DHA YURT BÜLTENİ-6

ANTALYA\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentte faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding\'e el konuldu. Holdingin sahipleri Recai Kırmızıtaş, İsmail Kırmızıtaş ve Hamza Kırmızıtaş gözaltına alındı. Holdingin kestiği bazı faturaların açıklama bölümüne, \'Himmet\' yazdığı tespit edildi.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında Antalya\'da faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding\'e el konuldu. Holding\'in, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası örgütle irtibatı veya iltisakı olması nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernek, federasyon gibi kuruluşlar ile FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında işlem yapılan kişiler ve kayyum atanan şirketlerle parasal yönden ilişkili olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, Kırmızıtaş Holding ve bünyesinde bulunan tüm şirketlere yönelik Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı\'nın raporu, Antalya Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı\'nın bilirkişi raporu, HTS Analiz Raporu ve diğer yapılan tespitler doğrultusunda önemli bilgiler ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında adı geçen şirketlere CMK 133. Maddesi uyarınca Tasarruk Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandığı ve şirket yetkilileri Recai Kırmızıtaş, İsmail Kırmızıtaş ve Hamza Kırmızıtaş\'ın tüm mal varlıklarına tedbir konulduğu kaydedildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu\'nun talimatı doğrultusunda, 3 şüphelinin gözaltına alınması için Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince operasyon başlatıldı. Recai Kırmızıtaş, İsmail Kırmızıtaş ve Hamza Kırmızıtaş polis tarafından gözaltına alındı.

FATURALARDA \'HİMMET\' AYRINTISI

Ayrıca holdingin FETÖ\'den el konulan ve kayyum atanan mobilya şirketi Öpçin Mobilya\'ya kestiği faturaların açıklama bölümüne \'Himmet\' yazdığı tespit edildi. Faturalar ise daha önce Öpçin Mobilya\'da yapılan aramalarda ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, konuyla ilgili açıklamanın daha sonra yapılacağını kaydetti.

KONYA\'da 3,5 yaşındaki Muhammet Emir Yatmaz, iddiaya göre çakmakla oynarken perdeyi tutuşturdu. Anne Nazlı Yatmaz, oğlu Muhammet Emir ve 5 yaşındaki Mert\'i kurtarırken, alevler arasında kalan 2 yaşındaki Hasan Hüseyin Yatmaz, vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle ağır yaralandı. Minik Hasan Hüseyin ile dumandan etkilenen annesi, iki ağabeyi ve binada oturan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacı İsa Efendi Mahallesi Erencik Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında oturan 6 çocuk babası Süleyman Yatmaz\'ın evinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Emir Yatmaz, odada çakmakla oynarken perdeyi tutuşturdu. Alevlerin kanepelere sıçraması üzerine yangın büyüdü.Dumanı fark eden ve diğer odada bulunan anne Nazlı Yatmaz, çocuklarından Muhammet Emir ile Mert Yatmaz\'ı, kurtarıp dışarı çıkardı. Bu sırada panikle dışarı çıkarken içeride utulan ve alevler arasında kalan minik Hasan Hüseyin ise komşuları tarafından kurtarıldı. Vücudunda yanıklar oluşan Hasan Hüseyin, ilk önce komşuları tarafından yakındaki sağlık ocağına oradan da Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan minik Hasan Hüseyin\'in vücudunda 3\'üncü derece yanık oluştuğu ve daha kapsamlı tedavi için Ankara\'ya sevk edileceği öğrenildi. Dumandan etkilenen anne Nazlı, çocukları Muhammet Emir ve Mert ile binadaki 7 kişi kentteki ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıktığı oda kullanılmaz hale geldi.

Soruşturma sürüyor.

KIRKLARELİ\'ne 20 kilometre mesafede 5 ayrı firmaya ait 12 taş ocağının işletildiği Kapaklı köyünde, yeni bir taş ocağının daha yapılacak olması tepkilere neden oldu. Köylü kadınların öncülüğünde özel şirketin bilgilendirme toplantısını engelleyen köylüler, 25 kişinin taş ocağı tozlarından tüberküloz hastası olduğunu, dinamitle yapılan patlamalarda ise evlerinde büyük çatlaklar meydana geldiğini söyledi. Kırklareli\'nin 60 haneli Kapaklı köyünde, taş ocağı isyanı yaşanıyor. Köye yakın ormanlık alanlarda 5 ayrı firmaya ait 12 taş ocağı köylülerin iddiasına göre normal yaşamı kısa sürede felç etti. Köyde yaklaşık 25 kişide tüberküloz hastalığı görüldüğü iddia edilirken, meralar ve yeşil alanlar ise zamanla çorak topraklara döndü. Kadınlar öncülüğünde toplanan köylüler yeni bir taş ocağı yapılması için düzenlenen bilgilendirme toplantısına tepki gösterdi. Köy kahvesine gelen özel şirket ve Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri toplantı yapmak istediği sırada kadınların tepkileri üzerine toplantıyı gerçekleştiremeden tutanak tutup köyden ayrıldı. Kadınlar toplantıyı protesto ederken ellerinde, \'Doğa hepimizin\', \'Toz istemiyoruz\', Toz makinenizi ıslatmayı unutmayın emi\', yazılı dövizler taşıdı. Köyün erkekleri de kadınlara alkışlarıyla destek oldu.

İNSANLAR TÜBERKÜLOZ, EVLER ÇATLAK

Köyde taş ocaklarındaki patlamaların evlerinde deprem etkisine neden olduğunu ifade eden Sevgi Ayyıldız(55), \"Taş ocaklarının dinamitle yaptığı patlamalardan evlerimizde büyük çatlaklar oluştu. Taş ocağından çıkan tozlar bütün köyü kapladı. Benim askere gidecek olan 20 yaşındaki oğlum tüberküloz hastalığına yakalandı. Bu yüzden askere gidemedi. İki aydır hastanede yatıyor. Sularımız akmıyor, her türlü pislik var. Su kaynakları başka dinamit patlatmaktan başka yere kaydı. Hayvan otlatacak yerlerimiz kalmadı. Her yerde taş ocakları var. Hayvanlarımızı satmak zorunda kaldık. Benim için en önemlisi çocuğum tüberküloz oldu. Köyde belki 20 tane tüberküloz hastası var. Sular kirlik, ektiğimiz her şey toz. Yeni taş ocağı da istemiyoruz köyümüzde\" dedi.

Köylü kadınlardan Hatice Oktay(59) da taş ocaklarının köyde herkesi olumsuz etkilediğini belirterek, \"\"Köyde hepimiz hastayız, bir gün boğazımız ağrıyor hastaneye gidiyoruz. İlaç alıyoruz ama faydası yok. Evlerimiz yıkılmak üzere bu taş ocaklarından bıktı, patlamalarda deprem olmuş gibi çatlaklar oldu. Dinamit patlatıldığında evlerden korkarak çıkıyoruz. Yeni ocak yapacaklarmış bilgilendirme toplantısı olacaktı ama biz istemiyoruz. Bize çok zararı var\" dedi.

10 YILDA KÖY BU HALE GELDİ

Nilgün Ersin de 32 yıldır Kapaklı köyünde yaşadığını ve son 10 yılda taş ocakları nedeniyle yaşayamaz hale geldiklerini söyledi. Köyde herkesin hasta, meraların verimsiz, suların ise içilmez halde olduğunu anlatan Ersin, oğlunun taş ocakları yüzünden tüberküloz hastalığına yakalandığını ifade ederek, \"Benim 18 yaşında oğlum tüberküloz oldu. Onu Kırklareli\'ne yollamak zorunda kaldık. Eşimde kanser hastalığına yakalandı. Neden biz Balkanların orta yerinde, oksijenin bol olduğu yerde neden taş ocaklarıyla bu hale geliyor. Tozdan sularımız mahvoldu, birileri ceplerini dolduracak diye biz neden bu haldeyiz, meralarımız bu halde. Benim 25 hayvanım vardı, nereye gitsek taş ocağı artık hayatımız bitti. Taş ocaklarından önce böyle şeyler olmazdı. Ben 32 yıllık evliyim bu köyden son 10 yılda bu hale geldik. Köyün yarısı köyden şehre kaçtı, ocakların yarattığı hastalıklardan dolayı\" şeklinde konuştu.

5 FİRMANIN 12 TAŞ OCAĞI FAALİYETTE

Kırklareli\'ne 20 kilometre uzaklığında Kapaklı köyünde, ormanlık alanlara kurulu 5 firmanın 12 taş ocağı bulunuyor. Bir ocak daha açılması planlanan köyde daha önce işletilen ve bırakılan ocakların ise ormanlık alanların boş ve verimsiz hale getirildiğini göler önüne seriyor.

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Serdar Kaman ve beraberindeki parti üyeleri, Kocaeli Adliyesi\'ne gelerek MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ve Gökalp Şentürk adlı kişinin sosyal paylaşım sitesinde yaptıkları paylaşım nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

İyi Parti Kocaeli İl Başkanı Serdar Kaman ve beraberindeki parti üyeleri, bugün Kocaeli Adliyesi\'ne gelerek suç duyurusunda bulundu. 5 Mart tarihinde Gökalp Şentürk isimli vatandaş tarafından sosyal paylaşım sitesine yazılan, \'Devlet Bahçeli\'ye kızıp Meral\'e destek verenlerin, devlete kızıp dağa çıkan PKK\'lıdan hiçbir farkı yoktur. Nokta\' şeklindeki yazının MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü tarafından da paylaşılması üzerine İyi Partililer bugün Kocaeli Adliyesi\'nde MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ve bahse konu yazıyı yazan Gökalp Şentürk hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kocaeli Adliyesi önünde konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan İyi Parti İl Başkanı Serdar Kaman, \"Sosyal paylaşım sitesi üzerinden İyi Parti\'ye gönül veren tüm vatandaşları PKK ile bağdaştıran MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve Gökalp Şentürk\'e hakaret davası açmak için adliyeye geldik. Suç duyurumuz TCK\'nın 125\'inci maddesinden hakaret, TCK\'nın 267\'nci maddesinden iftira ve TCK\'nın 216\'ncı maddesinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçudur. Şüphelilerden Gökalp Şentürk, sosyal paylaşım sitesi üzerinde kendisine adıyla açmış olduğu hesabında, \'Devlet Bahçeli\'ye kızıp Meral\'e destek verenlerin, devlete kızıp dağa çıkan PKK\'lıdan hiçbir farkı yoktur. Nokta\' açıklamasıdır. Bu yazı kırmızı fon üzerine büyük beyaz puntolarla yazılmıştır. Yine aynı şahsın bahse konu hesabı incelendiğinde, şahsın Milliyetçi Hareket Partisi\'ne üye olduğu görülecektir\" dedi.

İYİ Parti ve Meral Akşener\'e sevgi ve sempati besleyen milyonlara karşı kışkırtma olduğunu belirten Kaman konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Şüpheli Aydın Ünlü ve Gökalp Şentürk\'ün sosyal medya üzerinde düzenlediği bu yazıyı kırmızı beyaz puntolarla yazması aslında Türk bayrağımıza bir göndermedir. Bu yazının içeriğinin bu şekilde paylaşılması İyi Parti üyelerini gayrı milli ve PKK terör örgütü ile yan yana gösterme çabasıdır. Suç unsuru olan yazının sosyal medya sayfasında paylaşılması, halkımızı İyi Parti\'li olan, İyi Parti\'ye ve Meral Akşener\'e sevgi ve sempati besleyen milyonlara karşı kışkırtmak ve bizleri hedef göstermeyi amaçlamaktadır. Bu durumun göstergesi olarak şüpheli şahsın yapmış olduğu bu paylaşım diğer bir grup MHP\'li tarafından da kendi sayfalarında paylaşılmak suretiyle yayılmaya çalışılmıştır. Bu paylaşımın altında yer alan yorumlar ise alenen hakaret içeren yorumlardır. Türkiye Cumhuriyeti\'nin hiçbir namuslu ve vatansever vatandaşı PKK gibi hain bir terör örgütü ile bağdaştırılamaz. İyi Parti Genel Başkanımıza, İyi Parti üyelerimize ve İyi Parti\'ye gönül veren yurttaşlarımıza böyle bir yakıştırmanın yapılması hakarettir, iftiradır, ahlaksızlıktır, vicdansızlıktır. İfade ettiğimiz tüm bu gerekçelerden ötürü, bu kara ve kirli propagandayı yapanlar, yayanlar ve buna kol kanat gerenler yüce Türk milleti huzurunda hesap vereceklerdir\" dedi.

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ise kendisine resmi evrak ulaşmadan konuyla ilgili açıklama yapmayacağını söyledi.

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli),(DHA)-

MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden tanıştığı M.B.\'ye (21) tecavüz ettiği iddiasıyla 12 yıl hapis istemiyle yargılanan özel harekat polisi B.K.\'nın (24) beraat kararına itiraz etti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi\'ne istinaf başvurusu yapan savcı, dosyadaki çok sayıda delile rağmen, mahkemenin beraat kararının yasaya ve usule aykırı olduğunu belirterek, bozulmasını istedi. Mardin 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın beraatine ilişkin gerekçeler arasında, mağdurun telefonunda çok sayıda erkeğe ait cep telefon numarası bulunmasını da göstermişti.Mardin\'de, sosyal medyadan tanıştığı M.B.\'ye tecavüz ettiği iddiasıyla hakkında \'nitelikli cinsel istismar\' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan özel harekat polisi B.K.\'ye geçen 8 Şubat\'taki duruşmada beraat kararı çıktı. Kararı veren ve aralarında 2 kadın hakimin de bulunduğu Mardin 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararında, sanığın kendisi ile zorla ve rızası dışında ilişkiye girdiğini söylemesine rağmen, onun şortunu giyecek kadar rahat davranmasının hayatın olağan akışına uygun bulunmadığı ve mağdurun cep telefonu üzerinde yapılan dijital incelemede, kişi listesinde birçok erkek şahsın isminin kayıtlı olduğu ifade edilmişti.

SAVCI: BERAAT KARARI KANUNA AYKIRI

Soruşturma sürecinde, sanığın tutuklanmasına yönelik 3 kez talepte bulunan ve talepleri reddedilen, yargılama sürecinde de sanığın 12 yıl hapisle cezalandırılmasını isteyen Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, B.K.\'nın beraat kararına itiraz etti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi\'ne istinaf başvurusu yapan cumhuriyet savcısı, Mardin 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce verilen beraat kararının yasaya ve usule aykırı olduğunu belirtti. Savcı, usül ve esas yönünden kanuna aykırı bulunan kararın istinafen kaldırılmasını istedi.

\'CİNSEL SALDIRI SUÇU OLUŞMUŞTUR\'

İtiraz dilekçesinde, Mardin Adli Tıp Şube Müdürlüğü\'nde yapılan iç beden muayenesinde, mağdurun kızlık zarında derin kanamalı yırtık tespit edildiğini belirten savcı, saptanan bulguların iddia edilen olay ile uyumlu olduğunu kaydetti. Mağdurun kollarında yaralanmaların olduğunun da muayene sonucu tespit edildiğini belirten savcı, Mardin Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu\'nca verilen rapora göre, mağdurun ruh sağlığının etkilendiğini ifade etti. Tanık E.Ö.\'nün savcılık ifadesinde mağdurun iddialarını doğruladığını vurgulayan savcı, mağdur beyanını doğrulayan adli tıp raporu ve tanık ifadesi dikkate alındığında, sanığın üzerine atılı \'Nitelikli cinsel saldırı\' suçunun oluştuğunun anlaşıldığını kaydetti. Bu durum karşısında mahkeme tarafından delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmesinin yasaya aykırı olduğunu savunan savcı, kararın kaldırılmasını istedi.

MAĞDUR AVUKATI DA İTİRAZ ETTİ

Mağdur M.B.\'nin avukatı Nezahat Almaz da müvekkiline cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanığın beraat kararına Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi\'nde itiraz etti. Almaz, dosyada cinsel saldırının meydana geldiğine dair çok sayıda delil bulunduğunu belirterek, mahkemenin beraat yönündeki kararının kaldırılmasını talep etti. Yargılamaya konu eylemde, müvekkilinin kesinlikle rızası olmadığını vurgulayan Almaz, mahkemenin karar verirken, \'İstanbul Sözleşmesi\' olarak bilinen \'Kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele\' hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesini dikkate almadığını kaydetti.

