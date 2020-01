DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ŞEMDİNLİ\'DE ŞEHİT OLAN GÜVENLİK KORUCUSU TOPRAĞA VERİLDİ



HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi\'nin güneyinde bulunan Irak\'ın Sarebatin bölgesinde PKK\'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan 28 yaşındaki 4 çocuk babası güvenlik korucusu İslam İrez\'in cenazesi, köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Van\'daki otopsi ardından güvenlik korucusu İslam İrez\'in cenazesi, helikopterle Derecik 34\'üncü Hudut Tugay Komutanlığı\'na, buradan da tören için Derecik Belediyesi önüne getirildi. Düzenlenen törene, Şemdinli 34\'üncü Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal, Şemdinli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Demirel, Derecik Beldesi Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Şemdinli AK Parti İlçe Başkanı Fikret Algün, Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Şükrü Çetinkaya, yakınları ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Şehit korucu İriz\'in özgeçmişini okunmasından sonra Türk Bayrağı\'na sarılı tabutu, cenaze aracıyla Kocit Köyü mezarlığına getirilerek burada toprağa verildi. Cenazeye katılan ve gözyaşı döken yakınlarını askeri yetkililer teselli etti.

Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ(Hakkari), (DHA)-

2)FAKIBABA: 80 MİLYONUN PROTEİN ORANINI ARTIRMAMIZ LAZIM

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, göreve geldiği günden bu yana hem üreticinin hem de esnafın yanında oluğunu belirterek, \"Niye? 80 milyon tüketicim var benim, 80 milyon kardeşim var benim onların da mutlaka ve mutlaka protein oranını artırmamız lazım\" dedi. Ahmet Eşref Fakıbaba, toplantı ve açılışlara katılmak üzere Kahramanmaraş\'a geldi. Fakıbaba, sabah namazını Ulu Cami\'de kıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi\'nin yaptırdığı canlı hayvan borsasının açılış törenine katıldı.

4 milyon liraya mal olan borsayı gezerek Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç\'tan bilgi alan Fakıbaba, milletin emrinde olduğunu söyledi. Bakan Fakıbaba, şöyle konuştu:

\"Bu kardeşiniz hep emrinizde ve hep şunu söylüyorum. Biz her zaman üreticinin de, üretici ile tüketici arasında olan esnafa da, sanayiciye de, ithalatçıya da, ihracatçıya da açık ve net konuşalım biz her zaman onların yanında olacağız. Niye? 80 milyon tüketicim var benim, 80 milyon kardeşim var benim onların da mutlaka ve mutlaka protein oranını artırmamız lazım. Bizim torunlarımızın et yemesi lazım. Bizim gençlerimizin daha fazla süt alması lazım, daha fazla protein alması lazım. Buna hep beraber fedakarlık yapacağız. Ne isterseniz emin olun halkın parasını halka yani size harcamak için görevlendirildim. Sayın Cumhurbaşkanım ve Başbakanımın bana ilk talimatı \'Fakir halkı koruyacaksın üreticiye destek vereceksin Fakıbaba\' dedi, ben de emrin olur \'Sayın Cumhurbaşkanı\' dedim. Onun için rahat olun biz sizin emrinizdeyiz. Bakın düveyle ilgili destek diyorsunuz, aldık, Kahramanmaraş\'ı da aldık.\"

Bakan Fakıbaba ayrıca birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, \"Samimi olarak inanın Şanlıurfa ne ise Kahramanmaraş da, Antep de, Şırnak da, Ordu da odur. Biz; Kürt\'ü ile, Türk\'ü ile Arap\'ı ile, Laz\'ı ile Çerkezi ile, Sünni\'si ile Alevi\'si ile vallahi kardeşiz. Bu ülke bizim arkadaşlar. Müsaade etmeyeceğiz, bize destek verdiğiniz müddetçe biz de canımızı ortaya koyacağız. Önce bizi vuracaklar, sonra bu ülkeye bir şey yapacaklar. Önce biz gideceğiz, sizden önce biz\" diye konuştu.

Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise Ortadoğu\'daki sorunlara ve Türkiye\'nin bulunduğu noktaya dikkat çekerek şunları söyledi: \"Birileri ısrarla diyor ki, \'15 yılın sonunda geldiğimiz noktaya bakar mısınız Suriye\'de şu var, Irak\'ta bu var, bölgede şu sorunlar var.\' Onlara lütfen şunu söyleyin. Bu bölgede bu sorunlar yaşanırken eğer güçlü bir liderlik olmasaydı, Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lider olmasaydı Ak Parti gibi milletin teveccühüyle güçlü bir siyasi konsüdülasyon oluşturmuş bir parti olmasaydı bölgemizde de bu sorunlar olsaydı acaba halimiz ne olurdu? Suriye\'de yaşananların sorumlusu Türkiye midir? Irak\'ta yaşananların sorumlusu Türkiye midir? Mısır\'da, Lübnan, Libya\'da yaşamaların sorumlusu Türkiye midir? Bölgede yaşanan olayları, bölgede kurulan tuzakları hep beraber izliyoruz. Türkiye hamdolsun güçlü, kararlı, oynanan oyunun farkında ve oyunları bozarak yoluna devam ediyor. Eğer biz bugün Türkiye\'de bu birlik ve beraberliği sağlamamış olsaydık, bu kararlılığı oluşturmamış olsaydık Allah korusun Türkiye\'nin hali nice olurdu düşünmek bile istemiyorum. Bu milleti korkutmak istiyorlar, endişelendirmek itiyorlar, bölgede artık terör döneminden kendilerince bölgeyi dizayn etme dönemine geçmiş bulunuyorlar. Türkiye bunlara izin vermeyecek güçtedir, Türkiye muktedirdir, Türkiye, bölgesinde kendisine rağmen herhangi bir oyun kurulmasına bugüne kadar müsaade etmedi, bundan sonra da müsaade etmeyecektir.\"

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile borsanın açılışı yapıldı. Törene; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, bakanlık bürokratları ve çok sayıda kişi katıldı.

MARAŞ DONDURMASI KESTİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kahramanmaraş\'ta Tarım ve Kırsal Kalınmayı Destekleme Kurumu desteğiyle yapılan dondurma fabrikasının açılışını yaptı. Fakıbaba, burada motorlu testere ile ünlü Maraş dondurmasını kesti. Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba daha sonra Teknik Makina Sanatkarları Odası binasının temel atma törenine katıldı.

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü binasının açılış törenine de katılan Bakan Fakıbaba, Türkiye\'nin domates tohumunu bile ithal ettiğini söyleyenler olduğunu, buna bir Türk vatandaşı olarak çok üzüldüğünü belirterek şöyle dedi:

\"Oysa hem devletin hem enstitümüzün hem bakanlığımızın hem özel sektörün yaptığı o kadar güzel Ar-Ge araştırmaları vardır ki, inanın diğer ülkeler arasında sıraya girecek kadar önemli bir yere sahibiz. Türkiye\'de bizim bakanlığa bağlı Ar-Ge çalışması yapan 50\'ye yakın enstitümüz bulunmakta ve bilim adamlarıyla beraber Allah\'ın izniyle kendi tohumunu üreten, ihraç eden, zaman zaman da tabi bu doğal bir olaydır yani ithalat olmayacak mı tabii olacak. İthal etiğimiz şeyler olacak ama ihracatımızın çok daha fazla olduğunu özellikle bilmenizi arzu ediyorum. Yanlış anlaşılan ve vatandaşın kafasında yer alan bazı şeyler var; \'Biz tarımda domates tohumunu bile İsrail\'den alıyoruz.\' Arkadaşlar zaman zaman alabiliriz. Ama biz İsrail\'e domates tohumu ihraç ediyoruz. Bunun özellikle bilinmesini istiyorum, bu çok önemli bir olay Yani yerli tohumculukta çok önemli yerlere geldik. Bunu evelallah Ar-Ge sayesinde ve arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz.\"

( Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-DHA)

KAHRAMANMARAŞ/DHA

3)BORNOVA BELEDİYESİ\'NDEN KAHVE SERVİSİ

BORNOVA Belediyesi, Dünya Kahve Günü nedeniyle Küçükpark Meydanı\'nda İzmirlilere kahve servisi yaptı. Gerçekleştirilen DJ performansına danslarıyla eşlik eden vatandaşlar hem eğlendi hem de kahvelerini yudumladı. Bornova Belediyesi, 29 Eylül Dünya Kahve Günü nedeniyle, Bornova\'daki Küçükpark Meydanı\'nda vatandaşlara ücretsiz kahve servisi yaptı. Bornova Belediyesi bünyesinde kurs gören baristalar tarafından hazırlanan ve üzerinde Sabahattin Ali, Orhan Veli Kanık, Özdemir Asaf gibi ünlü şairlerin şiirlerinden dizeler olan bardaklarla servis edilen kahvelerini yudumlayan vatandaşlar, DJ performansıyla da dakikalarca dans etti. Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Bornova\'da gerçekleştirilen etkinliğe, gençlerin yanı sıra aileler de katılarak kahvelerini içti. Organizasyon için Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla\'ya teşekkür eden DJ\'ye vatandaşlar da alkışlarıyla eşlik etti. İzmirliler, neşeli anlarını selfie çekerek ölümsüzleştirdi. Yaklaşık 1500 bardak kahvenin dağıtıldığı etkinlik, İzmir Marşı\'nın söylenmesiyle son buldu.

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

4)BAYRAK YARIŞLARINI RUS İTFAİYECİLER KAZANDI

İZMİR\'de düzenlenen \'İtfaiye Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası\'nda üçüncü gün yapılan bayrak yarışlarını hem kadınlar hem de erkeklerde Rusya Federasyonu kazandı. Rusya Kadın Takımı bir de dünya rekoru kırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde 16 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen \'İtfaiye Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası\', birbirinden renkli ve çekişmeli yarışlara sahne oluyor. Yarışların üçüncü gününde 4x100 metre bayrak yarışları yapıldı. Ülkeleri adına piste çıkan dörder yarışçı, sırasıyla merdivenle binaya tırmandı, yükseklik engelini aştı, hortumları motopompa bağladı; yangın söndürücüyle alevleri söndürüp bitiş çizgisine en önde ulaşmaya çalıştı. Sporcular bayrak yerine hortum ağızlığı denen parçayı birbirlerine iletti. Her 100 metrede bir klasik atletizm yarışlarında olduğu gibi değişim yapıldı. Etaplarda kurayla belirlenen iki ülke önce birbiriyle yarıştı. En iyi dereceyi yapanlar ekipler final koştu. Günün sonunda Rusya Federasyonu hem kadınlar, hem de erkeklerde en iyi dereceleri yaparak dünya şampiyonu unvanına ulaştı.

KADINLARDA DÜNYA REKORU KIRILDI

Vladimir Sidorenko, Stanislaw Titorenko, Pavel Pervushin ve Andrey Zavalishin\'den oluşan Rusya Erkek İtfaiye Takımı, 53.82\'lik derecesiyle birinciliği elde etti. Onları 54.06 ile Belarus, 54.55 ile Çekya (Çek Cumhuriyeti) izledi.

Kadınlarda ise Ekaterine Guseva, Lyudmilla Kirdyashova, Ekaterine Chendakova ve Angelica Dokaneva\'dan oluşan Rusya takımı şampiyonluğa 59.23\'lük dereceyle ulaşırken, bu alandaki dünya rekorunu da kırmış oldu. İkinci Çekya 62.47, üçüncü Kazakistan ise 63.31\'le parkuru tamamladı.

AFET ANINDA HIZ VE GÜÇ GEREKLİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin \'Bu yarış hayat için\' sloganıyla evsahipliğini üstlendiği \'13. İtfaiye Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası\', birbirinden güçlü sporcuların nefes kesen mücadelelerine sahne oluyor. Uluslararası Yangın ve Kurtarma Sporları Federasyonu İcra Komitesi Başkanı Andrey Kalinin, yangına müdahale ve kurtarmanın zorluğuna dikkat çekerek şampiyonanın ruhunu şöyle anlatıyor:

\"Kulvarlarda geçen her saniye, insan hayatını etkiler. Bu şampiyonada itfaiyeciler, atlet kadar hızlı, halterci kadar güçlü olmak zorundadır. Bu özellikler bir itfaiyecinin genel özellikleri olmak zorundadır, çünkü olağanüstü hallerde, deprem ve afetlerde bize bu hız ve güç gereklidir.\"

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

5)DARICA\'DA KERBELA ŞEHİTLERİ ANILDI

TÜRKİYE Caferiler Vakfı, Kocaeli\'nin Darıca İlçesi\'nde Aşure mateminde Kerbala şehitlerini andı.

Türkiye Caferiler Vakfı tarafından Hz. Muhammed\'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 kişinin Kerbela\'da şehit edilmesinin yıldönümü nedeniyle Darıca Nenehatun Stadı\'nda Aşure Matemi Töreni düzenledi. Yağmur yağışı altında yapılan anma etkinliğine Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan, Kocaeli Büyükşehir Başkanvekili Necmi Özen, Türkiye Caferiler Vakfı Başkanı Yahya Kemal Utar, Ak Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, CHP Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başladı.

Türkiye Caferiler Vakfı Başkanı Yahya Kemal Utar dua ederek Kerbela şehitlerini andı. Utar konuşmasında, \"Kerbela çölünde öldürülen Hz. Hüseyin, İslam peygamberinin torunudur. Bütün mezhepler Hz. Peygamberin ona karşı olan sevgi ve muhabbetini mübalağasız yazmışlardır ama nedense öldürülmesi karşısında sessiz kamış ve itirazlarda bulunmamışlardır. Ben Müslüman\'ım diyen herkesin ortak peygamberi Hz. Muhammet olduğuna göre Hz. Hüseyin\'e matem tutmak nebevi bir sünnet olduğu gibi her Müslüman\'ın boynunun borcudur\" dedi.

Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan bugünün Müslümanlar için ayrı bir önem taşıdığını belirterek, \"Hz. Hüseyin\'in ve 70 kişinin Kerbela\'da şehit edilmesinin acı tarihidir. Kerbela\'yı çok iyi anlamalıyız. Kerbala\'yı anlamak Hz. Hüseyince yaşamaktır. Bugün bizlere düşen tüm farklıkları bir tarafa bırakıp yeni Kerbela\'ların önüne geçmeliyiz\" diye konuştu.

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ise, \"Bu acı hepimizin acısı. Kerbela bir ve beraber olmayı öğretmeli. Acılar paylaşıldıkça azalıyor. Bugün bir ve beraber olmanın matemini yaşıyoruz. Kerbela\'daki bu acıdan dolayı hepimizin başı sağ olsun\" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak şöyle konuştu:\"Bu büyük matem gününde başta imam Hz. Hüseyin olmak üzere tüm Kerbela şehitlerini rahmetle yad ediyorum. Rabbim hepimizin şahitliklerine mazhar etsin diyorum. Caferisiyle, Alevisi ile, Sünnisi ile her 10 muharremde hep birlikte gönlümüzden, yüreğimizden, zihnimizden ve kalbimizden, ya şehit diyoruz, ya mazlum diyoruz, ya maktul diyoruz ve ya Hüseyin diyoruz\"Programın ardından Kızılay\'a kan bağışında bulunuldu.

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA) -