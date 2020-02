DHA YURT BÜLTENİ-6

Yunanistan\'a kaçarken yakalanan \'Askeri Casusluk\' davasının savcısı, Ankara\'ya gönderiliyor

Edirne\'nin İpsala ilçesinde Yunanistan\'a kaçarken yakalanan İzmir\'deki \'Askeri Casusluk\' adıyla bilinen davanın meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç, soruşturmasının yürütüleceği Ankara\'ya gönderilecek.

Edirne\'nin İpsala İlçesi\'nde Yunanistan\'a sınır askeri yasak bölgede devriye görevi yürüten \'Hudut Kartalları\' askerleri dün sabah saatlerinde Yunanistan\'a kaçak geçmek isteyen grup yakaladı. Askerlerin, Edirne Jandarma Komutanlığı\'na teslim ettiği kaçaklar üzerinde detaylı inceleme yapıldı. İncelemede yakalananların, İzmir\'deki \'Askeri Casusluk\' davasının savcısı ve FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen, hakkında yakalama kararı bulunan Zafer Kılınç, eşi ve 2 çocuğu olduğu belirlendi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı\'nda işlemleri süren eski savcı Zafer Kılınç, soruşturmasını yürütüleceği Ankara\'ya gönderileceği belirtildi. Zafer Kılınç, bugün işlemleri tamamlanması halinde Ankara\'ya götürülecek. Kılınç ile birlikte yakalanan ve FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün gizle haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı gerekçesiyle hakkında arama kararı bulunan eşi Zekiye Kılınç ile kızı Şule Kılınç ise soruşturmalarının yürütüleceği Konya\'ya gönderilecek. Aileden 14 yaşındaki oğulları ise yakınlarına teslim edildi.



Kocaeli\'deki kazada, Vali Aksoy\'un ve kaymakamların eşleri yaralandı/EK

HÜLYA AKSOY İLE BİRLİKTE 11 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kocaeli\'nin Dilovası ilçesinde, \'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi\' için Gebze\'ye giden Hülya Aksoy, vali yardımcıları ve kaymakam eşlerinin bulunduğu minibüse TIR çarptı. TIR ile minibüs refüjde sıkışırken, kazada TIR sürücüsü öldü. Yaralanan Hülya Aksoy ile birlikte 11 kişi tedavi altına alındı.

Kaza sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Dilovası gişelerine 1 kilometre kala meydana geldi. Gebze istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AAB 044 plakalı otomobil Ramazan Ceylan idaresindeki 33 TN 872 plakalı TIR\'a yandan çarptı. Sürücüsünün kontrolünün kaybettiği TIR, Mücahit Tunçbilek (37) idaresindeki 34 LHM 59 plakalı minibüse çarptı. TIR ile minibüs kontrolden çıkarak orta refüje girdi. Kazada, orta refüjdeki boşlukta sıkışan TIR sürücüsü Ramazan Ceylan olay yerinde yaşamını yitirdi. Gebze\'ye \'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi\' için giden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy\'un eşi Hülya Aksoy, vali yardımcısı ve kaymakam eşleri, korumaların bulunduğu minibüs refüjde yan yatarak sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları minibüsten çıkardı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 11 kişi Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazada minibüs sürücüsü Mücahit Tunçbilek\'in ağır yaralandığı bildirildi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, vali yardımcıları ve kaymakamlar Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne geldi. Vali Hüseyin Aksoy\'un eşinin sol omzunun kırıldığı, hastanede ameliyata alınacağı öğrenildi. Hülya Aksoy kendi yürüttüğü proje kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ile beraber kadınlara yönelik kadın hastalıkları ile ilgili eğitimler veriliyordu.

Cep telefonu çalınan engelli kadın: İlk kez ağladım, özgürlüğüm çalındı

Adana\'da cep telefonu çalınan tekerlekli sandalyedeki bedensel engelli Ayşe Cingöz (39), \"Özgürlüğüm çalındı, kendimi kötü hissettim. Hayatımda ilk kez ağladım\" dedi.

Olay, dün Seyhan ilçesindeki Şehit Mustafa Sarı Alt Geçidi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, küçük yaşta cam kemik hastalığına yakalanan Ayşe Cingöz, tekerlekli sandalyesi ile evinden, arkabasının cenaze törenine katılmak için yola çıktı. Köprü altına geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişi, engellli kadının bacaklarının arasında duran cep telefonunu alarak kaçtı. Cep telefonunu çalınan Cingöz, zanlının arkasından bağırarak çığlık attı. Bu sırada kavşakta görevli trafik polisleri, engelli kadının sesini duyup yardıma koştu. Karşısında polisleri gören Camgöz ise gözyaşlarına boğuldu. Kendisinin de polis kızı olduğunu belirten Cingöz, \"Benim tek iletişim aracım cep telefonumdu. Lütfen size yalvarıyorum benim cep telefonumu bulun. Allah\'ım bana yardım et\" diyerek ağladı. Yoldan geçenlerin su verdiği Camgöz, \"Başıma geleni görüyor musunuz, bir engellinin cep telefonunu çaldılar\" dedi.

\"ÖZGÜRLÜĞÜM ÇALINDI, İNSANLIK BİTMİŞ\"

Olayın ardından konuşan Cingöz ise, tüm Türkiye\'den destek telefonları ve yardım teklifleri geldiğini anlattı. Kimseden bir şey istemediğini, sadece cep telefonunun bulunmasını istediğinin söyleyen Cingöz, \"Olaydan sonra psikolojim tamamen bozuldu. Yanlız sokağa çıkamıyorum, sanki biri beni takip ediyor. O telefon benim özgürlüğümdü, durumumdan dolayı sürekli kontrol altında olmam lazım hayatla bağım koptu\" dedi. Aynı zamanda yerel bir radyoda programcılıkta yaptığını belirten Cingöz, \"Telefonum içerisinde numamaralım ve kişiler bilgilerim vardı. Cam kemik hastasıyım, o hırsız çantamıda almaya çalışsa yere düşebilirdim. Kemiklerim kırılırsa geri dönüşüm yok\" dedi.

\"İLK KEZ AĞLADIM\"

Hastalağından dolayı ailesinin üzerine titrediğinide sözlerine ekleyen Cingöz, \"Dün çok ağladım, psikolojim çok bozuldu. Babam polis emeklisi, rahatsızlığımdan dolayı ailem beni hiç üzmedi. Hiç ağlamadım, ama bu olaydan sonra çok ağladım. Dün bağırmaktan sesim kısıldı. İnsanlık ölmüş, bunu birkez daha anladım\" dedi. Polis ise olayın ardından civardaki tüm güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Zanlının cep telefonunu satabileceği yerlerdede beklemeye başlayan ekipler şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.

Eski eşini öldürüp, kızını sakat bırakan sanığa müebbet istemi



Konya\'da Sevda Yetişir\'i (37) boşanmadan önce kendisini aldattığı iddiasıyla tabancayla vurup öldüren, kızı Rabia\'yı (18) da ağır yaralayan Niyazi Yetişir\'in (43) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Bir erkekle gördüğü kızına sahip çıkmadığı için tesadüfen karşılaştığı eşiyle tartıştığını öne süren Yetişir, \"Kızıma neden sahip çıkmadığını sordum. Bana küfretti. Ben öldürme amaçlı değil, yaralama amaçlı belimden tabancayı çıkartıp ateş ettim\" dedi.

Olay, geçen yıl 31 Ağustos günü merkez Karatay ilçesi Hacı Veyiszade Mahallesi Şeyh Ulema Yahşi Caddesi\'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Sevda Yetişir, şiddetli geçimsizlik nedeniyle olaydan yaklaşık 6 ay önce, eşi Niyazi Yetişir\'i terk ederek kızı Rabia ile birlikte babasının evine gitti. Çİft, geçen yıl nisan ayında da açılan dava sonucu boşandı.

EŞİNİN BOŞANMADAN ÖNCE KENDİSİNİ ALDATTIĞNI İLERİ SÜRDÜ

O dönemde bir fabrikada temizlik işçisi olarak çalışan Niyazi Yetişir, bulundurma ruhsatlı tabancasıyla boşanmadan önce kendisini aldattığını ileri sürdüğü Sevda Yetişir\'i ağır yaraladı. Ardından yolun karşısındaki kuaför dükkanına giren Yetişir, burada çalışan kızı Rabia Yetişir\'e de 3 el ateş ederek ağır yaralayıp, kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sevda Yetişir, kurtarılamadı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alınan Rabia Yetişir ise yaşam mücadelesini kazandı, ancak omuriliğine saplanan mermi nedeniyle yürüteç yardımıyla yürüyebiliyor.

\'ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU\'

Yakalanıp tutuklanan Niyazi Yetişir hakkında 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'tasarlayarak adam öldürme ve yaralama\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. ilk kez hakim karşısına çıkan Niyazi Yetişir, savunmasında olay günü annesinin evine giderken eşini, tesadüfen yolda gördüğünü ileri sürdü. Niyazi Yetişir, \"Eşim Sevda aramızda daha boşanma davası yokken beni terk edip, gitti. Beni bir başkasıyla aldatıyormuş. Bunu sonradan öğrendim. Ben bu olayları öğrenince boşanma davası açtım. Daha sonra da boşandık. Olay günü büyük oğluma, annemin yanına gideceğimi söyledim. O da gelmeyeceğini söyledi. Oğlum evde tek kalacağı için kendisine zarar verebileceğini düşünerek bulundurma ruhsatlı tabancamı yanıma aldım. Yolda kızım Raiba ile karşılaştım. Ona konuşalım dedim; ancak o benim yüzüme bile bakmadı. Kuaförde mi çalışıyorsun, dedim hızlı bir şekilde yanımdan ayrıldı. Biraz zaman geçtikten sonra kızımı erkek bir şahsın kullandığı motosikletin üzerinde gördüm. Yolun karşısına geçtiğimde tesadüfen eşim Sevda\'yı gördüm. Eşimin yanında annesi vardı. Markete gidiyorlardı. Yanlarına gittim, eşime neden kızıma göz kulak olmuyorsun, dedim. Bana \'Sen karışma\' diyerek küfretti. Ben küfretme diye uyardım. Ancak devam etti. Öldürmek amaçlı değil, yaralama amaçlı yanımdaki tabancamı çıkarıp ateş ettim. O an kendimi kaybettim. Psikolojim bozuldu. Konuşurken annesi de beni itekleyince kendimi kaybedip ateş ettim. Pişmanım\" dedi. Eşini vurduktan sonra kızının işyerine gittiği ifade eden Yetişir, \"Tabancayla marketten çıktıktan sonra kızımın, çalıştığını söylediği kuaföre gittim. Kızımı alıp küçük kardeşinin yanına bırakmak istedim. Kızıma konuşmak istediğimi söyledim. Kızım çalıştığı için çıkmak istemedi. Elinden tuttum; ancak yine gelmek istemedi. Kızımın ustası Zeynep Hanım makasla üzerime geldi. Korktum, ne yapacağımı bilemedim. Tabanca aklıma geldi. Namluyu yukarı tutup, Zeynep Hanım\'a bakarken iki el ateş ettim. Kızımın vurulduğunu görmedim. Zeynep Hanım\'ın ambulans diye bağırdığını duydum. Ben de oradan uzaklaştım. Eve uğrayıp paramı aldım ve polislere teslim oldum. Bu olayları kesinlikle planlayarak yapmadım. Annemlere giderken tesadüfen karşılaştım\" diye konuştu.

YÜRÜTEÇLE GELDİ

Tanık olarak dinlenen Rabia Yetişir ise yürüteçle güçlükle mahkeme salonuna geldi. Yetişir, babasının, annesini sürekli olarak tehdit ettiğini ileri sürdü. Anne ve babasının tehdit ve şiddetli geçimsizlik sonucu boşandığını ifade eden Rabia Yetişir, şunları söyledi:\"Babam, annemi sürekli tehdit ediyordu. Boşanma davasından önce annem ile beraber dedemin yanına gitmiştik. Boşanma davası açıldıktan sonra annem telefonda birisi ile konuşmuş ve oraya gitti. Bu kişi Adana\'daymış. Ben de sonradan öğendim. Ben kuaförde çalışıyorum. Babamda sürekli çalıştığım yere gelip içeri girmeye çalışıyordu. Konuşmak için geldiğini söylüyordu. Sürekli annemi soruyordu. Ben de artık konuşmayı bıraktım. Çünkü bizimle ilgilenmiyordu. Boşandığı annemi soruyordu. Arife günü yolda babamla karşılaştık. Bana annemi soracağını düşünerek konuşmak istemedim. Kuaföre gittim. Oradan da erkek arkadaşımla motosikletle kahvaltı yapmaya gittik. Kahvaltı yapıp geldikten sonra babamın kuaförün yakınlarında beklediğini fark ettim. Yarım saat sonra kuaföre girdi. Bana çık dışarıya diye bağırmaya başladı. Ben ne olduğunu anlamaya çalışırken silahı doğrulttu ve ateş etmeye başladı. Silahı bana doğrulttu. Aramızda 3-4 metre kadar bir mesafe vardı. İçeride benden başka 3 kişi daha vardı. Onlar bağırarak başka bir odaya kaçmaya çalıştılar. Bu sırada babam 3 el ateş etti. Silah sesinden sonra zaten kendimden geçtim. Gözümü açtığımda yerdeydim. Etrafımdakiler bağırıyordu. Ambulans çağırın diyebildim.\"

MAHKEME AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTEDİ

Sanık ve tanık savunmalarının ardından sanık avukatı, Niyazi Yetişir\'in akıl sağlığının yerinde olmadığını, bu nedenle cezai ehliyetinin olamayacağını belirterek bu konuda araştırma yapılarak rapor alınmasını talep etti.Mahkeme heyeti de Niyazi Yetişir\'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınmasını istedi. Dava, ertelendi.

Azeri kadın dövülerek öldürüldü

Denizli\'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Azerbaycan vatandaşı 33 yaşındaki Türkay İsoyava, kaldığı apart dairesinde dövülerek öldürülmüş halde bulundu. Cinayeti kimin işlediğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında, Hürriyet Mahallesi 1018 Sokak\'taki apart dairesinde meydana geldi. Azerbeycan vatandaşı, iki çocuk annesi Türkay İsoyava, kaldığı apart dairesinde komşuları tarafından ölü olarak bulundu. Olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. İsoyava\'nın dövülerek öldürüldüğü belirlendi. Polis, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Olay yeri incelemesinin bitmesinin ardından İsoyava\'nın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Cinayeti kimin işlediğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Apartın yanındaki evlerde oturan vatandaşlar ise, cinayetin işlendiği apartta sürekli olaylar çıktığını, genellikle gazinolarda çalışan kadınların kaldığını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kayseri merkezli 5 ilde FETÖ operasyonuna 9 tutuklama

Kayseri merkezli 5 ilde FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 11 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün (TEM) yaptığı ortak çalışmanın ardından halen görevde olan 17 hava astsubayı ile bu askerlere imamlık yaptığı öne sürülen, aralarında öğretmen, mühendis, üniversite çalışanı ve bilgi işlemcilerin de bulunduğu 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kayseri merkezli Batman, İzmir, Yalova ve Elazığ\'da 5 gün önce düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Kayseri\'ye getirilen, sorguları tamamlanan şüphelilerden 12\'si, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9\'u tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 11\'i de bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, soruşturma kapsamında 3 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Tanıştıkları köprüde evlenme teklif etti

Balıkesir\'in Edremit ilçesinde kadın kuaförü Yusuf Karakaya (27), kız arkadaşı Ebru Bayrak\'a (25), tanışıp çıkma teklif ettiği yaya köprüsünde evlilik teklifinde bulundu. Köprünün balonlar ve mumlarla süslendiği sürpriz karşısında sevinç gözyaşları döken Ebru Bayrak, teklifi 3 kez tekrarlattıktan sonra kabul etti.

Edremit\'te kadın kuaförü olan Yusuf Karakaya, kız arkadaşı Ebru Bayrak\'a yaptığı sürprizle evlenme teklifinde bulundu. Karakaya, Bayrak ile tanışıp, çıkma teklifinde bulunduğu İkizçay Mahallesi\'ndeki Zeytinli Çayı üzerinde bulunan yaya köprüsünü arkadaşlarıyla birlikte balonlarla süsledi. Yere mumlardan bir kalp yapılarak romantik bir ortam oluşturdu. Olan bitenden habersiz arkadaşları tarafından köprüye getirilen Ebru Bayrak, kendisi için hazırlanan sürprizi görünce gözyaşlarını tutamadı. Kız arkadaşı Ebru Bayrak\'ın önünde diz çöken Yusuf Karakaya, evlilik teklifinde bulundu. Bayrak, teklifi duymadığını söyleyerek, 3 defa tekrarlattıktan sonra kabul etti. Kız arkadaşının parmağına yüzüğü takan Karakaya, bu mutlu anı havai fişek gösterisiyle noktaladı. Evlilik teklifi için uzun süre plan yaptığını belirten Yusuf Karakaya, “Bu köprü bizim için önemli bir yer. Burada kız arkadaşım ile tanıştık ve çıkma teklifinde bulundum. Sonrasında sevgili olduk. Hem böyle bir hatırası, hem de güzel manzarası var. Arkadaşlarımın yardımıyla köprüyü süsleyip, güzel bir sürpriz hazırladık. Çok mutluyumö dedi. Ebru Bayrak ise, “Bir sürpriz bekliyordum. Ama bu kadarını beklemiyordum. Bu mutlu anımıza tanıklık etmek için gelen herkese çok teşekkür ederimö diye konuştu.

