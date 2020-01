DHA YURT BÜLTENİ-7 

Bakan Soylu: Kimse 2019\'u bulunduğumuz süreç gibi algılamasın

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, \"Kimse 2019\'u bulunduğumuz süreç gibi algılamasın. 2019\'da sadece vites büyütmüyoruz. Yeni bir hükümet sistemiyle birlikte Türkiye\'nin hedefleriyle daha rahat buluşmasını temin edebilecek güçlü bir adım atıyoruz\" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manavgat\'ın Kızılağaç bölgesindeki Sunmelia Resort Hotel\'de düzenlenen İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu 2017 yılı İnceleme Araştırma Toplantısı\'na katıldı. Toplantıda, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Aydın ile diğer yetkililerle mülkiye müfettişleri de yer aldı.

\'İSTİHBARATIMIZIN İÇİNİ TAMAMEN BOŞALTTILAR\'

Toplantıda konuşan Bakan Süleyman Soylu, mülkiye müfettişlerinin devlet erkinin denetlenmesi açısından çok önemli bir görev ifa ettiğini söyledi. Türkiye\'de devlet geleneğinin çok köklü olduğunu kaydeden Bakan Soylu, \"Büyük bir badireden geçtik. Özellikle bu badirede FETÖ, altını çizerek ifade etmek istiyorum, ülkemizin, Türkiye\'nin kamu sistemini felç etmek üzere talimatlandırılmış bir örgüttür. İstihbaratımızın içini tamamen boşalttılar, alternatif istihbarat teşkilatları kurdular. Kamu sisteminin bin yıllık devlet aklıyla ne kadar kurduğumuz unsuru varsa hepsini felç ettiler. FETÖ bir taraftan bu talimatlarıyla beraber alternatif bir yapı oluştururken, diğer taraftan da devlet ve millet kavramının içini boşaltmak için elinden gelen bütün gayreti ortaya koymuştur. Bu da çok önemli yapmaya çalıştıkları adımlardan bir tanesidir\" dedi.

FETÖ operasyonlarında yakalananlara herkesin çok şaşırdığını anlatan Bakan Soylu, \"Özellikle 10 yıl önce kimsenin aklına aynı ofiste çalıştığı mesai arkadaşlarının bir gece üzerimize F16\'lardan düşen bombaların ateş talimatını veren ekibe dahil olduğunu elbette ki düşünemezdik. Hiçbirimiz düşünemezdik\" diye konuştu.

\'BİR TEK ŞEHİT VERMEDİK\'

Türkiye\'nin gelişiminin bir dönem engellendiğini kaydeden Süleyman Soylu, \"Türkiye\'nin insansız hava araçlarını (İHA) özel sektörde bu işe kendisini adamış bir anlayışla kurduk. Oysa siz de ben de çok iyi biliyoruz ki binbir engele rağmen kimse sesini çıkartmıyor, şimdi ve terörle mücadelede özellikle bu bahardan itibaren ne kadar bir üstünlük kurduğumuz apaçık ortada. Bir tek şehit vermedik İHA\'larla yapmış olduğumuz operasyonlarda, bir tek yaralımız da yok. Acaba bu sistemi bugüne kadar erteleyen unsur kimdi ve neydi?\" dedi.

\'2019\'DA SADECE VİTES BÜYÜTMÜYORUZ\'

Türkiye\'nin önüne engel çıkaran olayların 17- 25 Aralık\'tan, Kuzey Irak\'taki referanduma, bir ülkede yapılacak seçimde ana gündemin Türkiye olmasından uluslararası medyada ülke aleyhine çıkan yayınların hepsinin kolektif bir akıl ürünü olduğunu belirten Bakan Soylu, şöyle dedi: \"Biz hep birlikte kolektif bir akılla mücadele ediyoruz. Bu memleketin her bir birimi, her bir bireyi, bu kolektif akılla mücadele ettiğimizi ve bu anlayışı, mağlup etmek durumunda olduğumuzu bilmelidir. Bambaşka bir tablo içerisindeyiz. Kimse 2019\'u bulunduğumuz süreç gibi algılamasın. 2019\'da sadece vites büyütmüyoruz. Yeni bir hükümet sistemiyle birlikte Türkiye\'nin hedefleriyle daha rahat buluşmasını temin edebilecek güçlü bir adım atıyoruz.\"

ÇİPLİ KİMLİK KARTLARI

Bu güne kadar 11 milyon 100 bin yeni çipli kimlik kartı dağıtıldığını ve ilk dönemde nüfus müdürlüklerinin oldukça zorlandığını, 1.5- 2 ay patinaj yapıldığını anlatan Bakan Soylu, \"Şu anda 7 günde müracaat edildiğinde bunu sağlıyoruz. İnşallah bir gün daha aşağıya 6 güne düşüreceğiz. Şehir merkezleri için de 5 güne düşürmeye gayret edeceğiz\" dedi.

\'MAHALLİ İDARELERE ÖZEL TEFTİŞ\'

Belediyeler ve mahalli idarelerin çok önemli olduğunu aktaran Bakan Soylu, Van\'daki belediyelerin kayyum tarafından devralınmadan önce Faraşin Yaylası\'nda teröristlere her sabah sıcak ekmek götürdüğünü vurguladı. Bakan Soylu, \"Mahalli idarelere özel teftişi de bunun nasıl yapılması lazım geldiğini de bu toplantıda bir daha gözden geçirin. Çünkü kolları sıvattıracağız. Önemli bir şey söylüyorum, mahalli idarelere özel teftiş. Bu önemli bir şeydir. Özellikle hizmet kalitesini yükseltebilmek için ve birtakım eksikliklerle karşılaşmamamız için bu önemli bir konudur\" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasının ardından Manavgat\'tan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

Toplantıdan genel görüntü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun kürsüye gelişi

Bakan Soylu\'nun konuşması (5 bölüm)

Bakan Soylu\'nun salondan ayrılması

Detay görüntüler

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

================================================

Madencilerin fotoğrafını çeken kız konuştu

ZONGULDAK\'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi\'nde kömür karası iş elbiseleriyle bindikeri halk otobüsünde \'Koltuklar kirlenmesin\' diye ayakta yolculuk eden maden işçilerinin fotoğrafını çeken 19 yaşındaki Aslı Ertürk, \"Şoför oturmalarında ısrar etti ama onlar oturmadı. Duygulandım, fotoğraf çektim, sonra da paylaştım\" dedi.

Babası ve 2 ağabeyi maden işçisi olan Aslı Ertürk, maden ocağından çıkan 6 maden işçisinin halk otobüsünde \'Koltuklar kirlenmesin\' diyerek koltuklara oturmadan ayakta yolculuk etmelerinden etkilendi ve fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabında paylaştı. Ertürk\'ün, \"Kilimli ilçesi Gelik beldesinde otobüse binen 6 maden işçisi. Otobüsün içi boş. Sırf koltuklar kirlenmesin diye hepsi de ayaktalar. Siz ne güzel insansınız.\' notuyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada ilgi gördü.

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ile madencilerin herkesin takdirini kazanan davranışının basında da yer almasını sağlayan Aslı Ertürk, şöyle konuştu:

\"Yolun karşısında bindiler otobüse. Onları ayakta görünce fotoğraflarını çektim. Şoför oturmalarında ısrar etti ama onlar \'Koltuklar kirlenmesin\' diyerek oturmadı. Bu düşünceleri beni mutlu etti. Duygulandım. Benim babam ve ağabeyim de maden işçisi. Bir yakınımı madende kaybettim. Fotoğraf sosyal medyada ilgi gördü. Madenciye verilen değer beni mutlu etti. Herkes bana teşekkür etti. Ben de insalara duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Burada hep acılar gündeme geliyor. Bu kez güzel bir şey gündeme geldi.\"

Görüntü Dökümü:

-Aslı Ertürk\'ün otobüse binmesi

-Aslı Ertürk ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

===========================================

Kuzey Irak\'taki kanallar Erdoğan\'ın konuşmasını canlı yayınladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın bugün İstanbul\'da düzenlenen Uluslararası Ombudsmanlık toplantısında yaptığı ve Irak Bölgesel Kürt yönetiminde yapılan referandum ile ilgili Türkiye\'nin atacağı adamları konuştuğu toplantısı, Kuzey Irak\'taki Kürtçe yayın yapan televizyonlar tarafından canlı verildi.

Bu sabah bağımsızlık referandumu için oyunu kullandıktan sonra basın toplantısı düzenleyen bölgesel yönetimin Başbakanı Neçirvan Barzani Türkiye için tehdit olmadıklarını ve Türkiye\'nin kendilerine en zor zamanlarda yardım ettiğini söylemişti. Bölgesel Kürt yönetim merkezli uydadan yayın yapan Televizyonlar, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşmasını Kürtçe simültane ile canlı olarak izleyicilerine ulaştırdı.

Haber: Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

=================================

Hareket halindeki otomobil alev alev yandı

İSTANBUL\'un Maltepe İlçesi\'nde hareket halindeki otomobil, alev alev yandı.

Olay, gece saatlerinde Küçükyalı\'da meydana geldi. Küçükyalı\'dan E5 karayolu çıkan Cem Güngör yönetimindeki 34 VY 1885 plakalı otomobil, hareket halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Cem Güngör, otomobilini sağa çekip park ettikten sonra itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip yangını söndürdü. Çevrede paniğe yol açan alev alev yanan otomobil, ekiplerin çalışmasının ardından kullanılamaz hale geldi. Demir yığınına dönen otomobil otoparka çekilirken, yangının nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Alev alan otomobil

- Otomobilin yanması

- İtfaiyenin alevlere müdahalesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU / İSTANBUL-DHA)

===================================

Can simidi ile sürüklenen kadını cankurtan botu kurtardı

BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde, can simidiyle girdiği denizde kıyıdan yaklaşık 500 metre açığa sürüklenen 30 yaşındaki Yeliz Şafak, itfaiyenin can kurtaran botu tarafından kurtarıldı.

Ayvalık\'a eşiyle tatile gelen Yeliz Şafak, dün saat 17.00 sıralarında, serinlemek için Sarımsaklı Plajı\'nda, denize girdi. Yüzme bilmediği için can sidimiyle denize giren Şafak, bir süre sonra rüzgar ve akıntının etkisiyle kıyıdan yaklaşık 500 metre açığa sürüklendi. Kıyıdaki eşi, durumu itfaiyeye bildirip, yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği\'nin cankurtaran botu, Şafak\'ı bulunduğu yerden alıp, karaya çıkardı. Şafak, kendisini kurtaran ekibe teşekkür etti.

Cankurtaran botu, geçen yıl da deniz yatağı ile sürüklenen bir baba-kızın hayatını kurtarmıştı. Bu yaz sezonundaki 3 aylık görev süresini tamamlayan, 4 itfaiye erinin görev yaptığı cankurtaran botu, kış aylarında acil bir durum olması halinde, karadan denize indirilerek, hizmet vermeyi sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kurtarma anı görüntüleri

-Botun görüntüsü

-Botun kurtarılan Yeliz Şafak\'ı kıyaya getirmesi

Haber: Nilgün KAYA / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

============================================

Porsuk Çayı\'ndaki atı vatandaşlar kurtardı

ESKİŞEHİR\'de Porsuk Çayı\'na giren ancak akıntı nedeniyle çıkamayan atı vatandaşlar sudan çıkardı.

Kurtuluş Mahallesi Vatan Caddesi Köprüsü altında sahipsiz bir atın Porsuk Çayı\'nda olduğu gören vatandaşlar, buldukları ipi atın boynuna geçirdi. Vatandaşlar, ipi çekerek atı su kıyısına yaklaştırdı. At daha sonra Porsuk Çayı girişinde sudan çıktı. Bir kişinin cep telefonuyla kayda aldığı olayda Porsuk Çayı\'ndan çıkan at daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Görüntü dökümü:

-Cep telefonuyla çekilen görüntüde;

-Porsuk Çayı içerisideki atın,

-Vatandaşların boynundaki iple atı su kıyısına çekmeleri.,

-Sudan çıkan atın uzaklaşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

===========================================

Dikkat çekmemek için çocuklardan kamuflaj

MUĞLA\'nın Seydikemer İlçesi\'nde, okul servislerini kullanarak göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişi gözaltına alındı. Servislerden ormanlık alana bırakılan 25\'i çocuk toplam 75 kaçak ise yakalandı. Çocukların, dikkat çekilmemesi için servislerin cam kenarlarına oturtulduğu belirtildi.

Eşen Mahallesi\'ndeki Eşen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Seydikemer-Kaş Yolu üzerindeki kontrol noktasından dün (pazar) saat 22.00\'da geçen İstanbul plakalı 2 okul servisinden şüphelendi. Servislerin peşine düşen jandarma, daha önce de kaçakların yakalandığı Karadere Mahallesi Gavuroğlu Mevkii\'ne geldi. Jandarma boş şekilde ormanlık alandan çıkan 34 FN 7185 ve 34 BA 9990 plakalı servisler ile servislere öncülük eden 34 BJB 35 plakalı otomobili durdurdu. Servis ve otomobil sürücüleriyle birlikte 5 şüpheliyi gözaltına alan jandarma, ormanlık alanda bırakıldığı öğrenilen kaçakların peşine düştü. Yapılan aramada 48\'i Irak, 27\'si Suriye uyruklu toplam 75 kaçak yakalandı. Kaçaklar, Eşen Jandarma Karakol Komutanlığı bahçesine getirildi. 5 şüphelinin sorgularının ardından Fethiye Adliyesi\'ne, kaçakların ise Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne sevk edileceği kaydedildi.

\"ÇOCUKLARI KAMUFLAJ OLARAK KULLANDILAR\"

Kaçakların İstanbul\'dan 3-5 bin dolar arası ücret ödeyerek okul servislerine bildirildiği tespit edildi. Jandarma ekipleri çocukların kaçakları kamufle etmek için yol boyunca cam kenarında seyahat ettiğini belirledi. Açıkta bekleyen tekneye bindirilecek kaçakların Yunanistan\'ın Rodos Adası\'na, oradan da başka bir tekneyle İtalya\'ya götürüleceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Karakol bahçesinde bekletilen kaçakların görüntüsü

- Kaçaklar arasındaki çocukların görüntüsü

- Kaçakların kullandığı servis araçlarının görüntüsü

Haber- Kamera:; Ergün TOS / SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)

=======================================

Terlik tabanında esrar bulundu

SİVAS\'ın Suşehri İlçesi\'nde jandarma ekiplerince durdurulan otobüste yapılan aramada yabancı uyruklu bir yolcunun terlik tabanına gizlenmiş 245 gram reçine esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Suşehri ilçe merkezi yakınlarında Erzincan-Tokat D-100 karayolu üzerinde yol kontrol ve arama faaliyeti yaptı. Ağrı istikametinden İstanbul\'a gitmekte olan yolcu otobüsünde dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, hangi ülke vatandaşı olduğu açıklanmayan yabancı uyruklu bir kişinin terliğinin tabanına gizlenmiş halde toplam 245 gram reçine esrar ele geçidrildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

-Arama köpeğinin otobüsteki görnütüleri

-Terlik altında bulunan esrar

Haber:SİVAS, (DHA)

====================================