DHA YURT BÜLTENİ-7

Çanakkale\'de jandarma eğitim alanında yangın (1)

ÇANAKKALE\'de 116\'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı\'nın eğitim alanında çıkan yangın kısa sürede ağaçları tutuştururken havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Çanakkale\'de bugün saat 12.15 sıralarında 116\'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı\'nın eğitim alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otların tutuşmasıyla çıkan alevler kısa sürede büyüyüp eğitim alanındaki ağaçlara sıçradı. Yangına 1 helikopter, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı arazözler ve Çanakkale Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri de dumandan etkilendiği için Çanakkale Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE (DHA)

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Zonguldak\'ta yağmur hazırlıksız yakaladı

ZONGULDAK\'ta etkili olan sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Hava sıcaklığının 22 derece, nem oranının ise yüzde 90 olduğu kentte, sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklarla etkisini sürdüren yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için binaların girişlerine bekledi. Bazılarıda yağmurda ıslanmamak için çanta ve ellerindeki poşetlerle korunmaya çalıştı. Valilik binası önünde biriken suları görevliler temizledi.

Görüntü Dökümü:

-Sağanak yağmur

-Yağmur altında yürüyenler

-Trafikte ilerleyen sürücüler

-Madenci heykeli

-Valilik binası önünde biriken suyun süpürülmesi

Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA)

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Suriyeliler, bayram tatiline gidiyor

ÜLKELERİNDEKİ iç savaş nedeniyle geldikleri Hatay ve Türkiye\'nin çeşitli illerinde yaşayan Suriyeliler, Kurban Bayram tatili için Reyhanlı İlçesi\'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı\'ndan çıkış yaparak ülkelerine gitmeye başladı.

Bugün saat 08.00\'de Cilvegözü Sınır Kapısı\'na gelen yaklaşık 2 bin Suriyeli geçtikleri gümrük sahasında polis kontrolünden sonra ülkelerine gitti. Bayram ziyaretine katılacak Suriyeliler\'in geçişlerini pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartı ile yapabileceği belirtildi. Suriyeli olmayanların bayram için çıkışına da izin verilmeyeceği vurgulandı. Bayramlaşma sonrası Türkiye\'ye dönüşlerin ise 31 Aralık\'a kadar yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Geçen Ramazan Bayramı\'nda Cilvegözü Sınır Kapısı\'ndan ülkesine giden 120 bin Suriyeliden 35 bini döndüğü açıklandı.

Görüntü Dökümü

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- Bayramlaşmaya gidenlerin koridordan geçmesi

- Bölgede görevli jandarma ekiplerinin kontrolü sağlaması

- Sıra bekleyenler

- Çadırda bekleyenler

- Cilvegözü gümrük kapısı tabelası görüntüsü

- Çıkış yapanların görüntüsü

- Kapıda bekleyenler

- Çadır ve kapalı alanda sırasını bekleyenler

- Çıkış için kapıya gelenler

- Koşarak gümrüğe doğru ilerleyenler

Haber-Kamera:Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(HATAY),(DHA)

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Terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan er adliyede

TEKİRDAĞ\'ın Marmara Ereğlisi İlçesi\'nde sosyal paylaşım sitesi üzerinden PKK terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen Sinan K., er olarak görev yaptığı askeri birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı.

Marmara Ereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan askeri birlikte er olarak vatani görevini yapan Sinan K.’nın sosyal paylaşım sitesi üzerinden paylaşımlarıyla PKK terör örgütü propagandası yaptığını belirledi. Savcılık talimatıyla askeri birliğinde polis ekiplerince gözaltına alınan Sinan K. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifade için Marmara Ereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Emniyette işlemlerinin ardından elleri önden kelepçelenen Sinan K. adliyeye sevk edildi. Sinan K.\'nin savcılıktaki soruşturması sürüyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zanlının adliyeye getirilmesi

-Emniyet Tabelası

-Adliye tabelası

Haber–Kamera:Özan TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA)-

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CHP\'li Tanrıkulu: Türkiye, AKP döneminde hukuk devleti olmaktan hızla ulaklaştı

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, milletvekili dokunulmazlığı olmasına rağmen defalarca hukuk dışı şekilde dinlendiğini ve bu dinlemeler üzerine kendisi ile ilgili fezleke verildiğini belirterek, \"Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti döneminde hukuk devleti olmaktan hızla uzaklaşmıştır. Yurttaşlarımızın hukuki güvenlik hakkı yoktur, can ve mal güvenliği yoktur\" dedi.

Partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı\'nda bugün sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, hakkında verilen fezlekeyi değerlendiren CHP İstanbul Millevekili Sezgin Tanrıkulu, kendisi ile ilgili hazırlanan fezlekenin hukuki olmadığını savunarak, \"Nisan ayı itibariyle benimle ilgili bir fezleke düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderildi. Ben de gönderildiğini basından öğrendim. Avukatım aracılığıyla Nisan ayından bu yana çaba gösterdim. Bir avukat olarak ve milletvekili olarak benimle ilgili fezleke nedir? İçerisinde ne var? Bundan 2 gün önce Diyarbakır\'da avukatıma bu dava dosyaları teslim edildi. Dosyaları inceledim. Bu özensizlik, bu hukuka aykırılık, bu ülkenin bir milletvekiline karşı yapılabiliyorsa, dava dosyasındaki hukuksuzluklar sıradan yurttaşımızın hiç bir hukuki güvenliğinin olmadığını çok açık söyleyebilirim. Türkiye Adalet ve Kalkınma partisi hükümetleri döneminde hukuk devleti olmaktan hızla uzaklaşmıştır. Yurttaşlarımızın hukuki güvenlik hakkı yoktur, can ve mal güvenliği yoktur\" dedi.

\"VEKİL SEÇİLMEDEN 1 YIL ÖNCE DİNLEMEYE BAŞLAMIŞLAR BENİ\"

12 Haziran seçimlerinde milletvekili seçildiğini ancak kendisinin 2010 yılında dinlenmeye başlandığını ifade eden Tanrıkulu, \"Milletvekili seçildikten sonrada Anayasanın 83\'ncü maddesi uyarınca dokunulmazlığım başladı. O saatten itibaren de hakkımda her hangi bir soruşturma yürütülemez benim hakkımda bir dinleme, takip kararı verilemez. 13.06 2011 tarihinde milletvekili seçildikten sonra benimle ilgili karar verilmiş ve bu karar uyarınca dinlenmeye devam edilmişim. Dinleme Eylül 2010 da başlamış Haziranda milletvekili seçildikten sonrada bu karara devam edilmiş. Aynı şekilde bütün iletişimlerimin tümü, maillerim ve telefonlarımla ilgili kararlarla dinlenmişim. Şimdi buradan ben hem meclis başkanına hem de bu dava dosyasını hazırlayıp gönderen Cumhuriyet Başsavcılığına soruyorum; Şimdi 2010 tarihli bir soruşturma 7 yıl sonra bir fezleke hazırlıyorsunuz, hazırlarken insan bir içine bakar, hukuka uygun mu, aykırı ne var, ne yok, bir bakar inceler. Bir milletvekilinin milletvekilliği devam ederken bir mahkeme kararıyla dinlenmiş olması ve bunun devam ediyor olması hukuk devletinin bittiği noktadır. Bizi dinliyorlar, takip ediyorlar biliyorsunuz yasa dışı bir biçimde ama bunun mahkeme kararıyla olması çok vahimdir\" diye konuştu.

\"AĞABEYİM, BABAM VE GAZETECİLERLE YAPTIĞIM KONUŞMALARI TAPELERE KOYMUŞLAR\"

Ağabeyi, babası, akrabaları, sivil tiplum kuruluşları ile gazetecilerle yaptığı görüşmelerin tapelere konulduğunu anlatan Tanrıkulu, \"Buradan bizimle ilgili soruşturmanın talimatını veren fezlekeye dönüştüren hükümete sesleniyorum; Bu fezlekeler siyasi bir karar sonucu verildi. Bizi bunlarla yıldırmaya, kısıtlamaya çalışıyorlar. Bu siyasi bir karardır, bu Cumhuriyet Savcılığının kararı değil. Cumhuriyet Savcılığı\'nın kararı olsa, bu kadar açık hukuka aykırılıklara rağmen, bu dosya fezlekeye bağlanıp gönderilmez. Dinlemişler beni, kendime de hayret ettim. Hiç bir şey konuşmamışım, stajyerimle, gazetecilerle, STK\'larla konuşmuşum, bunları tapelere koymuşlar. Ağabeyimle konuşmuşum bilinmeyen şahıs yapmışlar anne ve babamı soruyor ve bu tapeleri fezlekeye bağlamışlar. CMK açık, \'kardeşinizle, babanızla yaptığınız konuşmalar dinlenemez eğer dinlenmişse imha edilir.\' Yasa açık söylüyor, fakat buraya benim ağabeyimle olan konuşmalarımı koymuşlar çok açık aykırı bu yasa. 9 ay boyunca dinlemişler ve tapelere koymuşlar. O gün yakındıkları ve kendilerine FETÖ\'cü dedikleri o hakim ve savcıların verdikleri hukuk dışı kararlarla, siyasi işlem yapmaya çalışıyor bu hükümet. Onlara geldiği zaman, \'biz mağduruz.\' Şimdi peki bu klasörler ne? soruyorum. Eğer biraz utanma varsa bu bakanlıkta, bu dosyayı alır, yüzüne çakar bu savcıların çünkü tümü hukuka aykırı\" şeklinde konuştu.

2005 yılında bir dinlemeye itirazının ve MİT Müsteşarını şikayet ettiği için kendisini dinleme kararı verlidiğini savunan Tanrıkulu, şöyle konşutu:

\"Diyarbakır\'daki mahkeme MİT müsteşarının istemi üzerine Tüm Türkiye\'deki iletişimlerin dinlenmesi kararı verildi. Ben o zaman MİT müsteşarını şikayet ettim. Rahmetli Tahir Elçi\'yle beraber kararı veren hakimi, istemde bulunan savcıyla beraber şikayet ettim böyle bir karar verilemez diye. Siverek Ağır Ceza mahkemesi takipsizlik kararı verildi. 18 Temmuz tarihinde Avrupa İnsan Hakları mahkemesi 11 yıl sonra benim başvurumdan 11 yıl sonra Türkiye\'yi mahkum etti. Yasa dışı dinlemelerden dolayı tarihinde bir ilktir Avrupa İnsan Haklarının doğrudan mağduriyet olmadan potansiyel mağduriyet üzeri ne verdiği karardır. İddia ediyorum eğer yaşarsak herkese de uzun ömürler diliyorum bu dosyalardan dolayı hem bu kararı veren savcıları hem bu dosyaları onaylayan bütün mercileri bir vesileyle hem toplum vicdanına mahkum edeceğim hem de mahkemelerde mahkum edeceğim 11 yıl sonra nasıl bu kararı aldıysam onu da alacağım.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantıya katılanlar

-Tanrıkulu\'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)

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Bursa’da yanan çarşıda büyük dönüşüm

BURSA Büyükşehir Belediyesi, İvazpaşa Çarşısı ile Yorgancılar Çarşısı arasında kalan bölümde çıkan ve 52 dükkanın içindeki eşyalarla birlikte küle döndüğü yangından sonra başlattığı ve 122 dükkanı kapsayan restorasyon projesini tamamladı. 6 asırlık çarşı kubbelerden zemine ve cephe duvarlarına kadar ilk günkü orijinal görüntüsüne kavuşturuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, restorasyonun ardından esnafların da yavaş yavaş dükkanlarına taşınmaya başladığını hatırlatarak, tarihi çarşıda ticari hareketliliğin kısa sürede hızlanacağını vurguladı.

İvazpaşa Çarşısı ile Yorgancılar Çarşısı arasında kalan bölgede 2015 yılının Ekim ayında çıkan yangında, 52 dükkan içindeki eşyalarla birlikte küle dönmüştü. Şans eseri can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayın ardından Valiliğin de desteğiyle esnafın zararı İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanırken, zarar gören dükkanların yanı sıra bölgenin bütünüyle dönüşümü için Büyükşehir Belediyesi devreye girmişti. Kapalı Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde el değmedik tek yer olan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon projeleri hazırlanıp, ihalesi bile yapılan bölgedeki restorasyon çalışmaları yangının hemen ardından start aldı. Sadece yanan 52 dükkan değil 122 dükkanı da kapsayan bölgenin tamamı zeminden kubbelere ve cephe duvarlarına kadar ilk günkü orijinal haline getirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, beraberindeki Kültür ve Turizm Daire Başkanı Aziz Elbas ile restorasyonu tamamlanan çarşıda incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi olarak kent ziynetlerinin ayağa kaldırılması çalışmaları kapsamında Ulucami, Kapalı Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin ecdada yakışır hale getirildiğini hatırlatan Başkan Altepe, “İvazpaşa, Sipahi Çarşısı ve Yorgancılar Çarşısı olarak da bilinen çarşının Cumhuriyet Caddesi’ne bakan bölümü el değmedik tek yerdi. Bu bölgenin de aslına uygun restore edilmesi için projelerimizi hazırlayıp, ihaleyi de yapmıştık. Bu sırada yangın çıktı. Yangının ardından hemen uygulamaya projesine başladık. Kubbelerden zemine, cephe duvarlarından tabelalara kadar tarihi çarşı ilk günkü orijinal haline döndü. Yavaş yavaş esnafımızda dükkanlarını açmaya başladı. Bölgede ticaret yeniden canlanıyor. Çarşımızın en sıkıntılı bölgesi de güzel bir görüntüye kavuşmuş olduö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çarşıdan görüntü

-Başkanın esnafla sohbeti ve konuşması

Haber-Kamera: BURSA, (DHA)-

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Eski Rektör Bağcı, mahkemeye elleri kelepçeli getirildi

DENİZLİ\'deki FETÖ/PDY\'nin Pamukkale Üniversitesi\'ndeki (PAÜ) örgütlenmesine ilişkin görülen davada, tutuklu eski rektör Hüseyin Bağcı, tanıkların dinleneceği 4. duruşmaya kelepçeli ve diğer sanıklardan ayrı olarak getirildi.

FETÖ/PDY\'nin PAÜ yapılanmasına yönelik 68\'i tutuklu 113 sanıklı davada 3. duruşmaya kadar tutuksuz yargılanan PAÜ eski rektörü Hüseyin Bağcı, Savcının talebiyle, çelişkili ifadeleri nedeniyle tutuklanmıştı. Cumhuriyet Savcısı, ara karar öncesi verdiği mütalaada Hüseyin Bağcı, Ahmet Çetin Can ve Ali Rıza Tarakçılar\'ın tutuklanmasını talep etmiş, mahkeme heyeti ise Savcının talebine uyarak Bağcı\'yı tutuklamıştı.

Eski rektör Hüseyin Bağcı, tutuklandıktan sonra bugün ilk kez duruşmaya getirildi. FETÖ/PDY sanıkları cezaevi otobüsleri ile duruşmaya getirilirken, Bağcı\'nın içinde jandarmalar olan ayrı bir minibüsle getirilmesi dikkat çekti. Bugün ayrıca sanıklar kapalı fuar alanından geçirilerek salona alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Eski Rektör Hüseyin Bağcı\'nın kelepçeli olarak mahkemeye getirilmesi

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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