE ÇÜRÜTÜLDÜ

Soruşturmada Serbes kadar arkadaşı Kenan Doğru\'nun da gerçekleri konuşmadığı ortaya çıkmıştı. Kazayla ilgili ifadesinde \"Çarptığımız aracın arka lambaları silikti\" diyen Doğru\'nun ifadesinin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleriyle gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştı.

AİLE İTİRAFA İNANMADI

Yaşanan tüm bu gelişmelere ise Özçelik ailesi Emrah Serbes\'in gerçeğin ortaya çıkmasını anladığı itiraf mektubunu paslaştığını söyledi. Ailenin avukatı Burcu Ece Güler, kazadan sonra Emrah Serbes\'in alkol testinin yapılmasını ve hastaneye gitmeyi kabul etmemesi ile kaza tutanaklarında adının yer almaması üzerine ailenin şüphelendiğini ifade etti. Savcının aracın hava yastıkları üzerindeki kan izlerinden DNA testi istemesinin ardından ise Serbes\'in teslim olma senaryosu yazdığını belirten Güler, \"Emrah Serbes olayın ilk anından bugüne kadar geçen sürede olayı üstlenmemiş, kazayı Kenan Doğru yapmış gibi göstermiştir. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kendini vicdanlı bir vatandaş imajı çizmeye çalışmıştır. Savcılık, kaza sonrası telefon kayıtlarının incelenmesi, Emrah Serbes\'in aracındaki hava yastıkları üzerindeki kan izlerinin adli tıpa gönderilerek DNA istenmesi, emniyet kemerinin vücutta bıraktığı izlerin tespit edilmesi yönünde karar verdi. Kenan Doğru\'nun tutuklu olduğu cezaevine gidilecekti. Adli tıptan da randevu alınmıştı. Bunun üzerine gerçeğin ortaya çıkacağını anlayan Emrah Serbes, sosyal medya gücünü kullanmış ve yazdığı senaryoya uygun davranmıştır. Çünkü Serbes\'in bir takip kitlesi var. Tabi ki buna aile de inanmamıştır\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazenin adli tıptan alınması

- Hastane önünden genel ve detaylar ( GECE GEÇİLDİ)

Haber- Kamera: Mehmet CANDAN- İZMİR/DHA)

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2)BOLU BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ\'DAN İSTİFA AÇIKLAMASI: BÖYLE BİR TALEP BİZE GELMEDİ

BOLU Belediye Başkanı AK Partili Alaaddin Yılmaz, Düzce Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Keleş\'in istifasıyla ilgili, \"Böyle bir talep bizden istenmiş değildir. Bu partinin Bolu\'daki anasıyım. Bir ananın kendi çocuğuna karşı tavrı ne ise Alaaddin Yılmaz\'ın da partisine karşı tavrı odur. Partinin zarar görme durumu varsa eğer, kesinlikle benim zarar görmem daha iyidir\" dedi. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş\'in görevlerinden istifa etmesi ardından bir kaç belediye başkanının daha istifasının isteneceği iddialarını değerlendirdi. Başkan Yılmaz, belediye başkanlarının siyasi parti genel merkezlerinin onayı ile aday olup seçilebildiklerine vurgu yaparak şöyle konuştu:

\"Ben her seferinde şunu ifade etmeye çalışmışımdır: İlk seferde ben aday yapıldığımda beni Bolu halkı tanımazdı. Eğer ben belediye başkanı olduysam ilk seferde tamamen kendi partimin Genel Başkanı Tayyip Bey\'in sevilirliği ve rüzgarı ile oldum. Yani asıl partinin gücüyle seçildim. Onun kamuoyundaki oy potansiyeli ile seçildim. Ben de bir dönem sonunda yaptığım çalışmalarla ikinci seçimde partimin oyunu azaltmadım. En azından korudum ya da fren olmadım. Son seçimde ise partimin üzerinde oy alarak benim hafif bir desteğim olmuştur. Yani buradan asıl ifade etmeye çalıştığımız şey şudur; Parti olmasa siyasi olarak bu işlerin başarılabilme şansı çok azdır. Bunu başarabilen çok ender insan vardır. Bunu yapabilen kişi sayısı 1-2 tanedir. Dolayısıyla siyasi partilerde ana kararı siyaset yapımız gereği genel merkez verir.\"

\'BU PARTİNİN BOLU\'DAKİ ANASIYIM\'

Genel merkezin talebi ne ise onun yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, şöyle devam etti:

\"Eğer genel merkezin böyle bir talebi varsa bu talebe \'hayır\' demek zaten doğru değildir. Biz genel merkezin kararları neticesinde aday yapılıp seçilen insanlarız. Biz kendi kendimize aday olup da seçilmiş insanlar değiliz. Böyle bir talep bizden istenmiş değildir. Eğer böyle bir talep istenirse de böyle bir görevi bana 3 dönemdir yaptıran partime karşı tavrım ne olabilir? Bir de benim şöyle bir ayrıcalığım var. Ben kurucu il başkanıyım. Yani bu partinin Bolu\'daki anasıyım. Burada Alaaddin Yılmaz, Ahmet zarar görebilir. Ama partinin zarar görmemesi lazım. Bir ananın kendi çocuğuna karşı tavrı ne ise Alaaddin Yılmaz\'ın da partisine karşı tavrı odur. Partinin zarar görme durumu varsa eğer, kesinlikle benim zarar görmem daha iyidir.\"

Görüntü Dökümü:

-Alaaddin Yılmaz\'ın açıklamaları



Süre: 04.34 Boyut: 536.9 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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3)KANAL KAZISINDA TOPRAK ALTINDA KALAN 2 İŞÇİ YARALANDI

EDİRNE\'nin Lalapaşa İlçesi\'nde özel bir inşaat firmasının su borusu hattı için yaptığı kazı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi yaralandı. AFAD ve itfaiye ekiplerince toprak altından çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Lalapaşa İlçesi\'nde özel bir inşaat firmasının su borusu döşeme hattında saat 10.20 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Yaklaşık 2 metre derinlikteki işçilerden 24 yaşındaki Hasan Aktaş ve 19 yaşındaki Umutcan Usta, toprak altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Edirne Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından toprak altından çıkarılan işçiler 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının kaza hattından çıkarılması

-Ambulansa taşınması

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

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4)ANTALYA\'DA FUHUŞ ŞEBEKESİ ŞÜPHELİLERİ ADLİYE\'DE

ANTALYA\'da, yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2\'si kadın 8 şüpheli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yurt dışı bağlantılı kişiler tarafından fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, bu kişilerin yurt dışından getirdikleri kadınları fuhuşa zorladıklarını belirledi. 2 aylık takibin ardından geçen pazartesi sabah erken saatlerde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 9\'u Kırgız, 1\'i Moldovalı, 1\'i Rus, 1\'i Özbek kadın ile bu kadınları fuhuşa zorladıkları iddia edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda yüklü miktarda para ele geçirildi. Müşterilerin, fuhuş için \'gala gecesi\' şifresini kullandıkları belirlendi.

2\'si kadın 8 şüpheli, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar ise ülkelerine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin polisler arasında şubeden çıkışı

Şüphelilerin gazetecilere küfür etmeleri

Araca binmeleri

67 MB /// 00. 36\"

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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5)FETÖ\'NÜN SİBER ŞİRKETİNE OPERASYON: 3 GÖZALTI

KAHRAMANMARAŞ polisi tarafından düzenlenen operasyonla Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi şirketlerin hard disklerini değiştirerek polisin delil elde etmesini engelledikleri öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ\'ye bağlantılı oldukları düşünülen şirketlerin hard disklerinin olası bir polis baskınına karşı bir bilişim şirketi trarafından değiştirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçene ekipler, Kahramanmaraş, İstanbul, Adana ve Gaziantep\'te faaliyet gösteren şirketin ortakları Erkan A., Fedat Ç. ve Adem P.\'yi operasyonla gözaltına aldı. Polisler ayrıca şirketteki çok sayıda dijital verilerin de kopyalarını aldı.

FETÖ\'nün siber şirket olarak çalıştıkları öne sürülen şüphelilerin polisin delil elde etmesini önlemek için harddiskleri değiştirmenin dışında uzaktan bağlantı yöntemiyle de bilgisayarlarda polisin delil olarak kullanabilceği verileri sildikleri iddia edildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, sabah hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin hastaneye getirilişi

- Doktor odasına girmeleri

- Hastaneden çıkarılmaları

- Polis otolarına bindirilmeleri

- Polis otolarının gidişi

(Haber: Ömer KOÇ-Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

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6)ÖĞRENCİLER HAYVAN BARINAĞINI ZİYARET ETTİ

NİĞDE’de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle öğrenciler Niğde Belediyesi Hayvan Barınağı’nı ziyaret etti. Öğrencilere, hayvan sevgisi, hayvanları korumanın ve bakımevlerinden hayvan sahiplenmenin önemi hakkında bilgiler verildi. Hayvan Hakları Bildirgesi’ni de okuyan öğrencilere Niğde Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü tarafından çevrelerindeki sahipsiz hayvanları beslemeleri için mama, su kabı ile kuru mama ve hayvanlarla ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Görüntü Dökümü

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- Barınakta hayvanları seven çocuklar

- Barınaktan detay görüntü

- Öğrencilere mama ve su kabı dağıtılırken

- Hayvan Hakları Bildirgesi okunurken

- Öğrencilerin taştıkları dövizlerden görüntü

- Bir öğrenci ile röportaj

SÜRE: 02\'41\" BOYUT: 86 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

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