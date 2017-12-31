DHA YURT BÜLTENİ-6

1)KIZ ÇOCUKLARININ \'KAPANMA PARTİSİ\'NE SORUŞTURMA

ŞANLIURFA\'nın Bozova ilçesindeki bir ortaokulda kız çocuklarının başlarının örtülüp, ardından \'kapanma partisi\' düzenlenmesiyle ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından soruşturma başlatıldı.Bozova\'nın Hacılar Ortaokulu\'nda geçen cuma günü örtünen kız öğrencilere yönelik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Gamze İ. tarafından \'kapanma partisi\' düzenlendi. Kalp şeklinde \'Hamdolsun kapandım\', \'İnşallah size de nasip olur\', \'Rabbimin emri diye yaptım\', \'Kapandım mutluyum\', \'Şükür ki kapandım’, \'Tesettürle mutluyuz\', \'Haydi sen de kapan\' yazılı dövizleri taşıyarak poz veren öğrencilerin fotoğraflarının, sosyal medyada paylaşılması üzerine tepki çekti. Bozova Hacılar Ortaokulu’nda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Gamze İ.\'nin düzenlediği ortaya çıkan \'kapanma partisi\'yle ilgili okul yönetimi etkinlikten haberdar olmadıklarını söyledi.Bozova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, etkiliği düzenleyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Gamze İ. ile okul yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA)-

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2)RİZE\'DEKİ FESTİVALDE, 2.5 TON HAMSİ, 2 SAATTE TÜKENDİ

RİZE\'de, düzenlenen Hamsi Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Tezgahlarda bulunmayan hamsiye hasret kalan Rizeliler erken saatlerde sıraya girdi, ikram edilen 2.5 ton hamsiyi, 2 saatte tüketti. Rize Belediyesi tarafından bu yıl 5\'inci Hamsi Festivali düzenlendi. Sahil etkinlik alanındaki festival için hazırlıklar bir hafta önceden başladı. Hamsi sürülerinin Türkiye\'ye göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan kara sularına yönelmesi ile tezgahlarda bulunamayan, olanı da kilosu 25 lirayı bulan fiyatlardan satılan hamsi için belediye önlemini önceden aldı. Bir hafta önce eksi 40 derecede depolanan 2.5 ton hamsi festivalden bir gün önce 30 kişilik ekip tarafından ayıklandı. Festival alanına sabah erken saatlerde kurulan 30 mangalda hamsiler pişirilmeye başlandı.

SABAHTAN SIRAYA GİRDİLER

Bu yıl hamsiye hasret kalan Rizeliler sabah erken saatlerde festival alanında sıraya girdi. Rize\'nin yanı sıra Artvin, Trabzon, Erzurum ve Ardahan\'dan da vatandaşlar hamsi festivali için Rize\'ye geldi. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı festivalde öğlen saatlerinde başlayan hamsi ikramı ile vatandaşlar mangallara yöneldi. Hamsinin yanında helva ve çay ikramında bulunulan vatandaşlardan doymayanlar yeniden sıraya girdi. Görevlilerin hamsi yetiştirmekte zorlandığı etkinlikte, 2 saatte, 2.5 ton hamsi tüketildi. Hamsiyi yiyen vatandaşlar kemençe ve tulum ezgileri eşliğinde bol bol horon oynadı.

Hamsinin Rusya\'ya kaçtığını anlatan vatandaşlar festivalde hamsiye doyduklarını belirtti.

Görüntü Dökümü

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Hamsi festival alanı detayları

Magalda hamsi pişirilmesi

Sıraya girenler

Vatandaşalrla röp.

Horon oynayanlar

Hamsi yiyenler

Hamsiye türkü söyleyen şair

Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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3)FETÖ ŞÜPHELİLERİ YUNANİSTAN\'A KAÇARKEN YAKALANDI



EDİRNE\'de yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçmak isteyen öğretmen ve öğretim görevlisi 3 FETÖ şüphelisi ile onlara kılavuzluk yaptığı öne sürülen Pakistan uyruklu şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.54\'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki devriyeleri sırasında 4 kişiyi, sınırı geçmeye çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arama kararı bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi eski öğretim görevlisi M.A., Dokuz Eylül Üniversitesi eski öğretim üyesi A.C.E. ve İzmir\'de örgütün dershanesinde öğretmen olan G.H. ile onlara kılavuzluk yaptığı öne sürülen Pakistan uyruklu şüpheli yakalandı. FETÖ şüphelileri üzerinde harici bellek ile bir miktar döviz bulunurken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Engin ÖZMEN-EDİRNE/DHA)