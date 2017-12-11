DHA YURT BÜLTENİ-6

1)DOĞU\'DA SİBİRYA SOĞUKLARI: ARDAHAN -26.3\'Ü GÖRDÜ

SİBİRYA soğuklarının yaşandığı Doğu Anadolu buz kesti. Ardahan\'ın Göle ilçesine bağlı Yavuzlar köyü, sıfırın atlında 26.3 derece ile Türkiye\'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Doğu Anadolu Bölgesi, Sibirya üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi altına girdi, dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirdi. Ardahan\'ın Göle ilçesine bağlı Yavuzlar köyü, sıfırın atlında 26.3 derece ile Türkiye\'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Termometreler, yine sıfırın altında olmak üzere Ağrı Eleşkirt\'te 24.9, Ardahan\'da 20.5, Kars\'ta 17.5, Erzurum\'da 12.5, Iğdır\'da 6.2, Erzincan\'da 4, Muş\'ta 3.5 dereceyi gösterdi.Erzurum kent merkezinde zaman zaman kar yağışı etkili olurken, bazı araçların akaryakıt depoları dondu. Diğer taraftan kırağıyla birlikte kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Muş\'ta ise soğuk hava nedeniyle köylerde yaşayan vatandaşlar, ev ve ahırlarının dört bir tarafını naylon ve brandayla kaplamaya başladı. Kent merkezine bağlı Şenova köyünde yaşayan Selçuk Yılmaz, \"Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte evi brandalarla sarmaya başladık. Kış çok soğuk geçtiği için mecbur bu yolu seçiyoruz. Aralık sonunda hava sıcaklığı eksi 30\'a kadar düşüyor. Araçlarımıza da brandalı garaj yapıyoruz. Yaz mevsiminde kullandığımız traktörlerin tekerleklerini de brandalarla kapatıyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman lastikler soğuktan etkilenip çatlamıyor\" dedi.

METEOROLOJİ\'DEN UYARI

Meteoroloji uzmanları, Sibirya soğuklarının gelecek günlerde de devam edeceğini bildirdi. Uzmanlar, bölge genelinde sabahın ilk saatlerinde ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis beklendiğini belirtti. Meteoroloji, buzlanma ve don ile görüş mesafesinde azalmanın ulaşımda aksamalara neden olacağını belirterek, yetkilileri ve vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları



Görüntü Dökümü

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-Erzurum ve Muş\' tan görüntü geçilecek

ERZURUM, (DHA)

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2)6 BAŞSAVCI, 6 EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ, SİNEM ÖZDEMİR BULUNAMADI



SAMSUN\'da 2000 yılında 5 yaşındayken evinin önünde oynarken kaybolan ve o tarihten itibaren de kendisinden bir daha haber alınamayan Sinem Özdemir olayı, kentte son 5 yılda faili meçhul olarak kalan tek vaka oldu. 5 yılda 103 kasten adam öldürme olayının görüldüğü kentte, tüm vakalar çözüme kavuşturulurken, Sinem Özdemir\'in yaşayıp yaşanmadığı halen tespit edilemedi. Kaybolduğu tarihten bugüne kadar 6 emniyet müdürü ve 6 başsavcı değişen Samsun\'da çözüme kavuşturulamayan Sinem Özdemir dosyası belirsizliğini koruyor.

Samsun\'da son 5 yılda 103 kasten adam öldürme olayı meydana geldi. Polisin yaptığı tüm incelemeler sonucunda işlenen cinayetlerin tamamı çözüme kavuşturuldu. Son 5 yıllık verilen dikkate alındığında faili meçhul olarak arşivin tozlu raflarında tek bir dosya kalmadı. Tüm cinayetleri çözen Samsun polisi, 2000 yılında evinin önünde 5 yaşındayken kaybolan Sinem Özdemir, vakasını ise halen çözüme kavuşturamadı.

SİNEM\'İ ARARKEN BAŞKA BİR CESET BULUNDU

2010 yılında polis, kayıp kızın küçüklük fotoğrafını İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderip, yeniden yüzlendirme laboratuvarında çocuğun 15 yaşındaki halinin görüntüsü oluşturulup, polis ekiplerine dağıtıldı. Ancak yine kayıp Sinem yapılan tüm araştırma ve soruşturmalara rağmen yine bulunamadı. Sinem Özdemir\'in dosyası 2014 yılında Cumuriyet Başsavcılığı tarafından dönemin Cumhuriyet Savcısı olan ve şuan Bölge Adliye Mahkemesi\'nde savcı olarak görev yapan Vedat Soğukpınar\'a verildi. Soğukpınar, önce Zeytinlik Mahallesi\'nde cinsel suçlardan yargılanan, hapis cezası alan, sabıkası bulunan kişileri tespit etti. Belirlenen isimlerin hepsinin dosyası tek tek incelendi. 2008 yılında intihar eden Ahmet Demirci adı üzerinde yoğunlaşıldı.

Sinem\'in evine çok yakın uzaklıkta oturan Demirci\'nin 1995 yılında 2 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edip öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp kanıt yetersizliğinden beraat ettiği ortaya çıkınca, eşi ifadeye çağrıldı. Şuan boş olan Demirci\'nin evinin mutfağında eşinin ifadeleri doğrultusunda kazı yapıldı. Yapılan kazıda bir çocuğa ait olduğu belirtilen kafatası, diş ve kemik parçaları bulundu. Alınan parçalar İstanbul Adli Tıp Kurumu ile Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderildi. İki kurumun kemikler üzerinde yaptığı incelemede kemiklerin uzun süre toprak altında ve su çeken bir yerde olması nedeniyle deforme olduğu, bu nedenle kimlik DNA\'sının tespit edilemediği ancak bulunan kemik parçalarının 15 yaşından büyük bir kişiye ait olduğu belirlendi. Kayıp Sinem\'i ararken bir başka faili meçhul cinayetle karşı karşıya kalan ekipler, Samsun ve ilçeleri başta olmak üzere yakın illerdeki 15 yaş ve üzeri kayıp başvurularını incemeleye aldı. Ancak bir sonuç elde edilemedi.Kaybolduğu tarihten bugüne kadar 6 başsavcı, 6 emniyet müdürünün değiştiği Samsun\'da çözüme kavuşturulamayan tek dosya olarak arşivdeki yerini alan Sinem Özdemir\'le ilgili ailesi de 17 yıldan bu yana kızlarının çıkıp geleceği konusundaki umudunu koruyor.

Görüntü Dökümü

------------------27 HAZİRAN

Olayla ilgili ARŞİV görüntü

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)

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3)MERSİN\'DE 22 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

MERSİN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 bin litre akaryakıt ele geçirdi.

Merkez Akdeniz İlçesi\'nde çalışma yapan ekipler, aldıkları istihbari bilgiyi değerlendirerek operasyon düzenledi. Kazanlı Mahallesi\'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde, ticari bir araç ve tankerde arama yapan ekipler, 22 bin litre katıştırılmış akaryakıt ele geçirdi.

İşyeri sahibi A.K. hakkında yasam işlem yapılırken araçlarda yakalanan akaryakıtla ilgili H.T., B.C. ve O. K. adliyeye sevkedildi.

Görüntü Dökümü

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-Tankerden görüntüler

-Ekipler tanker üstünde

-Tankerin içindeki yakıttan görüntüler

-Ticari araçtan görüntüler

-Ticari araç içerisindeki bidon ve tanklardan görüntüler

-genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01:19 BOYUT: 82 MB

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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4)ELAZIĞ\'DA AÇ KALAN TİLKİ KENT MERKEZİNE İNDİ

ELAZIĞ\'da, havaların soğuması ile birlikte dağlık alanda yiyecek bulumayan bir tilki kent merkezine kadar inerek yiyecek aradığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Havaların soğumasının ardından yüksek kesimlerde yiyecek bulamayan yaban hayvanlarından en kurnazı olan tilki, Elazığ merkezine kadar inerek yiyecek aradı. Merkez Çayda Çıra Mahallesinde bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenen tilki, bir süre çevrede gezindikten sonra çöp kutularında yiyecek aradı. Sık sık çevresine baktığı ve çok dikkatli olduğu gözlenen tilki binalar arasında gezindikten sonra yolun karşısındaki kaldırıma geçerek gözlerden kaybolduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Tilkinin yiyeyecek araması

-Tilkinin karşı tarafa geçmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ (DHA)-

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5)FKB BAŞKANI BAYRAKTAR: FINDIK ÇİFTÇİSİ BAŞKA İŞLER YAPINCA KALİTE DÜŞÜYOR

FİSKOBİRLİK (FKB) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, bölgede yapılan fındık tarımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de fındık üretimi tonajının düşük olması nedeniyle ek gelir için çiftçinin başka işlere yöneldiğini ifade eden Bayraktar, böylece fındık kalitesi ve rekoltesinin düştüğünü söyledi. FKB Başkanı Lütfü Bayraktar, iklim şartları ve yetiştiği bölge itibariyle dünyanın en kaliteli fındığının Türkiye’de yetiştiğini ancak çiftçi kavramı, bir takım zararlılarla mücadele, toplaması, kurutması gibi etkenlerin bazen kalite düşüklüğüne neden olabildiğini belirtti. Kalite düşüklüğü yönündeki söylemlerin rekabete dayalı olduğunu ifade eden Bayraktar, “Türkiye’de fındık olunca bu tür söylemler sürekli gündeme gelir. Bizde de sıkıntı var mı? Var. Çünkü biz fındığı zamanında toplamıyoruz, yeteri kadar kurutmuyoruz, zararlılarla mücadeleyi doğal ortamına göre yapmıyoruz. Ayrıca fındık ağaçlarımız yaşlı, ürünü yeteri kadar besleyemiyor. Çiftçinin ilgi ve alakasına bağlı olarak da kalite iyi veya kötü oluyor. Türkiye’de fındık üretimi tonajının düşük olması nedeniyle ek gelir için çiftçi başka işlere yöneliyor ve böylece fındık kalitesi ve rekoltesinde düşüş yaşanıyorö dedi.

“ÜRETİM 650 BİN TON\"

Avrupa’da bazı çiftçilerin yüz ton seviyelerine ulaşan fındık üretmesine rağmen Türkiye’de alanların kısıtlı olduğunu ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:“Avrupa’da yüz tonlara kadar fındık üretiliyor, bir işletme mantığıyla hareket ediyor ve bütün işi profesyonelce yapıyor. Arazileri düz. Türkiye’de çiftçi başına bir ton fındık düşüyor. Alan dar, arazi engebeli, makineli tarıma elverişli değil, ağaçlarımız eski, iklimsel özellikler çiftinin ilgi ve alakası, fındığı ikinci bir ürün gibi görmesi dönüm başına üretimin düşük olmasına neden oluyor. 700 bin dönüm fındık alanı var ve üretimimiz 650 bin ton. Devletin verdiği destek bundan sonra ağaçların yenilenmesi için verebilir.ö

\"FINDIK BİZİM MİLLİ ÜRÜNÜMÜZ\"

Fındıkta halen geleneksel yöntemle tarım yapıldığını ifade eden Bayraktar, “İşletme mantığı ile hareket edemiyoruz. Arazilerimiz de belli olduğu için çağın gerektirdiği gibi adım atamıyoruz. Yeni dikim alanlarında yeni yöntemler yapılıyor ama Türkiye genelini ele aldığımızda bu yüzde 10’u geçmiyor. Doğu Karadeniz’de ağaçların kesinlikle yenilenmesi gerekiyor. Bu acil bir ihtiyaç ama bununla ilgili çiftçiyi bulabilmek kolay değil. Çünkü bir çiftçi çok az alanda tarım yapıyor. Devletin başka alanlara verdiği teşvikleri belki bu alanlara yönlendirebilir. Çünkü fındık bizim milli ürünümüzö ifadelerini kullandı.

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) -

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6)HAKKARİ DAĞLARINDA KAYAK VE SNOWBOARD GÖSTERİSİ

HAKKARİ\'deki, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi\'nde kayak sezonu açıldı. Hafta sonunu fırsat bilenler, kar kalanlığının 40 santimetreye ulaştığı kayak merkezine giderek kayak yapaken, kayak merkezine gelen bazı kayakçıların ise yaptıkları snowboard gösterisi adeta nefes kesti.Hakkari\'ye 12 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan kayak merkezindeki kayak sezonu açıldı. Geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye uluştığı kayak merkezine giden ve aralarında doktorların da bulunduğu kişiler kayak yaparken, bazı kayakçıların yaptıkları snowboard gösterisi ise adeta nefes kesti. Kayak merkezine gelenlerin kimisi de karla kaplı dağlarda saç kavurma yaparak piknik yaptı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Hakkari\'deki kayak merkezinin Türkiye\'nin önemli kış turizm merkezlerinen biri olduğunu söyledi.Güldal şöyle konuştu:

\"Hakkari\'deki kayak merkezimiz, Türkiye\'de belki en yüksek en uzun süren kayak merkezlerinden biri. Buraya hafta sonları insanlar akın akın geliyor. Bu sene ufak tefek sıkıntılarla başladık. Ama o sıkıntılarımızı inşallah bertaraf ediyoruz. Bu yıl valimizin katkılarıyla kamulaştırmamızı bitirdik. Anlaşmadan sonra da şu an 1600 metre uzunluğunda telesiyej projemiz hazır durumda. Aynı zamanda saatte bin 500 kişi taşıyabilecek bir telesiyej ve pist alanı da rakım olarak 3 bin 105 metre yüksekliğinde rakımdan aşağı doğru koyulacak ve pis alanında 5000-6000 kilometrelik piste çıkacak. Böylece buraya gelen kayakseverlerin sayısı daha da artacak.Burdaki vatandaşları kayak yaptıklarını görüncü bizler de mutlu oluyoruz. Bu insanlarımıza hizmet vermek bizi de mutlu ediyor. Hakkari\'de sosyal etkinlik alanları çok kısıtlı. Kışın insanların büyük çoğunluğu zamanlarını kahvahanede geçiriyor. Biz diyoruz ki zamanınını kahvede değil, gelin spor yaparak geçirin. Bu kayak merkezimizi sizler için açtık.\"

Kayak merkezine ailesiyle gelen İş Adamı Selman Özkan, kayak merkezinde hem kayak yaptıklarını, hem de piknik yaptıklarını belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Kayak mekezine gelen vatandaşlar

-Kayak yapan kayakçılardan genel ve detaylar

-Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Reşit Güldal ile röportaj

-Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari il Temsilcisi Naci Ertunç ile röporatf

-Snowboard ve kayak gösterisi

-Bazı vatandaşlarla röportaj

-Kar üzerinde kavurma yapan vatandaşlar

-Detaylar

BOYUT:406 MB

SÜRE:6 DK 40 SN

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

