DHA YURT BÜLTENİ-6

ASKERİ ARAÇ YÜKLÜ RUS GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI\'NDAN GEÇTİ



RUS Donanması\'na ait, askeri araç yüklü 148 borda numaralı \'Orsk\' adlı askeri gemi, Çanakkale Boğazı\'ndan geçerek, Akdeniz\'e doğru yol aldı. Marmara Denizi\'nden, Çanakkale Boğazı\'na bu sabah saat 09.00 sıralarında giriş yapan, Rus Donanması\'nın Karadeniz filosuna bağlı 148 borda numaralı \'Orks\' adlı askeri gemi, saat 10.45\'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyünde dağdaki \'Dur Yolcu\' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçiş yapan gemiye, Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. Askeri araç yüklü Rus askeri geminin güvertesinde nöbet tutan askerler dikkat çekti. Rus gemisi ilk olarak Ege Denizi\'ne açılacak. Ardından da Akdeniz\'e inmek üzere yoluna devam edecek.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazından geçen Rus savaş gemisinden genel ve detay görüntü.

-Asker aracın güvertesindeki askeri araçlardan genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKKALE, (DHA)

Görüntü HD. Görüntü süresi 1 dakika 15 saniye. 140 MB.

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ALTINYAYLA\'DA 100 YIL YETECEK SU BULUNDU

SİVAS\'ın Altınyayla ilçesinde belediye tarafından ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta açılan su kuyusunda 100 yıl yetecek kadar su bulundu.Dünya\'da ve Türkiye\'de kuraklığın ve içme suyu sıkıntısının olduğu son yıllarda Altınyayla Belediyesi tarafından yapılan su sondajı çalışmalarında ilçeye 100 yıl yetecek kadar su bulundu. İlçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan kaynak içme suyu belediye tarafından yapılan depoya taşınarak ilçenin su ihtiyacı karşılanacak. Konu hakkında açıklama yapan Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer, göreve geldiklerinde ilçede çok büyük su sıkıntısının olduğunu ve gelir gelmez bu sorunu çözdüklerini söyledi. Mevcut içtikleri suyun standartların altında olduğunu söyleyen Mermer, \"İçtiğimiz su maalesef içme suyu standartlarının çok ötesinde bir suydu. Sudan kaynaklı hastalıklar had safhadaydı. Biz önce 2 noktaya kuyu vurduk. Oralardan kaliteli su aldık ve ilçemizin su ihtiyacını karşıladık. Bu üçüncü kuyumuzdu. Ama buraya o zaman yolumuz yoktu. Buraya gelememiştik. Mühendisler asıl kaliteli ve rezervi olan suyun burada olduğunu söylemişlerdi. Geçen sene yolunu yaptık, bu sene nasip oldu. Özel idare genel sekreterimize, valimize çok teşekkür ediyorum. Onların yardımı ile bu suya bu sene kavuştuk. Geçen sene buraya yakın bir depo yapmıştık. Bu suyu oraya akıtacağız. Arada 1 kilometre ya var ya yok. İlçemizin şuan ki mevcut nüfusuna göre bizim ilçemiz gibi üç ilçeyi daha besleyecek su var. 100 sene bizim su sıkıntımız yok. İlçemiz anormal ve olağan üstü büyümediği sürece, büyüse de biz yeni su kaynakları buluruz. Mutluyuz, sorunlarımız çoktu ama su yaşamsal sorunumuzdu. Şu an gelecek nesillere yetecek suyumuz var. Sözümüzün birini daha yerine getirmiş durumdayız. Kalan hizmetlerimiz de görevimizin son gününe kadar devam edecek.\" dedi.

\"ŞİŞELENİP SATILABİLECEK DERECEDE\"

Suyun analizini yaptırdıklarını ve çıkan suyun şişelenip satılabilecek kalitede olduğunu belirten Mermer şöyle konuştu: \"Altınyaylalılar 2 yıldır kaliteli su içiyordu ama artık içleri rahat olsun. Suyumuz yetmiyor, suyumuz sıkıntılı ilerde su sorunumuz olabilir mi, Altınyaylalılar bu endişeden uzak Altınyayla\'nın 2 tane daha yedek istediğimiz an depoya basabileceğimiz muhteşem kaynak suyumuz var. Biz yaptırdığımız tahlillerde isterseniz çok basit işlemlerle bu suyu şişeleyip satabilirsiniz. Bizim böyle bir düşüncemiz yoktur. Biz ilçemizin ve ilçemizin gelecek nesillerinin içme suyu konusunda rahat olması, kafalarında soru işareti olmaması, endişe olmalaları bizim için önemli olan buydu. Biz bunu hallettik. İlerleyen süreçte de Altınyayla halkı veya gelecek yönetimler ne istiyorsa onu yapsın.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Su kuyusundan görüntüler

-Sudan görüntüler

-Belediye Başkanı Röportaj

-Genel Detay

Haber-Kamera:İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ

(492 MB) (HD Görüntü)

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KAYINBİRADERLERİNİ BIÇAKLADI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI(2)

SİGARA YÜZÜNDEN EŞİYLE TARTIŞMIŞ

Tartıştığı kayınbiraderlerden 1\'ini öldüren, 2\'sini yaralayan daha önce çiğ köftecide çalışan, işsiz 2 çocuk babası Cevdet Ö, eşi Meryem Ö. (26) ile sigara yüzünden tartıştığını ileri sürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Cevdet Ö.\'nün ilk ifadesinde, \"Eşim babasından eve gelirken sigara almasını söylemiştim. Sigara almadan eve gelmiş. Neden almadığını sordum tartıştık. Tartışma büyüyünce evi terk edip, babamın evine gittim. Sonra kayınbiraderlerim, babamın evine geldi. Muhammed\'in elinde tüfek vardı. Havaya ateş etti. Ben ilk sıralar inmedim. Daha sonra elime bıçak alıp, babamla aşağı indim. Sonra kavga çıktı ve rastgele bıçağı salladım. Öldürmek istemedim. Benimde başımı yaktılar.\" dediği öğrenildi.

7 yıllık evli olduklarını belirten Cevdet Ö. eşiyle daha önce ayrılmak istediklerini belirterek, \"Eşimle anlaşamıyorduk. 2 ay önce ayrıldık. Büyükler araya girdi ve barıştık.\" dedi.

Meryem Ö. de ifadesinde eşinin kendisini dövdüğünü söylediği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

Haber: Tolga YANIK KONYA,(DHA)

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354 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN DOLANDIRICI TUTUKLANDI

ADANA\'da 48 kişiye sahte öğretmen diploması düzenlemek suçundan 354 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski beden eğitimi öğretmeni Ziya Kadiroğlu tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 3 aylık boyunca teknik ve fiziki takip sonucu Adana merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa\'da 73 adrese 5 Nisan\'da operasyon düzenledi. \'Son Alo\' adı verilen operasyonlarda kendilerini jandarma, savcı, polis gibi tanıtarak aradıkları kişileri korkutarak dolandıran 1\'i kadın 60 kişiden 49 kişi tutuklanırken,11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

354 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANIYOR

Tutuklanan zanlılardan ayağı kırık olan Ziya Kadiroğlu\'nun 2016\'da yapılan operasyonda yakalanan sahte öğretmen diploması veren 16 kişilik şebekenin çete lideri olduğu ortaya çıktı. Ziya Kadiroğlu\'nun, Adana 10\'uncu ve 6\'ıncı Ağır Ceza Mahkemelerinde, \'suç örgütü kurmak, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yapmak, haksız kazanç elde etmek, değişik illerde, sınavlara girecek olanlara sahte kimlik ve evrak düzenlemek\' suçlarından 354 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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*ARŞİV*

- Gözaltına alınan Ziya Kadiroğlu\'nun Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Ziya Kadiroğlu konuşması

- Polis aracına bindirilmesi

SÜRE:01\'03\" BOYUT:64 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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KOCAELİ\'DE FETÖ ŞÜPHELİSİ 15 KİŞİ ADLİYEDE

KOCAELİ\'de Fettullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan örgüt üyelerinin Kocaeli\'de saklandığı yerlerin tespit edilmesi ve örgüt üyelerine yardım eden kişilerin tespit edilmesi amacıyla 4 Nisan tarihinde yapılan operasyonda Gebze ilçesinde terör örgütü üyelerinin \'Gaybubet\' saklanma evi olarak kullandıkları 4 ayrı adreste 11 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.K., H.P., M.C.O. ve C.C. hakkında FETO/PDY Silahlı Terör Örgüt Üyeliği suçundan yakalama kararı bulunduğu ve A.K ile H.P\'nin sahte kimlik taşadığı T.B.S, H.S ve M.G.\'nin örgütün gizli iletişim aracı olan ByLock programını kullandığı A.E, V.D ve M.K\'nin örgüt üyelerinin saklanmasına yardım ettiği ve A.D\'nin örgütle ilgili yürütülen bir soruşturmanın şüphelisi olduğu öğrenildi. Soruşturmaya konu olan evlerde yapılan aramada 9 adet diz üstü bilgisayar, 4 adet cep telefonu, 13 adet flash bellek ve hafıza kartı, 2 tablet bilgisayar, 3 bin 695 TL ve bin dolar para ele geçirildi.

Sorusturma kapsamında 11 Nisan tarihinde mahrem abilere yönelik yapılan operasyonda G.M, H.D, R.Y, Y.D ve H.B yakalanmış alınan ifadelerinin ardından H.B adlı kadın adli kontrolle serbest bırakılmış 2 kişinin ise aranmasına devam edildiği belirtildi. İfadeleri tamamlanan 15 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin Adliyeye sevk edilmeleri

-Adliye binası önünden detaylar

Dinçer AKBİR/Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli)(DHA)

