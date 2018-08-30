DHA YURT BÜLTENİ 6

Osmaniye\'de zaferin 96\'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı

OSMANİYE\'de, 30 Ağustos Zafer Bayramının 96\'ncı yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı.

Kutlama programı sabah saat 08.10\'da Yeni Valilik\'teki Atatürk anıtı önünde başladı. Burada, Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı okunurken şanlı bayrağımız göndere çekildi. Daha sonra ise Vali Ömer Faruk Coşkun Şeref Defteri\'ni imzaladı. Vali Coşkun konuşmasında, \"Milli birliğini muhafaza eden bir milletin en zor şartlarda bile esaret altına alınamayacağının tarihi bir ispatı olan 30 Ağustos Zaferi; milletimizin tarih boyunca var olan bağımsızlık inancının, vatan ve bayrak sevgisinin ölümsüz bir ifadesi, Türk Ordusu\'nun da disiplin ve kahramanlığının göstergesidir\" dedi. Devlet Bahçeli Bulvarı\'ndaki tören ise Vali Coşkun, Osmaniye Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mustafa Aslan ve Belediye Başkanı Kadir Kara ile birlikte tören geçişine katılanların ve halkın bayramını kutlaması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Piyade Üsteğmen Oruç Atakan Cevahir yaptı. Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı gösterisi sırasında katılımcılar, ellerindeki Türk Bayrakları ile seslendirilen marşlara eşlik ettiler. Kutlama programı, tören geçişi ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mehter Takımı marşları seslendirirken detaylar

- Mehter marşlarına ellerinde Türk Bayraklarıyla eşlik eden protokol

- Mehter konserinden detay ve alandan ayrılışı

- Yaya askeri birliklerin geçişi

- Askerlerden detay görüntü

- Askeri araçların geçişi

- Zırhlı personel taşıyıcıların geçişi

- Protokol birlikleri ayakta selamlarken

- Mehter takımının tören geçişi

BOYUT: 78,2 MB SÜRE: 02\'30\"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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Dev salıncaktan düşen Cezayirli kadın öldü... O anlar kamerada



Ergün AYAZ- Anıl UÇAN- Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesindeki macera parkında, Cezayir uyruklu A.B. isimli kadın, bindiği dev salıncaktan havaya doğru çekilip, bırakıldıktan sonra düşerek, yaşamını yitirdi. Emniyet kemerinin tam takılmaması nedeniyle zemine çakılan kadının düşme anı, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Olay, 10 Ağustos günü, ilçeye bağlı Maşukiye Mahallesi\'ndeki macera parkında meydana geldi. Çelik halatların üzerinde bisikletlerin sürüldüğü, zipline gibi heyecan verici aletlerin bulunduğu parka, İstanbul\'dan ailesiyle gelen Cezayirli A.B., aynı anda 3 kişinin alınabildiği dev salıncağa bindi. 18 metre yüksekliğindeki salıncağa tek başına alınan A.B., iddiaya göre, kask takmak istemedi. B.A., çelik halatla yukarı doğru çekilmeye başlandı. Kancanın bırakılmasıyla aşağı yönelen salıncaktan düşen A.B., zemine çakıldı. Çevredekiler, büyük korku yaşarken, salıncaktan düşen kadın için sağlık ekibi istendi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, A.B.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan kontrolde, A.B.\'nin kemerinin tam takılmadığı anlaşıldı.

Olay yerinde inceleme başlatılırken, ruhsatının olmadığı belirlenen macera parkı mühürlendi. Cezayirli A.B.\'nin ailesinin şikayette bulunmadığı öğrenilirken, oyun aletlerini işleten kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Öte yandan A.B.\'nin dev salıncaktan düşmesi anı, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay anında cep telefonu ile çekilen görüntüler, salıncağın yukarı çekilmesi ve kadının düşmesi

İş yerinden görüntüler

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Haber: Ergün AYAZ - Anıl UÇAN / Kamera: Dinçer AKBİR/KOCAELİ (DHA)



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Kilis’te, Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 96\'ncı yıldönümü Suriye sınırındaki Kilis\'te de törenlerle kutlandı.

Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı’na kent protokolü tarafından çelenk konulan törende, göndere çekilen bayrak eşliğinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tören alanından görüntü

- Konuşmaların yapılması, şiir okunması

- Çelenk konulması ve geçit töreni

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

346 MB



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MERSİN\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz\'ın Cumhuriyet Alanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenk sunmasıyla başlayan kutlamalar, Kültür Merkezi Şeref Salonu\'nda tebriklerin kabulu ile sürdü.

Daha sonra yine Cumhuriyet Alanı\'nda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Deniz Piyade Binbaşı Mustafa Karahasanoğlu, \"Türk milletine esareti reva görenlere karşı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün önderliğinde başlatılan hürriyet mücadelesi zincirinin en önemli halkası, 30 Ağustos zaferi ile tamamlanmıştır\" dedi.

Ortaöğretim öğrencileri tarafından 30 Ağustos temalı şiirlerin okunduğu tören, halk oyunları ekibinin gösterisi ve resmi geçidin ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Atatürk anıtı ve bayrakların görüntüleri

- Vali Su\'nun askerleri selamlaması

- Vali Su, Tuğamiral Gürbüz ile Belediye Başkanı Kocamaz\'ın çelenk sunması

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'ndan görüntüler

- Bayrak tutan öğrencilerin görüntüsü

- Bayrakların genel görüntüsü

- Kültür Merkezi\'nde tebriklerin kabülünden görüntüler

- Vali Su, Tuğamiral Gürbüz ile Kocamaz\'ın alandaki vatandaşların bayramını kutlaması

- Deniz Piyade Binbaşı Mustafa Karahasanoğlu\'nun konuşması

- Halk oyunları gösterisinden genel ve detay görüntüler

- Resmi geçit töreninden görüntüler

(BOYUT: 264 MB) (SÜRE: 02.14 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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Adıyaman\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

ADIYAMAN\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Adıyaman Valiliği önünde yapılan törene; Vali Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, protokol üyeleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’nın Valilik Makamında tebrikatları kabulü ile devam etti.

Törenlerde; günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, \"Bugün yüce Türk Milletimizin tarih sahnesinde varoluşundan bugüne kadar onu yok etmeye çalışan zihniyetin, tarihte eşine az rastlanır galibiyetle mağlup edildiği 30 Ağustos Zafer Bayramının 96’ncı yıldönümünü kutlamanın gurur ve heyecanı içerisindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla ilk adımı atılan, Türk ulusunun kurtuluş destanının son aşaması olan 30 Ağustos Zaferi, asil Türk ulusuyla kahraman Türk ordusunun ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ulusal birlik ve beraberlik ruhu içerisinde birbirlerine kenetlenerek sürdürdüğü topyekün bir varoluş mücadelesinin sonucudur. Düşmanları tarafından yok edilmeye ve paylaşılmaya karara verilerek toprakları işgal edilmiş milletimiz, 96 yıl önce bugün, 30 Ağustos Zaferi ile kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere anlamlı, ağır ve uzunca bir süre unutulmayacak bir ders vermiştir. Türk milleti, işgal güçlerini Anadolu’nun sinesinde boğmuş, binlerce yıllık Türk varlığına kast edenleri tarihe gömmüştür. Bu zafer, Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlık fikrinin ölümsüz bir anıtıdır\" diye konuştu.

Kutlamalar; Halk Eğitim Merkezi ekibinin folklor gösterileri ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Valilik önüne çelenk konulması

- Saygı duruşu istiklal marşı okunması

- Halk oyunları gösterisi ve konuşmalar

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

100 MB



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Erken rezervasyon yapmayan Kemer\'de yer bulamadı

ANTALYA\'nın Kemer ilçesi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde en yoğun dönemlerini yaşadı. Kemer Belediyesi ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Mustafa Gül, \"Buraya gelenler sadece erken rezervasyon ile bayram rezervasyonunu yapabilenler. Rezervasyonlarını yapmayanlar ise pansiyonlarımıza yerleşti\" dedi.

Kurban Bayramı tatili sürecinde yerli turistlerin en fazla tercih ettiği turizm merkezlerinden Kemer\'de ciddi yoğunluk yaşandı. Yüksek sezon dolayısıyla yabancı turistlerin de akın ettiği ilçede yerli tatilciler için yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Sezon öncesi erken rezervasyon yaptıranlar tatillerinde sorun yaşamazken, rezervasyonsuz gelenler ise yer bulmakta büyük güçlük çekti.

\'ERKEN REZERVASYONUN ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI\'

Kemer Belediyesi ve KETAV Başkanı Mustafa Gül, belediye olarak 3 yıldır büyükşehirleri gezdiklerini belirterek, \"Kemer\'de en az yüzde 40 iç pazarı görmek istiyoruz. Bütün şehirlerimizi gezerken de hep şunu söyledik, özellikle bu sezon erken rezervasyonla hem ucuza alacaklarını hem de istedikleri tesislerde kalacaklarını söyledik. Ama halkımızda hep bir şey var; \'Bu sene Almanlar gelmiyor, Ruslar gelmemiştir, belki sezonda aynısı olur ve sezon içerisinde belki daha ucuza kalırım\' düşüncesi hep hakim oldu. Ama bugün bizim ne kadar doğru söylediğimiz ortaya çıktı. Hep söyleniyordu, \'Yabancılar hep yerlilerden daha ucuza kalıyor\' diye. Plak tersine döndü. Dolar bu kadar pahalı olunca yabancı müşteri dolar ile geliyor, Türk müşteri lirayla geliyor. Türk müşteri erken rezervasyon yaptıysa onların yarı fiyatına kalmış oldu. İnşallah halkımız bunu bir örnek olarak alır ve bundan sonraki dönemlerde de erken rezervasyonları devam ettirir\" diye konuştu.

\'BAYRAM BİTTİ AMA KEMER HÂLÂ DOLU\'

2016 ve 2017 yıllarındaki dini bayramlarda iç turizmde kalabalık göremediklerini, bu yıl Ramazan\'da da durumun aynı olduğunu aktaran Mustafa Gül, \"Çünkü Rusya\'dan çok büyük rezervasyon vardı. Baltık ülkeleri, Rusya, Avrupa\'dan bölgemize çok büyük akım var. İran\'dan da aynı. Ondan dolayı bu sene çok aşırı Türk müşteri alamadık. Sezon sonu verilerine baktığımız zaman Türk müşteri sayımızda azalma olacağını düşünüyorum. Şu anda birçok turizm bölgesinde konvoylarla çıkışlar oldu ve yerli müşteriler çıktı ama görüyorsunuz Kemer\'de şu anda bir tane oda arasanız yer bulmanız zor. Buraya gelenler sadece erken rezervasyon ile bayram rezervasyonunu yapabilenler. Rezervasyonlarını yapmayanlar ise pansiyonlarımıza yerleşti. Hatta ben her sabah yürüyüş yapıyorum, insanlar artık yanında çadır getirmiş veya gittiği alışveriş merkezinde çadır alıyor\" dedi.

DOLULUK KASIMA KADAR SÜRECEK

Kemer\'de dolu bir bayram süreci yaşandığına dikkat çeken Başkan Gül, \"Hâlâ doluluğumuz devam ediyor. İnşallah bu doluluğun kasım ayına kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Mısır, Ruslara açılmazsa, geçen yıl da bunu yaşadık, Rusların, geçmişte Avrupalıların yaptığı gibi onlar da kış tatiline buraya gelmeye başladı. Zannedersem geçen yıl 4 milyon turist almıştık Kemer\'e. Bu sene herhalde 5 milyonu zorlayan bir turist akımımız olacak\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Plajdan genel detay

- Deniz yatağı yakın detay

- Plajdan detay

- Başkan Gül röportaj

- Plaj detay

- Anne ve bebeği su yatağı detay

- Başkan Gül röportaj

- Plajdan detay

- Başkan Gül röportaj

- Plajdan genel detay

526 MB /// 02.43ö

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)



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Hayko Cepkin, festival öncesi deneme atlayışı yaptı

ZEYTİNLİ Rock Festivali\'nde sahne alacak şarkıcı Hayko Cepkin, 1000 metre yükseklikten, uçaktan özel olarak tasarlanmış paraşütü ile atlayarak, festival alanına inecek. Festival öncesi İzmir\'in Selçuk ilçesinde deneme atlayışı yapan Hayko Cepkin, \"Dünyada bir ilk bu, daha önce kimse böyle paraşütle iniş yapmadı. Uzun zamandır söylediğimiz, hayalimiz olan bir şeydi. Hayata geçirdiğimiz, hem kendimize hem de seyircimize karşı boş konuşmadığımızı gösterebildiğimiz için mutluyum\" dedi.

Müzisyen Hayko Cepkin, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve projelendirdiği \'festivale paraşütle inme\' hayalini bu yıl gerçekleştirecek. Edremit\'te 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Zeytinli Rock Festivali\'nde konser verecek şarkıcı, sahne alacağı 2 Eylül Pazar günü 1000 metre yükseklikten uçaktan atlayıp paraşütü ile festival alanına inerek dünyada bir ilki gerçekleştirecek. Festival öncesi hazırlıklarına devam eden Hayko Cepkin, Selçuk\'ta deneme atlayışı gerçekleştirdi. Başarılı atlayışının ardından konuşan Hayko Cepkin, \"Atlayışımız Türk Hava Kurumu’nun desteğiyle gerçekleşecek. Atlayış için öncelikle uçağa ihtiyacımız var. Türk Hava Kurumu ekipleriyle, hocasıyla, pilotuyla bizimle olacak. Dünyada bir ilk dediğimiz atlayışı başarmak için destek oldular. Yaklaşık 5 senedir Zeytinli\'de bu atlayışı yapmak için uğraşıyordum. Beş senedir oranın rüzgar raporlarıyla ilgileniyorum. Son yaklaşma, paraşütte çok önemli bir şey. Hesapların tuttuğunu gördük ama yüksek rüzgarlar var. Bu rüzgarları yarabilecek, rüzgarların içine girebilecek bir paraşüt tasarısı işine girdik. Bunu festivale için tasarladık. Dünyada bir ilk bu. Daha önce kimse böyle paraşütle iniş yapmadı. Uzun zamandır ağzımızda olan bir şeydi. Hayalimiz olan bir şeydi. Hayata geçirdiğimiz, hem kendimize hem de seyircimize karşı boş konuşmadığımızı gösterebildiğimiz için mutluyum\" dedi.

\'HEDEFÇİ BİRİYİM\'

Festival alanına paraşütle inerek dünyada bir ilki gerçekleştirecek olan Hayko Cepkin, hedefçi karakterinin atlayış kararında etkili olduğu belirterek şunları söyledi:

\"Sekiz yıldır paraşütle atlayış yapıyorum. 650 atlayışım var. Hedefçi olmak bambaşka bir şey. Hedefçi biriyim. Hedefi seven biriyim. Hem hayatta hem de paraşütte. Zaten buna güvenerek bu işi yapıyorum. Hedefçi olmasam yapılabilir bir iş değil. Geçmişte enteresan atlayış deneyimlerimi de bu işe katarak festivalde atlayış yapabileceğimi düşündüm.\"

Kısa süre önce evlenen Hayko Cepkin, eşi Aslı Kula’nın da kendisine destek verdiğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Atlayış öncesi hazırlık

- Atlayıştan görüntü

- İnişten görüntü

- Röportaj

- Genel ve detay görüntü

(Kj, Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)