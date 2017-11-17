DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BAŞBAKAN YILDIRIM ŞIRNAK\'TA ÜS BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Şırnak gezesi kapsamında önce Namaz dağında bulunan bir üs bölgesini ziyaret ederek, orada bulunan askerlerle görüştü. Başbakan Yıldırım, üs bölgesi ziyaretinden sonra Şırnak merkeze geçerek burada yapımı tamamlanan bir caminin açılışını gerçekleştirecek. Başbakan Binali Yıldırım, Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte bugün saat 10.00 sıralarında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı\'na indi. Başbakan Yıldırım, buradan helikopterle 12 günden bu yana PKK terör örgütüne karşı operasyon düzenlenen Namaz Dağı üs bölgesine geçti. Yıldırım, burada operasyona katılan askeri birlikleri denetleyerek, operasyon bölgesini ziyaret etti. Yıldırım daha sonra, Şırnak 23\'üncü Jandarmı Sınır Tümen Komutanlığı\'na geldi. Daha sonra 2015-16 yılında yaşanan terör olayları sırasında tahrip edilip, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yeniden onarılan Geylani Camisi\'ne geldi. Geylani Camisi\'nin açılışını yapacak Başbakan Yıldırım, burada Cuma Namazı kılacak. Yıldırım, namaz sonrası vatandaşlara hitaben konuşma yapacak. Başbakan Yıldırım\'ın gelişi nedeniyle Şırnak\'ta geniş güvenlik önlemleri alındı. Başbakan Yıldırım\'ın konuşma yapacağı alanın çevresindeki hakim noktalara keskin nişancı özel harekat timleri yerleştirildi. Vatandaşların toplandığı alanda da özel harekat timleri ile Başbakanlığı\'a bağlı CAT koruma birlikleri güvenlik önlemi aldı. Başbakan Yıldırım, Şırnak\'taki temaslarının ardından Cizre İlçesi\'ne geçecek.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik önlemleri

-Başbakanın camiye gelişinden görüntüler

FOTOĞRAFLAR

Felat BOZARSLAN-Sekvan KÜDEN-Burak EMEK/ŞIRNAK,(DHA)-

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2)BAR SAHİBİ KADIN SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

ADANA\'da, bar sahibi Tuba Çelik (35), evinin sokağında pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, dün gece merkez Seyhan İlçesi Tellidere Mahallesi\'nde meydana geldi. Ortağı olduğu bardan çıkıp evine gelen Tuba Çelik, kapıdan girdiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Çelik, yaşamını yitirdi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Tuba Çelik\'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumu tabelası

- Morg tabelası

- Adli Tıp Kurumu genel görüntüsü

- Adli Tıp Kurumu önündeki polis aracı

- Morg önündeki cenaze aracından arşiv görüntü

- Öldürülen bar sahibi Tuba Çelik\'in aracın içinde çektiği videosu (arkada küçük çocuk var)

- Tuba Çelik\'in fotoğrafları

SÜRE:01\'32\" BOYUT: 93,8 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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3)CESEDİ KAR YAĞINCA YAKAMAMIŞLAR

ANTALYA\'da işadamı İsmail Erten\'in oğlu 30 yaşındaki Süleyman Erten\'in kaçırdıktan sonra öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Süleyman ve Enes Kabakuşak kardeşler hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi. Enes Karakuşak ifadesinde, \"Ağabeyim benzini maktulün üzerine döktü, sonra ateşe verdi. Kar yağmaya başlayınca yanan ceset söndü\" dedi.

Antalya\'da eski belediye meclisi üyesi ve MHP\'den Muratpaşa Belediye Başkan adayı işadamı İsmail Erten\'in 5 çocuğundan ortancası Süleyman Erten, geçen 30 Ocak\'ta saat 10.00 sıralarında Aksu İlçesi\'nde silahlı 2 kişi tarafından kaçırıldı. Ardından İsmail Erten\'i arayan bir kişi, oğlunun arkadaşı olduğunu, Isparta yolunda birlikte kaza yaptıklarını belirterek yardım istedi. Kendi aracıyla verilen adrese giden İsmail Erten, oğlunun yol kenarındaki cipinin bagajında el ve ayakları bağlı, başında da pompalı tüfekle bekleyen kişiyle karşılaştı. Başka biri de elindeki pompalı tüfekle İsmail Erten\'i araca bindirmek istedi. Ancak yoldan geçen çimento yüklü kamyonun önüne atlayarak durduran İsmail Erten, kargaşadan yararlanarak kendi aracıyla kaçmayı başardı. İsmail Erten\'in Aksu Jandarma Karakolu\'na başvurması üzerine soruşturma başlatan polis ve jandarma ekipleri, Süleyman Erten\'in aracını ertesi gün Naldöken yolu üzerinde yanmış halde buldu.

CESEDİ YAKILMIŞ

Ekipler, Süleyman Erten\'in vinç ve nakliye firması işleten Süleyman Kabakuşak tarafından kaçırıldığını belirledi. Kısa sürede Kabakuşak\'ı gözaltına alan polis, bu kişinin verdiği bilgiler doğrultusunda, Süleyman Erten\'in cesedini Korkuteli- Antalya eski yolu 3\'üncü kilometresindeki Korucak Mevkii\'nde ormanlık alanda buldu. Erten\'in boğulduktan sonra cesedinin yakıldığı belirlendi. Süleyman Erten\'in kaçırıldıktan sonra öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Süleyman Kabakuşak ile kardeşi Enes Kabakuşak tutuklanırken, \'yardım ve yataklık\' suçundan gözaltına alınan babası Mehmet Kabakuşak ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın cinayetle ilgili hazırladığı iddianame tamamlandı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen iddianamede, Süleyman ve Enes Kabakuşak hakkında \'tasarlayarak kasten öldürme\' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi. İddianamede, sanıklar Süleyman ve Enes Kabakuşak\'ın ticari ilişki, borç veya alacağı bulunmayan Süleyman Erten\'i tehdit ederek kaçırdıkları, aracını yaktıkları Erten\'i iple boğarak öldürdükleri, sonrasında Erten\'in cesedinin yakılmaya çalışıldığı, sanık Mehmet Kabakuşak\'ın delilleri yok etmek amacıyla suçta kullanılan aracı yıkaması için oğluna verdiği kaydedildi.

Sanıklardan Enes Kabakuşak ifadesinde, ağabeyinin Erten\'in ayaklarını bağlayıp, iple boğduğunu belirterek, \"Ağabeyim benzini maktulün üzerine döktü, sonra ateşe verdi. Ateşe verince yanıp kaybolacağını düşündü. Kar yağmaya başlayınca yanan ceset söndü. Sonrası cesedi boş bir alana bıraktık. Üzerini etrafındakilerle örttü\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------31 Ocak- 1 Şubat\'ta görüntü arşivi

- Yanan araçtan görüntü

- Aracın fotoğrafı

- Süleyman Erten\'in fotoğrafı

Haber: Süleyman EKİN- Kamera: Adem DURMAZ/ANTALYA, (DHA)

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4)ŞANLIURFA GÖÇ İDARESİ\'NDE SURİYELİ YOĞUNLUĞU

SAĞLIK ve diğer hizmetlerden yararlanabilmeleri için adres kaydı yaptırmaları gereken Suriyeli sığınmacılar, Şanlıurfa Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Suriye\'deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa\'ya yerleşen binlerce Suriyelinin kayıt altına alınmasına yönelik uygulama kapsamında, Şanlıurfa Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü\'nde verilen biyometrik kart dağıtım devam ediyor. Kişisel bilgiler ve parmak izinin bulunduğu kartlardan almaya gelen Suriyelilerin, Türkçe ve Arapça bilen personel tarafından fotoğrafları çekilip, parmak izleri alınıyor ve kartları teslim ediliyor. Günlük bin kişiye çipli kart dağıtılan merkezde, sağlık ve diğer yardım hizmetlerinden yararlanabilmek isteyen Suriyeliler adres kaydı için son günlerde yoğunluk oluşturuyor. Sabah erkenler saatlerinden itibaren yoğunluğun yaşandığı Göç İdaresi Müdürlüğü\'nün giriş kapısı önünde çocuklarıyla birlikte uzun kuyruk oluşturan Suriyelilerin zaman zaman sıra yüzünden tartışmaları nedeniyle polisler de müdürlük önünde hazır bekletiliyor. Biyometrik kimlik kartlarını alan Suriyeliler, fotokopi ve cilt kaplama için müdürlük önünde bulunan seyyar tezgahlarda işlerini yapıyor.

Görüntü Dökümü

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- Göç İdaresi Müdürlüğü önünde oluşan yoğunluk

- Çocuklarıyla birlikte uzun kuyrukta bekleyen Suriyeliler

- Seyyar tezgahlarda işlemlerini yapan Suriyeliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 162 MB

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5)JANDARMADAN KEDİLERE SICAK YUVA

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde bulunan jandarma karakollarında kedilerin aç kalmamaları, yazın sıcaktan ve kışın soğuktan korunmaları için kedi evleri yaptırıldı. Özellikle sahil kenarındaki karakollara konulan 8 kedi evi, zor durumda kalan kediler için sığınma yerleri oldu. Manavgat\'ta güvenlik ve asayiş konularında çalışmalarını aralıksız sürdüren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sokak kedilerinin aç kalmaması, yazın sıcak, kışın ise soğuktan korunması için çalışma başlattı. Bu kapsamda özellikle sahil kenarındaki karakollar başta olmak üzere 8 kedi evi konuldu. Kedi evleri hem vatandaş hem de turistlerden büyük ilgi gördü. Karakollarda görevli askeri personel tarafından beslenen kediler, yemek saati geldiğinde kendiliğinden kedi evlerine geliyor.

Side Antik Kenti\'nde bulunan Selimiye Jandarma Karakolu binası yanına konulan kedi evine her gün 20\'den fazla kedi yemek yemek ve su içmek için geliyor. Çevrede bulunan esnaf ile tatile gelen yerli ve yabancı turistler kedi evlerine gelerek burada hayvanları severken, çocuklar da zaman zaman kedilerle oyun oynuyor.

\"UMARIM ÇOĞALIR\"

Almanya\'da bir firmada güvenlik uzmanı olarak çalışan Serhat Pektaş, tatile geldiği Side\'de böyle bir durumlar karşılaşınca çok şaşırdığını ve sevindiğini söyledi. Türkiye\'de kediler ve sokak hayvanlarına sahip çıkıldığını görmenin ve bunu jandarmanın yapmasının kendisini çok sevindirdiğini vurgulayan Serhat Bektaş, \"Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı\'na teşekkür ediyorum. Umarım kediler ve diğer sokak hayvanlarıyla böyle projeleri yürüterek ve çoğaltarak daha iyi yerlere gelirler\" dedi.

\"MÜTHİŞ BİR FİKİR\"

Yaşadığı ülkede ve yurt dışında sistemin farklı olduğunu anlatan Pektaş, \"Yurt dışında sokak hayvanı bulmak çok zor. Orada sistem biraz daha profesyonel. Türkiye\'deki sistem gelişme aşamasında. İlk defa Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı\'nın katkılarıyla oluşan bu durum müthiş bir fikir\" diye konuştu.

Pektaş, 6 aylık oğlu Cesur Rüzgar Pektaş ile birlikte yemek yemeğe gelen kedileri sevdi.

JANDARMA SAHİPLENDİ

Side\'de esnaflık yapan Veli Oktav, uygulamanın kedilerin soğuk ve sıcak havada dışarıda kalmasının önüne geçeceğini ve jandarmanın onları sahiplenmesinin kendileri açısından mutluluk verici olduğunu kaydetti. Oktav, \"Side\'de yağmur yağmaya başladığı zaman felaket oluyor. Bu hayvanlar o zaman çok zorluk çekiyor, barınacak yerleri de yok hepsinin. Bazı hayvan severlerimiz de yardım ediyor ama komutanımız yaptığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Yaz ayları da çok sıcak zaten. Bir de hiç değilse burada kedilerimiz aynı zamanda korunuyor\" dedi.

HAYVAN SEVGİSİNİ GÖSTERİYOR

Kumköy Jandarma Karakolu yanında ve yürüyüş yolu üzerinde bulunan kedi evi turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Üzerinde Almanca ve İngilizce olarak sokak kedileri için barınma ve karınlarını doyurma evi olduğu belirtilen ibarelerin yer aldığı evler turistlerin ayrıca ilgisini çekiyor. Projenin çok güzel düşünüldüğünü belirten Alman turist çift bunun hayvan sevgisinin açıkça göstergesi olduğunu vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sokak kedisi

- Kumköy karakolu önünde bulunan kedi evi

- Jandarma yem ve su bırakıyor

- Turistler kedi evinin içini inceliyor

- Alman turist çiftin açıklaması

- Selimiye jandarma karakolu önünde askerler kedileri besliyor

- RÖP 1: Serhat Bektaş (2 parça)

- RÖP 2: Veli Oktav

- Detay görüntüler

89 MB /// 02.48\"

HABER- KAMERA: MİTHAT ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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6)MAHKEME: SUR\'DA 11 ÇOCUK KENDİ İSTEKLERİYLE TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILDI

DİYARBAKIR\'ın Sur ilçesinde barikatların kaldırılması, hendeklerin kapatılması, tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların imha edilmesi ve PKK\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için yapılan operasyonlar sırasında, açılan güvenlik koridorundan çıkan 11 çocuğu çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptıran Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, 12-17 yaşları arasındaki çocukların, kendi istekleriyle terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil oldukları ve güvenlik güçlerine karşı silahlı eylem ve direnişlere katıldıkları ifade edildi.

Sur\'da hendek-barikat operasyonları sırasında açılan koridor ile mahalllerde bulunan, yaşları 12-17 arasında değişen 11 çocuk, 3 Mart 2016 tarihinde bölgeden çıkarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Gözaltına alınan çocuklardan F.Y. (16), Ö.S. (17) ve M.Ç. (17) tutuklanırken, R.A.(17), S.K. (14), Ş.A. (16), A.A. (15), F.B. (15), M.S.K. (15), M.F.D. (12) ile R.H.(16) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturmayı 14 Haziran 2016 günü tamamlayan savcılık, şüphelilerin tamamının, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan yargılanmasını istedi.

SAVCI: ÇOCUKLARA HIRSIZLIK YAPTIRILMIŞ

İddianamede, fotoğraf teşhis tutanağına göre; şüphelilerden M.F.D.\'nin (12) örgüt mensuplarının talimatı ile boşaltılan evlerden kıymetli eşyaları çaldığı ifade edildi. S.K.\'nın (14) kalaşnikof kullandığı belirtilirken, Ö.S.\'nin (17) ise 5 askerin şehit edildiği Cumhuriyet İlköğretim Okulu\'ndaki saldırıyı \'Afad\' kod adlı terörist ile birlikte gerçekleştirdiği vurgulandı. Teslim olan çocukların vücutlarında ve elbiselerinde güçlü patlayıcı maddeler HMX, RDX ve TNT kalıntılarının tespit edildiği belirtilen iddianamede, örgüt üyesi çocukların operasyonların bitmesi aşamasında teslim olduğu kaydedildi. \'Suça sürüklenen çocukların\' kendi istek ve iradeleri ile terör örgütünün amaçları doğrultusunda hareket ettikleri belirtilen iddianamede, 11 çocuk hakkında \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan en fazla 5\'er yıla kadar hapis cezası ve koruyucu tedbirlere başvurulması talep edildi.

\'ZORLA HENDEKLERDE NÖBET TUTTURDULAR\'

İddianamenin kabulünün ardından 3\'ü tutuklu, 11 çocuğun yargılaması Diyarbakır Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapıldı. Yargılama sırasında, tutuklu çocuklardan M.Ç. ve F.Y.\'nin 2015 yılında PKK terör örgütüne katıldıkları, daha sonra kaçarak Irak\'ta KDP güçlerine teslim oldukları, buradan Türkiye\'ye teslim edildikleri tespit edildi. PKK\'ya katılan F.Y., mahkemedeki ifadesinde, \"2015 yılında PKK\'ya katıldım. 10 gün kaldıktan sonra kaçtım. Köydeyken 3 örgüt mensubu babamı tehdit etti. Sonra beni arabanın bagajına koyup, zorla Sur\'a getirdiler. \'Alişer\' kod adlı kişi beni bahçelerde teslim aldı. 3 ay boyunca duvar kırdırıp, kalaşnikof silahla hendeklerde nöbet tutturdular. Çatışmaya girmedim. Zorla götürülüp, zorla tutuldum\" dedi.

\'SİLAH ALMAYI REDDEDİNCE ELİMİ, KOLUMU BAĞLADILAR\'

Sanıklardan R.A. ise arkadaşını görmek için Sur\'a gittiğini belirterek, \"Yüzü kapalı birisi tarafından alındım. Verdikleri silahı almayınca devletin yolladığı ajan olduğumu düşündüler. Bir müddet bodrum katında tutuldum. Yeniden silah almamı istediler. Ben reddedince elimi, kolumu bağladılar. 2 kişiyle kaçmak istedik. Önden giden kişi vurulunca bizi dövdüler. Kapıya bağlanmış bir cenaze ile birlikte serbest bırakacaklarını söylediler. Zorla tutuldum ve hep tutuklu kaldım. Beni bağladılar ve saçımın sarı olan ön kısmını kestiler. Bir müddet sonra arkadaşım Şeyhmus ve silahlı eylemlere katıldığını bildiğim Devran ile kaçmak üzere plan yaptık. Plan doğrultusunda mevzilerin arkasına koşarak kaçmaya çalıştık. Ancak teröristler arkamızdan ateş ederek Devran\'ı öldürdüler. Devran\'ı devletin öldürdüğünü söylediler. Birçok kez kaçma teşebbüsünde bulundum. Beni dövdüler\" diye konuştu.

\'SİZ BURADA OLURSANIZ YOĞUN BOMBA ATIŞI OLMAZ\'

Sanık A.A. da teröristler tarafından zorla tutulduklarını ifade ederek, \"Çıkmak isteyince yerlerini bildiğim için beni dövdüler. \'Siz burada olursanız yoğun bomba atışı olmaz\' diyerek bizi tutuyorlardı. Zorla silah verdiler. Boş evlerden çıkan erzak, değerli eşya ve paralan örgüt mensuplanna teslim ediyorduk\" dedi. Bakır toplamak için Sur\'a girdiğini söyleyen M.F.D. ise \"Yüzü maskeli 2 kişi gelip, bana tokat attı. Ben ağladım, çıkmak istedim, izin vermediler. Çatışma sesleri gelince kaçmaya başladık. Yüzleri maskeli iki terörist beni yakaladı ve tokakatladı. Tekrar kaçmaya çalıştım ama ayaklarıma ateş ettiler\" ifadelerini kullandı.

İBRET İÇİN ÖLÜSÜNÜ HERKESE GÖSTERDİLER

Ş.A. ise ifadesinde evlerinin karşısında hendek kazıldığını belirterek, şöyle dedi:

\"Ramazan ve Devran ile kaçmaya çalıştık. Hendeklerin önüne geçtiğimizde Devran\'ı vurdular. Ölüsünü herkese gösterip, \'Kaçanların sonu böyle olur\' dediler. Beni 3 ay zorla tuttular. Kaçmaya çalıştım ancak beni yakalayıp, dövdüler. Güvenlik güçlerine koşmaya başladık. Teröristler bize ateş ettiler. Mermilerden biri Devran\'ın kafasına isabet etti ve öldü. Devran\'ı gömdüler ve onu polisin öldürdüğünü söylediler. Devran\'ın cesedini ibret olsun diye herkese gösterdiler. Kaçanların sonunun böyle olacağını anlattılar.\"

12-15 YAŞ ARASI 5 ÇOCUĞUN CEZASI ERTELENDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 5 çocuğu \'Silahlı terör örgülüne üye olmak\' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Suça sürklenen çocukların 12-15 yaş grubunda olması ve iyi halini indirim nedeni kabul eden mahkeme, cezalarını 2.5 yıla indirdi. Suça sürüklenen 5 çocuğun tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaate varıldığını belirten mahkeme, cezanın ertelenmesine hükmetti. 15-18 yaş arasındaki 3 çocuğu 3\'er yıl 4\'er ay, 2 çocuğu 4\'er yıl 5\'er ay 10\'ar gün ve 1 çocuğu 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, Ö.S., M.Ç. ve F.Y.\'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

MAHKEME: OPERASYONLARIN BİTMESİ AŞAMASINDA TESLİM OLDULAR

Gerekçeli kararı açıklayan mahkeme, örgüt üyesi çocukların operasyonların bitmesi aşamasında grup halinde teslim olduğunu kaydetti. Çocukların kendi istekleri ile terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil oldukları belirtilen kararda, çocukların örgüt yöneticilerinden emir ve talimat aldıkları, güvenlik güçlerine karşı silahlı eylem ve direnişlere katıldıkları ifade edildi. Kararda, suça sürüklenen çocukların örgüte katılmayı, bağlanmayı, örgüte hakim olan hiyerarşik gücün emrine girmeyi, somut davranışlarıyla ortaya koyarak, organik bağla doğrudan doğruya örgüt üyeliği suçunu işledikleri vurgulandı.



Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

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7)YERLİ OTOMOBİLİN SİVAS\'TA ÜRETİLMESİ İÇİN İMZA KAMPANYASI

YERLİ otomobilin Sivas\'ta üretilebilmesi için sosyal medya üzerinden başlatılan imza kampanyası yoğun ilgi görüyor. Gazete Sivasspor isimli sosyal medya sayfası tarafından yerli otomobilin Sivas\'ta üretilebilmesi için online olarak imza kampanyası başlatıldı. Başlatılan imza kampanyası kısa sürede büyük ilgi görürken yerli otomobilin neden Sivas\'ta üretilmesi gerektiği konularında da bilgi verildi.

Sayfa yöneticilerinden 28 yaşındaki Ramazan Yıldırım, başlatılan imza kampanyasının kısa sürede yoğun ilgi gördüğünü, kendilerinin de bu kadar ilgiyi beklemediklerini ifade etti. Yıldırım \"Son zamanlarda gündeme gelen yerli otomobil konusunda bizde Sivas\'ın gerekli payı almasını istiyoruz. Zaten son zamanlarda ülkemizde yerli sanayide çeşitli atılımlar var. Gerek savunma sanayisinde, gerek milli helikopterimiz, tankımız, silahlarımız, insansız hava araçlarımız olsun son olarak da yerli otomobil konusu gerçekten ülkemizin gelişimi adına oldukça önemli ve sevindirici. Bu noktada biz de yerli otomobilin Sivas\'ta üretilmesi adına sosyal medyada bir imza kampanyası başlattık ve bu kampanyada 3 gün olmadan 3 bin civarında imza topladık. Bu da gösteriyor ki Sivas halkı gerçekten bu yerli otomobilin Sivas\'ta üretilmesini çok istiyor. Çünkü Sivas\'ta üretilmesi batıya doğru olan göçlerin önlenmesi ve tersine bir göç başlatması adına önemli. Bu anlamda yatırımcı açısından baktığımız da Sivas gerçekten cazip bir şehir. Belediye Başkanımız Sami Aydın\'ın da son olarak açıkladığı yatırımcılara ücretsiz arazi tahsisi, alt yapı hizmetleri ücretsiz ve raylı sistemin fabrika içerisine kadar taşınacak olması bu noktada yatırımcı açısından önemli diye düşünüyorum. Sivas\'ta eksantirik milinin üretiliyor olması da yatırımcının elini güçlendirecek önemli bir fırsat diye düşünüyorum. Bizde bu kampanyaya Sivas halkının desteğinin artarak devam etmesini istiyoruz. Milletvekillerimiz ve bürokratlarımızın da beraber sesimizi duyurmak adına bizimle hareket etmelerini istiyoruz. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bu şehir yerli otomobil üretiminin üstesinden çok rahat gelecektir ve bunu hak ediyor.\" dedi.

Sayfa yöneticilerinden 21 yaşındaki Mehmet Çil ise başlattıkları kampanyaya Vali Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın\'ın da destek verdiğini ifade ederek \"Öncelikle yerli ve milli otomobili ülkemizin üretecek olması gerçekten bizi gururlandırdı, heyecanlandırdı. Bununla ilgili olarak yapılan üretim merkezlerinden birinin de Sivas olması noktasında vatandaşlarımızı imza kampanyasına davet ettik. Valimiz ve Belediye Başkanımızın da ilgilendiğini söyleyebiliriz. Sivasımız\'ın gelişmesi, tarihi ve kültürel etkinliklerinin yanında sanayisinin de biraz daha ön plana çıkması Sivas\'ı istenilen noktaya getireceğini düşünüyoruz. Bununla ilgili olarak vatandaşlarımızın, bakanımızın, milletvekillerimizin, valimizin ve diğer bürokratlarımızın topyekün olarak bir hareket gösterip bunu ne kadar istediğimizi sayın Cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza gösterir ve onları buna inandırmayı başarabilirsek Sivas\'ımızın bu konuda faydalı olacağına inanıyoruz.\" ifadelerini kullandı.

İmza kampanyasında hedeflerini 5 bine yükselten sayfa yöneticileri, sonuçları Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve ilgili yerlere yönlendireceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-İki arkadaşın görüntüsü

-Yaptıkları açıklamalar

-Kampanya görselleri

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(202 mb)

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8)VANLI DOSTLUK GRUBU, ÖĞRENCİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

VANLI iş kadını Sevgi Başıbüyük tarafından oluşturulan \'Sevginin Melekleri Dostluk Grubu\', 1200 öğrenciye kıyafet ve kırtasiye yardımında bulundu. Çatak ilçesi Sözveren, Ağaçlık ve Onağıl ilkokullarına giden dostluk grubu burada bulunan öğrencilere yardımları uluştırdı. Kendilerine \'Sevginin Melekleri Dostluk Grubu\' adını veren ve Vanlı iş kadını Sevgi Başıbüyük\'ün öncülüğünde kurulan dostuluk grubu Van\'da 1200 öğrenciye yardımda bulundu. Van\'ın farklı ilçelerinde bulunan okullara giden dostluk grubu, öğrencilere kıyafet ve kırtasiye yardımı ulaştırıldı. Çatak ilçesinde bulunan Sözveren, Ağaçlık ve Onağıl İlkokullarına giden dostluk grubu ilk olarak ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş ve Şube Müdürleri ile birlikte Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül\'ü makamında ziyaret etti. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Akgül\'den okullarla ilgili bilgi alan dostluk grubu, ardından yardımların yapılacağı okullara gitti. Öğrencilerin sıcak karşılamasıyla karşılayan dostluk grubu, öğrencilere kıyafet ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

İl genelindeki 18 okulda 1200 öğrenciye yardım malzemesi dağıttıklarını belirten Dostluk Grubu\'nun kurucusu Sevgi Başıbüyük, şöyle konuştu:

\"Proje kapsamında çocuklara atkı, bere, mont, ve bot dağıtıyoruz. Projemizi her geçen yıl daha da büyüterek daha fazla öğrenciye ulaşıyoruz. Biz ufak bir dokunuşla çocuklarımıza büyük bir gelecek sunabiliriz. Bunun için bizler de elimizden gelen desteği sunmak istiyoruz. Biliyorsunuz Van eğitimde Türkiye genelinde maalesef 75. sırada bulunmaktadır. Geçen sene yaklaşık bin 500 çocuğumuzun ihtiyacını eğitim gönüllüleri ile birlikte karşılayarak eğitimdeki durumlarını iyileştirmeye çalıştık.\"

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül ise yardımların anlamlı ve önemli olduğunu belirterek, \"Vanlı Sevgi hanıma ve onun dostluk grubuna 3 tane okulumuza giyim yardımı yaptıkları için teşekkür ediyorum. Çocuklarımız hediyelerini alarak sevindiler. Dünyada en önemli şey çocukların sevindirilmesidir. Çocukların sevinmesine katkı sunan, destek olan ve emeği geçen tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilere yardımların dağıtılması

-Dostluk grubunun öğrencileri giydirmesi

-Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül ile röportaj

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA) -