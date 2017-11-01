DHA YURT BÜLTENİ-6

1)HABUR’DAKİ TATBİKATTA YAĞIŞ SONRASI ÇEVRE DÜZENLEMESİ

ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen tatbikat alanında, dün gece etkili olan yağış sonrası bugün çevre düzenlemesi yapıldı. Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikat 45’nci gününe girdi. Dün Habur Sınır Kapısı’nda Irak ve Türk askerleri ile gümrük sahası içerisinde bir araya gelen 2\'inci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve Irak Genelkurmay Başkanı Osman Al Ganimi ziyaretlerinin ardından bugün tatbikat alanında sessizlik hakim oldu. Silopi’de dün akşam geç saatlerde etkili olan yağış sonrası tatbikat alanında askerler bu gün sabah saatlerinde çevre düzenlemesine başladı. Tatbikat alanındaki iş makineleri tarafından alandaki çamurlu alanda temizlik çalışması yapıldı. Yağıştan korunmaları için tankların üzerine örtülen çadırlar askerler tarafından açıldı. Zırhlı araca çıkan bir asker araçtaki bayraklı direği yerinden söküp temizledikten sonra tekrar yerine taktığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Kepçenin çalışma yapması

-Çalışmanın yapıldığı yerdeki askerler

-Tatbikattaki zırhlı araçlar

-Zırhlı araçtaki barak direğini takan asker

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ-DHA)

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2)HAVALİMANI İNŞAATINDA İŞ ALAMAYAN KAMYON SÜRÜCÜLERİ EYLEM YAPTI

RİZE\'nin Pazar İlçesi Yeşilköy Köyü\'nde yapımına başlanan Rize-Artvin havalimanı inşaatında iş alamadıklarını belirten bir grup kamyon sürücüsü eylem gerçekleştirdi. Kamyonların damperlerini açarak şantiye karşısına çeken grup basın açıklaması yaptı.

Yeşilköy Köyü\'ndeki Rize-Artvin havalimanı inşaatı önüne kamyonları ile gelen bir grup, damperlerini kaldırarak park etti. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı alanda kamyon sürücüleri adına açıklama yapan Mevlüt Yazıcı, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerindeki kamyon sürücüsü arkadaşlarının havalimanında iş almak istediğini ancak başvurularına rağmen sonuç alamadıklarını belirtti. Yazıcı, \"Cumhurbaşkanımız burada havalimanının bölge esnafına ekonomik katkı sağlayacağını açıklamıştı. Ancak şirket dışarıdan kamyon getirip nakliye yaptırıyor. Havalimanının yapılmasına çok seviniyoruz. Ama burada ekmeği biz kamyoncu esnafı değil, dışarıdan getirilen şirket elemanları yiyor. Biz istiyoruz ki bu işten biz de bir lokma ekmek yiyelim\" dedi.

Sürücüler, şantiye karşısına damperlerini kaldırarak park ettikleri kamyonlarının yanında bekleyişe başladı.

Görüntü Dökümü

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Kamyoncuların alana gelişi

kamyonları park etmeleri

Detaylar

Açıklama yapılması

Haber-Kamera: Adem AKATİN RİZE-DHA

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3)MİNİK IRMAK\'IN BABASININ AKIL SAĞLIĞI KONTROL EDİLECEK

MANİSA\'nın Alaşehir İlçesi\'nde, 4 yaşındaki kızı Irmak Kupal\'ın tecavüze uğrayıp öldürülmesinin acısını yaşarken cinnet getirip, 27 yaşındaki eşi Suriye Kupal ve 10 yaşındaki kızı Ayşe Kupal\'ı defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan 44 yaşındaki Bilal Kupal\'ın, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp\'a gönderilme kararı alınırken, dava ertelendi. Alaşehir\'de gündelik işlerde çalışan Suriye Kupal ve Bilal Kupal çiftinin, Menderes Mahallesi Elmadağ Caddesi 2 Sokak\'taki evlerinin önünde oynayan kızı Irmak Kupal, geçen yıl 14 Ekim\'de ortadan kayboldu. Arama çalışmalarına rağmen küçük Irmak bulunamadı. Baba Bilal Kupal\'ın şüphelendiğini söylediği Himmet Aktürk, katıldığı televizyon programında suçunu itiraf etti, küçük kızı tecavüz edip öldürdüğünü ve gömdüğünü söyledi. Kamuoyunu şoke eden itiraftan sonra Himmet Aktürk\'ün gösterdiği bölgede 3 gün arama yapıldı. Evine 2 kilometre uzaklıktaki üzüm bağı içerisinde küçük kızın cesedi bulundu. Himmet Aktürk, \'canavarca hisle öldürmek\' suçundan tutuklandı. Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Aktürk, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

EŞİ VE KIZINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Bu acı olayın ardından aileye psikolojik destek verilirken, sanığa ise tepki gösterildi. Kentten gelen çifte cinayet haberi ise bir kez daha herkesi sarstı. Manisalı bir işadamı tarafından ailenin, Irmak\'ın acısını bir nebze de olsa unutması ve o çevreden uzaklaşması için hediye ettiği Fatih Mahallesi\'ndeki evde geçen 21 Şubat\'ta saat 04.00\'te meydana gelen olayda Bilal Kupal, eşi Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal\'ı bıçaklayarak öldürdü. Bilal Kupal daha sonra, olayda kullandığı aynı ekmek bıçağıyla kendisini bileklerinden, karnından ve bacaklarından yaralayarak intihar girişiminde bulundu. Yaraları yüzeysel olan Bilal Kupal, Alaşehir Devlet Hastanesi\'ne tedavisinin ardından tutuklandı. Eşini 20, kızını ise 8 bıçak darbesiyle öldüren Bilal Kupal hakkında, Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, gebe olan eşini ve çocuğunu kasten öldürmek suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın bugün görülen üçüncü duruşmasına Suriye Kupal\'ın babası Bekir İlgaz, İlgaz ailesinin avukatı Erdem Keleş, Bilal Kupal\'ın avukatı Fatma Kocataş katıldı. Tutuklu sanık Bilal Kupal ise duruşmaya getirilmeyip, SEGBİS ile ifadesine başvuruldu. Geçen duruşmada tutuklu sanık Bilal Kupal, eşinin karnındaki bebeğin kendisinden olmadığını ileri sürmüş ve kürtaj yatırdıklarını söylemişti. Bugünkü duruşmada mahkeme başkanı, tutuklu sanık Kupal\'a \"İddia ettiğin cenin için alınan materyeller, DNA için yeterli değil yönünde rapor geldi. Diyeceğin bir şey var mı? Seni akıl sağlığı için Adli Tıp\'a göndereceğiz\" dedi.

Sanık Bilal Kupal ise sözünün olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, Bilal Kupal\'ın tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

İlgaz Ailesi\'nin avukatı Erdem Keleş, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, \"Adli tıptan akıl sağlığı raporu bekliyoruz. Muhtemelen bundan sonra karar aşamasına gelindi. Telefon kayıtları geldi. Cenin sonuçları için herhangi bir sonuç tespit edilemedi. Çünkü cenin çok küçüktü. Sanık avukatı cenin için başka bir kuruma gönderilmesini talep etti. Ancak mahkeme bu talebi adli tıpa güvendiğini belirterek, reddetti. Akıl sağlığı raporu geldiğinde muhtemelen karar verirler. Bilal Kupal hala indirim alabilmek için doktorun peşinde. Ancak mahkeme bunu dikkate almayarak, geçen duruşmada doktorun dinlendiğini belirtti. Elinde hiçbir somut delil kalmadı. Bizim açımızdan dava, lehe sonuçlanacaktır, diye düşünüyoruz. Zaten mahkeme başkanı da sanığa ve bize \'bir anlamda savunma için hazırlıklı olun\' dedi. Suriye Kupal\'ın 1 Haziran 2016 ile 22 Şubat 2017 tarihleri arasındaki HTS kayıtları geldi. Bunları inceleyeceğiz. Ayrıca Suriye Kupal\'ın cep telefonu incelendi herhangi bir mesaj, fotoğraf ve görüntüye rastlanmadı. Kararı bekliyoruz\" dedi.

Baba Bekir İlgaz, \"İnşallah gereken cezayı verirler. Onu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum\" dedi.

\"ALDATMA CİNAYET DEĞİL, BOŞANMA SEBEBİDİR\"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Sema Hasgör ise duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, \"Sanık hala indirim peşinde. İyi halin bir zorunluluk olduğunu ve indirim sebebi olamayacağını düşünüyoruz. Aldatma bir cinayet sebebi değildir olsa olsa boşanmada kusurdur. Kadın katillerinin en ağır şekilde cezalandırılıp, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini, indirimlerden faydalanılmamasını istiyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Avukat Erdem Keleş konuşma

- Baba Bekir İlgaz konuşma

- Adliyeden görüntü

- Kadın Cinayetleri Platformundan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

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4)DÜZCE\'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 31 GÖZALTI

DÜZCE\'de, polisin 25 adrese düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bazıları, evlerin altında kazılan tünellerde saklanırken yakalandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda Ağa Mahallesi’nde belirlenen 25 adrese operasyon yaptı. İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nden gelen 2 timin desteğinde, 4 narkotik köpeği ve 140 personel ile yapılan operasyonda toplam 31 kişi gözaltına alındı. Evlerden 4\'ünün altında tünel kazıldığı saptandı. Şüphelilerden bazıları bu tünellerde saklanırken yakalandı. Şüphelilerden 11\'inin çeşitli suçlardan arandığı belirlendi. Operasyonda yüklü miktarda esrar ve bonzai ile 3 ruhsatsız tabanca, 29 tabanca fişeği, 5 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait çok sayıda fişek, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülürken soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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Polis kamerasında; -Operasyon anı -Yakalanan şüpheliler -Ele geçirilen silah ve uyuştuucu

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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5)KIZINA BÖBREĞİNİ VEREN BABAYA İŞ

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde geçen yıl kızına böbreğini veren ve geçici olarak çalıştığı işten süre bittiği için ayrılıp işsiz kalan 54 yaşındaki Veysel Şahin\'in çağrısı yanıt buldu. Evini geçindirmek ve kızının tedavi masraflarını karşılamak için iş isteyen Veysel Şahin, Sandıklı Belediyesi tarafından işe alındı. Sandıklı\'ya bağlı Hisar Mahallesi\'nde hamal Veysel Şahin, böbrek hastası olan ve diyalize giren kızı 27 yaşındaki Şerife Turhan\'a 22 Mart 2016 tarihinde İzmir Ege Üniversitesi\'nde yapılan ameliyatla böbreğini verdi. Tedavi ve ameliyat masrafları Sandıklı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından karşılandı. Böbrek nakli sonrası geçirdiği operasyon nedeniyle hamallık yapamayan Veysel Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a durumunu anlatan ve iş istediğini belirttiği bir dilekçe yazdı. Bunun ardından ilçedeki Fen Lisesi\'nde geçici hademe olarak çalışmaya başladı. 8 ay çalıştıktan sonra süre bittiği için yine işsiz kalan Veysel Şahin\'e Sandıklı SYDV tarafından bir defaya mahsus 400 lira ve bir miktar kömür yardımı yapıldı. Kızı Şerife Turhan\'a ise 3 ayda bir bin 200 lira engelli aylığı bağlandı.

Ailesinin geçimini sağlamak için iş aramaya başlayan ve basın aracılığıyla yetkililere seslenen Veysel Şahin\'in sesini Sandıklı Belediyesi duydu. Belediye Başkanı Mustafa Çöl\'ün talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü\'nde Veysel Şahin\'e iş verildi. Geçen pazartesi işe kabul edilen Veysel Şahin, bugün iş başı yaptı.

İş bulduğu için mutlu olduğunu söyleyen Veysel Şahin, \"Geçici çalıştığım iş sona erince işsiz kaldım. Belediyeye müracaat etmiştim. Haberler sonrası da Belediye Başkanım sesimi duydu. Beni işe aldı. Allah hepsinden, belediye çalışanlarından da razı olsun. Ailem de memnun. Dua ediyoruz. Artık bir lokma ekmek de evime ben götüreceğim. İşim oldu. Memnunum, mutluyum. Allah razı olsun. Belediyede çevre düzenlemede çalışacağım\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Veysel Şahin ailesi ile evinde

- Veysel Şahin belediyeye girer ve çıkarken

- Veysel Şahin bahçe düzenleme çalışmasından

- RÖP: Veysel Şahin

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HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

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6)OLTASINA MARTI TAKILDI

EDİRNE\'nin Enez İlçesi\'nde tekne ile balık avına çıkan Kadir Pekcan\'ın denize attığı oltasına bir martı takıldı. Bir süre oltadan kurtulma mücadelesi veren martı, tekneye alınarak takıldığı oltadan kurtarıldı.

Enez İlçesi\'nde Saroz Körfezi\'nde oltasıyla balık avlamak için kayıkla denize açılan emekli Kadir Pekcan, lüfer, palamut, levrek gibi büyük balıkları avlamak için oltanın ucuna taktığı balık benzeri yemi denize attı. Bu sırada havada uçan martı balık şeklindeki yemi suda batmadan gagasıyla yakalayınca oltaya takıldı. Oltanın iğnesinden kurtulamayan martıyı tekneye çeken Pekcan, bir süre uğraştıktan sonra martıyı oltadan kurtarıp bıraktı. Martının oltaya takılma anı ve kurtarılmasını işadamı Mustafa Altunhan tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Altunhan\'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ilgiyle izlendi.

Görüntü Dökümü

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(Cep telefonu kamerası)

Martının oltanın ucuna takılması

Martının uçmaya çalışması

Martının kayığa çekilmesi

Martının oltadan kurtulması

Martının balıkçı Kadir Pekcan tarafından ırakılması

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)



