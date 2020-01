DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BAHÇELİ: MHP\'DE SORUŞTURMAYI GEREKTİREBİLECEK BİR HATA OLMAZ



MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, Ataşehir Belediye Başkanı CHP\'li Battal İlgezdi\'nin ardından başka belediyelerde de görevden almaların olacağı iddialarıyla ilgili, \"MHP\'de soruşturmayı gerektirebilecek bir hata olmaz. Allah\'a çok şükür, bizim belediye başkanlarımızı, eskiden beri hep söyleriz; alnımız açıktır, başardığımızda öpülmek üzere. Ensemiz açıktır, kabahatte tokat yemek üzere\" dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Antalya\'nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi\'nde, belediye başkanları toplantısının basına kapalı kapanış oturumunun ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. MHP\'nin teşkilatın bütün unsurlarıyla zaman zaman bir araya gelmeyi prensip kabul ettiğini belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

“Uzman arkadaşlarımızla bir araya gelerek, belediye hizmetlerinin bunda sonraki süreci itibarıyla daha etkin ve verimli çalıma yapabilmesi için karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Biz de sabahki oturumda genel bir Türkiye değerlendirmesi ışığında, 30 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dönüşümde yapılması gereken siyasi denklem ve dinamizm içerisinde, yani milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçiminde öncü bir seçim olacağını ve önümüzdeki önemli seçimlere işaret fişeği görevini yerine getireceğini, böylelikle de arkadaşlarımızın kendilerini önümüzde bulunan 469 gün süre içerisinde çalışmalarını hızlandırmalarını, başardıklarını halka anlatmalarını, eksik kalmış olanları veya yeni sorunları çözme noktasında kendilerine gelmiş talepleri yerine getirmek suretiyle seçimden MHP\'nin hayırlı bir sonuca götürme düşüncemizi paylaştık. Belediye başkanlarımızdan aldığımız elektrik, başaracaklarını gösteriyor.\"

\'MHP\'DE SORUŞTURMAYI GEREKTİRECEK HATA OLMAZ\'

MHP Lideri Bahçeli, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'nin görevden uzaklaştırılması ile bazı belediyelerde görevden almaların olacağı iddiasına ilişkin soruya, “MHP\'de söz konusu olmayan konulardır. Bizim, bu konuda bir değerlendirmemiz olmaz. MHP\'de soruşturmayı gerektirebilecek bir hata olmaz. Hizmette eksiklik olsa da tamamlanır; ama hata kusura dönüşürse başkaları gibi başka şeyler olur. Allah\'a çok şükür, bizim belediye başkanlarımızı, eskiden beri hep söyleriz; alnımız açıktır, başardığımızda öpülmek üzere. Ensemiz açıktır, kabahatte tokat yemek üzere\" diye yanıt verdi.

2019 İÇİN \'C İTTİFAKI\'

2019 cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili \'ittifak\' söylemlerine ilişkin bir soru üzerine Bahçeli, şunları söyledi: “Son cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçen değişiklikler sırasında bazı \'hayır grubu\', bazı \'bilmem ne\' oldu. Bunları da dikkate alarak, önümüzdeki seçimlerde eğer yüzde 49 ittifakı CHP, HDP, İP\'le beraber götürmek istiyorlarsa bunlara bir zemin vermek lazım. Nedir o zemin? Hukuki dayanağı olan bir ittifaka gitsinler. Onu söylüyoruz. \'Efendim bunlar, böyle yapınca başka ittifaka ihtiyaç olmaz mı?\'. Biz de diyoruz ki \'C ittifakı\' olabilir. \'Tartışınız\' diyoruz. Bizimki bir öneri, tartışmak için değil de \'C ittifakı\' da Türkiye\'de mümkün olabilir. \'C ittifakı\' aynı zamanda cumhurbaşkanlığı seçimine atfen \'cumhur ittifakı\' demektir. Oradaki C\'nin anlamı bize göre, budur.\"

\'BİR GECEDE ALAYI ÇIKAR\'

Uyum yasalarıyla ilgili görüşleri de sorulan Bahçeli, “İktidar partisi, çalışmalarını sürdürüyor. Ön hazırlıkları tamamlandığı takdirde bizde görevli olan değerli milletvekili arkadaşlarımız var. Üzerinde bir inceleme yaparlar; mevcuttaki uyum yasaları, Anayasa\'daki uyumu devam ettirebilecek bir anlamda, ölçekte ise bir gecede alayı çıkar\" dedi.

FİLİSTİN\'İN \'SOKAĞA ÇIKMA\' KARARINA DESTEK

Filistin\'in Kudüs\'le ilgili tüm halkı sokağa çıkmaya ve direnmeye çağıran kararlarını da değerlendiren MHP Lideri Bahçeli, “1,5 milyarı aşkın Müslüman var yerkürede, 57 İslam ülkesi var. Trump\'a ve İsrail\'e karşı intifadada çok büyük yarar var. İleride dinler arası savaşı önlemek açısından, inançları doğrultusunda herkesin huzur ve barış içinde yaşayacağı bir dünya için bu elzemdir. \'Trump istedi\', \'İsrail bundan yararlanıyor\' gibi bir oyuna düşmemek lazım. Türk milleti olarak da muhalefetiyle iktidarıyla sivil toplum kuruluşlarıyla İsrail\'deki intifadanın yanında olmamız gerekir. MHP, yanlarındadır. Hasan Onbaşı\'yı dinlediniz. Her ülkücü, bir Hasan Onbaşı\'dır\" dedi.

İSLAM ÜLKELERİNE \'ZİRVE\' ÇAĞRISI

İstanbul\'da yapılacak İslam Ülkeleri İş Birliği Zirvesi\'ni hükümetin organize ettiğini hatırlatarak, tüm İslam ülkelerinin bu zirveye katılmaları yönünde çağrıda bulunan Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı\'nın İslam ülkelerinin istişare toplantısının eş başkanı olması münasebetiyle intifada olsun İsrail olmasa da zaten yapılacak bir şeydi. Ama gündem, buraya oturmuş oldu. Zannediyorum, Cumhurbaşkanlığı\'nın İstanbul\'da yapacağı İslam Ülkeleri İş Birliği Toplantısı\'na davet edilen bütün Müslüman ülkelerin ve devletlerin katılmasında yarar var\" diye konuştu.

\'SARRAF, TÜRKİYE\'YE GETİRİLMELİ\'

ABD\'de devam eden, Reza Zarrab\'ın tanık olarak ifade verdiği Hakan Atilla davasıyla ilgili bir soru üzerine MHP Lideri Bahçeli, “Çaprazdan kurtardılar, bakalım. Şimdi ne olacak, önümüzdeki günlere bakalım. Yani davanın seyri, çapraz görüşmeye kadar geldi. Bundan sonrasını bilemiyoruz; ama bizim inancımız şudur. Sarraf, Türkiye\'ye getirilmeli, Amerika elindeki bilgileri varsa onları da Türkiye\'ye göndermeli. Türk yargısında yargılanmalı. Burası Türkiye Cumhuriyeti\'dir, bağımsız ve bağlantısız tek ülkedir\" diye konuştu.

2)BAKAN SOYLU\'DAN KILIÇDAROĞLU\'NA: SEN BİTTİN

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun dekont iddialarına tepki gösterdi. Bakan Soylu, \"Kılıçdaroğlu, senin aklın gibi, ipin de çürüktür. Kılıçdaroğlu, sana açık açık söylüyorum, sen bittin. Gözlerinden öpüyorum Kılıçdaroğlu. \'Gözlerinden öperim\' demekle bırakmıyorum, daha yeni başladık yanına bir doktor al Kılıçdaroğlu. Sen daha kimi tehdit ettiğinin farkında bile değilsin. Hepimizin alnı açıktır\" dedi.

Dün akşam saatlerinde memleketi Trabzon\'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ortahisar ilçesinde AK Parti 2\'nci Olağan Kongresi\'ne katıldı. Kongrede konuşan Bakan Süleyman Soylu, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterdi. Bakan Soylu, şunları söyledi:

\"Amerika\'nın bugün \'Ben terörle mücadele ediyorum\' demesi inandırıcı değildir. Dünyayı ahmak mı sanıyorlar? DEAŞ ile terörle uğraşırken ne hikmetse hiçbir terör örgütünün eline iğne bile batırmadığı ülke arkadan sinsice bir şeyler çeviriyor. Orta Doğu\'ya ait olmayan 2 ülke bugün bir oyun kurmaya çalışıyor. Herkes duysun ve bilsin ki İsrail ve Amerika hiç heveslenmesin, bütün dünyaya buradan haykırıyorum; Kudüs onlara yar olmayacaktır. ABD\'nin bu kararı hiçbir zaman hayat bulamayacaktır. Kudüs meselesi oldu- bittiyle halledilecek bir mesele değildir. Bu coğrafyada insanlara yaşattığınız acı ve çektirdiniz eziyetin üstü örtülecek gibi değildir. Terörle mücadelede Orta Doğu\'yu bir atış poligonu haline, silah deneme tahtası haline getirenler bizzat terörün destekçisi ve kaynağı olmuşlardır. Terörle mücadele ettiğini söyle İsrail\'in ekmeğine bir yandan yağ sür, hikâye anlat. Bizim hikâyene karnımız tok Amerika, karnımız tok. Orta Doğu kimsenin babasının çiftliği değildir. Buralar bizim tarihi kardeşlik alanlarımızdır. Buradaki hiçbir toprak parçası başkaların hayaline malzeme olmayacaktır.\"

\'SENİN AKLIN GİBİ İPİN DE ÇÜRÜKTÜR\'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun dekont iddialarına da tepki göstererek, \'iftira\' değerlendirmesinde bulunan Bakan Soylu şöyle konuştu:

\"Türkiye, bir yandan bu işlerle, bir yandan ümmetin, mazlumların derdiyle uğraşırken içeride bir müfteri, bir siyaset bezirgânının hezeyanları, yalanları ve iftiralarıyla uğraşmaktadır. Türkiye\'nin siyasi istikrarına nerede bir saldırı ve ihanet varsa biz bu siyaset bezirgânın savunmasına görüyoruz. Vekilleri terörün cenazesindeyken, kendisi terörle iltisaklı olduğu için hapse attığımız kişileri hapiste ziyaret eder. Girdiği her seçimde milleten tokat yiyen bu zat belli ki akıllanmamış. Bu siyasi düzenbaz dün ak dediğine ertesi gün kara diyen zat. 2 haftadır eline tutuşturulmuş paçavralarla şov yapmaktadır. \'Açıklayacağım, büyük kıyamet kopacak, rezil olacaklar\' dedi. Kendisi rezil oldu. Bütün Türkiye gördü ki bu siyasi sahtekâr, yalanlarının ve iftiralarının üzerinden Türkiye\'de başka bir oyna soyunmuş. Şimdi konu mahkemeye intikal etti. Sonra hızını alamadı kurumları, hepimizi de asmakla tehdit etti. Dün de şahsıma bir laf etmiş. Demiş ki \'Seni asmayacağım da rezil edeceğim\' Kılıçdaroğlu, senin aklın gibi ipin de çürüktür. Kılıçdaroğlu, sana açık açık söylüyorum: sen bittin.\"

\'GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM KILIÇDAROĞLU\'

Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu\'na eleştirilerini sürdüren Bakan Soylu, şunları söyledi:

\"Daha bitmedi gözlerinden öpüyorum Kılıçdaroğlu. \'Gözlerinden öperim\' demekle bırakmıyorum, daha yeni başladık yanına bir doktor al Kılıçdaroğlu. Beraber iş çevirdiğin özel kalem müdürün iyi bilir doktorların hangi rezidanslarda ve dairelerde olduğunu. Sen buradan ne demek istediğimi anlıyorsun, gözlerinden öpüyorum, Kılıçdaroğlu gözlerinden. Sen daha kimi tehdit ettiğinin farkında bile değilsin. Hepimizin alnı açıktır. Sana bir şey söyleyeyim mi? Turpun büyüğü heybede Kılıçdaroğlu. Sen o meşhur çarklarını yine yaparsın tabi ki önümüzdeki günlerde. Bu işin peşini bırakacağımızı düşünüyorsan yanılıyorsun. Bugün 12\'nci gün, tek tek sayıyorum. Şerefliysen ispat et, iftira atma. O iddiaları ispat etmesen buradan söylüyorum: şerefsizsin ve siyasi sahtekârsın\" ifadelerinde bulundu.

Hükümetlerinin yatırımlarından da bahseden Bakan Soylu Trabzon- Erzincan demiryolu projesine 2019 yılı öncesinde başlanacağını da duyurdu.

Bu arada tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Temel Altunbaş yeniden ilçe başkanı seçildi.

3)ÇANAKKALE\'DE CAMİDE YANGIN ÇIKTI

ÇANAKKALE\'de 1955 yılında kurulan Baklacı Camii\'nde sabaha karşı nedeni henüz belli olmayan yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine karşın kullanılamaz hale gelen camide Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce, incelemelerde bulundu.

Yangın saat 03.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi Bombacı Veli Sokak üzerindeki Baklacı Camii\'nde meydana geldi. Cami içinden alevlerin ve dumanların yükseldiğini görenler durumu Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangın ardından cami içindeki minber ve çevresi ile kütüphane bölümünün yanı sıra halı, duvar, tavan, klima ve bazı dini kitaplar yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının ardından Baklacı Camii\'ne gelen Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce, camide müftülük yetkilileri ile hasar tespit çalışması yaptı ve cemaat ile görüştü. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Arif Gökce, caminin tinercilerin yaptıklarını tahmin ettikleri bir sabotaja uğradığını öne sürdü ve şöyle konuştu:

\"Yangın komşular tarafından görülüp, itfaiyeye haber verildi. Şuanda yangından mütevellit içeride biraz tahribat var. İnşallah Valiliğimiz, Müftülüğümüz ve diğer devlet birimleriyle burayı en kısa zamanda asli hüviyetine döndüreceğiz. Tabi faili yada failleri konusunda ifade ettim, emniyetimiz şuanda gerekli incelemeyi yapıyor. Caminin içinde ve çevresinde kameralar var. Oralardan bir şey elde edilebilirse, failler tespit edilmiş veya fail tespit edilmiş olacak. Burada dine, diyanete, müftülüğe, camiye dini bir saldırı olduğu kanaatinde değiliz. Havalar soğudu. Ben şahsen, dışarıda üşüyen, dışarıda yatıp kalkan, insanların bunu yaptığı kanaatini taşıyorum. Doğru olmayabilir de. Gerekli incelemeler, araştırmalar yapılıyor.\"

ŞANLIURFA\'DA İNŞAAT ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ, 5 YARALI (EK)

4)1 İŞÇİ ÖLDÜ

Şanlıurfa\'nın Viranşehir ilçesine bağlı Konakyeri köyünde Mehmet Sadık Çerbez\'e ait inşaatta meydana gelen göçükte, 4 saat süren çalışmayla enkaz altından ağır yaralı olarak çıkarılan Suriyeli Delil Muhammed Selim, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen evli ve 2 çocuk babası Selim, doktorların çabasına karşın kurtarılamayıp öldü.

Göçükte yaralanan 2\'si Türk, 3\'ü Suriyeli olmak üzere 5 işçinin de tedavilerinin devam ettiği açıklandı.

5)BANDIRMA\'DA LODOS VE YAĞMUR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Cumartesi gününden beri fırtına şeklinde esen lodos bugün de etkili oldu. Birden kararan hava geceyi andırdı. Art arda çakan şimşekler ve gök gürültüsü ardından 5 dakika süren sağanak yağış başladı. Bu sırada kısa süreli elektrik kesintisi oldu. Sokakta hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar sığınacak yer ararlarken bir sokak köpeği de bir saçak altında yağmurun dinmesini bekledi. Sağanak şeklinde yağan yağmurun kanalizyonlardan denize akan sel suları liman içinde denizin rengini değiştirdi. Dalgaların getirdiği köpük kasalar ve şişe atıkları deniz yüzeyini kapladı.Tüm balıkçı tekneleri balıkçı barınağı ile liman içinde hava şartlarının düzelmesini bekliyor. Dün olduğu gibi bugün de Bandırma-İstanbul- Yenikapı deniz otobüsü ve hızlı feribot seferleri iptal edildi.

6)LODOS EVİN ÇATISINI UÇURDU

İZMİT\'te, yağmur yağışı ile birlikte lodos etkili oldu. Lodos bir binanın çatısını uçurdu.

İzmit\'te öğle saatlerinde sağanak yağış ve lodos etkili oldu. Lodos nedeniyle İzmit Erenler Mahallesi İmalat Sokak\'ta bir apartmanın çatısı uçarak Reşadiye Sokak\'ta bulunan evlerin çatısına savruldu. Sokak sakinleri korku içerisinde sokağa döküldü. Apartmanın çatısından savrulan kalaslar nedeniyle altlarda bulunan evlerin çatılarında hasar oluştu. Uçan çatının parçalarının sokaktan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

7)CİNAYET KURBANININ YEĞENİ DE GÖZALTINDA



ADANA\'da İbrahim Taşkıran\'ın (33) evinin avlusunda öldürülmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, 7 Aralık\'ta merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1131 Sokak\'ta meydana geldi. Komşu olan İbrahim Taşkıran ile cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Mert S., alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından yanına aldığı av tüfeğiyle Taşkıran\'ın evine gelen Mert S., 4 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, evinin avlusunda bulunan Taşkıran\'ın göğsüne isabet etti. Taşkıran, kanlar içinde yere yığılırken, Mert S. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, çok kan kaybeden Taşkıran\'ın öldüğü belirlendi.

YEĞENİ DE GÖZALTINDA

Katil zanlısı Mert S.\'yi yakalamak için harekete geçin polis, soruşturma kapsamında 5 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında İbrahim Taşkıran\'ın yeğeni Ersut Taşkıran\'ın da olduğu şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilip emniyete götürüldü. Cinayetin uyuşturucuyla bağlantılı alacak anlaşmazlığından kaynaklandığı üzerinde duran polis, cinayet şüphelisi Mert S.\'yi de her yerde arıyor.

8)SURİYE\'DEKİ IRAK TÜRKMENLERİNİ SEVİNDİREN YARDIM

İNSAN Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye’de yaşayan 57 Iraklı Türkmen aileye kış yardımı yapıldı.

Suriye’ye göç eden ve kışın ağır şartlarında yaşayan 57 Irak Türkmen aileye gıda ve battaniye yardımı yapıldığını söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Bab-el Hava Ofisi Sorumlusu Mehmet Şuayip Altun, Irak\'tan göç ederek Suriye\'nin Kah kasabasına sığınan ailelere gıda ve battaniye yardımında bulunduklarını belirtti. Altun, \"Suriye’de farklı ülkelerden mülteciler de bulunuyor. Geçmiş senelerde ülkelerindeki savaştan kaçarak Suriye’ye sığınan Iraklı Türkmen aileler, bu kez ise Suriye’deki savaşın acı yüzü ile karşı karşıya kaldı. Bu aileler can güvenliklerini sağlayabilmek için kısmen daha güvenli bir bölge olan İdlib iline bağlı Kah bölgesine sığındılarö dedi.

