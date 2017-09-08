DHA YURT BÜLTENİ-7 

Zeytinköy\'de hasar tespit çalışmaları başladı

MUĞLA\'nın Menteşe Kaymakamlığı, Zeytinköy Mahallesi\'ndeki onlarca konut, ahır ve bini aşkın arı kovanına zarar veren; tarım arazileri ile çam ağaçlarıyla çevrili yüzlerce dönüm alanı olumsuz etkileyen yangınla ilgili bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Ayrıca Zeytinköy\'e çadırlar kuruldu, bölgeye kurulması beklenen konteynerlerin ise beklendiği bildirildi. Kaymakam Yıldız, \"Tespitler tamamlanır tamamlanmaz, Menteşe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yanan evlerin yapımına hemen başlayacağız. Tüm maddi katkıyı da biz sağlayacağız\" dedi.

Menteşe İlçesi\'nin kırsal Zeytinköy Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda geçen çarşamba günü çıkan yangın, bölge halkına kabusu yaşattı. Rüzgarın müdahalede güçlük yarattığı yangın, ertesi gün de devam eden havadan ve karadan çalışmalarla söndürülebildi. Alevlerin iki kez içine girdiği, 136 hane ve 256 nüfuslu Kozağaç Dağı\'nın zirvesine yakın yerde kurulu Zeykinköy Mahallesi\'ndeki evler ve ahırlar zarar gördü. Ayrıca çok sayıda kovandaki arılar telef oldu. Söndürme çalışmalarına katılan köylüler ve ormancılardan bazıları, dumandan etkilendi. Yangında 300 hektarlık çam ormanı, 400 hektara yakın tarım arazisi ve makilik alanın zarar gördüğü belirtildi.

ÇADIRLAR KURULDU, KONTEYNERLER YOLDA

Kızılay ve AFAD mahalleye, dün (cuma) akşam toplam 12 odalı 6 büyük çadır kurdu. Evsiz kalan vatandaşlar çadırlara yerleşti. Bölgeye kurulacak konteynerlerin ise yolda olduğu belirtildi. Menteşe Kaymakamlığı hasar tespiti yapmaya başladı. Muhtar Güngör Uzun ve ihtiyar heyeti de zarar tespit çalışmalarına katıldı. Kopan telefon ve elektrik hatları ise onarılmaya başlandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün, CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündüğ, AK Parti Milletvekili Nihat Öztürk ve AK Parti İl Başkanı Kadem Mete farklı zamanlarda bölgeye gelerek vatandaşlarla görüştü, acil ihtiyaçların tespitini yaptı. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Zeytinköy\'e gelen sivil toplum örgütleri üyeleri ve ekipmanların yönetilmesini sağlayan kriz merkezindeki çalışmaları yönetti. Yıkılan evlerdeki enkaz temizlik çalışmalarının hemen başlayacağı ve Valiliğin desteğiyle köylülere evlerinin yapılmasında maddi destek sağlanacağı belirtildi.

KIŞLIK ODUNLAR ALEVLERİ BÜYÜTMÜŞ

Zeytinköy\'de yangının çıkış nedeniyle ilgili ise araştırmalar sürüyor. Dağpınar ile Zeytinköy arasındaki vadide yangının iki ayrı noktadan başlayarak hızla yayıldığı belirtildi. Zeytinköy\'deki konutların birçoğunun, kış için hazırlanan odun yığınlarının alevlere teslim olmasıyla hızla yandığı belirtildi. Adının açıklanmasını istemeyen bir orman yetkilisi, \"Yanan evlerin hemen hepsinin bitişiğinde odun yığınları var, bunlar faciaya davetiye çıkartmış. Evet köylülerimiz orman köyü olduğu için kışlık yakacağını yapmış, hazırlamış. Ancak alımı kolay olsun diyerek, evlerin bitişiğine istiflemiş. Bu da evleri yaktı. Bundan ders alınmalı ve kesinlikle kışlık yakacak odunlar kolay alınsın, taşıması kolay olsun diyerek evlerin bitişiğine dizilmemeli\" dedi.

VEKİL ÜSTÜNDAĞ: \"AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN\"

Zeytinköy\'de inceleme yapan Muğla CHP Milletvekili Akın Üstündağ ise \"Bu yangının çıkış nedeni mutlaka tespit edilmeli. TBMM\'ye soru önergesi vereceğim ve nedenini soracağım. Çünkü köylülerle yaptığım görüşmelerde yangının çıkış nedeninin ranta yönelik olduğu bilgisini edindim. Tarım arazilerindeki zararların tespit edilmesini ve giderilmesini, ayrıca Zeytinköy\'ün afet bölgesi ilan edilmesini isteyeceğim. Bu önergeyi bugün vereceğim\" dedi.

KAYMAKAMDAN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ise DHA\'ya yaptığı açıklamada, \"Elimizdeki son rakamlara göre 57 ev ve 10 ahır ile 2 depo tamamen yandı. Şu anda tarım arazilerinde üç ekibimiz hasar tespitini sürdürüyor. Tespitler tamamlanır tamamlanmaz, Menteşe Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yanan evlerin yapımına hemen başlayacağız. Tüm maddi katkıyı da biz sağlayacağız. Köylümüz hiç merak etmesin. Yaraları sarmak biz devletin görevi. Allaha şükür bir can kaybımız olmadı, malımızı yerine koyabiliriz. Devletimiz; milletvekiliyle, belediye başkanıyla sivil toplum örgütleri ile tamamen burada. Zeytinköy halkının yanında, inşallah mağdur kimse kalmayacak\" dedi.

DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Muğla Ülkücü İşçiler Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Çetin ise ilginç bir iddiada bulundu. DHA muhabirine telefonda açıklama yapan Çetin, Menteşe ilçesinin Çatakbağyaka, Dağpınar, Zeytinköy mahallerinde bulunan yangın havuzlarını işaret ederek, \"Yangının çıktığı yörede bulunan havuzlarda su seviyesi yok denecek kadar az. Bu havuzların suları mahalle muhtarları tarafından sulama suyu olarak vatandaşa satılıyor. Burada önemli olan ormanlarımız değil mi? Bu mahallelerde başka su kaynakları var, oralardan su alınabilir. Yangın havuzlarında su olmadığı için de ilk müdahale gecikmiştir\" dedi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik ise, \"Yangında suyu gölet ve denizden aldık. Su sıkıntısı olmadığı için havuzlara yönelmedik. Öyle bir şey varsa ayıp. Bu konuyu araştıracağım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Evlerin yanındaki yanan odunlardan görüntü

- Köyden görüntü

- Çalışmalardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Yaşar ANTER- Cavit AKGÜN- Kamera: Hülya ELTEŞ / MUĞLA, (DHA)

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Şırnak Valisi Aktaş: İyi bir eğitim verseydik, terör belasını yaşamayacaktık

ŞIRNAK\'ta, yapılan \"Okul Güvenliği\" toplantısında konuşan Vali Mehmet Aktaş, 34 yıldan beri bölgede yaşanan terör ve terörle mücadelenin, iyi bir eğitim verilememesinden kaynaklandığını belirterek, \" Ülkemizin ve özelikle içinde bulunduğumuz Şırnak\'ta, 34 yıldır bölücü, yıkıcı bir terör belasıyla mücadele ediyorsak, mücadele etme durumundaysak, bunun temelinde de insanlarımıza güzel bir eğitim veremememiz yatmaktadır\"dedi.

Şırnak Şehit Ahmet Kara İmam Hatip Lisesinde yapılan \"Okul Güvenliği\" toplantısında konuşan Vali Mehmet Aktaş, Şırnak\'ta 34 yıldır terörle mücadele ediliyorsa, bunun sebebinin insanlara iyi bir eğitim verilmemesi olduğunu belirterek, \"Hem bireysel hem de toplumsal mutluluğun, gelişmenin, kalkınmanın, refahın, huzurun yegane temeli eğitimdir. Ülkemizin ve özelikle içinde bulunduğumuz Şırnak\'ta 34 yıldır bölücü, yıkıcı bir terör belasıyla mücadele ediyorsak, mücadele etme durumundaysak, bunun temelinde de insanlarımıza güzel bir eğitim veremememiz yatmaktadır. Eğer biz gençlerimize, çocuklarımıza iyi bir eğitim vermiş olsaydık, onlara milli manevi değerleri benimsetmiş olsaydık, onlara bu topraklarda bin yıldır nasıl kardeşçe omuz, omuza yaşadığımızı ve bizim bu kardeşliğimizi bölmek için bizim milli birlik ve beraberliğimizi bölmek için ne kadar çok mücadele edildiğini yeterince anlatmış olsaydık, muhtemelen biz bu terör belasını yaşamayacaktık. Veya çok daha kısa sürede halledecektik. Demek ki, bu noktada bizim ciddi bir eksiğimiz olmuş. Ama, bütün bunlara rağmen bizim terör belası başta olmak üzere sıkıntılarımızı, dertlerimizi halledebilmemizin yine yegane temeli eğitimdir. Allahın izni ile biz bunu yine eğitim ile ortadan kaldıracağız\"diye konuştu..

Vali Aktaş, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılına eksikliklerle başlanacağını da ifade ederek, geçen dönemlerde bölgede yaşanan çukur ve hendek siyasetiyle birçok altyapıda ve üst yapıda sıkıntılar ve yıkımlar olduğunu söyledi. Bu kapsamda zarar gören ve inşaatlarını bitiremedikleri okulların olduğunu, ama son bir senede bu noktada da büyük mesafeler kat ettiklerini söyleyen Vali Mehmet Aktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Çocuklarımızın uyuşturucu başta olmak üzere kötü alışkanlıklarla yüzyüze gelmemeleri için, kötü niyetli insanların çocuklarımıza bağımlılık yapan maddeleri onlara ulaştırmamaları için büyük duyarlılık göstermemiz lazım. Ayrıca bu bölgemize has olmak üzere yıkıcı bölücü terörist unsurların çocuklarımıza dokunmaması lazım. Onların bu yıkıcı ve bölücü fikirlerini, terör örgütünün propagandalarını yapmalarına müsaade etmememiz lazım. Bu noktada tabi ki emniyet güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz gerekli tedbirleri alacak. Hem bu bölücü fikirlerin çocuklara ulaşmasını engellemek hem de bu uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan çocuklarımızın uzak durması için güvenlik güçlerimiz gerekli önlemleri alacak. Gerekli denetimleri yapacak. Gerekli duyarlılığı gösterecekler. Ama bu konuda özellikle muhtarlarımızın bu noktada desteğini istiyoruz. Çünkü, okul çevrelerindeki bu düşüncedeki insanları sizler tanırsınız. En azından tanımazsanız da yabancı olduğunu bilirsiniz. Ona göre bir tutum belirlersiniz. Bu konuda özellikle muhtarlarımızdan ve okul aile birliğinin desteğine ihtiyacımız var. Eğer biz bu desteği vermesek çocuklarımızı muhafaza edemeyiz. Yine okullarda yapılacak sosyal etkinlikler, okul aile birliği toplantıları, veli toplantılarına maalesef insanlarımız çok fazla duyarlılık göstermiyor. Muhtarlarımız bu konuya öncülük yapsınlar aileleri arasınlar bu konuda bilgilendirsinler.\"

Görüntü Dökümü

-Valinin okula gelişi

-Vali Mehmet Aktaş\'ın konuşması

-Salondan detaylar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

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PKK operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi

ADANA\'da terör örgütü PKK adına eylemlerde bulundukları ve sosyal medya hesaplarında propaganda yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında anne- kızın da bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şubesi\'ne bağlı ekipler, 6 Eylül\'de PKK adına eylem ve faaliyette bulunup sosyal medya hesaplarında propaganda yaptıkları öne sürülen 10 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin zırhlı araçlarla destek verdiği operasyonda, kentin çeşitli bölgelerindeki ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, 4 kişi ise adreslerinde bulunamadı.

Sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilmeden önce Adana Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Zahide B. ile kızı Perihan S.\'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi polislerin arasında gülerek araca giderken, görüntü çeken gazetecilere de tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

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- Polis aracının gelişi

- Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

- Zanlıların basın mensuplarına küfür etmesi

- Zanlıların adli tıptan çıkışı

- Zanlıların araca binmesi

- Polis aracının gidişi

Haber:Yusuf BAŞTUĞ/Kamera:Eser PAZARBAŞI ADANA,(DHA)

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Çorum\'da FETÖ operasyonu : 20 kişi adliyeye sevk edildi

ÇORUM merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 kişi adliyeye sevk edildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Çorum merkezli Ankara, İzmir, İstanbul, Samsun, Kayseri, Kahramanmaraş ve Konya\'da, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullandıkları iddia edilen ve aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. 15 gün önce 33 kişiden 23’ü gözaltına alındı. Gözaltına alınan 23 kişiden 3’ü adli kontrol çerçevesinde serbest bırakıldı. 20 kişinin ise Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanarak bugün geniş güvenlik önlemleri altında Adliyeye sevk edildi., 10 kişinin ise arandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Gözaltına alınanların adliyeye getirilmeleri

-Adliyeye girişleri

- Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)

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Haluk Levent ile Başkan Çerçioğlu\'ndan zeybek gösterisi

AYDIN\'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında konser veren ünlü şarkıcı Haluk Levent, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte zeybek oynadı.

Aydın\'ın kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği Haluk Levent konseri için binlerce vatandaş Atatürk Kent Meydanı\'nda buluştu. Sahneye çıkarak vatandaşları selamlayan CHP\'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentin 95\'nci kuruluş yıldönümünü kutladı. Çerçioğlu, \"Selam olsun bu kurtuluş destanını yazanlara. Selam olsun efe torunlarına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına. Bu topraklar işgalcilere kanı ve canı ile hak ettikleri dersi veren efeler diyarıdır. Bu meydan özgürlük ve demokrasi meydanıdır. Bu meydan dostluk, kardeşlik hoşgörü meydanıdır. Bugüne verdiğiniz destekten dolayı tüm Aydınlılara teşekkür ediyorum\" dedi. Çerçioğlu\'nun konuşmasının ardından sahneye çıkan Haluk Levent, en sevilen şarkılarıyla Aydınlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Haluk Levent, \"Buraya gelirken Belediye Başkan Yardımcılarından Başkan Çerçioğlu\'nun çok iyi zeybek oynadığı tüyosunu aldım. Ben de kendisini sahneye davet etsem çıkar mı, diye sordum. Elbette çıkar. Çünkü o halktan biri, halkın içinden biri\" dedi. Başkan Çerçioğlu, alkışlar eşliğinde sahneye çıkarak Haluk Levent ile birlikte zeybek oynadı. Levent ve Çerçioğlu\'na Yörek Cafer Efe Yörük ve Zeybek Derneği halk oyunları ekibi de eşlik etti.

GENÇ KIZIN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Konserin bir bölümünde sahneden inen Haluk Levent, hayranları arasından genç bir kızı sahneye çıkartıp dans etti. Haluk Levent, konser öncesi sosyal medyada bateri davul çalmak istediğini söyleyen takipçisini kırmayıp sahneye çıkardı. Genç hayranı bateri davul çalarken Levent şarkısını seslendirdi. Levent, şarkının sonunda genç hayranının iyi bir baterist olacağını söyledi. Daha sonra gitarı eline alan Levent, evinin balkonundan şarkılarına eşlik edip dans eden bir kadına şarkı besteledi. Levent\'in şarkısında ayran istemesi üzerine kadın evinde yaptığı bir bardak ayranı Levent\'e ikram etti. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Levent konserini İzmir Marşı eşliğinde Türk bayrağı sallayarak bitirdi. Konserin ardından Aydın Büyükşehir Belediye binası üzerinden atılan havai fişeklerle Aydın semaları aydınlandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Haluk Levet konserinden görüntü,

-Başkan Özlem Çerçioğlu\'nun zeybek oyunundan görüntü,

-Haluk Levent\'in genç hayranı ile dansından görüntü.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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