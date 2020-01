DHA YURT BÜLTENİ-6 

Şaka amacıyla \'canlı bomba\' olduğunu söylemiş



GAZİANTEP\'ten Kahramanmaraş\'a seyahat ettiği yolcu minibüsünde, vücuduna iğne yapılarak \'canlı bomba\' olması için hipnoz edildiğini söyleyip, korkuya yol açan üniversite öğrencisi Ercüment Yıldız (26), ifadesinde şaka yaptığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, serbest bırakıldı.

Dün akşam Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a yolcu taşıyan İbrahim T. yönetimindeki minibüse binen Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi Ercüment Yıldız, \'canlı bomba\' olması için vücuduna iğne yapılarak hipnoz edildiğini öne sürüp kendisine yardım edilmesini istedi. Bunun üzerine minibüste panik yaşanınca, şoför İbrahim T., aracı durdurdu. Korkuya kapılan yolcular, minibüsten tahliye edilirken, Ercüment Yıldız ise sırt çantasını açıp içerisindeki bilgisayarı göstererek bomba olmadığını söyledi. İhbarla olay yerine gelen polisler bilgisayarına el koyduğu Ercüment Yıldız\'ı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde Yıldız\'ın, şaka amacıyla \'canlı bomba\' olması için kendisine iğne yapılıp hipnoz edildiğini söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Trafikten detay

- Polis aracı

- Yoldaki araç kuyruğu

- Vatandaşlardan detay

- Gaziantep Otogarı

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU /GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

Annesinin sırtında sınırı kaçak geçirilen 3 yaşındaki Gineli Mohamed donarak öldü

İRAN sınırından kaçak yollarla Türkiye\'ye giriş yapan Gine vatandaşı 27 yaşındaki Fotoumata Koumabassa\'nın 3 yaşındaki oğlu Mohamed Koumabassa, annesinin sırtında Karasu çayını geçerken ıslanıp donarak öldü. Küçük Mohamed\'in kesin ölüm nedeni yapılan otopsi sonucu belirlenecek.

Olay, geçen 23 Kasım günü Iğdır\'ın Aralık ilçesindeki Türkiye-İran sınırında meydana geldi. Sınır duvar inşaatinde çalışan kamyon şoförü jandarmayı arayarak arazide mülteci grubununun bulunduğunu ihbar etti. İhbar üzerine sevk edilen jandarma ekipleri Fotoumata Koumabassa, sırtındaki oğlu Mohamed Koumabassa ile birlikte toplam 6 kişiyi Aralık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirdi. Oldukça üşüdükleri gözlenen kaçak mültecilerden küçük Mohamed Koumabassa\'nın aşırı soğuğa yenik düşürek yaşamını yitirdiği belirlendi. Karasu Çayı\'ndan geçerken mültecilerin ıslandığı, havanında çok soğuk olması nedeniyle Mohamed Koumabassa donarak öldüğü bildirildi. Mohamed Koumabassa\'ın cenazesi, devlet hastanesi morguna, oradan da Erzurum Adli Tıp Kurumu\'na sevk edildi. Acılı anne Fotoumata Koumabassa de ölen bebeği ile birlikte Erzurum\'a gönderildi. Diğer mülteciler ise Iğdır İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi. Soruşturma başlatılırken, Erzurum Adli Tıp Kurumu\'nda geçen 24 Kasım\'da otopsisi yapılan Mohamed Koumabassa\'ın iç organlarından pataolojik örnekler alındı. Güney Afrika\'ya bağlı Gine vatandaşı olan Mohamed Koumabassa\'ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsi sonrası belirlenecek.

Mohamed Koumabassa\'nın ölümü Muğla\'nın Bodrum ilçesinde 2 Eylül 2016\'da, Yunanistan’ın İstanköy Adası’na geçmek isterken bindikleri botun alabora olması sonucu Suriyeli 3 yaşındaki Aylan Kurdi\'yi akıllara getirdi. Yoksulluk ve açlığın yaşandığı Gine\'de kadınların daha iyi bir yaşam için bebeklerini ülkelerine gelen yabancılara yurt dışına götürmeleri için verdiği ortaya çıkmıştı.

Görüntü Dökümü

----------------------

Erzurum Adli Tıp Kurumu\'ndan görüntüler

Haber-Kamera: IĞDIR - ERZURUM (DHA)



=========================================

Akgöl Sazlığı\'nda flamingo katliamı

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde göçmen kuşların uğrak yeri olan Akgöl Sazlığı\'nda 6 adet flamingo öldürülmüş olarak bulundu. Flamingoları bulan doğa fotoğrafı tutkunu İbrahim Pekpostalcı, flamingoların tüfekle vurulduğunu tahmin ettiğini belirterek, \"Etrafta tüfeğe ait fişekler vardı. Sanırım can çekişmesin diye de hayvanları boğazından kesmişler. Sonra da oradaki vahşi ve yırtıcı hayvanlar parçalamış.\" dedi.

Devlet Su İşleri 4\'üncü Bölge Müdürlüğü\'nün sorumluk alanı içinde yer alan Akgöl Sazlığı, Konya\'nın Ereğli ve Karapınar ilçeleriyle, Karaman\'ın Ayrancı ilçesi sınırları arasında; sazlık, bataklık, çamur adacıkları ve bunları çevreleyen çayırlarla çorak düzlük ve steplerden oluşan 6 bin 800 hektarlık bir bölgedir.

Akgöl, 1992 yılında Kültür Bakanlığı tarafından \'I. Derecede Doğal Sit Alanı\', 1995 yılında Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Koruma Genel Müdürlüğünce \'Tabiatı Koruma Alanı\' olarak ilan edildi. Akgölde, kılkuyruk ördek, flamingo, kaya kartalı, balıkçıl, leylek, kerkenez, kaşıkgaga, çamurcun, yeşilbaş ördek ve boz kaz gibi göçmen hayvanlar yaşıyor.

FLAMİNGO KATLİAMI

Doğa fotoğrafı tutkunu İbrahim Pekpostalcı, dün Akgöl Sazlığı\'na fotoğraf çekmeye gitti. Ancak 2\'si suyun içinde 4\'ü kıyıda olmak üzere 6 flamingonun katledilmiş olduğunu gördü. Flamingoların, av tüfeğiyle öldürülmüş olduğunu tahmin eden Pekpostalcı, \"Etrafta tüfeğe ait fişekler vardı. Sanırım can çekişmesin diye de hayvanları boğazından kesmişler. Sonra da oradaki vahşi ve yırtıcı hayvanlar parçalamış.\" dedi.

Göçmen kuşların uğrak yeri olan Akgöl Sazlığı\'nda hayvanların zarar görmemesi için önlem alınması gerektiğini ifade eden Pekpostalcı, \" Burada yüzlerce kuşlar ve hayvanlar var. Bunların katliama uğramaması için önlem alınmalı. Ayrıca Akgöl\'e gezip görmek isteyenler uygun bir yol olmadığı için rahatlıkla gelemiyor. Buraya ulaşım için düzenli bir yapılırsa, hayvanları katletmek isteyenlerde rahat tavır sergileyemez. Her an başka bir kişiye yakalanma korkusuyla hayvanları öldürmekten vazgeçer.\" dedi.

(Görüntü Dökümü

-------------------

- Katledilen Flamingolardan detay (cep telefonu kamerası)

- İbrahim Pekpostalcı röp.

-Gölden detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA / EREĞLİ (KONYA) (DHA)

======================================================

Erzincan\'da ev yangını

ERZİNCAN Yoğurtlu Beldesi\'nde meydana gelen çatı yangını bir evi kullanılamaz hale getirdi. Kısa sürede yükselen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay bugün öğlen saatlerinde Yoğurtlu Beldesi, Barış Mahallesi, Onur Sokak\'ta meydana geldi. Yaşar Zeray\'a ait tek katlı evin bacasından bir anda alevler yükseldiğini gören komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çatının ahşap oluşundan dolayı yangın büyürken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Erzincan Havalimanı\'na ait itfaiye aracı dragonunda takviyesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Tek katlı ev kullanılamaz hale gelirken, yangının bacadan çıktığı tahmin ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yanan evden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Havalimanı yangın aracı dragonun müdahalesi

-Yangın sonrası evden genel detay görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)-

======================================================

Halk otobüsü alev alev yandı

DÜZCE\'de, seyir halindeki özel halk otobüsünün motor kısmı alev aldı. Şoför, otobüsü durdurup yolcuları tahliye ederken, alev alev yanan araç hurdaya döndü.

Kent merkezinde yolcu taşıyan Murat Karadağ yönetimindeki 81 EF 565 plakalı Düzce Beledyiesi özel halk otobüsü, sabah Aziziye Mahallesi, Pazaryeri mevkisindeki duraktan aldığı 5 yolcu ile hareket etti. Yaklaşık 100 metre sonra otobüsün arka tarafındaki motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden Karadağ, yol kenarında durup kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Motor bölümünden yükselen alevler, otobüsün diğer bölümlerine de sıçradı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Otobüsü tamamen saran alevler, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Ancak araç hurdaya dönerek kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

-Otobüs alev alev yanarken

-İtfaiyenin çalışması

-Hurdaya dönen otobüs

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)=

==============================================

Kars Çayı buz tutmaya başladı

Kars\'ın Sarıkamış ilçesindeki Allah-u Ekber Dağları’ndan başlayıp Ermenistan sınırına kadar uzanan Kars Çayı soğuk havalar nedeniyle kısmen buz tutmaya başladı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü Kars\'ta, vatandaşlar da tüm hazırlıklarını tamamladı. Şiddeteli soğuklar nedeniyle Kars Çayının donmaya başladığını belirten Metin Doğkartal, \"Allah Karslıların yardımcısı olsun. Bundan sonra mevsim boyunca bu soğuklarla mücadele edeceğizö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Buz tutmaya başlayan çay

-Çerveden genel ve detay

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

=============================================

Hilvan\'da tarlada gömülü bidonlarda 108 kilo esrar ele geçti

ŞANLIURFA\'nın Hilvan ilçesinde, polisin arama yaptığı bir tarlaya gömülü bidonlarda 108 kilo esrar ele geçirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hilvan\'da bir kişinin arazisinde esrar gizlediği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, savcılık kararıyla ismi açıklanmayan şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde suç unsuruna rastlamayan ekipler daha sonra eğitimli köpek kullanarak şüphelinin arazisinde inceleme yaptı. Arazide yapılan aramada toprağa gömülü bidonlarda 108 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el koyan polis, tarla sahibi şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Eğitimli köpekle yapılan arama

- Tarlaya gömülü plastik bidonlarda ele geçirilen esrar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

==========================================

2 bin yıllık kanalizasyon halen kullanımda

DENİZLİ\'nin Buldan ilçesinde tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan ve uzunluğu 1.5 kilometreyi bulan taş yapı kanalizasyon sistemi, aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, yapının ilçenin tarihine ışık tuttuğunu belirtti. Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Bahadır Duman ise antik kentin bir uzantısının da ilçede bulunduğunu söyledi.

Tekstil ve dokumacılığın yanı sıra kültürel dokusuyla da tanınan ve Tripolis antik kenti sınırları içerisinde bulunan Buldan\'da, 2 bin yıl önce yapılan kanalizasyon sistemi kullanılmaya devam ediyor. Roma Dönemi\'nde inşa edilen kanalizasyon sisteminin, 2 metre eni, yaklaşık 1.5 metre de yüksekliği bulunuyor. Taş örme yapıdaki kanalizasyon, hâlâ 1.5 kilometrelik bir alanda aktif olarak kullanılıyor. Yeşildere Mahallesi\'nden başlayan kanalizasyon sistemi, belediye tarafından restore edilen Dokuma Pazarı Caddesi\'nin altından geçerek Yeni Mahalle\'de sona eriyor.

\'ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR YAPI\'

Buldan Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gülbay, tarihi kanalizasyon sisteminin, Buldan\'ın ne kadar eski bir yerleşim yeri olduğunu gösterdiğini belirtti. Başkan Gülbay, \"1.5 kilometre uzunluğundaki yapı, zorlu koşullarda yapılmış önemini bir çalışma. Teknik açıdan çok değerli bir hazine çünkü bu yapı hâlâ çalışıyor. Büyük mahallelerin birleşim noktası burası. Eski Buldan diye bilinen bölgenin kanalizasyonunu içeren bir yer. Günümüzde örnek alınması gereken bir yapı. Bu mahalledeki küçük doğal bir dere de bu kanalizasyon vasıtasıyla aktarılıyor\" diye konuştu.

TRİPOLİSİN UZANTISI BULDAN\'DA

Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Duman ise antik kentte yaptıkları kazılarda yapısı bozulmamış kanalizasyon sistemlerini ortaya çıkardıklarını söyledi. Antik kentin bir uzantısının ilçede yer aldığını belirten Doç. Dr. Duman, Roma Dönemi\'nde bölgede yerleşim olduğunu bulunan kaya mezarlarından anlayabildiklerini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kanalizasyon sisteminin başlangıç noktasından detay

- Kanalizasyonun içinden detay

- Kanalizasyonun geçtiği alandan detay

- Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

=====================================

40 bin TL değerindeki 35 güvercini çaldılar

İZMİT\'te, Berkant Önal\'ın 40 bin TL değerindeki 35 güvercini çalındı. 3 hırsızın güvercinleri çalma anı güvenlik kameralarına yansırken, polis hırsızların kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

İzmit Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak\'ta oturan Berkant Önal\'a ait kümeste bulunan toplam 40 bin lira değerindeki 35 adet cins güvercin çalındı. Sabah kümese bakan Berkant Önal, kapısı kırılan kümeste sadece güvercin yavrularını görünce şoke oldu. Berkant Önal polis merkezine giderek şikayette bulundu. Çevrede bulunan binaların güvenlik kameralarını inceleyen polis, 3 hırsızın güvercinleri çaldığını gördü. Polis hırsızların kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.

Güvercinlerinin çalınmasının üzüntüsünü yaşayan Berkant Önal, \"Gece kapıyı kırıp kümese girerek güvercinleri çalmışlar. Sadece güvercin yavruları kalmış. Küçücük yavrular kalmış. Çalınan güvercinlerim 40 bin lira değerindeydi. Güvenlik kamerası kayıtlarını polislere teslim ettim. Yıllarca verdiğim emeğimi çalmışlar\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kümesten detaylar

Berkant Önal ile röpörtaj

Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

==============================================

Kapşonlu hırsızı elindeki dövme ele verdi

BURSA\'da bir iş yerine girerek, 3 adet dizüstü bilgisayar çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Polis ekipleri şüpheliyi elindeki dövme sayesinde yakaladı.

Olay geçtiğimiz hafta merkez Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi\'nde meydana geldi. 39 yaşındaki Yılmaz Özdemir\'e ait insan kaynakları hizmeti veren iş yerine giren hırsız, içinde iş yerinin personel bilgileri bulunan 3 laptopu çaldı. Güvenlik kamerasına yakalanmamak için başındaki kapşon ile yüzünü kapatan şüpheli laptopları alıp kayıplara karıştı.

Sabah iş yerine geldiğinde hırsızlık olayının farkına varan Özdemir\'in ihbarı üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, şüpheliyi elindeki dövmeden teşhis etti. Şüphelinin, daha önceden hırsızlık suçundan 5 ayrı kaydı bulunan 27 yaşındaki Savaş S. olduğu belirlendi. Savaş S., dün evine yapılan operasyonda gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çalınan 3 laptoptan ikisi ele geçirildi.

Savaş S., emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Şüpheli hırsızlık yaparken güvenlik kamerası

-Şüphelinin emniyetten çıkışı

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-

============================================