DHA YURT BÜLTENİ-7 

Balıkesir\'de sağanak yağmur 5 dakikada hayatı felç etti

BALIKESİR\'de bugün etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, 5 dakikada yolları su bastı, elektrikler kesildi, çok sayıda ağaç kökünden kırılıp, devrildi. Yollar göle dönerken, üzerine ağaçlar devrilen bazı otomobiller de hasar gördü.

Balıkesir\'de saat 10.30\'da başlayan ve sadece 5 dakika süren sağanak yağış özellikle kent merkezi ile Adnan Menderes Mahallesi\'nde etkili oldu. Merkezde tarihi Zağnospaşa Camii\'nin hemen önünde bulunan ve 150 yıllık olduğu söylenen çınar ağacı yağmura dayanamadı. Çınarın dev dallarından biri kopup, otobüs durağının üstüne yıkıldı. Durağın camları tuzla buz olurken, durakta o an sadece bir kişinin bulunması büyük bir faciayı önledi. Çınar ağacının hemen altında dükkanları olan esnaf \"Ağaç yıkıldığında durakta bir kişi vardı, onu da Allah korudu\" diye konuştu.

EN BÜYÜK HASAR ADNAN MENDERES\'TE

Adnan Menderes Mahallesi\'nde zaman zaman etkili olan fırtına ve dolu sonrası çok sayıda ağaç kırıldı. 23 Nisan İlkokulu\'nun bahçesindeki ağaçlar yarılıp, kırıldı. Çöp tenekeleri ile konteynerler devrildi. Okul duvarından yola yağmur suları ile birlikte balçık aktı. Bazı yollar dolu nedeniyle delik deşik oldu. Mahalle sakinleri yeterli altyapı çalışmasını yapmadığı için Karesi Belediyesi\'ne tepki gösterdi. Bölgedeki bazı ağaçların elektrik telleri ile temas etmesi de mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı. TEDAŞ ekipleri bölgeye gelerek elektrikleri kesti.

Mahalle sakinleri ağaçların mutlaka budanması gerektiğini belirtirken, mahalle muhtarı Celal Karabulut ise, \"Mahallemiz yüksekte olduğu için elektrik hatlarının en kısa zamanda yer altına alınması gerekiyor. Yoksa özellikle sonbahar ve kış aylarında üzücü olaylar yaşanabilir\" dedi.

KÜÇÜK KUMRU DA YAĞMUR KURBANI

Adnan Menderes Mahallesi\'nde birçok ağacın kırılmasına neden olan sağanak yağmur küçük bir kumruyu da annesinden ve yuvasından etti. Çevre gönüllüsü, emekli öğretmen Nuri Babadağlı, evinin bahçesinde bulduğu küçük kumruya sahip çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yağmur yağmasından görüntü,

-Zağnospaşa Camii önünde yıkılan ağaçtan görüntü,

-Esnafın olayı anlatmasından görüntü,

-Adnan Menderes Mahallesi\'ndeki yollardan görüntü,

-Kırılan kavak ve zeytin ağacından görüntü,

-Devrilen çöp kutuları ve konteynerlerdan görüntü,

-Küçük kumruya sahip çıkan çevre gönüllüsünun konuşması.

Haber: Hilmi DUYAR - Kamera: Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)

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Aksaray\'da silahlı saldırı sonucu kaçırılan 11 yaşındaki çocuk aranıyor



AKSARAY\'da bir akaryakıt istasyonuna silahla saldıran maskeli 2 kişinin pompacıyı yaraladıktan sonra kaçırdıkları işyeri sahibi Galip D.\'nin oğlu 11 yaşındaki E.S.D.\'den bir ize rastlanmadı. Polis, E.S.D.\'nin bulunması için çalışmasını sürdürüyor.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Ortaköy İlçesi Balcı Köyü yakınında Galip D.\'ye ait akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Plakasız bir otomobille akaryakıt istasyonuna gelen maskeli 2 kişi, tabancayla pompacı olarak görev yapan Hasan Ekmen\'i bacağından yaraladı. Ardından, işyeri sahibi Galip D.\'nin o sırada istasyonda olan oğlu E.S.D.\'yi otomobile bindirip kaçırdı.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı Ekmen, ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, kaçırılan E.S.D.\'nin bulunması için çalışma başlattı. İlçe genelinde yapılan geniş çaplı aramada Ekecik Mevkii\'nde dağ yamacında saldırganların aracı terk edilmiş halde bulundu. Saldırganların yakalanması ve E.S.D.\'nin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detay

- Genel ve detay

-Fotoğraflar

Haber-Kamera: AKSARAY (DHA)

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Sosyal medyada gözleri oyulmuş kedi paylaşımına tepki

SAKARYA\'da yaşayan Sude A. adlı genç kız, sosyal medya hesabından gözleri oyulmuş bir kedi fotoğrafı paylaşarak, üzerine de \'En sevdiğim\' yazdı. Sude A., yoğun tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

Sosyal medya hesaplarında Sakarya\'nın merkez Adapazarı İlçesi\'nde yaşadığını yazan Sude A., gözleri oyulmuş bir kedi fotoğrafının üzerine \'En sevdiğim\' yazarak paylaşımda bulundu. Paylaşımı görenler, genç kıza mesajlar atarak tepkilerini dile getirdi. Genç kızın ise dalga geçerek cevap vermesi ,hayvan severleri daha da sinirlendirdi. Sude A. bir süre sonra sosyal medya hesaplarını kapatırken, hayvan severler ise cezalandırılmasını istedi. Sude A.\'nın fotoğrafı internetten mi indirdiği, yoksa kendisinin mi zarar verdiği ise bilinmiyor.

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) -

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Kimse Yok Mu Derneği davasında 2 tutuklama, 1 tahliye



KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği’nde yönetim ve denetim üyeliği yapanların yargılandığı davada tutuksuz yargılanan 2 şüpheli telefon hatlarında \'ByLock\' kullandıkları için tutuklandı. 1 tutuklu sanık da tahliye oldu.

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 4’ü tutuklu 15 sanık hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, Allah rızası için yardım yapan bir dernek olduğu için Kimse Yok Mu Derneği\'ne üye olduklarını, hiçbir terör faaliyetleri içinde olmadıklarını söyledi. Tutuksuz şüphelilerden banka çalışanı Adem Ceren, örgütün banka memurlarından sorumlu imamın Yakup Akan’ın yurt dışına kaçtığını söyledi. Yapılan sorgulamada, tutuksuz sanıklardan Sami Dereceli ve Şerafettin Bulut’un GSM hattında örgütün kriptolu iletişim programı ByLock çıktığı belirlendi. Sami Dereceli ve Şerafettin Bulut tutuklandı. Aynı davada tutuklu yargılanan Mehmet Zahit Güleç ise, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dava 14 Kasım tarihine ertelendi

Haber: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)-

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Atletizm Şenliği\'ne yoğun ilgi

BURDUR\'un Çine Köyü\'nde düzenlenen atletizm şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Bulgaristan\'da geçen yıl 8\'incisi düzenlenen Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası kadınlar kategorisinde şampiyon olan Yasemin Zengin\'in yaşadığı merkeze bağlı Çine Köyü\'ndeki atletizm şenliğine, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, sponsor firma temsilcileri ve köylüler katıldı.

Şenlikte, 50 metre minikler, 1500 metre küçük kız ve erkekler, yıldız kız ve erkekler ile genç erkek ve genç kızlar kategorilerinde 30 sporcu yarıştı. Milli sporcu Yasemin Zengin\'in çalıştırdığı sporcular kıyasıya yarıştı. Yarışlar sonunda dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Ödül töreninden sonra ise pasta kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yarışmalardan detay

- Ödül töreninden detay

- Pasta kesimi

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

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